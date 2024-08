10 najlepszych programów do zarządzania projektami wnętrz w 2024 roku

Firmy zajmujące się projektowaniem wnętrz mają wyspecjalizowane potrzeby, które wykraczają poza ogólne zarządzanie projektami. W celu powodzenia w dotrzymaniu terminów projektu aranżacji wnętrz i zrobienia wrażenia na klientach, niezbędne jest zachowanie dobrej organizacji w trakcie całego procesu.

Wiąże się to z takimi zadaniami, jak uzyskiwanie zgód klientów na propozycję projektu strony głównej lub biura oraz efektywne zarządzanie fakturami i dostawami od wielu dostawców.

Oprogramowanie do zarządzania projektami wnętrz może pomóc w zarządzaniu wszystkimi tymi ruchomymi częściami. Oto na co zwrócić uwagę porównując oprogramowanie do projektowania wnętrz narzędzie do zarządzania projektami oraz 10 najlepszych opcji dla projektantów wnętrz i teamów projektowych w 2024 roku.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami wnętrz?

Oprogramowanie do zarządzania projektami wnętrz to narzędzie do zarządzania projektami dla projektantów wnętrz. Obejmuje ono podstawowe oprogramowanie do zarządzania projektami funkcje, a także narzędzia, które w szczególności pomagają w zarządzaniu projektami wnętrz.

Oprogramowanie pomaga w zarządzaniu wieloma projektami, utrzymując każdy zespół projektantów wnętrz w agencji lub firmie na tej samej stronie. Najlepsze platformy do zarządzania projektami z zakresu projektowania wnętrz zapewniają widok z lotu ptaka na cały projekt, jednocześnie pozwalając na przybliżenie kluczowych elementów rezultaty aby upewnić się, że rzeczy są zrobione na czas i we właściwej kolejności.

Najwyżej oceniane narzędzia w 2024 r. obejmują również gotowe do użycia szablony i widoki projektów ukierunkowane na kluczowe kamienie milowe i wymagania w zakresie projektowania wnętrz, w tym projektowania tablice nastrojów , tworzenie ofert i praca z zewnętrznymi dostawcami. Jeśli potrzebujesz najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami, szukasz kompleksowego rozwiązania do złożonych projektów aranżacji wnętrz.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami wnętrz?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami aranżacji wnętrz poprawi wyniki projektu. Poza zarządzaniem podstawowymi zadaniami, narzędzia te powinny integrować się z całym biznesem, przynosząc korzyści nie tylko w aspektach projektowych skierowanych do klientów, ale także we współpracy wewnątrz zespołu, śledzeniu i dotrzymywaniu terminów:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Poszukaj platformy, z którą twój zespół może łatwo się zapoznać, pozwalając im skupić się na pracy projektowej, zamiast zmagać się z nowym systemem oprogramowania

Poszukaj platformy, z którą twój zespół może łatwo się zapoznać, pozwalając im skupić się na pracy projektowej, zamiast zmagać się z nowym systemem oprogramowania Platforma oparta na chmurze: Dzięki danym w chmurze można uzyskać dostęp do wyników projektu, harmonogramów projektu i nie tylko, nawet podczas wizyt na miejscu w domu lub biurze klienta

Dzięki danym w chmurze można uzyskać dostęp do wyników projektu, harmonogramów projektu i nie tylko, nawet podczas wizyt na miejscu w domu lub biurze klienta Integracja z oprogramowaniem księgowym: Bezproblemowa integracja z oprogramowaniem księgowym umożliwia śledzenie kosztów bez korzystania z wielu narzędzi, przechowując wszystkie faktury i umowy od klientów i dostawców w jednym miejscu

Bezproblemowa integracja z oprogramowaniem księgowym umożliwia śledzenie kosztów bez korzystania z wielu narzędzi, przechowując wszystkie faktury i umowy od klientów i dostawców w jednym miejscu Wsparcie dla użytkowników zewnętrznych: Możliwość zapraszania użytkowników zewnętrznych, takich jak klient projektowy i zewnętrzni dostawcy, zapewnia wszystkim synchronizację

Możliwość zapraszania użytkowników zewnętrznych, takich jak klient projektowy i zewnętrzni dostawcy, zapewnia wszystkim synchronizację Elastyczne ceny: Różne plany cenowe, w tym niestandardowe ceny i plan Free, oferują elastyczność dla rozwijających się firm i agencji zajmujących się projektowaniem wnętrz

Różne plany cenowe, w tym niestandardowe ceny i plan Free, oferują elastyczność dla rozwijających się firm i agencji zajmujących się projektowaniem wnętrz Szablony projektów: Te szablony, takie jak szablony wdrażania nowych klientów i szablony faktur, przyspieszają inicjowanie nowych projektów i zapewniają spójność w wielu projektach

Te szablony, takie jak szablony wdrażania nowych klientów i szablony faktur, przyspieszają inicjowanie nowych projektów i zapewniają spójność w wielu projektach Tablice nastrojów i dane powstania: Narzędzia te pomagają w wizualizacji i prezentacji pomysłów klientom

10 najlepszych programów do projektowania wnętrz w 2024 roku

Aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami dla Twojego biznesu związanego z projektowaniem wnętrz, przygotowaliśmy listę najlepszych narzędzi programowych dla projektantów wnętrz do wykorzystania w 2024 roku.

Projektanci wnętrz mogą być na bieżąco z kontaktami, projektami i pomysłami dzięki ponad 15 widokom ClickUp

ClickUp to aplikacja typu "wszystko w jednym" narzędzie wydajności które grupuje cykle pracy firmy w jednym miejscu. Zarządzanie projektami ClickUp rozwiązania ClickUp pomagają Teams planować, śledzić i współpracować nad każdym projektem. Dzięki funkcjom, takim jak szablony zadań, mapy myśli i pulpity, ClickUp zapewnia całościowy widok statusu projektu i integruje się z ponad 200 narzędziami, zapewniając teams projektowania wnętrz mają zasoby cyfrowe, których potrzebują.

Oprogramowanie może przynieść korzyści zarówno indywidualnym projektantom, jak i uznanym firmom projektowym Szablon do projektowania wnętrz ClickUp sprawi, że Twoje Teams szybko rozpoczną pracę.

ClickUp najlepsze funkcje

Generowanie konspektów, szkiców dokumentów, notatek ze spotkań i nie tylko dzięki sztucznej inteligencji stworzonej przez ekspertów(AI) narzędzia* Zarządzaj swoimi pracami projektowymi na liście, Gantt, Tablicy i nie tylko, korzystając z ponad 15 konfigurowalnych widoków ClickUp

Współpracuj i buduj spójność w swoim projekcie dzięki kompleksowym rozwiązaniomoprogramowanie do współpracy* Widok wszystkiego na pierwszy rzut oka i łatwe śledzenie postępów dzięki konfigurowalnym pulpitom

Natywna integracja ClickUp z ponad 1000 narzędzi, w tym Slack, Figma i aplikacjami do przechowywania danych w chmurze

Limity ClickUp

Interfejs może być przytłaczający ze względu na rozszerzenie funkcji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji wersji desktopowej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Monday.com

Via monday.com Monday.com to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania projektami z funkcjami odpowiednimi dla projektantów wnętrz. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się prostymi czy złożonymi projektami, monday.com pozwala na ich planowanie, realizację i śledzenie.

Projektanci wnętrz mogą łatwo przydzielać zadania, ustawiać oś czasu projektu i monitorować postępy swojego zespołu, a platforma kładzie nacisk na współpracę, zapewniając członkom zespołu projektantów wnętrz dobrą współpracę. Pomoce komunikacyjne, takie jak przypomnienia e-mail i prośby o zatwierdzenie projektu, oszczędzają cenny czas zespołu.

Monday.com najlepsze funkcje

Śledzenie postępów zespołu, ustawienie oś czasu projektu i zarządzanie pracą zespołu w jednym miejscu

Płynna współpraca między zespołami i działami w celu uzyskania widoczności postępów w projektach

Korzystaj z niestandardowych i elastycznych opcji dla dowolnego projektu, procesu, działu lub klienta

Automatyzacja rutynowych zadań dzięki nieograniczonym przepisom automatyzacji, w tym przypomnieniom e-mail i prośbom o zatwierdzenie projektu

Wyczyszczone widoki bieżących zadań i projektów, zapewniające efektywne zarządzanie projektami

Limity Monday.com

Ceny mogą być drogie dla małych Teams i użytkowników indywidualnych

Niektórzy użytkownicy uważają, że przyzwyczajenie się do wszystkich funkcji wymaga czasu

Oprogramowanie jest konfigurowalne, ale dostosowanie go do potrzeb projektowania wnętrz wymaga dodatkowych ustawień

Monday.com ceny

Free Forever

Basic: $8/miesiąc za 4 licencje

Standard: 10 USD/miesiąc za 3 licencje

Pro: 16 USD/miesiąc za 3 licencje

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

3. Ivy

Via Bluszcz Ivy jest pierwszym wyspecjalizowanym oprogramowanie do zarządzania biznesem dla projektantów na naszej liście. Oprogramowanie koncentruje się na potrzebach firm zajmujących się projektowaniem wnętrz i oferuje pakiet rozwiązań do zarządzania projektami w celu usprawnienia zadań administracyjnych, umożliwiając profesjonalnym projektantom wnętrz łatwe zarządzanie projektami, dokumentami, płatnościami i interakcjami z klientami. Ivy ułatwia pozyskiwanie produktów, tworzenie markowych ofert i faktur oraz danych powstania tablicy.

Najlepsze funkcje Ivy

Pozyskiwanie produktów od ulubionych dostawców i tworzenie niestandardowego katalogu produktów za pomocą Ivy Product Clipper

Tworzenie profesjonalnie oznakowanych ofert i faktur dla projektów aranżacji wnętrz

Korzystanie z Tablic pomieszczeń, aby ożywić swoje pomysły na aranżację wnętrz poprzez ich tworzenie, udostępnianie swojej wizji i budowanie relacji z klientami

Pozyskuj, wystawiaj faktury, dokonuj zakupów i śledź wszystko w jednym miejscu, usprawniając proces zarządzania projektami dla projektantów wnętrz

Skorzystaj z rozszerzonych funkcji niestandardowych, aby dopasować się do unikalnych potrzeb firm zajmujących się projektowaniem wnętrz

Ivy limits

Użytkownicy narzekają na limit integracji z innymi narzędziami

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie jest droższe niż inne dostępne alternatywy

Interfejs użytkownika nie jest wystarczająco intuicyjny dla niektórych użytkowników

Ceny Ivy

Starter: $65/miesiąc

Essential: $99/miesiąc

Pro: 149 USD/miesiąc

Ivy oceny i recenzje

Capterra: 3.7/5 (20 recenzji)

4. Zarządzanie binarne

Via Zarządzanie binarne Binary Management (BM) to kolejne narzędzie do zarządzania projektami dla branży projektowania wnętrz, które konsoliduje cztery podstawowe elementy zarządzania projektami projektowania wnętrz: planowanie, kosztorysowanie, śledzenie i raportowanie. BM pomaga projektantom wnętrz w pozyskiwaniu produktów, tworzeniu profesjonalnych propozycji i śledzeniu projektów rezultatów projektu i dostarcza zakończone rozwiązanie do zarządzania biznesem związanym z projektowaniem wnętrz.

Binary Management najlepsze funkcje

Generowanie plikuprojekt z łatwością i dokładnością dzięki funkcji kosztorysowania

Tworzenie szczegółowego programu projektu i harmonogramu płatności, zapewniającego efektywne zarządzanie projektami aranżacji wnętrz, za pomocą narzędzia do planowania

Monitoruj postępy w realizacji projektu i korzystaj z funkcji "per-deliverable"śledzenie czasu dzięki narzędziu do śledzenia

Korzystaj z wyczyszczonego widoku projektu, jego postępu i wydajności członków zespołu dzięki rozszerzonym funkcjom raportowania

Efektywne zarządzanie projektami dzięki funkcjom dostosowanym do unikalnych potrzeb firm zajmujących się projektowaniem wnętrz

Limity zarządzania binarnego

Oprogramowanie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej

Krzywa uczenia się może być stroma dla początkujących użytkowników

Ceny Binary Management

Professional: $10/miesiąc za użytkownika

Business: $20/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Binary Management oceny i recenzje

Capterra: 5/5 (2 opinie)

5. Gather

Via Gather To solidne oprogramowanie do zarządzania projektami wnętrz dla średnich i dużych teamów projektantów wnętrz koncentruje się na centralizacji komunikacji, zatwierdzeniach klientów, śledzeniu i dokumentacji. Dzięki Gather projektanci wnętrz mogą czerpać inspirację ze źródeł internetowych, omawiać pomysły z innymi i planować projekty pomieszczeń. Wiele profesjonalnych teamów projektowych używa Gather do bardziej efektywnego zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Gather

Centralizacja komunikacji, specyfikacji, zatwierdzeń klientów, śledzenia i dokumentacji

Zarządzanie kosztami i budżetami w projektach aranżacji wnętrz, pokojach i selekcji

Udostępnianie i dyskutowanie z zespołem i klientami poprzez pozostawianie komentarzy w czasie rzeczywistym na temat pomysłów, wyposażenia, materiałów i projektów

Oznaczanie obiektów jako zaproponowanych, zamówionych, wysłanych, zainstalowanych i innych w celu łatwego śledzenia całego projektu

Natychmiastowe generowanie i zapisywanie dokumentów i raportów w celu udostępniania ich klientom, zespołom i wykonawcom

Zbierz limity

Niektórzy użytkownicy uważają, że zrozumienie i korzystanie ze wszystkich funkcji wymaga czasu

Oprogramowanie jest drogie dla niektórych klientów

Ceny Gather

Free Forever

Subskrypcja: Od 70 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Zbierz oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (47 recenzji)

Capterra: 4.9/5 (27 opinii)

6. Indema

Via Indema Wiele firm projektowych, które odniosły powodzenie, korzysta z Indema, aby sprostać wyzwaniom, takim jak rozproszenie zasobów i brak komunikacji. Ujednolicona platforma dostarcza narzędzia zapewniające projektantom wnętrz organizację, wydajność i synchronizację, w tym zarządzanie zadaniami , automatyzacja e-maili, pozyskiwanie produktów i najnowocześniejsze tablice wizji. Dzięki dostępności w chmurze, firmy zajmujące się projektowaniem wnętrz mogą zarządzać swoim Businessem z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Indema

Zwiększ wydajność, organizację i synchronizację swojej firmy projektowej dzięki ujednoliconej platformie

Korzystaj z pełnego widoku swojego biznesu, w tym zadań, bieżących projektów, przeglądów finansowych i faktur, za pomocą pulpitu

Twórz szacunki, które automatycznie konwertują się na faktury i zamówienia zakupu w celu przyspieszenia cyklu pracy

Zaimportuj dowolny produkt z Internetu do Indema, aby usprawnić pracę, korzystając z opartej na przeglądarce aplikacji Clipper

Skorzystaj z efektywnego generowania leadów iwdrażanie klientów dzięki zautomatyzowanemu obiegowi e-maili

Limity Indema

Możliwości integracji z innymi popularnymi narzędziami są ograniczone

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali, że chcieliby lepszego dostępu mobilnego

Niestandardowe opcje dla konkretnych potrzeb projektu są ograniczone

Ceny Indema

Solo: 19 USD/miesiąc

Pro: $39/miesiąc

VIP: $49/miesiąc

Indema oceny i recenzje

Capterra: 4.4/5 (5 recenzji)

7. Mydoma Studio

Via Mydoma Studio To oprogramowanie do zarządzania projektami wnętrz ma na celu uproszczenie biznesu dla projektantów wnętrz poprzez narzędzia, które pomagają użytkownikom organizować projekty i zarządzać zadaniami. Tworzenie tablic nastrojów i automatyzacja procesów księgowych pomaga usprawnić proces projektowania. Mydoma Visualizer pozwala projektantom szybko renderować projekty i zaimponować klientom wizualizacjami 3D, a aplikacja mobilna jest wygodna dla projektantów wnętrz w podróży.

Najlepsze funkcje Mydoma Studio

Efektywne zarządzanie projektami dzięki pełnemu zestawowi narzędzi oszczędzających czas dla projektantów wnętrz

Renderowanie projektów wnętrz w kilka minut i prezentacja projektów w 3D

Centralizacja wszystkich danych projektu, umożliwiająca klientom i projektantom dostęp do wszystkich szczegółów projektu

Umożliwienie projektantom wnętrz zarządzania swoim biznesem na urządzeniach z systemem iOS i Android za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Dzielenie projektów na zadania za pomocą intuicyjnego narzędzia do zarządzania zadaniami, usprawniając proces zarządzania projektami

Limity Mydoma Studio

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za przestarzały

Struktura cenowa może nie być odpowiednia dla wszystkich firm

Ustawienie funkcji nie jest tak solidne, jak chcieliby niektórzy klienci

Ceny Mydoma Studio

Starter: $49/miesiąc

Professional: $69/miesiąc

Professional Teams: $99/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Każdy plan może obejmować dodatkowych użytkowników za dodatkowe 20 USD

Mydoma Studio oceny i recenzje

Capterra: 4.2/5 (79 recenzji)

8. Studio Designer

Via Studio Designer Studio Designer to kolejna platforma cyfrowa przeznaczona specjalnie dla branży projektowania wnętrz. Zakończony zestaw funkcji oprogramowania umożliwia projektantom wnętrz zarządzanie projektami od początku do końca. Narzędzia do zarządzania projektami umożliwiają projektantom proponowanie, zamawianie i fakturowanie wszystkich elementów projektu, a Studio Capture zapewnia cyfrowe pozyskiwanie materiałów od różnych dostawców. Platforma oferuje rozliczanie czasu pracy i specjalistyczne narzędzia księgowe dla projektantów wnętrz.

Studio Designer najlepsze funkcje

Proponowanie, zamawianie i fakturowanie wszystkich elementów projektu, śledzenie działań zespołu i zarządzanie projektami aranżacji wnętrz od początku do końca

Cyfrowe pozyskiwanie elementów od różnych dostawców, usprawniające proces zarządzania projektami

Skuteczne śledzenie i rozliczanie klientów za czas spędzony na projektach

Korzystaj z portalu klienta do współpracy i przyjmowania płatności od klientów zajmujących się projektowaniem wnętrz

Zarządzaj finansami dzięki zintegrowanym narzędziom księgowym przeznaczonym specjalnie dla projektantów wnętrz

Generowanie nieograniczonych raportów na temat finansów i projektów, oferujących wgląd w proces zarządzania projektami wnętrz

Ograniczenia Studio Designer

Krzywa uczenia się może być skomplikowana dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy uważają platformę za zbyt drogą

Niektórzy klienci skarżyli się, że interfejs jest nieporęczny lub przestarzały

Studio Designer ceny

Podstawowy: 54 USD/miesiąc

Profesjonalny: 72 USD/miesiąc

Studio Designer oceny i recenzje

Capterra: 3/5 (2 recenzje)

9. Kierownik projektu

Via Menedżer projektu Design Manager to zaawansowane oprogramowanie do projektowania wnętrz dla indywidualnych projektantów wnętrz i dużych firm zajmujących się projektowaniem wnętrz.

Oprogramowanie oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania projektami, zakupów, księgowości i nie tylko. Portal klienta umożliwia użytkownikom cyfrowe wysyłanie ofert i faktur. Zaawansowane funkcje pomagają dużym firmom w realizacji projektów, w tym moduły do zarządzania zapasami, gromadzenia danych i salonów wystawowych.

Design Manager najlepsze funkcje

Organizowanie projektów za pomocą wiodących w branży narzędzi specyfikacji i utrzymywanie dokładnego rozliczania czasu pracy

Ułatwianie pobierania depozytów, prowizji i płatności od klientów, płynnie integrując je z księgowością na poziomie firmy

Wystawianie zamówień zakupu, śledzenie ich statusu i zarządzanie złożonymi, wieloetapowymi zleceniami pracy dla niestandardowych zadań

Generowanie niestandardowych raportów w celu uzyskania wglądu w projekty i wskaźniki firmy

Cyfrowe wysyłanie ofert i faktur do klientów oraz natychmiastowe pobieranie płatności, zapewniając płynne zarządzanie projektami

Korzystaj z zaawansowanych funkcji, w tym modułów do zarządzania zapasami, gromadzenia danych, punktów sprzedaży i salonów wystawowych

Ograniczenia Design Manager

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za przestarzały

Ustawienie i zrozumienie oprogramowania może być trudne

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie jest droższe niż podobne opcje

Design Manager ceny

Subskrypcja: $65/miesiąc na użytkownika

Design Manager oceny i recenzje

G2: 2.8/5 (5 recenzji)

10. Plaky

Via Plaky Plaky to oprogramowanie do zarządzania projektami, umożliwiające proste wizualne planowanie projektów. Platforma umożliwia użytkownikom zarządzanie projektami, współpracę z członkami zespołu i otrzymywanie raportów o statusie za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki nieograniczonej liczbie projektów, Plaky jest również doskonałym narzędziem do zarządzania projektami dla dużych firm.

Najlepsze funkcje Plaky

Śledzenie zadań, przypisywanie członków zespołu i dodawanie niestandardowych informacji do zadań dzięki funkcjom zarządzania projektami

Zapraszanie członków zespołu do współpracy, omawianie pracy w ramach zadań i otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach i wzmiankach

Widok statusów wszystkich zadań na pierwszy rzut oka i filtrowanie zadań według różnych kryteriów za pomocą wielu opcji wizualizacji

Zapewnij ciągłość funkcji zarządzania projektami w dowolnym miejscu dzięki aplikacji mobilnej Plaky

Limity Plaky

Niektórzy użytkownicy uważają funkcje współpracy za zbyt podstawowe

Ograniczone opcje integracji i funkcje automatyzacji powstrzymują niektórych klientów

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji wersji komputerowej

Słabe ceny

Free Forever

Pro: $3.99/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $8.99/miesiąc za użytkownika

Plaky oceny i recenzje

Capterra: 5/5 (1 opinia)

Zarządzaj wszystkimi projektami w ClickUp

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami wnętrz pozwoli ci z łatwością żonglować wszystkimi ruchomymi częściami projektu. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się projektowaniem wnętrz mieszkalnych, czy komercyjnych, platformy te eliminują stres związany z utrzymywaniem się na szczycie dziesiątek kamieni milowych i rezultatów oraz mogą sprawić, że wszystko, od tablic nastrojów do zrobienia akceptacji klienta, stanie się dziecinnie proste.

Jeśli szukasz rozwiązania do zarządzania projektami aranżacji wnętrz, które łączy się z całą Twoją działalnością biznesową, wypróbuj ClickUp już dziś. Jego kompleksowa lista funkcji usprawni wszystkie aspekty Twojego biznesu, w tym komunikację wewnętrzną i współpracę, optymalizując cykle pracy i procesy całej organizacji na jednej, łatwej w użyciu platformie.