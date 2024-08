Zapanuj nad czasem: 10 najlepszych aplikacji kalendarza na Maca w 2024 roku

Wraz z wiekiem wielu z nas ma wrażenie, że czas płynie wolniej biegnie coraz szybciej . Chociaż naukowcy nie potrafią wyjaśnić dokładnej przyczyny tego zjawiska, jedno jest pewne - musimy coś do zrobienia! ⌛

Bardziej świadome organizowanie swoich działań może pomóc odzyskać kontrolę nad czasem. Zamiast pozwalać godzinom uciekać, możesz w pełni wykorzystać każdy dzień dzięki starannemu planowaniu poprzez aplikacje kalendarza.

Jeśli korzystasz z komputera Apple, trafiłeś we właściwe miejsce - przygotowaliśmy listę 10 najlepszych aplikacji kalendarza dla komputerów Mac.

Po zapoznaniu się z ich najważniejszymi funkcjami, wadami i cenami, będziesz w stanie wybrać idealnego towarzysza kalendarza dla swoich osobistych lub zawodowych potrzeb.

Czym są aplikacje kalendarza dla komputerów Mac?

Aplikacje kalendarza dla komputerów Mac to narzędzia zaprojektowane, aby pomóc osobom korzystającym z komputerów Apple efektywnie zarządzać czasem. Aplikacje te mogą być używane zarówno w kontekście osobistym, jak i biznesowym, przez pojedyncze osoby lub zespoły.

Dzięki wizualizacji harmonogramu za pomocą kalendarza można być na bieżąco ze wszystkimi nadchodzącymi wydarzeniami, od urodzin po terminy projektów. Aplikacje kalendarza pozwalają również efektywnie planować spotkania i terminy, zapobiegając nakładaniu się ich na siebie.

Cyfrowe kalendarze oferują wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi kalendarzami papierowymi, w tym powiadomienia o przypomnieniach i synchronizacja między różnymi urządzeniami. 🔄

Czego należy szukać w aplikacjach kalendarza dla komputerów Mac?

Wybierając aplikację kalendarza dla urządzenia Mac, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Funkcje: Aplikacje kalendarza istnieją w szerokim zakresie, od prostych i minimalistycznych po wysoce wyspecjalizowane i pełne funkcji. Wybierz aplikację kalendarza, która spełnia Twoje szczególne potrzeby Interfejs: Aplikacja kalendarza powinna mieć atrakcyjny i intuicyjny wygląd, umożliwiający łatwy widok i tworzenie wydarzeń. Powinna wyglądać schludnie, nawet gdy twój harmonogram jest wypełniony po brzegi Niestandardowy wygląd: Wiążąc się z poprzednim punktem, powinieneś być w stanie zmienić wygląd interfejsu kalendarza i przełączać się między widokami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi Integracja: Wybierz aplikację kalendarza, która płynnie integruje się z innymi używanymi narzędziami, takimi jak klient e-mail,oprogramowanie do zarządzania projektami5. Udostępnianie: Posiadanie możliwościudostępniania kalendarza i indywidualnymi wydarzeniami z innymi jest kluczowa, gdy pracujesz w zespole

10 najlepszych aplikacji do obsługi kalendarza na Maca w 2024 roku

Przy tak wielu aplikacje kalendarza na Maca, może być trudno dowiedzieć się, które z nich są warte twojego czasu. Ta lista 10 najlepszych ma na celu uproszczenie tego procesu poprzez przedstawienie najlepszych dostępnych opcji, pomagając znaleźć idealne narzędzie do usprawnienia planowania i podniesienia umiejętności zarządzania czasem. ☝️

Łatwo przeciągaj zadania w widoku kalendarza, aby edytować terminy, tworzyć nowe zadania lub usuwać je w ClickUp

Choć oferuje wszystkie funkcje aplikacji kalendarza, ClickUp jest czymś znacznie więcej. Jest to kompleksowy, a jednocześnie darmowy narzędzie do zarządzania projektami które może uczynić dowolne zadanie lub proces bardziej wydajnym . Pobierz aplikację ClickUp dla komputerów Mac i użyj jej widoku Kalendarza do planowania i zmiany harmonogramu dowolnego wydarzenia za pomocą prostej akcji przeciągnij i upuść. Masz istniejący harmonogram, którego chcesz użyć? Możesz zintegrować ClickUp ze swoim kalendarzem iCloud, aby kontynuować tam, gdzie skończyłeś.

The Widok kalendarza ClickUp jest wysoce konfigurowalny - możesz ręcznie wybrać dokładnie to, co chcesz zobaczyć, korzystając z widoków dziennych, tygodniowych i miesięcznych, kodowania kolorami zadań i filtrów. Do współpracować z innymi , zapraszać ich do widoku i edycji lub dodawać komentarze do zadań.

Jeśli nie wiesz, jak zacząć organizacja czasu skorzystaj z gotowego Szablon do planowania kalendarza ClickUp który może pomóc w pełni wykorzystać ten niesamowity widok. 🗓️

ClickUp najlepsze funkcje

Integracja z kalendarzem iCloud

Widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne

Planowanie i zmiana harmonogramu metodą "przeciągnij i upuść

Filtry i zaawansowane ustawienia niestandardowe

Udostępnianie, kontrola dostępu i komentarze do zadań ułatwiające współpracę

Inne widoki dlazarządzanie czasemtakie jak Gantt, Oś czasu i Obciążenie pracą

Szacowany czas, śledzenie czasu i raportowanie

Limity ClickUp

Jednokierunkowa integracja z kalendarzem iCloud

Zarządzanie kilkoma kalendarzami jednocześnie może być w niektórych przypadkach trudne

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny w planach Unlimited i wyższych za $5/obszar roboczy

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2 Kalendarz iCloud

Via: kalendarz iCloud Jeśli jesteś zapalonym użytkownikiem Apple, prawdopodobnie spotkałeś się już z Kalendarzem iCloud. Płynnie synchronizująca się na wszystkich urządzeniach Apple, ta aplikacja kalendarza ma wyjątkowo minimalistyczny wygląd i jest łatwa w użyciu. Wystarczy kilka kliknięć, by ustawić wydarzenia i udostępniać je publicznie lub prywatnie.

Aplikacja kalendarza Apple może również automatycznie wypełniać szczegóły wydarzeń po podaniu głównych informacji, pokazując dokładną lokalizację na mapie i przewidywaną pogodę na ten dzień. 🌤️

Oprócz niezrównanej prostoty, najbardziej godną uwagi zaletą Kalendarza iCloud jest możliwość tworzenia kalendarzy dla różnych aspektów życia i przełączania wydarzeń między nimi.

Najlepsze funkcje Kalendarza iCloud

Prosty i łatwy w użyciu

Możliwość zarządzania wieloma kalendarzami jednocześnie

Zaproszenia na wydarzenia ze śledzeniem odpowiedzi

Wybór strefy czasowej

Automatyczna populacja szczegółów wydarzenia

Widok dzienny, tygodniowy i miesięczny

Opcja chińskich dat księżycowych

Limity kalendarza iCloud

Brak niektórych zaawansowanych funkcji

Udostępnianie kalendarza osobom, które nie korzystają z urządzeń Apple, może być trudne

Ceny kalendarza iCloud

Free z iCloud

Kalendarz iCloud - oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (100+ recenzji)

: 4.1/5 (100+ recenzji) TrustRadius: 8.4/10 (30+ recenzji)

3. BusyCal

Via: BusyCal Jak sama nazwa wskazuje, BusyCal został zaprojektowany, aby zaoszczędzić cenny czas dla tych, którzy mają napięty harmonogram. Aplikacja pozwala importować kalendarze z wielu źródeł, takich jak iCloud i Google, i zarządzać nimi wszystkimi pod jednym dachem, dzięki czemu nie trzeba przełączać się między aplikacjami.

Kolejną zaletą BusyCal jest możliwość tworzenia wydarzeń za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym. Możesz szybko zanotować szczegóły, a aplikacja rozpozna godzinę, datę i lokalizację.

BusyCal zasługuje również na pochwałę za swoją elastyczność. Można wybrać jeden z pięciu widoków:

Dzień Tydzień Miesiąc Rok Lista

Niestandardowe widoki można jeszcze bardziej dostosować, wybierając liczbę wyświetlanych dni lub tygodni, zmieniając krój i rozmiar czcionki lub dodając kolory i urocze małe grafiki, aby uczynić swój harmonogram mojej pracy mniej przyziemne! 🌈

Najlepsze funkcje BusyCal

Zarządzanie kalendarzami z wielu źródeł

Integracja z wieloma usługami w chmurze i siecią Wireless-LAN

Integracja zplatformy konferencyjne takimi jak Zoom i Webex

Szybka data powstania wydarzenia przy użyciu języka naturalnego

Codzienne listy kontrolne na pasku bocznym po prawej stronie aplikacji

Synchronizacja zadań z aplikacją Przypomnienia dla Mac 10.14

Wiele opcji niestandardowych, w tym układ i wygląd

Limity BusyCal

Sporadyczne błędy w aplikacji kalendarza

Częste powiadomienia o aktualizacjach mogą przeszkadzać niektórym użytkownikom

Ceny BusyCal

Dożywotnia licencja i 18 miesięcy aktualizacji: $49.99

i 18 miesięcy aktualizacji: $49.99 Dodatkowe 18 miesięcy aktualizacji: $29.99

BusyCal oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (4+ recenzji)

: 4.6/5 (4+ recenzji) Mac App Store: 4.5/5 (2,000+ recenzji)

4. Cron

Via: Cron Pozyskane przez aplikacja do planowania Notion w 2022 roku, Cron to rozwijająca się aplikacja kalendarza dla osób prywatnych i firm. Aplikacja jest prosta, ale dobrze wygląda, umożliwiając wybór między jasnym i ciemnym motywem. 🌓

Oferuje podstawowe funkcje kalendarza, takie jak powtarzanie wydarzeń i strefy czasowe, z kilkoma wartymi wzmianki wyjątkami. Na przykład, można używać skrótów klawiaturowych do nawigacji po aplikacji. Aby ułatwić pracę zespołową aplikacja umożliwia łatwe udostępnianie swojej dostępności i nakładanie harmonogramów członków zespołu w celu wydajnego alokację zasobów .

Należy pamiętać, że aby się zarejestrować, trzeba mieć konto Google. Opcja synchronizacji iCloud jest wciąż w fazie prac w momencie pisania tego artykułu.

Cron najlepsze funkcje

Połączenie wielu kont w Kalendarzu Google

Widoki dnia, tygodnia i miesiąca

Jasny i ciemny motyw oraz kodowanie kolorystyczne wydarzeń

Skróty klawiaturowe

Nakładanie kalendarzy członków zespołu

Łatwe udostępnianie dostępności

Limity Cron

Obecnie działa tylko z kontami Kalendarza Google

Ceny Cron

Warstwa podstawowa : Free

: Free Poziom Enterprise: Dostępne po kontakcie

Cron oceny i recenzje

Product Hunt: 4.8/5 (300+ recenzji)

5. Kalendarz 366 II

Via: Kalendarz 366 II Dzięki aplikacji Kalendarz 366 II Twój harmonogram może być zawsze przy Tobie, niezależnie od tego, nad czym pracujesz. Jest to konfigurowalny kalendarz na pasku menu, który można zoptymalizować pod kątem orientacji pionowej lub poziomej. Oprócz nowych funkcji, druga wersja Kalendarza 366 wyróżnia się świeżym wyglądem z ośmioma widokami i dziewięcioma motywami do wyboru.

Aplikacja kalendarza jest łatwa w użyciu dzięki skrótom klawiszowym, skrótom i przeciąganiu i upuszczaniu terminów. Podobnie jak BusyCal, Kalendarz 366 II może tworzyć wydarzenia na podstawie języka naturalnego.

Ta aplikacja kalendarza jest dostępna w dziewięciu różnych językach, więc może być pomocna bez względu na to, skąd pochodzisz i jak biegle posługujesz się językiem angielskim. 💬

Kalendarz 366 II najlepsze funkcje

Kalendarz na pasku menu

Osiem widoków i dziewięć motywów

Przeciągnij i upuść, aby przenieść spotkania

Skróty klawiszowe i skrót klawiszowy

Tworzenie zadań na podstawie języka naturalnego

Dziewięć opcji językowych

Kalendarz 366 II limity

Trudności w zarządzaniu powiadomieniami w aplikacji kalendarza

Kalendarz 366 II ceny

Jednorazowy zakup: $14.99

Kalendarz 366 II oceny i recenzje

Mac App Store: 4.6/5 (400+ recenzji)

6. Morgen

Via: Morgen Morgen oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które pozwalają nadążyć za harmonogramem, bez względu na to, jak bardzo jest on zapchany. Wszystko na tej platformie zostało zaprojektowane tak, aby zaoszczędzić czas - od danych powstania wydarzeń w języku naturalnym po spersonalizowane linki do rezerwacji ułatwiające planowanie.

Dzięki Morgen możesz kompilować kalendarze z różnych źródeł, w tym Apple, i zarządzać nimi ze scentralizowanej platformy. Pozwala nawet łączyć zduplikowane wydarzenia z różnych kalendarzy. Morgen sprawia, że blokowanie czasu proste, ponieważ można upuszczać elementy z Menedżera zadań bezpośrednio do kalendarza.

Wśród aplikacji kalendarza dla komputerów Mac, Morgen wyróżnia się przede wszystkim możliwością ułatwienia koordynacji zespołowej.

Kiedy chcesz zaplanować spotkanie, Morgen nie tylko pokaże ci, kiedy twoi koledzy z zespołu są dostępni, ale także zasugeruje czas, który spowoduje minimalne zakłócenia w codziennych harmonogramach i skupieniu uczestników. 🧑‍💻

Najlepsze funkcje Morgen

Integracja wielu kalendarzy i łączenie zduplikowanych wydarzeń

Spersonalizowane strony rezerwacji i połączone harmonogramy

Niestandardowe powiadomienia i przypomnienia

Określa optymalne godziny spotkań dla wszystkich uczestników wydarzenia

Dane wejściowe w języku naturalnym do automatycznego tworzenia wydarzeń

Integracja z platformą połączeń wideo i menedżerem zadań

Rygorystyczne standardy bezpieczeństwa danych

ograniczenia #### Morgen

Synchronizacja wielu kalendarzy jest dostępna tylko w płatnych planach

Opcja Free aplikacji kalendarza jest limitowana

Ceny Morgen

Podstawowy : Free

: Free Pro : $9/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $9/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny dostępne po kontakcie

Morgen oceny i recenzje

Product Hunt: 4.9/5 (80+ recenzji)

7. Any.do zrobienia

Via: Any.do zrobienia Dzięki kalendarzowi, dziennemu planerowi i narzędziom do współpracy, Any.do do zrobienia pomaga utrzymać się na szczycie każdego projektu i oś czasu projektu . Możesz tworzyć oddzielne kalendarze dla potrzeb osobistych i biznesowych, zachowując równowagę między pracą a życiem prywatnym. ⚖️

Aplikacja kalendarza integruje się z wieloma innymi kalendarzami, w tym z iCloud, i płynnie synchronizuje się między różnymi urządzeniami, zapewniając przegląd harmonogramu w czasie rzeczywistym w podróży.

Z Any.do można korzystać razem ze współpracownikami, przydzielając sobie nawzajem zadania i komunikując się za pomocą komentarzy i czatu. Dołącz podzadania, notatki i pliki, aby dać osobom przypisanym wszystko, czego potrzebują, aby łatwo zakończyć zadania i zminimalizować niepotrzebne kontakty zwrotne.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Kalendarz, listy do zrobienia, zarządzanie zadaniami i przypomnienia

Współpraca poprzez przydzielanie zadań, komentarze i czat

Harmonogramy pracy i życia w jednym kalendarzu

Szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy

Integracja z popularnymi kalendarzami i ponad 5000 innych aplikacji za pośrednictwem Zapier

Synchronizacja między urządzeniami

Limity Any.do zrobienia

Aplikacja kalendarza może nie być w stanie pomieścić większych teamów

Ograniczone funkcje i niestandardowe opcje w planie Free

Cennik Any.do zrobienia

Osobisty : Free

: Free Premium : $3/miesiąc

: $3/miesiąc Teams: 5 USD/użytkownik/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Any.do zrobienia

G2 : 4.1/5 (100+ recenzji)

: 4.1/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

8. Kalendarz Proton

Via: Kalendarz Proton Proton jest znaną szwajcarską firmą klient poczty e-mail który rozszerzył swoje usługi o planowanie. Podobnie jak inne narzędzia Proton, Proton Calendar kładzie duży nacisk na ochronę danych. Wszystkie informacje o wydarzeniach w kalendarzu są szyfrowane od początku do końca, nawet jeśli wydarzenie jest udostępniane przez zewnętrznego użytkownika i źródło. 🔒

Jeśli chodzi o niestandardowe ustawienia, możesz wybierać między różnymi widokami, edytować motyw i definiować, kiedy i jak chcesz otrzymywać powiadomienia. Jeśli korzystasz już z Proton Mail, korzystanie z Kalendarza Proton powinno być płynne, ponieważ możesz tworzyć wydarzenia i zarządzać zaproszeniami bez opuszczania aplikacji e-mail.

Najlepsze funkcje Kalendarza Proton

Najwyższy poziom ochrony danych kalendarza z szyfrowaniem

Obsługa wielu kalendarzy

Synchronizacja z urządzeniami iOS

Widok według dnia, tygodnia lub miesiąca

Niestandardowe powiadomienia i alerty e-mail

Motywy kalendarza

Udostępnianie pełnego kalendarza lub tylko dostępności

Szybkie dane powstania wydarzenia i zaproszenia przez Proton Mail

Limity kalendarza Proton

Brak powiadomień push dla użytkowników kalendarza Apple (ponieważ jest dostępny tylko przez przeglądarkę)

Ceny kalendarza Proton Calendar

Free

Unlimited: 9,99 USD (rozliczenie roczne)

Kalendarz Proton oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

9. Mini kalendarz

Via: Mini kalendarz Czasami nie potrzebujesz wszystkich dzwonków i gwizdków, ale raczej subtelnej aplikacji kalendarza, na którą możesz rzucić okiem w razie potrzeby. Mini Calendar jest właśnie takim lekkim narzędziem, które nie odwraca uwagi od ważnej pracy, którą wykonujesz. 🪶

Dostęp do Mini Kalendarza można uzyskać w następujących miejscach:

Widżet centrum powiadomień Ikona Docka Ikona paska menu Konfigurowalny skrót klawiaturowy Widżet pulpitu

Jeśli umieścisz Mini Kalendarz na pulpicie, będziesz mógł zmienić jego kolor i krycie. Możesz również wybrać wyświetlanie kalendarza nad innymi oknami, jeśli chcesz mieć go zawsze pod ręką.

najlepsze funkcje #### Mini Calendar

Prosta aplikacja kalendarza

Dostępny w pięciu miejscach

Konfigurowalny widżet zawsze na pulpicie

Widżet na pulpicie nad tapetą lub oknami

Godziny wschodu i zachodu słońca

Konfigurowalny skrót klawiaturowy i wyświetlanie paska menu

Limity mini kalendarza

Brak możliwości planowania, zapraszania lub udostępniania wydarzeń

Cennik mini kalendarza

Free

Mini Kalendarz oceny i recenzje

Mac App Store: 4.8/5 (1,000+ recenzji)

10. Fantastyczny

Via: Fantastyczne Z sześcioma widokami, sześcioma opcjami językowymi i wieloma innymi przyjemnymi rzeczami, Fantastical zasługuje na swoją nazwę. Możesz przesyłać istniejące konta do Fantastical i tworzyć niestandardowe ustawienia kalendarzy. Filtry ostrości pozwalają oddzielić harmonogramy pracy i osobiste za pomocą kilku kliknięć. 🖱️

Ponieważ Fantastical ma wszystkie standardowe funkcje, skupmy się na tym, co jest wyjątkowe. Na przykład, pozwala nie tylko udostępniać wolne terminy, ale także zaproponować wiele opcji czasu i daty, gdy planowanie wydarzeń z udziałem innych osób. Pomóż uczestnikom przygotować się, przesyłając pliki i obrazy bezpośrednio do iCloud lub innego dostawcy, synchronizując je na wszystkich urządzeniach.

Chcesz dowiedzieć się o ważnych nadchodzących datach i wydarzeniach publicznych? Wyszukuj, przeglądaj i czytaj odpowiednią zawartość w Fantastical, a następnie dodaj wydarzenie do kalendarza, aby go nie przegapić.

Najlepsze funkcje Fantastical

Widoki DayTicker, dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku

Filtry ostrości do oddzielania harmonogramów osobistych i służbowych

Udostępnianie wolnych terminów i proponowanie wielu opcji zaproszonym osobom

Integracja z platformami konferencyjnymi i szybkie generowanie połączeń

Pogoda i dane o wydarzeniach publicznych

Sześć opcji językowych

Dodawanie plików i obrazów

Limity Fantastical

Niektórzy użytkownicy uważają, że cena jest zbyt wysoka i nie ma darmowej wersji aplikacji kalendarza

Przydałaby się opcja potwierdzania zmian, ponieważ użytkownicy mogą przypadkowo zmodyfikować wydarzenia i udostępniać aktualizację innym

Cennik Fantastical

Dla osób fizycznych : 4,75 USD/miesiąc

: 4,75 USD/miesiąc Dla rodzin do 5 osób : $7.50/miesiąc

: $7.50/miesiąc Dla Teams : $4.75/użytkownika/miesiąc

: $4.75/użytkownika/miesiąc Elastyczne Teams: Dostępne po kontakcie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Fantastyczne oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (10+ recenzji)

: 4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

Uprość zarządzanie czasem dzięki najlepszym aplikacjom do obsługi kalendarza na Maca

Te 10 aplikacji do obsługi kalendarza na Maca rewolucjonizuje sposób, w jaki widzisz i organizujesz swój czas. Jeśli chodzi o życie osobiste, dzięki nim już nigdy nie przegapisz urodzin przyjaciela. W kontekście Business, te aplikacje kalendarza umożliwiają Tobie i Twojemu zespołowi pracować wydajniej i pozostań w zgodzie ze swoimi mapa procesu niezależnie od okoliczności.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji, aby zwiększyć swoją wydajność, skorzystaj z ClickUp . To narzędzie do zarządzania projektami ma wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia niesamowitych rzeczy i to w rekordowym czasie. ⏱️