Airtable vs. Notion - które oprogramowanie jest najlepsze w 2024 roku?

Współpraca zespołowa jest niezbędna dla powodzenia projektu, ale zarządzanie zespołem nie jest łatwym zadaniem. Na szczęście odpowiedni narzędzia do zarządzania projektami mogą stanowić różnicę między porażką a sukcesem projektu - o ile wybierzesz odpowiednie narzędzie.

Airtable i Notion to popularne opcje dla zapracowanych zespołów, które muszą śledzić zadania, zarządzać zespołami i przechowywać dane. Chociaż te rozwiązania do zarządzania projektami mają pewne wspólne funkcje, nie są one takie same.

W tym przewodniku rozważymy różnice między Airtable a Notion, aby pomóc Ci znaleźć najlepszą opcję dla Twojej firmy. Dorzucimy nawet dodatkowego konkurenta, który zdmuchnie Airtable i Notion z wody dzięki swoim funkcjom zarządzania projektami. 🤩

Co to jest Airtable?

Via AirtableAirtable łączy w sobie prostotę arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel i Arkusze Google z zaawansowanymi funkcjami relacyjnej bazy danych. Ta niekodowana platforma oddaje zarządzanie bazami danych w ręce początkujących użytkowników, co czyni ją idealnym narzędziem do wszystkiego, od zarządzania zadaniami po tworzenie niestandardowych aplikacji.

Funkcje Airtable

Airtable umożliwia mobilizację danych organizacji do tworzenia planów, zadań, doświadczeń i nie tylko. Co najlepsze, narzędzie do zarządzania projektami nie wymaga kodowania, więc nie potrzebujesz umiejętności technicznych, aby korzystać z tej platformy.

To sprawia, że Airtable nadaje się dla nietechnicznych pracowników marketingu, produktu, operacji i nie tylko.

1. Sztuczna inteligencja i automatyzacja przepływu pracy

Przez Airtable

Sztuczna inteligencja jest teraz na topie. Jest jeszcze w wersji beta, ale Airtable testuje nowe narzędzie AI dla:

Generowanie briefów marketingowych

Automatyczne planowanie kalendarzy treści

Kategoryzowanie opinii klientów

Generowanie specyfikacji produktów

Tworzenie opisów zadań

Sztuczna inteligencja Airtable została zaprojektowana tak, aby działać bez żadnego kodu ani technicznego mumbo-jumbo, więc jest to przystępny sposób na wejście w sztuczną inteligencję.

Jeśli sztuczna inteligencja nie jest dla ciebie, Airtable oferuje bardziej tradycyjne automatyzacje oparte na przeciąganiu i upuszczaniu. Ten wizualny kreator umożliwia tworzenie prostych lub bardziej złożone przepływy pracy z wieloma sekwencjami w celu wyeliminowania ręcznego wysiłku podczas zarządzania projektami.

Co najlepsze, automatyzacje integrują się z Google Workspace, Slack i Facebookiem, więc możesz swobodnie zautomatyzować swój przepływ pracy za jednym zamachem.

2. Kreator interfejsów i wiele widoków

Przez Airtable

Potrzebujesz bardziej niestandardowego wyglądu? Airtable umożliwia tworzenie niestandardowego interfejsu dla zespołu za pomocą kreatora interfejsów bez użycia kodu. Potraktuj to jako szablon bazy danych który daje swobodę dostosowywania Airtable według własnego uznania.

Co najlepsze, możesz dostosować Airtable dla każdego użytkownika. Wszechstronne narzędzie ma solidne mechanizmy zarządzania uprawnieniami, które mogą uzyskać dostęp do tabel danych, przechowując poufne informacje pod kluczem.

Airtable oferuje również wiele widoków, w tym:

Lista

Oś czasu

Kanban

Wykres Gantta

Kalendarz

Siatka

Galeria

Formularz

3. Funkcja

Funkcja Apps jest dostępna tylko w planach Enterprise, ale zapewnia ogromną oszczędność czasu. Aplikacje to wstępnie skonfigurowane interfejsy użytkownika i przepływy pracy stworzone przez Airtable do zarządzania projektami.

Po prostu powiedz Airtable o swoim przypadku użycia, a wygeneruje dla ciebie aplikację. Na przykład, jeśli jesteś marketingowcem projektującym wprowadzenie produktu na rynek, Airtable uruchomi aplikację do projektowania kampanii marketingowych, zarządzania budżetami i planowania wydarzeń związanych z wprowadzeniem produktu na rynek.

4. Raportowanie

Airtable tworzy interaktywne raporty w czasie rzeczywistym na podstawie relacyjna baza danych . Zawiera nawet rozszerzenia do tworzenia wykresów, grafik i innych elementów w 100% konfigurowalnego pulpitu nawigacyjnego.

Nawiasem mówiąc, Airtable zapewnia dostęp do interfejsów API dla programistów. Jest to świetna opcja, jeśli wiesz, jak kodować i potrzebujesz bardziej spersonalizowanych raportów Airtable.

Ceny Airtable

Darmowy

Zespół: 20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Biznes: $45/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$45/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise Skala: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Czym jest Notion?

Tworzenie notatek w Notion Notion notion to wszechstronne narzędzie zwiększające produktywność. Zaczęło się od skromnej aplikacji do robienia notatek, ale dziś Notion ma możliwości obsługi wiki zarządzania wiedzą, zarządzania zadaniami, współpracy i nie tylko.

Jest to solidne rozwiązanie, które łączy wewnętrzną wiedzę, wspólne dokumenty i śledzenie projektów w jednym miejscu.

Funkcje aplikacji Notion

Notion zaczynał jako skromna aplikacja do robienia notatek, ale jest zaskakująco solidnym rozwiązaniem do zarządzania wszystkim, od wiedzy instytucjonalnej po codzienną listę rzeczy do zrobienia.

1. Wiki

Przez Notion

Każda firma ma swój własny sposób działania. Jednak dzięki Airtable i Notion, ta druga firma nie musi przechowywać swoich procesów i pomysłów na kontach e-mail pracowników, aby zbudować wszystko w ramach wiki Notion. Jest to intranetowa przestrzeń do przechowywania całej wewnętrznej wiedzy, takiej jak SOP i podręczniki szkoleniowe. 🧠

Wiki Notion nie zawierają kodu, więc zespoły nietechniczne pokochają to narzędzie do zarządzania projektami. Wikis płynnie integruje się ze Slack, Figma i Jira, aby połączyć wszystkie inne narzędzia w jednym miejscu.

Nie trzeba też szukać najnowszej wersji dokumentu. Notion zawiera daty weryfikacji na wszystkich wiki, więc zawsze wiesz, która wersja jest poprawna.

2. Zarządzanie projektami

Przez Notion

Zarządzasz zespołem? Śledź projekty, osoby, zadania, budżety i nie tylko dzięki Notion Project. Wyświetlaj swoje projekty w widoku osi czasu, tabeli, kalendarza, bazy danych lub tablicy, aby szybko wizualizować przepływy pracy.

Notion zawiera etykiety priorytetów, znaczniki statusu i zaawansowane filtry, dzięki czemu wyświetlasz tylko te zadania, które są dla Ciebie najważniejsze. Twórz podzadania i zależności, aby wyjaśnić kolejne kroki swojego zespołu lub wizualizować ich postępy za pomocą pasków postępu Notion w czasie rzeczywistym.

3. Dokumenty

Notatki i dokumenty to chleb powszedni Notion. Mówimy tu jednak nie tylko o tekście. Notion osadza multimedia, takie jak obrazy i filmy, w dokumentach, aby zapewnić kontekst bez łączenia się z zewnętrzną witryną.

Pozwala nawet dodawać inteligentne formatowanie, takie jak spisy treści, zwijane sekcje lub fragmenty kodu, aby przyciągnąć wzrok wszystkich do właściwych miejsc.

Możesz też swobodnie współpracować w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem. Notion ułatwia również porządkowanie dokumentów i ich ponowne wyszukiwanie dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania.

Jeśli chcesz poświęcić mniej czasu na konfigurację projektu i skupić się na rzeczywistej pracy, skorzystaj z szablonów Notion. Obejmują one ponad 800 szablonów Docs i 900 szablonów projektów, które można skopiować i dostosować za pomocą kilku kliknięć.

4. Notion AI

Przez Notion

Nie ma potrzeby opuszczania konta Notion, aby korzystać z ChatGPT: asystent AI jest już wbudowany w konto. Notion AI może:

Podsumowywać notatki ze spotkań

Generować elementy działań lub podsumowania dokumentów

Poprawić pisanie

Przetłumaczyć kopię

Generować strategie dla kampanii marketingowych

Jedyną przeszkodą jest to, że Notion AI jest dodatkiem o wartości 8 USD w przypadku płatnych planów i 10 USD w przypadku planów bezpłatnych. To wciąż taniej niż, powiedzmy, ChatGPT premium (20 USD), ale jest to coś, co należy wziąć pod uwagę, gdy analizujesz liczby. 💲

Nawiasem mówiąc, Notion ma również funkcję automatyzacji typu "przeciągnij i upuść", jeśli to bardziej twoja prędkość. Użyj tej funkcji, aby zmieniać statusy, przypisywać zadania i nie tylko przy zerowym wysiłku ręcznym.

Ceny Notion

Darmowy

Plus: $8/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$8/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$15/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Airtable vs. Notion: Porównanie funkcji

Jak widać, Airtable i Notion to bogate w funkcje platformy, które mają wiele do zaoferowania. Porównajmy, jak funkcje tych platform wypadają na tle innych.

Sztuczna inteligencja i automatyzacja

Zarówno Notion, jak i Airtable integrują sztuczną inteligencję ze swoimi platformami. Wadą jest to, że Airtable AI jest dostępna tylko dla istniejących użytkowników w wersji beta, więc nie będziesz mieć do niej dostępu, jeśli zarejestrujesz się teraz.

Notion AI jest dostępne dla wszystkich - oczywiście pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty. Jakość asystentów AI jest dość podobna, ale dostępność jest większym problemem, jeśli jesteś nowym użytkownikiem Airtable.

Jeśli nie jesteś fanem zatrudniania robotów do wykonywania twoich poleceń, zarówno Airtable, jak i Notion oferują narzędzia do automatyzacji typu "przeciągnij i upuść". Sekwencje Notion nie są jednak tak przyjazne dla użytkownika, więc jeśli naprawdę zależy ci na automatyzacji, lepiej wybrać prostszy interfejs użytkownika Airtable.

Zwycięzca: Notion za AI; Airtable za automatyzację

Bazy danych

Możesz swobodnie tworzyć bazy danych w Notion lub Airtable, ale Airtable jest bardziej skoncentrowany na arkuszach kalkulacyjnych. w końcu "tabela" jest w jego nazwie.

Bazy danych Airtable są bardziej wyrafinowane i łatwe do naśladowania. Platforma ta została zbudowana od podstaw jako rozwiązanie bazodanowe, więc jest idealna dla każdego zespołu, który w dużym stopniu polega na arkusze kalkulacyjne .

Notion jest jednak bardziej oprogramowaniem do zarządzania projektami niż Airtable. Jeśli potrzebujesz więcej funkcji zarządzania projektami lub zarządzania wiedzą w połączeniu z narzędziem bazodanowym, Notion może być bardziej wszechstronnym wyborem.

Zwycięzca: Airtable

Integracje

Bez względu na to, którą platformę wybierzesz, będziesz cieszyć się dziesiątkami natywnych integracji z narzędziami, z których prawdopodobnie już korzystasz. Notion integruje się jednak z większą liczbą narzędzi, w tym Calendly, ClickUp (ahem), Figma, IFTTT i Zoom. Airtable zdecydowanie ma kilka świetnych integracji, ale nie są one tak obfite ani wyspecjalizowane jak Notion.

Może być również trochę krzywej uczenia się.

Zwycięzca: Notion

Plany cenowe

Airtable jest zdecydowanie droższą opcją. Jego członkostwo w Team wynosi 20 USD miesięcznie na użytkownika rozliczane rocznie, podczas gdy Notion Plus to 8 USD miesięcznie na użytkownika, rozliczane rocznie.

Jeśli jednak zapłacisz dodatkowe 8-10 USD za Notion AI, obie platformy są zbliżone cenowo na pierwszych płatnych poziomach. Notion jest nadal tańszą opcją, jeśli porównać ich ulepszone poziomy Business.

Zwycięzca: Notion

Notion vs. Airtable na Reddit

W przeciąganiu liny między Notion i Airtable nie ma wyraźnego zwycięzcy. Wszystko tak naprawdę zależy od firmy, zespołu i potrzeb. Skonsultowaliśmy się z dobrymi ludźmi z Reddit aby uzyskać większą jasność co do tego, kto najbardziej skorzystałby z każdej platformy.

Jeden z użytkowników ujął to prosto, mówiąc: "Airtable to relacyjna baza danych bez kodu. Notion służy do sporządzania notatek i dokumentacji"

Inny dodał, że używa zarówno Notion, jak i Airtable, ale do różnych zadań: "Łatwiej jest zarządzać danymi w Airtable i łatwiej jest dodawać komponenty innych firm za pomocą Notion. Czasami potrzebuję zestawu danych, aby wyjaśnić, co to jest i dlaczego ma to znaczenie.

Mogę utworzyć wiki w Notion ze wszystkimi istotnymi informacjami i łatwo wizualizować to, co próbuję zrobić. Następnie członkowie zespołu mogą edytować w czasie rzeczywistym, podczas gdy każdy komponent synchronizuje się automatycznie"

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Airtable vs. Notion

Przeciąganie i upuszczanie zadań w widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Notion i Airtable to atrakcyjne narzędzia do zarządzania projektami - musimy im to przyznać. Ale nawet wtedy platformy te nie robią wszystkiego dobrze.

Nadal wymagają przełączania się między różnymi platformami i innymi narzędziami, aby wykonać swoją pracę, a gdzie w tym zabawa? 👀

Z drugiej strony ClickUp to prawdziwie wszechstronna platforma robocza, która łączy Dokumenty (w tym wiki), relacyjne bazy danych i narzędzie AI w jedno spójne doświadczenie.

Współpracuj w czasie rzeczywistym z ClickUp Docs

ClickUp Docs umożliwia wydajniejsze działanie poleceń formatowania sformatowanego i ukośnika ClickUp Docs umożliwia zespołowi współpracę nad ważnymi pomysłami w czasie rzeczywistym. Zgłaszaj prośby o edycję, zostawiaj komentarze i oznaczaj innych użytkowników, aby doskonalić swoje pomysły w rekordowym czasie. Docs zawiera nawet osadzane tabele, multimedia i zakładki, aby zaoszczędzić zespołowi kilku kliknięć.

Fajnie, prawda?

I nie martw się - organizujemy wszystko za Ciebie i zapewniamy solidne pole wyszukiwania, dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego szukasz.

Jeśli naprawdę się spieszysz (lub po prostu chcesz, aby profesjonaliści wykonali pracę za Ciebie), ściągnij plik Szablon ClickUp aby zapisać swój dzień pracy.

Pozwól sztucznej inteligencji ClickUp wykonać ciężką pracę

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na wiadomości e-mail i nie tylko ClickUp AI to pierwszy na świecie asystent AI dostosowany do konkretnych stanowisk. Zbudowaliśmy sztuczną inteligencję, aby oferowała setki ręcznie wykonanych narzędzi w oparciu o Twoją rolę i przypadek użycia.

Na przykład, jeśli pracujesz w marketingu, podpowiedź AI do pisania e-maili, generowania briefów treści lub tworzenia strategii kampanii.

ClickUp AI działa w uniwersum ClickUp, więc nie ma potrzeby przełączania się między pracą a narzędziem AI. Wszystko jest naprawdę w jednym miejscu, co zapewnia większą koncentrację i lepsze dni pracy.

Zbuduj solidną bazę danych w ClickUp

Poruszaj się między wszechstronnym widokiem tabeli i widokiem kalendarza ClickUp 3.0, aby jak najlepiej wizualizować całą swoją pracę

Oczywiście, zarówno Airtable, jak i Notion mają funkcje bazy danych, ale nie mogą się równać z Widok tabeli ClickUp . Przełącz się do tego widoku, aby szybko tworzyć arkusze kalkulacyjne i bazy danych do zarządzania wszystkimi rodzajami danych, w tym

Kontakty z klientami (CRM)

Budżety

Statusy projektów

Nasza bezkodowa baza danych z łatwością zastępuje Airtable, Arkusze Google i Excel. Umożliwia nawet łączenie zadań, dokumentów i zależności z danymi, tworząc bogatą w kontekst bazę danych, która wspiera wysoką jakość pracy.

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Połącz swoją bazę wiedzy z zarządzaniem danymi w ClickUp

W rywalizacji pomiędzy Airtable a Notion, obie platformy mają swoje mocne i słabe strony. Naciśnij przycisk łatwego wyboru i unikaj kłopotów związanych z przełączaniem platform co pięć minut - wybierz ClickUp. 🙌

Nasza wszechstronna platforma robocza integruje dokumenty, bazy danych i narzędzia AI w płynne środowisko, które upraszcza przepływ pracy i usprawnia współpracę zespołową. Czego tu nie kochać?

Przekonaj się sam: Stwórz swój darmowy ClickUp Workspace już teraz.