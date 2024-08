10 najlepszych alternatyw Pipefy do automatyzacji procesów

Dawno, dawno temu, wszystkie procesy biznesowe wymagały pracy ręcznej i prawie żadna technologia nie była dostępna, aby je ułatwić. Potem nadeszła era biznesu zarządzania procesami (BPM), które pomogły usprawnić i wizualizować przepływy pracy w organizacji.

Dziś jesteśmy w wieku sztucznej inteligencji i automatyzacji, w którym nowe przepływy pracy platformy automatyzacji takie jak Pipefy pojawiły się, aby pomóc nam przenieść wiele pracochłonnych procesów na autopilota. Narzędzia te zdejmują z naszych rąk i umysłów powtarzalną pracę, dzięki czemu możemy skupić się na bardziej strategicznych działaniach.

Pipefy nie jest jednak dla każdego - niektórzy wolą bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs i solidne możliwości integracji, podczas gdy inni szukają bardziej opłacalnej platformy do automatyzacji przepływu pracy.

Wykonaliśmy dla Ciebie pracę detektywistyczną i opracowaliśmy przydatną listę 10 najlepszych alternatyw Pipefy do zarządzania i automatyzacji procesów.

Podzielimy poszczególne funkcje narzędzi, wskażemy na kilka ograniczeń i rzucimy światło na ich plany cenowe, aby pomóc Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.

Czym jest Pipefy?

Pipefy to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która umożliwia organizacjom projektowanie, automatyzację i zarządzanie przepływami pracy w celu osiągnięcia optymalnej wydajności i produktywność zespołu .

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i generatywnym możliwościom sztucznej inteligencji, tworzenie niestandardowych przepływów pracy jest tak proste, jak czatowanie i nie wymaga żadnej wiedzy na temat kodowania! Wystarczy wysłać wiadomość do chatbota, wyjaśniając, jak ma wyglądać przepływ pracy, a sztuczna inteligencja zajmie się resztą.

Pipefy może zautomatyzować szeroki zakres procesów biznesowych, ale jest najbardziej skuteczny w usprawnienie HR iT i operacje zaopatrzenia .

Czego należy szukać w alternatywach Pipefy?

Pipefy zyskało na znaczeniu w świecie automatyzacja procesów biznesowych głównie ze względu na unikalny zestaw funkcji, które sprawiają, że jest bardzo łatwy w użyciu. Dlatego to, czego oczekujesz od alternatywy Pipefy, powinno również obsługiwać następujące funkcje na talerzu:

Możliwości AI: Alternatywa powinna mieć możliwości oparte na sztucznej inteligencji, w szczególności generatywnej sztucznej inteligencjiusprawnić proces automatyzacji przepływu pracy Interfejs bez kodowania: Kodowanie nie jest ulubionym zajęciem każdego użytkownika, dlatego alternatywne rozwiązanie Pipefy powinno umożliwiać tworzenie niestandardowych, zautomatyzowanych przepływów pracy bez konieczności kodowania Optymalizacja procesów w oparciu o dane: Narzędzie powinno być w stanie zoptymalizować przepływy pracy w oparciu o dane historyczne, aby zmaksymalizować wydajność Bezpieczeństwo: Kiedy automatyzujesz proces biznesowy, ważne jest, aby nikt inny nie mógł przy nim majstrować. Dlatego też bezpieczeństwo klasy korporacyjnej powinno być również priorytetem podczas oceny alternatywnych rozwiązań Pipefy Integracje: Narzędzie do automatyzacji procesów jest tak skuteczne, jak liczba zewnętrznych narzędzi i usług, z którymi może się zintegrować, więc to również powinno być częścią kryteriów wyboru

10 najlepszych alternatyw Pipefy do wykorzystania w 2024 roku i później

Przygotowaliśmy tę listę alternatyw dla Pipefy po przejrzeniu dziesiątek ofert narzędzi do automatyzacji przepływu pracy i platform dostępnych na rynku. Przeprowadzimy Cię przez to, co oferują, czego im brakuje, ich ceny i, co najważniejsze, w jaki sposób mogą poprawić przepływ pracy. Zaczynajmy! 😎

Szybkie przeglądanie i zarządzanie aktywnymi i nieaktywnymi automatyzacjami w przestrzeniach z aktualizacjami i opisami użytkowników

ClickUp to wizualne zarządzanie projektami platforma z niezwykle potężnymi możliwościami automatyzacji przepływu pracy, które sprawiają, że jest to świetna alternatywa dla Pipefy. Jego funkcjonalność automatyzacji, ClickUp Automations clickUp Automations zawiera ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji, które pozwolą Ci rozpocząć pracę w mgnieniu oka. ⏰

Zautomatyzowane przepływy pracy utworzone w ClickUp mogą być powiązane z Twoimi Zadania ClickUp i projektów, aby automatycznie oznaczać zadania jako wykonane, tworzyć nowe zadania, aktualizować statusy projektów, zmieniać zadania i priorytety oraz wiele więcej.

Możesz na przykład utworzyć niestandardowy automatyczny przepływ pracy, który będzie uruchamiany, gdy określone zadanie w projekcie zostanie oznaczone jako wykonane przez Ciebie lub któregokolwiek z członków Twojego zespołu. Po uruchomieniu, zautomatyzowany przepływ pracy może samodzielnie tworzyć i przypisywać nowe zadania lub aktualizować status projektu. W ten sposób nie będziesz musiał ręcznie śledzić i aktualizować postępu projektu, gdy różne zadania zostaną ukończone.

Dostosuj automatyzację zadań za pomocą ClickUp

Możesz jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie przepływem pracy łącząc swoje zadania i automatyzacje z ClickUp AI , poręczna platforma Narzędzie AI. Sztuczna inteligencja może automatycznie tworzyć poszczególne podzadania bez udziału użytkownika, na podstawie opisów zadań i komentarzy pozostawionych przez członków zespołu.

ClickUp najlepsze cechy

Automatyzacja bez użycia kodu do tworzenia i przypisywania zadań, ustawiania terminów i priorytetów, aktualizowania statusów zadań i projektów i nie tylko

ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji

Generatywna sztuczna inteligencja do automatycznego tworzenia zadań

Definiowanie niestandardowych warunków dla wszystkich automatyzacji

Integracja z ponad 100 narzędziami i usługami

Niezwykle dobrze zaprojektowany i intuicyjny interfejs użytkownika

Ograniczenia ClickUp

Początkowo może być nieco przytłaczający dla nowych użytkowników

Pola automatyzacji mogłyby być bardziej dynamiczne

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za przestrzeń roboczą

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Process Street

Dla przepływu pieniędzy jest Wall Street. Dla przepływu pracy jest Process Street!

Żarty na bok, Process Street to kolejna platforma do automatyzacji przepływu pracy bez użycia kodu i alternatywa dla Pipefy z funkcjami ułatwiającymi pracę (i życie). Oferuje gotowe szablony dla standardowych procesów biznesowych, które pomogą Ci rozpocząć automatyzację przepływu pracy w mgnieniu oka.

Process Street może pochwalić się również imponującymi możliwościami sztucznej inteligencji. Na przykład, generator przepływu pracy może stworzyć dla ciebie nowy przepływ pracy w kilka sekund na podstawie określonego tytułu i opisu. Może również odczytywać dokumenty i wyodrębniać dane niezbędne do wykonania działań przepływu pracy. W razie potrzeby sztuczna inteligencja może nawet tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail w ramach zautomatyzowanego przepływu pracy.

Wreszcie, Process Street zapewnia analitykę i dane o wszystkich przepływach pracy w intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym. Umożliwia to podejmowanie decyzji opartych na danych dotyczących wskaźników KPI i ocenę wydajności różnych procesów i członków zespołu.

Najlepsze cechy Process Street

Generator przepływu pracy oparty na sztucznej inteligencji

Inteligentna analiza dokumentów oparta na sztucznej inteligencji

Automatyzacja bez użycia kodu

Dane i analizy dla wszystkich przepływów pracy

Wstępnie zaprojektowane szablony dla typowych przepływów pracy

Ograniczenia Process Street

Nawigacja może być nieco myląca

Organizacja funkcji mogłaby zostać poprawiona

Cennik Process Street

Startup: $100/miesiąc

$100/miesiąc Pro: $415/miesiąc

$415/miesiąc Enterprise: $1,660/miesiąc

Oceny i recenzje Process Street

G2: 4.6/5 (380+ recenzji)

4.6/5 (380+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 600 opinii)

3. Kissflow

Kissflow jest dumny ze swojego 3-etapowego procesu tworzenia i automatyzacji dowolnego rodzaju przepływu pracy. Proces ten obejmuje:

Tworzenie formularza z polami dostosowanymi do przepływu pracy Definiowanie przepływu pracy (tj. tego, co dzieje się po przesłaniu formularza) Zastosowanie niezbędnych uprawnień do publikowania formularza i przepływu pracy

Projektowanie formularzy za pomocą kreatora formularzy typu "przeciągnij i upuść" i dostosowywanie przepływów pracy za pomocą wizualnej reprezentacji, eliminując potrzebę kodowania. Przesłanie formularza wyzwala określony przepływ pracy z nim powiązany, co skutkuje wykonaniem zdefiniowanej w nim akcji. ✅

Jak widać, mechanizm automatyzacji Kissflow różni się nieco od innych narzędzi do automatyzacji przepływu pracy gdzie definiuje się zdarzenie wyzwalające, a następnie wynikające z niego działania. Jego funkcjonalność koncentruje się głównie na automatyzacji procesów wymagających przesłania formularza.

Najlepsze cechy Kissflow

Koncentruje się na automatyzacji procesów obejmujących przesyłanie formularzy

Wizualne dostosowywanie przepływów pracy bez użycia kodu

Kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść

Dane i analizy do oceny wydajności wszystkich przepływów pracy

Integracje ze wszystkimi głównymi narzędziami i usługami innych firm

Gotowe szablony automatyzacji do zarządzania projektami

Ograniczenia Kissflow

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z obsługą klienta

Może być nieco trudny w nawigacji i konfiguracji w porównaniu do innych alternatyw Pipefy

Ceny Kissflow

Podstawowy: Zaczyna się od $1,500/miesiąc

Zaczyna się od $1,500/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4.3/5 (ponad 500 recenzji)

4.3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 3.9/5 (ponad 30 recenzji)

4. Kintone

Kintone jest bardziej mapowanie procesów i oprogramowanie do wizualizacji niż dedykowana platforma skoncentrowana na automatyzacji przepływu pracy. Niemniej jednak, doskonale radzi sobie z automatyzacją przypomnień, zatwierdzeń i przekazywania zadań między członkami zespołu.

Narzędzie jest wyposażone w kreator przepływu pracy typu "przeciągnij i upuść", którego można używać do projektowania przepływów pracy od podstaw i konfigurowania reguł automatyzujących różne części przepływu pracy.

Jeśli chcesz, możesz również zdefiniować wieloetapowe procesy zatwierdzania dla swoich przepływów pracy, a dzięki integracjom z innymi firmami przepływy pracy mogą automatyzować działania wielu aplikacji i usług biznesowych.

Najlepsze cechy Kintone

Wizualizacja i zarządzanie procesami

Automatyczne przypomnienia, przekazywanie zadań i zatwierdzenia

Integracja z usługami i narzędziami innych firm

Przyjazny dla użytkownika interfejs z kreatorem przepływu pracy typu "przeciągnij i upuść

Wieloetapowe zatwierdzenia dla każdego przepływu pracy

Ograniczenia Kintone

Interfejs użytkownika nie jest zbyt elegancki

Brak możliwości wysyłania automatycznych wiadomości e-mail i SMS-ów

Ceny Kintone

24 USD/miesiąc za użytkownika (minimum pięciu użytkowników, więc efektywnie 120 USD/miesiąc)

Oceny i recenzje Kintone

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4/5 (3 recenzje)

5. ProcessMaker

ProcessMaker łączy generatywną sztuczną inteligencję z opartymi na sztucznej inteligencji funkcjami Inteligentnego Przetwarzania Dokumentów (IDP) i silnikiem decyzyjnym, aby pomóc Twojemu zespołowi uwolnić "Hiper Produktywność". Podobnie jak wiele innych alternatyw dla Pipefy, zawiera szablony, które pomagają szybko skonfigurować procesy.

Kluczową zaletą narzędzia jest możliwość wyodrębniania wymaganych treści z dokumentów (np. faktur, umów, wiadomości e-mail itp.) i podejmowania decyzji na podstawie wyodrębnionych informacji. W ten sposób jego silnik decyzyjny skutecznie eliminuje potrzebę tworzenia skryptów.

Innymi słowy, ProcessMaker może automatycznie podejmować decyzje i wykonywać je poza przepływem pracy, dla którego w przeciwnym razie konieczne byłoby pisanie skryptów w różnych językach programowania. 🧑‍💻

Wreszcie, generatywna sztuczna inteligencja pozwala budować procesy, po prostu opisując pożądany przepływ pracy.

Najlepsze cechy ProcessMaker

Tworzenie procesów bez użycia kodu

Inteligentne przetwarzanie dokumentów (IDP) oparte na sztucznej inteligencji

Generatywna sztuczna inteligencja do szybkiego tworzenia procesów

Silnik decyzyjny oparty na sztucznej inteligencji

Gotowe szablony procesów dla przepływów pracy zarządzania projektami

Dane i analizy dla każdego rodzaju procesu biznesowego

Ograniczenia ProcessMaker

Dokumentacja może być nieco przestarzała

Interfejs użytkownika może być nieco trudny w nawigacji dla użytkowników nieobeznanych z technologią

Ceny ProcessMaker

Platforma: $1,475/miesiąc

$1,475/miesiąc Pro: Ceny dostępne na żądanie

Ceny dostępne na żądanie Enterprise+: Cennik dostępny na życzenie

Oceny i recenzje ProcessMaker

G2: 4.3/5 (280+ opinii)

4.3/5 (280+ opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 170 opinii)

6. Creatio

Jeden z najbardziej nienagannie zaprojektowanych oprogramowanie workflow na naszej liście Creation wyróżnia się płynnym łączeniem możliwości CRM i automatyzacji przepływu pracy, eliminując potrzebę korzystania z dwóch oddzielnych narzędzi.

Ta niekodowana platforma umożliwia budowanie zautomatyzowanych przepływów pracy za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika typu "przeciągnij i upuść". Możesz definiować reguły automatyzujące różne części przepływu pracy i uwzględniać zatwierdzenia, aby upewnić się, że dany krok zostanie wykonany dopiero po zatwierdzeniu go przez Ciebie lub Twój zespół.

Creatio oferuje również wgląd, który pomaga ocenić wydajność wszystkich przepływów pracy i zoptymalizować je pod kątem wydajności.

Najlepsze funkcje Creatio

PołączeniePlatforma CRM i oprogramowania do automatyzacji przepływu pracy

Projektowanie i automatyzacja przepływu pracy bez użycia kodu, metodą "przeciągnij i upuść

Zatwierdzanie określonych części przepływu pracy

Dobrze zaprojektowany i intuicyjny interfejs

Analityka dla wszystkich procesów

Ograniczenia Creatio

Funkcjonalność automatyzacji nie jest zbyt bogata

Licencjonowanie użytkowników jest nieco restrykcyjne i nieelastyczne

Ceny Creatio

Growth: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: $55/miesiąc za użytkownika

$55/miesiąc za użytkownika Unlimited: $85/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Creatio

G2: 4.6/5 (230+ recenzji)

4.6/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (19 recenzji)

7. Monday.com

Monday.com nazywa siebie "Work OS", ponieważ posiada funkcje dla niemal każdego aspektu biznesu i zarządzania projektami. W szczególności, jego Automations Center posiada prosty, trzystopniowy proces budowania zautomatyzowanego przepływu pracy:

Zdefiniuj wyzwalacz (data, zmiana statusu, utworzenie elementu itp.) Wybierz warunek (kryteria, które powinno spełniać zdarzenie wyzwalające) Wybierz akcję, która ma zostać wykonana po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego

Można również tworzyć wieloetapowe zautomatyzowane przepływy pracy, które wykonują wiele działań lub są wyzwalane po spełnieniu wielu warunków. Jeśli chcesz pominąć znaczną część wcześniej wyjaśnionego procesu, wybierz gotowe szablony automatyzacji, znane jako przepisy na Monday.com.

Najlepsze funkcje Monday.com

Intuicyjny interfejs bez konieczności pisania kodu

Wieloetapowe automatyzacje

Gotowe receptury automatyzacji

Integracja przepływów pracy z projektami Monday.com i kontami CRM

ponad 100 integracji z narzędziami do zarządzania projektami

Ograniczenia Monday.com

Początkowa nawigacja może być nieco skomplikowana w porównaniu z innymi programami do zarządzania projektami

Ekran główny nie jest zbyt konfigurowalny

Ceny Monday.com

Darmowy na zawsze

Basic: $8/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników)

$8/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników) Standard: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Pro: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cena dostępna na żądanie

wszystkie ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 8 600 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 600 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 300 opinii)

8. Asana

Asana jest kolejnym narzędziem do pracy i zarządzanie zadaniami i produktywności z rozbudowanymi możliwościami automatyzacji przepływu pracy, co czyni go obiecującą alternatywą dla Pipefy. Daje ci niezłą przewagę dzięki ponad 80 wstępnie zbudowanym szablonów przepływu pracy i wiele szablonów zadań, które pomogą Ci łatwo tworzyć zadania powiązane z przepływem pracy.

Oprogramowanie jest wyposażone w unikalną funkcję "Bundles", która grupuje szablony zadań, reguły automatyzacji, pola formularzy i sekcje razem, dzięki czemu można je zastosować do wielu projektów jednocześnie (nie znajdziesz tego w większości aplikacji) Alternatywy dla Asany ).

Wreszcie, dashboardy raportujące Asany zapewniają bogaty wizualnie przegląd wydajności przepływów pracy.

Najlepsze funkcje Asany

ponad 80 gotowych szablonów automatyzacji

Platforma bez kodu

Pakiety do stosowania zautomatyzowanych przepływów pracy w wielu projektach

Łączenie przepływów pracy z projektami i zadaniami

Pulpity raportowania z funkcjami analitycznymi

Ograniczenia Asana

Początkowo może być nieco przytłaczająca

Niektóre automatyzacje i integracje są zablokowane w najdroższym planie Enterprise

Cennik Asany

Podstawowy: Darmowy na zawsze

Darmowy na zawsze Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Biznes: $24.99/miesiąc za użytkownika

$24.99/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise+: Kontakt w sprawie cen

wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 200 recenzji)

9. Way We Do

Way We Do jest przede wszystkim ukierunkowany na pomoc w zarządzaniu i wizualizacji procesów biznesowych.

Posiada pewne podstawowe możliwości automatyzacji związane z powtarzającymi się zadaniami, routingiem zadań między członkami zespołu i automatycznymi przypomnieniami. Jeśli jednak potrzebujesz bardziej zaawansowanych, opartych na wyzwalaczach automatyzacji, będziesz musiał zintegrować Way We Do z Microsoft Power Automate, aby rozszerzyć jego funkcjonalność.

Najlepsze funkcje aplikacji Way We Do

Automatyczne przypomnienia i powiadomienia

Automatyczne przekierowywanie zadań między członkami zespołu

Możliwość konfigurowania powtarzających się zadań

Integracja z Microsoft Power Automate

Raportowanie i analiza dla wszystkich przepływów pracy

Sposób, w jaki robimy ograniczenia

Nie jest to dedykowana platforma do automatyzacji przepływu pracy; ograniczone funkcje automatyzacji

Użytkownicy mogą być dodawani tylko w wielokrotnościach 10

Ceny Way We Do

Entry: $99/miesiąc (zaczyna się od 10 użytkowników)

$99/miesiąc (zaczyna się od 10 użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Way We Do

G2: 4.4/5 (10 recenzji)

4.4/5 (10 recenzji) Capterra: 4.9/5 (9 opinii)

10. Workato

Workato to pełnoprawna platforma automatyzacji przepływu pracy, która łączy w sobie moc AI z automatyzacją . Posiada ogromną bibliotekę ponad 1200 gotowych konektorów do integracji różnych aplikacji i usług za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść". Następnie pozwala łatwo zautomatyzować je za pomocą sztucznej inteligencji.

Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji i Workbot GPT, Workato umożliwia tworzenie automatyzacji przy użyciu poleceń w języku naturalnym. Idzie o krok dalej, umożliwiając skonfigurowanie własnych niestandardowych chatbotów do automatyzacji przepływów pracy.

Kolejną ważną zaletą Workato jest kolekcja gotowych receptur automatyzacji. Workato może pochwalić się ponad 500 000 receptur odpowiadających różnym potrzebom i procesom biznesowym, co stawia go w pierwszej lidze! 🏆

Najlepsze cechy Workato

Automatyzacja przepływu pracy oparta na sztucznej inteligencji z podpowiedziami w języku naturalnym

Niestandardowe chatboty do automatyzacji przepływu pracy

ponad 1 200 integracji i konektorów

ponad 500 000 gotowych receptur automatyzacji

Interfejs "przeciągnij i upuść" do tworzenia przepływów pracy

Ograniczenia Workato

Może być nieco skomplikowane dla nowych użytkowników

Brak natywnego wsparcia dla Java i Python

Ceny Workato

Dostępne na życzenie

Oceny i recenzje Workato

G2: 4.7/5 (370+ recenzji)

4.7/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

Zmaksymalizuj produktywność zespołu dzięki najlepszej alternatywie Pipefy

Jeśli nadal zastanawiasz się, którą alternatywę Pipefy wybrać do zarządzania i automatyzacji przepływów pracy, oto nasz najlepszy wybór: ClickUp!

Z pomocą sztucznej inteligencji ClickUp może zautomatyzować i usprawnić zarządzanie projektami i zadaniami, tworzenie dokumentów, planowanie, przypomnienia i wiele innych części operacji. W rzeczywistości może stać się pojedynczym oknem do zarządzania i automatyzacji niemal każdego procesu biznesowego za pomocą kilku kliknięć.

Najlepsze jest to, że możesz zacząć korzystać z niego ZA DARMO, więc zarejestruj się i osiągnij produktywność jak nigdy dotąd! 🤩