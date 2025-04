10 najlepszych alternatyw i konkurentów Coggle w 2025 r

Coggle to narzędzie programistyczne, które sprawia, że mapa myśli ping simple. To prosta opcja, która umożliwia współpracę z zespołem i tworzenie kolorowych map myśli w celu lepszej organizacji.

Ale to właściwie wszystko. Nie ma wielu dodatkowych funkcji, nie ma opcji niestandardowych i jest dostępny tylko jako aplikacja internetowa. Chociaż jest to skuteczne narzędzie do tworzenia map myśli, przestarzały interfejs pozostawia wiele do życzenia.

Na szczęście istnieje kilka alternatyw dla Coggle, którym warto się przyjrzeć. 👀

Tutaj pokażemy ci, czego szukać w najlepszych alternatywach dla Coggle, abyś mógł wybrać odpowiednie narzędzie dla swoich procesów myślowych. Następnie wyróżnimy 10 najlepszych alternatyw dla Coggle, aby uporządkować swoje pomysły, wymyślić nowe i zbudować usprawniony proces burzy mózgów.

Czego należy szukać w alternatywach dla Coggle?

Mapy myśli to jeden z najlepszych sposobów na zapisywanie myśli, burzę mózgów i dostrzeganie powiązań między nimi. Do zrobienia tego samodzielnie, aby uporządkować swoje pomysły lub pracować z zespołem, korzystając z alternatywy dla Coggle, która oferuje zaawansowane funkcje. 💪

Oto, czego należy szukać w alternatywnych opcjach dla Coggle:

Nieograniczony rozmiar : Tradycyjna mapa myśli przy użyciu ołówka i papieru jest nieograniczona - upewnij się, że narzędzie programowe, którego używasz, również jest. W ten sposób znajdziesz miejsce na wszystkie swoje pomysły, bez względu na to, jak skomplikowane się staną

: Tradycyjna mapa myśli przy użyciu ołówka i papieru jest nieograniczona - upewnij się, że narzędzie programowe, którego używasz, również jest. W ten sposób znajdziesz miejsce na wszystkie swoje pomysły, bez względu na to, jak skomplikowane się staną Wsparcie multimedialne : Czasami pomysły są bardziej przejrzyste, gdy są uzupełnione obrazami, plikami lub dokumentami. Wybierz narzędzie, które umożliwia załączenie plików wsparcia do map myśli

: Czasami pomysły są bardziej przejrzyste, gdy są uzupełnione obrazami, plikami lub dokumentami. Wybierz narzędzie, które umożliwia załączenie plików wsparcia do map myśli Uprawnienia do udostępniania : Najlepsze narzędzia do tworzenia map myśli pozwalają na łatwe udostępnianie pomysłów współpracownikom, niestandardowym klientom i kontrahentom

: Najlepsze narzędzia do tworzenia map myśli pozwalają na łatwe udostępnianie pomysłów współpracownikom, niestandardowym klientom i kontrahentom Narzędzia AI do tworzenia map myśli : Nowsze narzędzia mają wbudowaną funkcję AI, która wymyśla nowe pomysły w oparciu o dane wejściowe, dzięki czemu proces burzy mózgów jest bardziej interaktywny

10 najlepszych alternatyw Coggle do wykorzystania w 2024 roku

Chcesz znaleźć alternatywę dla Coggle, która oferuje większą elastyczność i zaawansowane funkcje? Oto 10 najlepszych płatnych i darmowych alternatyw dla Coggle. Od pełnego oprogramowanie do zarządzania projektami do oprogramowanie do tworzenia map myśli koncentruje się wyłącznie na tworzeniu map myśli, jest coś dla każdej potrzeby biznesowej. ✨

1. ClickUp

W mapach myśli ClickUp łatwo jest zmienić układ węzłów w oparciu o ich strukturę hierarchiczną

ClickUp jest potężnym wizualne narzędzie do zarządzania projektami które upraszcza cykl pracy, organizuje procesy robocze i poprawia współpracę między członkami zespołu. Mapy myśli ClickUp pozwalają cyfrowo organizować swoje myśli w pięknym interfejsie.

Wybierz mapy myśli oparte na węzłach lub zadaniach, w zależności od preferowanego procesu. Korzystaj z funkcji przeciągania i upuszczania, aby tworzyć zależności i mapować cykle pracy dla zadań. Automatycznie przydzielaj zadania, tworzyć schematy blokowe i podkreślać priorytety. 🤩

W przypadku tradycyjnych map myśli, podejście oparte na węzłach oferuje łatwą burzę mózgów dla przyszłych zadań, projektów i kreatywnych pomysłów. Użyj tej kluczowej funkcji, aby łatwo przekształcić węzeł w szczegółowe zadanie za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wbudowane kodowanie kolorami tworzy przyjemną wizualnie mapę, która podkreśla kluczowe segmenty.

Burza mózgów to krok dalej dzięki funkcji Tablice ClickUp . Podobnie jak pióro i papier, to cyfrowe doświadczenie pozwala rysować, dodawać notatki i notatki post-it do swoich pomysłów. Współpracuj w czasie rzeczywistym, aby przenosić pomysły z tablicy do elementy działań w o połowę krótszym czasie.

Wejdź głębiej z Dokumenty ClickUp gdzie można przeanalizować pomysły z sesji burzy mózgów. Konwertuj teksty na zadania i twórz cykle pracy bezpośrednio z map myśli, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

ClickUp najlepsze funkcje

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym ułatwiają rozproszonym Teamsom współpracę, niezależnie od tego, czy tworzysz mapę produktu, czy wymyślasz pomysły na nową kampanię marketingową

Uproszczenie zarządzania zadaniami i cyklami pracy dzięki flagom priorytetów i zależnościom zadań oraz automatyczne tworzenie zadań bezpośrednio z map myśli lub map koncepcyjnych

Bezproblemowa funkcja z kilkoma systemami operacyjnymi, w tym Android i Apple iOS, pozwala rysować mapy myśli na pulpicie Mac, iPadzie i iPhonie bez utraty rytmu

Wbudowany ClickUp AI oferuje sugestie oparte na własnych pomysłach, dzięki czemu mapy myśli są bardziej intuicyjne i kreatywne - niezależnie od tego, czy chodzi o życie osobiste, czy tworzenie stron internetowych

Łatwy w użyciu interfejs oferuje proste podejście do map myśli z funkcjami, które sprawiają, że proces jest tak złożony i dogłębny, jak chcesz

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Wykorzystanie wszystkich zaawansowanych funkcji platformy wymaga nauki

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Freeplane

przez Freeplane Freeplane jest darmową alternatywą dla Coggle. Napisany w Javie, działa na każdym systemie operacyjnym z aktualną wersją Java. Użyj go do organizowania pomysłów za pomocą prostych map myśli i generowania nowych z łatwością.

Najlepsze funkcje Freeplane

Narzędzie można uruchomić lokalnie lub za pomocą urządzenia przenośnego, takiego jak pamięć USB

Zaawansowane opcje formatu pozwalają zmieniać czcionki, kolory tła i szczegóły węzłów, a także dodawać interaktywne ikony

Wyszukiwanie komend ułatwia znalezienie wszystkich map myśli i określonych węzłów w arkuszu

Podobnie jak w przypadku Microsoft Excel arkusz kalkulacyjny, wprowadź formuły, aby połączyć, połączyć i zsumować wartości w różnych węzłach

Limity Freeplane

Interfejs nie zawsze jest intuicyjny i może być mylący dla nowych użytkowników

Nie ma współpraca w czasie rzeczywistym funkcji, więc nie można pracować z innymi członkami zespołu na tej samej mapie myśli

Ceny Freeplane

Free

Freeplane oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Xmind

przez Xmind Porównując się do szwajcarskiego scyzoryka, Xmind to wszechstronne narzędzie do tworzenia map myśli z dodatkowymi funkcjami, które sprawiają, że burza mózgów jest bardziej kreatywna. Szybkie notowanie pomysłów, dodawanie organizacji w celu ich połączenia i wybieranie motywów kolorystycznych w celu niestandardowego wyglądu. 🎨

Xmind najlepsze funkcje

Bogate style tekstu poprawiają czytelność, niezależnie od stopnia złożoności map myśli

Wbudowana funkcja numeracji umożliwia tworzenie scen w oparciu o pomysły

Tworzenie harmonogramów zadań przy użyciu różnych kroków mapy myśli w celu zbudowania uproszczonego cyklu pracy

Udostępnianie pomysłów poprzez tworzenie prezentacji za pomocą trybu prezentacji

Limity Xmind

Niektórzy użytkownicy życzyli sobie więcej wtyczek i integracji z innymi narzędziami

Niestandardowe ustawienia rozmiaru linii i kształtu węzłów mogłyby być bardziej zaawansowane

Ceny Xmind

Free

Xmind Pro Annual : $59.99/rok

: $59.99/rok Xmind Pro Monthly: $5.99/miesiąc

Oceny i recenzje Xmind

G2 : 4.3/5 (50+ recenzji)

: 4.3/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

4. MindMeister

przez MindMeisterMindMeister to jedno z najładniejszych narzędzi do tworzenia map myśli. Funkcja kodowania kolorami dla przejrzystości, nie ma również limitu podtematów - ani tego, jak dogłębnie traktujesz swoje mapy. Załączniki i osadzone multimedia uzupełniają funkcję narzędzia, zwiększając kontrolę nad wyglądem i głębią burzy mózgów.

Najlepsze funkcje MindMeister

Mieszane układy map pozwalają wybierać spośród trzech różnych stylów mapowania lub używać różnych opcji na tej samej mapie myśli

Natychmiastowe przekształcanie map myśli w prezentacje i udostępnianie pomysłów reszcie zespołu lub interesariuszom

Twórz mapy szybciej niż kiedykolwiek dzięki szablonom map myśli z różnymi układami dla każdego przypadku użycia

Dodawaj połączenia, aby pokazać relacje między dwoma pomysłami i budować lepsze cykle pracy

Limity MindMeister

Free Plan nie obejmuje wszystkich funkcji

Niektórzy użytkownicy uznali wersję internetową za mniej intuicyjną w porównaniu z aplikacją komputerową

Ceny MindMeister

Podstawowy : Free

: Free Personal : $6/użytkownika/miesiąc

: $6/użytkownika/miesiąc Pro : $10/użytkownika/miesiąc

: $10/użytkownika/miesiąc Business: $15/użytkownik/miesiąc

MindMeister oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (30+ recenzji)

: 4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (200+ recenzji)

5. FreeMind

przez FreeMindFreemind to darmowa alternatywa dla Coggle, która upraszcza planowanie projektów poprzez usprawnienie tworzenia map myśli i burzy mózgów. Interfejs jest prosty i naśladuje wygląd tradycyjnego mapowania myśli za pomocą papieru i długopisu. Ograniczone funkcje pozwalają skupić się na procesie myślowym bez żadnych dzwonków i gwizdków.

FreeMind najlepsze funkcje

Skróty klawiaturowe umożliwiają tworzenie map pomysłów bez konieczności dotykania myszy

Hiperlinki internetowe podświetlają węzły i zapewniają cenny kontekst

Używaj składanych branchów, aby podzielić pomysły na sekcje i skupić się na tym, co najważniejsze

Graficzne połączenia tworzą połączenia między węzłami, aby podkreślić zależność lub powiązanie pomysłów z innymi tematami

Limity FreeMind

Nie ma opcji zmiany schematów kolorów lub używania kodowania kolorami w celu podkreślenia połączeń

Interfejs może być mylący dla nowych użytkowników

Ceny FreeMind

Free

FreeMind oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.3/5 (10+ recenzji)

6. Mindomo

przez Mindomo Mindomo to narzędzie do wizualnego cyklu pracy, które oferuje mapy myśli, wykresy Gantta i konspekty do organizowania pomysłów. Użyj narzędzia do tworzenia map myśli online, aby tworzyć pomysły na posty w mediach społecznościowych, uprościć notatki i poprawić współpracę w zespole. ✅

Najlepsze funkcje Mindomo

Setki szablonów do burzy mózgów dla różnych przypadków użycia oszczędzają czas, uwalniają kreatywność i poprawiają konceptualizację

Funkcje obrysowywania tworzą liniowe połączenia między pomysłami, zapewniając przejrzystość cyklu pracy

Współpracujące wykresy Gantta w połączeniu z mapami myśli tworzą usprawnioną oś czasu zarządzania projektami

Wbudowana ochrona danych i funkcje bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo pomysłów

Limity Mindomo

Brak integracji z oprogramowaniem do zarządzania projektami oznacza, że nie ma możliwości automatycznego tworzenia zadań z map myśli

Ceny za użytkownika, co staje się kosztowne, jeśli masz duży zespół

Ceny Mindomo

**Free

Premium : 5,50 USD/miesiąc

: 5,50 USD/miesiąc Profesjonalny : $13.50/miesiąc

: $13.50/miesiąc Teams: $16.50/miesiąc

Mindomo oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (10+ recenzji)

: 4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

7. Lucidchart

przez LucidchartLucidchart to narzędzie do współpracy, które ułatwia zespołom burzę mózgów i organizowanie pomysłów. Inteligentne tworzenie diagramów jest bardziej zaawansowane niż w przypadku innych opcji na tej liście, z funkcjami takimi jak diagramy, dane kontekstowe i integracje aplikacji.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Działa na dowolnym urządzeniu, przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, w tym Windows, Linux i iOS

Funkcje współpracy Teams, w tym współautorstwo, czat w edytorze i kursory współpracy, umożliwiają pracę w czasie rzeczywistym

Możliwość korzystania z połączonych danych, osadzonych wykresów i automatycznej wizualizacji w celu dodania kontekstu do kreatywnych pomysłów

Integracja z aplikacjami takimi jak Jira, Slack i obszar roboczy Google zapewniają płynny cykl pracy z ulubionymi narzędziami

Limity Lucidchart

Przyzwyczajenie się do interfejsu powiększania i przewijania zajmuje trochę czasu

Wersja Free oferuje wiele funkcji, ale nie pozwala na drukowanie map myśli

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualny : $7.95/miesiąc

: $7.95/miesiąc Teams : $9/użytkownika/miesiąc

: $9/użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Lucidchart oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (4,700+ recenzji)

: 4.5/5 (4,700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,000+ recenzji)

8. MindManager

przez MindManager Przenieś burzę mózgów na nowy poziom dzięki MindManager, solidnemu narzędziu organizacyjnemu. Funkcja ta obejmuje wszystko, od map myśli i schematów organizacyjnych do mapy koncepcyjne i tablice Kanban, jest idealny do wizualizacji wszystkich cykli pracy i procesów twórczych.

Najlepsze funkcje MindManager

Mapy myśli oferują kodowanie kolorami, które wyraźnie identyfikuje segmenty i powiązane pomysły

Znaczniki priorytetów zwracają uwagę na najważniejsze pomysły lub koncepcje

Pola niestandardowe umożliwiają dodanie kontekstu w celu rozwinięcia pomysłów i zapewnienia lepszego zrozumienia podczas udostępniania ich członkom zespołu

Funkcja "przeciągnij i upuść" przenosi liniowe pomysły i czyni je bardziej elastycznymi, dzięki czemu mapa jest zorganizowana w sposób, który ma dla Ciebie sens

Limity MindManager

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że narzędzie zacinało się, jeśli próbowali otworzyć kilka dużych map myśli w tym samym czasie

Nie ma funkcji AI, które zdaniem niektórych osób byłyby pomocne w generowaniu nowych pomysłów i organizowaniu koncepcji

Ceny MindManager

Essentials : $99/rok

: $99/rok Professional : $179/rok lub jednorazowy zakup za $369

: $179/rok lub jednorazowy zakup za $369 Enterprise: Kontakt w sprawie cen

MindManager oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (60+ recenzji)

9. Miro

przez Miro Miro to wizualny obszar roboczy, który posiada cyfrowe tablice do tworzenia złożonych map myśli. Ponad 60 milionów użytkowników korzysta z tej alternatywy Coggle. Użyj Miro do strategicznego opracowywania pomysłów, planowania map drogowych i projektowania produktów, które służą Twoim niestandardowym klientom. ✍️

Najlepsze funkcje Miro

Miro Assist, wbudowane narzędzie AI, natychmiast generuje mapy myśli na podstawie podpowiedzi tematycznych

Funkcja "przeciągnij i upuść" pozwala organizować myśli i tworzyć relacje między tematycznymi pomysłami

Niestandardowy projekt z kolorami, obrazami i stylami, aby pokazać swoje pomysły jako odzwierciedlenie marki firmy

Porzuć PowerPoint i wskocz do trybu prezentacji, aby natychmiast udostępniać swoje mapy myśli bez przełączania narzędzi

Limity Miro

Choć aplikacja jest dość łatwa w użyciu, korzystanie z jej wszystkich funkcji wymaga nieco nauki

Niektórzy użytkownicy chcieliby lepszej integracji z oprogramowaniem do zarządzania projektami

Ceny Miro

Free

Starter : $8/członka/miesiąc

: $8/członka/miesiąc Business : $16/członka/miesiąc

: $16/członka/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Miro oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (5,100+ recenzji)

: 4.8/5 (5,100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,300+ recenzji)

10. Milanote

via MilanoteMilanote is a wizualna platforma współpracy która wykorzystuje tablice i mapy do gromadzenia i udostępniania pomysłów. Skorzystaj z Milanote, aby zbudować tablicę nastrojów dla inspiracji produktowych lub stworzyć mapę myśli łączącą pomysły na nowe kampanie.

Najlepsze funkcje Milanote

Dziesiątki szablonów, w tym plany projektów, projekty UX i inne szablony schematów blokowych oszczędzają czas i wysiłek, gdy przychodzi czas na mapę tego, co masz w głowie

Połącz swoje pomysły liniami i użyj tekstu, wideo i obrazów, aby opisać swoje pomysły w jednej przestrzeni

Interfejs "przeciągnij i upuść" jest intuicyjny, ułatwiając przenoszenie pomysłów tam, gdzie najlepiej pasują

Zapisuj osobiste pomysły tylko dla siebie lub dostosuj uprawnienia, aby współpracować w czasie rzeczywistym z członkami zespołu

Milanote limits

Nie ma trybu offline, więc musisz mieć połączenie z Internetem do zrobienia

Niektóre plany mają limity kart na tablicach lub mapach myśli, co ogranicza ich funkcję

Ceny Milanote

Free

Na osobę : $9.99/miesiąc

: $9.99/miesiąc Teams: 49 USD/miesiąc (do 10 osób)

Milanote oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (40+ recenzji)

: 4.5/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

Buduj lepsze mapy myśli dzięki ClickUp

Dzięki tym alternatywom Coggle możesz przenieść proste, podstawowe mapy myśli na nowy poziom. Wiele z tych narzędzi oferuje zaawansowane funkcje, takie jak współpraca w czasie rzeczywistym, kodowanie kolorami i interfejsy typu "przeciągnij i upuść" dla lepszego tworzenia map myśli. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij tworzyć zorganizowane mapy myśli z większym kontekstem. Ponadto wbudowane narzędzia AI generują pomysły, o których nawet nie pomyślałeś, a funkcje zarządzania zadaniami pozwalają przekształcić te pomysły w elementy, które można wykorzystać. 🙌