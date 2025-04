10 najlepszych alternatyw dla aplikacji Hemingway w 2025 roku (recenzje i ceny)

Zmagasz się z blokiem pisarskim? Potrzebujesz poprawić swoją zawartość marketingową lub prozę? Nie masz pewności co do interpunkcji?

Zdarza się to najlepszym z nas. 🤷

Na szczęście nie trzeba być najlepszym pisarzem, by tworzyć atrakcyjne teksty. Narzędzia AI do pisania tekstów takie jak aplikacja Hemingway - lub jedna z wielu alternatyw aplikacji Hemingway - mogą pomóc w tworzeniu doskonałych, pozbawionych błędów kopii przy pomocy sztucznej inteligencji.

Chociaż narzędzie Hemingway jest popularne wśród blogerów, freelancerów, specjalistów ds. marketingu i niezliczonych innych twórców zawartości, ma ono pewne ograniczenia - i nie jest jedynym narzędziem do zrobienia tekstu w mieście. ✍️

Sprawdźmy, czego szukać w edytorze tekstu AI i zapoznajmy się z najlepszymi alternatywami dla edytora Hemingway, aby przenieść pisanie na wyższy poziom.

# Czego należy szukać w alternatywnej aplikacji Hemingway?

Znalezienie alternatywy dla aplikacji Hemingway wymaga trochę kopania. W końcu jest ona popularna nie bez powodu.

Edytor Hemingway jest bardzo przydatny jako Narzędzie do korekty AI które analizuje tekst i generuje ocenę czytelności - która jest miarą łatwości lub trudności czytania tekstu. Oferuje również sugestie dotyczące wyboru słów w celu uproszczenia złożonych struktur zdań za pomocą edytora stylu i zaawansowanego sprawdzania gramatyki. ⚒️

Jego funkcja jest jednak dość podstawowa i może nie pasować do stylu pisania. (Nie każdy chce pisać jak tytułowy autor aplikacji!)

Na szczęście istnieje kilka świetnych alternatyw dla edytora Hemingway z różnymi możliwościami dla procesu pisania.

Poszukaj narzędzi do pisania i sprawdzania gramatyki, które mogą:

Wygenerować kopię na podstawie wprowadzonych słów kluczowych i wytycznych

Sprawdzanie podstawowych błędów ortograficznych i gramatycznych

Sugerowanie sposobów, aby skomplikowane struktury zdań były jaśniejsze i bardziej zwięzłe

Podkreślanie złych wyborów słów i oferowanie synonimów, które mogą działać lepiej

Wyłapywanie biernej formy wypowiedzi i proponowanie bardziej aktywnych alternatyw

Napisać tekst w wybranym stylu ✍️

Niektóre Narzędzia AI do pisania oferują nawet hacki na wydajność które usprawnią przepływ pracy i pozwolą zaoszczędzić wiele godzin czasu i zmartwień. ⏳

10 najlepszych aplikacji Hemingway alternatyw do wykorzystania w 2024 roku

Szukając alternatyw dla edytora Hemingway, zastanów się nad funkcjami potrzebnymi do wykonania danego zadania, aby określić, która aplikacja najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Aby rozpocząć misję znalezienia najlepszej aplikacji do pisania AI i edytora stylu, zobaczmy, co potrafi każda z tych alternatyw aplikacji Hemingway.

1. ClickUp

ClickUp AI pozwala edytować, streszczać, sprawdzać pisownię lub dostosowywać długość zawartości w dokumentach

ClickUp to wszechstronna platforma wydajności, która pomaga pisać lepsze teksty i nie tylko. Poręczne funkcje ClickUp zarządzanie cyklem pracy narzędzia upraszczają planowanie, usprawniają procesy i komunikację oraz zapewnić, że wszystko zostanie zrobione na czas.

Zacznij od korzystania z aplikacji szablon kalendarza zawartości aby zaplanować datę powstania zawartości. Gdy masz już przegląd i harmonogram, czas zacząć pisać.

Użyj ClickUp AI asystent pisania do burzy mózgów na podstawie podpowiedzi, generowanie konspektu lub pisać e-maile , blogów, postów w mediach społecznościowych lub stron internetowych. Asystent pisania ClickUp AI może pomóc we wszystkich rodzajach kopii, od pisanie techniczne do haseł marketingowych.

Cała zawartość jest zapisywana w Dokumenty ClickUp które są połączone z Twoimi cyklami pracy. Oznacza to, że wszystko jest w jednym, łatwym do znalezienia miejscu. 🙌

Jako bonus, ClickUp jest tak dobry, że nie potrzebujesz Grammarly do sprawdzania gramatyki. Narzędzie do korekty ClickUp AI wykrywa literówki, błędy ortograficzne, błędy gramatyczne i nadmierne użycie przysłówków.

Następnie edytuje twoją kopię, aby upewnić się, że jest zwięzła i wciągająca - a nawet wykonuje formatowanie za ciebie, dzięki czemu zakończony dokument wygląda całkowicie profesjonalnie. Twoje umiejętności pisania właśnie stały się o wiele lepsze!

Najlepsze funkcje ClickUp

Użyj Mapy myśli ClickUp lub Tablice ClickUp aby przeprowadzić burzę mózgów na temat zawartości, a następnie przekształcić kopię bezpośrednio w wykonalne i możliwe do śledzenia zadania

Śledzenie postępów w stosunku do planu powstania zawartości na konfigurowalnym ekranie Pulpit ClickUp Opanuj SEO dla swojej zawartości od samego początku dziękiSzablon do badań i zarządzania SEO ClickUp Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Microsoft Office, Gmail, Dokumenty Google, LinkedIn i WordPress

Korzystaj z aplikacji ClickUp na Windows, Mac lub Linux, a także na urządzeniu mobilnym

limity ClickUp

Aplikacja mobilna nie działa jeszcze na tak wysokim poziomie jak aplikacja komputerowa

ClickUp AI nie jest dostępny w wersji Free

ClickUp cena

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,900 recenzji)

2. Grammarly

przez Grammarly Grammarly to narzędzie do sprawdzania pisowni i gramatyki na sterydach. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i AI do sprawdzania między innymi błędów, braku jasności i słowotwórstwa. Narzędzie sugeruje, jak poprawić pisanie, aby dostarczyć dopracowany, angażujący i wolny od błędów dokument. 📝

Jest to jedna z najpopularniejszych alternatyw edytora Hemingway dla profesjonalistów z różnych dziedzin. Używaj go do tworzenia lepszych e-maili, dokumentów biznesowych, zawartości technicznej i postów w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Grammarly

Oszczędzaj czas, generując tekst za pomocą jednego z podpowiedzi AI Grammarly

Sprawdź swój ton, aby upewnić się, że wypowiadasz się we właściwy sposób w danym kontekście

Użyj narzędzia do sprawdzania plagiatu, aby wykryć tekst, który jest zbyt podobny do innych opublikowanych kopii

Korzystaj z Grammarly na pulpicie, telefonie komórkowym lub w przeglądarce, a także w szerokim zakresie innych narzędzi, w tym w aplikacjach edytora tekstu, takich jak Microsoft Word i aplikacjach komunikacyjnych, takich jak Gmail lub Slack

Płatne plany Grammarly Business są świetne dla teamów marketingowych do tworzenia tekstów bez błędów

Grammarly limit

Redaktor online czasami błędnie zaznacza poprawny tekst i błędy interpunkcyjne

Będziesz potrzebować jednej z płatnych wersji, aby korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak dostosowywanie tonu i sprawdzanie plagiatu

Grammarly cena

Free

Premium: $30/miesiąc na użytkownika

$30/miesiąc na użytkownika Business: $75/miesiąc za użytkownika

$75/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje gramatyczne

G2: 4.7/5 (5,700+ recenzji) dla Grammarly Business

4.7/5 (5,700+ recenzji) dla Grammarly Business Capterra: 4.7/5 (6,900+ recenzji) dla Business

Compare Grammarly vs Wordtune !

3. PaperRater

przez PaperRater PaperRater sprawdza rękopis pod kątem błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Wystarczy wybrać rodzaj pisanego dokumentu i poziom wykształcenia, a następnie wkleić tekst do przeglądarki lub przesłać plik. Narzędzie AI daje natychmiastową informację zwrotną - w tym ocenę, której możesz się spodziewać - i przedstawia sugestie dotyczące poprawy pisania. 💯

Narzędzie to znalazło się na naszej liście najlepszych alternatyw dla edytora Hemingway, ponieważ oferuje przydatne zasoby do pisania. Znajdziesz tu na przykład listy często mylonych słów, kreator słownictwa i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące pisowni i gramatyki.

Najlepsze funkcje PaperRater

Korzystanie z PaperRater online, bez konieczności pobierania

Uzyskaj wyniki z systemu opartego na chmurze w ciągu kilku sekund

Wykrywaj wszelkie niezamierzone plagiaty dzięki wbudowanemu narzędziu do wykrywania plagiatów

Zapoznaj się ze szczegółowymi statystykami dostarczanymi przez PaperRater, aby odkryć swoje błędy i następnym razem zrobić to lepiej

Limity PaperRater

Nie ma aplikacji mobilnej, więc najlepiej korzystać z niej na pulpicie lub laptopie

Nie integruje się z żadnymi innymi narzędziami - będziesz musiał skopiować i wkleić ostateczną wersję gdzie indziej, aby sformatować ją do przesłania

PaperRater cena

Basic: Free

Free Premium: $14.95/miesiąc

oceny i recenzje PaperRater

G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

4.5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.4/5 (11 recenzji)

4. ProWritingAid

przez ProWritingAid Ta alternatywa dla edytora Hemingway jest popularna wśród copywriterów, redaktorów, studentów i profesjonalistów z branży Business. Sprawdza dokument w czasie rzeczywistym i sugeruje szybkie poprawki wszelkich problemów z gramatyką, ortografią lub stylem pisania, pomagając ci uczyć się w miarę postępów. 💡

ProWritingAid oferuje zaawansowane funkcje AI, takie jak narzędzie do sprawdzania plagiatu i narzędzia takie jak Rephrase. To ostatnie przekształca twoje słowa zgodnie z twoimi instrukcjami - możesz uczynić je dłuższymi lub krótszymi, bardziej lub mniej formalnymi lub dodać opisowe szczegóły, aby uczynić je bardziej wciągającymi. Możesz także przepisać swoją kopię, podsumować ją lub poprosić AI o automatyczne kontynuowanie jej za Ciebie.

ProWritingAid najlepsze funkcje

Zapewnienie spójności w całym zespole dzięki wewnętrznemu słownikowi i regułom stylu marki

Wybieraj spośród ponad 25 różnych rodzajów raportów, aby uzyskać informacje zwrotne na temat pisania

Korzystaj z wtyczek, aby zintegrować ProWritingAid z innymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Office, Outlook, WordPress i Dokumenty Google

Zyskaj spokój ducha, wiedząc, że Twoje dane są w 100% prywatne i bezpieczne

ProWritingAid limity

Wersja Free ma ograniczone funkcje i pozwala edytować tylko 500 słów naraz

ProWritingAid nie ma jeszcze dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android

ProWritingAid cena

Free: Free

Free Premium: $30/miesiąc

$30/miesiąc Premium Pro: $36/miesiąc

ProWritingAid oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

5. Slick Write

przez Slick Write Slick Write to darmowe i szybkie narzędzie do edycji online. Sprawdza ono pisownię, gramatykę i styl pisania, umożliwiając ich korektę w czasie rzeczywistym. Indeks czytelności informuje, na jakim poziomie jest twój tekst, dzięki czemu możesz upewnić się, że jest on odpowiedni dla odbiorców.

Skorzystaj z pomocnych informacji zwrotnych z tego alternatywnego edytora Hemingwaya, aby poprawić swoje słownictwo, zdania i strukturę. A jeśli czujesz się wdzięczny, nie krępuj się zostawić im napiwku. 💸

Najlepsze funkcje Slick Write

Zapoznaj się ze statystykami, takimi jak indeks biernej strony, różnorodność słownictwa oraz użycie przysłówków i zaimków

Jeśli nie jesteś czegoś pewien, zapoznaj się z pomocną listą wskazówek dotyczących stylu

Skorzystaj z opcji niestandardowych, aby zwiększyć czcionkę i ułatwić sobie czytanie

Skorzystaj z wbudowanej gry w skojarzenia słów, aby przełamać blok pisarski i zainspirować się do nowych pomysłów

Slick Write limit

Funkcja Slick Write jest dość ograniczona

Nie ma aplikacji komputerowej ani mobilnej, więc musisz być online, aby z niej korzystać

Slick Write cena

Free

Oceny i recenzje Slick Write

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: 4.4/5 (5 recenzji)

6. Ginger

przez Imbir Ginger został zaprojektowany, aby pomóc ci pisać lepiej i szybciej, zwiększając wydajność. Ta alternatywa dla edytora Hemingway jest opartym na AI narzędziem internetowym, które sprawdza pisownię, gramatykę i interpunkcję oraz oferuje poprawki podczas pisania. Przewiduje również słowa i parafrazuje kopie.

Podstawowa wersja tego narzędzia AI jest darmowa, ale istnieje płatna wersja, jeśli chcesz zintegrować się z narzędziami takimi jak Facebook, WordPress, Gmail i X.

Ginger najlepsze funkcje

Użyj przycisku "Popraw", aby znaleźć problemy gramatyczne i przycisku "Przeformułuj", aby napisać zawartość w inny sposób

Kliknij dwukrotnie dowolne słowo, aby wyświetlić pomocną listę synonimów

Przetłumacz swoją angielską kopię na ponad 40 języków 🌎

Pobierz aplikację na komputer stacjonarny z systemem Windows lub Mac albo urządzenie mobilne z systemem iOS lub Android

Ginger limity

Platforma nie posiada narzędzia do sprawdzania plagiatu

Niektórzy użytkownicy uważają, że sugestie Ginger nie zawsze są poprawne

Ginger ceny

Free: Free

Free Ginger Premium: $13.99/miesiąc za użytkownika

$13.99/miesiąc za użytkownika Ginger Business: $29.97/miesiąc za 3 użytkowników

Ginger oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

4.3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 80 opinii)

7. PerfectIt

przez PerfectIt Ta alternatywa dla edytora Hemingway jest narzędziem do korekty i edycji tekstu przeznaczonym dla profesjonalistów. Jest szczególnie przydatny do bardziej technicznego pisania, takiego jak raportowanie, umowy, propozycje, artykuły i książki. 📚

PerfectIt koncentruje się na zapewnieniu spójności użycia słów w całym dokumencie. Podkreśla również niezdefiniowane skróty i upewnia się, że przewodnik stylu jest stosowany w całym dokumencie.

Najlepsze funkcje PerfectIt

Sprawdzanie spójności pisowni, wielkich liter i interpunkcji

Stosowanie własnego lub opracowanego przez klienta przewodnika po stylach lub wbudowanego Chicago Manual of Style

Łatwe udostępnianie arkuszy stylów współpracownikom

Możliwość wyboru brytyjskiego, amerykańskiego, kanadyjskiego lub australijskiego języka angielskiego

Limity PerfectIt

PerfectIt nie do zrobienia kontroli gramatyki

Cena może być nieco wygórowana dla przeciętnego użytkownika

PerfectIt cena

Professional: $90/rok na użytkownika

$90/rok na użytkownika Elite: $119/rok za użytkownika

$119/rok za użytkownika Teams: $129/rok za użytkownika

$129/rok za użytkownika **Enterprise:$149/rok na użytkownika

Oceny i recenzje PerfectIt

G2: 4.8/5 (ponad 160 recenzji)

4.8/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.9/5 (370+ recenzji)

8. Linguix

przez Linguix Linguix to aplikacja do pisania oparta na AI, która sprawdza gramatykę i zapewnia, że Twoje teksty są jasne i skuteczne. Wskaźnik jakości zawartości mierzy czytelność, zaangażowanie i zgodność z wytycznymi dotyczącymi stylu. 🎯

Ta alternatywa aplikacji Hemingway może być używana na stronie internetowej Linguix lub w wielu aplikacjach, w tym WordPress, Dokumentach Google i Mailchimp.

Linguix najlepsze funkcje

Chroń reputację swojej marki, stosując swój przewodnik po stylu do całej komunikacji

Korzystanie z rozszerzenia do przeglądarki w celu przepisywania zdań, ich rozszerzania lub skracania

Mierzenie wydajności pisania w całym zespole w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy

Sprawdzanie dokumentów w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim lub polskim

Linguix limity

Zalecenia dotyczące pisowni i gramatyki nie zawsze są poprawne

Linguix nie oferuje narzędzia do sprawdzania plagiatu

Linguix cena

Personal Free: Free

Free Personal Pro: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Business: $100/miesiąc za 2 użytkowników

Linguix oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (120+ recenzji) For Business

4.5/5 (120+ recenzji) For Business Capterra: 4.5/5 (90 opinii)

9. INK

przez INK INK to asystent AI w zakresie marketingu zawartości. Koncentruje się na tworzeniu odpowiedniej, wysokiej jakości zawartości, która jest zoptymalizowana pod kątem odbiorców.

Ta alternatywa dla edytora Hemingway służy do zrobienia badań słów kluczowych i tworzenia klastrów słów kluczowych. Następnie wystarczy poinstruować pisarza AI, aby skomponował zoptymalizowane pod kątem SEO nagłówki i kopie przy użyciu tych słów kluczowych.

INK najlepsze funkcje

Szybkie i łatwe tworzenie tekstów i grafik zoptymalizowanych pod kątem SEO 🛣️

Wyższa pozycja w rankingu i wyższy współczynnik klikalności dzięki semantycznej ocenie zawartości AI INK

Chroń swoją cyfrową markę poprzez całą swoją zawartość

Skorzystaj z darmowych materiałów wideo dotyczących content marketingu i wsparcia społeczności

INK limit

Wygenerowana zawartość nie zawsze jest zakończona za pierwszym razem

INK nie jest przystępny cenowo dla małych firm

INK cena

Professional: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za 3 użytkowników

INK oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 160 recenzji)

4.9/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.5/5 (4 recenzje)

10. WhiteSmoke

przez WhiteSmoke WhiteSmoke to narzędzie do korekty online, które wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do wychwytywania wcześniej niewykrytych błędów gramatycznych i sugerowania zmian w celu ulepszenia tekstu.

Najlepsze funkcje WhiteSmoke

Zaakceptuj sugerowane poprawki jednym kliknięciem 🖱️

Skorzystaj z narzędzia do plagiatu, aby upewnić się, że kopia jest unikalna

Tłumaczenie tekstów w ponad 50 językach

Zastosuj tę alternatywę aplikacji Hemingway w systemie Windows lub MacOS, a także w przeglądarkach takich jak Firefox, Safari, Opera i Microsoft Edge

Limity WhiteSmoke

Czasami tłumaczenia nie są całkowicie poprawne

Nie ma Free Planu do wypróbowania

WhiteSmoke cena

Web: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Premium: $13.33/miesiąc za użytkownika

$13.33/miesiąc za użytkownika Business: $22.99/miesiąc za 3 użytkowników

Oceny i recenzje WhiteSmoke

G2: 4.6/5 (10 recenzji)

4.6/5 (10 recenzji) Capterra: 3.8/5 (ponad 20 recenzji)

Doskonal swoje pisanie z najlepszymi narzędziami do korekty i edycji

Niezależnie od tego, czy tworzysz dokumenty techniczne, czy treści marketingowe, narzędzia do edycji pozwalają zaoszczędzić czas i poprawić jakość tekstu.

Większość narzędzi sprawdza co najmniej pisownię i gramatykę, ale wiele z nich robi znacznie więcej. Na przykład, mogą one zapewnić spójność całego dokumentu lub współpracować z narzędziem do sprawdzania plagiatu, aby upewnić się, że kopia jest oryginalna. ✅

Podczas gdy aplikacja Hemingway jest ulubioną, istnieje wiele innych dostępnych opcji. Jedną z najlepszych alternatyw dla edytora Hemingway jest ClickUp. Ta oparta na chmurze aplikacja nie tylko poprawia jakość kopii, ale także usprawnia cykl pracy, zwiększa wydajność i usprawnia komunikację w zespole - a wszystko to w jednym, wygodnym i łatwym w użyciu miejscu. Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp już dziś, aby Twoja kopia działała lepiej pod każdym względem.✨