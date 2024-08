10 najlepszych programów do automatyzacji biura w 2024 roku

Powtarzalne zadania są zmorą każdego pracownika. Są one istotną częścią zarządzania danymi i zarządzania biurem, ale są czasochłonne i często nudne. Co najgorsze, jeśli nie zwracasz na nie uwagi, mogą prowadzić do błędów, które powodują efekt falowania w innych procesach biznesowych. 👀

Kiedyś nie było ucieczki od tych ręcznych procesów - ale technologia ewoluowała i mamy teraz więcej opcji. Wejdź do biura oprogramowanie do automatyzacji .

Poznajmy narzędzia do automatyzacji pracy biurowej i dowiedzmy się, w jaki sposób mogą one usprawnić cykl pracy. Następnie zapoznaj się z najlepszymi dostępnymi obecnie programami do automatyzacji pracy biurowej, abyś mógł wybrać ten właściwy, który sprawi, że Twój biznes będzie dobrze prosperował.

Czym jest oprogramowanie do automatyzacji biura?

Oprogramowanie do automatyzacji biura zajmuje się powtarzalnymi zadaniami administracyjnymi, nie wymagając dużej - jeśli w ogóle - interwencji człowieka. Dzięki temu ty i twój team możecie skupić się na zadaniach, które są bardziej strategiczne lub wymagają interwencji człowieka.

Oprogramowanie do automatyzacji biura zostało zaprojektowane do zarządzania zautomatyzowanymi procesami za pomocą serii wyzwalaczy. Ustawiają one określone działania, na przykład w celu wygenerowania aktualizacji statusu, zmiany terminu lub wysłania wiadomości e-mail lub powiadomienia o przypomnieniu. 📤

Różne rodzaje narzędzi do automatyzacji pracy biurowej mają wiele różnych zastosowań. Na przykład:

Zadania typu front-office, takie jak kontrola dostępu, zarządzanie powiązaniami z klientami (CRM) i funkcje pomocy technicznej w zakresie obsługi klienta

Automatyzacja back-office, wsparcie procesów takich jak zarządzanie obiektem, zarządzanie zapasami, fakturowanie i lista płac

Funkcje HR, takie jak śledzenie kandydatów, onboarding i szkolenia

Niektóre z wielu korzyści płynących z technologii automatyzacji biura obejmują poprawę wydajność procesu i wydajność poprzez:

Większą dokładność dzięki redukcji błędów ludzkich

Optymalizacja cyklu pracy dzięki czemu wszystkie procesy działają jak w zegarku

Mniej zmarnowanego czasu - maszyny nie robią przerw na lunch ani nie tracą koncentracji

Niższe koszty operacyjne, w wyniku czego wyższe zyski

Większe zadowolenie pracowników i niestandardowych klientów

A to tylko na początek. 🤩

Czego należy szukać w oprogramowaniu do automatyzacji biura?

Wdrażając oprogramowanie do automatyzacji biura, prawdopodobnie będziesz musiał do zrobienia kilka rzeczy reengineering procesów biznesowych . Aby to zminimalizować, wybierz system automatyzacji biura, który najbardziej odpowiada Twoim wymaganiom.

Na przykład, którego z nich potrzebujesz?

Oprogramowanie do tworzenia map procesów do planowania procesów biznesowych

System zarządzania danymi, który upraszczawprowadzanie danych i wymianę danych

Oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy do optymalizacji cyklu pracy w biurze i redukcji wąskich gardeł

Oprogramowanie do zarządzania zadaniami aby utrzymać członków zespołu na właściwym torze, ułatwiając zarządzanie projektami

Narzędzia, które pomagająoddelegowane zadania a następnie bacznie obserwować postępy - bez mikrozarządzania

Kanały komunikacji, które pomagają zespołowi współpracować i udostępniać informacje

Oprogramowanie do automatyzacji marketingu aby niestandardowi klienci przechodzili przez lejek sprzedażowy

Wdrożenie niskokodowe, więc nie potrzebujesz zespołu IT, aby rozpocząć pracę

Bezpieczne przechowywanie danych, dzięki czemu wszystkie informacje o klientach i biznesie są chronione

Wnikliwe raportowanie informujące o tym, co działa, a co nie

Najlepsze oprogramowanie do automatyzacji biura oferuje odpowiednią kombinację narzędzi. Nadal będziesz musiał regularnie analizę cyklu pracy aby sprawdzić, czy wszystkie operacje biurowe są na właściwym torze, ale jeśli zaczynasz od mocnych, zautomatyzowanych podstaw, jesteś już o krok do przodu. 💪

10 najlepszych programów do automatyzacji biura w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, co jest możliwe dzięki automatyzacja cyklu pracy rozwiązanie, przygotuj się na sprawdzenie niektórych z najlepszych dostępnych obecnie opcji.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

ClickUp to oprogramowanie typu "wszystko w jednym" narzędzie do zarządzania projektami które pomaga zachować kontrolę nad każdym aspektem działalności firmy. Dzięki silnemu naciskowi na poprawę wydajności i produktywności, to oprogramowanie do automatyzacji biura zostało zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy na jak najwięcej sposobów. 🙌

Wybór spośród ponad 100 gotowych Automatyzacja ClickUp -lub niestandardowe - do obsługi rutynowych zadań związanych z zarządzaniem biurem. Przykładowo, możesz szybko tworzyć nowe zadania, a następnie automatycznie przypisywać je do odpowiednich członków zespołu wraz z załączonymi komentarzami.

Powtarzające się zadania będą automatycznie powtarzane, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań z twojej strony. Możesz też ustawić wyzwalacze lub warunki, aby uruchamiać działania, takie jak zmiana statusów, terminów lub priorytetów, czy też realokacja zadań w razie potrzeby.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Skorzystaj z szerokiego zakresu szablonów dostępnych dla każdej potrzeby biznesowej, od Szablon do zarządzania przestrzenią biurową ClickUp do Szablon wdrażania pracowników ClickUp lub Szablon ClickUp Help Desk .

Miej oko na absolutnie wszystko, używając Pulpity ClickUp . Można je niestandardowo dostosować, aby pokazywały dane w czasie rzeczywistym i szczegółowe informacje potrzebne do podejmowania dobrych decyzji. 📊

ClickUp najlepsze funkcje:

Rozpocznij pracę od razu dzięki temu rozwiązaniu do automatyzacji biura bez użycia kodu

UżycieClickUp Mindmaps lubTablica ClickUp do projektowania cykli pracy przed ich automatyzacją

Automatyzacja powiadomień o przypomnieniach, aby każdy wiedział, co i kiedy ma zrobić

Skorzystaj z wbudowanych funkcjiNarzędzi AI ClickUp aby uprościć procesy, takie jak pisanie i edytowanie kopii, podsumowywanie notatek ze spotkań i formatowanie zawartości

Połącz wszystko w jeden udostępniany cykl pracy dzięki integracji z wieloma aplikacjami innych firm, w tym Outlook, Trello, Slack, Zoom, Microsoft Teams, HubSpot i wieloma innymi

Korzystaj z wbudowanegonarzędzia do usprawniania procesówtakich jakdokumentacja procesu, wizualne cykle pracy i szczegółowe raportowanie w celu ciągłego doskonalenia każdego elementu Twojego Businessu

Limity ClickUp:

Chociaż ClickUp jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, istnieje tak wiele opcji, że ich zrozumienie może zająć trochę czasu

Aplikacja mobilna nie dorównuje wersji komputerowej, ale jest coraz lepsza

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,900+ recenzji)

4.7/5 (8,900+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. BetterCloud

przez BetterCloud BetterCloud to bezkodowe oprogramowanie do automatyzacji biura, które zarządza środowiskami online i chroni je przed lukami w zabezpieczeniach. Zostało zaprojektowane w celu poprawy wydajności i efektywności pracy zespołów IT, wykorzystując automatyzację do usprawnienia codziennych operacji.

Wstępnie skonfigurowane cykle pracy umożliwiają automatyzację typowych zadań IT, takich jak wdrażanie użytkowników i zarządzanie licencjami. Oszczędza to czas i poprawia dokładność, ponieważ jest mniej ręcznej interwencji. ✅

Ocena i narzędzia do raportowania oferują wgląd w sposób korzystania z platformy opartej na chmurze i sygnalizują potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa w celu podjęcia dalszych działań.

Najlepsze funkcje BetterCloud:

Oszczędność pieniędzy dzięki automatycznej konsolidacji nadmiarowych usług, takich jak nadmierne licencjonowanie

Automatyzacja procesów związanych z cyklem życia użytkowników poprzez włączanie i wyłączanie ich w odpowiednich momentach

Dbaj o bezpieczeństwo i zgodność danych firmy z przepisami dzięki funkcjom automatycznego skanowania plików, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Integracja z ponad 70 aplikacjami SaaS, takimi jak obszar roboczy Google, Salesforce, Asana i ClickUp

Limity BetterCloud:

Początkowa krzywa uczenia się, aby przyspieszyć korzystanie z platformy BetterCloud

Niektórzy użytkownicy uważają, że cykle pracy mogłyby być bardziej dostosowane do ich konkretnych potrzeb

Ceny BetterCloud:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje BetterCloud:

G2: 4.4/5 (340+ recenzji)

4.4/5 (340+ recenzji) Capterra: 4/5 (27 recenzji)

3. Wykonalne

przez Wykonalne Workable to narzędzie do automatyzacji pracy biurowej przeznaczone dla rekruterów. Pozwala ono na automatyzację procesu pozyskiwania nowych członków zespołu, wdrażania ich do pracy, a następnie zarządzania nimi, oszczędzając czas i obniżając koszty.

Skorzystaj z narzędzi Workable typu "przeciągnij i upuść", aby szybko stworzyć stronę kariery, która przyciągnie wysokiej jakości kandydatów. Następnie użyj gotowych szablonów opisów stanowisk, aby stworzyć opisy ról. Narzędzia AI budują listę kandydatów, wyszukując w Internecie pasywnych kandydatów, którzy mogą być zainteresowani nowymi rolami, a także kandydatów, którzy aplikowali wcześniej.

Automatyzacja planowania rozmów kwalifikacyjnych, a następnie ocena kandydatów poprzez zbieranie informacji zwrotnych od zespołu rekrutacyjnego za pośrednictwem platformy, co ułatwia znalezienie odpowiedniej osoby na dane stanowisko. 🥇

Najlepsze funkcje Workable:

Szybkie i łatwe publikowanie ofert pracy w ponad 200 witrynach oraz kanałach mediów społecznościowych

Gromadzenie profili i danych kontaktowych kandydatów z serwisów społecznościowych, takich jak LinkedIn i Twitter

Automatyczna populacja profili kandydatów dzięki analizie CV

Korzystanie z zautomatyzowanych testów oceniających w celu sprawdzenia, czy kandydaci kwalifikują się do danej roli

Nakłanianie nowych pracowników do podpisywania dokumentów elektronicznych, a następnie bezpieczne przechowywanie ich w systemie

Możliwe do zastosowania limity:

Za funkcje premium, takie jak oceny, wysyłanie tekstów za pośrednictwem platformy i rozmowy wideo, trzeba dodatkowo zapłacić

Czasami dane kandydatów nie łączą się płynnie z innymi aplikacjami i muszą być wprowadzane ręcznie

Przystępne ceny:

Starter: 149 USD/miesiąc dla maksymalnie 50 pracowników

149 USD/miesiąc dla maksymalnie 50 pracowników Standard: Od 299 USD/miesiąc dla maksymalnie 20 pracowników

Od 299 USD/miesiąc dla maksymalnie 20 pracowników Premier: Od 599 USD/miesiąc dla maksymalnie 20 pracowników

Oceny i recenzje Workable:

G2: 4.6/5 (400+ recenzji)

4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 430 recenzji)

4. Brevo

przez Brevo To oprogramowanie do automatyzacji pracy biurowej jest platformą CRM, która upraszcza cykl sprzedaży i pomaga przenieść klientów przez pipeline. Wybierz spośród platformy marketingowej, platformy sprzedażowej, narzędzia do e-maili transakcyjnych i narzędzia do konwersacji - lub uzyskaj je wszystkie razem w BrevoPlus.

Ustawienie automatyzacji wysyłania wiadomości w odpowiednim czasie. Na przykład powitalny e-mail po rejestracji, przypomnienie, gdy klient porzucił koszyk lub odprawa, gdy nie widziałeś go przez jakiś czas.

Zautomatyzuj segmentację, aby zidentyfikować odsetki klientów, ich zachowanie i inne cechy, aby spersonalizować zawartość i budować lepsze relacje. Następnie wykorzystaj historię zakupów klienta, aby zarekomendować cross-sell i upsell, aby zwiększyć swoje zyski. 💰

Najlepsze funkcje Brevo:

Ustawienie kampanii marketingowych przez e-mail, SMS, WhatsApp lub czat

Wysyłanie do 300 e-maili dziennie w ramach planu Free

Jeśli nie chcesz rejestrować się w planie miesięcznym, kup przedpłacone kredyty, aby wysyłać e-maile, SMS-y i wiadomości WhatsApp za pośrednictwem planu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Korzystaj z oceny potencjalnych klientów, aby zidentyfikować najlepszych potencjalnych klientów i skupić się na zamknięciu sprzedaży

Integracja z ponad 150 innymi narzędziami cyfrowymi, takimi jak Salesforce, Zendesk, Zapier, Shopify i WooCommerce

Limity Brevo:

Brevo jest dobre do e-mail marketingu i wiadomości, ale nie oferuje marketingu za pośrednictwem mediów społecznościowych

Wbudowane szablony są nieco ograniczone, a niektóre z nich nie są tak atrakcyjne, jak mogłyby być

Ceny Brevo:

Free: Darmowy

Darmowy Start: Od $25/miesiąc za udostępnianą skrzynkę odbiorczą

Od $25/miesiąc za udostępnianą skrzynkę odbiorczą Business: Od $65/miesiąc za udostępnianą skrzynkę odbiorczą

Od $65/miesiąc za udostępnianą skrzynkę odbiorczą BrevoPlus: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Brevo:

G2: 4.5/5 (600+ recenzji)

4.5/5 (600+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

5. Xero

przez Xero Xero to oprogramowanie księgowe, które pomaga obsłużyć wszystko, od automatycznego tworzenia faktur i zgłaszania wydatków po płacenie rachunków, zarządzanie przepływem gotówki i generowanie raportów. Synchronizuje się z bankiem, dzięki czemu wszystkie informacje finansowe są uzgodnione i łatwo dostępne na pierwszy rzut oka.

Oprogramowanie do śledzenia projektów pomaga dokładnie sprawdzić, na jakim etapie realizacji znajduje się zadanie, od wyceny po otrzymanie zapłaty. Możesz także płacić swojemu zespołowi, przechowywać rekordy wynagrodzeń i uruchamiać raportowanie płac. 💸

To narzędzie do automatyzacji biura jest przeznaczone głównie dla osób prywatnych i małych firm, ale oferuje pakiet premium dla większych firm.

Najlepsze funkcje Xero:

Akceptuj płatności od swoich klientów kartą debetową lub kredytową, bezpośrednio z ich faktury

Bezpieczne importowanie codziennych transakcji z konta bankowego do systemu Xero

Korzystaj z opartej na chmurze aplikacji Xero, aby sprawdzać swoje dane liczbowe, nawet gdy jesteś w ruchu

Zaproś swój zespół finansowy (lub pomocnego, obeznanego z pieniędzmi przyjaciela) do współpracy w czasie rzeczywistym podczas pracy nad rachunkami

Limity Xero:

Małe firmy mogą uznać, że nawet pakiet Xero Starter jest zbyt drogi jak na ich budżet

Ponieważ aplikacja działa w chmurze, dostęp do niej wymaga niezawodnego połączenia z Internetem, co może stanowić problem dla firm w bardziej odległych lokalizacjach

Ceny Xero:

Starter: $25/miesiąc

$25/miesiąc Standard: $40/miesiąc

$40/miesiąc Premium: $54/miesiąc

Oceny i recenzje Xero:

G2: 4.3/5 (580+ recenzji)

4.3/5 (580+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 2 700 recenzji)

e-Procure

przez e-Procure e-Procure ma na celu usprawnienie i automatyzację zakupów i sprzedaży dla firm B2B. Zbudowane na bezpiecznej sieci blockchain, to oprogramowanie do automatyzacji biura łączy kupujących i dostawców na całym świecie i pomaga im w robieniu interesów.

Sprzedawcy mogą tworzyć inteligentne katalogi produktów lub usług w systemie lub generować i przesyłać oferty, oferty lub propozycje. Kupujący mogą znaleźć nowych dostawców na całym świecie, a następnie zarządzać procesem zaopatrzenia za pośrednictwem platformy. Po zawarciu umowy proces płatności jest bezpieczny i ściśle kontrolowany. 💳

e-Procure najlepsze funkcje:

Komunikuj się za pośrednictwem platformy, negocjuj i zarządzaj umowami oraz płać lub otrzymuj płatności

Prowadzenie lub uczestnictwo w aukcjach elektronicznych na żywo na platformie e-Procure

Generowanie raportów do analizy i wglądu w sprzedaż B2B

Zatrudniaj zaufanych ekspertów w różnych kategoriach Business i zamówień, gdy potrzebujesz porady

Limity e-Procure:

Przetworzenie wszystkich kroków transakcji i poruszanie się po różnych wymaganych zatwierdzeniach może zająć trochę czasu

Firma nie ma jeszcze wystarczających ocen, aby ocenić ich skuteczność

Ceny e-Procure:

Free

e-Procure oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (2 recenzje)

4.8/5 (2 recenzje) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

7. Coupa

przez Coupa To narzędzie do automatyzacji biura pomaga zarządzać wydatkami biznesowymi, oszczędzać pieniądze i zmniejszać ryzyko. Jego celem jest uczynienie średnich i dużych organizacji bardziej zrównoważonymi i rentownymi, aby miały dobrą pozycję do rozwoju.

Coupa współpracuje z różnymi sprawdzonymi partnerami, aby oferować swoim klientom usługi optymalizujące wydatki biznesowe - na przykład rozwiązania technologiczne, systemy płatności lub usługi konsultingowe w zakresie zarządzania. 🤝

Najlepsze funkcje Coupa:

Zintegruj planowanie zasobów przedsiębiorstwa z Coupa, aby zautomatyzować ręczne procesy i poprawić kontrolę finansową

Zachęć swoich dostawców do korzystania z e-faktur, a następnie automatycznie płać im i wystawiaj rachunki na prawidłowe konto wydatków, skracając czas przetwarzania faktur

Wyeliminuj zduplikowane lub fałszywe płatności faktur dzięki Spend Guard

Usprawnienie zakupów i śledzenie ich w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia wstępnie zatwierdzonych wydatków

Limity Coupa:

Integracje nie zawsze przebiegają tak sprawnie, jak powinny, a rozwiązanie wszelkich problemów może zająć trochę czasu

Niektórzy użytkownicy, zwłaszcza małe firmy, uważają, że ceny Coupa są zbyt wysokie jak na ich budżet

Cennik Coupa:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Coupa:

G2: 4.2/5 (350+ recenzji)

4.2/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (80+ recenzji)

8. UiPath

przez UiPath UiPath wykorzystuje zrobotyzowaną automatyzację procesów i sztuczną inteligencję do automatyzacji procesów i zapewnienia wglądu we wszystkie obszary działalności firmy.

Twórz niskokodowe aplikacje lub automatyzacje, po prostu nagrywając swoje działania na ekranie, a następnie odtwarzając je. Używaj robotów do wyodrębniania danych z wszelkiego rodzaju dokumentów, a następnie przetwarzaj je, dzięki czemu wystarczy je zatwierdzić lub zająć się wyjątkami, oszczędzając czas i pieniądze oraz redukując liczbę błędów.

Widok wszystkiego w jednym miejscu, dzięki czemu można monitorować i zarządzać, a następnie ulepszać procesy tam, gdzie jest to konieczne.

Najlepsze funkcje UiPath:

Skorzystaj z ponad 25 gotowych modeli uczenia maszynowego dla różnych przypadków użycia

Trenuj swoje roboty, aby powiadamiały Cię za pośrednictwem Centrum akcji, gdy potrzebują interwencji człowieka 🤖

Używaj UiPath z dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Office, Gmailem i Menedżerem plików

Integracja z SAP i Citrix w celu zwiększenia wydajności całego Businessu

Limity UiPath:

Niektórzy użytkownicy chcieliby zobaczyć więcej opcji integracji z oprogramowaniem do automatyzacji pracy biurowej innych firm

Automatyzacja oparta na obrazach mogłaby zostać do zrobienia z pewnymi ulepszeniami

Ceny UiPath:

Free: Free

Free Pro: Począwszy od 420 USD/miesiąc

Począwszy od 420 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

UiPath oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (18 recenzji)

4.6/5 (18 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

9. Envoy

przez Wysłannik Envoy to rozwiązanie dla miejsc pracy, które pomaga zoptymalizować hybrydowe obszary robocze i zarządzać gośćmi.

To narzędzie do automatyzacji biura pozwala pracownikom hybrydowym zarezerwować biurko, które chcą, do rodzaju pracy, którą planują wykonać tego dnia - w zależności od tego, czy ich głównym celem jest skupienie się, czy współpraca. Mogą oni również rezerwować sale konferencyjne i otrzymywać przypomnienia przed rozpoczęciem spotkania.

Goście mogą być sprawdzani przed przybyciem, a następnie proszeni o zalogowanie się cyfrowo, wyrażając zgodę na wszelkie umowy o zachowaniu poufności lub zrzeczenie się odpowiedzialności. System drukuje odznakę dla gościa, a pracownicy gospodarza są automatycznie powiadamiani, aby mogli eskortować swoich gości. 🙋‍♀️

Envoy najlepsze funkcje:

Zarządzaj rezerwacjami biurek i pomieszczeń dla swoich pracowników, dając ci jasny widok na wykorzystanie przestrzeni

Ustawienie kryteriów wejścia w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i kapitałowi intelektualnemu

Śledzenie poczty i dostaw dzięki wyczyszczonej dokumentacji i bezpiecznej dystrybucji

Dowiedz się, kto jest w budynku w dowolnym momencie dzięki szczegółowym analizom i raportowaniu

Limity Envoy:

Niektórzy goście mogą nie czuć się komfortowo z cyfrowym procesem odprawy

Idealnie byłoby zainwestować w urządzenie takie jak iPad dla recepcji - smartfon jest trochę za mały

Envoy ceny:

Standard: $3/miesiąc za użytkownika

$3/miesiąc za użytkownika Premium: $5/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Envoy:

G2: 4.6/5 (490+ recenzji)

4.6/5 (490+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

10. Zapier

przez Zapier Zapier jest dobrze znany z automatyzacji połączeń z aplikacjami innych firm i usprawniania cykli pracy.

Automatyzacja powtarzalnych zadań ręcznych poprzez połączenie dwóch lub więcej aplikacji i określenie wyzwalaczy i wynikających z nich działań, na przykład aktualizowanie danych kontaktowych klienta w CRM po wypełnieniu formularza zmiany danych lub wysyłanie powitalnego e-maila po zarejestrowaniu się w witrynie. 📨

Zadbaj o rutynowe zadania administratora w projektach i wysyłaj aktualizacje zadań i projektów. Współpracuj między teamami - na przykład między działem sprzedaży i marketingu lub działem pomocy technicznej i działem IT - dzięki automatyzacji przekazywania zadań. A następnie skaluj wszystko wraz z rozwojem swojego biznesu.

Najlepsze funkcje Zapier:

Użyj narzędzia "przeciągnij i upuść", aby zbudować swój zautomatyzowany cykl pracy

Wybieraj spośród 1000 usług internetowych, aby połączyć te, których potrzebujesz na różnych platformach

Przechowuj dane w tabelach stworzonych z myślą o automatyzacji i konsoliduj aktualizacje z dowolnej połączonej aplikacji

Zachęcaj do współpracy i kontroluj, kto ma do czego dostęp dzięki różnym opcjom udostępniania i autoryzacji

Limity Zapier:

Jeśli wystąpią problemy z połączonymi aplikacjami innych firm, system może tymczasowo przestać działać

Wersja Free ogranicza się do 100 zadań miesięcznie z jednoetapową automatyzacją, co może być niewystarczające dla większych Businessów

Cennik Zapier:

Free: Free

Free Starter: $19.99/miesiąc za użytkownika

$19.99/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Teams: $69/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników

$69/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników Firma: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Zapier:

G2: 4.5/5 (1,100+ recenzji)

4.5/5 (1,100+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 700 recenzji)

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki najlepszemu oprogramowaniu do automatyzacji biura

Narzędzia do automatyzacji pracy biurowej zarządzają za Ciebie czasochłonnymi, powtarzalnymi zadaniami, usprawniając cykl pracy i pozwalając Ci zająć się ważniejszymi zadaniami. Minimalizują błędy ludzkie, poprawiają wydajność i produktywność, a także pomagają zadowolić niestandardowych klientów i pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe 😊

Najlepsze oprogramowanie do automatyzacji biura dla Twojego biznesu oferuje narzędzia potrzebne do połączenia poszczególnych procesów w firmie. Zapewni również wgląd, który pomoże ci w razie potrzeby dostroić.

Chociaż dostępnych jest wiele rozwiązań do automatyzacji biura, jednym z najlepszych jest ClickUp. ClickUp to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga lepiej zarządzać każdym aspektem działalności, upraszczając i usprawniając wszystkie procesy biurowe. ✨ Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!