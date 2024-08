10 najlepszych programów do tworzenia map myśli dla użytkowników komputerów Mac w 2024 roku

Kiedy jesteś pochłonięty pomysłami, zadaniami lub innymi losowymi myślami

mapa myśli

może być ratunkiem, którego nigdy nie wiedziałeś, że potrzebujesz. A dziś przedstawiamy absolutnie najlepszą na rynku aplikację do tworzenia map myśli dla komputerów Mac.

Zaprojektowane z myślą o płynnej integracji z ekosystemem komputerów Mac, narzędzia do tworzenia map myśli mogą zaspokoić niemal każdą potrzebę. To jak wirtualna tablica do udostępniania pomysłów, łączenia punktów i współpracy w czasie rzeczywistym z zespołem.

Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów nad kolejnym dużym projektem, czy też o uporządkowanie codziennych list rzeczy do zrobienia, aplikacje do tworzenia map myśli pozwalają zapanować nad umysłowym chaosem i przekształcić go w konkretny plan działania.

Zapraszamy do zapoznania się z najlepszymi aplikacjami do tworzenia map myśli, z których mogą korzystać użytkownicy komputerów Mac w 2023 roku. Porównaj zalety, wady, ceny i recenzje, aby znaleźć narzędzie ze wszystkimi funkcjami potrzebnymi do rozbicia złożonych projektów, opracowania głównej idei i nie tylko.

Czym jest oprogramowanie do tworzenia map myśli?

Mapa myśli wizualizuje informacje z centralną ideą otoczoną branchami powiązanych tematów. Struktura mapy myśli organizuje myśli, pomysły i informacje w sposób, który jest łatwy do zrozumienia i generuje jeszcze więcej nowych pomysłów. 💡

W ClickUp możesz tworzyć mapy myśli, schematy blokowe lub diagramy UML z łatwością i pewnością siebie

Oprogramowanie do tworzenia map myśli jest dokładnie tym, na co wygląda: cyfrowym narzędziem, w którym tworzysz wizualne diagramy do reprezentowania myśli, pomysłów i informacji. Mapy myśli są idealne do burzy mózgów, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, notatek lub organizowania informacji.

Oprogramowanie do tworzenia map myśli doskonale sprawdza się w środowisku biznesowym. Utwórz mapę myśli do planowania strategicznego wokół ustawienia celów lub analizy SWOT. Możesz też użyć jej w zarządzaniu projektami, aby podzielić zadanie na mniejsze części.

Krótko mówiąc, aplikacja do tworzenia map myśli jest wszechstronnym narzędziem dla każdej organizacji. Od współpracy zespołowej po zarządzanie wiedzą i podejmowanie decyzji, oprogramowanie do tworzenia map myśli to łatwe w użyciu podejście do wizualnej strukturyzacji różnych aspektów biznesu. Przekształca złożone pomysły w łatwe do zrozumienia mapy wizualne.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia map myśli?

Wybierając oprogramowanie do

narzędzie do tworzenia map myśli

to, czego będziesz chciał szukać, zależy od twoich potrzeb i preferencji. Jeśli nie jesteś pewien, od czego zacząć, oto kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę:

Łatwość użycia : Dodawanie, usuwanie i przestawianie węzłów na mapie myśli powinno być intuicyjne i proste

: Dodawanie, usuwanie i przestawianie węzłów na mapie myśli powinno być intuicyjne i proste Niestandardowość : Opcje zmiany czcionek, kolorów i układu oznaczają, że możesz dostosować mapę myśli do stylu marki swojej organizacji

: Opcje zmiany czcionek, kolorów i układu oznaczają, że możesz dostosować mapę myśli do stylu marki swojej organizacji Szablony : Wstępnie zaprojektowane szablony map myśli pozwalają zaoszczędzić czas, zwłaszcza jeśli używasz narzędzia do tworzenia map myśli do burzy mózgów, planowania projektów lub analizy SWOT

: Wstępnie zaprojektowane szablony map myśli pozwalają zaoszczędzić czas, zwłaszcza jeśli używasz narzędzia do tworzenia map myśli do burzy mózgów, planowania projektów lub analizy SWOT Współpraca : Współpraca w czasie rzeczywistym i komentowanie z zespołem pozwala wszystkim harmonijnie pracować

: Współpraca w czasie rzeczywistym i komentowanie z zespołem pozwala wszystkim harmonijnie pracować Opcje importu/eksportu : Jeśli planujesz udostępnianie map myśli innym, łatwość udostępniania jest niezbędna

: Jeśli planujesz udostępnianie map myśli innym, łatwość udostępniania jest niezbędna Integracje innych firm : Czy Twoja organizacja korzysta z narzędzi do zrobienia notatki, zarządzania projektami lub analizy danych? Integracja z innymi narzędziami zapewnia porządek i funkcję

: Czy Twoja organizacja korzysta z narzędzi do zrobienia notatki, zarządzania projektami lub analizy danych? Integracja z innymi narzędziami zapewnia porządek i funkcję Wydajność: Responsywne oprogramowanie, które nie ma opóźnień, zwłaszcza podczas tworzenia dużych lub złożonych map, jest koniecznością

Stwórz dwukierunkowy punkt dostępu między Twoimi

bazą danych zawartości

i klastrów poprzez połączenie mapy myśli bezpośrednio z zadaniami za pomocą ClickUp Whiteboards

Wybór aplikacji do tworzenia map myśli na komputer Mac wymaga rozważenia, jakich funkcji potrzebujesz. Łatwość obsługi, niestandardowe opcje, dostępność szablonów i responsywna wydajność pozwalają zaoszczędzić czas. Znalezienie odpowiedniego, bogatego w funkcje narzędzia do tworzenia map myśli, które spełni Twoje potrzeby, oznacza bardziej wydajne i bezproblemowe doświadczenie dla wszystkich. 🙌

10 najlepszych programów do tworzenia map myśli dla użytkowników komputerów Mac

Mapy myśli zrewolucjonizowały burze mózgów, planowanie projektów i rozwiązywanie złożonych problemów. Szybko stało się jednym z najbardziej nieocenionych narzędzi zwiększających wydajność. Użytkownicy komputerów Mac, którzy chcą przyspieszyć swoje procesy twórcze lub intuicyjnie organizować pracę, mają do wyboru więcej niż kilka narzędzi do tworzenia map myśli.

Oto nasza lista 10 najlepszych programów do tworzenia map myśli w 2023 roku dla użytkowników komputerów Mac. Niezależnie od tego, czy szukasz lepszego zarządzania zadaniami, nowego procesu burzy mózgów, czy alternatywy dla map koncepcyjnych, te opcje mogą być właśnie tym, czego szukasz.

1.

ClickUp

Łatwe dodawanie węzłów, zadań i połączeń do intuicyjnej mapy myśli ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności do planowania, współpracy i realizacji praktycznie każdego rodzaju projektu. Jest to jedyne rozwiązanie do zarządzania pracą, które jest wystarczająco wydajne, aby połączyć pracę w różnych aplikacjach w jeden bezpieczny hub i jest wyposażone w setki wysoce wizualnych funkcji, które pozwalają przełamać złożone koncepcje. Wśród tych wbudowanych narzędzi wizualnych: Mapy myśli ClickUp.

Pomyśl o mapach myśli ClickUp jak o swoim szwajcarskim scyzoryku do burzy mózgów i tworzenia własnych koncepcji

planowania projektów

. Diagramuj wszystko za pomocą map myśli opartych na zadaniach lub węzłach. Zmiana kolejności branchów jest prosta. Możesz zarządzać wszystkim z poziomu mapy myśli; nie ma potrzeby przełączania widoków i przerywania cyklu pracy.

Możesz tworzyć, edytować i usuwać zadania podczas burzy mózgów. Z łatwością udostępniaj nowo utworzone mapy myśli, łącząc je z zadaniami, dokumentami lub komentarzami.

Szablony map myśli ułatwiają rozpoczęcie pracy, oszczędzając czas i zwiększając wydajność w mgnieniu oka. 🎩

ClickUp najlepsze funkcje

Współpraca w czasie rzeczywistym daje Teams możliwość komentowania, wprowadzania zmian i załączania plików bezpośrednio na mapie

Mnóstwo opcji niestandardowych zapewnia możliwość stworzenia mapy myśli dostosowanej do potrzeb użytkownika i organizacji

ClickUp AI podsumowuje komentarze, szkicuje zawartość i generuje elementy działań

Ponad 1000 integracji z innymi aplikacjami, aby zwiększyć wartość diagramów i map koncepcyjnych

Limity ClickUp

Dzięki rozszerzeniu biblioteki funkcji, niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się

Niektóre funkcje, takie jak ClickUp AI, są dostępne tylko w płatnym planie

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. MindNode

przez

MindNode

Wizualna burza mózgów w nowy sposób z MindNode. Uporządkuj swoje myśli za pomocą motywów i naklejek lub dodaj etykiety wizualne, aby dodać więcej kontekstu do swoich pomysłów. Dzięki funkcjom takim jak tryb skupienia, możesz skupić się na jednej gałęzi mapy myśli na raz.

Dzięki zorganizowanej i uporządkowanej metodzie sporządzania notatek zobaczysz, jak pomysły łączą się ze sobą na nowe sposoby.

Najlepsze funkcje MindNode

Intuicyjny interfejs z prostymi opcjami eksportu sprawia, że udostępnianie map myśli jest dziecinnie proste 🌬

Synchronizacja między urządzeniami, dzięki czemu można utworzyć mapę myśli na iPhonie, dodać więcej szczegółów na iPadzie i dokończyć ją na MacOS

Użytkownicy chwalą skróty klawiaturowe za oszczędność czasu podczas sesji burzy mózgów

Limity MindNode

Brak funkcji współpracy na żywo ogranicza komunikację z innymi członkami zespołu

Ograniczone szablony i funkcje minimalizują opcje niestandardowe dla osobistych preferencji lub marki organizacyjnej

Ceny MindNode

Free

MindNode Plus: 2,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje MindNode

G2 : 4.2/5 (30+ recenzji)

: 4.2/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

3. Zenkit

przez Zenkit Zenkit to wielonarzędziowa aplikacja internetowa dostępna w Apple App Store. Jedna z najlepszych aplikacji do tworzenia map myśli, Zenkit pełni funkcję tablicy Kanban, listy rzeczy do zrobienia, mapy myśli, kalendarza i systemu zarządzania projektami. A dzięki ponad 1000 integracji w mgnieniu oka zwiększysz swoją wydajność.

Wszystko można zakładkować na urządzeniu z systemem iOS, a nawet śledzić swoją pracę w trybie offline.

Najlepsze funkcje Zenkit

Samouczki wideo i edukacyjne posty na blogu ułatwiają początkującym rozpoczęcie pracy

Przełączanie między różnymi widokami, takimi jak listy do zrobienia/zadania, tablica Kanban, wykresy Gantta i mapy myśli

Tworzenie osi czasu projektu, śledzenie wydatków biznesowych i wizualizować pomysły za pomocą jednego narzędzia 🛠

Limity Zenkit

Niskie limity przechowywania danych mogą limitować generowanie map myśli

Synchronizacja może być opóźniona na różnych urządzeniach

Ceny Zenkit

**Free

Plus : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Business : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Zenkit oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (80+ recenzji)

: 4.7/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

4. SimpleMind

przez SimpleMind Dodawaj tematy, reorganizuj i strukturyzuj swoje pomysły za pomocą narzędzia do tworzenia map myśli, takiego jak SimpleMind. Dodaj obrazy, ikony, etykiety i pola wyboru, aby niestandardowo zaprojektować swoją mapę myśli. Dzięki automatycznym układom i szablonom możesz przejść do trybu ideacji, gdy tylko przyjdzie ci na to ochota.

Przechowywanie i udostępnianie map jest bezproblemowe dzięki płynnej synchronizacji z Dropbox, iCloud Drive i Google Drive.

Najlepsze funkcje SimpleMind

Możliwość swobodnego tworzenia map myśli lub korzystania z biblioteki szablonów

Zapisywanie map myśli w usłudze Dropbox z poziomu komputera

Dzięki płynnej synchronizacji z iCloud Twoja praca jest zawsze gotowa, gdy jesteś w pobliżu

Limity SimpleMind

Brak możliwości aktualizacji na różnych platformach oznacza konieczność zakupu osobno dla systemów MacOS, Microsoft Windows, Android lub w sklepie Apple App Store

Nie jest to najlepszy wybór do współpracy w czasie rzeczywistym lub zarządzania projektami

Ceny SimpleMind

Free

Pro: Od 29,15 USD miesięcznie

SimpleMind oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5+ recenzji)

: 4.7/5 (5+ recenzji) Capterra: 5/5 (4 recenzje)

5. Xmind

przez Xmind Xmind

to wieloplatformowa aplikacja do tworzenia map myśli i burzy mózgów. Dzięki wbudowanym szablonom map myśli i różnym strukturom, takim jak Fishbone Chart lub Tree Table, możesz od razu zanurzyć się w rejestrowaniu swoich myśli i pomysłów. Wstawiaj notatki dźwiękowe, obrazy i hiperlinki, aby dodać więcej kontekstu, gdy tego potrzebujesz.

Eksportuj w wielu formatach i udostępniaj swoją pracę znajomym w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Xmind

Eksport map do wielu formatów

Łatwe przeciąganie i upuszczanie zadań i pomysłów ✨

Szybka i intuicyjna nauka

Limity Xmind

Krzywa uczenia się może być trudna dla niektórych użytkowników, aby od razu przejść do tworzenia map myśli

Ograniczona biblioteka szablonów

Ceny Xmind

Free

Płatny: $5.99/miesiąc

Xmind oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (40+ recenzji)

: 4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

6. Coggle

przez

Coggle

Dzięki Coggle otrzymujesz przyjazną dla komputerów Mac mapę myśli, która umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym z członkami zespołu. Funkcja "przeciągnij i upuść" pozwala na nieograniczone przesyłanie obrazów. Funkcje takie jak pływający tekst i obrazy dodają niuansów do mapy myśli bez konieczności załączania ich do określonych części mapy.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem map myśli, czy też interesuje Cię

tworzenie map koncepcyjnych

, schematów blokowych lub map procesów, Coggle zapewni Ci ochronę.

Najlepsze funkcje Coggle

Prawie zerowe opóźnienie i skróty klawiaturowe sprawiają, że tworzenie mapy jest szybkie i wydajne

Formatowanie Markdown - prosty sposób formatowania zwykłego tekstu - usprawnia pracę

Wielu członków zespołu może pracować nad tym samym dokumentem, co umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym

Limity Coggle

Brak funkcji automatycznego porządkowania branchów

Edycja mapy myśli na urządzeniach mobilnych może powodować usterki

Ceny Coggle

Free

Awesome : 5 USD/miesiąc

: 5 USD/miesiąc Organizacja: 8 USD za użytkownika miesięcznie

Coggle oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (5+ recenzji)

: 4.8/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (40+ recenzji)

7. MindManager

przez

MindManager

Podczas mapowania wielu pomysłów trzeba śledzić, co jest ważne. MindManager oferuje funkcje takie jak znaczniki priorytetów, które pozwalają od razu zobaczyć, na co należy zwrócić uwagę. Karty informacji tematycznych pokazują dodatkowe szczegóły bez zaśmiecania mapy myśli.

Przekonaj się, jak proste jest przekształcenie chaosu myślowego w elegancką i zorganizowaną wizualizację.

Najlepsze funkcje MindManager

Rozbudowana biblioteka szablonów

Oparty na chmurze, dzięki czemu można uzyskać dostęp do map myśli z dowolnego miejsca

Potężne narzędzia do tworzenia pięknych map myśli, diagramów i innych pomocy wizualnych bez wysiłku

Limity MindManager

Niektórzy użytkownicy oczekują lepszych możliwości w zakresie schematów blokowych

Droższy niż inne dostępne narzędzia

Ceny MindManager

Essentials : $99/rok

: $99/rok Professional : $179/rok

: $179/rok Enterprise: Kontakt w sprawie cen

MindManager oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (180+ recenzji)

: 4.5/5 (180+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (60+ recenzji)

8. Mindomo

przez

Mindomo

Zachowaj zarządzanie cyklem pracy dzięki mapom myśli i narzędziu takiemu jak Mindomo. To narzędzie do tworzenia map myśli dla użytkowników Apple oferuje edycję w czasie rzeczywistym (i offline). Synchronizuje się na różnych urządzeniach, oferuje wyszukiwanie pełnotekstowe i ma setki łatwych w użyciu szablonów.

Jeśli szukasz narzędzia, które pomaga rozpalić kreatywność i syntetyzować informacje w nowy sposób, Mindomo jest warte uwagi.

Najlepsze funkcje Mindomo

Elegancki i minimalistyczny design nie rozprasza uwagi

Setki szablonów, od analizy biznesowej po ustawienie celów i nie tylko

Integracje międzyplatformowe zapewniają aktualność niezależnie od tego, gdzie pracujesz

Limity Mindomo

Pulpit i wizualizacje mogą przytłoczyć początkujących użytkowników

Oparty na sieci, więc upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe, aby uzyskać najlepsze wrażenia

Ceny Mindomo

Free

Premium : 5,50 USD/miesiąc

: 5,50 USD/miesiąc Profesjonalny : $13.50/miesiąc

: $13.50/miesiąc Teams: 16,50 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Mindomo

G2 : 4.5/5 (10+ recenzji)

: 4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

9. MindMeister

przez

MindMeister

Gdy szukasz pięknie zaprojektowanego i opartego na współpracy narzędzia do tworzenia map myśli,

MindMeister

pomoże ci ożywić twoje wielkie pomysły. Niestandardowe style, mieszane układy map (np. schematy organizacyjne, mapy myśli i listy) oraz osadzone multimedia pozwalają tworzyć dynamiczne i dostosowane do potrzeb mapy myśli.

A dzięki komentarzom i powiadomieniom Ty i Twój zespół zawsze jesteście ze sobą w kontakcie.

Najlepsze funkcje MindMeister

Automatyczna synchronizacja z Google Drive

Mnóstwo niestandardowych opcji dotyczących poszczególnych tematów i stylizacji linii, wraz z obrazami i emotikonami, zapewnia spersonalizowany charakter

Funkcje współpracy, takie jak komentowanie i tryb burzy mózgów, pozwalają na przepływ kreatywności w czasie rzeczywistym 📚

Limity MindMeister

Użytkownicy mogą doświadczać opóźnień przy rozszerzeniach lub szczegółowych mapach myśli

Wersja Free ograniczona do trzech map myśli

Ceny MindMeister

Podstawowa : Free

: Free Personal : Od 6 USD/miesiąc

: Od 6 USD/miesiąc Pro : Od 10 USD/miesiąc

: Od 10 USD/miesiąc Business: Od 15 USD/miesiąc

MindMeister oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (30+ recenzji)

: 4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (270+ recenzji)

10. GitMind

przez

GitMind

Rozważając oprogramowanie do tworzenia map myśli dla użytkowników komputerów Mac, warto wybrać alternatywę, która tworzy idealne środowisko dla rozkwitu wydajności. Koncentrując się na swobodnym przepływie informacji, GitMind pozwala myśleć nieszablonowo dzięki mapom myśli, schematom przepływu, diagramom UML i nie tylko.

GitMind stymuluje kreatywność, biorąc to, co myślisz i ożywiając to na cyfrowym płótnie.

Najlepsze funkcje GitMind

Przyjazny dla użytkownika design sprawia, że tworzenie map myśli jest dziecinnie proste dla początkujących

Funkcje współpracy obejmują tworzenie hiperlinków do udostępniania w serwisach Telegram, Twitter i Facebook

Możliwość przeciągania i upuszczania oznacza, że dane są płynnie przenoszone z komputera na mapy myśli

Limity GitMind

Limit funkcji w wersji Free

Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczone możliwości AI

Ceny GitMind

Free

Płatne: 9 USD miesięcznie

GitMind oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (3 recenzje)

: 4.8/5 (3 recenzje) Capterra: 4.6/5 (10 recenzji)

Znajdź najlepsze oprogramowanie do map myśli dla swojego zespołu

Jeśli chcesz wzmocnić swoje sesje burzy mózgów i usprawnić zarządzanie zadaniami, nie brakuje narzędzi do tworzenia map myśli do wyboru. Każde z nich oferuje własny zestaw unikalnych funkcji i możliwości, aby zaspokoić różnorodne potrzeby.

ClickUp jest wyróżniającym się wyborem. Połączenie intuicyjnego projektu i zaawansowanych funkcji sprawia, że jest to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia map myśli i zwiększania wydajności. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz solidnego darmowego planu, czy wszystkich narzędzi, jakie możesz sobie wyobrazić, aby stworzyć idealną mapę myśli i nie tylko, zarejestruj się w ClickUp i spróbuj - to Free Forever!