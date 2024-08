10 najlepszych integracji Dropbox w 2024 r. (funkcje i ceny w zestawie!)

Niezależnie od tego, czy tworzysz, zarządzasz i udostępniasz dokumenty do pracy, czy do użytku osobistego, Dropbox jest jednym z najlepszych narzędzi do utrzymania porządku. Ta popularna usługa hostingu plików zapewnia bezpieczeństwo danych, ułatwia ich wyszukiwanie i usprawnia współpracę w zespole.

Ale jak każda usługa, Dropbox nie może zrobić wszystkiego. ⚠️

Do tego potrzebne są integracje Dropbox, aby płynnie współpracować z narzędziami, czy to aplikacjami komunikacyjnymi, oprogramowanie do zarządzania projektami lub CRM. Na szczęście istnieją dziesiątki integracji z Dropbox, które zapewniają płynne działanie cyklu pracy.

Aby odkryć najlepsze z nich, zapoznaj się z listą 10 najlepszych integracji z Dropbox, w tym zaletami, wadami, cenami i innymi niezbędnymi szczegółami. ✨

Czego należy szukać w integracjach Dropbox?

Nie wystarczy losowo wybrać integrację z Dropbox. Należy rozważyć, które integracji potrzebuje Twoja firma lub to, czego chcesz dla swoich osobistych przedsięwzięć.

Oto, czego szukać w integracjach dla Dropbox:

Podstawy systemu operacyjnego : Wybierz integracje Dropbox, które współpracują z preferowanym systemem operacyjnym, niezależnie od tego, czy używasz systemu MacOS, Microsoft Windows czy Linux

: Wybierz integracje Dropbox, które współpracują z preferowanym systemem operacyjnym, niezależnie od tego, czy używasz systemu MacOS, Microsoft Windows czy Linux Ceny : Niektóre integracje są Free, jeśli masz subskrypcje zarówno Dropbox, jak i narzędzia, podczas gdy inne pobierają opłatę za integrację. Wybierz opcję, która pasuje do Twojego budżetu 💸

: Niektóre integracje są Free, jeśli masz subskrypcje zarówno Dropbox, jak i narzędzia, podczas gdy inne pobierają opłatę za integrację. Wybierz opcję, która pasuje do Twojego budżetu 💸 Bezpieczeństwo : Jeśli musisz chronić dane, szukaj integracji, które oferują szyfrowanie danych i podobne funkcje bezpieczeństwa

: Jeśli musisz chronić dane, szukaj integracji, które oferują szyfrowanie danych i podobne funkcje bezpieczeństwa Bezproblemowa synchronizacja : Najlepsze integracje natychmiast synchronizują się między urządzeniami, dostarczając najbardziej aktualne wersje wszystkich plików

: Najlepsze integracje natychmiast synchronizują się między urządzeniami, dostarczając najbardziej aktualne wersje wszystkich plików Powiadomienia : Wiele integracji Dropbox oferuje powiadomienia i przypomnienia, dzięki czemu każdy, kto ma dostęp, wie, kiedy dodano nowe dokumenty i kiedy ktoś wprowadza zmiany

: Wiele integracji Dropbox oferuje powiadomienia i przypomnienia, dzięki czemu każdy, kto ma dostęp, wie, kiedy dodano nowe dokumenty i kiedy ktoś wprowadza zmiany Wsparcie narzędzi: Integracje Dropbox są bezcelowe, jeśli nie mają wsparcia dla narzędzi lub funkcji, które chcesz zintegrować ⚒️

10 najlepszych integracji Dropbox do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy, aby zacząć efektywniej korzystać z Dropbox dzięki integracjom z funkcjami, które lubisz najbardziej? narzędzia zwiększające wydajność ? Oto 10 najlepszych integracji Dropbox, od pełnych pakietów oprogramowania do zarządzania projektami po indywidualne narzędzia do komunikacji, zarządzania dokumentami i zarządzania klientami. 👀

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

Nie jest zaskoczeniem, że jeden z najbardziej popularnych najlepszych narzędzi do zarządzania projektami na szczycie tej listy. ClickUp nie tylko oferuje oszałamiający zakres funkcji do zarządzania cyklem pracy, usprawniania komunikacji i śledzenia celów. To także przyjaciel Dropbox z korzyściami. 🌻 Integracja ClickUp z Dropbox ułatwia załączanie plików Dropbox do zadań. W ten sposób masz dokumentację potrzebną do zrobienia wszystkiego. Uzyskaj dostęp do plików lub zapisz załączniki z Dropbox za pośrednictwem opisu zadania lub upuść plik bezpośrednio w komentarzu, aby udostępniać go odpowiednim członkom zespołu.

Dzięki integracji ClickUp z Dropbox możesz połączyć wiele kont, tworząc wyraźne podziały dla różnych Teams i zwiększając organizację. Unlimited storage oznacza przechowywanie dowolnej liczby plików. Co powiesz na bezstresową pracę? 🧘

Ponadto, jeśli korzystasz z innych narzędzi do udostępniania plików niż Dropbox, nie stanowi to problemu.

ClickUp pełni funkcję charakterystycznych ikon na każdym dokumencie, dzięki czemu dokładnie wiesz, w którym narzędziu znajduje się plik - czy jest to Dropbox, Google Drive czy One Drive. 🙌

ClickUp najlepsze funkcje

System przechowywania danych w chmurze zapewnia dostęp do wszystkich plików bez względu na to, gdzie się znajdujesz

Wbudowane funkcje uczenia maszynowego, w tymNarzędzia AI do pisaniapomagają w automatyzacji procesów udostępniania plików w Dropbox, aby usprawnić i przyspieszyć cykl pracy

Zamień Dropbox Paper naDokumenty ClickUp aby skondensowaćstos technologiczny Rozszerzone integracje umożliwiają pracę nie tylko z Dropbox, ale także z aplikacjami komunikacyjnymi, time trackerami i innymi aplikacjamiProgramy CRM Współpraca w czasie rzeczywistym sprawia, że Twój zespół jest bardziej efektywny, ponieważ możecie pracować w tym samym pliku Dropbox i widzieć powiadomienia i aktualizacje w odpowiednich przestrzeniach ClickUp

Automatycznie przydzielaj zadania na podstawie zmian w plikach Dropbox, aby szybciej osiągać cele

Limity ClickUp

Unlimited Dropbox Storage jest dostępny tylko w płatnych planach, ale plany zaczynają się już od 5 USD miesięcznie

Interfejs często łączy dokumenty jako wizualne pola osadzania zamiast prostych adresów URL, co nie podoba się niektórym użytkownikom

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Dropbox dla Gmaila

przez Dropbox dla Gmaila The Integracja z Gmailem z Dropbox pozwala organizować pliki tekstowe, załączniki e-mail i prezentacje wideo bez opuszczania konta Gmail. Błyskawicznie zapisuj nowe pliki od członków zespołu bezpośrednio w Dropbox, udostępniaj raportowanie z konta Dropbox jako załącznik lub osadzaj połączony link podczas tworzenia nowego e-maila. 📩

Najlepsze funkcje Dropbox dla Gmaila

Wyświetlanie wszystkich plików w jednym miejscu bez przełączania się między różnymi aplikacjami

Unikaj załączników i limitów rozmiaru plików w Gmailu dzięki tej integracji, która umożliwia udostępnianie plików, nowych folderów i arkuszy kalkulacyjnych

Skorzystaj z prostego interfejsu onboarding, aby uzyskać ustawienie z tymnarzędzie e-mail w zaledwie kilka sekund

Kontroluj uprawnienia, dodając lub ograniczając dostęp do plików i folderów za każdym razem, gdy je wysyłasz

Limity Dropbox dla Gmaila

Narzędzie nie wyświetla obecnie podglądu plików, ale wkrótce zostanie to wprowadzone

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że synchronizacja nie zawsze była aktualna

Cennik Dropbox dla Gmaila

Niedostępne

Dropbox for Gmail oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Integracja z Dropbox i Microsoft Office 365

przez DropboxWiększa wydajność dzięki integracji aplikacji Dropbox z pakietem Microsoft Office 365. Korzystaj z Dropbox, aby współpracować w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem podczas edytowania i tworzenia plików pakietu Office. Płynnie pracuj na obu platformach, aby przesyłać pliki, tworzyć proces zatwierdzania i wprowadzać zmiany niezależnie od tego, czy jesteś w Dropbox, czy Microsoft OneDrive. ✅

Najlepsze funkcje Dropbox i Microsoft Office 365

Aplikacja Dropbox Capture dla systemu Windows umożliwiazaoszczędzić czas i skuteczniej komunikować się dzięki zrzutom ekranu, nagraniom wideo i głosowym na dowolnych plikach

Integracja Dropbox Sign umożliwia zbieranie podpisów elektronicznych w jednym pliku - niezależnie od tego, czy korzystasz z programu Microsoft Word, Arkuszy Google czy Dropbox - bez konieczności przełączania się do innej aplikacji

Dropbox DocuSend dla Outlooka umożliwia łatwe wysyłanie bezpiecznych plików i załączników

Dostęp do ważnych danych dzięki wsparciu udostępniania plików w trybie offline i online w narzędziach pakietu Microsoft Office, takich jak Teams, SharePoint i Word

Limity Dropbox i Microsoft Office 365

Aby integracja działała, konta Dropbox Teams wymagają konta Microsoft na poziomie Enterprise

W przestrzeni Office Online w Dropbox nie można edytować plików Microsoft Office chronionych hasłem

Ceny Dropbox i Microsoft Office 365

Będziesz potrzebować konta Dropbox w zakresie od 9,99 USD miesięcznie do 26 USD miesięcznie na użytkownika oraz subskrypcji Microsoft 365



Dropbox i Microsoft Office 365 - oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Integracja z Dropbox i Slack

przez Slack Niezależnie od tego, czy tworzysz pliki w Dokumentach Google i przechowujesz je w Dropbox, czy zarządzasz swoją dokumentacją bezpośrednio w aplikacji Dropbox, możesz łatwo udostępniać swoją pracę za pomocą Dropbox Integracja z usługą Slack . W aplikacji Dropbox kliknij przycisk udostępniania, aby natychmiast zobaczyć sposoby wysłania pliku do różnych kanałów Slack. Użyj sprytnego pola wyszukiwania, aby posortować najlepsze kanały Slack i znaleźć ten, którego potrzebujesz. 🔎

Najlepsze funkcje integracji Dropbox i Slack

Dziesiątki przypadków użycia oznaczają, że możesz użyć tej integracji do łatwego udostępniania umów klientów zespołowi sprzedaży w Slack lub wysyłania kalendarza zawartości mediów społecznościowych do całego zespołu marketingowego

Kanały aktywności w plikach Dropbox pokazują, kiedy i w jaki sposób plik został udostępniany, dzięki czemu możesz być na bieżącozarządzać planami komunikacji dla określonych dokumentów

Bezpośrednie wysyłanie wiadomości do współpracowników w pliku Dropbox w celu uzyskania opinii lub uproszczenia procesu zatwierdzania

Wbudowane podglądy Slack i funkcje wyszukiwania pokazują fragment, dzięki czemu ludzie wiedzą, czego się spodziewać i mogą łatwo znaleźć całą wysłaną dokumentację

Ograniczenia integracji Dropbox i Slack

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że podgląd w Slack nie zawsze jest wyświetlany poprawnie

Podobnie jak w przypadku wielu integracji, uzyskanie pomocy może oznaczać konieczność skontaktowania się zarówno z Dropbox, jak i Slack w celu znalezienia rozwiązania typowych problemów

Ceny integracji Dropbox i Slack

Aby rozpocząć, będziesz potrzebować konta Dropbox konta Business w cenie od $$$20 za użytkownika miesięcznie oraz konta Slack konta Free

Ocena i recenzje integracji Dropbox i Slack

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Dropbox dla Zoom

przez Centrum aplikacji DropboxSpotkania online i udostępnianie plików są integralną częścią każdego miejsca pracy. Bezproblemowe połączenie tych dwóch funkcji dzięki Integracja Zoom dla Dropbox. Zaprezentuj folder lub plik Dropbox na spotkaniu Zoom lub natychmiast dodaj dokumentację ze spotkania do swojego konta Dropbox.

Najlepsze funkcje Dropbox dla Zoom

Prosta funkcja oznacza niską krzywą uczenia się

Kanał aktywności w Dropbox pokazuje, kiedy pliki były udostępniane na spotkaniach, dzięki czemu możesz być na bieżąco z dyskusjami

Nie trać czasu na spotkaniach, próbując zlokalizować lub udostępnić pliki dzięki natychmiastowemu udostępnianiu jednym kliknięciem 🖱️

Wskocz na spotkanie z odpowiednimi członkami zespołu, uruchamiając Zoom bezpośrednio z pliku lub folderu w Dropbox

Limity Dropbox dla Zoom

Użytkownicy Dropbox Business muszą skontaktować się z administratorem zespołu, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji

Niektórzy użytkownicy doświadczali problemów z wideo, takich jak echo dźwięku i powolne ładowanie plików

Cennik Dropbox for Zoom

Aby rozpocząć, potrzebujesz darmowego lub płatnego konta Zoom i konta Dropbox

Dropbox dla Zoom oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Dropbox dla Salesforce

przez Salesforce App Exchange The Integracja z Salesforce dla Dropbox to darmowe narzędzie biznesowe, które umożliwia całemu zespołowi dostęp do najbardziej aktualnych wersji dokumentów w ciągu kilku sekund. Współpraca w czasie rzeczywistym oznacza, że współpracujesz z wewnętrznymi członkami zespołu i zewnętrznymi klientami, aby upewnić się, że wszyscy mają dane potrzebne do podejmowania decyzji. 💡

Najlepsze funkcje Dropbox dla Salesforce

Dostęp i udostępnianie plików bezpośrednio w Salesforce, niezależnie od tego, czy chodzi o możliwości, sprawy czy konta

Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym i uzyskuj zatwierdzenie bez opuszczania Salesforce CRM

Zmiany są natychmiast synchronizowane, aktualizując wszystkich błyskawicznie

Bez limitów plików udostępnianie wideo, dużych plików i rozszerzonych konwersacji w zgłoszeniach klientów

Limity Dropbox dla Salesforce

Pliki znaczników są używane do połączenia rekordów Salesforce w Dropbox, ale jeśli usuniesz te pliki, integracja nie będzie działać

Chociaż nie ma limitów rozmiaru plików, istnieją limity miejsca dla niektórych użytkowników

Cennik Dropbox dla Salesforce

Free

Dropbox for Salesforce oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Hive x Dropbox

przez Ul Hive to narzędzie do zarządzania projektami, które integruje się z różnymi usługami plików, w tym Dropbox, Google Drive i OneDrive. Oto jak to działa: wybierz Aplikacje, włącz dysk w chmurze, z którego korzysta Twoja firma, zaloguj się i masz dostęp do swojej dokumentacji.

Hive x Dropbox najlepsze funkcje

Aplikacja komputerowa i mobilna Hive działają na wszystkich systemach operacyjnych, w tym Windows i Mac, a także Apple iOS i Android

Załączanie plików na karcie akcji lub w komentarzach i wiadomościach czatu

Dodawanie załączników do projektów w celu zapewnienia krótkich przeglądów, rezultatów projektu i innej ważnej dokumentacji obejmującej cały projekt

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Slack, sprawia, że jest to świetna opcja dla osób, które chcą mieć więcej funkcji

Limity Hive x Dropbox

Aplikacja Hive jest bardziej ograniczona w porównaniu do aplikacji komputerowej

Nawigacja nie zawsze jest intuicyjna, a jej opanowanie zajmuje trochę czasu

Ceny Hive x Dropbox

Free z kontem Hive

Hive x Dropbox oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Dropbox + Evernote

przez Zapier To Integracja z Evernote z Zapier pomaga budować bardziej efektywny, zorganizowany zespół. Korzystaj z tych dwóch narzędzi wydajności, aby natychmiast wyzwalać nowe działania - od powiadomień i nowych plików po nowe notatki oparte na istniejącej dokumentacji.

Najlepsze funkcje Dropbox + Evernote

Łatwa automatyzacja dzięki prostej liście rozwijanej, która umożliwia połączenie różnych wyzwalaczy i działań zarówno w Dropbox, jak i Evernote

Wybierz dokładnie te dane, które chcesz zautomatyzować, oszczędzając czas i zapewniając sobie dostęp do potrzebnych informacji

Integracja działa jak plikwirtualny asystent automatycznie tworząc cykle pracy w oparciu o określone dane wejściowe

Dodawanie terminów, osób przypisanych i informacji o śledzeniu dozarządzanie cyklami pracy w Dropbox i Evernote

Limity Dropbox + Evernote

Czasami użytkownicy mieli problem z wyzwalaczami faktycznie inicjującymi element akcji

Uzyskanie pomocy jest łatwe, ale może zająć trochę czasu po utworzeniu zgłoszenia

Cennik Dropbox + Evernote

Free forever dla podstawowych funkcji

dla podstawowych funkcji 14-dniowa wersja próbna dla funkcji i aplikacji premium

Ocena i recenzje Dropbox + Evernote

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Dropbox z Adobe

przez Dropbox Wynieś swoją kreatywną pracę na nowy poziom dzięki integracji z Adobe i Dropbox. Natychmiastowe udostępnianie połączonych plików programów Photoshop i Illustrator z podglądem w jakości hi-fi. Ponadto generuj opinie i uzyskuj natychmiastowe zatwierdzenie dzięki komentarzom i adnotacjom w aplikacji. ✍️

Dropbox z najlepszymi funkcjami Adobe

Ustawienie niestandardowych uprawnień i przyznawanie dostępu do plików PDF, wideo i obrazów w Dropbox

Podkreślaj, dodawaj adnotacje i przeglądaj teksty i multimedia w Dropbox, niezależnie od tego, w jakim narzędziu Adobe plik został utworzony

Funkcje zabezpieczeń, takie jak 2656-bitowe szyfrowanie, zapewniają bezpieczeństwo dokumentów

Ochrona hasłem, blokowanie plików i terminy ważności umożliwiają udostępnianie dokumentów w wybrany sposób

Dropbox z limitami Adobe

Niektóre funkcje są dostępne tylko w płatnych planach, które mogą być drogie

Niektórzy użytkownicy zauważyli opóźnienia w synchronizacji w czasie rzeczywistym, zwłaszcza w przypadku dużych plików

Dropbox z cennikiem Adobe

Połączenie Dropbox za darmo, ale będziesz potrzebować płatnego konta Adobe

Dropbox z Adobe oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Zoho CRM dla Dropbox

przez Centrum aplikacji DropboxZoho to narzędzie CRM, które pomaga firmom zarządzać relacjami z klientami, tworzyć lepsze produkty i generować spostrzeżenia oparte na danych. Połącz Zoho z Dropbox dzięki tej integracji, aby śledzić istotną dokumentację klienta, pomysły i nie tylko. 📁

Zoho CRM dla Dropbox najlepsze funkcje

Dodawaj pliki do CRM i natychmiast wyświetlaj je na połączonym koncie Dropbox

Udostępnianie plików w Dropbox bezpośrednio z Zoho CRM, aby zaoszczędzić czas

Łatwo przechowuj formularze opinii klientów, ankiety i prośby o funkcje zebrane przez zespół sprzedaży w Zoho i porządkuj je w folderach Dropbox

Zaktualizuj uprawnienia udostępniania, aby każdy miał dostęp do potrzebnej dokumentacji

Zoho CRM for Dropbox limits

Ustawienie i uwierzytelnienie może zająć trochę czasu i obejmować kilka kroków

Niektórzy użytkownicy zauważyli opóźnienia w synchronizacji

Cennik Zoho CRM dla Dropbox

Integracja jest Free, ale będziesz potrzebować kont Zoho i Dropbox

Zoho CRM for Dropbox oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Zintegruj swoje narzędzia dla lepszego cyklu pracy

Dzięki tym integracjom z Dropbox będziesz mieć lepszą kontrolę nad cyklem pracy, dokumentacją i komunikacją w zespole. Od pełnego oprogramowania do zarządzania projektami, które obsługuje każdy aspekt pracy zespołu, po narzędzia skoncentrowane na lepszej komunikacji i zarządzaniu plikami - istnieje integracja dostosowana do Twoich potrzeb. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij efektywniej tworzyć, przechowywać i udostępniać pliki. Dzięki wbudowanej integracji z Dropbox poprawisz interakcje z klientami, uprościsz przechowywanie plików w chmurze i automatycznie przydzielisz pracę na podstawie dokumentacji w Dropbox. Co powiesz na zwycięską kombinację? 🏆