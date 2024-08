10 wiodących alternatyw i konkurentów Time Doctor w 2024 r

Jeśli nie jesteś ostrożny, praca może łatwo przejąć kontrolę nad twoim życiem, zwłaszcza jeśli pracujesz zdalnie. A whopping 56% pracowników zdalnych ma trudności z wyłączeniem się pod koniec dnia pracy! Co gorsza, nawet firmy mają trudności ze śledzeniem wydajności pracowników.

W tym miejscu aplikacje do śledzenia czasu takie jak Time Doctor, przynosząc korzyści zarówno w zarządzaniu zadaniami Business, jak i osobistym samopoczuciu. Dzięki precyzyjnemu śledzeniu czasu, możesz rozliczać i zarządzać klientami w bardziej przejrzysty sposób .

Pomaga również przewidzieć czas poświęcony na przyszłe zadania, co jest szczególnie ważne dla freelancerów i firm stosujących godzinową strukturę rozliczeń. Podczas gdy dobra aplikacja, taka jak Time Doctor, umożliwia tobie i twojemu zespołowi lepiej organizować czas i być bardziej wydajnym, narzędzie może nie być twoją filiżanką herbaty.

Mając to na uwadze, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw Time Doctor, które pomogą ci zarządzać zadaniami, zwiększyć wydajność i zachowaj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym jak profesjonalista! 🎉

Czym jest Time Doctor?

Via: Time Doctor Jak mówi powiedzenie, szczęśliwi pracownicy to wydajni pracownicy. Time Doctor ma na celu promowanie szczęścia i równowagi między pracą a życiem prywatnym poprzez umożliwienie " praca w dowolnym miejscu i czasie " kultura, ułatwiająca pełna przejrzystość i odpowiedzialność.

Dzięki automatycznemu monitorowaniu sposobu spędzania czasu, aplikacja pomaga zidentyfikować najlepszych pracowników i wiedzieć, kiedy wkroczyć, aby zaoferować wsparcie, nawet dla zdalnych zespołów.

Oprogramowanie do śledzenia czasu jest szczególnie mocne, jeśli chodzi o funkcje, które upraszczają rozliczenia i listy płac dla Teams opłacanych na godziny. Nie tylko śledzi czas spędzony na zadaniach, ale także monitoruje korzystanie z witryn internetowych i aplikacji, pomagając w ograniczyć rozpraszanie uwagi .

W przypadku zespołów pracujących na miejscu, takich jak ekipy budowlane, Time Doctor oferuje śledzenie GPS i przypomnienia, jeśli członek zespołu oddali się od wyznaczonego obszaru.

Time Doctor jest ukierunkowany na tworzenie wydajnego i zdyscyplinowanego środowiska pracy, niektórzy użytkownicy mogą mieć trudności z poruszaniem się po jego interfejsie lub funkcjach monitorowania .

Jak wybrać najlepszą alternatywę dla Time Doctor?

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem szukającym wsparcia w zakresie fakturowania lub menedżer poszukujący zoptymalizować wydajność zdalnego zespołu możesz wziąć pod uwagę te czynniki, szukając swojego następnej aplikacji zwiększającej wydajność :

Dokładność śledzenia czasu: Wybierz platformę, która oferuje precyzyjne możliwości śledzenia czasu, najlepiej dla jednoczesnych zadań, aby zapewnić uczciwe rozliczenia i szacowany czas projektu ⏳ Analityka wydajności: Poszukaj dogłębnych funkcji analitycznych, które pomogą zidentyfikować wąskie gardła wydajności i promować świadome decyzje w całym procesie zarządzania projektami Funkcje automatyzacji: Idealna alternatywa powinna oferować solidnefunkcje automatyzacji do przydzielania zadań, przypomnień i raportowania, zmniejszając codzienny wysiłek ręczny Integracje z innymi firmami: Upewnij się, że platforma dobrze integruje się z narzędziami, z których już korzystasz, npoprogramowanie do zarządzania projektami,Systemy CRMi oprogramowanie księgowe Możliwość dostosowania: Elastyczność w tworzeniu niestandardowych raportów, ustawianiu alertów lub tworzeniu unikalnych ustawień rozliczeniowych i płacowych może usprawnić cykl pracy Skalowalność: Wybierz platformę, która może być skalowana wraz z rozwojem Twojego biznesu, czy to poprzez dodatkowe funkcje, licencje użytkowników czy przechowywanie danych

Up Your Time Management Game: 10 najlepszych alternatyw dla Time Doctor

Po pierwsze - Twoje potrzeby dyktują, czego szukasz. Być może potrzebujesz tylko wiedzieć, kiedy pracownik wchodzi i wychodzi z pracy. Lub, jeśli są w zespole mobilnym, możesz chcieć śledzić, jakie lokalizacje odwiedzają.

Niezależnie od twoich intencji, zapoznaj się z naszym wyselekcjonowanym wyborem alternatyw Time Doctor, a znajdziesz jedną z funkcji, których szukasz! 🔍

Dokładne rejestrowanie czasu spędzonego na wielu zadaniach i projektach jednocześnie w ClickUp

Jeśli potrzebujesz wszechstronnego podejścia do śledzenie czasu projektu nie szukaj dalej niż ClickUp. Dzięki natywnemu trackerowi czasu platformy możesz rejestrować czas spędzony na zadaniach bezpośrednio z pulpitu, telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej , a także ustawienie szacowanego czasu i generowanie raportów do analizy wydajności. 📈

Co więcej, integracja z innymi narzędziami do śledzenia czasu, jak np Toggl , Harvest oraz Everhour pozwala dodawać czas śledzony poza ClickUp i prowadzić kompleksową ewidencję. Usprawnia to rozproszone procesy i umożliwia precyzyjne planowanie i prognozę, co jest niezbędnym czynnikiem do osiągnięcia celu kamieni milowych projektu i zarządzanie obciążeniami pracą .

Ale ClickUp to nie tylko śledzenie czasu - to także oszczędność czasu poprzez automatyzację rutynowych czynności !

Twórz niestandardowe automatyzacje, które uruchamiają się na podstawie wyzwalaczy i warunków wybranych przez Ciebie w ClickUp

Możesz niestandardowy Automatyzacja ClickUp aby dostosować się do unikalnych potrzeb zespołu, wyzwalając określone działania w oparciu o zmiany statusu, terminy lub niestandardowe pola. Na przykład, możesz automatycznie przypisywać członków zespołu do zadań w oparciu o status priorytetu .

ClickUp to pakiet do zarządzania zadaniami dla freelancerów i właścicieli małych firm. Platforma umożliwia tworzenie i kategoryzowanie zadań za pomocą niestandardowych etykiet i różnych kolorów poziomy priorytetów . Definiuj zadania szczegółowo i wizualizować je na wiele sposobów , takich jak Lista, Tablica Kanban oraz Wykres Gantta dla całościowego monitorowania Teams!

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Dla zapracowanych pszczół zalecamy wykorzystanie funkcji Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp -potężne narzędzie do zorganizować swój dzień i trzymaj stres na dystans. Ten przyjazny dla początkujących szablon poprowadzi Cię przez proces ustawienie realistycznych celów i budżetów, zarządzanie codziennymi działaniami i obciążeniami pracą zespołu i utrzymywanie harmonogramów wszystkich osób w zgodzie w celu osiągnięcia wspólnego powodzenia.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Niektóre automatyzacje mogą być trudne do wdrożenia (ale ClickUp posiada samouczki upraszczające ten proces)

Niestandardowe dostosowanie aplikacji do własnych upodobań może być czasochłonne ze względu na mnogość funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Harvest

Via: Harvest Harvest skupia się na trzech głównych obszarach:

Śledzenie czasu Raportowanie i analityka Fakturowanie i płatności

Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, pozwala na łatwe śledzenie czasu na pulpicie, telefonie komórkowym i przez przeglądarkę. Idzie nawet o krok dalej, przekształcając czas i wydatki w faktury, upraszczając proces płatności i usprawniając zadania księgowe. 💲

Dynamiczny raportowanie wizualne to miejsce, w którym Harvest naprawdę błyszczy. Możesz monitorować stan projektu , kontrolować budżety i wizualizować, jak obciążenie pracą rozkłada się na cały zespół. Pomagając zrozumieć koszty wewnętrzne i oferując wgląd w czasochłonne zadania, Harvest pomaga osiągnąć najwyższą wydajność!

Najlepsze funkcje Harvest

Automatyzacja przypomnień dla spójnego rejestrowania czasu pracy

Uproszczone fakturowanie

Opcje płatności online za pośrednictwem PayPal i Stripe

Monitorowanie budżetu w czasie rzeczywistym

Raportowanie obciążenia dlałatwiejsze zarządzanie obciążeniem pracą* ponad 50 integracji

Alternatywa dla Free Time Doctor

Harvest limity

Śledzenie i zarządzanie większymi ramami czasowymi może być trudne

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja raportowania jest trudna w użyciu

Ceny Harvest

Free

Pro: 10,80 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Harvest

G2 : 4.3/5 (700+ recenzji)

: 4.3/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (500+ recenzji)

3. Hubstaff

Via: Hubstaff Hubstaff ma być kompleksowym narzędziem do zarządzania czasem, monitorowanie pracowników i listy płac. Oferuje szczegółowe karty czasu pracy, zautomatyzowane funkcje płacowe i fakturowanie online, ułatwiając zarządzanie zarówno w biurze, jak i w firmie wirtualnymi Teams .

Zarządzasz zespołem na miejscu? Śledzenie czasu w oparciu o lokalizację, niestandardowe geofence i mobilne funkcje GPS Hubstaff umożliwiają monitorowanie miejsca pobytu pracowników poza siecią. 🗺️

W celu monitorowania aktywności online, konfigurowalne zrzuty ekranu oraz śledzenie aplikacji i adresów URL zapewniają szczegółowy wgląd w sposób spędzania czasu w godzinach pracy. Wirtualne odznaki za osiągnięcia można odblokować za wysoką wydajność (w oparciu o ocenę użycia myszy i klawiatury) - użyj ich, aby podnieść morale członków drużyny!

Hubstaff najlepsze funkcje

Monitorowanie pracy online i w oparciu o lokalizację

Kompleksowe karty czasu pracy

Funkcje automatyzacji listy płac

Planowanie zmian i zarządzanie urlopami

ponad 30 integracji

Limity Hubstaff

Interfejs mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika w porównaniu z innymi alternatywami Time Doctor

Użytkownicy telefonów z systemem Android mogą doświadczać opóźnień

Ceny Hubstaff*

Starter : 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 4,99 USD/miesiąc za użytkownika Grow : 7,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,50 USD/miesiąc za użytkownika Teams : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Hubstaff w celu ustalenia ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Hubstaff oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (400+ recenzji)

: 4.3/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,400+ recenzji)

4. Wydajność

Via: Wydajność Rozwinięty z myślą o agencjach , Productive oferuje szczegółową analizę danych w celu optymalizacji rozliczeń i zarządzania zasobami. Celem jest zwiększenie rentowności operacji.

Platforma umożliwia ręczne uruchomienie timera na pulpicie w momencie rozpoczęcia zadania. Alternatywnie można skorzystać z automatycznego śledzenia na podstawie wcześniej zaplanowanych rezerwacji czasu z kalendarza. 📆

Oznaczanie śledzonych godzin jako "podlegających rozliczeniu" (obciążających klienta) lub "niepodlegających rozliczeniu" (nieobciążających klienta). Productive usprawnia proces fakturowania, automatycznie pobierając całkowity niezafakturowany czas i wystawiając faktury za projekty godzinowe w oparciu o parametry, oszczędzając czas i wysiłek.

Najlepsze funkcje Productive

Ręczne i automatyczne śledzenie czasu pracy

Rozróżnianie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu

Automatyzacja fakturowania

Wbudowane zarządzanie urlopami

Limity wydajności

Brak integracji z pocztą e-mail

Ograniczone możliwości niestandardowe i elastyczność manipulacji danymi

Wydajność w cenie*

Essential : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Professional : $24/miesiąc za użytkownika

: $24/miesiąc za użytkownika Ultimate : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Wydajność oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (30+ recenzji)

: 4.6/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ recenzji)

5. Clockify

Via: Clockify W przeciwieństwie do niektórzy z jego konkurentów clockify może kontynuować śledzenie czasu nawet w przypadku utraty połączenia Wi-Fi lub transmisji danych. Po powrocie do trybu online, synchronizuje wpis czasu offline z głównym rekordem.

Oprócz podstawowego śledzenia czasu, platforma ta oferuje również Pomodoro timer aby pomóc ci pracować w predefiniowanych odstępach czasu z przerwami, co jest dodatkowym narzędziem dla skupienia i wydajności . 🍅

Clockify wykrywa, kiedy jesteś z dala od komputera i pozwala zdecydować, czy uwzględnić ten "bezczynny" czas w ogólnym śledzeniu czasu. Wszystkie te funkcje są dostępne w planie Free, co sprawia, że Clockify jest doskonałym wyborem dla małych Business .

Najlepsze funkcje Clockify

Śledzenie czasu offline

Free Pomodoro timer

Wykrywanie czasu bezczynności według uznania użytkownika

Automatycznie wypełniane karty czasu pracy z opcjami ręcznej edycji

ponad 80 integracji

Limity Clockify

Ograniczone funkcje zarządzania projektami

Po integracji mogą wystąpić nieścisłości w śledzeniu czasu

Ceny Clockify*

Free

Podstawowy : 3,99 USD/miesiąc na użytkownika

: 3,99 USD/miesiąc na użytkownika Standard : 5,49 USD/miesiąc na użytkownika

: 5,49 USD/miesiąc na użytkownika Pro : $7.99/miesiąc na użytkownika

: $7.99/miesiąc na użytkownika Enterprise:$11.99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Clockify

G2 : 4.5/5 (150+ recenzji)

: 4.5/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,500+ recenzji)

6. RescueTime

Via: RescueTime RescueTime wyróżnia się tym, że pomaga użytkownikom poprawić koncentrację . Pozwala blokować określone strony internetowe w godzinach pracy, wyciągając pomocną dłoń, gdy intencja jest silna, ale wola słaba. 😅

Ta platforma jako jedna z pierwszych wykorzystała AI do tworzenia kart czasu pracy. Jest to szczególnie przydatne, gdy trzeba przełączać się między różnymi projektami lub klientami w tym samym dniu roboczym. RescueTime automatycznie dzieli wpisy czasu między te kategorie, oszczędzając godziny pracy administratora.

Kolejną unikalną funkcją są powiadomienia w czasie rzeczywistym, które podpowiedzą ci, kiedy jesteś rozproszony, prowadząc cię z powrotem do wykonywanego zadania. Ponadto RescueTime monitoruje harmonogram i wysyła przypomnienia w odpowiednim czasie, aby nie przegapić spotkań i terminów!

Najlepsze funkcje RescueTime

Blokowanie stron internetowych w celu zwiększenia wydajności

Inteligentne alerty przekierowujące zadania

Funkcje oparte na AI

Śledzenie celów dla lepszego zarządzania czasem

Limity RescueTime

Niektórzy użytkownicy nie lubią nowszych aktualizacji oprogramowania do śledzenia czasu

Funkcje analityczne i raportowania mogłyby zostać ulepszone w porównaniu do innych alternatyw Time Doctor

Ceny RescueTime

Zaczyna się od 6,50 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje RescueTime

G2 : 4.1/5 (80+ recenzji)

: 4.1/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (130+ recenzji)

7. Wrike

Via: Wrike Wrike to solidna platforma do zarządzania projektami z możliwością śledzenia czasu, zapewniająca pełną widoczność przepływu pracy w zespole. Bezproblemowe śledzenie i tworzenie raportów na temat rozliczalnych godzin, czyli przydatne dla konsultantów którzy muszą przygotowywać uczciwe, poparte danymi faktury.

Co ciekawe, timer Wrike działa nawet po zamknięciu okna przeglądarki, zapewniając, że każda minuta jest rozliczana - dopóki ręcznie nie wstrzymasz timera lub nie przełączysz zadania. Wynik? Śledzenie czasu tylko dla jednego zadania na raz minimalizuje błędy i rozbieżności.

W przypadku zespołów Wrike oferuje kompleksowy widok czasu spędzonego na zadaniach i projektach. Pomaga to porównać faktycznie przepracowane godziny z wcześniej ustalonymi szacunkami, w wyniku czego można uzyskać lepsze wyniki zarządzanie zasobami i plany wynagrodzeń.

Najlepsze funkcje Wrike

Ręczne i automatyczne opcje zarejestrowanego czasu

Ciągły timer działa nawet, gdy przeglądarka jest zamknięta

Możliwość wstrzymywania lub wznawiania timerów w oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy

ponad 400 integracji

Limity Wrike

Możliwości automatyzacji zarządzania projektami i zadaniami mogłyby być większe

Aplikacje mobilne nie są w pełni funkcjonalne

Ceny Wrike*

Free

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : 24,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 24,80 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise :Skontaktuj się z Wrike w celu ustalenia ceny

:Skontaktuj się z Wrike w celu ustalenia ceny Pinnacle:Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać wycenę

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (3,000+ recenzji)

: 4.2/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2,500+ recenzji)

8. VeriClock

Via: VeriClock VeriClock to narzędzie oparte na chmurze, które umożliwia śledzenie pracowników pracujących zdalnie lub w zdecentralizowanych ustawieniach. Platforma umożliwia zespołowi rejestrowanie czasu pracy przez telefon lub Internet, pomagając monitorować koszty pracy w czasie rzeczywistym.

Istnieje kilka sposobów sprawdzenia, czy pracownicy przychodzą do pracy z miejsca, w którym powinni się znajdować, takich jak sprawdzanie ID dzwoniącego lub adresu IP i śledzenie GPS. Utrudnia to im granie w chowanego. 😴

VeriClock może być również używany do innych funkcji, takich jak śledzenie postępów w pracy, obliczanie nadgodzin, sporządzanie notatek na polu pracy i wysyłanie wiadomości do pracowników.

Najlepsze funkcje VeriClock

Wiele metod weryfikacji czasu pracy w oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy

Śledzenie GPS w celu monitorowania miejsca pobytu pracowników

Powiadomienia e-mail dla określonych działań pracowników

Integracja z oprogramowaniem księgowym i płacowym

Limity VeriClock

Niektórzy użytkownicy nie są zadowoleni ze stosunku kosztów do funkcji

Alternatywą dla Time Doctor jest aplikacja mobilna, która ma tendencję do wyczerpywania baterii telefonu

Ceny VeriClock

10 USD/miesięczna opłata za konto + 5 USD/użytkownika

VeriClock oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (Poniżej 5 recenzji)

: 4.8/5 (Poniżej 5 recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

9. TimeCamp

Via: TimeCamp Możesz chcieć wiedzieć nie tylko kiedy Twoi pracownicy pracują, ale także nad czym tak naprawdę pracują. TimeCamp pomaga zrozumieć, jak spędzają czas, śledząc adresy URL i aplikacje odwiedzane przez zespół w ciągu dnia.

Co więcej, jeśli zdecydujesz się na jeden z dwóch najwyższych poziomów cenowych TimeCamp, oprogramowanie oferuje jeszcze bardziej szczegółowe monitorowanie poprzez wykonywanie zrzutów ekranu odwiedzanych stron, a także solidne możliwości fakturowania.

TimeCamp jest bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o zwiększanie samodyscypliny. Członkowie Teams, którzy chcą poprawić swoje nawyki zarządzania czasem, mogą wypróbować funkcję wyznaczania indywidualnych celów, z opcjami segregacji czasu na pracę, przerwę i czas prywatny.

Najlepsze funkcje TimeCamp

Szczegółowy wgląd w korzystanie z witryn internetowych i aplikacji

Zrzuty ekranu urządzeń do monitorowania pracowników

Wsparcie dla samodzielnego monitorowania iustawienie celów* ponad 100 integracji z funkcjami śledzenia czasu pracy

Limity TimeCamp

Przydałoby się więcej niestandardowych ustawień

Opcje raportowania mogłyby być lepsze w porównaniu z niektórymi alternatywami Time Doctor

Ceny TimeCamp*

Free

Starter : 2,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 2,99 USD/miesiąc za użytkownika Podstawowy : 5,99 USD/miesiąc na użytkownika

: 5,99 USD/miesiąc na użytkownika Pro : $7.99/miesiąc za użytkownika

: $7.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z TimeCamp w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje TimeCamp

G2 : 4.7/5 (190+ recenzji)

: 4.7/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (550+ recenzji)

10. QuickBooks Time

Via: QuickBooks QuickBooks Time koncentruje się bardziej na śledzeniu pracowników w podróży, takich jak technicy pracujący w terenie, przedstawiciele handlowi lub pracownicy budowlani. Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest mobilne śledzenie czasu pracy za pośrednictwem aplikacji QuickBooks Workforce, która pozwala użytkownikom na obsługę cyklu pracy związanego z czasem praktycznie z dowolnego miejsca.

Oprogramowanie obejmuje śledzenie GPS, dzięki czemu można monitorować nie tylko godziny pracy członków zespołu, ale także ich lokalizację.

Dodatkowo, QuickBooks Time oferuje cenne narzędzia analityczne. Dostarcza konfigurowalne raporty, które można wykorzystać do podejmowania decyzji biznesowych w różnych zakresach, takich jak przewidywanie kosztów pracy i planowanie listy płac. 📊

Najlepsze funkcje QuickBooks Time

Mobilne śledzenie czasu pracy

Śledzenie GPS dla teamów mobilnych

Wgląd w działania zespołu w czasie rzeczywistym

Prognozowanie kosztów pracy i raportowanie planów płacowych

Integracja z aplikacjami księgowymi i płacowymi

QuickBooks Time Limit

Sporadyczne usterki mogą skutkować utratą danych

Ograniczona obsługa klienta w porównaniu z innymi alternatywami Time Doctor na tej liście

Ceny QuickBooks Time

Premium : $20/miesiąc + $8/miesiąc za dodatkowego użytkownika

: $20/miesiąc + $8/miesiąc za dodatkowego użytkownika Elite: $40/miesiąc + $10/miesiąc za dodatkowego użytkownika

QuickBooks Time oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (1,400+ recenzji)

: 4.5/5 (1,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (6,500+ recenzji)

Odkryj przewagę ClickUp i spraw, by liczyła się każda sekunda!

Chociaż istnieje wiele alternatyw i opcji Time Doctor dostępnych do śledzenia czasu i wydajności zespołu, ClickUp wyróżnia się wszechstronnością i kompleksowymi funkcjami zarządzania czasem i zadaniami.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego biznesu szukającym szczegółowych raportów dotyczących czasu pracy, czy freelancerem dążącym do zwiększenia wydajności i optymalizacji rozliczanych godzin, ClickUp nie tylko pomoże Ci śledzić czas, ale także sprawi, że czas będzie pracował dla Ciebie!

Rejestracja jest Free, a korzyści dla Twojego cyklu pracy mogą być nieocenione. Zarejestruj się i doświadcz efektu ClickUp już dziś! 🧚