10 najlepszych alternatyw RescueTime do śledzenia czasu w 2024 roku

Czas jest jak pieniądze: Jeśli chcesz go zaoszczędzić, pierwszym krokiem jest zrozumienie, dokąd zmierza. I tak jak śledzenie budżetu pomaga określić, jak efektywniej wykorzystywać fundusze, tak oprogramowanie do śledzenia czasu pomoże ci - zgadłeś - efektywniej wykorzystywać czas. 🙌

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się o 17:00 pomyśleć: "Gdzie podział się ten czas?", musisz skorzystać z aplikacji do śledzenia czasu.

Istnieje kilka narzędzi do automatycznego śledzenia czasu, takich jak RescueTime, pomagają rejestrować godziny pracy , przesyłać raporty rozliczeniowe do klientów i mierzyć, jak długo naprawdę trwają projekty. Ale pomimo tych kluczowych funkcji, narzędzia te nadal mają wiele różnic - w tym RescueTime.

Zamiast zadowalać się łatwą opcją, jeśli chodzi o oprogramowanie do śledzenia czasu, poszukaj najlepszego narzędzie do zarządzania czasem dla Twojej wyjątkowej sytuacji. Jest z czego wybierać, ale na szczęście przeczesaliśmy już rynek, aby przedstawić 10 najlepszych alternatyw RescueTime dla każdego biznesu lub zespołu.

Czego należy szukać w alternatywie RescueTime?

Twoje wymagania dotyczące alternatywy RescueTime będą się różnić w zależności od konkretnych potrzeb lub praktyk biznesowych. To powiedziawszy, najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy jest zakończone tymi kluczowymi funkcjami:

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Raportowanie: Odpowiednie narzędzia do zarządzania czasem pozwalają na eksportowanie raportów dotyczących sposobu spędzania czasu. Raporty te mogą być wysyłane do klientów w celu ewidencji rozliczanych godzin lub do kierownictwa wyższego szczebla w celu monitorowania pracowników lub przesłania karty czasu pracy

Sporządzanie notatek: Najlepszeoprogramowanie do zarządzania czasem pomaga usprawnić zarządzanie projektami w przyszłości. W jaki sposób? Platforma powinna umożliwiać dodawanie notatek, pomagając wyjaśnić, dlaczego niektóre zadania trwały krócej/dłużej niż wyznaczony czas

Grupowanie według klienta: Odpowiednie narzędzie powinno umożliwiać przypisywanie wpisów czasu do klientów, ułatwiając w ten sposób śledzenie rozliczanej pracy. Jeśli wyceniasz według projektu, a nie według godzin, śledzenie czasu pomaga w tworzeniu lepszych szacowanych czasów w przyszłości (i ostrzega, jeśli zaniżasz opłaty za projekty)

Kompatybilność z dowolnym urządzeniem: Odpowiednie rozwiązanie do śledzenia czasu będzie kompatybilne z pulpitem, tabletem i urządzeniami mobilnymi, umożliwiając członkom zespołu śledzenie czasu w podróży

10 najlepszych alternatyw dla RescueTime w 2024 roku

Szukasz narzędzia do śledzenia czasu, które pomoże Twojej organizacji śledzić wydatki i działać wydajniej? Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych alternatyw dla RescueTime, aby odzyskać więcej czasu w ciągu dnia pracy. 🔥

Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca dzięki globalnemu timerowi w ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, która pomaga ponad 800 000 Teams działać wydajniej. To wszystko w jednym oprogramowanie do zarządzania projektami zawiera natywne śledzenie czasu aby łatwo dokumentować czas spędzony na różnych zadaniach, dodawać notatki i przeglądać raporty czasu, aby uzyskać zakończony obraz swojej wydajności. 📈

Dzięki darmowemu rozszerzeniu ClickUp do Chrome, globalny timer można uruchomić lub zatrzymać z dowolnego urządzenia. Teams mogą dodawać etykiety, edytować i filtrować wpisy czasu, a nawet wyświetlać czas na poziomie zadania lub podzadania. Oprócz korzystania z ClickUp do tworzenia arkuszy czasu pracy, możesz także oznaczać godziny podlegające rozliczeniu w celu łatwego fakturowania.

Dodatkowo, dzięki aplikacji Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp , możesz stworzyć plan, aby osiągnąć ważne terminy. Ustal priorytety swoich zadań i zaplanuj swój dzień, aby utrzymać obciążenie pracą w równowadze i śledzić swoje cele.

Wreszcie, użytkownicy mogą wykorzystać Cele ClickUp ustawienie szacowanego czasu i mierzalnych celów dla przyszłych projektów. 🤩

ClickUp najlepsze funkcje

Bezproblemowa synchronizacja z innymi aplikacjami do śledzenia czasu, takimi jak Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor i Timecamp, dzięki czemu można wyświetlić cały śledzony czas w jednym miejscu

Tworzenie szczegółowych arkuszy czasu według dnia, tygodnia, miesiąca lub niestandardowego zakresu

Obliczanie całkowitej ilości czasu spędzonego na pojedynczym zadaniu lub całym projekcie dla całej organizacji poprzez skumulowane śledzenie czasu

Łatwe porównywanie czasu spędzonego z czasem cele dla każdego projektu * Szybsze tworzenie faktur dzięki funkcji rozliczania czasu pracy

Limity ClickUp

Ogromna ilość niestandardowych ustawień może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/miesiąc na użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Hubstaff

przez Hubstaff Hubstaff to platforma do zarządzania pracownikami, która pomaga organizacjom w automatyzacji dnia pracy. Dzięki wbudowanemu aplikacja do śledzenia czasu pracy teams mogą śledzić godziny pracy pracowników zdalnych, hybrydowych lub biurowych. Ponadto zarejestrowane godziny są dodawane bezpośrednio do faktur, co skraca czas poświęcany na listy płac pracowników lub fakturowanie klientów.

Dzięki wbudowanej aplikacji pracownicy mogą rejestrować czas w podróży za pośrednictwem urządzeń Apple lub Android.

Hubstaff najlepsze funkcje

Łatwe tworzenie raportów pokazujących, jak współpracownicy spędzają czas

Zatwierdzanie wniosków o wolne i przerwy

Automatyczne generowanie arkuszy czasu pracy, w tym podział godzin według daty, klienta lub projektu

Integracja narzędzia do śledzenia czasu pracy z PayPal, Payoneer, Wise i Bitwage w celu automatycznego tworzenia listy płac na podstawie zarejestrowanych czasów

Limity Hubstaff

Wewnętrzny pulpit może być trudny w nawigacji dla nowych użytkowników

Nie integruje się ze wszystkimi platformami płacowymi

Cennik Hubstaff

Starter: $4.99/miesiąc za użytkownika

$4.99/miesiąc za użytkownika Grow: $7.50/miesiąc za użytkownika

$7.50/miesiąc za użytkownika Teams: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Hubstaff oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

4,3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 400 recenzji)

3. DeskTime

przez DeskTime DeskTime to kompleksowa platforma do śledzenia czasu pracy i zarządzania pracownikami. To internetowe rozwiązanie pozwala na automatyzację zarządzania zespołem - organizowanie zmian, nieobecności i wniosków o urlop, co czyni go idealną alternatywą dla RescueTime.

Automatyczny time tracker zaczyna działać w momencie, gdy pracownicy otworzą swoje komputery, co pomaga ograniczyć błędy ludzkie. Ponadto wbudowane raportowanie pomaga oszacować koszty projektu i przypisać zasoby wewnętrzne.

Najlepsze funkcje DeskTime

Przypisywanie zmian i nadzorowanie nieobecności dla zespołów hybrydowych lub zdalnych

Śledzenie postępu prac dzięki URL i tytułom dokumentów

Wykorzystanie automatycznego śledzenia czasu (które rozpoczyna się w momencie otwarcia komputera przez pracownika) lub ręcznego śledzenia czasu (aby mieć pewność, że godziny offline są nadal zarejestrowane)

Wykrywaj najlepszych pracowników w zespole dzięki narzędziom do oceny wydajności i produktywności

Limity DeskTime

Platforma nie ma tak wielu integracji, jak inne narzędzia do śledzenia czasu w przestrzeni

Niektórzy pracownicy mogą odczuwaćnarzędzia zwiększające wydajność zacierają granice między śledzeniem czasu a mikrozarządzaniem

Ceny DeskTime

Pro: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Premium: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: $20/miesiąc za użytkownika

DeskTime oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

4. TimeCamp

przez TimeCamp TimeCamp to narzędzie do śledzenia czasu pracy, które umożliwia menedżerom tworzenie arkuszy czasu pracy i raportowanie w ciągu kilku sekund. Funkcja ta z łatwością śledzi obecność pracowników, analizuje rentowność projektów i rejestruje rozliczalne godziny. Dodatkowo można analizować codzienne nawyki swojego zespołu w czasie rzeczywistym, aby naprawić spadki wydajności.

Najlepsze funkcje TimeCamp

Śledzenie czasu w podróży dzięki narzędziu geofencing

Korzystanie z funkcji kiosku do rejestrowania i zamykania dnia pracy

Wykorzystaj etykiety do każdego zarejestrowanego czasu, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób pracownicy spędzają czas

Mniej czasu poświęcanego na listy płac dzięki funkcji zatwierdzania arkuszy czasu pracy

Limity TimeCamp

Pracownicy mogą być zaniepokojeni zdolnością platformy do monitorowania nawyków przeglądania i wyszukiwania

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z ręcznym dostosowaniem zarejestrowanych czasów pracy

Ceny TimeCamp

Wersja Free : $0/miesiąc za użytkownika

: $0/miesiąc za użytkownika Starter: $2.99/miesiąc na użytkownika

$2.99/miesiąc na użytkownika Podstawowa: $5.99/miesiąc za użytkownika

$5.99/miesiąc za użytkownika Pro: $7.99/miesiąc na użytkownika

TimeCamp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

4.7/5 (ponad 190 recenzji) Capterra: 4.7 (ponad 500 recenzji)

5. ManicTime

przez ManicTime ManicTime to usługa oparta na chmurze, która pozwala użytkownikom na automatyczne śledzenie ich godzin pracy. Jako platforma do pobrania, rejestruje wszystkie dane na komputerze - umożliwiając śledzenie czasu nawet wtedy, gdy nie jesteś online. Stamtąd można łatwo generować raporty dotyczące czasu pracy i eksportować je do programu Excel lub innej platformy.

Najlepsze funkcje ManicTime

Automatyczne śledzenie czasu, nawet gdy jesteś offline

Automatyczne tworzenie aktywności w miejscu pracy na podstawie danych (na przykład, można automatycznie rejestrować przewijanie Instagrama, Facebooka lub innych mediów społecznościowych jako "przeglądanie")

Integracja danych z innymi platformami, takimi jak Jira lub GitHub

Korzystanie z funkcji serwera ManicTime do generowania raportów dla całej firmy

Limity ManicTime

Nie można korzystać z funkcji wyszukiwania przez wiele dni

Automatyczna synchronizacja etykiet między urządzeniami może być trudna

Ceny ManicTime

Licencja: Zaczyna się od $67/miesiąc

Zaczyna się od $67/miesiąc Standardowy plan subskrypcji w chmurze: Od 7 USD/miesiąc

Od 7 USD/miesiąc Subskrypcja w chmurze Ultimate Plan: Zaczyna się od $9/miesiąc

Oceny i recenzje ManicTime

G2: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

4.2/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 15 recenzji)

6. Kimai

przez Kimai Kimai to konfigurowalna platforma open-source stworzona do rejestrowania i analizowania godzin pracy pracowników. Ta alternatywna platforma RescueTime jest zakończona bezpłatnym certyfikatem SSL, niestandardowymi polami, planowaniem zadań i zarządzaniem wydatkami. Ponadto pomaga usprawnić zarządzanie zadaniami analizując zarejestrowany czas, niestandardowych klientów i czas spędzony nad każdym projektem lub zadaniem.

Najlepsze funkcje Kimai

Oszczędność czasu przy wystawianiu faktur dzięki szablonom w formatach PDF, DOCX, HTML, XLSX i ODS

Integracja z ulubionym time trackerem dzięki rozszerzeniu JSON API

Niestandardowe dostosowanie platformy do własnych potrzeb za pomocą wtyczek

Przetłumacz platformę na ponad 30 języków, aby dostosować ją do potrzeb globalnych Teams

Limity Kimai

Do uruchomienia systemu potrzebny jest programista

Interfejs może być nieco trudny do zrozumienia dla nowych użytkowników

Ceny Kimai

Kimai jest darmową platformą opartą na darowiznach

Oceny i recenzje Kimai

G2: 4.7/5 (5 recenzji)

4.7/5 (5 recenzji) Capterra: 3.6/5 (7 recenzji)

7. Kleszcz

przez Tick Tick to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do śledzenia czasu i alternatywa dla RescueTime, która pomaga Teams prowadzić bardziej dochodowe projekty. Intuicyjna platforma działa płynnie na różnych platformach - z śledzenie czasu dla komputerów Mac , iOS i Android, Apple Watch i Chrome - umożliwiając pracownikom rejestrowanie czasu pracy przy biurku lub w podróży.

Członkowie Teams mogą rejestrować czas za pomocą kliknięcia przycisku, a następnie przesyłać wpisy czasu, rozliczać klientów i sprawdzać spadki wydajności.

Najlepsze funkcje Tick

Wykorzystaj automatyczne śledzenie zadań w Basecamp

Dodawanie notatek w celu dokładniejszego zapoznania się z każdym zarejestrowanym czasem pracy

Toggl między wieloma timerami, jeśli wykonujesz wiele zadań w ciągu dnia pracy

Wyświetlanie projektów i budżetów zadań, aby uzyskać natychmiastową informację zwrotną na temat tego, czy poświęcasz odpowiednią ilość czasu na każde zadanie

Tick limitations

Nie oferuje tak wielu integracji, jak inne platformy do śledzenia czasu

Liczba niestandardowych funkcji może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Ceny Tick

Jeden projekt: Free dla nieograniczonej liczby użytkowników

Free dla nieograniczonej liczby użytkowników 10 projektów: $19/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

$19/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników 30 projektów: $49/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

$49/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników 60 projektów: 79 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

79 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Projekty Unlimited: 149 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Tick oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 400 opinii)

8. Harvest

przez Harvest Harvest to łatwa w użyciu platforma do śledzenia czasu pracy, umożliwiająca tworzenie faktur, generowanie raportów, monitorowanie budżetów i śledzenie kosztów. Aplikacja płynnie integruje się z systemami księgowymi i narzędziami do zarządzania projektami takich jak Asana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero i Stripe.

Ponadto Harvest pomaga usprawnić pracę dużych, korporacyjnych Teams dzięki dostosowywanym uprawnieniom, wglądowi w obciążenie zespołu i prognozy oraz raportowanie wizualne we wszystkich projektach.

Harvest najlepsze funkcje

Generowanie automatycznych powiadomień w celu przypomnienia zespołowi o konieczności regularnego śledzenia godzin pracy

Wybór spośród wbudowanych raportów wizualnych, aby zapewnić płynne działanie projektów

Wizualizacja obciążenia zespołu, aby zrozumieć, kto jest przepracowany (zapobieganie wypaleniu, zanim do niego dojdzie)

Ustawienie filtrów w celu dokładniejszego sprawdzenia, gdzie trafia czas pracowników

Harvest limits

Funkcja wyszukiwania może być uciążliwa

Platforma oferuje widok dzienny, ale przydałby się widok kalendarza tygodniowego lub miesięcznego

Ceny Harvest

Free: $0/miesiąc za jedną licencję i dwa projekty

$0/miesiąc za jedną licencję i dwa projekty Pro: $10.80/miesiąc za użytkownika dla nieograniczonej liczby licencji i nieograniczonej liczby projektów

Oceny i recenzje Harvest

G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

4.3/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

9. ActivTrak

przez ActivTrak ActivTrak pomaga małym Business i globalnym Enterprise zwiększyć wydajność pracowników. Jako alternatywa dla RescueTime, kluczowe funkcje ActivTrak obejmują śledzenie wykorzystania aplikacji i stron internetowych, pulpity wydajności, codzienne zestawienie produktywnych i nieproduktywnych działań oraz integrację z kalendarzem w celu automatycznego rejestrowania danych offline.

Cele? Usprawnienie zarządzania siłą roboczą przy jednoczesnym zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników.

Najlepsze funkcje ActivTrak

Wykorzystaj benchmarki i cele, aby zrozumieć, co zazwyczaj może osiągnąć górny kwartyl twojego zespołu

Identyfikacja czynników rozpraszających i wąskich gardeł w miejscu pracy za pomocą pulpitu przeglądu

Opracowanie zoptymalizowanych zasad pracy hybrydowej przy użyciu narzędzia do analizy lokalizacji

Zrozumienie zmian w organizacji (takich jak eksperymentowanie z czterodniowym tygodniem pracy) dzięki funkcji analizy wpływu

Limity ActivTrak

Niektóre funkcje śledzenia (np. klasyfikacje) muszą być rejestrowane ręcznie

Czas iśledzenie projektów może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ActivTrak

Free: $0/miesiąc za użytkownika

$0/miesiąc za użytkownika Essentials: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $17/miesiąc za użytkownika

$17/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

ActivTrak oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

10. Time Doctor

przez Time Doctor Time Doctor to łatwa w użyciu platforma do śledzenia czasu i wydajności, która jest zakończona 14-dniową wersją próbną. Menedżerowie mogą analizować, w jaki sposób pracownicy spędzają czas, zrozumieć problemy ze sprzętem lub połączeniem i zapewnić lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym - dzięki czemu jest to dobry wybór jako alternatywa dla RescueTime.

Możesz analizować przerwy, harmonogramy pracy pracowników i wnioski o urlop. Ponadto aplikacja komputerowa bezproblemowo współpracuje z urządzeniami z systemem Windows i Mac, umożliwiając rejestrowanie pracy w trybie offline.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Uzyskaj zestawienie codziennych cykli pracy dzięki raportowi osi czasu

Zrozumienie ilości czasu poświęcanego na każdy projekt dzięki narzędziom do zarządzania projektami

Tworzenie niestandardowych raportów dopasowanych do indywidualnych potrzeb

Zrozumienie wydajności pracowników dzięki filtrom produktywnym, nieproduktywnym, ręcznym i mobilnym

Limity Time Doctor

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji oferowanych w aplikacji komputerowej

Niektóre powiadomienia mogą zakłócać wydajność pracowników

Ceny Time Doctor

Podstawowy: 5,90 USD/miesiąc za użytkownika

5,90 USD/miesiąc za użytkownika Standard: $8.40/miesiąc na użytkownika

$8.40/miesiąc na użytkownika Premium: $16.70/miesiąc na użytkownika

Time Doctor oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

Wybierz najlepsze alternatywne rozwiązanie RescueTime dla swojego Businessu

Najlepszym sposobem na usprawnienie pracy Teams jest śledzenie czasu pracy. Oprogramowanie do śledzenia czasu może pomóc w identyfikacji wąskich gardeł w miejscu pracy, tworzeniu dokładnych szacowanych czasów, zapobieganiu wypaleniu pracowników i prowadzeniu bardziej dochodowych projektów. 🎉

Funkcja śledzenia czasu w ClickUp pomaga zespołom zaoszczędzić cenne godziny w tygodniu pracy. Ponadto ClickUp integruje się z Twoimi ulubionymi narzędziami, tworzy szczegółowe arkusze czasu pracy i automatycznie porównuje czas spędzony z celami czasowymi. Aby zobaczyć, jak ClickUp może pomóc usprawnić pracę Twojego zespołu, zarejestruj się już dziś .