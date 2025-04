10 najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji IT, które pozwolą zaoszczędzić czas w 2025 roku

Doskonała dokumentacja techniczna to klucz do zwiększenia wydajności. Gdy zespół wie, jak korzystać z narzędzi technicznych i oprogramowania oraz gdzie znaleźć odpowiedzi na typowe pytania i problemy, spędza mniej czasu na szukaniu rozwiązań lub oczekiwaniu na wsparcie działu pomocy technicznej.

Jednak tworzenie dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej może być żmudnym procesem.

Dobra wiadomość jest taka, że oprogramowanie IT narzędzia do dokumentacji pomagają przyspieszyć i usprawnić ten proces, dostarczając pracownikom i teamom jasnych wskazówek dotyczących systemów, procedur, oprogramowania i najlepszych praktyk firmy.

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym opcjom platform do zarządzania IT dostępnym w 2024 roku.

Czym jest oprogramowanie do dokumentacji IT?

Specjaliści IT używają oprogramowania do dokumentacji IT do tworzenia, zarządzania i publikowania informacji na temat swojej infrastruktury IT, w tym sprzętu, oprogramowania, sieci i procedur organizacyjnych.

Dokumentacja to baza wiedzy dla wszystkich członków Teams, aby dowiedzieć się o technologii w organizacji. Staje się ona tech wiki gdzie różni członkowie zespołu mogą nauczyć się korzystać z oprogramowania, naprawiać problemy IT i zrozumieć najlepsze praktyki korzystania z określonych narzędzi w stosie technologicznym.

Korzystanie z odpowiedniej platformy zarządzania wiedzą może znacząco wpłynąć na biznes. Dostarcza ona scentralizowane repozytorium informacji, które usprawnia komunikację między działem IT a innymi teamami.

Ponieważ każdy wie, gdzie znaleźć potrzebne informacje, zwiększa to wydajność. Może nawet zmniejszyć liczbę błędów, oferując wskazówki dotyczące najlepszych praktyk i kluczowych funkcji. Wreszcie, pomaga organizacjom zachować zgodność z podstawowymi przepisami branżowymi.

Prawie wszystkie organizacje polegają na systemach IT w dzisiejszym cyfrowym świecie, dzięki czemu oprogramowanie do dokumentacji IT jest cennym narzędziem.

Czego należy szukać w narzędziach do tworzenia dokumentacji IT?

Szukając najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji IT, warto zwrócić uwagę na następujące funkcje:

Łatwe narzędzia do tworzenia treści: Poszukaj narzędzia do dokumentacji IT, które umożliwia tworzenie i edytowanie zawartości w różnych formatach, takich jak markdown, HTML i XML. Powinny być również dostępne opcje formatowania tekstu, w tym tabele, obrazy i bloki kodu

Poszukaj narzędzia do dokumentacji IT, które umożliwia tworzenie i edytowanie zawartości w różnych formatach, takich jak markdown, HTML i XML. Powinny być również dostępne opcje formatowania tekstu, w tym tabele, obrazy i bloki kodu Dostęp do kontroli wersji: Narzędzie do tworzenia dokumentacji IT powinno umożliwiać śledzenie zmian i poprawek w zawartości dokumentacji oraz utrzymywać historię modyfikacji. Dzięki temu w razie potrzeby można powrócić do poprzedniej wersji dokumentacji

Narzędzie do tworzenia dokumentacji IT powinno umożliwiać śledzenie zmian i poprawek w zawartości dokumentacji oraz utrzymywać historię modyfikacji. Dzięki temu w razie potrzeby można powrócić do poprzedniej wersji dokumentacji Narzędzia do współpracy: Wielu członków zespołu powinno mieć możliwość pracy nad dokumentacją w czasie rzeczywistym. Obejmuje to edycję, commit i przekazywanie informacji zwrotnych. Pomocne jest również posiadanie wbudowanej funkcji zarządzanie zadaniami dzięki czemu można przydzielać zadania z poziomu platformy dokumentacji

Wielu członków zespołu powinno mieć możliwość pracy nad dokumentacją w czasie rzeczywistym. Obejmuje to edycję, commit i przekazywanie informacji zwrotnych. Pomocne jest również posiadanie wbudowanej funkcji zarządzanie zadaniami dzięki czemu można przydzielać zadania z poziomu platformy dokumentacji Inteligentna organizacja i możliwości wyszukiwania: Cała dokumentacja na świecie jest bezużyteczna, jeśli nikt nie może znaleźć potrzebnych informacji. Poszukaj narzędzi do dokumentacji z inteligentnymi opcjami wyszukiwania i filtrowania, które można organizować według kategorii, tematów i sekcji

Cała dokumentacja na świecie jest bezużyteczna, jeśli nikt nie może znaleźć potrzebnych informacji. Poszukaj narzędzi do dokumentacji z inteligentnymi opcjami wyszukiwania i filtrowania, które można organizować według kategorii, tematów i sekcji Dobre opcje eksportu i integracji: Możesz zwiększyć dostęp użytkowników poprzez udostępnianie dokumentacji online i zapewnienie użytkownikom dostępu do niej w trybie offline. Poszukaj opcji eksportu, takich jak HTML, PDF i markdown, aby stworzyć dokumentację dostępną z dostępem do Internetu i bez niego

Oprócz powyższych czynników, warto również pamiętać o cenach. Wiele rozwiązań do tworzenia dokumentacji z naszej listy zawiera wersje próbne Free. Skorzystaj z tych ofert próbnych, aby sprawdzić, czy produkt jest odpowiednim narzędziem do tworzenia dokumentacji dla infrastruktury IT Twojej organizacji.

10 najlepszych opcji oprogramowania do dokumentacji IT do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

Organizuj i uzupełniaj firmowe przewodniki i zasoby IT dzięki oprogramowaniu do dokumentacji IT od ClickUp

ClickUp to platforma wydajności z potężnymi narzędziami dokumentacji IT do tworzenia kompleksowej dokumentacji dla Twojej organizacji. Z ClickUp Docs można zagnieżdżać dokumenty, aby stworzyć solidną wiki i zarządzać nią za pomocą inteligentnych narzędzi. Projekt można rozpocząć od szablonów, takich jak Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp i przyspieszyć pisanie dokumentacja oprogramowania używanie ClickUp AI .

Jeśli korzystasz już z ClickUp, spodoba ci się możliwość rozszerzenia zakresu korzystania z platformy i skorzystania z jej doskonałych opcji współpracy i integracji. A jeśli jesteś nowym użytkownikiem ClickUp, spodoba ci się to, że możesz zacząć korzystać z niego już dziś za Free i wykorzystać setki narzędzi do tworzenia szczegółowej dokumentacji.

ClickUp najlepsze funkcje:

Narzędzia AI do pisania pozwalają błyskawicznie tworzyć dokumentację wewnętrzną i zewnętrzną

Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala tworzyć szczegółowe instrukcje obsługi z zagnieżdżonymi stronami i wieloma opcjami stylizacji

Doskonałe opcje współpracy pomagają w połączeniu dokumentacji z cyklami pracy i systemami zarządzania zadaniami

Liczne szablony dokumentów dostosowane do potrzeb zespołu IT usprawniają proces tworzenia dokumentacji IT

ClickUp limits:

Opcje udostępniania mogą być zbyt uniwersalne dla organizacji, które potrzebują bardziej zniuansowanych opcji udostępniania dokumentów

Doświadczenie użytkownika aplikacji mobilnej może być uciążliwe

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7 miesięcznie za użytkownika

: $7 miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie za użytkownika

: 12 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise : skontaktuj się w celu wyceny

: skontaktuj się w celu wyceny ClickUp AI: Dostępne do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (8,900+ recenzji)

: 4.7/5 (8,900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Baza wiedzy ProProfs

Via Baza wiedzy ProProfs ProProfs Knowledge Base to oparte na chmurze oprogramowanie do tworzenia dokumentacji IT, które pomaga zarządzać Baza wiedzy IT dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Tworzenie i wyszukiwanie informacji jest łatwe dzięki solidnym opcjom kontroli wersji i intuicyjnej organizacji dokumentów. Platforma oferuje również funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony informacji i zapobiegania niepożądanym modyfikacjom.

Najlepsze funkcje ProProfs Knowledge Base:

Bogaty edytor tekstu umożliwia tworzenie i edytowanie zawartości dokumentacji oraz dodawanie tabel, obrazów i bloków kodu

Łatwa w użyciu platforma oznacza, że użytkownicy bez wcześniejszego doświadczenia z oprogramowaniem do tworzenia dokumentacji IT powinni być w stanie tworzyć kompleksowe artykuły bazy wiedzy

Dostępne są dobre opcje obsługi klienta

ProProfs Knowledge Base limits:

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć problemów z wydajnością w przypadku większych baz wiedzy

Cennik bazy wiedzy ProProfs:

Free: do 25 artykułów

Business: $29.99 miesięcznie (dla 100 artykułów miesięcznie)

Niestandardowa domena i biała etykieta: 30 USD miesięcznie

Oceny i recenzje bazy wiedzy ProProfs:

G2 : 4.6/5 (25+ recenzji)

: 4.6/5 (25+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (25+ reviews)

3. Document360

Via Document360 Document360 to platforma bazy wiedzy oparta na AI. Oprogramowanie do tworzenia dokumentacji IT umożliwia tworzenie kompleksowej dokumentacji dla pracowników i niestandardowych klientów, którą można udostępniać publicznie lub prywatnie. Możesz skalować ją do swoich potrzeb dokumentacyjnych za pomocą intuicyjnego narzędzia autora.

Najlepsze funkcje Document360:

Zaawansowane opcje wyszukiwania ułatwiają klientom wewnętrznym i zewnętrznym lokalizację tego, czego potrzebują

Narzędzie autora oferuje szerokie możliwości niestandardowego rozszerzenia, dzięki czemu można oznakować swoją dokumentację używać szablonów i dostosowywać zawartość do swoich potrzeb

Dostępnych jest wiele opcji integracji umożliwiających połączenie bazy wiedzy z helpdeskiem, chatbotami, narzędziami analitycznymi i nie tylko

Limity Document360:

Obecnie nie jest dostępna aplikacja mobilna, więc będziesz musiał pracować na pulpicie

Ceny Document360:

Free

Standard : 199 USD za projekt miesięcznie

: 199 USD za projekt miesięcznie Profesjonalny : 399 USD za projekt miesięcznie

: 399 USD za projekt miesięcznie Business : 529 USD za projekt miesięcznie

: 529 USD za projekt miesięcznie Enterprise: 599 USD za projekt miesięcznie

Oceny i recenzje Document360:

G2 : 4.7/5 (360+ recenzji)

: 4.7/5 (360+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (190+ recenzji)

4. Confluence

Via Confluence Confluence pochodzi od zespołu Atlassian i jest popularnym narzędziem do tworzenia dokumentacji dla teamów, które chcą tworzyć, udostępniać i współpracować nad bazami wiedzy. Chociaż jest to system do zarządzania projektami, ma kilka silnych funkcji, które czynią go doskonałym narzędziem do tworzenia dokumentacji IT.

Najlepsze funkcje Confluence:

Umożliwia tworzenie ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami, zespołami, działami lub pakietami oprogramowania

Możliwość integracji z innymi produktami Atlassian, takimi jak Jira i Trello, w celu uzyskania jeszcze większej funkcjonalności

Rozszerzone możliwości uprawnień pozwalają kontrolować, kto wyświetla, edytuje lub komentuje dokumentację IT na poziomie szczegółowym

Limity Confluence:

Oprogramowanie to ma duże wymagania sprzętowe, więc może być konieczne poświęcenie znacznych zasobów IT na jego utrzymanie

Ceny Confluence:

Free : do 10 użytkowników i 2 GB miejsca na pliki

: do 10 użytkowników i 2 GB miejsca na pliki Standard : 5,75 USD za użytkownika miesięcznie

: 5,75 USD za użytkownika miesięcznie Premium : 11 USD za użytkownika miesięcznie

: 11 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: zadzwoń po niestandardową cenę

Confluence oceny i recenzje:

G2 : 4.1/5 (3,600+ recenzji)

: 4.1/5 (3,600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

5. Whatfix

Via Whatfix Whatfix to cyfrowa platforma adopcyjna, która może uzupełniać efekty dokumentacji IT. Korzystając z Whatfix, można tworzyć wskazówki na ekranie i interaktywną pomoc, aby pomóc użytkownikom we wdrażaniu nowego oprogramowania, sprzętu lub systemów informatycznych. Może to zwiększyć adopcję poprzez wsparcie użytkowników w pełnym wykorzystaniu narzędzi w ich stosie technologicznym.

Najlepsze funkcje Whatfix:

Możesz tworzyć interaktywne instrukcje, które uczą użytkowników, jak korzystać z oprogramowania i narzędzi w ich stosie technologicznym

Możliwość budowania samoobsługowej bazy wiedzy w ramach aplikacji, w tym często zadawanych pytań, przewodników rozwiązywania problemów i filmów instruktażowych

Dostarcza analiz dotyczących interakcji użytkowników z przewodnikami, co może pomóc działowi IT w określeniu, gdzie użytkownicy potrzebują większego wsparcia

Limity Whatfix:

Whatfix jest najlepszy do kierowania wdrażaniem oprogramowania, ale może nie działać tak dobrze dla działów IT, które muszą dokumentować rozwiązania dla sprzętu i innej infrastruktury IT

Ceny Whatfix:

Skontaktuj się, aby uzyskać niestandardową cenę

Oceny i recenzje Whatfix:

G2 : 4.6/5 (290+ recenzji)

: 4.6/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (75+ recenzji)

6. SuperOps.ai

Via SuperOps.ai SuperOps.ai to najnowsza opcja oprogramowania do tworzenia dokumentacji IT, która zgrabnie wpasowuje się w istniejący ekosystem PSA-RMM. Przejrzysty interfejs umożliwia tworzenie dokumentacji z inteligentnymi opcjami kontroli dostępu, dzięki czemu każdy ma potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki.

Najlepsze funkcje SuperOps.ai:

Integruje się z istniejącymi produktami PSA-RMM, aby zapewnić dostawcy potężne narzędzie do tworzenia dokumentacji bez konieczności zarządzania inną aplikacją

Doskonała zgodność z ramami bezpieczeństwa SOC 2 chroni poufne informacje

Niestandardowe struktury dokumentów pozwalają organizować dokumentację IT w oparciu o przepływ pracy, zespoły lub procesy

Limity SuperOps.ai:

Niektóre funkcje są nadal w fazie rozwoju, więc użytkownicy mogą napotkać usterki w systemie

Ceny SuperOps.ai:

Tylko standardowe PSA : 59 USD miesięcznie

: 59 USD miesięcznie Tylko standardowy RMM : 79 USD miesięcznie

: 79 USD miesięcznie Pro : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Super: $129 miesięcznie

SuperOps.ai oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (75+ opinii)

7. Nuclino

Via Nuclino Nuclino to oparta na chmurze platforma do współpracy, która jest również pomocnym rozwiązaniem do tworzenia dokumentacji. Teams mogą tworzyć, organizować i współpracować nad projektami takich jak bazy wiedzy, dokumentacja IT i wiki. Ma przejrzystą konstrukcję, która jest łatwa do nauczenia i szybka w użyciu.

Nuclino najlepsze funkcje:

Doskonałe narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym pozwalają wielu członkom zespołu pracować nad dokumentacją jednocześnie, co jest świetnym rozwiązaniem do udostępniania wiedzy

Historia wersji pozwala śledzić zmiany, w tym działania w ramach współpracy, i wiedzieć, kto dokonał edycji lub komentarzy

Imponujące opcje wyszukiwania pozwalają szybko znaleźć potrzebne informacje w bazie wiedzy

Limity Nuclino:

Opcje integracji z Nuclino są mniej solidne niż w przypadku innych opcji oprogramowania do dokumentacji

Ceny Nuclino:

Free

Standard : 5 USD na użytkownika miesięcznie

: 5 USD na użytkownika miesięcznie Premium: $10 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Nuclino:

G2 : 4.7/5 (20+ recenzji)

: 4.7/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (60+ recenzji)

8. ClickHelp

Via ClickHelp ClickHelp to internetowe narzędzie do tworzenia, zarządzania i organizowania dokumentacji technicznej. Oferuje solidną internetową platformę dla autorów, na której Teams mogą wspólnie tworzyć dokumentację, w tym doskonałe narzędzia migracyjne do importowania istniejących informacji.

ClickHelp najlepsze funkcje:

Internetowa platforma autorska umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym w celu tworzenia i edytowania dokumentacji IT

Opcje publikowania z jednego źródła oznaczają, że można utworzyć dokumentację online raz, a następnie opublikować wiele projektów jako strony internetowe, pliki PDF lub system pomocy online

Opcje brandingu zapewniają, że dokumentacja online pasuje do estetyki firmy

Limity ClickHelp:

Platforma zawiera wiele świetnych narzędzi, ale trzeba się też sporo nauczyć, by zrozumieć, jak z nich korzystać

Ceny ClickHelp:

Starter : $175 miesięcznie

: $175 miesięcznie Growth : $285 miesięcznie

: $285 miesięcznie Professional: $580 miesięcznie

ClickHelp oceny i recenzje:

G2 : 4.8/5 (60+ recenzji)

: 4.8/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (15+ recenzji)

9. Doxygen

Przez Doxygen Doxygen nie jest może tradycyjnym rozwiązaniem do tworzenia dokumentacji, ale jest świetnym narzędziem do dokumentowania kodu źródłowego. Oprócz generowania dokumentacji w projektach rozwoju oprogramowania, może być pomocny w innych aspektach infrastruktury IT związanych z oprogramowaniem.

Najlepsze funkcje Doxygen:

Automatycznie generuje dokumentację dla różnych języków kodowania, takich jak C++ i Java, co jest pomocne w przypadku dokumentacji interfejsów programowania aplikacji (API)

Korzystając z możliwości odsyłaczy, można tworzyć hiperlinki w dokumentacji, aby oferować bardziej kompleksowe zasoby

Programiści mogą dodawać adnotacje do dokumentacji z opisami i przykładami użycia, aby uczynić dokumentację API bardziej przejrzystą

Limity Doxygen:

Doxygen jest narzędziem do dokumentowania kodu źródłowego, więc może nie być odpowiedni dla innych potrzeb związanych z dokumentacją wewnętrzną

Ceny Doxygen:

Free

Oceny i recenzje Doxygen:

Brak dostępnych

10. GitHub i Jekyll

Via GitHub Być może nie myślisz o GitHubie jako o systemie dokumentacji, ale może on być świetnym narzędziem do tworzenia dokumentacji IT, gdy używasz go z Jekyllem.

GitHub to platforma internetowa, której deweloperzy używają głównie do oprogramowania do współpracy rozwój, śledzenie zmian i przechowywanie kodu. Jekyll to generator stron, który może przekształcić tekst w stronę internetową lub blog przy użyciu szablonów i plików markdown. Używanie tych dwóch rozwiązań razem pozwala Teamsom pracującym w GitHub na szybkie stworzenie przyjaznej dla użytkownika strony internetowej dla ich dokumentacji IT.

Najlepsze funkcje GitHub i Jekyll:

Obie platformy oferują wsparcie dla markdown, które można wykorzystać do tworzenia dokumentacji technicznej

Ponieważ GitHub Pages oferuje usługi hostingowe Free, można publikować dokumentację IT bez konieczności płacenia za dodatkowy hosting

Jekyll automatyzuje większość procesu, dzięki czemu można przekształcić pliki markdown w HTML w ciągu kilku minut

Limity GitHub i Jekyll:

Użytkownicy będą potrzebować sporej wiedzy technicznej, aby przekształcić aktywność GitHub w użyteczną dokumentację IT

Ceny GitHub i Jekyll:

Free

Teams : 4 USD za użytkownika miesięcznie

: 4 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: 21 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje GitHub i Jekyll:

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (5,800+ recenzji)

Tworzenie dokumentacji IT w prosty sposób

Wybór odpowiedniego oprogramowania do tworzenia dokumentacji IT pomaga zapewnić użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym dostęp do krytycznych informacji niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury IT. Istnieje wiele opcji, które można zbadać, aby znaleźć narzędzie do tworzenia dokumentacji IT, które pasuje do Twojego cyklu pracy.

Jeśli szukasz wszechstronnego, kompleksowego rozwiązania, które uprości dokumentację IT, nadszedł czas, aby wypróbować ClickUp. Dzięki ClickUp możesz płynnie zintegrować rozwiązanie do zarządzania dokumentami z cyklem pracy zarządzania projektami. Intuicyjny interfejs pozwala na łatwe tworzenie, organizowanie i współpracę nad dokumentacją.

Doładuj swoje operacje IT i zarejestruj darmowe konto ClickUp, aby poznać szablony, przestrzenie i narzędzia do zarządzania dokumentami Narzędzia AI które sprawią, że zadania związane z dokumentacją staną się dziecinnie proste.