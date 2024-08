10 fajnych subredditów AI dla ekspertów i entuzjastów

Jeśli chodzi o pochłanianie informacji w Internecie, niewiele stron jest tak wpływowych jak Reddit. Platforma ta przyciąga miliony użytkowników swoimi ponad 100 000 aktywnych społeczności i ponad 16 miliardami wątków dyskusyjnych ! Chociaż ma swój udział w słodkich zdjęciach kotów i grup skupiających się na wydajności jesteśmy tu dzisiaj, aby przedstawić kilka ukochanych subredditów poświęconych sztucznej inteligencji (AI), na których toczą się dyskusje na temat sztucznych sieci neuronowych, głębokiego uczenia się, przetwarzania języka naturalnego i nie tylko.

Można znaleźć setki subredditów AI z różną liczbą członków, zakresem zawartości i poziomem zaangażowania. Poruszanie się po nich może być mylące, ponieważ wiele grup koncentruje się bardziej na udostępnianiu zawartości generowanej przez AI lub nauce o danych niż na omawianiu rozwoju AI.

Mając to na uwadze, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych subredditów związanych z AI, które powinieneś odwiedzić, aby uzyskać zawartość związaną z nowościami i porozmawiać o popularnych tematach, implikacjach i pomysłach z innymi miłośnikami AI! 🤖

10 najlepszych subredditów związanych z AI, które warto obserwować, aby otrzymywać wartościowe i merytoryczne posty

Przejrzeliśmy dziesiątki subredditów i wybraliśmy 10 najlepszych opcji, które oferują cenne informacje, wgląd w trendy i fantastyczne poziomy zaangażowania dla zawartości związanej z technologią AI. Od naukowców zajmujących się danymi po informatyków, od ciekawskich umysłów po doświadczonych ekspertów - każdy znajdzie coś dla siebie!

Via: Reddit Subreddit r/OpenAI jest poświęcony dyskusjom na temat OpenAI, prywatnego laboratorium badawczego i firmy stojącej za popularnymi ofertami AI, takimi jak ChatGPT, DALL-E 3 i GPT-4.

Ten subreddit ma ogromną społeczność - z 730 000+ członków, jest jednym z 1% subredditów pod względem wielkości.

r/OpenAI obejmuje różne tematy związane z OpenAI, od najnowszych wydarzeń po przełomowe odkrycia, zastosowania i implikacje technologii opracowywanej przez to laboratorium. Wielu członków przychodzi tu po pomoc lub poradę od bardziej doświadczonych użytkowników.

Ponieważ społeczność składa się z ekspertów i entuzjastów AI, możesz czytać i angażować się w konstruktywne dyskusje. Pomaga to odkrywać nowe perspektywy i formułować własne opinie w oparciu o dużą pulę informacji.

Na przykład, odkąd OpenAI uruchomiło GPT

niestandardowe wersje ChatGPT dopasowane do konkretnych przypadków użycia - w listopadzie 2023 r. Wielu członków udostępniało swoje GPT na subreddicie i oferowało swoje wrażenia.

Oto, co jeden z członków udostępniał na temat chatbota "make-your-own-adventure" z obsługą GPT:

_Epic Quest to fajny chatbot, który pozwala tworzyć własne historie przygodowe. Możesz zagłębić się w fantasy, rozwiązywać sprawy detektywistyczne lub próbować wydostać się z escape roomów. Aplikacja udziela prostych odpowiedzi, a nawet śledzi stan zdrowia użytkownika, jak w grach wideo. Fajną częścią jest to, że w ważnych momentach wrzuca zdjęcia przy użyciu DALL-E. Możesz wybrać, co stanie się dalej. Nie boi się też wrzucać mocnych słów, aby historia wydawała się bardziej realna

sprawdź i daj mi znać, co myślisz!

Oryginalny post połączony

Via: Reddit Chcesz przeczytać najnowsze wiadomości na polu AI z bardziej ogólnym nastawieniem? Subreddit r/artificial jest właśnie tym, czego potrzebujesz.

Z ponad 500 000 członków, społeczność ta omawia codzienne wiadomości dotyczące AI, najnowsze osiągnięcia, generatory AI i chatboty oraz firmy działające na tym polu. Użytkownicy mogą również prezentować swoje prace i prosić o pomoc.

Subreddit pełni funkcję cotygodniowego megatematu, w którym można znaleźć kapsułkowy przegląd najnowszych aktualizacji, ale zaangażowanie w te wątki jest zazwyczaj niewielkie. Bardziej ożywione dyskusje można znaleźć w poszczególnych postach na temat nowych modeli, rozwoju firm i koncepcji, takich jak zarządzanie AI.

Oto jeden z postów na r/artificial, który prezentuje dużą zawartość firmową:

_Google prowadzi rozmowy w sprawie zainwestowania setek milionów dolarów w Character.AI, ponieważ szybko rozwijający się startup chatbotów sztucznej inteligencji poszukuje kapitału na szkolenie modeli i nadążanie za popytem ze strony użytkowników

akcje Microsoftu w piątek ustanowiły nowy rekord wszech czasów, ponieważ firma przygotowuje się do ogłoszenia swoich najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji na konferencji w przyszłym tygodniu

jedna trzecia firm zwolniła już pracowników z powodu AI

sztuczna inteligencja, która odczytuje skany mózgu, obiecuje znaleźć geny Alzheimera

Oryginalny post połączony

Via: Reddit Interesujesz się automatyzacją? Jeśli tak, to chciałbyś być stałym bywalcem subreddita r/Automatyzacja. Społeczność ta liczy ponad 125 000 członków i zajmuje się automatyzacją, robotyką, produkcją addytywną, AI i innymi zagadnieniami platformy o niskim lub zerowym kodzie . Jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poznać najnowsze automatyzacja procesów biznesowych trendów lub do zrobienia badań na tym polu.

Ten subreddit to fantastyczne miejsce do udostępniania osobistych projektów i zapraszania użytkowników do wypróbowania automatyzacji. Wsparcie ze strony społeczności jest zazwyczaj konstruktywne, rzeczowe i wzmacniające.

Ponieważ r/Automatyzacja jest często odwiedzany przez ekspertów i entuzjastów automatyzacji, jest to doskonałe miejsce do znalezienia współpracowników do projektów.

cześć!

właśnie założyłem agencję danych; pomagamy startupom i firmom w automatyzacji danych, integracji, transformacji i analizie biznesowej. Zastanawiam się, czy ktoś chciałby współpracować przy jakimś projekcie?

pozdrawiam, Ibrahim_

Oryginalny post połączony Ten subreddit jest również miejscem, które warto odwiedzić, jeśli utknąłeś w projekcie i potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu. Przykład:

Pytanie: Witam, Czy istnieje sposób na nadanie priorytetu sygnałowi do przekaźnika DPDT? Buduję mechanizm otwierania drzwi i chcę, aby przekaźnik przełączał się z powrotem na "otwarte", jeśli aktualnie wykonuje operację "zamknięcia"

Odpowiedź: Wygląda na to, że potrzebujesz zatrzasku SR. Można je ustawić jako dominujące lub zresetować jako dominujące. Twoje warunki otwarcia przejdą na stronę dominującą i zastąpią stronę niedominującą._

Oryginalny post połączony

Via: Reddit AI to szerokie pole obejmujące różne pojęcia i terminy. Subreddit r/ArtificialInteligence jest twoim portalem do wszystkiego pod parasolem AI. Tutaj możesz:

Przeczytać o uczeniu maszynowym i AI * Odkryj cenne zasoby i platformy

Omówienie potencjalnych implikacji AI

Zapoznaj się z dokumentami i badaniami dotyczącymi AI

Zagłębić się w nadzorowane i nienadzorowane uczenie maszynowe Ten subreddit jest przeznaczony dla wszystkich entuzjastów AI. Ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z tym polem, uznają ten subreddit za doskonały punkt wyjścia do poznania wstępnych koncepcji. Eksperci lubią go, ponieważ mogą omawiać świeże pomysły i trendy z osobami o podobnych poglądach.

Jeśli potrzebujesz rekomendacji dla Narzędzia AI w konkretnym celu, możesz skontaktować się z członkami subreddita. Oto jeden z użytkowników poszukujący narzędzia do analizy prawnej opartego na AI:

_Szukałem bez powodzenia. Wygląda na to, że AI byłaby obecnie w stanie przyjąć ustawienie okoliczności, a następnie dostarczyć analizę tego, jak prawo ma zastosowanie z precedensem itp

oczywiście próbowałem ChatGPT i to do zrobienia. Ale mówi, że nie ma dostępu do różnych rzeczy

proszę, czy jest coś takiego? Dziękuję_

Oryginalny post połączony Społeczność jest również hubem do dyskusji na temat początków AI i tego, jak powstały różne rozwiązania. Oto post, który ułatwił angażującą dyskusję:

_Jestem ciekaw - skąd wziął się ten cały AI dev? To było jedno po drugim (a przynajmniej tak je odkryłem). Chat GPT, testowanie AI przez Google w wersji beta, Quizlet z AI, Grammarly z AI itd. Czy było jakieś naprawdę przełomowe odkrycie AI, które to zapoczątkowało, czy może po prostu zwrócono na to większą uwagę? Jakie czynniki doprowadziły do powstania tych wszystkich usług AI?

Oryginalny post połączony

Via: Reddit Midjourney jest popularnym Program oparty na AI, który generuje obrazy na podstawie dostarczonych podpowiedzi tekstowych. r/midjourney to oficjalny subreddit do udostępniania zawartości opartej na Midjourney z ponad 960 000 członków!

W większości ta tętniąca życiem społeczność jest pokazem sztuki. Członkowie, głównie projektanci eksperci lub amatorzy , udostępnianie obrazów stworzonych przy użyciu Midjourney i angażowanie się w posty innych osób. Możesz zadawać pytania dotyczące korzystania z tego narzędzia AI i uzyskać praktyczne porady.

Subreddit ma ścisłe zasady dotyczące tego, co można publikować. Nie powinno być zawartości NSFW, gore, postów lub dyskusji politycznych oraz reklam i spamu. Unikaj udostępniania pracy innych osób bez podawania ich autorstwa lub pytania o zgodę.

Postępuj zgodnie z wytycznymi społeczności i wyrażaj swoje opinie z szacunkiem, a wiele wyniesiesz z tego pięknego subreddita. 🖼️

Via: Reddit Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) to duży model językowy (LLM) opracowany przez OpenAI - i główny temat tego subreddita, który liczy ponad 590 000 członków.

Niektórzy członkowie przeprowadzają burzę mózgów na temat wykorzystania GPT-3 w konkretnym celu, podczas gdy inni dyskutują o podpowiedziach i najnowszych osiągnięciach.

Nazwa subreddita może sugerować, że rozmawia się tu wyłącznie o GPT-3, ale tak już nie jest. Znajdziesz tu wiele postów na temat uczenia maszynowego, generowania tekstów, automatyzacji, ChatGPT i LLM. To sprawia, że subreddit jest wszechstronnym źródłem informacji na temat AI.

Społeczność wspiera konstruktywne dyskusje i jest odpowiednia dla nowicjuszy bez rozszerzenia wiedzy na temat AI. Członkowie zawsze chętnie udzielają odpowiedzi i udostępniają swoje dwa grosze. Oto post na ten temat:

_Witajcie przyjaciele; wybaczcie mój brak inteligencji w tym temacie, ale ostatnio używam "Poe" i jest to bardzo dobry program

moje pytanie; Zauważyłem, że większość chatbotów ma odcięcie informacji w 2021 roku. Jak to zostanie zaktualizowane lub zmienione w 2024 roku? Czy może pojawi się czat "GTP-5", który zostanie zaktualizowany na przykład do 2023 roku. Czy istnieje program, który ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym?

przepraszam za tak podstawowe pytania, ale kiedy próbuję otrzymywać informacje o bieżących wydarzeniach; pobieranie danych "w czasie rzeczywistym" wydaje się nieprawdopodobne

Oryginalny post połączony

Via: Reddit Ten subreddit obraca się wokół uczenia maszynowego (ML), gałęzi AI, która bada, w jaki sposób maszyny analizują i interpretują dane. Jest idealny dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o ML, uzyskać pouczające odpowiedzi i omówić projekty, sieci neuronowe i najnowsze trendy w tej dziedzinie.

Istnieją pewne zasady, których należy być świadomym przed dołączeniem do r/MachineLearning. Oprócz tych standardowych, takich jak pisanie jasnych i wyczerpujących postów oraz uważanie na swój ton (bez obelg i ataków), ten subreddit ma kilka dodatkowych zasad. Na przykład, należy używać oddzielnych wątków dla pytań dla początkujących i pytań związanych z karierą.

Ponadto każdy post musi być odpowiednio oznaczony jedną z poniższych etykiet:

D: Dyskusja N: Wiadomości R: Badania P: Projekt

Moderatorzy będą usuwać nieoznaczone posty.

Oto przykład postu oznaczonego [D] do dyskusji:

_Mam dostęp do pojedynczego GPU 80Gb A100 i chciałbym wytrenować od podstaw LLM z architekturą podobną do GPT. Czy ktoś wie jak obliczyć maksymalny rozmiar modelu?

Oryginalny post połączony Notatka: Ten subreddit był tymczasowo zamknięty w momencie pisania tego artykułu - jeśli status nie uległ zmianie, możesz sprawdzić r/learnmachinelearning podobny, choć mniejszy subreddit, jako alternatywa.

Via: Reddit Podpowiedzi służą do instruowania chatbotów i systemów AI, aby dostarczały pożądanych wyników i odpowiedzi. Subreddit r/Promptdesign poświęcony jest dyskusjom na temat tworzenia kontekstowych podpowiedzi dla różnych platform, w tym Bing AI, Dall-E i Stable Diffusion.

Jest to również miejsce udostępniania artykułów i teorii dotyczących projektowania podpowiedzi lub tego, jak modele językowe ogólnie interpretują sentyment za słowami.

Z ponad 8000 członków, jest to stosunkowo mały subreddit w porównaniu do innych na naszej liście. Społeczność jest jednak bardzo aktywna i pomocna. Kanał jest pełen fascynujących badań i zawsze otrzymasz cenne informacje zwrotne na temat opublikowanych zapytań.

próbując podsumować tekst za pomocą podpowiedzi one-shot, napotykam problem, w którym dane wyjściowe pozostają niezmienione pomimo zmiany parametru temperatury. Co więcej, dane wyjściowe wydają się powielać przykład dostarczony w podpowiedzi, zamiast generować unikalne podsumowanie. Przykład w podpowiedzi ma służyć jako przewodnik lub inspiracja, a nie jako stały wynik. Jak mogę to obejść?

Oryginalny post połączony

Via: Reddit Subreddity AI nie zawsze muszą dotyczyć nowości i rozwoju! Jeśli cenisz sztukę tworzoną za pomocą narzędzi AI, nie wahaj się dołączyć do luźnego subreddita r/AIGenArt! 🎨

Ta społeczność to galeria dzieł sztuki wygenerowanych przez AI. Przewijaj ją i odkrywaj wspaniałe obrazy na najdziksze tematy, od natury i zwierząt po kultowych superbohaterów.

Oprócz odkrywania obrazów, możesz poprosić o wskazówki, jak ulepszyć swoje prace projektowe, ale nie powinno być reklam ani sprzedaży. Czasami na subreddicie można znaleźć samouczki dotyczące korzystania z różnych aplikacji do tworzenia grafiki AI.

Via: Reddit r/aiArt to kolejny subreddit poświęcony sztuce wizualnej i cyfrowej generowanej przez AI. Ma ponad 190 000 członków, więc będziesz mógł cieszyć się mnóstwem świeżej zawartości każdego dnia i spodziewać się dużego zaangażowania w swoje posty.

Subreddit przestrzega jasnego zestawu zasad, takich jak brak NSFW, deepfakes, sprzedaż, doxing i autopromocja. Jeśli chcesz publikować posty, używaj flar (etykiet), aby utrzymać porządek w kanale i zapewnić łatwą nawigację. Dodaj flagę, aby wyświetlić narzędzie AI, którego użyłeś do wygenerowania swojej grafiki lub sklasyfikuj swój post jako dyskusję lub pytanie.

