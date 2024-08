10 najlepszych alternatyw dla Elasticsearch w 2024 roku

Uporządkowanie danych w firmie jest często wręcz przytłaczające. A znalezienie poszukiwanych informacji przypomina szukanie igły w korporacyjnym stogu siana. 🤔

Platformy wyszukiwania i analizy, takie jak Elasticsearch, znacznie ułatwiają znajdowanie informacji. Elasticsearch przekształca

firmową bazę danych

w wyszukiwarkę, dzięki czemu poszczególne osoby mogą łatwo znaleźć informacje w ciągu kilku sekund (w przeciwieństwie do godzin, dni lub tygodni przeszukiwania plików firmowych).

Jeśli jeden z

celów Twojej firmy

jest znalezienie lepszego sposobu na przeszukiwanie i analizowanie danych, czytaj dalej. Poniżej przedstawiamy dziesięć najlepszych alternatyw Elasticsearch do łatwego poruszania się po informacjach firmowych. 🤩

**Co to jest Elasticsearch?

Elasticsearch to dystrybucja, platforma wyszukiwania RESTful open-source, która pozwala użytkownikom wyszukiwać i znajdować informacje. Podobnie jak wyszukiwarka - Google lub Microsoft Bing - Elasticsearch pozwala użytkownikom rejestrować, przechowywać, wyszukiwać i analizować duże ilości danych w bardzo krótkim czasie.

Pulpit przychodów z e-commerce Kibana przez

Elastyczny

Elasticsearch działa poprzez indeksowanie pozornie niepowiązanych danych z różnych lokalizacji. Następnie użytkownik wpisuje zapytanie, a Elasticsearch znajduje odpowiednie informacje w czasie rzeczywistym.

Platforma wyszukiwania Enterprise przeszukuje praktycznie każdy rodzaj danych, w tym dokumenty, e-maile, produkty, liczby, a nawet lokalizacje geograficzne.

Czego należy szukać w alternatywach Elasticsearch?

Odpowiednia alternatywa dla Elasticsearch powinna umożliwiać przeszukiwanie, analizowanie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych

wizualizację wszystkich typów danych

. Jeśli szukasz platformy, która zastąpi Elasticsearch, wybierz taką, która ma funkcje z poniższej listy.

Przeszukuje wiele typów danych: Odpowiednia wyszukiwarka i platforma analityki wyszukiwania powinna umożliwiać filtrowanie wielu typów danych, w tym tekstowych, numerycznych i geoprzestrzennych

Odpowiednia wyszukiwarka i platforma analityki wyszukiwania powinna umożliwiać filtrowanie wielu typów danych, w tym tekstowych, numerycznych i geoprzestrzennych Oferuje wizualne pulpity : Właściwa platforma powinna nie tylko wyświetlać wyniki dla zapytania wyszukiwania. Zamiast tego powinna oferować agregację danych i raportowanie wizualne dzięki czemu lepiej zrozumiesz i zinterpretujesz dane

Właściwa platforma powinna nie tylko wyświetlać wyniki dla zapytania wyszukiwania. Zamiast tego powinna oferować agregację danych i raportowanie wizualne dzięki czemu lepiej zrozumiesz i zinterpretujesz dane Szybkie wyniki wyszukiwania: Odpowiednia alternatywa Elasticsearch będzie filtrować źródła danych w czasie rzeczywistym, dostarczając dokładne wyniki wyszukiwania w ciągu kilku sekund

Odpowiednia alternatywa Elasticsearch będzie filtrować źródła danych w czasie rzeczywistym, dostarczając dokładne wyniki wyszukiwania w ciągu kilku sekund Wyszukiwanie oparte na AI: Najpotężniejsze wyszukiwarki i platformy analityczne korzystają z algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe

Najpotężniejsze wyszukiwarki i platformy analityczne korzystają z algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe Otwarte API: Elasticsearch po raz pierwszy stał się popularny w 2010 roku jako darmowa platforma wyszukiwarek o otwartym kodzie źródłowym. Wiele korporacji i deweloperów lubi swobodę, jaką oferuje otwarte API, na przykład możliwość niestandardowego dostosowania rozwiązania do swoich unikalnych potrzeb

10 najlepszych alternatyw ElasticSearch do wykorzystania w 2024 roku

Szukasz platformy, która zastąpi ElasticSearch? Poniższe platformy zinterpretują dane, a jednocześnie dostarczą najwyższej jakości środowisko wyszukiwania:

1. Algolia

przez

Algolia

Założona w 2012 roku Algolia jest autorską platformą wyszukiwarki. Zasadniczo firma działa jako wyszukiwarka w witrynie klienta i przeszukuje witrynę, aby zapewnić szybkie i trafne wyniki dla zapytań odwiedzających.

Niektóre z jej głównych funkcji polegają na wykorzystaniu testów A/B, narzędzi wyszukiwania fasetowego i możliwości wyszukiwarki pełnotekstowej.

Algolia najlepsze funkcje

Wykorzystanie Algolia NeuralSearch, która wykorzystuje adaptacyjne uczenie się AI do opracowywania i sugerowania bardziej trafnych zapytań wyszukiwania

Połączenie kupujących z odpowiednimi produktami poprzez rozwiązania e-commerce B2B i B2C

Zwiększenie ruchu w sieci poprzez włączenie możliwości wyszukiwania w różnych typach danych

Uruchomienie testów A/B w celu odkrycia najlepszych strategii wyszukiwania o wysokiej wydajności

Algolia limity

Niektóre wyniki wyszukiwania mogą być mylące w całej wyszukiwarce

Rozwiązanie jest platformą typu plug-and-play i będziesz musiał do zrobienia z góry w procesie wdrażania

Algolia cena

Build: Free

Free Grow: $0.50/miesiąc

$0.50/miesiąc Premium: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Elevate: Kontakt w sprawie cen

Algolia oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (70 recenzji)

2. Typesense

przez

Typesense

Typesense to nowoczesna platforma wyszukiwarki o otwartym kodzie źródłowym. Ta alternatywa Elasticsearch jest zakończona wyszukiwaniem według typu, wyszukiwaniem geograficznym, wyszukiwaniem semantycznym i wyszukiwaniem wektorowym.

Wystarczy użyć chmury Typsense, aby zapewnić klaster, utworzyć kolekcję, dodać dokumenty i serwer wyszukiwania jest gotowy do pracy.

Typesense najlepsze funkcje

Nie martw się literówkami w zapytaniach wyszukiwania dzięki funkcji Typo Tolerance

Przypinanie, pozycja lub wyniki specyficzne dla towaru w wynikach wyszukiwania

Użyj dynamicznego sortowania, aby filtrować wyniki według pól niestandardowych

Wyszukiwanie i sortowanie wyników w określonym regionie za pomocą wyszukiwania geograficznego

Typesense limity

Platforma nie jest recenzowana na G2 ani Capterra, więc nie jest jasne, jak bardzo klienci są zadowoleni z produktu

Typesense ceny

Ceny oparte są na pamięci i zaczynają się od 0,03 USD/godzinę (21,60 USD/miesiąc) i 0,09 USD/GB za 0,5 MB

Typesense oceny i recenzje

G2: Bez recenzji

Bez recenzji Capterra: Nie ma na liście

3. Meilisearch

przez

Meilisearch

Meilisearch to błyskawiczna platforma open-source, która zwraca wyniki wyszukiwania w zaledwie 50 milisekund. Jako platforma plug-and-play, pozwala rozpocząć przeszukiwanie danych przy zerowej konfiguracji.

Ponadto wyszukiwarka pełnotekstowa pobiera odpowiednie wyniki dla każdego przypadku użycia.

Meilisearch najlepsze funkcje

Zwiększenie konwersji i sprzedaży online poprzez sortowanie produktów e-commerce, mediów i dokumentów

Zwiększenie retencji użytkowników dzięki App Search, tworząc doskonałe doświadczenie wyszukiwania za pośrednictwem SaaS i platform mobilnych

Automatyczne wykrywanie wielu języków

Tworzenie własnych domyślnych reguł rankingowych określających, które wyniki pojawiają się jako pierwsze

Meilisearch limity

Istnieje limit 10 słów na zapytanie wyszukiwania

Indeksowanie dużych partii dokumentów może spowodować błąd wewnętrzny

Meilisearch oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: Nie ma na liście

4. Solr

przez

Solr

Solr (znany również jako Apache Solr) to wszechstronna alternatywa Elasticsearch zbudowana na platformie Apache Lucene, która zapewnia indeksowanie, replikację i zapytania. Zoptymalizowany pod kątem dużego natężenia ruchu, Solr jest zakończony funkcjami wyszukiwania pełnotekstowego, responsywnym interfejsem administracyjnym i indeksowaniem w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Solr najlepsze funkcje

Skorzystaj z architektury wtyczek open-source, aby niestandardowo dostosować platformę wyszukiwarki do swoich potrzeb

Umieszczanie dokumentów na serwerze przy użyciu wielu języków programowania, w tym JSON, XML, CSV lub HTTP

Dowiedz się więcej o Solr i rozpocznij pracę dzięki zaawansowanej bibliotece zasobów

Solr limity

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że potrzeba więcej dokumentacji na temat korzystania z platformy

Język zapytań może być początkowo mylący

Solr ceny

Free

Solr oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (25 recenzji)

4.1/5 (25 recenzji) Capterra: 4.3/5 (13 recenzji)

5. Vespa

przez

Vespa

Vespa to wyszukiwarka open-source i wektorowa baza danych. Platforma oparta na AI wspiera wyszukiwanie wektorowe, wyszukiwanie leksykalne i wyszukiwanie danych strukturalnych w jednym zapytaniu.

W porównaniu do innych wyszukiwarek na tej liście, Vespa dynamicznie grupuje dane dla platform e-commerce i innych usług internetowych.

Vespa najlepsze funkcje

Rekomendowanie i personalizowanie wyników wyszukiwania dla każdego użytkownika lub sytuacji

Skalowanie do dowolnej ilości danych i/lub ruchu

Użyj języka grupowania Vespa, aby określić, w jaki sposób zapytania powinny być grupowane lub agregowane

Vespa limity

Dokumentacja na temat tego, jak rozpocząć i uruchomić, mogłaby zostać ulepszona

Brak opinii na temat G2, Capterra lub Stackshare

Vespa cena

Wyszukiwania na Vespa są Free, ale Vespa Cloud jest wyceniona następująco:

Za godzinę vCPU: $.011

Za godzinę GB pamięci: $.011

Za godzinę GB dysku: 0,0004 USD

Za godzinę pamięci GPU GB: 075 USD

Vespa oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak listy

6. Manticore Search

przez

Wyszukiwanie Manticore

W 2017 roku Manticore Search wystartowała jako alternatywa dla popularnej wcześniej wyszukiwarki Sphinx Search. Podobno

4 razy szybsza niż Elasticsearch

manticore jest znany ze swojej wydajności i łatwości użytkowania. Dzięki Manticore Search można przygotować praktycznie dowolne zapytanie wyszukiwania przy użyciu SQL i JSON.

Manticore Search najlepsze funkcje

W niektórych testach wykazano, że Manticore Search jest do 15 razy szybszy niż Elasticsearch na małych danych, 4 razy szybszy w big data i 29 razy szybszy w analizie logów

Skorzystaj z możliwości pełnotekstowych, które obejmują ponad 20 operatorów pełnotekstowych i 20 czynników rankingowych

Łatwa integracja Manticore Search z istniejącym stosem, ponieważ może odczytywać dane z MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV i TSV

Manticore limity

Pojawiły się raportowania o zawieszaniu się indeksu

Manticore ceny

Free

Manticore oceny i recenzje

G2: Bez recenzji

Bez recenzji Capterra: Bez listy

7. Xapian

przez

Xapian

Xapian to biblioteka wyszukiwarki napisana w języku C++. Posiada wiązania, które umożliwiają korzystanie z Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Węzeł.js i innych języków. Wysoce adaptowalna platforma dostarcza uszeregowane wyniki wyszukiwania i sugeruje odpowiednie terminy indeksu lub powiązane dokumenty.

Xapian najlepsze funkcje

Wsparcie dla wyszukiwania synonimów lub rdzeni wyszukiwanych haseł (np. wyszukiwanie "footballs" zamiast football)

Platforma sugeruje poprawki pisowni dla zapytań wyszukiwania

Generuje również dynamiczne fragmenty, w tym pasujące słowa, frazy lub zapytania z symbolami wieloznacznymi

Xapian limity

Brak recenzji na Capterra, G2 lub Stackshare w porównaniu do innych platform wyszukiwarek

Dostępna jest niewielka dokumentacja ułatwiająca uruchomienie

Xapian cena

Free

Xapian oceny i recenzje

G2: Brak na liście

Brak na liście Capterra: Brak na liście

8. Sphinx Search

przez

Sphinx Search

Sphinx Search to serwer wyszukiwania pełnotekstowego o otwartym kodzie źródłowym. Platforma ta jest dostawcą szerokiego zakresu odsyłaczy, wyszukując powiązane klasy, cytaty i podobne informacje. Jego formaty wyjściowe obejmują HTML, Windows HTML Help, LaTex, ePub, Texinfo, strony podręcznika i zwykły tekst.

Sphinx Najlepsze funkcje wyszukiwania

Łatwe tworzenie hierarchicznej struktury drzewa dokumentów

Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do tworzenia zapytań, takich jak tokenizator tekstu, język zapytań i różne modele rankingowe

Przejęcie kontroli nad kolejnością wyników wyszukiwania poprzez pozycję, grupowanie i priorytety

Łatwa integracja ze źródłami danych SQL i XML

Sphinx Search limity

Istnieje bardzo mało dokumentacji na temat tego, jak zintegrować platformę z witryną

Sphinx Search cena

Free

Sphinx Search oceny i recenzje

G2: Brak na liście

Brak na liście Capterra: Brak na liście

9. Bleve Search

przez

Wyszukiwanie Bleve

Bleve Search to prosta platforma wyszukiwania i metryk. Bleve Search indeksuje praktycznie każdy obiekt w modelu danych.

A jeśli chcesz niestandardowy sposób, w jaki zapytania wyszukiwania zwracają i wyświetlają wyniki, możliwe jest zastąpienie domyślnej mapy.

Bleve Search najlepsze funkcje

Łatwe agregowanie danych w aspektach terminów, aspektach zakresu liczbowego i aspektach zakresu danych

Tworzenie zapytań wyszukiwania przy użyciu terminów, fraz, dopasowań, fraz dopasowania i prefiksów

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki zaimportowaniu jednego pakietu, utworzeniu indeksu za pomocą trzech wierszy kodu i napisaniu zapytania za pomocą zaledwie trzech kolejnych wierszy kodu

Bleve Search limity

Brak listy recenzji na G2, Capterra lub Stackshare

Na stronie nie ma miejsca na przesłanie raportu o błędzie - jedyną opcją jest utworzenie dyskusji na forum GitHub

Bleve Search cena

Free

Bleve Search oceny i recenzje

G2: Brak na liście

Brak na liście Capterra: Brak na liście

10. Unleash

przez

Unleash

Unleash dostarcza funkcje wyszukiwania podobne do Google, które pozwalają współpracownikom i niestandardowym klientom znaleźć informacje w Twojej witrynie. Platforma oparta na AI dostarcza szczegółowe algorytmy, dzięki czemu odwiedzający witrynę mogą cieszyć się spersonalizowanym doświadczeniem.

Ponadto umożliwia użytkownikom dostęp do funkcji wyszukiwania poprzez osadzenie Unleash w witrynie, korzystanie z aplikacji mobilnej lub komputerowej, dodanie rozszerzenia przeglądarki lub korzystanie z bota Slack do przeszukiwania konwersacji i zasobów.

Unleash najlepsze funkcje

Korzystanie z wyszukiwania wspomaganego przez AI w celu uwzględnienia synonimów zapytania lub powiązanych pojęć

Wykorzystaj filtry, aby zawęzić wyniki do określonych kryteriów

Stwórz wiki, aby uporządkować całość bibliotekę wiedzy firmy w jednym miejscu

Narzędzia do oznaczania funkcji dla rozwoju oprogramowania

Unleash limity

Chociaż oferuje bezpłatną wersję próbną, Unleash wymaga płatnego planu, w przeciwieństwie do wielu swoich konkurentów

Unleash cena

Kontakt w sprawie cen

Unleash oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: Bez recenzji

Inne narzędzia do analizy danych

Szukasz innych narzędzi, które pomogą Ci znaleźć i zinterpretować dane? Poniżej przedstawiamy narzędzia, które pomogą Ci szybko znaleźć pliki w aplikacjach lub na lokalnym dysku twardym. 🔍

#

ClickUp

Rozbij cele, zadania, punkty zwinne i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym pulpicie ClickUp 3.0

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami

platforma automatyzacji procesów

która zmienia sposób planowania i zarządzania zadaniami.

Użyj ClickUp, aby

usprawnić zarządzanie projektami

czerpiąc z biblioteki szablonów, przydzielając zadania, ustawiając priorytety, przeprowadzając burze mózgów, komentując projekty i budując angażujące raporty. 👏

Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp pozwala użytkownikom szybko znaleźć zadania, dokumenty, pliki, użytkowników, czaty i pulpity w całym obszarze roboczym, a nawet w innych połączonych aplikacjach roboczych

Plus, z

ClickUp University Search

wystarczy zintegrować swoje pliki z ClickUp, a dokumenty w dowolnej połączonej aplikacji lub na dysku twardym będzie można przeszukiwać.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wyszukiwanie oparte na AI, które poznaje użytkownika i z czasem pokazuje lepsze wyniki dla jego zapytań

Integracje z Slack, Dropbox, GitHub, Box, HubSpot i innymi, dzięki czemu można znaleźć dokumenty na różnych platformach

Możliwość wyszukiwania informacji i plików przez dowolną osobę w organizacji

Dostęp do Universal Search z centrum dowodzenia, Global Action lub pulpitu

limity ClickUp

Uniwersalne wyszukiwanie znajduje dokumenty, ale nie dane numeryczne lub geoprzestrzenne

Platforma może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

Znajdź dane, których szukasz dzięki tym alternatywom

Platformy wyszukiwania i analizy, takie jak Elasticsearch, przekształcają dowolną witrynę internetową w wyszukiwarkę o dużej mocy, umożliwiając niestandardowym klientom i wewnętrznym członkom zespołu znalezienie potrzebnych informacji.

Co więcej, wiele z tych alternatyw to darmowe platformy typu open-source, co oznacza, że łatwo jest niestandardowo dostosować możliwości wyszukiwania (choć do wprowadzenia jakichkolwiek zmian potrzebny będzie programista full-stack).

Jeśli szukasz prostej funkcji wyszukiwania plików i dokumentów, wypróbuj ClickUp.

Ta kompleksowa platforma upraszcza zarządzanie projektami i jest zakończona biblioteką szablonów, dokumentów i tablic,

automatyzacje cyklu pracy

oraz funkcję wyszukiwania umożliwiającą łatwe odnajdywanie dokumentów firmowych.

Aby rozpocząć,

wypróbuj ClickUp już dziś

. 🙌