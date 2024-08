Najlepsze PMO w 2024 roku: Strategiczne spostrzeżenia od najlepszych w branży

Efektywność operacyjna, utrzymanie klientów i przepływ gotówki to najważniejsze czynniki w 2024 roku. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród około 300 liderów biznesu. I tak twierdzi wielu PMO, którzy robią furorę w różnych branżach w czasach wielkiej niepewności gospodarczej.

Jeśli są to również Twoje cele, jesteś w dobrym towarzystwie. Masz też szczęście. Zidentyfikowaliśmy pięć wiodących w branży PMO, które realizują te cele.

Oto kim oni są, dlaczego śledzimy ich poczynania i co mają do powiedzenia na temat najważniejszych celów zidentyfikowanych w naszym ostatnim raporcie Raport PunchUp .

Gra w ataku z wydajnością

Katitja Molele

Firma: The Coca-Cola Company Tytuł: Innovation PMO Senior Manager Katitja Molele jest doświadczonym menedżerem wyższego szczebla z doświadczeniem w różnych branżach - od inżynierii po konsulting, bankowość i szybko zbywalne dobra konsumpcyjne. Od prawie trzech lat kieruje i zarządza portfolio innowacji w Coca-Cola Africa Operating z siedzibą w Johannesburgu w RPA.

Jeśli chodzi o bycie proaktywnym i elastycznym ze względu na wydajność, wyjaśnia jak ważne jest, aby Teams pracowali razem nad tymi samymi problemami.

Jesteśmy bardzo połączonym i zintegrowanym zespołem - widzimy wyzwania i zajmujemy się nimi znacznie wcześniej. Kiedy uderzył COVID-19, wiedzieliśmy, że musimy przestać wprowadzać złożoność. To, co zrobiliśmy, to wstrzymanie naszej agencji innowacji. "Zatrzymajmy się na razie i spójrzmy na rzeczy, które działają" Chodziło o zmianę priorytetów i równowagę oraz upewnienie się, że zasoby, którymi dysponujemy, znajdują się we właściwych miejscach.

Katitja Molele, Innovation PMO Senior Manager w The Coca-Cola Company

Inwestowanie w technologię

Mercedes Martinez Sanz

Firma: Indra Tytuł: PMO Manager Mercedes Martinez Sanz jest menedżerem PMO z siedzibą w Madrycie z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doświadczeniem obejmującym rozwój oprogramowania projektów i doradztwa. Jako pasjonatka zarówno metodologii, jak i standardów, Mercedes była członkiem Komitetu Głównego ds 5. wydania PMBOK Guide i współpracował jako ekspert merytoryczny przy innych istotnych projektach.

Była również zaangażowana w prace nad normą ISO 21500 dotyczącą zarządzania projektami oraz normą ISO 21502 dotyczącą zarządzania portfelem projektów i programów. Jest członkiem Tablicy Dyrektorów w PMI Madrid Spain Chapter.

Jesteśmy pod wrażeniem jej ogromnego doświadczenia i zaangażowania w wykorzystywanie nowych technologii w celu zwiększenia wydajności i skupienia się na pracy jej teamów wcześniej wyjaśniła w Project Management Institute .

Sztuczna inteligencja będzie odgrywać rolę w analityce i powinna zostać włączona do PMO. Pozwólmy maszynom do zrobienia pracy wokół danych, a kierownicy projektów powinni skupić się bardziej na ludzkiej części.

Mercedes Martinez Sanz, PMO Manager w Indra

Priorytetyzacja zaangażowania pracowników

Cathy Hoenig

Firma: Rivian Tytuł: Senior Manager, People PMO

Doświadczony kierownik projektów/programów i doktorant, Cathy Hoenig doświadczenie z dużymi, złożonymi międzyfunkcyjnych inicjatywach w branży technologicznej i produkcyjnej doprowadziły ją z University of Phoenix do Boeinga do Exemplis i wreszcie Rivian, gdzie pełni funkcję starszego menedżera i People PMO.

Jeśli chodzi o priorytetowe traktowanie zaangażowania pracowników, Cathy ma kilka solidnych spostrzeżeń, z których wszyscy możemy się czegoś nauczyć. W niedawnym artykule na temat Jak PMO może skalować kulturę gotową na zmiany wyjaśniła, w jaki sposób kultura firmy i jej PMO są ze sobą połączone.

Zespół PMO ds. ludzi ma ogromny wpływ na kierowanie kulturą. Musimy znaleźć innowacyjne sposoby na zaangażowanie pracowników. Musimy też zadbać o to, by byli bezpieczni, wydajni i szczęśliwi.

Cathy Hoenig, Senior Manager, People PMO w Rivian

Może się to wydawać nieskomplikowane, ale ta hiper-koncentracja na kierowaniu kulturą jest właśnie rodzajem prostego, eleganckiego rozwiązania, które ma realny wpływ. Od czasu zatrudnienia Cathy w 2021 r. firma Rivian niemal czterokrotnie zwiększyła liczbę pracowników.

Nadążanie za tego rodzaju wzrostem wymaga prostych, eleganckich rozwiązań.

Plan długoterminowego utrzymania niestandardowych klientów

Maggie Davis

Firma: Convene Tytuł: Wiceprezes, PMO

Z doświadczeniem obejmującym handel detaliczny, Oprogramowanie B2B , hotelarstwo i nieruchomości komercyjne, Maggie Davis została mianowana PMO w 2022 roku i od tego czasu zwiększa wydajność i wspiera silne Teams w Convene.

Jako ona wyjaśniła kilka lat temu jeśli chodzi o utrzymanie klientów, projektowanie z myślą o użytkowniku końcowym jest częścią jej sekretnego sosu.

Myślę, że bierzemy tradycyjnie przyziemne doświadczenia, np. odznakę do biura, otrzymywanie powiadomień o wydarzeniach, znalezienie sali spotkań i próbujemy nadać trochę koloru temu, jak pracownicy wchodzą w interakcje z fizycznymi przestrzeniami. Podczas gdy wynajmujący są firmami, które inwestują w technologię, faktycznym użytkownikiem końcowym jest pracownik biura i projektujemy z myślą o nich, co jest całkiem fajne.

Maggie Davis, wiceprezes PMO w Convene

Allison Vendt

Firma: Dropbox Tytuł: Starszy dyrektor, globalny szef działu People PMO, People Analytics i Virtual First w Dropbox Allison Vendt jest doświadczonym liderem, strategicznym myślicielem i zarządzanie zmianą -Profesjonalistka kierująca przejściem Dropbox na Virtual First z ośmioosobowym zespołem. Jej awans w Dropbox był poprzedzony pracą w The Forem i Stanford, a także niezależnym doradztwem.

Znalazła się na naszym radarze zarówno dlatego, że jesteśmy pod wrażeniem zmiany w Dropbox, jak i dlatego, że jej spostrzeżenia na temat zatrzymania klientów, które niedawno przedstawiła, są bardzo interesujące wyraziła w swojej organizacji .

W pracy wirtualnej chodzi o znalezienie nowych sposobów na "robienie rzeczy lepiej"... Dokonaliśmy supermocnego przejścia od zajętości do wpływu... Nie chodzi o zakończone zadania, ale o wynik tej pracy... Najpierw określ problem. Następnie napisz opis problemu. Zidentyfikuj potrzeby użytkownika końcowego. A następnie ustaw dobre cele... Chodzi o upewnienie się, że klient jest zadowolony z wyników.

Allison Vendt, Global Head of People PMO w Dropbox

Innymi słowy, do każdej zmiany procesu, zadania, problemu i celu należy podchodzić ze świadomością, że celem jest zadowolenie i utrzymanie klienta końcowego.

Jakie są Twoje priorytety?

Wraz z wejściem w IV kwartał i typowym rocznym planowaniem, które wiąże się z przejściem do nowego roku kalendarzowego, jest to świetny czas, aby zagłębić się w to, co liderzy branży mają do powiedzenia na temat priorytetów strategicznych, takich jak te powyżej, i ocenić, czy i jak te priorytety pasują do twojego strategicznego krajobrazu na 2024 rok.

Według ponad 300 liderów branży, cztery najważniejsze priorytety to:

Jak więc włączyć je do swojej strategii? Jak mają się one do zrobienia z unikalną wizją twojej organizacji? I co można wyciągnąć ze spostrzeżeń PMO, które robią furorę w branży?

Odpowiedzi mogą zacząć się od podążania za ludźmi powyżej i zagłębiania się w ich spostrzeżenia. A jeśli jeszcze nie zapoznałeś się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród ponad 300 liderów, będziesz mógł znajdziesz je tutaj -i gotowy do rozpoczęcia inspiracji.