10 najlepszych alternatyw i konkurentów Canny w 2024 r

Bez względu na branżę, w której działasz, opinie klientów są niezbędne do uzyskania wglądu w produkt i oceny poziomu zadowolenia. Jednym z narzędzi, które w tym pomaga, jest Canny.

Dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym Canny pomaga zbierać opinie, analizować wyniki i tworzyć mapę drogową produktu, aby udostępniać klientom najnowsze funkcje. ✨

Chociaż Canny jest przydatnym narzędziem, jego cena może być poza zasięgiem małych firm. Ponadto jedynym sposobem na uzyskanie opinii w Canny są mapy drogowe produktów i głosowanie w górę (przykro nam, nie ma formularzy opinii klientów, widżetów ani banerów NPS, aby uzyskać wgląd).

Na szczęście Canny nie jest jedyną opcją dla narzędzi do zbierania opinii klientów.

Tutaj pokażemy, czego szukać w alternatywach Canny. Ponadto udostępnimy 10 najlepszych alternatyw dla Canny, abyś mógł uzyskać wgląd, ulepszać produkty i budować zwycięskie relacje z klientami. 🥇

Czego należy szukać w alternatywach Canny?

Podczas gdy Canny jest dobrym narzędziem, jeśli chcesz tylko uzyskać ogólny przegląd opinii klientów na temat Twojego produktu, niektóre narzędzia zapewniają głębszy wgląd w lepsze podejmowanie decyzji. 🔎

Oto, czego należy szukać w systemie zarządzania opiniami alternatywnym do Canny:

Ilościowe informacje zwrotne : Oceny satysfakcji klientów pozwalają lepiej identyfikować błędy i monitorować trendy niż proste metryki głosowania na funkcje

: Oceny satysfakcji klientów pozwalają lepiej identyfikować błędy i monitorować trendy niż proste metryki głosowania na funkcje Kanały komunikacji z niestandardowymi klientami : Osiągnięciecele komunikacyjne i buduj lepsze relacje ze swoimi pracownikami, korzystając z czatu, formularzy i e-maili, aby połączyć się z niestandardowymi klientami i zamknąć pętlę informacji zwrotnej

: Osiągnięciecele komunikacyjne i buduj lepsze relacje ze swoimi pracownikami, korzystając z czatu, formularzy i e-maili, aby połączyć się z niestandardowymi klientami i zamknąć pętlę informacji zwrotnej Segmentacja użytkowników : Nie wszyscy użytkownicy są tacy sami. Uzyskaj wgląd i dostarczaj to, czego potrzebują Twoi niestandardowi klienci, a także śledź informacje zwrotne dzięki segmentowanym personom, które upraszczają obsługęanaliza interesariuszy *Wiele wskaźników: Metryki marketingowe, takie jak NPS i CSAT, zapewniają głębszy wgląd w zachowanie klientów, aby podejść do ich potrzeb pod każdym kątem, gdy przechwytujesz opinie klientów

: Nie wszyscy użytkownicy są tacy sami. Uzyskaj wgląd i dostarczaj to, czego potrzebują Twoi niestandardowi klienci, a także śledź informacje zwrotne dzięki segmentowanym personom, które upraszczają obsługęanaliza interesariuszy *Wiele wskaźników: Metryki marketingowe, takie jak NPS i CSAT, zapewniają głębszy wgląd w zachowanie klientów, aby podejść do ich potrzeb pod każdym kątem, gdy przechwytujesz opinie klientów Integracje: Masz głęboki stos technologiczny? Wybierz alternatywę Canny z kluczowymi funkcjami i integracjami, które współpracują z Twoim ulubionym systemem zarządzania opiniami, aby usprawnić proces

Dzięki tym kluczowym funkcjom możesz generować lepsze informacje i zrozumieć swoich klientów na bardziej znaczącym poziomie. Mając tę wiedzę w ręku, twój zespół może tworzyć lepsze produkty, które zaspokoją potrzeby twoich zwolenników.

10 najlepszych alternatyw Canny do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy, aby znaleźć najlepsze alternatywy dla Canny w zakresie opinii klientów? Zapoznajmy się z 10 najlepszymi opcjami do wypróbowania już dziś. Od pełnej obsługi oprogramowanie do zarządzania projektami do narzędzi do zarządzania opiniami klientów, tutaj znajdziesz najlepszą opcję dla swojego biznesu. 🤩

Przeciągnij i upuść niestandardowe pola do widoku formularza, aby tworzyć kompleksowe ankiety lub zbierać opinie w ClickUp 3.0

Jeśli szukasz alternatywnego narzędzia do zarządzania opiniami, które zastąpi Canny, trudno jest pokonać ClickUp. To oprogramowanie do zarządzania zadaniami pomaga zarządzać wszystkim, od obciążenia pracą zespołu po opinie użytkowników. Użyj go do zarządzania produktem, aby zbierać opinie użytkowników, generować dyskusje zespołu na temat żądań funkcji i tworzyć mapy drogowe dla inicjatyw produktowych.

Możliwość dostosowania Formularze ClickUp pozwalają uzyskać niestandardowe informacje zwrotne od klientów. Zbierz swój zespół ds. produktów, aby zbudować ramy z logiką warunkową dla swoich formularzy i używaj ich do zbierania opinii, uzyskiwania wglądu w prośby o funkcje, wyświetlania opinii klientów w widoku listy i śledzenia opinii na potrzeby przyszłych premier produktów lub sesji burzy mózgów.

Błyskawicznie generuj zadania z formularzy i przypisuj je odpowiednim członkom zespołu. Do wyboru są cztery opcje priorytetów zadań aby oznaczyć je na podstawie poziomu pilności. Komentarze i powiadomienia natychmiast aktualizują osoby obserwujące i osoby przypisane do zadania, wyzwalając kolejne kroki na mapie drogowej produktu.

Ulepsz organizację zadań, dodając niestandardowe etykiety i korzystaj z opcji filtrowania w widokach listy i tablicy, aby precyzyjnie identyfikować zadania o najwyższym priorytecie Widok tabeli w ClickUp pozwala zbudować bazę danych klientów zawierającą informacje istotne dla Twoich produktów. Użyj go do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, przechowywania informacji o klientach i wizualizacji danych. 📈

ClickUp oferuje ponad 1000 szablonów, w tym dzienniki zmian, produkty formularze opinii i ankiety satysfakcji klientów, aby zbierać i analizować spostrzeżenia klientów. Każdy z nich można niestandardowo dostosować do swoich wiadomości, niezależnie od tego, czy jesteś małym biznesem z niewielką grupą oddanych klientów, czy też dużą firmą z setkami tysięcy użytkowników.

ClickUp najlepsze funkcje

Wbudowanyniestandardowe narzędzia opinii klientów pozwalają gromadzić, analizować i raportować wszystko w jednym miejscu

Tysiące szablonów, w tymszablony ustalania priorytetów oszczędność czasu przy tworzeniu dokumentacji opinii użytkowników

Różne widoki, w tym tablice Kanban, umożliwiają zarządzanie tablicami opinii i śledzenie postępów w inicjatywach produktowych

Budowanie i zarządzanie niestandardowym klientembaza wiedzy w jednej wygodnej przestrzeni dzięki Formularzom iDokumenty* Powiadomienia iwspółpraca w czasie rzeczywistym usprawnij pracę zespołową i informuj wszystkich na bieżąco o najnowszych zmianach

Integracje z narzędziami takimi jak Zendesk, Zapier i Slack usprawniają cykl pracy i poprawiają komunikację w całym stosie technologicznym

Limity ClickUp

Niektóre funkcje, takie jakClickUp AI nie są dostępne w planie Free

Chociaż interfejs użytkownika jest łatwy do opanowania, istnieje krzywa uczenia się ze względu na samą liczbę funkcji i funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. UserVoice

przez UserVoice UserVoice to alternatywa dla Canny.io, która głębiej analizuje opinie klientów. Podczas gdy Canny oferuje opinie oparte na głosowaniu w górę, UserVoice idzie dalej, zbierając opinie z wielu źródeł, w tym z e-maili, kwestionariuszy, czatów i innych zautomatyzowane formularze opinii . Użyj tego narzędzia, aby wykorzystać opinie użytkowników i tworzyć bardziej innowacyjne produkty. ⚒️

Najlepsze funkcje UserVoice

Inteligentne integracje z narzędziami takimi jak Salesforce zapewniają lepszy cykl pracy i większą wydajność

Markowy portal opinii tworzy konstruktywne miejsce, w którym użytkownicy mogą prosić o nowe funkcje, raportować błędy i generować lepsze pętle opinii

Widżet opinii w aplikacji pozwala dostawcom przekazywać niestandardowe spostrzeżenia bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji - bez konieczności logowania się lub przechodzenia na inną stronę

Pasek boczny dla współpracowników pozwala liderom sprzedaży i agentom obsługi klienta dzielić się opiniami użytkowników z dowolnej aplikacji w sieci

Limity UserVoice

Plany cenowe mogą być drogie dla tego konkretnego narzędzia do zarządzania opiniami

Istnieje pole do poprawy, jeśli chodzi o oznaczanie spamu, który przychodzi z rzeczywistymi opiniami klientów

Cennik UserVoice

Essentials : $699/miesiąc, rozliczane rocznie

: $699/miesiąc, rozliczane rocznie Pro : $899/miesiąc, rozliczane rocznie

: $899/miesiąc, rozliczane rocznie Premium : $1,349/miesiąc, rozliczane rocznie

: $1,349/miesiąc, rozliczane rocznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UserVoice

G2 : 4.5/5 (200+ opinii)

: 4.5/5 (200+ opinii) Capterra: 4.2/5 (60+ recenzji)

3. Oprogramowanie Jira firmy Atlassian

przez Oprogramowanie JiraJira to narzędzie do śledzenia problemów, które flaguje i śledzi błędy, tworzy mapy drogowe produktów i gromadzi spostrzeżenia użytkowników. Uwielbiane przez firmy SaaS i startupy, jest doskonałym narzędziem do gromadzenia i analizowania opinii klientów na temat produktów. Ponadto podkreśla obszary wymagające poprawy, aby natychmiast celować w palące problemy. ✍️

Najlepsze funkcje oprogramowania Jira

Dzięki ponad 2500 integracjom API, platforma ta współpracuje z niemal każdym narzędziem z listy ulubionych

Konfigurowalne szablony i automatyzacja cyklu pracy oszczędzają czas i pozwalają tworzyć formularze opinii, które są unikalne dla twoich produktów

Korzystaj z wbudowanych funkcji raportowania, aby udostępniać aktualizacje zespołowi i prowadzić dyskusje na temat ulepszania produktów i zaawansowanych funkcji

Konfigurowalne pulpity pozwalają odizolować pracę zespołu ds. produktów lub połączyć ją z innymi działami w celu uzyskania wydajnych przepływów informacji zwrotnych

Limity oprogramowania Jira

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs mógłby zostać uproszczony, aby ułatwić znajdowanie odpowiednich projektów i informacji zwrotnych

Zaawansowane mapy drogowe są ograniczone do płatnych planów

Ceny oprogramowania Jira

Free

Standard : $7.75/użytkownika/miesiąc

: $7.75/użytkownika/miesiąc Premium : $15.25/użytkownika/miesiąc

: $15.25/użytkownika/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje oprogramowania Jira

G2 : 4.3/5 (5,500+ recenzji)

: 4.3/5 (5,500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (13 300+ recenzji)

4. Pendo

przez Pendo Pendo to rozwiązanie do obsługi klienta, które upraszcza sposób zbierania opinii użytkowników. Wbudowane bezpośrednio w aplikację lub stronę internetową, użytkownicy mogą żądać kluczowych funkcji, raportować problemy z produktem i uzyskać wsparcie, którego potrzebują. 🙌

Najlepsze funkcje Pendo

Odtwarzanie sesji zapewnia nagrywanie wideo, w jaki sposób klienci korzystają z aplikacji lub witryny, aby uzyskać wgląd w obszary wymagające poprawy

Analityka w aplikacji oferuje ilościowe pomiary zadowolenia klientów,powodzenie klientówi zaangażowania

Zbieranie opinii klientów na temat witryny lub aplikacji i natychmiastowe dodawanie zgłoszeń do mapy drogowej produktu

Niestandardowe przewodniki pomagają rozwiązywać typowe problemy użytkowników związane z konkretnymi produktami, oszczędzając czas zespołu obsługi klienta

Limity Pendo

Plany cenowe są wyższe

Niestandardowe raportowanie jest ograniczone w aplikacji mobilnej

Ceny Pendo

Free

Starter : Od $7,000 rocznie w zależności od liczby aktywnych użytkowników

: Od $7,000 rocznie w zależności od liczby aktywnych użytkowników Rozwój : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Portfolios: Kontakt w sprawie wyceny

Pendo oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,300+ recenzji)

: 4.4/5 (1,300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

5. UserTesting

przez UserTesting Najlepszym sposobem na zrozumienie użytkowników jest postawienie się w ich sytuacji. Dzięki UserTesting możesz zobaczyć, co widzą Twoi niestandardowi klienci podczas korzystania z Twoich produktów i zagłębić się w opinie użytkowników, aby tworzyć produkty, z których będą korzystać codziennie. 🎯

Najlepsze funkcje UserTesting

Dedykowane i partnerskie sieci pozwalają celować w klientów z różnych rynków i segmentów, aby zrozumieć ich potrzeby

Testy użyteczności, testy kliknięć i ankiety dostarczają dynamicznych spostrzeżeń, które są bardziej pouczające niż proste testy głosowania

Mierzenie wydajności za pomocą ocen lojalności, zaufania i użytkowania niestandardowego

Pulpity oparte na uczeniu maszynowym oferują sugestie zmian, aby wyróżnić się na tle konkurencji

Limity UserTesting

Opinie klientów wymagają od użytkowników otwarcia nowej zakładki, więc nie jest to narzędzie w aplikacji

Niektórzy użytkownicy chcą lepszej walidacji i weryfikacji użytkowników

Ceny UserTesting

Essentials : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Zaawansowane : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Ultimate: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje UserTesting

G2 : 4.5/5 (600+ recenzji)

: 4.5/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

6. Frill

przez Frill Frill to narzędzie do zarządzania opiniami klientów, którego można używać jako aplikacji internetowej lub widżetu. Skorzystaj z funkcji niestandardowych, aby zbudować unikalne tablice, na których przeprowadzisz burzę mózgów i zaspokoisz potrzeby klientów. 🧠

Najlepsze funkcje Frill

Konfigurowalne tablice pozwalają rejestrować pomysły, tworzyć inicjatywy i reagować na obawy użytkowników

Unlimited feedback za pomocą widżetów niezależnie od planu cenowego

Tworzenie publicznej mapy drogowej w oparciu o opinie użytkowników w celu udostępniania informacji o zmianach, nad którymi trwają prace

Ogłoszenia (wersja narzędzia dziennika zmian Frill) natychmiast informują użytkowników o wprowadzeniu nowej funkcji lub produktu

Limity Frill

Wszystkie komentarze są publikowane natychmiast, co może być zniechęcające dla firm, które chcą zatwierdzać komentarze przed ich opublikowaniem

Obsługa klienta jest zrobiona głównie przez e-mail, co może opóźnić projekty opinii

Ceny Frill

Startup : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Business : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Growth : $149/miesiąc

: $149/miesiąc Enterprise: Od 349 USD

Frill oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (20+ recenzji)

: 4.8/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

7. Nolt

przez Nolt Opinie klientów nie muszą być nudne. Przynajmniej tak uważają liderzy stojący za Nolt. Jako jedna z najlepszych alternatyw dla Canny, aplikacja ta oferuje oszałamiającą, wizualną tablicę opinii, z której użytkownicy będą chętnie korzystać podczas zbierania opinii.

Nie tylko oferuje lepsze doświadczenie klienta, ale także zwiększa prawdopodobieństwo, że użytkownicy będą angażować się w Twoje produkty i udostępniać swoje spostrzeżenia. 💡

Najlepsze funkcje Nolt

Niestandardowe statusy i pola umożliwiają tworzenie spersonalizowanych cykli pracy, które mają sens dla Twojego zespołu

Wykorzystanie publicznych lub prywatnych ustawień dla tablic opinii klientów, zależnie od potrzeb biznesowych

Niestandardowe funkcje brandingu pozwalają dodać własny styl i osobowość do formularzy i tablic opinii

Pełna kontrola nad użytkownikami, wzmiankami i głosowaniem ułatwia tworzenie pętli opinii, która jest informacyjna i wolna od wulgaryzmów lub innych zakazanych informacji

Limity Nolt

Prosty interfejs użytkownika i design są łatwe w użyciu, ale limitują dużą liczbę opinii

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby dostępnych było więcej integracji

Ceny Nolt

Essential : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Pro : $89/miesiąc

: $89/miesiąc Enterprise: Dostępne na żądanie

Oceny i recenzje Nolt

G2 : 5/5 (15+ recenzji)

: 5/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (40+ recenzji)

8. AlphaOS FeatureOS

przez AlphaOS FeatureOS, przemianowany z HelloNext, to narzędzie, które pozwala zbierać i analizować opinie klientów na dużą skalę. Zamiast zbierać spostrzeżenia tylko z głosowania na funkcje, narzędzie to pozwala analizować zaangażowanie klientów za pomocą kilku podejść. 📊

Najlepsze funkcjeOS

Narzędzie mapy drogowej umożliwia tworzenie ścieżek produktu w oparciu o opinie użytkowników lub od podstaw i natychmiastowe udostępnianie ich czytelnikom

Zbieranie opinii za pomocą różnych metod, w tym widżetów, tablicy opinii do głosowania, ankiet, osadzania i formularzy

Dziennik zmian aktualizuje użytkowników za pomocą wizualizacji, wyskakujących widżetów i powiadomień, dzięki czemu nigdy nie przegapią nowego produktu lub funkcji

Integracje z narzędziami takimi jak Slack, Intercom, Linear i ClickUp upraszczają cykl pracy przy użyciu wszystkich narzędzi

Limity FeatureOS

Ma mniej funkcji niż inne narzędzia na tej liście, ale ceny to odzwierciedlają

Początkowo nawigacja po funkcjach produktu wymaga nieco nauki

Cennik FeatureOS

Runway : 29 USD/miesiąc

: 29 USD/miesiąc Take Flight : 79 USD/miesiąc

: 79 USD/miesiąc Fly High: 149 USD/miesiąc

FeatureOS oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. FeedBear

przez FeedBear Dawno minęły czasy chaotycznych opinii podzielonych na e-maile, zgłoszenia do wsparcia i prośby o sprzedaż. Dzięki FeedBear wszystkie opinie klientów są wygodnie przechowywane w jednej przestrzeni.

Narzędzie do zbierania opinii użytkowników oferuje 14-dniową wersję próbną przed podjęciem zobowiązania. Usprawnij rozwój produktu, korzystając z wielu tablic pomysłów, zachęcając użytkowników do głosowania na ulubione opcje i budując mapę drogową produktu w celu osiągnięcia powodzenia. 🛣️

Najlepsze funkcje FeedBear

Automatyczne powiadomienia informują użytkowników o wprowadzeniu zmian, o które prosili

Tablice i zadania pokazują zespołowi, nad czym pracujesz i ułatwiają przypisywanie kolejnych kroków

Prosty interfejs pomaga tworzyć formularze opinii w mniej niż minutę

Dodaj swoje logo, branding i osobowość do w pełni konfigurowalnego projektu

Limity FeedBear

Użytkownicy życzyliby sobie większej możliwości niestandardowej konfiguracji pól w oprogramowaniu do zarządzania opiniami

FeedBear nie jest dostępny we wszystkich językach, co ogranicza jego zastosowanie dla zagranicznych firm i klientów

Ceny FeedBear

Startup : 49 USD/miesiąc

: 49 USD/miesiąc Business : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Enterprise: Niestandardowe ceny od 499 USD/miesiąc

FeedBear oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (20+ recenzji)

10. Savio

przez Savio Zaprojektowany dla B2B SaaS teams, Savio sprawia, że tworzenie mapy drogowej opartej na danych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Pomiń niechlujne informacje zwrotne w arkuszach kalkulacyjnych i użyj tego narzędzia do organizowania raportów klientów z różnych zespołów, w tym sprzedaży, produktu i marketingu. 🧑‍💼

Najlepsze funkcje Savio

Opinie są natychmiast grupowane w podobne kategorie, co ułatwia identyfikację żądań funkcji i obszarów, w których użytkownicy chcą ulepszyć produkt

Zamknięcie pętli opinii i wysyłanie podpowiedzi w postaci spersonalizowanych powiadomień, aby użytkownicy wiedzieli, że słyszysz ich obawy

Wbudowane metryki pozwalają analizować opinie, aby nadać priorytet najważniejszym pracom

Integracje obejmują Help Scout, rozszerzenia Chrome i Salesforce

Ograniczenia Savio

Brakuje niektórych funkcji, takich jak tablice Kanban i tablice do głosowania

Funkcja wyszukiwania zgłoszeń mogłaby być bardziej intuicyjna w narzędziu do zarządzania opiniami

Ceny Savio

Essential : $49/pierwszy użytkownik/miesiąc, dodatkowi użytkownicy po $29/miesiąc

: $49/pierwszy użytkownik/miesiąc, dodatkowi użytkownicy po $29/miesiąc Professional : $99/pierwszy użytkownik/miesiąc, dodatkowi użytkownicy $49/miesiąc każdy

: $99/pierwszy użytkownik/miesiąc, dodatkowi użytkownicy $49/miesiąc każdy Business: 299 USD/pierwszy użytkownik/miesiąc, dodatkowi użytkownicy po 59 USD/miesiąc

Savio oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (5+ recenzji)

: 4.8/5 (5+ recenzji) Capterra: 5/5 (1+ recenzji)

Uzyskaj lepszy wgląd w dane klientów teraz dzięki ClickUp

Dzięki tym alternatywom Canny możesz generować lepsze opinie klientów i nadal udoskonalać swój proces i produkt.

Od narzędzi, które sprawiają, że głosowanie nad funkcjami jest dziecinnie proste, po wbudowane funkcje analityczne i zarządzania zadaniami, łatwiej niż kiedykolwiek podnieść jakość obsługi swojego zespołu i klientów.🌻

Na tej notatce, zarejestruj się w ClickUp już dziś i połącz się ze swoimi użytkownikami, aby dostarczać im produkty, które kochają.

Dzięki automatyzacji zadań, niestandardowym formularzom, widokom i priorytetom (nie wspominając o tysiącach integracji), możesz łatwo zsynchronizować się ze swoim zespołem w dowolnym miejscu i czasie, aby zapewnić większą satysfakcję klientów. 🏆