10 najlepszych alternatyw BambooHR dla zespołów HR w 2024 roku

Dział zasobów ludzkich to podstawa, która trzyma firmę razem, obsługując podstawowe zadania, takie jak selekcja kandydatów do pracy, wdrażanie pracowników, śledzenie czasu pracy, zarządzanie wydajnością i wiele innych. Aby jednak wykonać wszystkie te zadania, nowoczesne zespoły HR potrzebują pomocy zaawansowanego oprogramowania HR.

BambooHR od dawna jest jednym z wiodących pakietów oprogramowania HR. Korzystają z niego specjaliści ds. HR w tysiącach korporacji na całym świecie i jest on znany ze swojej zdolności do tworzenia scentralizowanej bazy danych do przechowywania informacji o pracownikach i zarządzania nimi.

Nie jest to jednak odpowiednie oprogramowanie HR dla każdej firmy. Niektóre alternatywy BambooHR mogą oferować lepsze ceny, solidniejsze możliwości integracji i płynniejszą obsługę. Jeśli szukasz alternatywy dla BambooHR, zapoznaj się z dziesięcioma najlepszymi konkurentami BambooHR.

Czego należy szukać w alternatywach dla BambooHR?

Rozpoczynając poszukiwania alternatywy dla BambooHR, warto zwrócić uwagę na pięć kwestii:

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Oprogramowanie HR jest tak dobre, jak jego interfejs użytkownika. Jeśli oprogramowanie jest skomplikowane w użyciu lub utrudnia znalezienie potrzebnych informacji, nie będzie ono zbyt pomocne dla nikogo. Poszukaj oprogramowania z intuicyjnym interfejsem, aby szybko przejść do podstaw, a później zagłębić się w szczegóły

Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi zarządza wieloma złożonymi i wrażliwymi procesami, więc rzadko jest to proste. Wybierz oprogramowanie, które oferuje kompleksowe zasoby szkoleniowe i responsywną obsługę klienta, abyś mógł płynnie wdrożyć nowe oprogramowanie do swoich podstawowych procesów HR Przyjazny dla budżetu koszt: Większość alternatyw BambooHR oferuje skalowalną strukturę cen, co oznacza, że zazwyczaj płacisz za pracownika. Zanim jednak zdecydujesz się na daną platformę, upewnij się, że rozumiesz całkowity koszt oprogramowania, w tym opłaty abonamentowe, koszty wdrożenia i wszelkie potencjalne dodatkowe opłaty

Wiele alternatyw BambooHR z tej listy oferuje bezpłatny okres próbny. Skorzystaj z tych ofert, aby pobawić się oprogramowaniem i sprawdzić, czy będzie ono pasować do twoich potrzeb HR.

10 najlepszych alternatyw dla BambooHR do wykorzystania w 2024 roku

Śledź wiele rzeczy do zrobienia w obszarze HR dzięki konfigurowalnemu obiegowi dokumentów HR w ClickUp

To platforma produktywności. To darmowe narzędzie do zarządzania projektami . A teraz, to jest twój go-to oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi .

ClickUp pozwala na dostosowanie przestrzeni roboczej dzięki rozbudowanym funkcjom i wielu widokom, aby stworzyć wydajną scentralizowaną przestrzeń dla wszystkich potrzeb HR. Dodatkowo, dzięki ponad 1000 integracji, możesz zautomatyzować wiele procesów HR i doładuj swoją listę rzeczy do zrobienia. Korzystaj z automatyzacji w ClickUp, aby wyzwalać zadania, aktualizować statusy lub komunikować się z zespołem.

Będziesz mieć również dostęp do niesamowitych szablonów zarządzania zasobami ludzkimi. Zacznij od Szablon SOP HR ClickUp aby pomóc w stworzeniu skutecznej listy standardowych procedur operacyjnych dla Twojej organizacji. Następnie zapoznaj się z bezpłatnymi szablonami dotyczącymi przetwarzania listy płac, zarządzania wydajnością i nie tylko. Skorzystaj z nich, aby uruchomić swój obszar roboczy HR w ciągu kilku minut.

Od rekrutacji po zarządzanie talentami i onboarding, ClickUp ma rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Uwolnij swój zespół ds. zasobów ludzkich aby zarządzać ludzką stroną HR i pozwolić ClickUp zająć się resztą.

Najlepsze cechy ClickUp

ClickUp jest konfigurowalny, dzięki czemu można tworzyć niestandardowe przepływy pracy,listy zadańi pól specyficznych dla potrzeb HR Twojej organizacji

Niesamowite funkcje współpracy ułatwiają zespołom współpracę, niezależnie od tego, czy koordynują proces rekrutacji z menedżerami ds. rekrutacji, czy współpracują z zespołami w zakresiezarządzanie wydajnością pracowników* ClickUp ułatwia zarządzanie dokumentami i dzielenie się wiedzą, dzięki czemu zespoły mają dostęp do potrzebnych informacji, a zespoły HR mogą bezpiecznie przechowywać poufne dane pracowników

Bezpłatne szablony oszczędzają czas zespołów podczas tworzenia nowych procesów, takich jak tworzenie systemu śledzenia kandydatów lub budowanie ocen wydajności

Skalowalny system ułatwia dostosowanie do potrzeb małych i średnich firm, a także dużych organizacji

Ograniczenia ClickUp

ClickUp ma bogatą listę funkcji i możliwości, więc nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby dowiedzieć się wszystkiego, co mogą zrobić w ramach platformy

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Bez ograniczeń: $7/miesiąc na użytkownika

Biznes: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD / członka przestrzeni roboczej / miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Connecteam

Via Connecteam Connecteam jest platforma do zarządzania pracownikami zaprojektowana specjalnie dla pracowników zdalnych. Zapewnia narzędzia do zarządzania pracownikami, w tym narzędzia komunikacyjne i sposoby obsługi harmonogramów, szkoleń i nie tylko.

Najlepsze cechy Connecteam

Ułatwia komunikację z pracownikami poprzez czat, wiadomości i funkcje ogłoszeń

Narzędzia do tworzenia i dostarczania materiałów szkoleniowych pracownikom, dzięki czemuproces wdrażania łatwiejszy

Szybkie tworzenie nowych formularzy i list kontrolnych do zadań takich jak oceny pracowników, inspekcje bezpieczeństwa, systemy śledzenia kandydatów lub inne procesy HR

Ograniczenia Connecteam

Niektóre z najlepszych narzędzi HR platformy są dostępne tylko dla wyższych poziomów płatności, więc mniejsze firmy z mniejszymi budżetami mogą uznać je za ograniczone

Ceny Connecteam

Plan dla małych firm: 0

Podstawowy: 35 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników, a następnie 0,60 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

Advanced: 59 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników, a następnie 1,80 USD/miesiąc dla każdego dodatkowego użytkownika

Expert: 119 USD/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników, a następnie 3,60 USD/miesiąc dla każdego dodatkowego użytkownika

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 310 recenzji)

3. Zenefits

Via Zenefits Zenefits to oparta na chmurze platforma do zarządzania zasobami ludzkimi z narzędziami pomagającymi organizacjom zarządzać procesami HR. Ma prosty, przyjazny dla użytkownika interfejs i wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną, która umożliwia pracownikom dostęp do informacji w podróży.

Najlepsze funkcje Zenefits

Doskonałe narzędzia do zarządzania świadczeniami, dzięki czemu można łatwo zarządzać świadczeniami, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne i inne dodatki pracownicze

Łatwe w użyciu funkcje śledzenia czasu pomagają śledzić harmonogramy pracowników wraz z godzinami, przerwami i nadgodzinami, łącząc się z usługami płacowymi

Zenefits jest jedną z najlepszych alternatyw dla BambooHR w zakresie zarządzania zgodnością, pomagając małym firmom i dużym organizacjom zachować zgodność z różnymi przepisami HR i pracy

Ograniczenia Zenefits

Dodzwonienie się do zespołu obsługi klienta platformy może zająć trochę czasu (i wysiłku), więc może się okazać, że będziesz musiał znaleźć obejście wszelkich napotkanych problemów

Ceny Zenefits

Essentials: $10/miesiąc na pracownika

Growth: $20/miesiąc na pracownika

Zen: 33 USD/miesiąc na pracownika

Oceny i recenzje Zenefits

G2: 4/5 (450+ recenzji)

Capterra: 4.2/5 (810+ recenzji)

Sprawdź te Alternatywne korzyści !

4. Rippling

Via Rippling Rippling to oparta na chmurze platforma z kompleksowym pakietem narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi i pracownikami. Rippling to doskonała alternatywa dla BambooHR, jeśli chcesz pracować nad usprawnieniem procesów HR. Będziesz mieć scentralizowane miejsce dla listy płac, administracji świadczeniami, zdrowotnych kont oszczędnościowych, rekrutacji, zarządzania wydajnością i nie tylko.

Najlepsze cechy Rippling

Zautomatyzowane przetwarzanie listy płac obsługuje złożone zadania, takie jak obliczenia podatkowe, konfiguracja bezpośrednich wpłat i zgodność z przepisami dotyczącymi płac

Usprawnionenarzędzia do wdrażania pracowników pomoc w zadaniach administracyjnych, takich jak przesyłanie dokumentów i zarządzanie zadaniami

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności poprzez włączenie funkcji zarządzania IT i bezpieczeństwem, które pozwalają egzekwować zasady bezpieczeństwa w całej organizacji

ograniczenia #### Rippling

Nie wszystkie funkcje platformy HR są dostępne na urządzeniach mobilnych, więc administratorzy i pracownicy mogą potrzebować komputera stacjonarnego, aby w pełni wykorzystać możliwości platformy

Ceny Rippling

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4,8/5 (ponad 2 100 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 2 900 recenzji)

5. Paypro

Via Paypro Paypro zapowiada się jako jedyna platforma do zarządzania zasobami ludzkimi, której będziesz potrzebować, od zatrudniania do przechodzenia na emeryturę.

Oparta na chmurze platforma oferuje listę płac, zarządzanie wydajnością, Wyznaczanie celów HR narzędzia do zarządzania świadczeniami i śledzenia czasu pracy. Ponadto ich zespół ekspertów ds. wdrożeń może szybko uruchomić dział HR Twojej organizacji na platformie.

Najlepsze cechy Paypro

Ekspercki zespół wdrożeniowy może wykonać ciężką pracę związaną z uruchomieniem zespołu HR w systemie

Kompleksowe zarządzanie pracownikami może obsłużyć każdy aspekt zarządzania zespołem, w tym zaawansowane funkcje pomagające kontrolować koszty pracy i zwiększać produktywność

Eliminuje zbędne przepływy pracy dzięki jednej bazie danych dla wszystkich danych pracowników, w tym śledzenia czasu pracy, zarządzania wynagrodzeniami, administracji świadczeniami i nie tylko

Ograniczenia Paypro

Raporty mogą być nieporęczne i zbyt skomplikowane. Aby uzyskać potrzebne informacje, konieczne może być zastosowanie metody prób i błędów

Ceny Paypro

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Paypro

G2: 4.9/5 (70+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (10+ opinii)

6. Mianowicie

Via Mianowicie Namely to oparta na chmurze platforma kadrowo-płacowa dla małych i średnich firm. Znana z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, Namely oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kadrami, świadczeniami i wynagrodzeniami oraz śledzenie kandydatów .

Zapewnia również łatwą w użyciu platformę, która sprawia, że samoobsługa pracowników jest dziecinnie prosta.

Mianowicie najlepsze cechy

Doskonałe funkcje samoobsługi umożliwiają pracownikom dostęp do informacji HR i zarządzanie nimi bez obciążania kierownictwa zadaniami administracyjnymi

Narzędzia do zarządzania talentami ułatwiają obsługę takich spraw, jak oceny wyników pracowników i rozwój pracowników w celu wspierania rozwoju talentów w organizacji

Łatwe zarządzanie świadczeniami, dzięki czemu organizacja może efektywnie obsługiwać wszystko, od ubezpieczenia zdrowotnego po plany emerytalne

Mianowicie ograniczenia

Kontakt z działem obsługi klienta może być utrudniony, przez co użytkownicy muszą rozwiązywać problemy na własną rękę

Ceny Namely

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Namely

G2: 3,9/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (420+ recenzji)

7. Justworks

Via Justworks Justworks to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi przeznaczone dla małych i średnich organizacji. Interfejs jest intuicyjny i oferuje szereg narzędzi, które pomagają usprawnić procesy HR zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Jest to świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie posiadają dogłębnej wiedzy z zakresu HR, ponieważ wsparcie 24/7 jest dostępne, aby poprowadzić Cię przez wszelkie problemy.

Najlepsze cechy Justworks

Doskonała obsługa klienta jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a prawdziwi ludzie udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zakładania firmy w Justworks

Pracownicy mogą uzyskać dostęp do swoich informacji kadrowych i zarządzać nimi za pośrednictwem łatwego w obsłudze pulpitu nawigacyjnego, co ułatwia wyszukiwanie danych lub przesyłanie formularzy

Narzędzia onboardingowe ułatwiają zatrudnianie nowych pracowników, prowadząc ich przez proces przesyłania informacji o bezpośrednich wpłatach, omawiając zasady firmy i nie tylko

Ograniczenia Justworks

Brak aplikacji mobilnej, co ogranicza dostęp dla administratorów i pracowników w podróży

Ceny Justworks

Podstawowy: 59 USD/miesiąc na pracownika

Plus: $99/miesiąc na pracownika

Oceny i recenzje Justworks

G2: 4.6/5 (430+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (190+ opinii)

8. Gusto

Via Gusto Gusto to platforma internetowa, która upraszcza wszystkie aspekty zarządzania kapitałem ludzkim i płacami dla firm. Jest to przyjazna dla użytkownika platforma oferująca wiele możliwości integracji w celu usprawnienia przepływu pracy związanego z zarządzaniem pracownikami. Dzięki dobremu wyborowi narzędzi HR w stosunku do ceny, jest to dobra opcja dla małych firm.

Najlepsze cechy Gusto

Uproszczony, zautomatyzowany proces płacowy eliminuje zgadywanie z obliczeń i zdejmuje z organizacji wiele obowiązków administracyjnych

Doskonałe narzędzia zgodności pomagają organizacjom być na bieżąco ze stale zmieniającymi się przepisami, dzięki czemu można bez wysiłku zarządzać danymi pracowników, spełniając jednocześnie wymogi prawne

Gusto działa jako broker świadczeń pracowniczych, pomagając organizacjom łączyć się z przystępnymi cenowo planami ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników

Ograniczenia Gusto

Nie ma bezpłatnej wersji próbnej, więc musisz zapłacić, zanim będziesz mógł przetestować funkcje

Ceny Gusto

Prosty: 40 USD/miesiąc plus 6 USD/miesiąc za osobę

Plus: 80 USD/miesiąc plus 12 USD/miesiąc za osobę

Premium: Skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Gusto

G2: 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3 800 recenzji)

9. PerformYard

Via PerformYard PerformYard koncentruje się na zarządzaniu wydajnością, tworząc scentralizowane centrum do tworzenia kultury wysokiej wydajności w organizacji. Dzięki prostemu interfejsowi zespoły HR mogą używać PerformYard do ustawiania wskaźników KPI HR , narzędzia informacji zwrotnej dla pracowników lub oceny wydajności w celu wspierania wzrostu i rozwoju zespołu.

Najlepsze cechy PerformYard

Dostosowywanie ocen wydajności w celu tworzenia ocen zgodnych z celami i wartościami organizacji

Narzędzia do ciągłego przekazywania informacji zwrotnych tworzą ciągłe pętle informacji zwrotnych, dzięki czemu istnieje regularna komunikacja między pracownikami a kierownictwem w zakresie wydajności i celów

Doskonałe funkcje analityczne i raportowania zapewniają cenny wgląd w trendy wydajności i pomagają zidentyfikować mocne i słabe strony w organizacji

Ograniczenia PerformYard

Raportowanie nie jest intuicyjne, więc menedżerowie mogą potrzebować dodatkowego wsparcia, aby znaleźć potrzebne informacje

Brak niektórych zaawansowanych funkcji, które można znaleźć na innych platformach HR, takich jak narzędzia płacowe lub zarządzanie świadczeniami

Ceny PerformYard

Zarządzanie wydajnością: 5-10 USD za osobę miesięcznie, rozliczane rocznie

Zaangażowanie pracowników: Dodatkowe 1-3 USD na osobę miesięcznie

Oceny i recenzje PerformYard

G2: 4.8/5 (750+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 80 recenzji)

10. Zoho People

Via Zoho People Jeśli potrzebujesz zaawansowanych narzędzi HR dla dużej organizacji, warto sprawdzić Zoho People. To oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi oferuje szeroki zakres narzędzi i funkcji.

Zoho People tworzy centralną platformę do zarządzania wszystkimi aspektami informacji o pracownikach, od funkcji śledzenia obecności po zarządzanie wydajnością.

Najlepsze funkcje Zoho People

Wysoce konfigurowalny, dzięki czemu można tworzyć i dostosowywać formularze i przepływy pracy specyficzne dla wewnętrznego procesu HR, od procesu wdrażania po codzienną administrację

Intuicyjny portal samoobsługowy umożliwia pracownikom dostęp i aktualizację ich danych osobowych, przeglądanie odcinków wypłat i wnioskowanie o czas wolny. Zaangażowanie pracowników jest wyższe, a kierownictwo i zespół HR mają mniej zadań administracyjnych

Doskonałe funkcje raportowania mogą zapewnić zespołom zarządzającym wgląd w trendy dotyczące siły roboczej, wskaźniki wydajności i inne krytyczne dane HR w celu podejmowania lepszych decyzji opartych na danych dla organizacji

Ograniczenia Zoho People

Interfejs nie zawsze jest intuicyjny, przez co na początku użytkownicy muszą w dużym stopniu polegać na wsparciu klienta i zasobach szkoleniowych

Cennik Zoho People

Darmowy dla pięciu użytkowników

Essential HR: $1/pracownik rozliczany miesięcznie

Professional: $2/pracownik rozliczane miesięcznie

Premium: $3/pracownik rozliczany miesięcznie

Enterprise: 5 USD/pracownik rozliczane miesięcznie

People Plus: $8/pracownika rozliczane miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho People

G2: 4.4/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 230 recenzji)

Znajdź najlepszą alternatywę BambooHR dla swojej organizacji na ClickUp

Wydajne operacje HR mają pozytywny wpływ na całą organizację. Prowadzą one do zwiększenia satysfakcji pracowników, sprawnego funkcjonowania usług benefitowych i szczęśliwszego środowiska pracy. Wpływa to korzystnie na utrzymanie pracowników i pomaga poprawić wyniki finansowe organizacji.

Odpowiednie narzędzia HR mogą w tym pomóc. Najlepsze alternatywy dla BambooHR oferują kluczowe funkcje, które pomagają zmniejszyć obciążenie administratorów, usprawnić zarządzanie ludźmi i zapewnić lepsze doświadczenia pracowników.

Jeśli szukasz alternatywy dla BambooHR, wypróbuj ClickUp. ClickUp to wszechstronna opcja, która może zaspokoić potrzeby małych firm, średnich przedsiębiorstw i większych organizacji.

Znany głównie jako narzędzie do zarządzania projektami, ClickUp oferuje również kompleksowy zestaw funkcji do zarządzania zasobami ludzkimi. Korzystając z ClickUp, można uprościć procesy HR i poprawić komunikację z pracownikami.

ClickUp oferuje konfigurowalne obszary robocze, ponad 1000 integracji i wiele możliwości automatyzacji. Możesz scentralizować swoje potrzeby kadrowe, od rekrutacji po coaching i nie tylko, dzięki rozwiązaniom i szablonom dla każdego aspektu zarządzania zasobami ludzkimi.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zapewnić swojemu zespołowi HR bardziej wydajny i skuteczny system zarządzania.