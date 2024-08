10 najlepszych alternatyw i konkurentów Wufoo w 2024 r

Czujesz się gotowy na krok poza Wufoo Box? Cyfrowy świat jest pełen konkurentów, a my przeanalizowaliśmy krajobraz, aby przedstawić listę najlepszych alternatyw Wufoo w 2024 roku. Platformy te zostały zaprojektowane z myślą o innowacyjnych funkcjach, łatwej obsłudze i stylowym wyglądzie, dzięki czemu gromadzenie danych jest dziecinnie proste. 🌬

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, czy początkującym przedsiębiorcą, jesteśmy pewni, że na naszej liście znajdziesz coś, co będzie dla Ciebie odpowiednie. Od intuicyjnego projektu po najnowocześniejsze funkcje - pożegnaj się z obowiązkiem tworzenia formularzy i przywitaj się z idealną alternatywą Wufoo, która zamieni strach w radość.

Czym jest Wufoo?

Wufoo to internetowy kreator formularzy który umożliwia tworzenie i projektowanie niestandardowych formularzy do różnych zastosowań. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ankiety do zbierania opinii klientów lub badania rynku, formularza rejestracyjnego do wirtualnego warsztatu, czy prostej kasy e-commerce, Wufoo ma wszystko, czego potrzeba.

Via Wufoo Został zaprojektowany z myślą o prostocie, łącząc funkcję "przeciągnij i upuść" z biblioteką przydatnych szablonów. Nie trzeba być technicznym czarodziejem, aby wypełniać formularze i ankiety online. 🧙‍♂️

Wufoo upraszcza gromadzenie danych i zarządzanie nimi online. Jeśli więc chcesz zbierać informacje bez bólu głowy związanego z kodowaniem lub monotonią papierowych formularzy, Wufoo - lub alternatywa Wufoo - może być dla Ciebie odpowiednim narzędziem do tworzenia formularzy.

Czego należy szukać w alternatywie dla Wufoo?

Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, szukając alternatywy dla Wufoo:

Łatwość obsługi : Funkcja jest kluczowa, więc szukaj oprogramowania o intuicyjnym wyglądzie, które pozwoli twojemu zespołowi tworzyć formularze online bez rozszerzenia szkolenia

: Funkcja jest kluczowa, więc szukaj oprogramowania o intuicyjnym wyglądzie, które pozwoli twojemu zespołowi tworzyć formularze online bez rozszerzenia szkolenia Dostosowanie : Szukaj oprogramowania z dużą ilością szablonów do wyboru - punkty bonusowe, jeśli te szablony można dostosować do potrzeb organizacji w zakresie tworzenia ankiet lub przeprowadzania badań rynkowych

: Szukaj oprogramowania z dużą ilością szablonów do wyboru - punkty bonusowe, jeśli te szablony można dostosować do potrzeb organizacji w zakresie tworzenia ankiet lub przeprowadzania badań rynkowych Możliwości integracji : Bezpośrednie integracje z narzędziami, z których już korzysta twój zespół są plusem. Czy potrzebujesz kompatybilności z oprogramowaniem CRM, takim jak HubSpot lub Salesforce? Pamiętaj o tym podczas zakupów

: Bezpośrednie integracje z narzędziami, z których już korzysta twój zespół są plusem. Czy potrzebujesz kompatybilności z oprogramowaniem CRM, takim jak HubSpot lub Salesforce? Pamiętaj o tym podczas zakupów Raportowanie danych : Funkcje gromadzenia danych pokazują przesłane formularze, oceny zakończonych i zachowania użytkowników, co pozwala generować spostrzeżenia i podejmować decyzje oparte na danych z formularzy online

: Funkcje gromadzenia danych pokazują przesłane formularze, oceny zakończonych i zachowania użytkowników, co pozwala generować spostrzeżenia i podejmować decyzje oparte na danych z formularzy online Funkcje współpracy : Jeśli chcesz, aby twój zespół pracował nad formularzami w czasie rzeczywistym, poszukaj oprogramowania do ankiet z funkcjami współpracy, które to umożliwiają

: Jeśli chcesz, aby twój zespół pracował nad formularzami w czasie rzeczywistym, poszukaj oprogramowania do ankiet z funkcjami współpracy, które to umożliwiają Logika formularza : Często określana jakologika warunkowata funkcja zmienia zachowanie lub wygląd formularza na podstawie wyborów lub danych wejściowych użytkownika

: Często określana jakologika warunkowata funkcja zmienia zachowanie lub wygląd formularza na podstawie wyborów lub danych wejściowych użytkownika Skalowalność: Pomyśl o platformach, które obsługują dużą liczbę przesłanych formularzy bez uszczerbku dla szybkości i oferują aktualizacje w celu wsparcia organizacji w miarę jej rozwoju 🌻

10 najlepszych alternatyw Wufoo do wykorzystania w 2024 roku

Zapoznaj się z naszą wyselekcjonowaną listą najlepszych alternatyw dla Wufoo. Platformy te oferują spektrum rozwiązań, które na nowo definiują łatwość obsługi i usprawniają sposób tworzenia formularzy i gromadzenia danych.

Zanurz się i znajdź idealne rozwiązanie dla swojego cyfrowego zestawu narzędzi.

Twórz inteligentniejsze formularze w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić proces - bez względu na to, jak bardzo jest złożony

ClickUp wykracza poza typowe rozwiązania zarządzanie zadaniami z jego innowacyjnym Widok formularza funkcja oferująca dynamiczny sposób przechwytywania i organizowania informacji bezpośrednio w cyklu pracy. Z potężnymi możliwościami automatyzacji które kontrolujesz, zamieniają odpowiedzi formularza w zadania, które można śledzić dla poprawy procesy lub automatyzacja zadań. A funkcje takie jak logika warunkowa oznaczają, że te formularze dostosują się do odpowiedzi, dając ci więcej cennych danych do pracy.

Tworzenie formularzy z polami niestandardowymi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki funkcji Szablony formularzy . A możliwości niestandardowe są nieograniczone - dostępne są różne pola, statusy i widoki. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołem, śledzisz projekty klientów, czy zbierasz opinie, ClickUp zwiększa Twoje możliwości organizacyjne.

ClickUp najlepsze funkcje

Funkcje logiki warunkowej umożliwiają dostosowanie formularza do danych wprowadzanych przez użytkownika, dzięki czemu gromadzenie informacji jest bardziej inteligentne

Formularze ClickUp integrują się z innymi narzędziami w stosie technologicznym, dzięki czemu istotne informacje są efektywnie wykorzystywane w całej organizacji

Po zebraniu danych, ClickUp automatycznie przekształca te informacje w zadania lub podzadania, przypisując je do odpowiednich osób i dodając w razie potrzeby terminy ich wykonania

Oszczędzaj czas dzięki szablonom zaprojektowanym tak, aby wyeliminować ból głowy i frustrację związaną z tworzeniem formularzy

Dostosuj pola niestandardowe formularza, aby zebrać dokładne dane, które są najbardziej przydatne dla Twojego zespołu

Limity ClickUp

Ze względu na bogactwo funkcji, niektórzy użytkownicy mogą napotkać pewną krzywą uczenia się

Niektóre funkcje, takie jak ClickUp AI, są dostępne tylko w płatnym planie

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,800 recenzji)

2. Jotform

przez JotformJotform usprawnia dane powstania formularzy internetowych z wieloma niestandardowymi opcjami zarówno dla nowicjuszy, jak i ekspertów. Platforma ta oferuje zaawansowane funkcje, takie jak integracja płatności i ustawienia autorespondera.

Ta alternatywa dla formularzy Wufoo kładzie nacisk na bezpieczeństwo, zapewniając ochronę wszelkich gromadzonych danych. 🔐

Najlepsze funkcje Jotform

Formularze wykorzystują typy pytań logiki warunkowej, dzięki czemu formularz dostosowuje się i zmienia w zależności od odpowiedzi respondenta

Wybór spośród tysięcy szablonów formularzy

Oferuje ponad 150 integracji

Prosty interfejs użytkownika jest łatwy do zrozumienia

Funkcje bezpieczeństwa zgodne z HIPAA

Limity Jotform

Niektórzy użytkownicy uważają, że ograniczona liczba przesłanych formularzy w darmowej wersji jest ograniczająca, a plany obejmują tylko 1 użytkownika

Eksportowanie danych nie zawsze jest proste w przypadku narzędzia do ankiet online

Ceny Jotform

Starter: Free

Free Brązowy: $34/miesiąc

$34/miesiąc Srebrny: 39 USD/miesiąc

39 USD/miesiąc Złoty: 99 USD/miesiąc

99 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4,7/5 (ponad 2 450 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 450 recenzji) Capterra: 4.7 (1,660+ opinii)

3. Formstack

przez FormstackFormstack obiecuje automatyzację niezliczonych cykli pracy i zapewnienie beztarciowego doświadczenia cyfrowego z jego automatyzacja cyklu pracy oprogramowanie. Siła platformy leży w jej zdolności do gromadzenia danych, przechowywania ich i analizowania bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności technicznych, co zwiększa komfort użytkowania.

Ten internetowy kreator formularzy i oprogramowanie do ankiet równie dobrze sprawdza się w małych firmach, jak i w prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach.

Najlepsze funkcje Formstack

Osadzanie formularzy na stronie internetowej, łatwe udostępnianie ich w mediach społecznościowych lub poprzez e-mail marketing

Integracja z Stripe, Microsoft, HubSpot, Salesforce i ponad 260 aplikacjami innych firm

Użytkownicy raportują jego przydatność do angażowania pracowników jako narzędzia wsparcia organizacyjnego

Wysyłanie przypomnień do klientów to pestka

Tworzenie formularzy jest płynne, niezależnie od tego, czy tworzysz ankietę online, majstrujesz przy polach formularza, czy dodajesz podpisy elektroniczne

Limity Formstack

Użytkownicy raportują, że powiadomienia dla klientów są czasami nadmierne i powodują zamieszanie

Obsługa klienta może być niestandardowa w porównaniu z niektórymi programami do ankiet

Ceny Formstack

Formularze: $50/miesiąc

$50/miesiąc Suite: $66/miesiąc

Oceny i recenzje Formstack

G2: 4.6/5 (ponad 900 recenzji)

4.6/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

4. SurveyMonkey

przez SurveyMonkeySurveyMonkey wyróżnia się w świecie narzędzi do ankiet online dzięki funkcjom dostosowanym do dogłębnego gromadzenia danych. Narzędzie do ankiet online ma intuicyjną konstrukcję, która pozwala na szybkie powstanie ankiety online, a szczegółowe analizy odpowiedzi sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla organizacji poszukujących danych do napędzania strategii - a wszystko to przy minimalnym zamieszaniu.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Użytkownicy chwalą dogłębną analitykę i sposób, w jaki zwiększa ona podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Brak opóźnień i problemów z połączeniem

Dane powstania formularza są proste i wydajne, oszczędzając czas i pieniądze organizacji

Biblioteka szablonów i możliwość niestandardowego dostosowania do marki firmy

Bezproblemowy eksport danych na żądanie dzięki narzędziu do ankiet online

Limity SurveyMonkey

Ceny mogą być drogie dla małych firm lub organizacji non-profit

Użytkownicy chcieliby zobaczyć więcej synchronizacji w czasie rzeczywistym z Arkuszami Google, Excelem lub narzędziami Airtable

Ceny SurveyMonkey

Team Advantage: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Team Premier: $75/miesiąc za użytkownika

$75/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2: 4.4/5 (18,500+ opinii)

4.4/5 (18,500+ opinii) Capterra: 4.6/5 (9,880+ opinii)

5. Formularze Cognito

przez Formularze Cognito Cognito Forms oferuje połączenie użyteczności i łatwości użytkowania. Ta alternatywa dla Wufoo jest znana z funkcji, które zapewniają równowagę między byciem wystarczająco solidnym, aby ekscytować programistów, a wystarczająco prostym w użyciu dla początkujących. Jest to najlepszy wybór dla organizacji poszukujących rozwiązania do gromadzenia danych, które usprawnia interakcje z klientami i członkami zespołu. 🙌

Najlepsze funkcje Cognito Forms

Zakończona biblioteka szablonów formularzy do wyboru, takich jak formularze kontaktowe i zamówień, formularze aplikacji, ankiety i quizy, formularze obsługi klienta i inne

Bezpieczne integracje płatności z Square, Stripe lub PayPal

Bezpieczeństwo danych przewyższa standardy branżowe

Tworzenie formularzy dostosowanych do określonych przepływów pracy i procesów bez konieczności uczenia się kodu lub skomplikowanych formuł

Niestandardowa obsługa klienta

Limity Cognito Forms

Użytkownicy zgłaszają, że niektóre funkcje są trudne do lokalizacji i użycia, często wymagając samouczka wideo, aby je zrozumieć

Zgodność z HIPAA wiąże się z dodatkowymi kosztami, które mogą być wysokie dla niektórych Business szukających oprogramowania do ankiet

Ceny Cognito Forms

Free (limit 1 użytkownika)

(limit 1 użytkownika) Pro: $15/miesiąc (limit 2 użytkowników)

$15/miesiąc (limit 2 użytkowników) Teams: $35/miesiąc (limit 5 użytkowników)

$35/miesiąc (limit 5 użytkowników) Enterprise: $99/miesiąc (limit 20 użytkowników)

Formularze Cognito oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 75 recenzji)

4.5/5 (ponad 75 recenzji) Capterra: 4.6/5 (75+ recenzji)

6. 123FormBuilder

przez 123FormBuilder 123FormBuilder, idealny dla firm każdej wielkości, oferuje mnóstwo łatwo konfigurowalnych szablonów spełniających różne potrzeby. Jego kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść" zapewnia błyskawiczne tworzenie profesjonalnie wyglądających formularzy, nawet bez zaplecza technicznego. Ta alternatywa dla Wufoo zapewnia narzędzia potrzebne do gromadzenia, analizowania i działania na podstawie zebranych danych, aby napędzać swój Business i osiągać sukcesy cele projektu .

123FormBuilder najlepsze funkcje

Tysiące szablonów z możliwością dostosowania do każdej branży

Dziesiątki integracji z narzędziami, z których twój zespół może już korzystać

Radykalna prostota w tworzeniu formularzy: przeciągnij, upuść, nazwij, zrobione

Udostępnianie formularzy jest nieskomplikowane i bezstresowe

Możliwość korzystania z kodu HTML i CSS w celu jeszcze bardziej szczegółowego niestandardowego tworzenia formularzy

123FormBuilder limits

Niektóre formularze mają niestandardowe ograniczenia

Użytkownicy uważają funkcje edycji w planie niestandardowym za mniej niż intuicyjne

123FormBuilder ceny

Free (limit 1 użytkownika)

(limit 1 użytkownika) Złoty: $32/miesiąc

$32/miesiąc Platynowy: $39/miesiąc

$39/miesiąc Diamond: $79/miesiąc

$79/miesiąc Enterprise: Zaczyna się od $199.99/miesiąc

123FormBuilder oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 160 recenzji)

4.5/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 150 recenzji)

7. Typeform

przez TypeformTypeform oferuje szyk funkcji, w tym wtyczkę, która płynnie integruje się z WordPressem, aby ulepszyć standardowe formularze kontaktowe. Dzięki możliwości obsługi przesyłania plików, Typeform wyróżnia się jako solidna alternatywa dla Google Forms i Wufoo, zwłaszcza jeśli chcesz dodać trochę osobowości do daty powstania formularza. A dzięki opcji darmowego planu użytkownicy mogą zapoznać się z aplikacją, zanim zdecydują się na bardziej bogatą w funkcje warstwę. ✨

Najlepsze funkcje Typeform

Połączenie formularzy z jedną z wielu dostępnych integracji (Zapier, Slack lub Google Analytics)

Mnóstwo szablonów, od formularzy ewaluacyjnych i generowania leadów po ankiety satysfakcji, quizy i sondaże

Dzięki przyjaznym dla użytkownika narzędziom do projektowania, nie musisz rezygnować ani z formularza, ani z jego funkcji

Formularze są łatwe w użyciu na różnych platformach, od urządzeń mobilnych, takich jak Android i iOS, po komputery stacjonarne

Zaawansowane typy pytań, takie jak wielokrotnego wyboru, otwarte, skale oceny, zbierają różnorodne opinie i dodają wymiar ankietom

Limity Typeform

Brak trybu offline do zbierania danych

Ograniczona logika warunkowa może utrudniać osiągnięcie złożonego branchingu w ankietach

Ceny Typeform

**Free

Basic: $25/miesiąc (limit 1 użytkownika i 100 odpowiedzi/miesiąc)

$25/miesiąc (limit 1 użytkownika i 100 odpowiedzi/miesiąc) Plus: $50/miesiąc (limit 3 użytkowników i 1000 odpowiedzi/miesiąc)

$50/miesiąc (limit 3 użytkowników i 1000 odpowiedzi/miesiąc) Business: $83/miesiąc (limit 5 użytkowników i 10 000 odpowiedzi/miesiąc)

$83/miesiąc (limit 5 użytkowników i 10 000 odpowiedzi/miesiąc) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Typeform oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (690+ recenzji)

4.5/5 (690+ recenzji) Capterra: 4.7 (790+ opinii)

8. SurveySparrow

przez SurveySparrow SurveySparrow podnosi zarządzanie ankietami do rangi formularza sztuki dzięki funkcji niestandardowego CSS, umożliwiając stworzenie idealnej ankiety, która odzwierciedla estetykę Twojej marki.

Koncentrując się na tworzeniu dialogu, a nie tylko gromadzeniu danych, SurveySparrow pomaga organizacji nawiązać połączenie z respondentami ankiety, dzięki czemu czują się oni wysłuchani i docenieni. A dzięki wnikliwej analizie można przekształcić informacje w przydatne spostrzeżenia.

Najlepsze funkcje SurveySparrow

Szeroka gama typów pytań do łatwego zbierania danych

Urozmaicanie ankiet odsetkami wizualnymi dzięki obrazom, gifom, materiałom wideo i emotikonom

Możliwość niestandardowego dostosowania każdego aspektu motywu ankiety, w tym tła, przycisków, palety kolorów i czcionki

Funkcja pulpitu wykonawczego ułatwia sprawdzenie, co działa w ankiecie, a co nie

Narzędzie Offline Survey Tool pozwala zbierać dane w trybie offline i synchronizować je z bazą danych po połączeniu z Wi-Fi

Limity SurveySparrow

Pomimo przyjaznego dla użytkownika interfejsu, niektóre funkcje wymagają dodatkowego czasu, aby dokładnie zapoznać się z ich możliwościami

Oprogramowanie może zawierać błędy

Ceny SurveySparrow

Podstawowy: 19 USD/miesiąc (2 500 odpowiedzi/rok)

19 USD/miesiąc (2 500 odpowiedzi/rok) Start: $39/miesiąc (15,000 odpowiedzi/rok)

$39/miesiąc (15,000 odpowiedzi/rok) Business: 79 USD/miesiąc (50 000 odpowiedzi/rok)

79 USD/miesiąc (50 000 odpowiedzi/rok) Profesjonalista: 249 USD/miesiąc (100 000 odpowiedzi/rok)

249 USD/miesiąc (100 000 odpowiedzi/rok) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

SurveySparrow oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (1,890 + recenzje)

4.4/5 (1,890 + recenzje) Capterra: 4.4/5 (80+ opinii)

9. PandaDoc

przez PandaDoc Od propozycji po umowy, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie PandaDoc upraszcza generowanie dokumentów bez błędów. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak podpis elektroniczny i zintegrowane systemy płatności, ta alternatywa dla Wufoo usprawnia tworzenie dokumentów cykl pracy i zwiększa wydajność. Zmień sposób, w jaki Twój zespół tworzy, zarządza i podpisuje dokumenty cyfrowe. 🖋

Najlepsze funkcje PandaDoc

Twórz dokumenty, które pasują do marki Twojej firmy, zatrudniając projektanta

Oferuje platformę podpisu elektronicznego tak niezawodną, że niektórzy użytkownicy przeszli z DocuSign na PandaDoc API

Dzięki ponad 750 gotowym do użycia szablonom i projektowi typu "przeciągnij i upuść" możesz tworzyć umowy, propozycje i praktycznie dowolne formularze gromadzenia danych w ciągu kilku minut, a nie godzin

Integracja z narzędziami już używanymi przez organizację, takimi jak Word, Zoho, Square i Dropbox

Legalne podpisywanie i poświadczanie notarialne dokumentów w 100% online za pomocą zatwierdzonego przez państwo oprogramowania

Limity PandaDoc

Nowi użytkownicy mogą być zmuszeni do nauki obsługi aplikacji

Niektóre funkcje są dostępne tylko w wyższych planach

Ceny PandaDoc

Wersja próbna Free: 14 dni

14 dni Essentials: $19/miesiąc (limit 2 użytkowników)

$19/miesiąc (limit 2 użytkowników) Business: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

PandaDoc oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 250 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 250 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 050 opinii)

10. Paperform

przez Forma papierowa Jedna z najbardziej stylowych alternatyw dla Wufoo, Paperform to idealne rozwiązanie dla twórców chcących połączyć funkcję z estetyką. Użyj go, aby bez wysiłku tworzyć niestandardowe formularze online, które wyglądają jak naturalne rozszerzenie Twojej marki.

Twórz kwestionariusze, quizy, ankiety, formularze zamówień i mnóstwo przydatnych stron z precyzyjną stylizacją marki. A dzięki logice formularza, typy pytań dostosowują się na podstawie odpowiedzi.

Paperform najlepsze funkcje

Bezpośrednia integracja z MailChimp, Slack, HubSpot, Active Campaign, ConvertKit i innymi

Tworzenie formularzy, które automatyzują cykle pracy, przyjmują płatności i wykorzystują logikę pytań w celu dostosowania do potrzeb użytkownika

Setki szablonów ułatwiających rozpoczęcie pracy lub inspirujących do tworzenia niestandardowych formularzy

Wbudowana analityka zapewnia cenne informacje pozwalające poprawić wydajność i analizować niestandardowych klientów

Wszystkie poziomy planu pełnią funkcję nieograniczonej liczby formularzy

Limity Paperform

Istnieją limity w tworzeniu formularzy w niższych planach

Personal branding jest dostępny tylko w droższych planach

Cennik Paperform

Wersja próbna Free: 14 dni

14 dni Essentials: $20/miesiąc (limit 1 użytkownika)

$20/miesiąc (limit 1 użytkownika) Pro: $40/miesiąc (limit 1 użytkownika)

$40/miesiąc (limit 1 użytkownika) Agencja: 135 USD/miesiąc (limit 5 użytkowników, 5 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika)

Paperform oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 80 recenzji)

Znajdź najlepsze alternatywy Wufoo dla swojego Teams

Omówiliśmy krajobraz najlepszych alternatyw Wufoo dostępnych dla Ciebie i Twojego zespołu do wyboru, z których każda oferuje unikalne korzyści w zakresie gromadzenia danych. Najlepszym wyborem, z jego pakietem narzędzi zwiększających wydajność aby podnieść wydajność zespołu na nowy poziom, jest ClickUp. 🦅

Wyróżnia nas nasza zdolność adaptacji - oferujemy konfigurowalne doświadczenie, które zaspokaja unikalny puls i rytm pracy Twojego zespołu. Nasz darmowy plan to potęga sama w sobie, a nasze zaawansowane funkcje na płatnych poziomach jeszcze bardziej zwiększą potencjał Twojej organizacji. Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp