10 najlepszych alternatyw i konkurentów Docusign w 2024 r

Jeśli masz zwyczaj wysyłania lub otrzymywania dokumentów cyfrowych, możesz poszukać sposobów na zwiększenie wiarygodności i autentyczności podczas takich wymian.

Z tego powodu narzędzia takie jak DocuSign i jego alternatywy cieszą się dużą popularnością, ponieważ mogą przekształcić pojedynczą kartkę papieru w prawnie wiążący dokument z podpisami elektronicznymi wszystkich zaangażowanych stron.

Ponadto, rozwiązania podpisu cyfrowego oszczędzają czas, wysiłek i zasoby. Wyobraź sobie, że musisz pobrać dokument, wydrukować go, podpisać atramentem, zeskanować i odesłać - to o cztery kroki za dużo.

Jeśli jednak szukasz alternatywy dla DocuSign, może ona nie być dla ciebie odpowiednia.

Oczywiście, umożliwia on użytkownikom podpisywanie elektroniczne dokumentów, generowanie cyfrowych ścieżek audytu, tworzenie szablonów wielokrotnego użytku, dodawanie niestandardowego brandingu i nie tylko. Brakuje jej jednak zaawansowanych edycji dokumentów i masowych formularzy przy jednoczesnym ograniczeniu użycia poprzez limity kopert.

Nie wspominając już o tym, że zmiana sygnatariuszy lub ich ról oraz transfery kopert w środowisku DocuSign są niepotrzebnie skomplikowane.

Co więcej, DocuSign nie oferuje pożądanego poziomu obsługi klienta w stosunku do swojej wysokiej ceny.

Na szczęście, oto dziesięć alternatyw dla DocuSign, które ułatwią proces podpisywania dokumentów!

Czego należy szukać w alternatywach dla DocuSign?

Zanim przedstawimy naszą listę alternatyw dla DocuSign, szybko przejrzyjmy niektóre funkcje i cechy, które powinny posiadać alternatywy. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas przeglądania alternatyw DocuSign:

Łatwość użytkowania : Platforma eSigning powinna mieć intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs z uproszczonym procesem podpisywania, aby służyć nawet tym, którzy nie są zbyt obeznani z technologią

: Platforma eSigning powinna mieć intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs z uproszczonym procesem podpisywania, aby służyć nawet tym, którzy nie są zbyt obeznani z technologią Ważność prawna : Aby podpisy cyfrowe były ważne i możliwe do wyegzekwowania, prawnie wiążące rozwiązanie e-podpisu musi być zgodne ze standardami i przepisami, takimi jak ESIGN Act, UETA, eIDAS, PIPEDA, Electronic Transaction Act itp. w zależności od branży i regionu geograficznego

: Aby podpisy cyfrowe były ważne i możliwe do wyegzekwowania, prawnie wiążące rozwiązanie e-podpisu musi być zgodne ze standardami i przepisami, takimi jak ESIGN Act, UETA, eIDAS, PIPEDA, Electronic Transaction Act itp. w zależności od branży i regionu geograficznego Redaktor dokumentów : Chociaż oprogramowanie do podpisu cyfrowego może nie wymagać edytora dokumentów, posiadanie go pod ręką czyni go doskonałą alternatywą dla DocuSign. Za jego pomocą można edytować i modyfikować dokumenty, a nawet korzystać z szablonów podczas uzyskiwania podpisów elektronicznych

: Chociaż oprogramowanie do podpisu cyfrowego może nie wymagać edytora dokumentów, posiadanie go pod ręką czyni go doskonałą alternatywą dla DocuSign. Za jego pomocą można edytować i modyfikować dokumenty, a nawet korzystać z szablonów podczas uzyskiwania podpisów elektronicznych Bezpieczeństwo i zgodność : Dokumenty cyfrowe wymagające podpisów elektronicznych mogą być poufne. W związku z tym powinny być chronione za pomocą takich środków, jak szyfrowanie typu end-to-end, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, ścieżki audytu itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności dokumentu, zwłaszcza tam, gdzie obowiązują przepisy takie jak HIPAA lub RODO

: Dokumenty cyfrowe wymagające podpisów elektronicznych mogą być poufne. W związku z tym powinny być chronione za pomocą takich środków, jak szyfrowanie typu end-to-end, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, ścieżki audytu itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności dokumentu, zwłaszcza tam, gdzie obowiązują przepisy takie jak HIPAA lub RODO Uwierzytelnianie : Narzędzie do podpisu elektronicznego może wdrażać metody uwierzytelniania, takie jak weryfikacja biometryczna, kod dostępu lub weryfikacja e-mail, aby upewnić się, że zamierzony sygnatariusz podpisał dokument

: Narzędzie do podpisu elektronicznego może wdrażać metody uwierzytelniania, takie jak weryfikacja biometryczna, kod dostępu lub weryfikacja e-mail, aby upewnić się, że zamierzony sygnatariusz podpisał dokument Śledzenie dokumentu : Ta funkcja umożliwia monitorowanie statusu dokumentu. Posiadanie widoku z najwyższego poziomu na to, kto ma dokument, kto go podpisał i kto ma go jeszcze podpisać, gwarantuje, że nic nie umknie uwadze podczas procesu podpisywania

: Ta funkcja umożliwia monitorowanie statusu dokumentu. Posiadanie widoku z najwyższego poziomu na to, kto ma dokument, kto go podpisał i kto ma go jeszcze podpisać, gwarantuje, że nic nie umknie uwadze podczas procesu podpisywania Powiadomienia i przypomnienia : Znajomość lokalizacji dokumentu lub postępu prac jest niewystarczająca. Alternatywy dla DocuSign muszą zapewniać problem z automatycznymi przypomnieniami i powiadomieniami dla nadawcy dokumentu i osób podpisujących, aby zapewnić, że proces podpisywania zakończy się zgodnie z harmonogramem

: Znajomość lokalizacji dokumentu lub postępu prac jest niewystarczająca. Alternatywy dla DocuSign muszą zapewniać problem z automatycznymi przypomnieniami i powiadomieniami dla nadawcy dokumentu i osób podpisujących, aby zapewnić, że proces podpisywania zakończy się zgodnie z harmonogramem Dostępność mobilna: DocuSign jest dostępny dla urządzeń Apple i Android. W związku z tym sensowne jest, aby alternatywy dla DocuSign były również wyposażone w aplikacje mobilne do składania podpisów elektronicznych w podróży. Świat pędzi zbyt szybko, by zatrzymywać się na złożenie podpisu

10 najlepszych alternatyw DocuSign do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy szukasz płatnych, prawnie wiążących rozwiązań do podpisywania dokumentów, czy też rozwiązań do podpisów elektronicznych z darmowym planem, oto kilku solidnych konkurentów jako alternatywy DocuSign do podpisywania dokumentów.

1. PandaDoc

Via PandaDoc PandaDoc jest dobrze znaną aplikacją automatyzacja dokumentów platforma, która umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie, śledzenie i wysyłanie dokumentów. Jako jedna z wiodących alternatyw dla DocuSign, PandaDoc wykracza poza podpisywanie elektroniczne, wspierając zaawansowane funkcje, takie jak współpraca w czasie rzeczywistym, śledzenie czasu, niestandardowy branding i natywna integracja z różnymi aplikacjami innych firm.

Najlepsze funkcje PandaDoc

Kompleksowe tworzenie i udostępnianie dokumentów przy użyciu intuicyjnego edytora dokumentów typu "przeciągnij i upuść"

Nieograniczone i bezpieczne prawnie wiążące podpisy cyfrowe do wykonywania i egzekwowania umów

Bogata biblioteka dokumentów z ponad 750 szablonami wielokrotnego użytku

Konfigurowalne podpisy ze zmiennymi czcionkami, kolorami, typografią itp.

Ustawienie przypomnień o elektronicznym podpisywaniu dokumentów

Integracja z prawie 20 aplikacjami Business dla CRM, płatności, wydajności itp.

Limity PandaDoc

Przeznaczony głównie do zarządzania umowami

Strona internetowa jest powolna, wadliwa i czasami zawodna

Ceny PandaDoc

Oferuje 14-dniową bezpłatną wersję próbną.

Essentials: 35 USD za licencję miesięcznie

35 USD za licencję miesięcznie Business: 65 USD za licencję miesięcznie

65 USD za licencję miesięcznie Plany Enterprise: Ceny niestandardowe

PandaDoc oferuje również ceny za dokument, w przypadku których należy skontaktować się z działem sprzedaży i ustalić ceny na podstawie ilości dokumentów.

Oceny i recenzje PandaDoc

G2: 4,7/5 (2 257 recenzji)

4,7/5 (2 257 recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,057 recenzji)

2. Dropbox Sign (dawniej HelloSign)

przez Znak Dropbox Następną na naszej liście alternatyw DocuSign jest HelloSign, który został przemianowany na Dropbox Sign po przejęciu przez Dropbox, renomowaną platformę hostingu plików. Jest to rozwiązanie do podpisu elektronicznego, które upraszcza proces podpisywania, czyniąc go cyfrowym i bezpiecznym.

Najlepsze funkcje Dropbox Sign

Przyjazne dla urządzeń mobilnych formularze do podpisywania dokumentów w podróży

Żądanie prawnie wiążących podpisów elektronicznych plików PDF lub Word.

Plan Dropbox + Sign Essentials łączy w sobie najlepsze funkcje Dropbox do udostępniania dokumentów i Sign Essentials do ich podpisywania

Bezkodowa integracja z dostawcami pamięci masowej w chmurze, narzędziami HR, CRM itp.

Wsparcie podpisów elektronicznych w 22 językach

Limity Dropbox Sign

Brak rozwiązań do zrobienia lub edycji dokumentów

Brak zaawansowanych funkcji do zbierania płatności lub analizowania dokumentów

Cennik Dropbox Sign

Dropbox Sign oferuje 30-dniową bezpłatną wersję próbną z darmowym planem dostępnym tylko do podpisywania elektronicznego.

Essentials: 20 USD miesięcznie

20 USD miesięcznie Dropbox + Sign Essentials: 22 USD miesięcznie

22 USD miesięcznie Standard: 30 USD za licencję miesięcznie

30 USD za licencję miesięcznie Premium: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Dropbox Sign

G2: 4,7/5 (2 099 recenzji)

4,7/5 (2 099 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,422 recenzji)

3. Signaturely

przez Podpis Jeśli szukasz alternatywy dla DocuSign, która jest prosta i bezpośrednia, to warto zwrócić uwagę na Signaturely. Pozbawiając się dzwonków i gwizdków, to rozsądne, niedrogie rozwiązanie do podpisu elektronicznego robi to, co obiecuje - zbiera podpisy.

Najlepsze funkcje Signaturely

Kompleksowe narzędzie do tworzenia dokumentów i zarządzania dostępem do nich

Przejrzysty i intuicyjny interfejs z funkcją szybkiego podpisywania dokumentów

Automatyczne powiadomienia i przypomnienia dla osób, które muszą jeszcze podpisać dokumenty

Prawnie wiążące podpisy cyfrowe wspierane przez 60 międzynarodowych przepisów dotyczących podpisów elektronicznych

Szablony wielokrotnego użytku i niestandardowy branding dokumentów

Limity Signaturely

Brak dedykowanej aplikacji mobilnej

Brak wbudowanego edytora dokumentów

Ograniczona integracja z Google Drive, Dropbox, OneDrive i Box.

Ceny Signaturely

Signaturely oferuje 7-dniową bezpłatną wersję próbną swoich płatnych planów.

Free Plan: Jeden podpis elektroniczny na dokumencie na konto

Jeden podpis elektroniczny na dokumencie na konto Osobisty: 20 USD za licencję miesięcznie

20 USD za licencję miesięcznie Business: 40 dolarów za licencję miesięcznie

Ocena i recenzje Signaturely

G2: 4.8/5 (270 opinii)

4.8/5 (270 opinii) Capterra: 4.8/5 (351 opinii)

4. Adobe Sign

przez Adobe Sign Biorąc pod uwagę powszechne wykorzystanie Acrobat Reader do zarządzania dokumentami (zwłaszcza PDF), Adobe stało się powszechnie znaną marką, której nie trzeba przedstawiać. Jako kompleksowa platforma do zarządzania dokumentami, środowisko Adobe Document Cloud jest dostarczane z narzędziem Adobe Acrobat Sign do zbierania podpisów elektronicznych.

Najlepsze funkcje Adobe Sign

Adobe Sign oferuje pełną mobilność, ponieważ użytkownicy mogą podpisywać dokumenty na telefonach komórkowych lub pulpitach

Zapewnia widoczność wszystkich dokumentów do podpisu w czasie rzeczywistym

Powiadamia nadawcę o podpisaniu dokumentu

Umożliwia masowe wysyłanie formularzy, umów i innych dokumentów za pomocą jednego kliknięcia

Płynna integracja z ponad 50 popularnymi narzędziami i platformami Business

Wsparcie dla pobierania płatności za pomocą kart kredytowych, portfeli cyfrowych i innych bramek płatności online

Limity Adobe Sign

Poziom zgodności z podpisem elektronicznym może się różnić w zależności od planu, co sprawia, że "prawnie wiążący" podpis cyfrowy jest wątpliwy

Znaczna część krytycznych funkcji jest ukryta za drogimi planami Enterprise

Brak możliwości analizy dokumentów

Ceny usługi Adobe Sign

Adobe Sign oferuje 14-dniową wersję próbną.

Dla osób fizycznych

Acrobat Standard: $22.99 miesięcznie

$22.99 miesięcznie Acrobat Pro: $29.99 miesięcznie

Dla Teams (rozliczane rocznie)

Acrobat Standard: 14,99 USD/licencja na miesiąc

14,99 USD/licencja na miesiąc Acrobat Pro: 23,99 USD/licencja na miesiąc

23,99 USD/licencja na miesiąc Acrobat Sign Solutions: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Adobe Sign

G2: 4,4/5 (931 recenzji)

4,4/5 (931 recenzji) Capterra: 4,7/5 (1 131 recenzji)

5. Signeasy

przez Signeasy Signeasy jest doskonałą opcją dla tych, którzy szukają hybrydowych alternatyw DocuSign, które pozwalają na zbieranie podpisów elektronicznych online i offline. Podobnie jak wiele omówionych prawnie wiążących rozwiązań w zakresie podpisu elektronicznego, Signeasy jest również zgodny z różnymi międzynarodowymi i regionalnymi przepisami i regulacjami.

Najlepsze funkcje Signeasy

Wsparcie dla dokumentów elektronicznych w ponad 25 formatach z zakresu PDF, Word, PNG, JPG, HTML i innych

Podpis elektroniczny jest dostępny w 24 wspieranych językach

Umożliwia podpisywanie offline i osobiste

Generuje cyfrową ścieżkę audytu możliwą do utrzymania pod względem prawnym

Zaawansowane funkcje obejmują uwierzytelnianie biometryczne, uwierzytelnianie podpisującego, weryfikację dokumentów, podpisywanie w oparciu o Aadhaar itp.

Dostępny na urządzenia internetowe, mobilne i inne

Limity Signeasy

Brak funkcji pobierania płatności i analizy dokumentów

Kosztowne i ograniczone integracje. Na przykład integracja z Salesforce kosztuje 20 USD miesięcznie, podczas gdy integracja z HubSpot lub Pipedrive nie jest dostępna

Cennik Signeasy

Signeasy oferuje 14-dniową wersję próbną.

Essential: $12 za użytkownika miesięcznie (pojedynczy użytkownik)

$12 za użytkownika miesięcznie (pojedynczy użytkownik) Teams: $24 za użytkownika miesięcznie

$24 za użytkownika miesięcznie Business: 36$ za użytkownika miesięcznie

36$ za użytkownika miesięcznie Business Plus: 60 dolarów za użytkownika miesięcznie

Signeasy oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (606 opinii)

4.6/5 (606 opinii) Capterra: 4.7/5 (455 opinii)

6. Jotform Sign

przez Jotform Jotform byłby supersetem wielu alternatyw DocuSign, ponieważ oferuje tworzenie formularzy jako podstawową ofertę. Skorzystaj z prostej funkcji przeciągania i upuszczania, aby tworzyć niestandardowe formularze i dokumenty cyfrowe, które ludzie podpisują elektronicznie. Możesz też wybrać jeden z ponad 600 szablonów Jotform Sign, dostosować go do swojej firmy i wysłać dokumenty w celu zebrania prawnie wiążących podpisów!

Najlepsze funkcje Jotform Sign

Tworzenie publicznego łącza do udostępniania dokumentów dużym grupom odbiorców

Wsparcie dla przypisywania wielu ról sygnatariuszy

Szablony wielokrotnego użytku mogą być wysyłane tyle razy, ile uzna się to za konieczne

Jedna z niewielu alternatyw DocuSign , która oferuje darmowy plan

, która oferuje darmowy plan Kompatybilny ze smartfonami, tabletami i komputerami stacjonarnymi

Limity Jotform Sign

Ma stromą krzywą uczenia się, która utrudnia użytkownikom wykorzystanie pełnego potencjału

Płatne plany są drogie

Ceny Jotform

Starter: Free (ograniczenie do 5 formularzy)

Free (ograniczenie do 5 formularzy) Brązowy: 39 USD za użytkownika miesięcznie (ograniczenie do 25 formularzy)

39 USD za użytkownika miesięcznie (ograniczenie do 25 formularzy) Silver: 49 USD za użytkownika miesięcznie (limit 50 formularzy)

49 USD za użytkownika miesięcznie (limit 50 formularzy) Złoty: 129 USD za użytkownika miesięcznie (limit 100 formularzy)

129 USD za użytkownika miesięcznie (limit 100 formularzy) Plan Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform Sign

G2: 4.7/5 (771 recenzji)

4.7/5 (771 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,674 recenzji - dla Jotform)

7. eSignly

przez eSignly Jeśli szukasz minimalistycznej alternatywy dla DocuSign, która łączy mobilność między urządzeniami i hybrydowe podpisywanie (online i osobiście) oraz jest dostępna z Free Planem, to eSignly spełni wszystkie wymagania. Zamiast nadmiernie dywersyfikować swoją podstawową wartość, to rozwiązanie do podpisu elektronicznego koncentruje się wyłącznie na podpisywaniu i udostępnianiu dokumentów.

Najlepsze funkcje eSignly

Free Plan pozwala na e-podpisywanie nieograniczonej liczby dokumentów

Dostępny w ponad 18 językach

Zezwala na kontrolę dostępu i uprawnienia do zarządzania dokumentami

Wsparcie dla podpisywania osobistego

Użytkownicy mogą niestandardowo konfigurować zaproszenia do podpisywania, a nawet korzystać z opcji podpisywania zbiorczego

Kompatybilność z różnymi formatami i rozmiarami plików (zależnie od planu) 📑

Limity eSignly

Brak możliwości generowania lub edytowania dokumentów

Brak zaawansowanych funkcji i zaawansowanych integracji, biorąc pod uwagę cenę

Cennik eSignly

eSignly oferuje 30-dniową bezpłatną wersję próbną płatnych planów.

Free: $0 (limit do 5 żądań podpisania)

$0 (limit do 5 żądań podpisania) Profesjonalny: $15 za użytkownika miesięcznie

$15 za użytkownika miesięcznie Business: $25 za użytkownika miesięcznie

$25 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 40 dolarów za użytkownika miesięcznie

eSignly oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (5 recenzji)

4.5/5 (5 recenzji) Capterra: N/A

8\ signNow

przez signNow Mówiąc o alternatywach DocuSign oferujących podpisywanie osobiste, signNow firmy airSlate jest kolejnym rozwiązaniem podpisu elektronicznego wartym rozważenia. Chociaż nie pozwala użytkownikom do zrobienia dokumentów od zera, zapewnia im elastyczność w niestandardowych szablonach lub kompilacji dokumentów.

najlepsze funkcje signNow

Ustawienie terminu ważności dokumentu lub przypomnienie o konieczności złożenia podpisu elektronicznego

Natychmiastowe powiadomienia, gdy odbiorca odmówi podpisania dokumentów online

Przy rocznym rozliczeniu plan Business jest dostępny już za $8 na użytkownika miesięcznie

Zaawansowane funkcje, takie jak branding i masowe wysyłanie, są dostępne w planach podstawowych

Wsparcie dla wspólnych działań poprzez Teams Creation, udostępnianie folderów dokumentów i grup dokumentów

signNow limits

Nie oferuje bogatego huba wiedzy ani centrum zasobów do zrobienia onboardingu użytkowników

Limit szablonów jest ograniczający, ponieważ użytkownicy nie mogą tworzyć dokumentów

interfejs użytkownika i UX signNow są przestarzałe i wymagają aktualizacji

Ceny signNow

signNow oferuje 7-dniową wersję próbną.

Business: 20 USD za użytkownika miesięcznie

20 USD za użytkownika miesięcznie Business Premium: $30 za użytkownika miesięcznie

$30 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 50$ za użytkownika miesięcznie

50$ za użytkownika miesięcznie Business Cloud: 50 USD za użytkownika miesięcznie

signNow oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (1,663 opinii)

4.6/5 (1,663 opinii) Capterra: 4.6/5 (513 opinii)

9. DocHub

przez DocHub DocHub to jedna z alternatyw dla DocuSign, która koncentruje się na plikach PDF. Gdy użytkownicy przesyłają dokumenty w formatach .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg itp., DocHub konwertuje je wszystkie do formatu PDF. Można też tworzyć puste dokumenty PDF i wypełniać je wybranym tekstem, obrazami i rysunkami.

Najlepsze funkcje DocHub

Umożliwia użytkownikom tworzenie nowych dokumentów od podstaw, tworzenie szablonów wielokrotnego użytku lub przesyłanie istniejących dokumentów

Ustawienie zleceń podpisywania i dodawanie wielu sygnatariuszy

Przypisywanie ról lub przyznawanie uprawnień do edycji w polu dla procesów podpisywania z udziałem wielu stron

Potężne możliwości edycji, dodawania adnotacji i organizacji na poziomie strony

Udostępnianie dokumentów za pomocą połączonych linków, jako załączników lub faksem

Wyłączanie lub usuwanie sygnatariuszy i unieważnianie żądań podpisu

Limity DocHub

Brak aplikacji mobilnej, a strona mobilna nie jest zbyt responsywna

Szablony są trudne do edycji, a jeden błąd może sprawić, że wrócisz do punktu wyjścia

Cennik DocHub

DocuHub oferuje 30-dniową bezpłatną wersję próbną planu Pro.

Free: $0 (pięć podpisów elektronicznych i trzy prośby o podpis miesięcznie)

$0 (pięć podpisów elektronicznych i trzy prośby o podpis miesięcznie) Pro: 14 USD miesięcznie

Oceny i recenzje DocHub

G2: 4,6/5 (130 recenzji)

4,6/5 (130 recenzji) Capterra: 4.7/5 (31 recenzji)

10. Zoho Sign

przez Zoho Sign Jak sama nazwa wskazuje, Zoho Sign to narzędzie do podpisu elektronicznego, które oferuje pakiet Zoho Suite do podpisywania dokumentów. Ponieważ zapewnia dostęp do ekosystemu Zoho, robi znacznie więcej niż tylko podpisywanie i zarządzanie dokumentami.

Umożliwia automatyzację cykli pracy, zarządzanie umowami i integrację z innymi narzędziami i modułami Zoho.

Najlepsze funkcje Zoho Sign

Prawnie wiążący podpis elektroniczny wspierany przez niezmienne i przejrzyste ścieżki audytu

Łatwe zarządzanie dokumentami dzięki możliwości tworzenia kopii zapasowych w chmurze za pośrednictwem Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive itp.

Wsparcie zdalnej współpracy poprzez komentowanie w czasie rzeczywistym i kontrolę dostępu

Możliwość osobistego podpisywania i niestandardowego brandingu

Umożliwia użytkownikom do zrobienia podpisu na dokumencie w 16 różnych językach

Użytkownicy mogą podpisywać dokumenty w przeglądarce internetowej, a także w dedykowanych aplikacjach

Limity Zoho Sign

Jedna z najtrudniejszych alternatyw DocuSign ze stromą krzywą uczenia się

Integracje i konfiguracje są trudne do ustawienia

Ceny Zoho Sign

Zoho oferuje 14-dniową wersję próbną dla płatnych planów.

Free: 0 USD (tylko jeden użytkownik, ograniczenie do pięciu dokumentów miesięcznie)

0 USD (tylko jeden użytkownik, ograniczenie do pięciu dokumentów miesięcznie) Standardowy: 12 USD za użytkownika miesięcznie

12 USD za użytkownika miesięcznie Profesjonalny: 20 dolarów za użytkownika miesięcznie

20 dolarów za użytkownika miesięcznie Enterprise: 28 USD za użytkownika miesięcznie

Zoho Sign oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (55 opinii)

4.2/5 (55 opinii) Capterra: 4.5/5 (33 opinie)

Inne narzędzia do zarządzania dokumentami

Podczas gdy DocuSign i alternatywy DocuSign są zrobione, dlaczego miałbyś inwestować w dedykowaną aplikację tylko do zrobienia podpisu na dokumentach? Zwłaszcza, gdy kompleksowe platformy, takie jak ClickUp, oferują znacznie więcej. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób można je wykorzystać do zarządzania dokumentami.

ClickUp

Poznaj ClickUp, aby zarządzać projektami i dokumentami za pomocą AI, ponad 15 widoków i automatyzacji zadań

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności Teams. Ponieważ zarządzanie dokumentami jest integralną częścią obsługi projektów, odpraw lub wdrażania zespołów, organizowania informacji itp., ClickUp posiada bukiet narzędzi upraszczających te zadania.

ClickUp najlepsze funkcje:

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

ClickUp Docs : Twórz dokumenty od podstaw, edytuj lub niestandardowo dostosowuj istniejące dokumenty, połącz je z cyklami pracy i wysyłaj dokumenty - wszystko za jednym zamachem. Dodatkowo, ClickUp Docs organizuje wszystkie informacje w scentralizowanej lokalizacji dla płynnej współpracy

Korzystanie z ClickUp AI do generowania wpisu na blogu w ClickUp Docs z prostego podpowiedzi, aby dodać szczegóły i inne ważne aspekty

ClickUp AI : Potężnyasystent pisania który generuje zawartość, przygotowuje podsumowania dokumentów, wypełnia listy zadań z elementów akcji i komunikuje się w przejrzysty sposób

Szablony umów ClickUp : Umowy są wiodącymi dokumentami wymagającymi podpisów. ClickUp oferuje kilka szablonów wielokrotnego użytku do sporządzania umów w kilka sekund. Znajdziesz tu również szablony umów biznesowych i umów o świadczenie usług

Zarządzanie zadaniami ClickUp : Jako platforma do zarządzania zadaniami, ClickUp umożliwia użytkownikom przydzielanie zadań, przypisywanie terminów, przypomnienia oraz otrzymywanie alertów i powiadomień. Takie funkcje mogą być pomocne przy podpisywaniu dokumentów (lub przynajmniej szukaniu zatwierdzeń), nawet jeśli nie są one prawnie egzekwowalne

Narzędzia do współpracy online ClickUp : Większość alternatyw DocuSign omówionych powyżej posiada funkcje współpracy. Jest to przydatne w udostępnianiu plików i koordynacji z wieloma sygnatariuszami, którzy będą edytować formularz, zostawiać komentarze i połączone dokumenty

Wzór Szablon umowy z wykonawcą ClickUp pozwala jasno określić obowiązki w umowie kontraktowej

Limity ClickUp

ClickUp oferuje wiele funkcji, które pomagają podejmować szybsze decyzje

Cennik ClickUp

Free Forever: $0

$0 Unlimited: $10 za użytkownika miesięcznie

$10 za użytkownika miesięcznie Business: $19 za użytkownika miesięcznie

$19 za użytkownika miesięcznie Plan Enterprise: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik ClickUp AI (dodatek): $5 za użytkownika miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (9 139 opinii)

4,7/5 (9 139 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,902 opinii)

Podpisz z uśmiechem dzięki najlepszej alternatywie DocuSign

To już podsumowanie niektórych z najlepszych dostępnych alternatyw DocuSign. Chociaż każda z nich ma coś wyjątkowego, firmy powinny szukać holistycznych rozwiązań o szerszym zakresie dla długoterminowego rozwoju. W związku z tym, nawet jeśli ClickUp nie posiada narzędzia do podpisu elektronicznego (przynajmniej na razie), stanowi solidną platformę z wieloma propozycjami wartości.

Oczywiście decyzja należy do Ciebie, ale dokładnie rozważ zalety i wady, aby wykorzystać niewykorzystane możliwości!