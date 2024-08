10 najlepszych narzędzi do projektowania procesów w 2024 roku

Nieefektywne procesy są wszędzie, marnując czas pracowników, wpływając na wyniki finansowe firm i powodując niezadowolenie klientów. Firmy nauczyły się, że znalezienie tych nieefektywności i ich wyeliminowanie jest znacznie łatwiejsze dzięki wykorzystaniu oprogramowania do projektowania procesów.

Dzięki narzędziom do projektowania procesów można tworzyć, wizualizować i optymalizować procesy w organizacji. W wyniku tego zwiększysz zadowolenie klientów i pracowników oraz ochronisz budżet. Ale każde narzędzie ma swoje wady i zalety, dlatego stworzyliśmy ten przewodnik po najlepszym oprogramowaniu do projektowania procesów w 2024 roku.

Czym jest oprogramowanie do projektowania procesów?

Oprogramowanie do projektowania procesów pomaga użytkownikom i teamom Business stworzyć wizualny paradygmat, który ułatwia wizualizację i zrozumienie złożonych procesów.

Oprócz możliwości dokumentowania procesów i tworzenia mapy procesów , oprogramowanie może analizować dane, aby zapewnić znaczący wgląd w to, gdzie proces może być nieefektywny lub gdzie niewielka zmiana może prowadzić do wymiernych korzyści.

Najlepsze oprogramowanie do projektowania procesów integruje się z innymi narzędziami, takimi jak platforma do zarządzania projektami, zapewniając dodatkowe funkcje i optymalizację procesów.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do projektowania procesów?

Nie każde oprogramowanie do projektowania procesów oferuje takie same korzyści. Nawet wśród najlepszych produktów na rynku istnieje zakres funkcji i skupienie się na różnych potrzebach. Aby uzyskać najlepsze ulepszenia procesów biznesowych z wybranego narzędzia, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Łatwość dostępu: Upewnij się, że rozwiązanie ma znajomy i intuicyjny interfejs, który każdy może wykorzystać do dokumentowania procesów i zmniejszenia tarć w cyklach pracy

Upewnij się, że rozwiązanie ma znajomy i intuicyjny interfejs, który każdy może wykorzystać do dokumentowania procesów i zmniejszenia tarć w cyklach pracy Elastyczność: Sprawdź, czy może ono wspierać różne rodzaje modelowania różnych procesów, takich jak procesy biznesowe, procesy wdrażania użytkowników lub procesy oprogramowania. Powinien być również wystarczająco elastyczny, aby prezentować informacje w różnych formatach, takich jak schematy blokowe

Sprawdź, czy może ono wspierać różne rodzaje modelowania różnych procesów, takich jak procesy biznesowe, procesy wdrażania użytkowników lub procesy oprogramowania. Powinien być również wystarczająco elastyczny, aby prezentować informacje w różnych formatach, takich jak schematy blokowe Efektywność kosztowa: Porównanie kosztów poszczególnych opcji w celu uzyskania jak największej wydajności i usprawnień procesów w stosunku do poniesionych kosztów

Porównanie kosztów poszczególnych opcji w celu uzyskania jak największej wydajności i usprawnień procesów w stosunku do poniesionych kosztów Możliwości integracji: Wybierz oprogramowanie, które można zintegrować z innymi narzędziami i systemami używanymi do płynnego zarządzania procesami

Wybierz oprogramowanie, które można zintegrować z innymi narzędziami i systemami używanymi do płynnego zarządzania procesami **Eksploracja procesów: szukaj narzędzi z funkcjami eksploracji procesów, aby analizować i identyfikować obszary do ulepszenia i optymalizacji procesów

Funkcje współpracy: Upewnij się, że Teams i działy mogą skutecznie komunikować się i dzielić wiedzą, czy to poprzez udostępnianie notatek, adnotacji, czy wbudowaną funkcję komentarzy

Upewnij się, że Teams i działy mogą skutecznie komunikować się i dzielić wiedzą, czy to poprzez udostępnianie notatek, adnotacji, czy wbudowaną funkcję komentarzy Eksport i możliwość udostępniania: Upewnij się, że możesz eksportowaćmapy procesów do popularnych formatów, aby ułatwić udostępnianie informacji interesariuszom

10 najlepszych programów do projektowania procesów w 2024 roku

Aby pomóc Ci znaleźć najlepsze oprogramowanie do projektowania procesów dla Twoich konkretnych potrzeb, przygotowaliśmy tę listę niektórych z najlepszych opcji na rynku.

Stwórz silniejsze procesy biznesowe z ClickUp, gdzie możesz standaryzować operacje i śledzić zadania

ClickUp to oprogramowanie typu "wszystko w jednym" platforma do zarządzania projektami z imponującą listą funkcji poprawiających wydajność. Narzędzie pozwala scentralizować pracę w całym stosie technologicznym w jednym potężnym obszarze roboczym.

Do projektowania procesów, Tablice ClickUp i Mapy myśli ClickUp dostarczają wszystkich funkcji potrzebnych do usprawnienia cyklu pracy. Funkcje współpracy zapewniają zaangażowanie każdego, kto musi być częścią procesu.

ClickUp oferuje darmową bibliotekę szablonów zawierającą ponad 1000 szablonów, w tym narzędzia do modelowania procesów biznesowych. Na przykład Szablon do tworzenia map procesów dostarcza schemat pozwalający lepiej zrozumieć powiązania między poszczególnymi krokami procesów.

ClickUp najlepsze funkcje

Dostawca narzędzi do zarządzania cyklem pracy, które pozwalają zachowaćmiędzyfunkcyjne Teams zorganizowane

Integruje się ze wszystkimi ulubionymi aplikacjami do pracy, umożliwiając płynne zarządzanie procesami

Pomaga poprawić przepływ procesów dzięki zależnościom między zadaniami

Automatyzacja powtarzalnych zadań w procesach, co eliminuje wysiłek ręczny

Umożliwia efektywną komunikację między członkami zespołu za pomocą narzędzi do współpracy

Limity ClickUp

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji obecnych w wersji na pulpit

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za onieśmielający, gdy uczą się korzystać z nowych funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart to inteligentne narzędzie do tworzenia diagramów, które pozwala zespołom bez wysiłku wizualizować i komunikować złożone pomysły i procesy. Użytkownicy mogą dokumentować procesy i tworzyć modele procesów biznesowych, co ułatwia wyjaśnianie złożonych koncepcji i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Oprogramowanie posiada inteligentne funkcje, takie jak AI Prompt Flow i integracja z ChatGPT, aby jeszcze bardziej usprawnić cykle pracy.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Ułatwia wizualizację skomplikowanych pomysłów i procesów dzięki inteligentnym narzędziom do tworzenia diagramów

Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym między Teams i poszczególnymi osobami

Integruje się z platformami takimi jak Google Obszar roboczy i Microsoft, zwiększając wydajność i współpracę

Łatwe skalowanie, dzięki czemu oprogramowanie pozostaje użyteczne wraz z rozwojem firmy i jej potrzeb

Działa w różnych przypadkach użycia, zapewniając maksymalne dostosowanie do potrzeb biznesowych

Jest dostępne w wielu językach, aby służyć niestandardowym klientom na całym świecie

Limity Lucidchart

Niektórzy użytkownicy chcieliby zobaczyć więcej możliwości offline

Nowi użytkownicy uważają interfejs za skomplikowany na początku

Niektórzy recenzenci chcieliby więcej szablonów na początek

Ceny Lucidchart

Free

Użytkownik indywidualny: $11.93/miesiąc

Teams: $13.50/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4.5/5 (ponad 4 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1 900 recenzji)

3. Microsoft Visio

Via Microsoft To popularne narzędzie od Microsoftu to kreator schematów blokowych i oprogramowanie do tworzenia diagramów. Może uprościć przekazywanie złożonych informacji za pomocą diagramów połączonych z danymi. Teams mogą używać tych diagramów do wizualnej współpracy.

Zwiększeniem jego funkcji jest integracja z Microsoft 365, co czyni go idealnym wyborem dla firm, które już zainwestowały w ekosystem Microsoft. Posiada zabezpieczenia klasy Enterprise i prywatność, aby chronić dane. Funkcje dostępności oznaczają, że diagramy są dostępne dla wszystkich użytkowników.

Najlepsze funkcje Microsoft Visio

Upraszcza dokumentację procesów dzięki szablonom i prostym narzędziom do rysowania

Integruje się z innymi aplikacjami Microsoft 365 w celu zwiększenia wydajności i funkcji

Umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną współpracę nad jednym diagramem

Integruje diagramy i wykresy z danymi w czasie rzeczywistym, dostarczając dynamiczne i zaktualizowane wizualizacje

Zapewnia integrację dla osób niepełnosprawnych dzięki funkcjom ułatwień dostępu

Dostarcza zakres szablonów ułatwiających szybkie i efektywne data powstania

Limity Microsoft Visio

Mniejsze firmy lub osoby prywatne mogą uznać cenę za wysoką

Początkowa krzywa uczenia się jest stroma i może spowolnić przyjęcie

Niektórzy użytkownicy oczekują ulepszonych funkcji współpracy

Ceny Microsoft Visio

Plan 1: 5 USD/miesiąc na użytkownika

Plan 2: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (653 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

4. Process Street

Via Ulica procesu Niniejsza lista kontrolna i oprogramowanie do cyklu pracy to prosta platforma do tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych oraz dokumentowania standardowych procedur operacyjnych. Process Street jest popularny ze względu na precyzję zarządzania procesami opartą na AI.

Oprogramowanie jest łatwe w użyciu, z platformą procesową bez kodu, która daje użytkownikom dostęp do Process AI, nawet z limitem wiedzy technicznej. Integracja z popularnymi narzędziami usprawnia zarządzanie cyklem pracy.

Najlepsze funkcje Process Street

Dostawca szablonów dla typowych zadań i procesów w celu poprawy wydajności

Umożliwia automatyzację zadań i ustanawianie wyzwalaczy inicjujących działania lub działania następcze dousprawnienie procesu zarządzanie

Umożliwia łatwą współpracę i przydzielanie zadań członkom zespołu, aby zapewnić wszystkim odpowiednią organizację i wydajność

Integruje się z ponad 2000 aplikacji za pośrednictwem Zapier, zapewniając łatwy dostęp do narzędzi i usług innych dostawców

Wykorzystuje reguły logiki warunkowej do tworzenia dynamicznych list kontrolnych, które dostosowują się do różnych potrzeb i procesów

Generowanie raportów analizujących wydajność zespołu i efektywność procesów

Limity Process Street

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje dodatków podczas edycji szablonów są ograniczone

Użytkownicy chcą więcej sugestii dotyczących dostępnych szablonów

Funkcje raportowania nie spełniają potrzeb niektórych recenzentów

Cennik Process Street

Free Forever

Pro: 30 USD/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Process Street oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

5. Bizagi

Via Bizagi To oprogramowanie do projektowania procesów koncentruje się na intuicyjnej i opartej na współpracy notacji modelowania procesów biznesowych. Pozwala organizacjom szybko dokumentować procesy biznesowe i przechowywać je w centralnym repozytorium w chmurze.

Analiza tych modeli procesów umożliwia głębsze zrozumienie każdego kroku procesu i pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Oprócz potężnych narzędzi do automatyzacji i symulacji procesów, oprogramowanie oferuje możliwość tworzenia aplikacji o niskim kodzie w celu zwiększenia użyteczności.

Najlepsze funkcje Bizagi

Umożliwia użytkownikom tworzenie i wizualizację modeli procesów biznesowych z łatwością i precyzją

Umożliwia eksportowanie diagramów do popularnych formatów i platform, w tym PDF i Microsoft SharePoint

Umożliwia import z platform takich jak Microsoft Visio i IBM Blueworks

Przeprowadza solidną symulację procesów w celu analizy i optymalizacji procesów biznesowych

Ułatwia współpracę nad modelami procesów i łatwe udostępnianie wyników kluczowym interesariuszom

Umożliwia tworzenie aplikacji za pomocą narzędzi o niskim kodzie, które zapewniają elastyczność mniej zaawansowanym technicznie użytkownikom

Bizagi limits

Niektórzy użytkownicy uważają, że formularze i szablony nie mają odpowiedniej funkcji

Niektórzy recenzenci mają problemy z migracją z jednej wersji do drugiej

Wydajność może być niska w przypadku złożonych procesów

Cennik Bizagi

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Bizagi

G2: 4.1/5 (49 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

6. Pipefy

Via Pipefy Ten proces biznesowy bez kodu oprogramowanie do automatyzacji zapewnia opłacalny sposób na usprawnienie procesów biznesowych organizacji. Podejście no-code sprawia, że ustawienie zautomatyzowanych procesów jest dziecinnie proste.

Pipefy oferuje ponad 300 natywnych konektorów do integracji z najczęściej używanymi przez firmę narzędziami. Oprogramowanie wykorzystuje AI do optymalizacji cykli pracy i pomagają utrzymać zwinność i zdolność adaptacji Teams.

Najlepsze funkcje Pipefy

Wykorzystuje AI do optymalizacji cykli pracy i zwiększenia wydajności

Wdraża integracje bez skomplikowanego kodowania, zapewniając łatwy dostęp i użyteczność

Wdraża rozwiązania procesowe do trzech razy szybciej niż popularni konkurenci

Definiuje punkty początkowe, fazy i integracje w celu efektywnego projektowania i zarządzania procesami

Integruje się z setkami aplikacji lokalnych lub w chmurze w ramach popularnych stosów technologicznych

Umożliwia scentralizowaną widoczność danych w czasie rzeczywistym, rozpuszczając silosy danych i ujednolicając źródła danych

Limity Pipefy

Krzywa uczenia się może być stroma dla nowych użytkowników, nawet przy użyciu dostarczonych samouczków

Niektórzy użytkownicy oczekują więcej niestandardowych opcji

Funkcja wyszukiwania czasami zwraca nieoczekiwane wyniki

Ceny Pipefy

Free Forever

Business: $25/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Pipefy oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

7. ARIS

Via ARIS Ten kompleksowy Business zarządzanie procesami pakiet ułatwia transformację Business poprzez projektowanie procesów i funkcje zarządzania procesami, które poprawiają wydajność. Dzięki możliwości dokumentowania, optymalizacji i kontroli kompleksowych procesów, zyskujesz większą widoczność na każdym kroku cyklu pracy.

Eksploracja procesów poprawia zdolność do przetwarzania danych i znajdowania możliwości poprawy. Integracja z różnymi systemami IT zapewnia usprawnienie procesów.

Najlepsze funkcje ARIS

Wsparcie inicjatyw transformacji biznesowej dzięki kompleksowej dokumentacji, analizie i optymalizacji procesów

Dostawca 360-stopniowego widoku procesów biznesowych, umożliwiającego lepsze zrozumienie danych i zależności

Usprawnia operacje i redukuje błędy manualne dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań

Wykorzystuje funkcje zarządzania ładem, ryzykiem i zgodnością w celu usprawnienia procesów zgodności

Integruje się z popularnymi narzędziami innych firm w celu zwiększenia wydajności

Limity ARIS

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są zbyt wysokie

Niektórzy recenzenci oczekują lepszego importu i eksportu z Visio

Czasami brakuje funkcji automatyzacji układów

Ceny ARIS

Podstawowy: €116/miesiąc

Zaawansowany: 233 €/miesiąc

Oceny i recenzje ARIS

G2: 4.3/5 (27 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (15 opinii)

8. FlexSim

Via FlexSim To oprogramowanie jest solidną platformą do modelowania, symulacji, analizy i wizualizacji procesów w środowisku 3D. Jego celem jest przekształcenie istniejących danych w dokładne prognozy w celu lepszego zrozumienia złożonych procesów.

FlexSim wykracza poza oprogramowanie do projektowania procesów, będąc dostawcą głębokich możliwości analitycznych. Projektanci stworzyli narzędzia, które sprawdzają się w wielu różnych branżach, w tym w produkcji i opiece zdrowotnej.

Najlepsze funkcje FlexSim

Umożliwia użytkownikom zrozumienie i ulepszenie dowolnego systemu lub procesu poprzez modelowanie i analizę symulacji 3D

Ułatwia przekształcanie istniejących danych w dokładne prognozy, pomagając w optymalizacji procesów

Zapewnia wszechstronność zastosowań w różnych branżach, takich jak produkcja i opieka zdrowotna

Dostawca platformy umożliwiającej dynamiczne modelowanie operacji i zrozumienie złożonych systemów

Oferuje narzędzia do modelowania 3D i przepływu procesów w celu kompleksowej analizy i podejmowania świadomych decyzji

Limity FlexSim

Limity licencyjne mogą być ograniczające

Niektóre poziomy mają limity rozmiarów modeli, których można używać

Recenzenci chcieliby w mniejszym stopniu polegać na dodatkach do niektórych funkcji

Ceny FlexSim

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

FlexSim oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (54 recenzje)

Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

9. Minitab

Via Minitab Minitab to pakiet narzędzi statystycznych, które dostarczają solidne funkcje analityki biznesowej i uczenia maszynowego. Narzędzia te pozwalają firmom podejmować decyzje oparte na danych. W ramach tych narzędzi statystycznych dostępne są funkcje wizualizacji danych, umożliwiające głębsze zrozumienie zebranych informacji. Oprogramowanie zapewnia łatwy dostęp do analiz za pośrednictwem wygodnych pulpitów.

Najlepsze funkcje Minitab

Dostawca zapewnia głęboki i znaczący wgląd w dane dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu statystycznemu

Umożliwia tworzenie i udostępnianie inicjatyw usprawniających dzięki narzędziom do ciągłego doskonalenia i innowacji

Oferuje narzędzia do analizy danych i uczenia maszynowego w celu zwiększenia dokładności

Umożliwia użytkownikom uzyskanie wglądu w procesy biznesowe dzięki funkcjom analizy biznesowej i wywiadowczym

Umożliwia maksymalizację biegłości użytkowników i wiedzy o produkcie poprzez webinaria i sesje szkoleniowe

Limity Minitab

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje wykresów 3D wymagają ulepszeń

Wprowadzanie matryc i zarządzanie danymi z matryc może być trudne

Niektóre z bardziej zaawansowanych narzędzi mogą być mylące dla początkujących użytkowników

Ceny programu Minitab

Pojedynczy użytkownik: 1780 USD/rok

Pojedynczy użytkownik + moduł analizy predykcyjnej: 3 040 USD/rok

Pojedynczy użytkownik + inne moduły: 2220 USD/rok

Oceny i recenzje programu Minitab

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

10. Gliffy

Via Gliffy To wszechstronne narzędzie do tworzenia diagramów ma na celu ułatwienie wizualnego współpracę między teamami . Użytkownicy mogą szybko rozpocząć pracę dzięki interfejsowi do tworzenia diagramów metodą "przeciągnij i upuść", który umożliwia łatwe udostępnianie pomysłów. Funkcje modelowania procesów narzędzia są odpowiednie dla firm z różnych branż, zapewniając elastyczność w przypadkach użycia. Gliffy integruje się z Jira i Confluence w celu usprawnienia zarządzania projektami i współpracy.

Najlepsze funkcje Gliffy

Oferuje głęboką integrację z narzędziami Atlassian, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla firm inwestujących w ten ekosystem

Dodaje współpracę w czasie rzeczywistym w chmurze Confluence, dzięki czemu zespoły mogą jednocześnie pracować nad diagramami

Umożliwia łatwe tworzenie diagramów i udostępnianie pomysłów za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Oferuje niezawodną funkcję tworzenia diagramów klasy Enterprise, która skaluje się wraz z potrzebami biznesowymi

Wsparcie dla różnych zespołów i przypadków użycia, w tym diagramów dla zespołów biznesowych, produktowych i IT

Zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika z wieloma gotowymi do użycia komponentami diagramów

Gliffy limits

Mniejsze zespoły i indywidualni użytkownicy mogą uznać oprogramowanie za nieco drogie

Oprogramowanie nie posiada tak zaawansowanych funkcji, jak niektóre konkurencyjne produkty

Niektórzy recenzenci chcieliby więcej niestandardowych opcji

Ceny Gliffy

Professional: $8/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Gliffy oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (70 recenzji)

Wypróbuj mapę procesów w ClickUp

Najlepsze oprogramowanie do projektowania procesów na rok 2024 zapewnia narzędzia i wgląd w celu optymalizacji procesów, eliminacji nieefektywności i zapewnienia, że cykle pracy spełniają najlepsze praktyki i standardy branżowe. Niektórzy ludzie mają jednak trudności z przekształceniem tych spostrzeżeń w działanie.

