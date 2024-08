10 najlepszych alternatyw i konkurentów OBS w 2024 r

Wideo odgrywa kluczową rolę w każdej strategii komunikacji biznesowej. Możesz chcieć udostępniać i nagrywać swój ekran, aby pokazać procesy pracy, tworzyć pomocne samouczki i zasoby dla klientów lub wzmocnić bazę wiedzy swojej organizacji.

A może filmy wideo są częścią twojego podstawowego produktu i świetne oprogramowanie do nagrywania wideo jest niezbędne dla twojego biznesu, kanału YouTube lub hobby transmisji na żywo.

Open Broadcast Software (OBS) jest popularnym wyborem do transmisji na żywo i nagrywania gier, ale ma wiele złożonych funkcji i stromą krzywą uczenia się, co czyni go niepraktycznym dla wielu użytkowników. Istnieją dziesiątki alternatyw dla OBS, które oferują bardziej przyjazne dla początkujących interfejsy, szybszy czas wdrożenia i łagodniejsze wejście w streaming na żywo.

W tym przewodniku przyjrzymy się dziesięciu najlepszym alternatywom OBS w 2024 roku, abyś mógł porównać ich funkcje i znaleźć odpowiednią dla siebie.

Czym są alternatywy dla OBS?

Alternatywy OBS to opcje oprogramowania do nagrywania rozgrywki i transmisji na żywo, które mają wiele takich samych funkcji i możliwości jak OBS. Te alternatywne programy mogą zapewnić cykl pracy, wsparcie i funkcje, które lepiej pasują do twoich potrzeb.

Oprogramowanie do streamowania i nagrywania na żywo może rejestrować obraz na ekranie, a ty sam możesz filmować swoje reakcje w czasie rzeczywistym. Program powinien również oferować narzędzia do edycji i wykańczania, aby stworzyć dopracowane wideo do publikacji lub udostępniania.

Wysokiej jakości alternatywy dla OBS zapewniają te same podstawowe funkcje nagrywania i edycji, jednocześnie poprawiając komfort użytkowania, zachowując jakość wideo i oferując platformę bardziej przyjazną dla początkujących. Najlepszą alternatywą dla OBS jest ta, która pasuje do twojego cyklu pracy, budżetu i doświadczenia.

Czego należy szukać w alternatywach OBS?

Różne opcje oprogramowania mogą oferować niezliczone funkcje, narzędzia, przepustowość i ceny. Zanim zaczniesz szukać alternatyw dla OBS, zdecyduj, co jest najważniejsze. Zwróć uwagę na te wymagania, szukając odpowiedniego zamiennika OBS:

Podwójne możliwości nagrywania ekranu: Oprogramowanie powinno umożliwiać łatwe nagrywanie ekranu, siebie lub obu. Idealnie byłoby, gdyby oprogramowanie obsługiwało wiele platform jednocześnie

Oprogramowanie powinno umożliwiać łatwe nagrywanie ekranu, siebie lub obu. Idealnie byłoby, gdyby oprogramowanie obsługiwało wiele platform jednocześnie Tablica i narzędzia do edycji: Podstawowe funkcje edycji są koniecznością. Alternatywy OBS powinny mieć narzędzia do cięcia i edycji wideo i audio, a także zawierać podświetlanie ioprogramowanie tablicy funkcje

Podstawowe funkcje edycji są koniecznością. Alternatywy OBS powinny mieć narzędzia do cięcia i edycji wideo i audio, a także zawierać podświetlanie ioprogramowanie tablicy funkcje Bez znaków wodnych i przeszkadzających limitów czasowych: Niektóre programy freemium dodają znaki wodne podczas eksportowania materiału, a inne ograniczają długość każdego wideo. Szukajrejestratory ekranu bez znaków wodnych lub uciążliwych nakładek

Niektóre programy freemium dodają znaki wodne podczas eksportowania materiału, a inne ograniczają długość każdego wideo. Szukajrejestratory ekranu bez znaków wodnych lub uciążliwych nakładek Łatwość obsługi: OBS jest bogaty w funkcje, ale zbyt skomplikowany dla wielu użytkowników. Dobre alternatywy dla OBS będą miały intuicyjny interfejs, który nowi użytkownicy będą mogli łatwo zrozumieć, w tym opcje przesyłania strumieniowego na żywo, które mogą uprościć eksportowanie zawartości w celu przesłania na popularne platformy

OBS jest bogaty w funkcje, ale zbyt skomplikowany dla wielu użytkowników. Dobre alternatywy dla OBS będą miały intuicyjny interfejs, który nowi użytkownicy będą mogli łatwo zrozumieć, w tym opcje przesyłania strumieniowego na żywo, które mogą uprościć eksportowanie zawartości w celu przesłania na popularne platformy Wysoka jakość materiałów wideo i audio: Wyczyszczone pliki mają kluczowe znaczenie dla marki i kanału. Wybierz oprogramowanie, które nie idzie na skróty i oferuje wielościeżkowe śledzenie dźwięku

10 najlepszych alternatyw dla OBS Studio w 2024 roku

Znajomość najpopularniejszych opcji na rynku może pomóc w wyborze najlepszych alternatyw OBS w 2024 roku. Nasza lista oprogramowania do strumieniowania na żywo i nagrywania ekranu zawiera szczegółowe informacje o zaletach i wadach, cenach i recenzjach dziesięciu najlepszych dostępnych alternatyw OBS.

1. ClickUp: Najlepszy do nagrywania ekranu

Organizuj zadania związane z produkcją wideo w ClickUp, korzystając z 15 dynamicznych widoków, aby lepiej zarządzać projektami wideo

Powodzenie kanałów wideo wymaga czegoś więcej niż tylko świetnego materiału filmowego. ClickUp to wszystko w jednym oprogramowanie do zarządzania projektami produkcji wideo pomaga tworzyć, edytować i publikować materiały wideo.

Z ClickUp Clip umożliwia nagrywanie ekranu, dodawanie dźwięku z mikrofonu i udostępnianie klipów wideo za pomocą połączonego linku. Następnie możesz łatwo tworzyć wiadomości, przeprowadzać burze mózgów i błyskawicznie komunikować się z innymi użytkownikami cross-functional teams .

Dla wygody, użyj ClickUp'a rozszerzenie Chrome do nagrywania ekranu dla wiadomości i materiałów produkcyjnych, rozpocznij burzę mózgów i bardziej efektywne tworzenie pomysłów dzięki naszej platformie szablony scenorysów i korzystać z widoków zarządzania projektami do przypisywania zadań w każdym projekcie produkcyjnym. Możesz nawet tworzyć i korygować wewnętrzne cykle pracy za pomocą Szablony SOP które pomagają wszystkim szybciej zakończyć swoje zadania produkcyjne.

Gotowy do eksperymentowania z narzędziami sztucznej inteligencji (AI) do tworzenia zawartości ? Zacznij odkrywać opcje i pokieruj swoją AI za pomocą ClickUp, aby generować podpowiedzi, wytyczne dotyczące marki i wszystko pomiędzy, aby nagrywać samouczki wideo.

ClickUp najlepsze funkcje

Profesjonalna jakość wideo i audio

Brak limitów czasowych i znaków wodnych na nagraniach ekranu

Łatwe udostępnianie zawartości za pomocą bezpiecznych połączonych linków

Integracja z zakończonymi usługamioprogramowaniem do zarządzania projektami dla szybszych, bardziej spójnych harmonogramów produkcji

Lekki rejestrator ekranu, który nie powoduje opóźnień na ekranie komputera

ClickUp limity

Plany Free Forever mają tylko 100 MB przestrzeni dyskowej

Mnogość funkcji może być krzywą uczenia się dla użytkowników początkujących w produkcji wideo

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp AI: Dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Camtasia: Najlepsza do tworzenia wideo szkoleniowych

Via TechSmith Wideo przekazuje wiele informacji wyraźniej niż sam tekst. Camtasia może sprawić, że nagrania ekranu i notatki wideo staną się częścią wewnętrznej komunikacji i strategii szkoleniowych.

To oprogramowanie typu "wszystko w jednym" jest świetne dla początkujących, z funkcjami łatwego nagrywania, edycji i efektów. Możesz użyć tej alternatywy dla OBS Studio do nagrywania surowego materiału, edytowania go i natychmiastowego przesyłania do YouTube, intranetów i innych platform.

Najlepsze funkcje Camtasia

Wszechstronne funkcje cięcia, przycinania, przenoszenia i ponownego nagrywania materiału filmowego

Biblioteka zasobów royalty-free do efektów

Łatwy proces przesyłania do serwisów Vimeo, YouTube i innych

Proste oprogramowanie do streamowania, dzięki czemu świetnie nadaje się dla początkujących

Limity Camtasia

Aktualizacje mogą być nagłe i uciążliwe

Przetwarzanie wideo jest powolne

Ceny Camtasia

Indywidualna subskrypcja: 179,88 USD/rok

Licencja wieczysta: 299,99 USD (jednorazowo)

Camtasia oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1,000 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

3. Streann Studio: Najlepsze do tworzenia i udostępniania wideo na żywo online

Via Streann Studio Streann Studio to kompleksowe, oparte na przeglądarce oprogramowanie do tworzenia wideo na żywo i streamów na popularnych platformach. Łatwy w użyciu pulpit sprawia, że nagrywanie jest proste, a nawet obejmuje edycję na żywo i narzędzia do projektowania do niestandardowego przesyłania strumieniowego na żywo w locie.

Streann Studio oferuje również wstępnie nagrane wideo, opcje edycji i publikacji. Jest to doskonały wybór dla influencerów i streamerów na żywo, którzy muszą niezawodnie tworzyć atrakcyjne wizualnie wideo.

Najlepsze funkcje Streann Studio

Opcje bezpośredniego przesyłania strumieniowego do serwisów YouTube, Facebook i Twitch

Możliwość udostępniania ekranu

Łatwe nagrywanie audio i wideo

Wysokiej jakości wideo z narzędziami do efektów na żywo

Limity Streann Studio

Wstawia znak wodny w planie Free

Limit liczby gości, nawet w planach premium

Ogranicza przesyłanie strumieniowe w planie Free

Cennik Streann Studio

Basic: Free

Silver: 19 USD/miesiąc lub 150 USD/rok

Gold: 29 USD/miesiąc lub 230 USD/rok

Platinum: 99 USD/miesiąc lub 950 USD/rok

Prosumer (5 licencji): 395 USD/miesiąc lub 3 950 USD/rok

Streann Studio oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (2 recenzje)

Capterra: Brak recenzji

4. XSplit: Najlepszy do wysokiej jakości transmisji na żywo

Via XSplit XSplit Broadcaster to potęga w przestrzeni streamingu na żywo i rozgrywki. Oferuje kompleksowe przechwytywanie ekranu, w tym funkcje nagrywania rozmów Zoom i Discord. Może strumieniować wideo na główne platformy za pomocą natywnych wtyczek i nagrywać wiele wyjść wideo i audio jednocześnie.

XSplit zapewnia również funkcje i efekty do organizowania wirtualnych kanapek, w tym możliwość niestandardowego podziękowania i ekranów wyjazdowych, aby zaprezentować patronów i darczyńców.

XSplit najlepsze funkcje

Efekty dla dynamicznych wydarzeń wirtualnych i transmisji na żywo

Niestandardowe opcje dla platform streamingowych, wyjść i edycji

Animacje, efekty i narzędzia do edycji w rozbudowanym interfejsie

Limity XSplit

Ma wysoki poziom złożoności porównywalny do OBS

Zużywa dużo mocy obliczeniowej podczas streamowania

Ceny XSplit

VCam Premium: 30 USD/rok

Broadcaster Premium: $60/rok

Pakiet Premium: 70 USD/rok

XSplit oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4.1/5 (ponad 50 recenzji)

5. Wave.video: Najlepsze do tworzenia i udostępniania angażujących wideo online

Przez Wave.wideo Wave.video oferuje wiele przyjaznych dla początkujących funkcji do transmisji na żywo i tworzenia angażujących materiałów wideo. Interfejs jest łatwy w obsłudze i zawiera narzędzia do tworzenia efektów, niestandardowych układów i edycji, ze skrótami klawiaturowymi dla zaawansowanych użytkowników. Wszystkie funkcje streamingu na żywo w Wave.video są oparte na przeglądarce internetowej, więc nie jest konieczne pobieranie plików, a ponadto aplikacja może obsługiwać multistreaming na wielu kanałach.

Najlepsze funkcje Wave.video

Proste narzędzia do edycji i efektów

Łatwe możliwości hostingu dla gości

Internetowy hosting i edycja

Biblioteka efektów dźwiękowych, obrazów i klipów wideo

Limity Wave.wideo

Znaczące limity w planach Free Plan

Sporadyczne opóźnienia wideo lub audio

Czasami powolne działanie

Ceny Wave.wideo

Free

Streamer: 16 USD/miesiąc

Twórca: $24/miesiąc

Business: $48/miesiąc

Oceny i recenzje Wave.video

G2: 4.6/5 (80 recenzji)

Capterra: 4.6 (370+ recenzji)

6. Wirecast: Najlepsza do konfigurowalnych i interaktywnych transmisji na żywo w wysokiej jakości

Via Wirecast Wirecast to profesjonalna platforma do streamingu na żywo i edycji wideo. Oferuje wszechstronne możliwości nagrywania i edycji dźwięku, w tym nagrywanie wielościeżkowe i miksowanie na platformie. Możliwe jest połączenie nieograniczonej liczby źródeł (w tym nagrywanie z kamery internetowej), miksowanie do ośmiu ścieżek audio w wideo oraz korzystanie ze standardowych w branży elementów sterujących i funkcji edycji. Oprogramowanie to pozwala tworzyć bardzo angażujące i interaktywne transmisje na żywo.

Najlepsze funkcje Wirecast

Obsługuje złożone strumienie audio i wymagania

Ułatwia streaming na żywo na głównych platformach

Oferuje konferencje peer-to-peer dla wydarzeń i podcastów

Limity Wirecast

Różne funkcje sprawiają, że platforma jest złożona

Standardowy plan pozwala tylko na dwóch gości

Ceny mogą być wysokie dla początkujących

Cennik Wirecast

Wirecast Studio: 35 USD/miesiąc

Wirecast Pro: $46/miesiąc

Oceny i recenzje Wirecast

G2: 4.2/5 (36 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (14 opinii)

7. Bandicam: Najlepsze do tworzenia profesjonalnie wyglądających wideo

Via Bandicam Kolejną alternatywą dla OBS jest Bandicam, przyjazne dla początkujących narzędzie do nagrywania ekranu, które jest łatwe w użyciu od początku do końca. Możesz przechwytywać zrzuty ekranu, nagrywać swój ekran oraz dodawać wideo i audio z kamery internetowej lub mikrofonu.

Jest to proste, ograniczone narzędzie, które oferuje wszystko, czego potrzebujesz do przechwytywania, wyróżniania i dodawania adnotacji do nagrań. Twórz profesjonalnie wyglądające filmy wideo na YouTube lub wewnętrzne szkolenia, aby ułatwić komunikację.

Bandicam najlepsze funkcje

Niezwykle proste funkcje i narzędzia

Rozszerzone opcje nagrywania webinarów i długich wydarzeń

Narzędzia do rysowania i pisania w czasie rzeczywistym dla samouczków i poradników

Limity Bandicam

Bandicam jest dostępny tylko dla użytkowników Microsoft Windows

Brak zaawansowanych funkcji edycji

Ceny Bandicam

Jedna licencja: 39,95 USD (jednorazowo)

Dwie licencje: 59,96 USD (jednorazowo)

Bandicam oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (32 recenzje)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

8. Lightstream: Najlepszy do tworzenia bardziej efektownych transmisji na żywo dla firm, podcasterów, gospodarzy talk show i graczy konsolowych

Via Lightstream Lightstream to platforma do transmisji audio i wideo na żywo. Działa w chmurze, dzięki czemu można łatwo transmitować wydarzenia na żywo z dowolnej lokalizacji. Za pośrednictwem platformy można prowadzić transmisje w serwisach YouTube, Twitch i Facebook, a ponadto oferuje ona integrację z innymi platformami w celu uzyskania zaawansowanych narzędzi do edycji i interakcji.

Nagrania wideo i audio są wysokiej jakości, nawet w wersji mobilnej. Doświadczeni operatorzy mogą z łatwością zapraszać gości, niestandardowo dostosowywać wideo i przesyłać strumieniowo bezpośrednio do obserwujących.

Najlepsze funkcje Lightstream

Nieograniczona liczba godzin streamingu

Łatwy w użyciu interfejs

Wygodna obsługa w całości w chmurze

Natywne przesyłanie strumieniowe na żywo do YouTube i innych głównych platform

Limity Lightstream

Warstwa cenowa określa liczbę klatek na sekundę (fps)

Program limituje liczbę gości na produkcję

Ceny Lightstream

Gracz: $8-$16/miesiąc

Twórca: $25-$50/miesiąc

Lightstream oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 5/5 (4 recenzje)

9. ScreenPal: Najlepsza do nagrywania samouczków, demonstracji i kamer internetowych

Via ScreenPal Jeśli potrzebujesz prostego narzędzia do przechwytywania ekranu do nagrywania i przekazywania pomysłów, ScreenPal oferuje uproszczony, intuicyjny interfejs. Jest on dostępny na urządzenia z systemem Windows, komputery Mac i Chromebooki, a do rozpoczęcia korzystania z niego nie jest wymagane konto.

Być może znasz ScreenPal pod jej wcześniejszą nazwą, Screencast-O-Matic. Jeśli tak, to obecna wersja nadal oferuje te same funkcje, łatwą edycję i opcje Free. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do nagrywania podstawowych samouczków i demonstracji dla YouTube lub wewnętrznej komunikacji Business.

ScreenPal najlepsze funkcje

Zawiera wiele narzędzi i produktów, takich jak nagrywanie ekranu, edycja wideo, zrzuty ekranu i tworzenie historii

Oferuje zamianę mowy na tekst z wykorzystaniem AI i zamianę obrazu na tekst z wykorzystaniem OCR

Udostępnia bibliotekę obrazów, muzyki i klipów wideo dostępnych bez opłat licencyjnych

Limity ScreenPal

Sporadyczne problemy z ładowaniem wymagające ponownej instalacji

Nieprzewidywalne awarie podczas złożonych projektów

Ceny ScreenPal

Deluxe: $3/miesiąc (rocznie)

Premier: $6/miesiąc (rocznie)

Max: $10/miesiąc (rocznie)

ScreenPal oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (80 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (57 recenzji)

10. Flutin: Najlepszy do multistreamingu wideo na żywo

Via Flutin Flutin to internetowa platforma do streamowania na żywo, która oferuje ponad 30 miejsc docelowych, w tym Instagram. Gracze mogą organizować wielostrumieniowe rozgrywki, a twórcy zawartości mogą gościć wielu gości lub nagrywać wydarzenia na żywo. Istnieje możliwość personalizacji brandingu, dodawania tła i niestandardowego dostosowywania wideo. Multistreaming wideo na żywo jest prosty dzięki temu studiu do edycji wideo.

Flutin najlepsze funkcje

Możliwość multistreamingu na wielu popularnych platformach

Wysoka jakość materiałów wideo i audio

Wiele rodzajów wydajności, w tym talk show, podcasty, webinaria i transmisje na żywo

Opcje monetyzacji, w tym napiwki, płatne prośby i sprzedaż biletów

Ograniczenia Flutin

Sporadyczne usterki i zawieszanie się ekranu

Ograniczone opcje bramek płatniczych do monetyzacji na platformie

Limit godzin streamingu, kanałów i gości na ekranie w zależności od poziomu planu

Cennik Flutin

Free Plan

Podstawowy: 12,50 USD/miesiąc (plan roczny)

Advance: 32,50 USD/miesiąc (plan roczny)

Agencja: 65,80 USD/miesiąc (plan roczny)

Flutin oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (45 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (42 opinie)

Flutin - nowoczesne oprogramowanie do streamingu na żywo i nagrywania wideo

Spraw, by produkcja wideo i nagrywanie ekranu stały się płynną częścią Twojego cyklu pracy dzięki solidnym alternatywom OBS. Zawartość firmy staje się lepsza, a komunikacja wewnętrzna łatwiejsza, gdy wysokiej jakości nagrania wideo bez znaków wodnych są dostępne za jednym kliknięciem.

Dzięki wideo możesz wygodnie rozwijać swoją markę i grono odbiorców, narzędzi do współpracy i procesy. Jeśli szukasz funkcji przesyłania strumieniowego na żywo i nagrywania wideo wbudowanych bezpośrednio w hub zarządzania projektami, rozważ ClickUp. Zarejestruj się, aby uzyskać darmowe konto i zacznij tworzyć już dziś.