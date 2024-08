Najlepsi CIO 2024 roku: Strategiczne spostrzeżenia od najlepszych w branży’

Skupienie i wydajność to nazwy tej gry.

Z 54% liderów biznesu przewidujących najgorsze spowolnienie gospodarcze od 20 lat, jest oczywiste, że jest to ważny moment, aby patrzeć na liderów branży i uczyć się od nich.

Co robią, co ich wyróżnia? Jakie środki ostrożności podejmują w nadchodzących latach? Co możemy zaczerpnąć z ich zwycięskich strategii?

W oparciu o niedawną ankietę przeprowadzoną wśród 300 liderów, te najlepsze zwycięskie strategie dzielą się na cztery główne kategorie:

Skuteczna gra w ataku Inwestowanie w technologię w celu konsolidacji, automatyzacji i oszczędzania zasobów Nadawanie priorytetu zaangażowaniu pracowników Planowanie długoterminowego utrzymania klientów

Opierając się na tych ustaleniach, przeprowadziliśmy badania wśród CIO, którzy przewodzą w tym zakresie. Mają oni wgląd w te strategie, zwycięstwa, z których możemy się uczyć, i kariery, na które naszym zdaniem wszyscy powinni zwrócić uwagę.

Oto siedmiu z tych potężnych CIO - i kilka istotnych przemyśleń na temat tych kluczowych priorytetów strategicznych:

Co kryje się pod tytułem?

Podobnie jak Forbes i ich listy najlepszych CIO, pozwoliliśmy sobie na pewną swobodę w nazywaniu CIO. Zamiast tytułów, bardziej interesują nas role i obowiązki. Dlatego niektóre osoby na poniższej liście mają wiele tytułów lub w ogóle nie posiadają tytułu CIO.

Postanowiliśmy również wyróżnić - a nie uszeregować. Są to osoby wykonujące wyróżniającą się pracę, ale nie oznacza to, że są to jedyne osoby wykonujące wyróżniającą się pracę.

chcesz zainspirować się najlepszymi PMO? Zapoznaj się z naszą listą najlepszych PMO roku 2023_ !_

Skuteczna gra w ataku

Efektywność ma kluczowe znaczenie dla CIO i podobnych ról, ponieważ zarządzają oni złożonymi środowiskami technologicznymi i dużymi budżetami. Ale w jaki sposób liderzy zapewniają wydajność operacji i projektów IT? W jaki sposób optymalizują koszty i zasoby?

Przyjrzyjmy się kilku osobom z naszej listy, które odpowiadają na te trudne pytania:

John Kish

Firma: Equity Trust Company Tytuł: CIO

Equity Trust, lider w branży kont zarządzanych samodzielnie, wiosną tego roku mianował John Kish jako dyrektor ds. informacji. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branżach takich jak motoryzacyjna i medyczna - oraz strategicznemu nastawieniu, które wynika z tego bogatego doświadczenia - mamy oko na zaangażowanie Johna w innowacje zarówno po stronie biznesowej, jak i technologicznej.

W niedawnym wywiadzie wypowiedział się na temat, który naszym zdaniem jest kluczowy dla tych, którzy koncentrują się na wydajności. John wyjaśnił swój specyficzny Outlook na strategię efektywności, mówiąc:

Upewnij się, że masz solidną definicję problemu... Wielu ludzi nie poświęca czasu na zdefiniowanie problemu. Może zostaje on zdefiniowany na zbyt małą skalę, może zaczynasz szukać rozwiązania, zanim naprawdę zrozumiesz problem... Zastanów się: jak moje rozwiązanie może osiągnąć trzy lub cztery kluczowe cele strategiczne, a nie tylko jeden lub dwa cele taktyczne"

John Kish, CIO w Equity Trust Company

Azunna Anyanwu

Firma: Aprio Tytuł: CIO

Z ponad 20-letnią karierą w branży, Azunna Anyanwu koncentrował się na dostarczaniu rozwiązań i doradzaniu kadrze kierowniczej i zarządom korporacji w zakresie technologii. Obecnie jest strategicznym liderem operacji IT, cyberbezpieczeństwa i infrastruktury w Aprio - firmie doradztwa biznesowego i księgowości z 20 lokalizacjami, prawie 2000 członków zespołu i ponad 50 obsługiwanymi krajami.

W 2022 roku pełnił funkcję AOTMP IT Management Professional of the Year.

Jeśli chodzi o wydajność i technologię, ocena Azunny dotycząca tego, z czym pracują CIO, może być szczególnie prawdziwa. Jak mówi w artykule niedawnym artykule na LinkedIn :

"Kiedy rozpoczynam nową rolę lub projekt dla klienta, często odkrywam, że zespół ma udostępnianą skrzynkę pocztową lub system zarządzania incydentami Free/Barebones do zarządzania prośbami o wsparcie za pośrednictwem poczty e-mail... Odkrywam również, że informacje potrzebne do oceny stanu środowiska są rozproszone w różnych narzędziach i systemach (np. dyski współdzielone w sieci, intranet, narzędzia do sporządzania notatek, aplikacje silosowe itp. Sprawia to, że szczególnie trudno jest zidentyfikować powtarzające się problemy, zagrożenia i luki w zabezpieczeniach lub opracować plan zwiększenia efektywności organizacji i środowiska IT."

Azunna Anyanwu, CIO w Aprio

Innymi słowy: Tak jak wykazał nasz ostatni raport, konsolidacja, automatyzacja i oszczędzanie zasobów dzięki odpowiedniej technologii to najważniejsze wyzwania, z którymi należy się zmierzyć, podejmując się nowego projektu lub wchodząc w nową rolę CIO.

Inwestowanie w technologię

Aby utrzymać przewagę konkurencyjną, liderzy w przestrzeni technologicznej muszą nieustannie inwestować w technologię w celu zwiększenia wartości biznesu. Niezależnie od tego, czy chodzi o napędzanie wzrostu, zabezpieczenie na przyszłość, ograniczanie ryzyka czy poprawę wydajności, priorytetowe traktowanie technologii jest dla tych liderów najważniejsze.

Nancy Avila

Firma: McKesson Corporation Tytuł: Wiceprezes wykonawczy, CIO i CTO Nancy Avila to kolejna potęga z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, z którego może czerpać, kierując zespołem odpowiedzialnym za technologię, która zapewnia płynne działanie kluczowych usług opieki zdrowotnej McKesson. W szczytowym momencie kryzysu związanego z COVID, to właśnie platforma e-commerce McKesson została wybrana przez amerykańskie organy regulacyjne do dystrybucji szczepionek do aptek w różnych stanach.

I to właśnie zespół Nancy zwiększył dystrybucję o 1500% w zaledwie 90 dni .

Uwielbiamy to, co ma do powiedzenia na temat tego, jak inwestowanie w technologię wpływa na bardzo realne wyniki dla bardzo realnych osób korzystających z naszych usług i produktów. Od niedawnego wywiadu :

"Innym elementem roli CIO jest to, w jaki sposób optymalizujemy nasze wewnętrzne operacje i platformy pod względem... automatyzacji i funkcji. \Myślę, że najbardziej strategicznym elementem... jest to, jak pracujemy w całej firmie i budujemy odpowiednią technologię do zrobienia naszych kluczowych... strategii. Nasza infrastruktura dotyka naszych pacjentów... to taki moment "ah-ha". Kiedy nasza sieć nie działa, pacjenci z rakiem nie mogą otrzymać infuzji. Musimy być zawsze włączeni... W godzinach od piątej do dziewiątej realizujemy więcej transakcji w branży farmaceutycznej niż Amazon. Więc kiedy pomyślisz o tym wpływie... kiedy infrastruktura nie działa, ma to wpływ na naszą opiekę zdrowotną.

Nancy Avila, wiceprezes wykonawczy, CIO i CTO w McKesson Corporation

Priorytetyzacja zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników nie zawsze przychodzi na myśl w pierwszej kolejności technologia dla biznesu ale może być jednym z najważniejszych aspektów dobrze prosperującej organizacji. Wielu liderów technologicznych szuka narzędzia do współpracy urządzenia i oprogramowanie szkoleniowe aby zwiększyć wydajność siły roboczej i zapewnić pracownikom odpowiednią technologię, która usprawni ich pracę.

Oto kilku liderów inwestujących w zaangażowanie pracowników poprzez technologię:

Erika Carrara

Firma: Wabtec Corporation (Fortune 300)

Tytuł: Wiceprezes i główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji (CISO)

CISO roku według Pittsburgh Tech Council Erika Carrara jest ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa, zgodności, prywatności i cyfrowego ryzyka systemowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Obecnie jest CISO i wiceprezesem w Wabtec - firmie z listy Fortune 500 obecnej w 53 krajach.

Erika jest również rdzenną Amerykanką, weteranką, sponsorem wykonawczym Women of Wabtec i silnym orędownikiem różnorodności płci i innych wysiłków DEI.

Jest również doskonałym przykładem zrozumienia roli zaangażowania i edukacji pracowników w utrzymaniu bezpieczeństwa firm i systemów. Jak powiedziała niedawno w jednym z wywiadów Wywiad dla Digital Directors Network :

Kultura zje strategię na śniadanie. Takie jest powiedzenie, a ja nigdy nie widziałem niczego bardziej prawdziwego i istotnego... Ludzie są zaangażowani w około 85% transakcji technologicznych, które mają miejsce codziennie na całym świecie. Zabezpieczenie czynnika ludzkiego jest absolutnie niezbędne... Możesz wyłożyć mnóstwo pieniędzy na technologię i dobrze ją wdrożyć, ale wiesz, mamy tam Jane i Boba... klikających w połączony link i wpuszczających złych facetów. Z roku na rok w Wabtec, przed moim krokiem w tej roli, poziom ukończonych szkoleń z zakresu świadomości bezpieczeństwa wynosił poniżej 20%... obecnie jest to ponad 89%.

Erika Carrara, wiceprezes i CISO w firmie Wabtec

Lori Beer

Firma: JPMorgan Chase

Tytuł: Globalny CIO

Ten potężny CIO jest szefem JPMorgan Chase & Co - wiodącej globalnej firmy świadczącej usługi finansowe z aktywami o wartości 2,6 biliona dolarów. Lori Beer pojawia się na wielu listach branżowych, w tym Most Influential Women in U.S. Finance i Most Powerful Women in Banking.

Lori znajduje się na tych listach z wielu różnych powodów - w szczególności z powodu jej pozycji w branży, zarządzania budżetem w wysokości 15 miliardów dolarów i zaangażowania w wychowywanie innych kobiet w dziedzinie STEM. Mając 57 000 pracowników w swoim zespole technologicznym i znakomite osiągnięcia, jest również doskonałym źródłem inspiracji dla tych, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Szczególnie uderzyło nas jej skupienie się na wyczyszczonej, strategicznej komunikacji z pracownikami, która koncentruje się na strategii firmy. Jak powiedziała w artykule niedawnym wywiadzie :

Upewnij się, że masz jasno sprecyzowaną wizję i misję. Upewniamy się, że przede wszystkim ludzie rozumieją naszą strategię biznesową i cztery linie biznesowe, w których działamy, w jaki sposób technologia umożliwia, wspiera i chroni te linie biznesowe..

Lori Beer, Global CIO w JPMorgan Chase

Skupienie się na zaangażowanych, świadomych pracownikach przekłada się również na powodzenie w utrzymaniu klientów i technologicznych elementach naszej strategicznej układanki.

"Przekłada się to na... sposób, w jaki zapewniamy angażujące doświadczenia klientów i jak upewniamy się, że modernizujemy nasze aplikacje, infrastrukturę i dane" - dodała Beer.

Plan długoterminowego utrzymania klientów

Inwestycje technologiczne skierowane do klientów, takie jak mobilność, personalizacja i omnichannel, zwiększają satysfakcję i lojalność. Właśnie dlatego CIO mówią o sile technologii, która pomaga utrzymać niestandardowych klientów na dłużej.

Dr Chandragupta Gudena

Firma: PBMares LLP

Tytuł: CIO

Z bogatym doświadczeniem w konsultingu, doradztwie i rolach operacyjnych, Dr Chandragupta Gudena objął swoją obecną rolę w 2021 roku i od tego czasu zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem strategii FinTech oraz transformacją technologiczną.

W niedawnym czacie z ClickUp dr Gudena wyjaśnił, w jaki sposób transformacja cyfrowa stała się głównym celem wielu dyrektorów ds. informatyki. Dodał, że istnieje rosnąca potrzeba zmniejszenia długu technologicznego , zarządzać dużą ilością tworzonych danych i unikać zakłóceń w standardowych praktykach biznesowych w całej organizacji.

W trakcie transformacji pojawia się punkt zwrotny dla umiejętności cyfrowych, który powoduje nagłe zapotrzebowanie na zasoby, co wymaga niesamowitej analizy projektu i commitów zasobów, w które inwestujemy. To właśnie tutaj krytyczne narzędzia do planowania> i platformy odgrywają kluczową rolę w podtrzymywaniu i przyspieszaniu cyfrowej transformacji produktów i usług. Ma to dosłowny wpływ na sposób, w jaki klienci konsumują i doświadczają tych produktów i usług.

Dr Chandragupta Gudena, CIO w PBMares

Arthur Hu

Firma: Lenovo

Tytuł: SVP, Global CIO oraz Services and Solutions Group CTO

Ponad 14 lat w Lenovo, Arthur Hu zbudował silną karierę, kierując globalnymi teamami IT w całym łańcuchu wartości i zdobywając po drodze wielkie zwycięstwa dla firmy. Przed Lenovo, po ukończeniu Stanford z tytułem licencjata, a następnie magistra informatyki, spędził osiem lat w McKinsey.

Ale to nie tylko niesamowite firmy i uniwersytety w jego życiorysie skłoniły nas do umieszczenia go na tegorocznej liście. Chodzi o udostępniane przez niego spostrzeżenia, które pomagają określić, w jaki sposób CIO powinni myśleć o kliencie końcowym.

Arthur dodał kontekst do tego pomysłu w niedawnym wywiadzie wywiadzie dla magazynu CIO .

Liderzy IT muszą przyjąć metodologię, która podnosi doświadczenie klienta jako metrykę najwyższego poziomu, na równi z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi, za które tradycyjnie odpowiedzialne były zespoły technologiczne... To uruchomi zestaw zmian, które przeorientują pracę inżynierską w kierunku doświadczenia, satysfakcji i adopcji...

Arthur Hu, SVP i Global CIO w Lenovo

W tym samym wywiadzie Arthur dodaje, że organizacje Enterprise odchodzą od procesu "dostarczania" i zbliżają się do "dostosowania do wyników", dlatego doświadczenie klienta jest tak ważnym czynnikiem w świecie technologii.

"Nie wystarczy już wyprodukować i dostarczyć sprzęt" - dodał Hu. "Musisz dostarczać wartość, dostosowując się do ostatecznych celów biznesowych klientów. Jednak przejście na nastawienie na wyniki klienta jest możliwe tylko wtedy, gdy dogłębnie zrozumie się potrzeby klientów i kontekst, w którym wykorzystywana jest technologia, a to jest właśnie miejsce, w którym CIO mogą odegrać integralną rolę"

Idź naprzód i ucz się od najlepszych

Jeśli próbujesz nadać priorytet powyższym wskaźnikom (a przy 300 liderach, którzy twierdzą, że są one kluczem do powodzenia w nadchodzącym roku, wyobrażamy sobie, że możesz nim być), nadszedł czas, aby śledzić i zagłębiać się w spostrzeżenia powyższych CIO.

Jest to również świetny czas, aby ponownie przeanalizować, w jaki sposób (lub czy) Twoja strategia uwzględnia wartości gry w ataku z wydajnością; inwestowanie w technologię w celu konsolidacji, automatyzacji i oszczędzania zasobów; priorytetowe traktowanie zaangażowania pracowników; oraz planowanie długoterminowego utrzymania klientów.

A jeśli jeszcze nie zapoznałeś się z naszą 300-osobową ankietą, znajdziesz w niej głębsze spojrzenie tutaj .