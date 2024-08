10 najlepszych alternatyw i konkurentów Logseq w 2024 r

Zarządzanie wiedzą sprawia, że świat się kręci. Kiedy zarządzasz własnymi projektami, potrzebujesz notatek i narzędzi do tworzenia konspektów, aby utrzymać porządek w swoich myślach. Jest to szczególnie kluczowe, gdy pracujesz z zespołem, ponieważ solidne funkcje tworzenia notatek pomagają utrzymać wszystkich na tej samej stronie w ramach projektów i między nimi.

W tym miejscu Logseq przychodzi z pomocą wielu użytkownikom indywidualnym i biznesowym. Jeśli Logseq nie pasuje do twoich procesów myślowych lub operacji biznesowych, nadszedł czas, aby poznać najlepsze alternatywy Logseq w 2024. W tym artykule znajduje się lista dziesięciu wysokowydajnych alternatyw Logseq do wyboru.

Co to jest Logseq?

Logseq to platforma do zarządzania wiedzą o otwartym kodzie źródłowym, która pomaga użytkownikom robić i przechowywać notatki, przechowywać różne rodzaje informacji i organizować te informacje.

Platforma integruje się z różnymi wtyczkami, dzięki czemu może pasować do procesów pracy lub stosu technologicznego firmy i działa dobrze zarówno jako narzędzie do zarządzania zadaniami, jak i narzędzie do zarządzania wiedzą.

Użytkownicy uwielbiają Logseq, ponieważ jest Free i priorytetowo traktuje prywatność użytkowników. Logseq ma jednak poważne limity. Nie ma aplikacji mobilnej, więc użytkownicy, którzy muszą sporządzać notatki w podróży, nie mają szczęścia. Użytkownicy nie mogą również współpracować w Logseq, co czyni go trudnym narzędziem do pracy, jeśli chcesz udostępniać pomysły zespołowi lub budować zasoby wiedzy w całej organizacji.

Podczas gdy jego podejście oparte na otwartym kodzie źródłowym sprawiło, że stał się popularny w przestrzeni zarządzania wiedzą, dzisiejsze alternatywy Logseq oferują znacznie więcej pod względem narzędzi do współpracy, mobilnych warunków korzystania i łatwości użytkowania.

Czego należy szukać w alternatywach Logseq?

Logseq ma wiele mocnych stron, których nie chcesz przegapić, więc szukaj alternatyw Logseq, które oferują te same możliwości. Jednocześnie warto zająć się podstawowymi słabościami platformy, takimi jak dobrze znane problemy z wydajnością oraz limit współpracy i funkcji mobilnych. Nadaj priorytet tym funkcjom, które musisz mieć, szukając zastępczej aplikacji do tworzenia notatek lub zarządzania wiedzą:

Łatwość użytkowania: Przede wszystkim wybierz aplikację do notatek, która jest łatwa w użyciu. Prosty interfejs, wszechstronne narzędzia do różnych sposobów tworzenia pomysłów i proste struktury organizacyjne to klucz do sukcesu

Przede wszystkim wybierz aplikację do notatek, która jest łatwa w użyciu. Prosty interfejs, wszechstronne narzędzia do różnych sposobów tworzenia pomysłów i proste struktury organizacyjne to klucz do sukcesu Zarządzanie zadaniami: Użytkownicy profesjonalni i indywidualni pracują najlepiej, gdy mogą zanotować swoje zadania do wykonania. Poszukaj oprogramowania, które pozwala zamieniać wypunktowane punkty w zadania

Użytkownicy profesjonalni i indywidualni pracują najlepiej, gdy mogą zanotować swoje zadania do wykonania. Poszukaj oprogramowania, które pozwala zamieniać wypunktowane punkty w zadania Możliwości sztucznej inteligencji (AI) : AI wzmacnia notatki, pomagając w burzy mózgów, tworząc intuicyjne struktury i rekomendując połączenia. Dowiedz się, jak różne narzędzia wykorzystują AI do usprawnienia zarządzania wiedzą

: AI wzmacnia notatki, pomagając w burzy mózgów, tworząc intuicyjne struktury i rekomendując połączenia. Dowiedz się, jak różne narzędzia wykorzystują AI do usprawnienia zarządzania wiedzą Opcje pisania: Jeśli lubisz zapisywać myśli, wybierz narzędzia do notatek, które mogą bez wysiłku i dokładnie przetłumaczyć pismo odręczne na tekst

Jeśli lubisz zapisywać myśli, wybierz narzędzia do notatek, które mogą bez wysiłku i dokładnie przetłumaczyć pismo odręczne na tekst Możliwości współpracy: Przejdź na narzędzia do robienia notatek, które ułatwiają pracę grupową, komunikację i udostępnianie pomysłów. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest przechowywanie wiedzy w odizolowanym programie

10 najlepszych alternatyw Logseq do wykorzystania w 2024 roku

Przeniesienie notatek i procesów z jednego programu do drugiego to poważne przedsięwzięcie. Przedstawiliśmy mocne i słabe strony niektórych z najpopularniejszych alternatyw Logseq, abyś mógł wybrać swoją ulubioną i wykonać ten ruch tylko raz.

1.

ClickUp

Twórz notatki, organizuj je i przypisuj do różnych zadań za pomocą ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania wiedzą, zadaniami i projektami. Notatki można sporządzać za pomocą

notatka

szablony, reorganizuj notatki w spójne konspekty i plany oraz udostępniaj swoje pomysły innym.

Zaczyna się od

Dokumenty ClickUp

gdzie można tworzyć dokumenty i

wiki

z zagnieżdżonymi stronami. Możesz także tworzyć krótkie mapy drogowe, zagłębiać się w specjalistyczną wiedzę i tworzyć produkty na podstawie zgromadzonej wiedzy.

Do tworzenia pomysłów, intuicyjne

Narzędzia AI

przyspieszają proces zapisywania myśli na papierze. Następnie dopracuj i przetasuj notatki w solidne centrum wiedzy dzięki ClickUp

oprogramowanie bazy wiedzy

i

szablony

aby uporządkować swoje pomysły.

ClickUp's

zarządzanie zadaniami

narzędzia do zarządzania zadaniami umożliwiają przekształcanie pomysłów w działania. Możesz tworzyć tablice do zrobienia, przekształcać je w wykresy Gantta za pomocą jednego kliknięcia i przydzielać zadania sobie lub członkom zespołu. Możesz także być na bieżąco z

zarządzanie cyklem pracy

z łatwymi osiami czasu, komentarzami i narzędziami do rejestrowania czasu podczas pracy.

Niezależnie od tego, czy jesteś

pisarz

marketingowiec lub menedżer, intuicyjny

oprogramowanie do zarządzania wiedzą

ułatwia przekazywanie pomysłów i zakończenie zadań. Zamiast po prostu przechowywać wiedzę, ClickUp pozwala przekształcić ją w cenny zasób dla przyszłych projektów i cykli pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Dziesiątki różnych szablonów i widoków do porządkowania myśli, łączenia notatek i budowania bazy wiedzy lub wiki za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Funkcje tworzenia notatek i zarządzania zadaniami oparte na AI dla większej wydajności powstania

Narzędzia do współpracy umożliwiające udostępnianie komentarzy, zarządzanie etykietami dokumentów i przydzielanie zadań związanych z pisaniem

Tysiące integracji pozwalających w pełni wykorzystać możliwości bazy wiedzy

Limity ClickUp

Wiele funkcji i elementów sterujących utrudnia naukę nowym użytkownikom

Niektóre widoki nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Obsydian

Via

Obsydian

Obsidian to solidna aplikacja do robienia notatek z wszechstronnymi funkcjami zarządzania wiedzą i organizacji. Aplikacja oferuje wsparcie dla niektórych wtyczek i posiada różne motywy interfejsu użytkownika (UI) do wyboru.

Użytkownicy mogą łączyć swoje notatki w sieć pomysłów, faktów i procesów w celu dwukierunkowego myślenia i łatwego zdobywania wiedzy w różnych aplikacjach. Obsidian jest popularnym narzędziem znanym jako aplikacja drugiego mózgu, ze społecznością Discord liczącą ponad 50 000 członków, którzy chętnie dyskutują o różnych strategiach i zastosowaniach.

Najlepsze funkcje Obsidian

Wsparcie dla Markdown

Zewnętrzna synchronizacja do tworzenia kopii zapasowych i kontroli

Szeroki zakres oficjalnie wyprodukowanych i stworzonych przez społeczność wtyczek do tworzenia notatek

Limity Obsidian

Krzywa uczenia się może być stroma

Aplikacja udostępnia wiele limitów jak inne aplikacje do pisania w Markdown

Ceny Obsidian

Osobiste: Free

Komercyjne: 50 USD/rok za licencję na użytkownika

Obsidian oceny i recenzje

G2: N/A

Capterra: 4.6/5 (21 recenzji)

3. Notion

Via

Notion

Notion jest popularną aplikacją dla drugiego mózgu ze względu na wszechstronne, swobodne opcje projektowania. Schemat organizacyjny aplikacji obejmuje bazy danych lub zagnieżdżone pola i bloki informacji. Użytkownicy mogą zmieniać widoki baz danych, używać ich w różnych kontekstach i

dwukierunkowo połączony

dowolne pole lub szczegół.

Notion oferuje tysiące szablonów dla różnych przypadków użycia i sposobów myślenia i może pomieścić różne rodzaje mediów, w tym tekst, wideo i zadania do wykonania.

Najlepsze funkcje Notion

Prosty, ale potężny interfejs użytkownika

Dwukierunkowe linki zwrotne ułatwiające budowanie i wyszukiwanie

Notion AI, potężny asystent pisania

Limity Notion

Konstrukcja bez kodu tworzy bardzo stromą krzywą uczenia się

Aplikacja może być przytłaczająca dla początkujących

Ceny Notion

Free

Plus: $8/miesiąc na użytkownika

Business: $15/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 900 recenzji)

4. Standardowe notatki

Via

Standardowe notatki

Standard Notes to aplikacja open-source do robienia notatek. Podobnie jak Logseq, aplikacja priorytetowo traktuje prywatność i wykorzystuje kompleksowe szyfrowanie oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Użytkownicy mogą tworzyć bogate w funkcje notatki i zwykłe pliki Markdown, uzyskiwać dostęp do swoich notatek w trybie offline i eksportować swoje dane. Różne plany oferują bardziej rozbudowane formaty i możliwości tworzenia notatek.

najlepsze funkcje #### Standard Notes

Szyfrowanie XChaCha20-Poly1305 w celu ochrony poufnych notatek

Synchronizacja w czasie rzeczywistym na wielu urządzeniach w celu zarządzania projektami

Możliwość tworzenia kopii zapasowych notatek w postaci zwykłych tekstów

Funkcje etykiety, oznaczania gwiazdką i przypinania w planie Free

Standardowe limity notatek

Niektóre funkcje tworzenia notatek są dostępne tylko w płatnych planach

Poruszanie się po interfejsie wymaga wielu kliknięć

Cennik Standard Notes

Standardowy: Free

Wydajność: $90/rok

Professional: 120 USD/rok

Standard Notatki oceny i recenzje:

G2: 3.9/5 (12 opinii)

Capterra: 4.6/5 (11 recenzji)

5. Roam

Via

Roam

Roam Research to aplikacja drugiego mózgu, która dwukierunkowo łączy informacje w celu łatwego wyszukiwania i organizowania.

Aplikacja zawiera wsparcie Markdown, podobnie jak wiele alternatyw Logseq, a notatki Markdown mają podobne narzędzia i funkcje. Roam działa przede wszystkim jako osobista baza wiedzy, a nie narzędzie dla zespołów lub organizacji. Użytkownicy mogą niestandardowo dostosowywać motywy i dodawać zadania do swoich notatek, a informacje przechowywane są w chmurze.

Najlepsze funkcje Roam

Łatwe dwukierunkowe linki dla połączonych myśli i pomysłów

Organizacja notatek oparta na hierarchii ułatwiająca reorganizację i remiksowanie

Bardzo prosty interfejs

limity #### Roam

Możliwości współpracy są minimalne

Opcje integracji są ograniczone

Plan wsparcia jest drogi i wymaga pięcioletniego zobowiązania

Ceny Roam

Pro: $15/miesiąc lub $165/rok

Believer: $500/5 lat

Oceny i recenzje Roam

G2: N/A

Capterra: 4.4/5 (17 recenzji)

6. Evernote

Via

Evernote

Evernote to popularna aplikacja do robienia notatek, która pozwala użytkownikom zapisywać notatki tekstowe, obrazy i inne media. Ta darmowa aplikacja zawiera funkcje pisma odręcznego, organizację w stylu notatnika i narzędzia do zapisywania i organizowania informacji.

Evernote od lat jest popularną aplikacją do tworzenia notatek, zwłaszcza dla użytkowników osobistych. Umożliwia ona tworzenie list do zrobienia, projektów oraz

tablice pomysłów

a nawet nagrywać notatki audio. Aplikacja jest łatwa do przeszukiwania, a jej narzędzie wyszukiwania może rozpoznawać słowa w obrazach, załącznikach i piśmie odręcznym, aby łatwo konsolidować istotne informacje.

Najlepsze funkcje Evernote

Możliwość przechowywania i wyszukiwania informacji w obrazach, tekście, notatkach audio, piśmie odręcznym i nie tylko

Dostępność w trybie offline

Łatwa w użyciu aplikacja do robienia cyfrowych notatek i utrzymywania ich w porządku

Możliwość używania jako własnego edytora tekstu i aplikacji do zrobienia czegoś nowego

Limity Evernote

Udostępnianie notatek poza Evernote jest skomplikowane

Aplikacja ma mniej funkcji niż porównywalne narzędzia, zwłaszcza w wersji Free

Ceny Evernote

Free

Personal: $14.99/miesiąc

Professional: 17,99 USD/miesiąc

Evernote Teams: $24.99/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8 100 recenzji)

7. Workflowy

Via

Workflowy

Workflowy jest popularnym narzędzie do zarządzania projektami dla Teams i Business, które muszą dzielić się pomysłami i działać zgodnie z nimi. Informacje można przechowywać w formie konspektów i struktur drzewiastych, a narzędzie może pomieścić nieograniczoną liczbę zagnieżdżonych list w płatnych planach i ma łatwe w użyciu funkcje podświetlania, filtrowania i wyszukiwania. Użytkownicy mogą również eksportować kopie zapasowe do Dropbox i uzyskiwać dostęp do Workflowy w systemach Windows, Mac i Linux.

Najlepsze funkcje Workflowy

Łatwe tworzenie konspektów i zagnieżdżanie narzędzi do efektywnego sporządzania notatek

Możliwość korzystania z Workflowy jako prostego narzędzia do zarządzania zadaniami

Narzędzia do współpracy, które są częścią oprogramowania

Minimalistyczny interfejs zapewniający pracę bez rozpraszania uwagi

Limity Workflowy

Przenoszenie notatek do nowej pozycji może być trudne

Opcje formatu i wyglądu są ograniczone

Odesłania są niezbędne do obejścia miesięcznego limitu pocisków

Cennik Workflowy

Basic: Free

Workflowy Pro: $4.99/miesiąc

Workflowy oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (22 recenzje)

Capterra: 4.7/5 (12 recenzji)

8. Joplin

Via

Joplin

Joplin to prosta aplikacja do robienia notatek, która jest łatwa dla początkujących i oferuje bardziej złożone funkcje dla doświadczonych cyfrowych notatek. Program o otwartym kodzie źródłowym jest kompatybilny z dziesiątkami wtyczek ułatwiających udostępnianie notatek i integrację z różnymi narzędziami, ma aktywną społeczność i oferuje kompleksowe szyfrowanie dla bardzo bezpiecznych notatek.

Najlepsze funkcje Joplin

Solidne zabezpieczenia notatek

Łatwy import z Microsoft OneNote i Evernote do Joplin

Narzędzia do udostępniania notatek w ramach współpracy

Narzędzia Web Clip do łatwego tworzenia notatek

Środowisko do pisania bez rozpraszania uwagi

Limity Joplin

Limity rozmiaru w planie Free są restrykcyjne

Aplikacja ma mniej funkcji niż inne narzędzia do robienia notatek

Ceny Joplin

Podstawowy: 2,99 €/miesiąc

Pro: €5.99/miesiąc

Teams: €7.99/miesiąc

Joplin oceny i recenzje

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Supernotes

Via

Supernotes

Supernotes to unikalna aplikacja do robienia notatek, która przechowuje notatki jako zwykłe karteczki zamiast plików lub folderów do przeglądania i organizowania informacji. Interfejs jest przyjazny dla użytkownika, a reorganizacja i etykieta kart dla różnych projektów lub notatek przygotowujących do egzaminów jest łatwa.

Użytkownicy mogą udostępniać karty, zapraszać innych użytkowników do swoich notatek i pracować z nimi w trybie offline. Aplikacja zawiera funkcje niedostępne w innych narzędziach, takie jak kalendarz z mapą cieplną do śledzenia nawyków pracy, zbiór myśli do pospiesznego sporządzania notatek w podróży oraz wizualne dwukierunkowe łączenie. Supernotes to świetne rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie przepadają za innymi popularnymi narzędziami do tworzenia notatek.

Najlepsze funkcje Supernotes

Wiele narzędzi organizacyjnych i formatów, takich jak zagnieżdżanie wielu rodziców, kalendarze i szerokie widoki notatek

Synchronizacja z wieloma urządzeniami i dostęp offline

Łatwe w użyciu narzędzia do zarządzania zadaniami

Limity Supernotes

Harmonogram rozwoju i wydawania funkcji jest powolny

Wersja Free pozwala tylko na 100 kart

Cennik Supernotes

Starter: Free

Unlimited: £8/miesiąc

Oceny i recenzje Supernotes

G2: Brak recenzji

Capterra: N/A

10. Pianka

Via

Pianka

Foam to darmowa aplikacja do zarządzania wiedzą osobistą o otwartym kodzie źródłowym, która wykorzystuje Visual Studio i GitHub do publikowania notatek. Użytkownicy mogą utworzyć obszar roboczy Foam i opracować serię dokumentów Markdown, z których każdy obejmuje jeden temat.

Platforma zawiera wizualizacje wykresów do tworzenia backlinków i połączeń między tematami. Roam Research zainspirowało Foam, więc można spodziewać się pewnych podobieństw. Zawartość można udostępniać, uzyskiwać do niej dostęp na różnych urządzeniach i publikować na stronach GitHub.

Najlepsze funkcje Foam

Notatki połączone w celu stworzenia schematu organizacyjnego w stylu drugiego mózgu

Możliwość automatycznego uzupełniania notatek za pomocą Wikilinks

Narzędzia do współpracy

Limity pianki

Foam wymaga konta GitHub i znajomości platformy

Aplikacja nie jest przyjazna dla użytkowników osobistych i profesjonalnych poszukujących prostego interfejsu

Ceny aplikacji Foam

Free i w fazie rozwoju

Oceny i recenzje pianek

G2: N/A

Capterra: N/A

Twórz lepsze notatki, konspekty i bazy wiedzy w ClickUp

Nie polegaj tylko na swoim mózgu - zbuduj drugi mózg dzięki bogatym w funkcje aplikacjom do tworzenia notatek i zarządzania wiedzą. Dzisiejsze aplikacje do robienia notatek są wszechstronne, dzięki czemu możesz pisać notatki, przechowywać informacje i przywoływać szczegóły w dowolny sposób, który odpowiada Twoim procesom myślowym.

A dzięki ClickUp możesz zrobić więcej niż tylko przyłożyć pióro do papieru. Rozpocznij burzę mózgów z szablonami i narzędziami AI, zrekonstruuj swoje notatki za pomocą kart i dwukierunkowego łączenia i przechowuj wiedzę swojej organizacji w żywej bazie danych, z której każdy może korzystać. Przekształć swoje notatki w zadania, pomysły na projekty i zawartość dzięki aplikacji

darmowe konto ClickUp już dziś

i zobacz, dokąd zaprowadzą Cię Twoje myśli.