10 najlepszych narzędzi do zrobienia diagramu Swimlane Diagram

Wykresy Swimlane to diagramy aktywności które przedstawiają międzyfunkcyjne procesy pracy jako tory na basenie. Pomagają one menedżerom wykreślić działania organizacyjne w poziomych lub pionowych pasach, co dodaje sekwencji i przejrzystości procesom.

Rozważmy to: X prosi Y o zebranie danych do zaprezentowania na następnym spotkaniu z interesariuszami, ale Y jest zdezorientowany co do tego, komu raportować, jakim kanałem zatwierdzania podążać i jakiego formatu raportowania użyć.

Diagram swimlane wizualizuje całą transakcję w postaci schematu blokowego gdzie X wyznaczył Y do przedstawienia danych w formacie wykresu liniowego, sprawdzenia ich przez Z i raportowania do X dopiero po zatwierdzeniu przez Z. 🧑‍💼

Pomyślenie i stworzenie funkcjonalnego wykresu typu swimlane może być trudne i czasochłonne, więc doświadczeni menedżerowie polegają na oprogramowaniu do tworzenia wykresów typu swimlane, aby ułatwić sobie to zadanie. Dzisiaj omówimy 10 najlepszych narzędzi do tworzenia wykresów typu swimlane i przyjrzymy się ich funkcjom, strukturze cenowej i ogólnej wartości!

Co to jest oprogramowanie do tworzenia diagramów Swimlane?

Diagramy Swimlane są jak góry lodowe: proste z przodu, ale skomplikowane na drugim końcu. 🧊

Są proste dla użytkowników, ale osoby tworzące diagram mają zwykle trudności z obsługą luźnych danych organizacyjnych i wykreślanie cykli pracy -tutaj przydaje się narzędzie do tworzenia diagramów.

Oprogramowanie do tworzenia diagramów typu swimlane pozwala zaprojektować proces lub schemat przepływu typu swimlane od podstaw. Zazwyczaj oferuje bibliotekę zasobów, która pomaga dodawać kształty swimlane i etykiety każdego z nich zgodnie z pozycją, do której są używane. Niektóre standardowe kształty i symbole obejmują:

Diagram Item Rendered Through Punkt początkowy i końcowy (przepływ) Prostokąt z zaokrąglonymi rogami Decyzja Diament/Rombus Aktywność Prostokąt Wejście lub wyjście procesu Równoległobok Dokument procesu Prostokąt z falistą linią

Większość narzędzi oprogramowania swimlane umożliwia edycję lub aktualizować procesy bez wysiłku ułatwiając komunikację i wdrażanie zmian w cyklu pracy. Idealnym rozwiązaniem byłoby również wsparcie dla niestandardowych ustawień w zakresie kolorów i stylów w celu dostosowania do marki.

Użyj ClickUp do projektowania cykli pracy z przydatnymi funkcjami, takimi jak tablice, mapy myśli, automatyzacje i liczne szablony

Co wyróżnia dobre narzędzie do tworzenia diagramów swimlane?

Przyjrzyjmy się czynnikom, które odróżniają wysokiej jakości oprogramowanie do tworzenia diagramów swimlane od platform do tworzenia schematów blokowych:

Łatwość obsługi: Szukaj oprogramowania z prostą funkcją "przeciągnij i upuść", umożliwiającą łatwe przenoszenie kształtów i tworzenie profesjonalnie wyglądających diagramów przy minimalnym wysiłku Biblioteka zasobów: Narzędzie powinno dysponować bogatą kolekcją kształtów i łączników, umożliwiających tworzenie pięknych wykresów typu swimlane Szablony: Narzędzie powinno oferować gotowe szablony diagramów aktywności lub swimlane, które pomogą zespołowi zaoszczędzić czas projektowaniu przepływów procesów Współpraca w czasie rzeczywistym : Polowanie na platformę, która wsparcie dla pracy zespołowej . Poszukaj narzędzi do tworzenia zadań, takich jak cyfrowe tablice i mapy myśli, które umożliwiają wielu użytkownikom udostępnianie tego samego płótna i płynną edycję Integracje: Posiadanie szerokiego zakresu aplikacji i oprogramowania, które integrują się z narzędziem do tworzenia diagramów swimlane, ułatwia szybką wymianę danych między platformami Cena: Solidne narzędzie do tworzenia diagramów swimlane powinno być co najmniej na równi ze średnią ceną (jeśli nie niższe) dla pożądanego ustawienia funkcji

10 najlepszych diagramów typu swimlane do planowania wspólnych zadań

Po omówieniu podstaw, przyjrzyjmy się 10 najlepszym narzędziom do tworzenia diagramów typu swimlane. Nasze mini-recenzje pomogą Ci wybrać idealne rozwiązanie! ❣️

1. ClickUp

Przeciągaj i upuszczaj kształty na płótno, połącz cykl pracy i pracuj z zespołem w tym samym czasie w ClickUp Tablica

Narzędziem numer jeden na naszej liście jest ClickUp, czołowy narzędzie do zarządzania projektami które pomaga tworzyć profesjonalne diagramy swimlane poprzez Tablica ClickUp lub mapy myśli. 💗

Platforma nieskończona Tablica może wspierać wszelkiego rodzaju burze mózgów, tworzenie map aktywności i diagramów przepływu. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad prostym, czy złożonym diagramem swimlane, masz zestaw narzędzi do tworzenia spójnych cykli pracy w ciągu kilku minut!

Daj się ponieść kreatywności dzięki ogromnej bibliotece zasobów ClickUp! Znajdź dowolny kształt lub symbol, którego potrzebujesz, aby przypisać role i działy, narysować przepływy zatwierdzeń i przydzielić punkty wymiany danych na diagramie swimlane. Oto szczegółowy przewodnik, który pokaże Ci, jak to zrobić !

Pracujesz sam? Żaden problem! Bogaty pasek narzędzi edycji Tablicy może pomóc do zrobienia pracy pięciu osób w pojedynkę. 💪

Jeśli współpracujesz nad interakcją procesów z kierownikami działów, jest to równie proste! Wystarczy zaprosić ich do wspólnej pracy na kanwie -każdy może edytować w czasie rzeczywistym, czy to na pozycji kształtów, dodając tekst, czy przenosząc łączniki, dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść". Mapy myśli ClickUp to kolejne pełnoprawne narzędzie, które pomaga w rozwikłaniu złożonych cykli pracy. Jest idealne do obsługi wielu obszarów roboczych z wcześniej istniejącymi cyklami pracy - połączenie Zadania ClickUp na mapie myśli, edytuj zależności i dostosuj proces biznesowy w mgnieniu oka!

Nie masz ochoty zaczynać od zera? Dzięki aplikacji Szablon schematu blokowego ClickUp Swimlane i jego wstępnie ustawione kształty i łączniki, struktura realizacji projektu obejmująca wiele działów będzie gotowa w mgnieniu oka!

Wykorzystaj narzędzia ClickUp do tworzenia potężnych schematów blokowych w celu wizualizacji procesów, dostosowania Teams i zapewnienia wydajnej realizacji projektów

Zalecamy zapoznanie się z Dokumenty w ClickUp aby utworzyć szczegółowy zarys schematu blokowego. Gdy diagram swimlane będzie gotowy, przejrzyj go i zaktualizuj za pomocą narzędzi takich jak Tablica Kanban ClickUp lub Widok obciążenia pracą .

ClickUp najlepsze funkcje

Przyjazny dla współpracy interaktywne tablice i mapy myśli do szczegółowego opisywania złożonych procesów

Wbudowana funkcja czatu i komentarzy do dyskusji

Rozszerzona biblioteka zasobów do projektowania przepływów procesów w celu stworzenia diagramu "swim lane" lub cross-funkcjonalnego schematu blokowego

Free szablony swimlane aby zaoszczędzić czas

15+ różnych widoków do wizualizacji procesów

Przyjazna dla użytkownika funkcja przeciągnij i upuść oraz prosta etykieta do przypisywania zadań bezpośrednio w Tablicach i Mapach myśli

Funkcja proofingu do szybkiego zatwierdzania diagramów

Płynne aktualizacje i eksport diagramów

Integracja z ponad 1000 platform, takich jak Slack , Dysk Google itp.

Umożliwia dodawanie lepkie notatki do diagramów w celu uzyskania dodatkowego kontekstu

Do schematów blokowych można dodawać wszystkie typy multimediów

Wsparcie dla projektów i zarządzanie zadaniami działów Dostępna na wszystkich urządzeniach (w tym Mac, Linux, Windows, iOS i Android)



ClickUp limity

Tworzenie diagramów swimlane jest łatwiejsze w wersji desktopowej ClickUp niż mobilnej

Free Plan wspiera korzystanie tylko z trzech Tablic jednocześnie

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opinii)

2. Lucidchart

Via: Lucidchart Lucidchart to oparty na chmurze oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych które oferuje możliwości organizacyjne, takie jak wizualizacja procesów i systemów za pomocą przejrzystych diagramów. Do zrobienia wykresu swimlane wystarczy uruchomienie nowego diagramu i dodanie kształtów przepływów procesów, aby zaprojektować sposób, w jaki zadania są ze sobą połączone.

Po zrobieniu tego, Lucidchart pomaga w etykiecie wszystkich powiązanych członków zespołu bezpośrednio w przepływie pracy poprzez wizualne reprezentacje. Jego edytor typu "przeciągnij i upuść" pomaga w dokonywaniu wszelkich szybkich zmian w ostatniej chwili oraz w zmianie schematów kolorów, kształtów i łączników w szablonie lub diagramie przepływu. 🎨

Oprócz łatwego w użyciu interfejsu, Lucidchart oferuje różne szablony diagramów swimlane do tworzenia wykresy organizacyjne , diagramy powiązań encji (ER) i inne diagramy przepływu pracy.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia tworzenie diagramów typu swimlane

Redaktor z obsługą czatu

Liczne szablony do wyboru

ponad 50 integracji (w tym Microsoft Teams i obszar roboczy Google)

Kompatybilność z Visio

Limity Lucidchart

Import danych lub edycja w trybie offline może być trudna

Poruszanie się po bibliotece obrazów może być uciążliwe

Ceny Lucidchart

Free Plan: $0

$0 Indywidualny: $11.93

$11.93 Teams: Zaczyna się od $13.50 za użytkownika

Zaczyna się od $13.50 za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4,5/5 (ponad 4 700 recenzji)

4,5/5 (ponad 4 700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 900 opinii)

3. Swimlanes

Via: Swimlanes Swimlanes.io to dedykowane internetowe narzędzie do tworzenia diagramów swimlane. Ma prosty format do tworzenia i udostępniania diagramów sekwencji. Zamiast bogatych bibliotek zasobów lub niestandardowych kształtów, otrzymujesz prosty kod składniowy do tworzenia podstawowego schematu blokowego. Diagramy są renderowane bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Platforma zapewnia bezpieczeństwo, dając możliwość zabezpieczenia hasłem dowolnego diagramu lub udostępniania go za pomocą połączonego linku. Dzięki prostej nawigacji można osadzić utworzone diagramy na stronie internetowej lub wyeksportować je jako obrazy do pobrania.

Aby korzystać z platformy, należy zarejestrować się za pomocą konta Google lub GitHub.

Najlepsze funkcje Swimlanes

Łatwe w użyciu narzędzie swimlanes-only

Diagramy mogą być publiczne, prywatne lub chronione hasłem

Możliwość edycji na pełnym ekranie

Wsparcie dla pobierania obrazów lub plików PDF

Limity Swimlanes

Nawigacja może być skomplikowana dla użytkowników nietechnicznych

Brak funkcji współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny Swimlanes

Free

Swimlanes oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

4. Visual Paradigm Online

Via: Visual Paradigm Online Visual Paradigm (VP) Online to darmowa aplikacja oparta na przeglądarce internetowej oprogramowanie do tworzenia diagramów narzędzie. Platforma to podobna do Lucidchart obejmujący łatwy w nawigacji interfejs połączony z funkcjami współpracy zespołowej.

Rozpocznij projektowanie diagramu swimlane, edytując dostępne kształty i symbole, aby utworzyć pożądane cykle pracy. Użyj wbudowanego przewodnika wyrównania, aby dokładnie ustawić każdy kształt i użyj łącznika przeciągnij i upuść, aby ustanowić relacje.

Dzięki dostępowi do nieograniczonej liczby diagramów i kształtów, platforma ta może być doskonałym narzędziem do zwinny rozwój oraz reinżynieria procesów biznesowych cykl pracy. Ten oparty na chmurze obszar roboczy oferuje integrację z pakietem Microsoft Office, umożliwiając osadzanie dowolnych diagramów w dokumentach i prezentacjach Microsoft.

Najlepsze funkcje Visual Paradigm Online

Wsparcie eksportu w formatach PNG, SVG, PDF i innych

Integracja z pakietem Microsoft Office

Wbudowane narzędzie do wyrównywania

Free dostępne dla użytkowników niekomercyjnych

Limity Visual Paradigm Online

Brak wsparcia dla importu plików .vsd lub .vsdm

Niezbyt przyjazna dla użytkownika na urządzeniach przenośnych

Ceny Visual Paradigm Online

Free Forever Plan

Forever Plan Starter: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Advance: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Combo: $15/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Visual Paradigm Online oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (15+ recenzji)

4.3/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (15+ recenzji)

5. Businessmap

Via: Mapa biznesowa Businessmap, wcześniej znana jako Kanbanize, to platforma do tworzenia map biznesowych przeznaczona dla optymalizacji cyklu pracy i wizualizacji. Dzięki funkcji Kanban Tablica, użytkownicy mogą tworzyć oparte na Kanban swimlanes, które wyznaczają rozproszone bryły działań w bardziej zorganizowane karty zadań.

Businessmap swimlanes zazwyczaj biegną poziomo przez dostosowywane sekcje, takie jak działy, priorytety, funkcje lub cykle pracy. Podziel wszystkie elementy pracy na karty i skategoryzuj je w sieci wzajemnie połączonych tablic, aby połączyć się z ludźmi w całej organizacji.

Podziel każdy proces przepływu pracy na mniejsze segmenty w celu przypisania konkretnego zadania. Możesz także łączyć kolumny i pasy, aby zobrazować niuanse w przepływach pracy poszczególnych działów.

Najlepsze funkcje Businessmap

Przydatne tablica cyfrowa z konfigurowalnym tłem

Umożliwia integrację z ponad 1000 aplikacji, takich jak Zapier

Pasy i kolumny mogą być łączone dla większej przejrzystości

Skalowalne dla pojedynczych Teams lub większych działów

Limity Businessmap

Brak Free Planu

Może być myląca, nawet dla doświadczonych użytkowników tablic Kanban

Ceny Businessmap

Plan roczny: Od 149 USD/miesiąc

Od 149 USD/miesiąc Plan miesięczny: Od 179 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Businessmap oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (ponad 20 recenzji)

3.8/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.8/5 (130+ opinii)

6. Oś czasu biura

Via: Oś czasu biura Jak sama nazwa wskazuje, Office Timeline to oprogramowanie skupiające się na funkcjach tworzenia osi czasu i map drogowych, które obejmują również diagramy swimlane. Dzięki funkcji Kreatora osi czasu, platforma umożliwia rozpoczęcie pracy od zera lub natychmiastowe dostosowanie szablonów.

Platforma jest dostępna jako dodatek do programu PowerPoint. Za jej pomocą można tworzyć programy lub projekty z wielopoziomowymi swimlanami, a nawet prezentować ścieżki krytyczne . Dodawanie sub-swimlanów do istniejących swimlanów w celu opracowania bardziej szczegółowego przepływu procesu.

W przypadku projektów zależnych od planowania harmonogramu można dodawać kamienie milowe i wizualizować czasy trwania w ramach jednego diagramu, aby zrozumieć wymagania dotyczące harmonogramu. Pozwala to na przedstawienie interesariuszom postępu każdego projektu bez ciągłego przełączania się między slajdami!

Office Oś czasu - najlepsze funkcje

Opcja dodawania podplanów do istniejących swimlanów

Możliwość dodawania kamieni milowych i ścieżek krytycznych

Dostępne wstępnie zaprojektowane szablony

Nieograniczone bezpłatne ulepszenia i aktualizacje produktu

Osie czasu pakietu Office

Wtyczka MS Office i aplikacja internetowa są wyceniane osobno

Wdrożenie złożonych projektów może być trudne

Ceny Office Oś czasu

Desktop Pro Edition: 149 USD/rok za użytkownika

149 USD/rok za użytkownika Desktop Pro+ Edition : $199/rok na użytkownika

: $199/rok na użytkownika Browser Online Edition: 149 USD/rok na użytkownika

OŚ CZASU, oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

4.3/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

7. Microsoft Visio

Via: Microsoft Visio Microsoft Visio to popularne narzędzie do przekształcania złożonych pomysłów w proste wizualizacje! Możesz utworzyć schemat blokowy, wybierając dowolny z dostępnych szablonów, diagramów startowych i szablonów i niestandardowo dostosować go do swoich upodobań za pomocą ponad 1000 kształtów, symboli i innych zasobów.

Zaproś członków swojego zespołu do współpracy nad wykresem swimlane w czasie rzeczywistym i udostępniaj go innym działom bezpośrednio w usłudze Microsoft Teams. Zawsze możesz dostosować stylistyczny wygląd wizualizacji do prezentacji.

Jeśli jesteś fanem paska narzędzi Microsoft Word, to czeka Cię nie lada gratka. Visio ma tę samą klasyczną niebieską zakładkę na górze, wyświetlającą wszystkie opcje edycji kształtów i jednoczesnej pracy z zespołem. 🧑‍🤝‍🧑

Najlepsze funkcje Microsoft Visio

Wsparcie dla zespołów międzyfunkcyjnych

Dobra współpraca z Microsoft Teams

Łatwa integracja z wewnętrznymi narzędziami, takimi jak Word, Excel i PowerPoint

Szablony i szablony do tworzenia profesjonalnych schematów blokowych z niezbędnymi elementami

Limity Microsoft Visio

Użytkownicy MacOS mogą uznać program za ograniczający (ponieważ aplikacja komputerowa jest dostępna wyłącznie dla systemu Windows)

Mniejszym firmom może nie spodobać się struktura kosztów

Ceny Microsoft Visio

Plan subskrypcji:

Visio Plan 1: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Visio Plan 2: $15/miesiąc na użytkownika

Plan jednorazowy:

Visio Standard 2021: $309.99

$309.99 Visio Professional 2021: $579.99

Oceny i recenzje Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (ponad 650 recenzji)

4,2/5 (ponad 650 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

8. Creately

Via: Creately Creately to oparta na SaaS platforma współpracy, która umożliwia projektowanie map procesów i wykresów. Oczywiście diagramy swimlane też są tego częścią! 🎉

Platforma posiada tablicę z nieskończoną przestrzenią, idealną do zarządzania wieloma swimlanami pod jednym dachem. Dodatkowo Creately dostarcza trzy gotowe do użycia pasy, które można przeciągać i zmieniać ich rozmiar. Pasek narzędzi po lewej stronie zawiera niezbędne kształty do dodania do trzech pasów.

Po dodaniu, można po prostu przewinąć na dowolną stronę kształtu, aby kontynuować tworzenie cyklu pracy w tym samym schemacie i kierunku. Po zakończeniu edycji można upiększyć wyniki, dodając różne kolory czcionek i kształtów. Teams mogą również zapraszać innych członków do pracy na tej samej kanwie.

Najlepsze funkcje Creately

Dostępność metodą "przeciągnij i upuść

Szeroka gama kształtów i łączników

Gotowe do użycia pasy ruchu

Wsparcie dla poziomych i pionowych swimlanów z precyzyjną kontrolą

Korzystanie z szablonów schematów blokowych w bibliotece ponad 1000 gotowych do użycia szablonów

Limity Creately

Startupy mogą uznać plan Business za droższy

Aplikacja mobilna mogłaby być bardziej przyjazna dla użytkownika

Ceny Creately

Free plan

plan Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $89/miesiąc

$89/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Creately

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 160 recenzji)

9. Gliffy

Via: Gliffy Następna w kolejności jest Gliffy, aplikacja HTML5, która koncentruje się wyłącznie na umożliwieniu użytkownikom tworzenia różnych diagramów. Jednym z nich jest Swimlanes, który można zaprojektować na tablicy dla początkujących z gotowymi poziomymi/pionowymi pasami. Pasy te można ukryć w celu usprawnienia prezentacji. 🔎

Po utworzeniu głównych pasów, przeciągnij dowolny kształt na Canva, edytuj kolor i rozmiar oraz zdefiniuj jego pozycję w cyklu pracy nad produktem lub usługą. Jednocześnie można utworzyć do 13 pasów.

Gliffy bezproblemowo integruje się z Confluence, popularnym przyjaznym dla zdalnych zespołów obszarem roboczym . Umożliwia to zespołom Confluence bezpośredni dostęp do funkcji edycji bez konieczności przenoszenia platform.

Gliffy Najlepsze funkcje

Intuicyjna funkcja przeciągnij i upuść

Odpowiedni dla zespołów Confluence

Dostępne są różne gotowe szablony i kształty

Umożliwia użytkownikom dodawanie warstw i ukrywanie pasów

Limity Gliffy

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

Ograniczone opcje eksportu plików

Cennik Gliffy

Profesjonalny plan:

1 do 9 użytkowników: $8 za użytkownika/miesiąc

$8 za użytkownika/miesiąc 10 do 50 użytkowników: $6 za użytkownika/miesiąc

Plan Enterprise:

Kontakt w sprawie wyceny

*Wszystkie ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Gliffy Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

10. SmartDraw

Via: SmartDraw Kończymy naszą listę kolejnym solidnym narzędziem do tworzenia tablic i diagramów: SmartDraw. To przyjazne dla przedsiębiorstw rozwiązanie zostało stworzone z myślą o burzy mózgów i tworzeniu diagramów dla wszelkiego rodzaju scenariuszy, niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie pięter, czy tworzenie map biznesowych.

Dzięki SmartDraw możesz wybierać spośród wielu szablonów, w tym szablonów wykresów typu swimlane i projektów, lub zacząć od zera.

Jeśli chodzi o tworzenie diagramów, jest to w większości dość proste, ponieważ narzędzie pozwala dodawać kształty w ruchu, klikając dowolną strzałkę kierunkową. Zamiast dodawać nowe pole tekstowe, możesz kliknąć dwukrotnie i napisać to, co chcesz. Po zakończeniu możesz udostępnić, wyeksportować lub zapisać swój zakończony diagram swimlane! 🏊

Najlepsze funkcje SmartDraw

Łatwy w użyciu interfejs

Integracja z różnymi aplikacjami, wizualizatorami i platformami pamięci masowej

Umożliwia zespołom udostępnianie, widok lub komentowanie diagramów

Eksport do platform takich jak Google Drive i Dropbox

Limity SmartDraw

Niektórzy użytkownicy uważają, że limitowana lista symboli SmartDraw jest ograniczająca w porównaniu do innych platform Umożliwia przesuwanie tylko jednego kształtu na raz



Cennik SmartDraw

Indywidualny: $9.95/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$9.95/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Teams: $8.25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$8.25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Witryna: $2,995/rok

SmartDraw oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (230+ recenzji)

4.6/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 110 recenzji)

Diagramming Goes Swimmingly with ClickUp!

Omówione przez nas narzędzia do tworzenia diagramów swimlane upraszczają cykle pracy i pomagają zwalczać niewłaściwe zarządzanie, zapewniając jasny obraz tego, kto jest za co odpowiedzialny. Pracownicy mogą również wykorzystać to narzędzie do przekazywania pomysłów, proaktywnej burzy mózgów i tworzenia diagramów zwiększać wydajność .

Masz problem z wyborem ulubionego? Polecamy dać ClickUp spróbować ! Nie tylko sprawia, że diagramy swimlane są szybkie i łatwe, ale także daje Twojemu Businessowi impuls dzięki holistycznym zadaniom i zarządzanie wydajnością narzędzia 😊