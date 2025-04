Przetestowaliśmy 10 najlepszych alternatyw Reclaim AI do planowania projektów w 2025 r

Jeśli chodzi o utrzymanie skupienia i wydajności przy napiętym harmonogramie, zarządzanie czasem staje się niezbędną umiejętnością.

Skuteczne zarządzanie czasem sprowadza się do planowania spotkań i zadań w sposób, który jest dla ciebie najlepszy. Często wymaga to również wyznaczenia inteligentnego narzędzia do planowania lub aplikacja kalendarza, taka jak Reclaim AI, aby zrealizować swoją strategię. 🗓️

Reclaim AI to doskonały asystent spotkań, ale jak każde oprogramowanie, nie jest dla każdego. Każde narzędzie do zarządzania czasem ma swoje wady i zalety, ale na szczęście istnieje wiele alternatyw, które mogą wypełnić luki pozostawione przez Reclaim AI.

Sprawdźmy, w jaki sposób potężne narzędzie do planowania AI może ci pomóc pracować szybciej i poprawić swoje wydajność procesu . Następnie przyjrzymy się najlepszym alternatywom dla Reclaim AI w celu automatyzacji kalendarza i zaoszczędzenia cennego czasu. Ponieważ w dzisiejszych czasach czas to pieniądz - a równowaga między pracą a życiem prywatnym jest ważniejsza niż kiedykolwiek. ⚖️

Czego należy szukać w alternatywach dla Reclaim AI?

Kluczem do znalezienia najlepszej alternatywy Reclaim jest skupienie wysiłków na możliwościach AI innych narzędzi. Pomyśl o Narzędzia AI jako najpotężniejsze automatyzacja cyklu pracy narzędzi, jakie można sobie wyobrazić. Narzędzia te mogą zdziałać cuda zarówno w zespołach osobistych, jak i zdalnych, od pomocy w pisaniu kopii po zarządzanie zadaniami HR .

Funkcja AI może pomóc w automatycznym planowaniu spotkań zespołu i blokowaniu czasu skupienia, a także buforowaniu czasu na podróże i przerwy. Może również zintegrować kalendarz z listą zadań, pomóc w ustalaniu priorytetów i przydzielaniu pracy oraz wiele więcej. 💪

Wybierając alternatywę dla Reclaim AI, zwróć uwagę na następujące funkcje:

Elastyczny system, który można skonfigurować zgodnie z wymaganiami firmy

Integracja z narzędziami do planowania, takimi jak Outlook, Gmail i inne Kalendarz Google Możliwość synchronizacji kalendarza w celu spersonalizowanego planowania, nawet w wielu narzędziach

Kompatybilność z aplikacjami do konferencji, takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet

Integracja z aplikacjami do zarządzania zadaniami i/lub aplikacjami do tworzenia codziennych list kontrolnych Aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze możesz polegać na wyświetlanych informacjach

Przyjazne dla użytkownika funkcje, takie jak inteligentne kalendarze i zadania typu "przeciągnij i upuść", które umożliwiają szybkie wprowadzanie zmian

Wybór narzędzia do planowania powinien być ukierunkowany na optymalizację cyklu pracy -ponieważ jeśli uda ci się to zrobić dobrze, wszystko inne będzie miało odpowiedni przepływ.

10 najlepszych alternatyw Reclaim AI do wykorzystania w 2024 roku

Przy tak wielu alternatywach Reclaim AI, jak dokonać wyboru? Najlepszym sposobem działania jest rozważenie, jakich funkcji i funkcji wymaga Twój biznes, a następnie wybranie opcji, która najlepiej do niego pasuje.

1. ClickUp

Widok śledzenia czasu w zadaniach i lokalizacjach dla uproszczonego wglądu w ogólny postęp zespołu

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do narzędzie do zwiększania wydajności i nasz najlepszy wybór, jeśli chodzi o wybór najlepszej alternatywy Reclaim AI. 💯

Dzięki zarządzaniu czasem i zadaniami u podstaw każdej funkcji ClickUp jest idealnym oprogramowaniem do usprawnienia dowolnego procesu, śledzenia postępów i scentralizowania pracy w różnych aplikacjach na jednej platformie. Dostępnych jest ponad 15 różnych sposobów wizualizacji listy zadań do zrobienia, w tym lista, Gantt, obciążenie pracą, i inne Widok kalendarza dla efektywnego planowania zadań i zespołów. Przeciągaj i upuszczaj zadania do widoku kalendarza i zarządzaj obciążeniem pracą według miesiąca lub zagłębiaj się w szczegóły każdego dnia, aby wskazać konkretne elementy działań.

Plus, ClickUp AI przenosi obecne techniki oszczędzania czasu na wyższy poziom. Jak posiadanie wirtualnego asystenta bezpośrednio w kieszeni, ClickUp AI może generować notatki ze spotkań , e-maili, podsumowań zadań, aktualizacji, tłumaczeń i nie tylko, przy użyciu komend w języku naturalnym, aby pomóc Ci skupić się na najważniejszej pracy przez cały czas i szybko wykonać swoje zadania.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem generatorów tekstów AI, to Szablony podpowiedzi ClickUp AI pomogą ci rozpocząć pracę z ustrukturyzowanymi podpowiedziami, które natychmiast gwarantują wysokiej jakości wyniki. Nie jest to jednak jedyny darmowy zasób AI, który ClickUp ma do zaoferowania, a jeśli chodzi o inne alternatywy AI, wypróbuj przetestowane przez ClickUp Podpowiedzi ChatGPT dla szablonu harmonogramu projektu do generowania niemal idealnych harmonogramów projektów, zadań, terminów, strategii planowania i nie tylko. Mając gotową strategię zarządzania czasem, ClickUp może następnie monitorować postępy i dostosowywać oś czasu, aby upewnić się, że spotkasz się ze swoimi celami. 🎯

ClickUp najlepsze funkcje

Szybkie i łatwe przenoszenie elementów kalendarza lub zadań za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Szacowanie oczekiwanego czasu na zadanie i dzielenie zadania pomiędzy przypisanych członków zespołu

Uruchamianie spotkań bezpośrednio z widoku kalendarza i wyświetlanie wszystkich połączonych zadań

Monitoruj sposób spędzania czasu dzięki funkcji śledzenia czasu z poziomu telefonu komórkowego, pulpitu lub przeglądarki Chrome

Rozszerz swój plan strategiczny poza codzienne planowanie dzięki Szablony do planowania życia ClickUp Synchronizacja kalendarza ClickUp z Kalendarzem Google w celu odzwierciedlenia zmian w obu kierunkach - synchronizacja z Outlookiem, Apple i urządzeniami mobilnymi jest jednokierunkowa

Ponad 1000 integracji do automatycznej synchronizacji pracy z istniejącymi narzędziami, takimi jak Asana, Jira, Notion i Slack

Limity ClickUp

Funkcja AI nie jest dostępna w darmowej wersji, ale można ją dodać do dowolnego płatnego planu za jedyne $$$a

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,900+ recenzji)

4.7/5 (8,900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Trevor

przez Trevor Trevor został zaprojektowany, aby pomóc ci poprawić przejrzystość, skupienie i ogólną kontrolę nad obciążeniem pracą. Użyj wizualizacji zaplanowanych zadań, aby uzyskać przegląd tego, co masz na talerzu. Następnie przejdź do konkretnego zadania, aby uzyskać głęboką, skoncentrowaną pracę, która zapewnia dostęp do kreatywnego przepływu - czyli miejsca, w którym dzieje się magia. 🪄

Ta alternatywa Reclaim AI działa z blokami czasowymi, które można przeciągać i upuszczać, aby planować swój dzień. AI Trevora uczy się, jak planujesz, a następnie wykorzystuje te informacje do przedstawiania pomocnych sugestii. Może również automatycznie przypisywać czas trwania zadań i przypomnieć o zaległej pracy.

Najlepsze funkcje Trevor

Uwzględnia również twoje osobiste zadania, aby uzyskać pełny obraz tego, ile czasu będziesz potrzebować do zrobienia danego dnia

Szybka zmiana planu dnia, gdy coś nie idzie zgodnie z planem

Śledzenie pozostałego czasu dostępnego każdego dnia

Synchronizacja w czasie rzeczywistym z takimi aplikacjami jak Outlook, Todoist, Kalendarz Google i Zadania Google

Limity Trevor

Plan Free umożliwia synchronizację tylko jednej aplikacji kalendarza i jednej integracji listy zadań - aby zsynchronizować więcej, należy przejść na plan Pro

Nie ma jeszcze wystarczającej liczby niezależnych recenzji, aby określić, jak dobrze działa Trevor

Ceny Trevor

Free: Free

Free Pro: $3.99/miesiąc za użytkownika

Trevor oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Nie ma jeszcze recenzji

3. Gmelius

przez Gmelius Ta alternatywa Reclaim AI to aplikacja kalendarza, która pomaga zarządzać obciążeniem pracą bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila. 📫

Zaprojektowany do pracy zespołowej i współpracy, otrzymujesz automatyzację cyklu pracy i wbudowane tablice Kanban. Przypisuj e-maile do członków zespołu i załączaj do nich notatki z dodatkowymi instrukcjami lub sugestiami. Zachęcaj do dyskusji, udostępniając wersje robocze współpracownikom w Gmailu - bez konieczności przekazywania lub kopiowania.

Możesz też używać Gmelius jako scentralizowanego centrum pomocy, z którego może korzystać wielu członków zespołu. Aby upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu, możesz w jednym miejscu nadzorować każdy e-mail otrzymany lub wysłany przez członków Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje aplikacji Gmelius

Oszczędność czasu dzięki gotowym szablonom i automatycznym odpowiedziom na najczęściej zadawane pytania

Łatwe skalowanie Gmelius w miarę rozwoju firmy

Korzystaj z dwukierunkowej integracji z narzędziami takimi jak Slack, Trello, Zapier, Google Meet i wieloma innymi

Możesz mieć pewność, że Twoje dane są bezpieczne, ponieważ Gmelius nie przechowuje zawartości Twoich e-maili

Limity Gmelius

Należy zwrócić uwagę na ustawienia, aby upewnić się, że e-maile nie są udostępniane osobom, które nie powinny mieć do nich dostępu

Niektórzy użytkownicy uważają, że zapoznanie się ze wszystkim, co może zrobić Gmelius, jest dość stromą krzywą uczenia się

Ceny Gmelius

Flex: 15 USD/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników

15 USD/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników Growth: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Pro: $36/miesiąc za użytkownika

Gmelius oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (760+ recenzji)

4.4/5 (760+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

4. Calendly

przez Calendly Calendly zostało zaprojektowane tak, aby planowanie było łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wspiera spotkania jeden na jeden, spotkania grupowe i planowanie w systemie round-robin - bez konieczności przechodzenia tam i z powrotem przez e-mail w celu sprawdzenia dostępności wszystkich osób.

Zdecyduj o swojej dostępności i typach wydarzeń, które oferujesz - na przykład 30-minutowe spotkania twarzą w twarz lub krótkie rozmowy przez Zoom - a następnie po prostu udostępnij połączone harmonogramy na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty e-mail. Zaproszeni mogą wybrać przedział czasowy, a następnie ta alternatywa Reclaim AI automatycznie doda go do istniejących wydarzeń w kalendarzu. 🕰️

Najlepsze funkcje Calendly

Zapraszanie osób z różnych stref czasowych, a Calendly ustali, gdzie wszyscy się znajdują

Automatyzacja komunikacji, np. wysyłanie przypomnień do zaproszonych osób na 30 minut przed rozmową

Korzystanie z Calendly na pulpicie z systemem Windows lub macOS, a jeśli jesteś w ruchu, w aplikacji mobilnej na iOS lub Androida

Zoptymalizuj swój cykl pracy dzięki ponad 100 integracjom i rozszerzeniom, takim jak kalendarze Office 365, Microsoft Outlook, Google i iCloud, a także inne części stosu technologicznego, takie jak Salesforce lub HubSpot

Limity Calendly

Będziesz potrzebować planu Teams, jeśli chcesz wysyłać dane spotkań bezpośrednio do Salesforce i systemu zarządzania powiązaniami z klientami (CRM)

Niektórzy użytkownicy uważają, że Calendly jest nieco drogie w porównaniu do niektórych konkurencyjnych narzędzi do planowania

Cennik Calendly

Free: Darmowy

Darmowy Standardowy: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Teams: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Calendly oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

4,7/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 900 opinii)

5. Rutyna

przez Procedura Nazywając siebie "kalendarzem XXI wieku", ta alternatywa Reclaim AI zapewnia widok kalendarza pracy i zadań w tym samym czasie, dzięki czemu można zaplanować cały dzień lub tydzień. Routine organizuje harmonogram zgodnie z terminami i osobistymi preferencjami.

Twórz zadania wpisując je lub korzystając z aplikacji głosowej i używaj skrótów klawiaturowych, aby szybko poruszać się po systemie. Planowanie spotkań lub bloków czas na dogłębną pracę, po prostu przeciągając i upuszczając te wydarzenia tam, gdzie chcesz. Planuj zadania ze spotkań i rób notatki, aby nic nie umknęło. ✍️

Najlepsze funkcje aplikacji Routine

Śledzenie dzisiejszych priorytetów za pomocą pulpitu i ekranu Dzisiaj

Używaj stron w aplikacji do zapisywania szybkich notatek, takich jak pomysły biznesowe, spostrzeżenia klientów lub plany na następne wakacje

Organizuj swoje strony i podstrony w najlepszy dla siebie sposób

Integracja ze skrzynką odbiorczą e-mail, narzędziami do zarządzania projektami i czatami, aby wszystko było w jednym miejscu

Ograniczenia rutynowe

Obecnie można korzystać z planu Free, ale plany Professional, Business i Enterprise są wciąż w fazie rozwoju

Aplikacja Routine nie jest jeszcze dostępna na Androida, ale funkcja ta pojawi się wkrótce

Ceny Routine

Free: Free

Free Profesjonalny: $10/miesiąc za użytkownika (wkrótce)

$10/miesiąc za użytkownika (wkrótce) Business: $15/miesiąc za użytkownika (wkrótce)

$15/miesiąc za użytkownika (wkrótce) Enterprise: Kontakt w sprawie cen (wkrótce)

Routine oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (1 opinia)

4.0/5 (1 opinia) Capterra: Brak recenzji

6. Sunsama

przez Sunsama Ta alternatywa Reclaim AI ma na celu pomóc profesjonalistom w bardziej świadomym zarządzaniu czasem, aby osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. 🌈

Uzyskaj przegląd wszystkiego, czym musisz się zająć, w tym spotkań, zadań i e-maili. Następnie ustal priorytety, ustaw cele na dany dzień i umieść te zadania w kalendarzu. Śledź swoje postępy, aby mieć poczucie osiągnięć. Wszystko, czego nie zrobisz dzisiaj, zostanie automatycznie przełożone na jutro.

Najlepsze funkcje Sunsama

Przekształcanie rozmów na Slacku w zadania dzięki integracji ze Slackiem

Synchronizacja z Kalendarzem Google lub kalendarzem Outlook i łatwa integracja zadań z innymi aplikacjami narzędziami zwiększającymi wydajność takimi jak ClickUp, Asana, Trello, Todoist i Jira

Usprawnij współpracę dzięki widokowi tego, na czym koncentrują się członkowie Twojego zespołu w danym dniu

Uzyskaj dogłębny wgląd w to, jak spędzasz czas dzięki wbudowanej analityce

Limity Sunsama

Jest natywnie zaprojektowany do planowania krótkoterminowego, a nie długoterminowego, więc może być konieczne użycie jednej z integracji do planowania projektów na większą skalę

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja współpracy mogłaby zostać do zrobienia z pewnymi ulepszeniami

Cennik Sunsama

Rocznie: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Miesięcznie: $20/miesiąc na użytkownika

Sunsama oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: 4.6/5 (20 recenzji)

7. Akiflow

przez Akiflow Ta alternatywa Reclaim AI to platforma zapewniająca wydajność, która pokazuje wszystkie harmonogramy, e-maile i zadania w jednej uniwersalnej skrzynce odbiorczej. Twórz zadania i nadawaj im priorytety, ustawiaj terminy i dodawaj wszelkie istotne notatki bezpośrednio w kalendarzu. Możesz nawet przekształcić zadania w wydarzenia w kalendarzu, aby mieć pewność, że zostaną zrobione. ✅

Użyj aplikacji blokada czasowa funkcja przydzielania czasu na różne typy zadań, takie jak spotkania, współpraca lub głębokie myślenie . Następnie szybko ułóż swoje harmonogramy, przeciągając i upuszczając zadania na miejsce.

Najlepsze funkcje Akiflow

Pobieranie zadań z innych aplikacji, takich jak Slack, Trello, Asana i e-mail, dzięki czemu wszystko jest w jednym miejscu

Korzystanie z funkcji powtarzających się zadań w celu automatyzacji regularnych zadań, takich jak spotkania stand-up lub raportowanie postępów

Udostępnianie swojej dostępności na spotkania z Akiflow, dzięki czemu nie musisz wracać tam i z powrotem przez e-mail

Moja praca w kalendarzu w wielu strefach czasowych

Limity Akiflow

Akiflow nie integruje się natywnie z kalendarzami Microsoft 365 lub Apple

Aplikacja mobilna nie dorównuje jeszcze aplikacji komputerowej, ale zespół pracuje nad tym

Ceny Akiflow

Believer: $8.33/miesiąc za użytkownika (płatność za pięć lat z góry)

$8.33/miesiąc za użytkownika (płatność za pięć lat z góry) Roczny: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Miesięcznie: $24.99/miesiąc na użytkownika

Akiflow oceny i recenzje

G2: 5.0/5 (ponad 30 opinii)

5.0/5 (ponad 30 opinii) Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

8. Morgen

przez Morgen Morgen konsoliduje wszystkie Twoje kalendarze w jednym miejscu, aby lepiej zarządzać wszystkimi obszarami Twojego życia. Pomaga ustalić priorytety wszystkiego, co musisz zrobić, a następnie utworzyć bloki czasowe do zrobienia tych zadań. Narzędzie "przeciągnij i upuść" umożliwia szybką reorganizację w dowolnym momencie.

Łatwe planowanie spotkań poprzez udostępnianie swojej dostępności w różnych strefach czasowych. Skróty ułatwiają szybkie spojrzenie na kalendarz, a następnie ponowne wyskoczenie z niego. Otrzymujesz również powiadomienia o nadchodzących spotkaniach i możesz kliknąć bezpośrednio, aby do nich dołączyć. 🙌

Morgen najlepsze funkcje

Planowanie elementów do zrobienia bezpośrednio z kalendarza lub integracja z ulubioną aplikacją do robienia rzeczy

Automatycznie wyszukuje i usuwa duplikaty wydarzeń, dzięki czemu nigdy nie tracisz czasu

Integracja tej alternatywy Reclaim AI między innymi z Microsoft Outlook, Kalendarzem Google i iCloud

Korzystanie z Morgen na komputerach Mac, Windows, iOS, Android i Linux

Limity Morgen

Integracja Zapier jest dostępna tylko w planach Plus i Pro

Nie ma jeszcze wystarczającej liczby recenzji, aby ocenić, jak dobrze działa Morgan

Ceny Morgen

Basic: Free

Free Plus: $4/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

$4/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Pro: $9/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Morgen oceny i recenzje

G2: 5.0/5 (1 opinia)

5.0/5 (1 opinia) Capterra: Brak recenzji

9. Fireflies.ai

przez Fireflies.ai Fireflies.ai to narzędzie AI do robienia notatek, które oszczędza czas i pozwala w pełni skupić się na spotkaniach. Po połączeniu z kalendarzem, ta alternatywa Reclaim AI automatycznie dołącza do rozmowy, nagrywa ją i transkrybuje. 📝

Następnie możesz udostępniać te notatki członkom zespołu, którzy przegapili spotkanie, podsumować je dla klientów i wyciągnąć wszelkie powiązane elementy działań do zaplanowania.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Nagrywanie wideo i audio oraz szybkie generowanie transkrypcji

Współpraca z zespołem za pomocą reakcji, pinezek i komentarzy podczas spotkania, a następnie udostępnianie notatek ze spotkania na platformach takich jak Asana, Slack, Notion lub w systemie zarządzania powiązaniami z klientami

Łatwe wyszukiwanie kluczowych tematów omawianych podczas spotkania i tworzenie skrótów dźwiękowych najlepszych fragmentów

Integracja z platformami konferencyjnymi, takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet oraz innymi

Ograniczenia Fireflies.ai

Musisz przejrzeć podsumowania spotkań przed ich udostępnianiem, aby upewnić się, że są w 100% poprawne

Funkcje AI, takie jak niestandardowe podsumowania i zautomatyzowane fragmenty dźwiękowe, są dostępne tylko w pakiecie Pro

Ceny Fireflies.ai

Free: Free

Free Pro: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Business: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Fireflies.ai oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (80+ recenzji)

4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (5 opinii)

10. Wydajność Rombi

przez Wydajność Rombi Aplikacja Rombi Productivity jest przeznaczona dla osób prywatnych i małych firm. Mierzy równowagę między pracą a życiem prywatnym w celu zmniejszenia stresu, zarządzania czasem i wydajnością oraz wsparcia odpowiedzialności i ustawienia celów.

Ta alternatywa Reclaim AI automatyzuje śledzenie czasu na kilka różnych sposobów. Automatycznie rejestruje czas spędzony na godzinach podlegających i niepodlegających rozliczeniu, raportuje czas na projekt, zarządza kartami czasu pracy i śledzi czas urlopu. Oszczędza również czas dzięki automatyzacji rozliczeń i fakturowania klientów. ⏳

Rombi Wydajność najlepsze funkcje

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Użyj timera stop/start do łatwego śledzenia czasu, a następnie połącz go z konkretnymi klientami w celu rozliczenia lub do użytku wewnętrznego

Porównanie czasu spędzonego w pracy z czasem spędzonym z rodziną lub na innych zajęciach rekreacyjnych

Zmierz presję pracy, pod jaką się znajdujesz (lub twoi członkowie), aby upewnić się, że jesteś w odpowiednim zakresie, a nie osiągasz gorszych wyników lub zbliżasz się do wypalenia zawodowego

Rombi Limity wydajności

Niektórzy użytkownicy uważają, że wiele funkcji jest nieco przytłaczających

Podczas gdy większość recenzji jest bardzo pozytywna, nie ma ich jeszcze wystarczająco dużo, aby uzyskać ostateczny obraz skuteczności Rombi

Ceny Rombi Productivity

Free

Rombi Wydajność oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: 5.0/5 (15 opinii)

Śledź z najlepszymi narzędziami do planowania już dziś

Przy tak wielu wydarzeniach każdego dnia, zarządzanie swoim czasem stało się kluczową umiejętnością - ale to nie znaczy, że musisz zrobić to wszystko sam. Skorzystaj z jednego z wielu doskonałych narzędzi do planowania, które pomogą Ci zarządzać wydarzeniami w kalendarzu, a także zautomatyzować inne powiązane zadania, takie jak śledzenie czasu, przypisywanie zadań w kalendarzu i zarządzanie czasem elementów działań oraz notatki podsumowujące. ✨

Jednym z najlepszych narzędzi do zrobienia harmonogramu jest ClickUp, który potrafi to wszystko i wiele więcej. Bądź na bieżąco z kalendarzem, zadaniami i dokumentami; bądź kreatywny dzięki burzy mózgów, celom i planowaniu; i połącz się ze swoim zespołem za pomocą konferencji i czatu, a wszystko to na jednej platformie. Zarejestruj się za Free na ClickUp już dziś i obserwuj, jak wzrasta Twoja wydajność i kreatywność. 🤩