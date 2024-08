Wykorzystaj efektywne dzielenie się wiedzą: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Slite w 2024 r

Większość firm dostosowała się do hybrydowych środowisk pracy , ale udostępnienie wiedzy każdemu członkowi Teams pozostaje wyzwaniem. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na płynnego udostępniania wiedzy powstało wiele narzędzi. Wśród nich Slite pojawił się jako kompleksowe rozwiązanie do współpracy nad dokumentacją.

Jednak wiele firm szuka alternatyw dla Slite, ponieważ narzędzie to ma swoje wady. Dla przykładu, niektórzy użytkownicy oczekują bardziej zaawansowanych funkcji, a inni mniej skomplikowanego interfejsu.

Jeśli trafiłeś na tego bloga, prawdopodobnie masz wątpliwości co do wyboru odpowiedniego zamiennika Slite. Przejrzyj naszą listę 10 najlepszych alternatyw dla Slite, aby odkryć najbardziej wszechstronne rozwiązanie do zarządzania wiedzą dla zmieniających się potrzeb biznesowych!

Czym jest Slite?

Slite to współpraca oparta na AI platforma zarządzania wiedzą zaprojektowana dla organizacji. Jest to centralny hub dla użytkowników do tworzenia, organizowania i udostępniania wewnętrznych dokumentów, notatek i innych materiałów roboczych w łatwo dostępnym cyfrowym obszarze roboczym.

Via: Slite Oprócz pomocy w budowaniu bazy wiedzy, Slite pomaga śledzić zmiany i udostępniać opinie na temat istniejących dokumentów. Niektóre z jego kluczowych funkcji obejmują:

Współpraca w czasie rzeczywistym

Bogata edycja tekstu

Spójne foldery i kategorie do organizowania wiedzy

Integracje z narzędziami Business, takimi jak Slack i Asana

Solidna funkcja wyszukiwania

Pomimo tych korzyści, Slite jest stosunkowo ograniczone opcje formatowe i niestandardowe może nieco pogorszyć wrażenia użytkownika.

Czego powinieneś szukać w alternatywach Slite?

Wybór alternatywy dla Slite zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika. Na przykład, mniejsze Teams z ograniczonym budżetem zazwyczaj szukają bardziej ekonomicznego rozwiązania do zarządzania wiedzą.

Ale ogólnie rzecz biorąc, oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas badania różnych produktów:

Funkcje współpracy: Upewnij się, że narzędzie do zarządzania wiedzą umożliwia Teamsom wspólną pracę nad dokumentami i udostępnianie wiedzy przy jednoczesnym wyeliminowaniu zbędnych wysiłków i silosów działowych Użyteczność i interfejs: Poszukaj przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który Twój zespół uzna za łatwy w nawigacji i obsłudze 🧑‍💼 Organizacja dokumentów: Zwróć uwagę na prezentację zasobów wiedzy, opcje historii wersji i wbudowane funkcje wyszukiwania Integracja: Sprawdź, czy oprogramowanie umożliwia integrację z innymi istotnymi narzędziami, z których korzysta Twój zespół, np zarządzanie projektami , platformy komunikacyjne i platformy przechowywania danych w chmurze Niestandardowe rozwiązania: Wybierz alternatywne rozwiązania Slite, które pomogą Ci dostosować platformę do konkretnych potrzeb, poziomów hierarchii i cykli pracy Twojego zespołu Skalowalność: Narzędzie musi rosnąć wraz z organizacją, dostosowując się do powiększającego się zespołu i rosnącego zapotrzebowania na dokumentację dzięki rozszerzalnej przestrzeni dyskowej

The Cream of the Crop: 10 najlepszych alternatyw dla Slite

Poznaj 10 wiodących alternatyw dla Slite i znajdź idealną platformę bazy wiedzy, która odpowiada Twoim potrzebom pod względem warunków korzystania, funkcji i ceny.

Twórz konfigurowalne dokumenty i wiki z zagnieżdżonymi stronami i bogatymi opcjami stylizacji za pomocą ClickUp Docs

ClickUp jest wiodącym narzędziem do zarządzania projektami i oprogramowanie bazy wiedzy z solidnymi funkcjami do ujednolicenia Teams każdej wielkości. 🥇

Z Dokumenty ClickUp możesz stworzyć kompleksowy hub dla swojej bazy wiedzy, w tym dokumentów proceduralnych i materiałów szkoleniowych. Dodaj zagnieżdżone strony, zakładki, tabele lub połącz Docs z zadaniami, projektami i cyklami pracy, aby ustawić niestandardowy ekosystem udostępniania informacji.

Twoje wewnętrzne i zdalne Teams mogą mieć odpowiednie zasoby w jednej lokalizacji, wszystkie dobrze skategoryzowane i dostępne za pośrednictwem ClickUp Uniwersalne wyszukiwanie możliwości.

Jedną z kluczowych zalet ClickUp jest wszechstronne podejście do współpracy zespołowej z takimi funkcjami jak:

Widok czatu**Pomaga współpracować nad dokumentami i szybciej udostępniać połączone zasoby Szablony dokumentów: Oferuje gotowe strony z formatami i nagłówkami do oprawiania rutynowych dokumentów, takich jakplany działania istandardowe procedury operacyjne3. Tablice ClickUp: Dostarcza cyfrową kanwę do burzy mózgów i może być dodana do wewnętrznej bazy wiedzy

Użyj ClickUp AI, aby edytować, podsumowywać, sprawdzać pisownię lub dostosowywać długość zawartości w dokumentach

Dźwignia ClickUp AI , profesjonalnie wyszkolony asystent pisania, do oszczędność czasu na codzienne zadania związane z zarządzaniem wiedzą. Funkcja ta oferuje dostosowane do roli podpowiedzi do generowania dokumentacji o wysokiej wartości, takiej jak briefy projektów, plany testów i oś czasu w ciągu kilku sekund! Narzędzia AI można również używać do:

Uzyskiwania w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych na temat gramatyki i przepływu istniejących dokumentów

Podsumować długą zawartość w celu uzyskania szybkich spostrzeżeń

Burzy mózgów na temat zawartości, takiej jak pytania ankietowe i slogany marketingowe

ClickUp najlepsze funkcje

Centralizacja bazy wiedzy

Komentowanie inarzędzia sprawdzające do szybkiego zatwierdzania

Zaawansowane opcje wyszukiwania i etykiety

Edycja i burza mózgów w czasie rzeczywistym

Wstępnie zaprojektowaneszablony bazy wiedzy Wsparcie pisania oparte na AI Łatwy eksport i import danych

Publiczne udostępnianie (do komunikacji z klientem)

Nieograniczona przestrzeń dyskowa we wszystkich płatnych planach

ponad 1000 opcji integracji (w tymZoom,GmailorazHubSpot)

Limity ClickUp

Niektóre funkcje wymagają dłuższego czasu nauki

Wsparcie AI nie jest dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Notion

Via: NotionNotion to eleganckie narzędzie zwiększające wydajność pracy które bez wysiłku łączy wiele funkcji w jeden dostępny obszar roboczy. Podobnie jak ClickUp, łączy w sobie elementy wiki i narzędzia do zarządzania projektami .

Prostota przeciągania i upuszczania oraz zagnieżdżania stron w Notion tworzy środowisko, w którym porządkowanie informacji przychodzi z łatwością. Ponadto na stronach Notion można osadzić ponad 50 różnych aplikacji.

Niezależnie od tego, czy współpracujesz ze swoim zespołem, osadzasz różne typy multimediów, czy tworzysz sformatowaną zawartość w swoim repozytorium, opcje szybkiego odwoływania się w Notion zmniejszają tarcia, które często nękają przepływy pracy związane z zarządzaniem wiedzą.

Notion umożliwia przypisywanie zadań, ustawienie terminów i współpracę w czasie rzeczywistym, pozwalając zespołowi na pewną współpracę. Obszar roboczy jest w pełni konfigurowalny, pomagając w tworzeniu układów, szablonów i baz danych dostosowanych do przepływu pracy.

Notion najlepsze funkcje

Funkcje przydzielania zadań i współpracy

Konfigurowalne układy i szablony

Współpraca Teams poprzez komentarze i śledzenie zmian

Funkcja przeciągnij i upuść do organizowania informacji

Bogate opcje osadzania

Notion Limity

Można użyć widżetów na telefonie do przypinania stron i baz danych

Może być bałagan bez konsekwentnego "sprzątania"

Ceny Notion

Free Forever

Plus : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z firmą

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Notion oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

3. Confluence

Via: Atlassian Confluence od Atlassian pomaga usprawnić pracę dzięki wewnętrznym wiki. Narzędzie do zarządzania projektami oferuje rozszerzoną bibliotekę szablonów do ustawienia nowej dokumentacji dla zespołu. Bezproblemowa integracja z innymi produktami Atlassian (takimi jak Jira i Trello) upraszcza pracę zarządzanie cyklem pracy . 🌬️

Confluence organizuje obszar roboczy w strony, strukturyzując zadania związane z tworzeniem wiedzy, kategoryzacją i dostępem do dokumentów. Zaawansowany system wyszukiwania umożliwia szybkie wyszukiwanie dokumentów. Możesz także dostosować role i uprawnienia, aby precyzyjnie dostosować protokoły dostępu do zasobów.

Platforma obsługuje powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby utrzymać zespoły w pętli, ale jej funkcji notatek może brakować wszechstronności. Możesz eksplorować Alternatywy dla Confluence jeśli szukasz podobnych narzędzi o lepszej funkcji.

Najlepsze funkcje Confluence

Zaawansowany system wyszukiwania

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Elastyczne przestrzenie do zarządzania różnymi domenami wiedzy

Solidne niestandardowe układy, szablony i motywy

Wygodne opcje eksportu

Limity Confluence

Tworzenie stron może wymagać większych umiejętności technicznych

Zarządzanie uprawnieniami może być skomplikowane

Ceny Confluence

Free (dla maksymalnie 10 użytkowników)

(dla maksymalnie 10 użytkowników) Standard : 6,05 USD/miesiąc za użytkownika

: 6,05 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $11.55/miesiąc na użytkownika

: $11.55/miesiąc na użytkownika Enterprise: $107,500/rok (minimum 801 użytkowników)

Confluence oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (3,000+ recenzji)

: 4.1/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

4. Nuclino

Via: NuclinoNuclino to kolejna alternatywa dla Slite oferująca połączenie wewnętrznej bazy wiedzy i możliwości wiki. Jego cechą charakterystyczną jest przejrzysty interfejs i intuicyjna nawigacja, a także funkcja edycji w czasie rzeczywistym, która umożliwia wielu użytkownikom płynną współpracę nad tym samym dokumentem.

Dzięki wzmiankom i komentarzom, każdy element w Nuclino może być kanwą do współpracy, w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie. Platforma automatycznie zachowuje każdą zmianę w historii dokumentu, zapewniając możliwość powrotu do wcześniejszych wersji w razie potrzeby.

W porównaniu do Slite, Nuclino wyróżnia się kompleksowymi narzędziami do zarządzania zadaniami, które obejmują tablicę Kanban, tabele i wykresy. To szersze spektrum możliwości pozycjonuje Nuclino jako wszechstronne rozwiązanie dla różnych przypadków użycia, od planowanie sprintów do śledzenie problemów .

Najlepsze funkcje Nuclino

Narzędzia do zarządzania zadaniami, w tymTablice Kanban* Automatyczna historia wersji do śledzenia zmian w dokumentach

Wewnętrzne linkowanie do połączenia powiązanych elementów

Przyjazny dla użytkownika design

Wydajne wyszukiwanie i organizacja zawartości

Limity Nuclino

Limit opcji integracji

Przydałoby się więcej opcji formatu, aby promować stylizację opartą na marce

Ceny Nuclino

Free Forever

Standard : $5/miesiąc na użytkownika

: $5/miesiąc na użytkownika Premium: $10/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Nuclino

G2 : 4.7/5 (20+ recenzji)

: 4.7/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (60+ recenzji)

5. Document360

Via: Document360 Document360 to wszechstronna platforma oferująca zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne bazy wiedzy. Dzięki wsparciu dla popularnych narzędzi edycyjnych, takich jak WYSIWYG (What You See Is What You Get) i Markdown, umożliwia użytkownikom nietechnicznym tworzenie wysokiej jakości dokumentacji.

Jednym z kluczowych punktów sprzedaży Document360 są wbudowane możliwości współpracy. Przydziel role takie jak Owner, Administrator, Editor i Draft Writer członkom zespołu, aby kontrolować protokoły dostępu na poziomie szczegółowym. Doświadczenie użytkownika uzyskującego dostęp do bazy wiedzy jest równie płynne dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania, wyszukiwaniu słów kluczowych i rekomendacjom opartym na AI. 🤖

Platforma zapewnia elastyczność w konfigurowaniu baz wiedzy jako publicznych, prywatnych lub kombinacji obu.

Najlepsze funkcje Document360

Wsparcie dla WYSIWYG i Markdown

Zaawansowane filtry wyszukiwania i rekomendacje AI

Wbudowane przypomnienia o przeglądzie zawartości

Szczegółowa kontrola dostępu

Szczegółowe analizy zapewniające wgląd w wykorzystanie bazy wiedzy

Limity Document360

Interfejs może być czasami powolny

Analizy wspierają tylko 30-dniowe ramy czasowe

Cennik Document360

Free Forever

Standard : 149 USD/miesiąc za projekt

: 149 USD/miesiąc za projekt Profesjonalny : 299 USD/miesiąc za projekt

: 299 USD/miesiąc za projekt Business : 399 USD/miesiąc za projekt

: 399 USD/miesiąc za projekt Enterprise: 599 USD/miesiąc za projekt

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Document360

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

6. Płyta

Via: Płyta Slab pozwala tworzyć, organizować i zarządzać wiedzą dla pracowników wewnętrznych, zawierając bogactwo narzędzi przede wszystkim dla teamów inżynierskich ! Jego opcje współpracy obejmują współedytowanie dokumentów, kontrolę wersji i dyskusje za pośrednictwem komentarzy. 🤠

To, co wyróżnia to narzędzie, to nowoczesny interfejs użytkownika, upraszczający nawigację po zawartości przy minimalnym wysiłku. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów opartych na folderach, umożliwia członkom zespołu efektywne przeglądanie i odkrywanie informacji za pomocą Slab Topics, takich jak "Jak pracujemy" lub "Podręcznik pracownika" dla lepszego kontekstu.

Dzięki Slab możesz ustanowić unikalną tożsamość dla swojej wewnętrznej wiki poprzez niestandardową domenę, pod warunkiem, że jesteś użytkownikiem planu Business lub Enterprise.

Najlepsze funkcje Slab

Nowoczesny interfejs użytkownika

Tematy Slab do przeglądania kontekstowego

Integracja z narzędziami takimi jak Dropbox, Slack i GitHub

Współedytowanie i komentowanie w czasie rzeczywistym

Limity Slab

Przydałyby się bogatsze funkcje współpracy

Ograniczone opcje edycji dla niestandardowych Teams

Ceny Slab

Free Forever

Startup : 6,67 USD/miesiąc za użytkownika

: 6,67 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12.50/miesiąc na użytkownika

: $12.50/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z firmą

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Slab oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (30+ recenzji)

7. Evernote

Via: Evernote Jeśli jesteś zapracowaną osobą, która lubi porządkować swoje plany lub potrzebujesz niezawodnej wewnętrznej wiki, Evernote może być Twoim cyfrowym bankiem pamięci 😉

Jego kluczową zaletą jest wyjątkowa Formatowanie notatek oparte na AI funkcja o nazwie AI Note Cleanup. Pozwala ona użytkownikom na uporządkowanie rozproszonych, niespójnych notatek (wszyscy tam byliśmy!) przy jednoczesnym zachowaniu ich pierwotnego celu i tonu. Dzięki wieloplatformowej synchronizacji między aplikacjami mobilnymi i komputerowymi, notatki są zawsze na wyciągnięcie ręki!

Evernote podwaja się jako wydajny system przechowywania, upraszczając skanowanie i zapisywanie dokumentów do wykorzystania w przyszłości. Skorzystaj z gotowych szablonów i wsparcia zamiany tekstu na mowę, aby skrócić czas tworzenia notatek.

Podoba Ci się klimat tej platformy? Być może zechcesz sprawdzić te Alternatywy dla Evernote również!

Najlepsze funkcje Evernote

Dostęp offline w aplikacjach mobilnych i komputerowych

WszechstronnośćSzablony Evernote* Formatowanie notatek z obsługą AI

Integracja z narzędziami zwiększającymi wydajność i narzędziami Business

Narzędzia wyszukiwania i etykiety

Limity Evernote

Wielu użytkowników uważa, że plan Free jest zbyt ograniczony

Synchronizacja może być czasami powolna

Ceny Evernote

Free Forever

Personal : $10.83/miesiąc

: $10.83/miesiąc Profesjonalny : $14.17/miesiąc

: $14.17/miesiąc Evernote Teams: $24.99/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (2,000+ recenzji)

: 4.4/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8,000+ recenzji)

8. Helpjuice

Via: Helpjuice Helpjuice jest przeznaczony do tworzenia zawartości pytań i odpowiedzi w bazie wiedzy. Jego automatyzacja wyszukiwania pomaga znaleźć tematy i artykuły na podstawie zapytań. Zasadniczo masz do dyspozycji wyszukiwarkę podobną do Google! 😁

Narzędzie bacznie obserwuje, czego szukają użytkownicy, oferując szczegółową analizę popularnych tematów i artykułów, do których się odwołują. Dzięki interaktywnemu rozwiązywaniu problemów i współpraca w czasie rzeczywistym opcje na wyciągnięcie ręki, doświadczenie użytkownika powinno być na najwyższym poziomie.

Ta platforma zapewnia dostęp do wielu niestandardowych motywów, pomagając spersonalizować każdą bazę wiedzy, aby spełniała Twoje unikalne wymagania - bez dodatkowych kosztów.

Helpjuice najlepsze funkcje

Skalowalna samoobsługowa baza wiedzy

Etykiety pytań dla lepszej funkcji wyszukiwania

Automatyzacja inteligentnego wyszukiwania najważniejszych tematów i artykułów

Wiele integracji, w tym Slack, Olark i Zapier

Wsparcie dla importu MS Word

Limity Helpjuice

Stosunkowo wysoka cena w porównaniu do konkurencji

Redaktor tekstu nie jest idealny

Ceny Helpjuice

Start : $120/miesiąc (do czterech użytkowników)

: $120/miesiąc (do czterech użytkowników) Run - Up : $200/miesiąc (do 16 użytkowników)

- : $200/miesiąc (do 16 użytkowników) Premium Limited : 289 USD/miesiąc (do 60 użytkowników)

: 289 USD/miesiąc (do 60 użytkowników) Premium Unlimited: 499 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje Helpjuice

G2 : 4.5/5 (20+ recenzji)

: 4.5/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (90+ recenzji)

9. Coda

Via: Koda Jeśli Twój zespół tonie w niekończących się arkuszach kalkulacyjnych i stronach, Coda może być Twoim wybawieniem! 🦸

Jako wewnętrzne narzędzie wiki, platforma ta upraszcza tworzenie dokumentów, podobnie jak Dokumenty Google, zapewniając jednocześnie łatwą logistykę udostępniania i publikowania. Dodatkowo, możesz zaimportować cały Kalendarz Google do swojej wiki!

Dzięki Coda AI możesz skrócić czas pracy poprzez:

Podsumowywanie notatek

Generowanie zawartości bazy wiedzy i wglądu w dane

Korzystanie z dialogu na czacie do zadawania zapytań

Coda oferuje zaawansowane funkcje edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i bazy danych. Masz trudności ze śledzeniem zadań? Konfigurowalne widoki pozwalają dostosować platformę do unikalnych wymagań!

Najlepsze funkcje Coda

Asystent pracy Coda AI

Integracja z różnymi aplikacjami

Konfigurowalne widoki dla możliwości dostosowania

Szablony do efektywnego tworzenia danych dokumentów

Limity Coda

Możliwości integracji wymagają poprawy

Opcje importu wymagają dalszej optymalizacji

Ceny Coda

Free Forever

Pro : 10 USD/miesiąc za twórcę dokumentów

: 10 USD/miesiąc za twórcę dokumentów Teams : $30/miesiąc za każdy dokument

: $30/miesiąc za każdy dokument Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Coda oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (400+ recenzji)

: 4.7/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (80+ recenzji)

10. Tettra

Via: Tettra Tettra to kolejne oprogramowanie wiki oparte na AI na naszej liście. Pomaga Teams gromadzić informacje o firmie w zorganizowanej bazie wiedzy, szczególnie z myślą o nowych pracownikach. Możesz odpowiadać na powtarzające się zapytania raz i usprawnić procesy wdrażania.

Funkcja pytań i odpowiedzi na platformie, wraz z weryfikacją zawartości, zapewnia aktualność zawartości bazy wiedzy. Masz zapytania? Pokochasz Kai, asystenta AI Tettra - jest tam dla Ciebie z natychmiastowymi odpowiedziami wyodrębnionymi z bazy wiedzy Twojej firmy.

Tettra wyróżnia się również w organizowaniu stron za pomocą kategorii, folderów i etykiet oraz umożliwia prostą migrację zawartości z innych platform. 🏷️

Najlepsze funkcje Tettra

Kai, asystent zarządzania wiedzą oparty na AI

Funkcja pytań i odpowiedzi do interaktywnego udostępniania wiedzy

Weryfikacja zawartości

Integracja z usługą Slack

Doskonała organizacja stron

Limity Tettra

Dokumenty mają tendencję do powtarzania się ze względu na ograniczone opcje formatu

Funkcja wyszukiwania jest czasami trudna w użyciu

Ceny Tettra

Podstawowy : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Skalowanie : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Professional: $12/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Tettra oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (80+ recenzji)

: 4.6/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (mniej niż 10 recenzji)

Niezdecydowany? Wypróbuj ClickUp jako idealną alternatywę dla Slite!

Jeśli chodzi o wspólną dokumentację, zarządzanie danymi i udostępnianie wiedzy, istnieje wiele opcji dostępnych jako alternatywa dla Slite. Podczas gdy każde narzędzie wnosi coś wyjątkowego, nie można zaprzeczyć rozbudowanemu zestawowi funkcji ClickUp

Platforma nie tylko oferuje wiodące w branży opcje zarządzania wiedzą, ale także podąża za najlepszymi protokołów bezpieczeństwa aby chronić poufne dane przed zagrożeniami zewnętrznymi. Wypróbuj ClickUp i zobacz, jak zmienia sposób działania Twojego Teamu! 🏆