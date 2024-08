10 najlepszych alternatyw Twilio dla lepszej komunikacji w 2024 roku

Jeśli szukałeś programowalnego narzędzie komunikacyjne dla swoich aplikacji internetowych lub mobilnych, prawdopodobnie słyszałeś o Twilio. Chociaż jest to popularny wybór, może nie być idealnym rozwiązaniem dla Twoich konkretnych wymagań

Na przykład, możesz szukać innych opcji z różnymi funkcjami, lepszymi modelami cenowymi i bezpłatnym dostępem do obsługi klienta. 🙌

Aby ułatwić wyszukiwanie, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw Twilio, abyś miał wszystko, czego potrzebujesz do dokonania właściwego wyboru.

Czym jest Twilio?

Twilio to platforma komunikacyjna jako usługa (CPaaS), która zapewnia narzędzia programistyczne do osadzania funkcji wiadomości głosowych, tekstowych i wideo w aplikacjach internetowych i mobilnych. Zasadniczo pomaga uprościć komunikację z klientami i klientami za pomocą interfejsów API.

Wielu użytkowników uwielbia Twilio, ponieważ łatwo integruje się z ich aplikacjami i ma zestawy programistyczne (SDK) w głównych językach programowania, takich jak Python, Java i PHP. Szczegółowa dokumentacja Twilio pomaga również nowym użytkownikom szybko rozpocząć pracę z projektami.

Należy jednak pamiętać, że do maksymalnego wykorzystania możliwości Twilio potrzebne są duże umiejętności kodowania. Ponadto, wraz ze wzrostem wolumenu transakcji, koszty mogą szybko wzrosnąć - dostęp do niezawodnej obsługi klienta zaczyna się od 250 USD miesięcznie.

Czego należy szukać w alternatywie Twilio?

Chociaż Twilio jest skutecznym narzędziem pomagającym użytkownikom końcowym komunikować się w preferowanym przez nich trybie - takim jak wiadomości tekstowe, rozmowy telefoniczne lub poczta e-mail - może nie być najbardziej praktycznym rozwiązaniem do komunikacji biznesowej.

Rozważając alternatywy dla Twilio, należy szukać opcji, które:

Oferują opłacalne ceny, które pasują do Twojego budżetu

Łatwo integrują się z aplikacjami internetowymi i mobilnymi

Możliwość skalowania w miarę rozwoju firmy i potrzeb komunikacyjnych

Obsługują języki programowania, z którymi czujesz się komfortowo

Dostarczanie wiadomości do krajów, w których mieszkają Twoi odbiorcy

Udostępnianie potrzebnych kanałów komunikacji (tekst, połączenia, wideo, media społecznościowe itp.)

Oferować kompleksową dokumentację i responsywne wsparcie

10 najlepszych alternatyw Twilio do wykorzystania w 2024 roku

Nie masz ochoty przeglądać niezliczonych alternatywnych opcji Twilio? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Nasz zespół ekspertów od oprogramowania zawęził listę do tych najlepszych alternatyw dla Twilio, które mogą być lepiej dopasowane do twoich klientów i cele komunikacji zespołowej . Przyjrzyjmy się, co wnosi każda z opcji. 🕵️

1. Vonage

przez Vonage Vonage to platforma CPaaS, która ułatwia dodawanie funkcji komunikacyjnych do aplikacji, zapewniając interfejsy API SMS, głosowe i wideo. Posiada również interfejsy API weryfikacji użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, głosu, poczty e-mail, WhatsApp i cichego uwierzytelniania.

Vonage i Twilio mają różne modele cenowe połączeń. Podczas gdy Twilio nalicza opłaty zaokrąglając w górę do najbliższej minuty, Vonage nalicza opłaty za sekundę. Oznacza to, że płacisz tylko za to, czego używasz i oszczędzasz pieniądze. 💰

Najlepsze funkcje Vonage:

Możliwość skonfigurowania interaktywnej odpowiedzi głosowej (IVR) w ponad 120 językach, w tym angielskim, francuskim i hiszpańskim

Prowadzenie wideokonferencji w aplikacji z udziałem do 16 000 uczestników

Tworzenie wirtualnych asystentów bez kodu, aby odpowiadać na zapytania głosowe, SMS-y i platformy mediów społecznościowych

Łączność z ponad 40 zewnętrznymi narzędziami, w tym Microsoft Teams, Salesforce, Hubspot i Microsoft Dynamics

Ograniczenia Vonage:

priorytetowe wsparcie 24/7 zaczyna się od 750 USD/miesiąc, co może być zaporowe dla małych firm z ograniczonym budżetem 💸

Dodatkowa miesięczna opłata za integracje, takie jak Salesforce i SugarCRM w planie startowym

Cennik Vonage:

SMS API: Zaczyna się od 0,0076 USD za wiadomość wychodzącą i 0,0061 USD za wiadomość przychodzącą

Zaczyna się od 0,0076 USD za wiadomość wychodzącą i 0,0061 USD za wiadomość przychodzącą Voice API: Zaczyna się od $0.0043 za minutę połączenia wychodzącego lub przychodzącego

Zaczyna się od $0.0043 za minutę połączenia wychodzącego lub przychodzącego Video API: Zaczyna się od $0.00395 za minutę na uczestnika

Zaczyna się od $0.00395 za minutę na uczestnika Verify API: Od 0,053 USD za pomyślną weryfikację

Oceny i recenzje Vonage:

G2: 4.3/5 (434 opinie)

4.3/5 (434 opinie) Capterra: 4.1/5 (299 opinii)

2. Sinch

przez Sinch Sinch to wielokanałowa platforma, która pozwala łączyć się z klientami za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS, RCS, e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger i Instagram. Posiada zestawy SDK w językach Node.js, Java, .NET, PHP i Python, co ułatwia integrację tych kanałów komunikacji z aplikacją. 📲

Oprócz przesyłania wiadomości, Sinch obsługuje również połączenia głosowe i wideo w aplikacji. Możesz dołączyć podpis cyfrowy do swoich połączeń, aby zwiększyć zaufanie klientów i używać maskowania numerów w celu zapewnienia prywatności zarówno w połączeniach, jak i SMS-ach.

Najlepsze funkcje Sinch:

Weryfikacja użytkowników za pomocą wiadomości SMS lub połączeń telefonicznych

Utrzymywanie aktywnej listy kontaktów z funkcją wyszukiwania numeru telefonu

Personalizacja wiadomości w oparciu o profile klientów i preferencje komunikacyjne

Wykorzystanie automatycznych mechanizmów awaryjnych do wysyłania nieudanych wiadomości innym kanałem

Ograniczenia Sinch:

Niewiele natywnych integracji

Odpowiedź zespołu wsparcia może zająć trochę czasu

Ceny Sinch:

Wiadomości SMS: Zaczyna się od $0.0078 za wiadomość przychodzącą lub wychodzącą

Zaczyna się od $0.0078 za wiadomość przychodzącą lub wychodzącą Wiadomości MMS: Zaczyna się od $0.010 za wiadomość przychodzącą i $0.018 za wiadomość wychodzącą

Oceny i recenzje Sinch:

G2: 4.0/5 (28 opinii)

4.0/5 (28 opinii) Capterra: Brak recenzji

3. Podium

przez Podium Podium to oparta na chmurze platforma dla lokalnych firm, które chcą zwiększyć utrzymanie klientów i reputacja online. Wysyłanie płatności, recenzji i prośby o opinie do klientów i odpowiadać na ich zapytania na wielu platformach internetowych.

Możesz także rejestrować potencjalnych klientów na swojej liście marketingowej i uruchamiać masowe kampanie tekstowe, aby przekształcić ich w klientów. Podium śledzi dane klientów, wcześniejsze interakcje i historie rozmów, aby pomóc w optymalizacji kampanie marketingowe dla lepszych wyników. 📈

Najlepsze cechy Podium:

Dostęp i odpowiadanie na wiadomości tekstowe, czaty w witrynie, połączenia, e-maile, wiadomości DM w mediach społecznościowych i recenzje w jednym miejscu

Dostosowywanie routingu wiadomości według tematu lub dostępności zespołu

Akceptowanie płatności osobistych za pomocą czytników Podium lub funkcji "dotknij, aby zapłacić" w aplikacji mobilnej

Łączność z ponad 180 zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail i Outlook

Ograniczenia Podium:

Plan startowy jest ograniczony do trzech członków zespołu i 1000 kontaktów

Niespójna obsługa klienta

Ceny Podium:

Essentials: $249/miesiąc

$249/miesiąc Standard: $409/miesiąc

$409/miesiąc Profesjonalny: $599/miesiąc

Oceny i recenzje Podium:

G2: 4.5/5 (1,479 recenzji)

4.5/5 (1,479 recenzji) Capterra: 4.3/5 (485 opinii)

4. Amazon SNS

przez Amazon SNS Amazon SNS (Simple Notification Service) to usługa przesyłania wiadomości push przez Amazon Web Services (AWS). Wykorzystuje model publikuj/subskrybuj do nadawania wiadomości do klientów (za pośrednictwem SMS-ów, e-maili i powiadomień push) oraz innych aplikacji HTTP i AWS.

Amazon SNS doskonale radzi sobie z obsługą dużych ilości wiadomości z wysoką niezawodnością. Dzięki temu doskonale nadaje się do wysyłania ważnych aktualizacji i koordynowania działań w różnych częściach aplikacji.

Najlepsze funkcje Amazon SNS:

Dostęp do miliona publikacji, 100 000 dostaw HTTP i 1000 dostaw e-mail za darmo każdego miesiąca

Tworzenie reguł określających, kto może publikować lub subskrybować dany temat

Podsumowanie liczby tematów, subskrypcji i połączonych aplikacji na pulpicie nawigacyjnym 📊

Płynna integracja z usługami AWS, takimi jak SQS (Simple Queue Service), Lambda i Kinesis Data Firehose

Ograniczenia Amazon SNS:

Konfiguracja może być skomplikowana dla początkujących użytkowników platformy AWS

Ograniczone dostosowanie do unikalnych przypadków użycia

Ceny Amazon SNS:

Mobile push: $0.50 za milion powiadomień

$0.50 za milion powiadomień Poczta e-mail: $2.00 za 100 000 powiadomień

$2.00 za 100 000 powiadomień HTTP/s: $0.60 za milion powiadomień

Oceny i recenzje Amazon SNS:

G2: 4.3/5 (87 recenzji)

4.3/5 (87 recenzji) Capterra: 4.6/5 (10 recenzji)

5. Plivo

przez Plivo Plivo to platforma komunikacyjna w chmurze, która oferuje interfejsy API SMS, interfejsy API głosowe i usługi trunkingu SIP. Posiada zestawy SDK w językach Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go i Java.

W przypadku wiadomości SMS funkcje obejmują raporty dostarczania i kolejkowanie wiadomości do masowych wysyłek. Z kolei API głosowe pozwala na niestandardowe identyfikatory dzwoniących, wykrywanie automatycznej sekretarki i transkrypcję poczty głosowej.

Podobnie jak Twilio, Plivio ma szeroki zasięg w ponad 190 krajach, co jest świetnym rozwiązaniem, jeśli Twoja firma ma międzynarodowych odbiorców. 🌍

Najlepsze funkcje Plivo:

Automatyczne wybieranie numerów lokalnych do wysyłania wiadomości masowych w celu budowania zaufania i poprawy wskaźników odczytu

Odbieranie alertów o niepowodzeniu wiadomości z kodami błędów do debugowania

Używanie szablonów do tworzenia przepływów dla przekierowań połączeń, routingu połączeń, ankiet głosowych i SMS-ów

Dostęp do kompleksowej dokumentacji i responsywnego wsparcia

Ograniczenia Plivo:

Nie obsługuje komunikacji w aplikacji i mediach społecznościowych

Priorytetowe wsparcie za pośrednictwem portalu biletowego zaczyna się od 250 USD/miesiąc

Ceny Plivo:

SMS API: Zaczyna się od 0,00550 USD za wysłanie lub odebranie wiadomości

Zaczyna się od 0,00550 USD za wysłanie lub odebranie wiadomości Voice API: Zaczyna się od $0.01000 za minutę dla połączeń wychodzących i $0.00550 dla połączeń przychodzących

Zaczyna się od $0.01000 za minutę dla połączeń wychodzących i $0.00550 dla połączeń przychodzących SIP Trunking: Zaczyna się od 0,00650 USD za minutę dla połączeń wychodzących i 0,00250 USD dla połączeń przychodzących

Oceny i recenzje Plivo:

G2: 4.5/5 (709 recenzji)

4.5/5 (709 recenzji) Capterra: 4.3/5 (85 opinii)

6. MessageBird

przez MessageBird MessageBird to platforma komunikacyjna API do interakcji z klientami za pośrednictwem czatu na żywo, wiadomości SMS, e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram i Google Business.

Dzięki ujednoliconej skrzynce odbiorczej można zarządzać wiadomościami ze wszystkich tych platform w jednym miejscu. Tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy do przekierowywania połączeń, kierowania wiadomości SMS na e-mail, ustawiania przypomnień i nie tylko, od podstaw lub przy użyciu szablonów. ✨

Najlepsze funkcje MessageBird:

Ręczne dodawanie kontaktów lub importowanie ich z plików TXT, CSV lub XLSX

Centralizacjapodróże klientów ze sklepów e-commerce, CRM i analityki aplikacji dla spersonalizowanych kampanii

Eksportowanie statystyk użytkowania SMS-ów, połączeń głosowych i flow builderów do CSV

Łączność z 15 wtyczkami, w tym Salesforce, Google Sheets, Shopify, WooCommerce i Zapier

Ograniczenia MessageBird:

Interfejsy API mogą czasami reagować wolno

Priorytetowe wsparcie przez e-mail zaczyna się od 500 USD miesięcznie

Cennik MessageBird:

SMS: Zaczyna się od $0.0069 za wiadomość

Zaczyna się od $0.0069 za wiadomość Głos: Zaczyna się od 0,015 USD za minutę dla połączeń wychodzących i 0,0033 USD dla połączeń przychodzących

Oceny i recenzje MessageBird:

G2: 4.2/5 (66 recenzji)

4.2/5 (66 recenzji) Capterra: 4.5/5 (150 opinii)

7. Przepustowość

przez Przepustowość Bandwidth to platforma deweloperska, która umożliwia dodawanie funkcji głosowych i wiadomości do aplikacji. Obejmuje to konferencje dla maksymalnie 20 osób, nagrywanie rozmów, transkrypcję na żywo, zamianę tekstu na mowę oraz bezpłatne wiadomości SMS i MMS.

Kluczową cechą Bandwidth jest możliwość dodania do aplikacji funkcji połączeń alarmowych (aka ulepszone 911). Jest to bardzo przydatne do szybkiego dostarczania policji, straży pożarnej lub służb medycznych do klientów. Jeśli Twoja aplikacja dotyczy bezpieczeństwa, bezpieczeństwa osobistego lub zdalnej opieki zdrowotnej, Bandwidth może być Twoim nowym najlepszym kumplem. 👫

Najlepsze funkcje Bandwidth:

Używanie poczty e-mail do wysyłania wiadomości SMS i odbieranie odpowiedzi SMS w skrzynce odbiorczej poczty e-mail

Śledzenie liczby połączeń, wskaźników dostarczania wiadomości i wydajności komunikacji

Analizuj nastroje klientów, aby podejmować właściwe działania

Bezpłatna obsługa klienta za pośrednictwem formularzy kontaktowych i połączeń telefonicznych

Ograniczenia przepustowości:

Niektóre interfejsy API są trudne w użyciu

Brak integracji z Zapier

Ceny przepustowości:

Messaging API: Zaczyna się od $0.004 za wiadomość wychodzącą

Zaczyna się od $0.004 za wiadomość wychodzącą Voice API: Zaczyna się od $0.010 za minutę dla połączeń wychodzących i $0.0055 dla połączeń przychodzących

Zaczyna się od $0.010 za minutę dla połączeń wychodzących i $0.0055 dla połączeń przychodzących Uwierzytelnianie API: $0.05 za uwierzytelnienie

Oceny i recenzje przepustowości:

G2: 4.5/5 (374 recenzji)

4.5/5 (374 recenzji) Capterra: 4.6/5 (127 opinii)

8. Infobip

przez Infobip Infobip to narzędzie angażujące klientów do wysyłania kampanii marketingowych, przypomnień i odpowiedzi na zapytania w ulubionych kanałach społecznościowych klientów.

Dostosuj jego interfejsy API, aby dotrzeć za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail, wiadomości w aplikacji, powiadomień push i różnych kanałów społecznościowych, takich jak WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber i Facebook Messenger.

Dzięki tej alternatywie dla Twilio otrzymujesz wizualny kreator, dzięki czemu możesz skonfigurować automatyczne wiadomości dla wydarzeń, takich jak rejestracja użytkownika, zakupy lub urodziny. Dodatkowo, Infobip Narzędzia AI CRM pomagają w rekomendowaniu produktów, idealnym dopasowaniu wiadomości w czasie i identyfikowaniu klientów zagrożonych.

Najlepsze funkcje Infobip:

Pozyskiwanie leadów za pomocą formularzy online 📝

Przeprowadzanie testów A/B na wielu kanałach

Śledzenie wydajności kampanii i eksportowanie wyników w postaci plików CSV i XLSX

Integracja z aplikacjami e-commerce i CRM, takimi jak Salesforce, Hubspot, Shopify i BigCommerce

Ograniczenia Infobip:

Obsługa klienta może długo czekać na odpowiedź

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że plany cenowe są drogie

Ceny Infobip:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Infobip:

G2: 4.4/5 (53 recenzje)

4.4/5 (53 recenzje) Capterra: 4.6/5 (13 opinii)

9. Telnyx

przez Telnyx Telnyx to rozwiązanie CPaaS oferujące interfejsy API do obsługi głosu, wiadomości i weryfikacji użytkowników, a także usługi trunkingu SIP. W przeciwieństwie do Twilio, ma tańsze stawki i bezpłatny dostęp do całodobowej obsługi klienta. 📞

Dodatkowo, ta alternatywa dla Twilio posiada prywatną globalną sieć IP. Zapewnia to wysokiej jakości komunikację na całym świecie i szybsze rozwiązywanie problemów z połączeniami.

Najlepsze cechy Telnyx:

Czysta i spójna jakość połączeń głosowych

Zestawy SDK są dostępne w językach Python, Ruby, Node, PHP, Java i .NET

Sieć obejmująca wiele chmur, w tym AWS, Google Cloud i Microsoft Azure, zapewniająca redundancję i długi czas pracy bez przestojów

Wyczerpująca dokumentacja i umożliwienie firmom współpracy z zespołem wsparcia technicznego

Ograniczenia Telnyx:

Do korzystania z niektórych funkcji wymagane jest zaawansowane programowanie

Konfiguracja karty SIM IoT może być skomplikowana w porównaniu z innymi rozwiązaniami komunikacyjnymi

Ceny Telnyx:

Messaging API : Zaczyna się od 0,004 USD za wiadomość wychodzącą lub przychodzącą

Zaczyna się od 0,004 USD za wiadomość wychodzącą lub przychodzącą Voice API : Od 0,007 USD za minutę połączenia przychodzącego i wychodzącego

Od 0,007 USD za minutę połączenia przychodzącego i wychodzącego Video API : Od 0,002 USD za minutę za uczestnika

Od 0,002 USD za minutę za uczestnika Verify API : Od 0,03 USD za weryfikację

Oceny i recenzje Telnyx:

G2: 4.7/5 (328 recenzji)

4.7/5 (328 recenzji) Capterra: 4.7/5 (47 opinii)

10. Wati

przez Wati Wati (WhatsApp Team Inbox) to platforma komunikacyjna WhatsApp z gotowymi narzędziami i interfejsami API do angażowania potencjalnych klientów i klientów. Jest łatwa w konfiguracji, nawet dla osób niebędących programistami. Połącz swoje konto WhatsApp Business, dodaj kontakty i rozpocznij kampanie marketingowe. 🤹

Wszystkie zapytania klientów trafiają do jednej ujednoliconej skrzynki odbiorczej, w której Twój zespół może szybko uporządkować sprawy. A jeśli nie ma Cię w pobliżu, skonfiguruj chatbota za pomocą kreatora bez kodu, aby kontynuować rozmowę.

Najlepsze funkcje Wati:

Zobacz, kto z Twojego zespołu jest online lub offline

Podgląd kampanii przed ich wysłaniem

Śledzenie ilości wiadomości, statusów wiadomości i pracowników z najszybszymi czasami odpowiedzi

Połączenie Wati z ośmioma aplikacjami: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google Sheets, Make i Zapier

Ograniczenia Wati:

Liczba użytkowników jest ograniczona w każdym planie, a dodatkowy użytkownik kosztuje 30 USD miesięcznie

Plany są ograniczone do 1000 konwersacji miesięcznie, więc będziesz musiał kupić kredyty na więcej

Ceny Wati:

Standard: $39/miesiąc (5 użytkowników)

$39/miesiąc (5 użytkowników) Pro: $69/miesiąc (5 użytkowników)

$69/miesiąc (5 użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen (10 użytkowników)

Oceny i recenzje Wati:

G2: 4.6/5 (205 recenzji)

4.6/5 (205 recenzji) Capterra: 4.5/5 (55 opinii)

Inne narzędzia komunikacyjne

Podczas gdy te alternatywne opcje Twilio koncentrują się na dostosowywaniu interakcji z klientem, narzędzia takie jak ClickUp zapewniają gotowe funkcje do obsługi klienta strategie komunikacji w miejscu pracy .

Od dyskusji projektowych, przez komentarze do zadań, po dokumenty - wszystko jest w jednym miejscu. Ułatwia to utrzymanie porządku, zachowanie kontekstu i śledzenie historii komunikacji ze wszystkimi w dowolnym momencie. 🎯

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami za pomocą sztucznej inteligencji, ponad 15 widoków i automatyzacji zadań

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami z niekończącymi się funkcjami komunikacyjnymi, które zaspokoją potrzeby Twojego zespołu.

Użyj ClickUp Chat do prowadzenia dyskusji dotyczących konkretnego działu lub projektu. Oprócz tekstu, można przesyłać pliki z komputera lub pamięci masowej w chmurze bezpośrednio do czatu lub udostępniać wiadomości głosowe i klipy ekranowe z zespołem.

Z Dokumenty ClickUp umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym nad dokumentami biznesowymi. A dzięki ClickUp AI można szybko przeprowadzić burzę mózgów i wygenerować pierwsze szkice w kilka sekund.

Wykorzystaj ClickUp AI do szybszego pisania, podsumowywania i dopracowywania tekstu, generowania odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp AI pomaga również w ulepszaniu pisania, podsumowywaniu długich dokumentów, a nawet przekształcaniu notatek w elementy akcji . ✅

Zarządzanie tymi działaniami jest bardzo proste dzięki możliwościom zarządzania projektami w ClickUp. Przypisuj zadania, ustalaj terminy i sprawdzaj postępy. Aby usprawnić przepływ pracy, Narzędzia automatyzacji ClickUp obsługują powtarzalne zadania, dzięki czemu Twój zespół może pracować nad ważniejszymi rzeczami.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Wizualizacja projektów w widokach Lista, Tabela, Kanban, Kalendarz i Gantt

Dostęp do narzędzi AI w opisach zadań, komentarzach, czacie i dokumentach

Oznaczanie członków zespołu za pomocą @wzmianek, aby powiadomić ich o swoim komentarzu

Połącz ClickUp z ponad 1000 aplikacji za pośrednictwem natywnych integracji, Zapier i ClickUp API

Ograniczenia ClickUp:

Niektóre funkcje internetowe i desktopowe nie są dostępne na urządzeniach mobilnych

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5 / członka przestrzeni roboczej / miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

Nadszedł czas, aby podnieść poziom doświadczenia klienta

Twilio oferuje wiele przydatnych funkcji, ale nie jest jedyną dostępną opcją integracji zespołu i obsługi klienta komunikacji z klientami usługi w swoich aplikacjach. Dzięki tej przydatnej liście alternatywnych opcji Twilio możesz łatwo ocenić każdą platformę w oparciu o swoje potrzeby, aby znaleźć najlepsze dopasowanie.

Co więcej, jeśli jesteś gotowy na narzędzie usprawniające operacje biznesowe, zarządzanie projektami i wewnętrzne plany komunikacji nie szukaj dalej niż ClickUp.

Ten kompleksowy sklep utrzymuje zespół na tej samej stronie, dzięki czemu praca jest wykonywana łatwiej i szybciej. Ponadto, dzięki ponad 1000 integracji, ClickUp współpracuje z obecnym stosem technologii, tworząc zwycięską kombinację. 🏆 Zarejestruj się w ClickUp teraz - to nic nie kosztuje!