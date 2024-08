10 najlepszych alternatyw TeamViewer dla zdalnego dostępu w 2024 roku

Zdalne zespoły potrzebują stabilnego sposobu na dostęp do plików, utrzymanie połączenia i wspólną pracę. Narzędzia do połączeń zdalnych, takie jak TeamViewer, sprawiają, że jest to nie tylko możliwe, ale i bezproblemowe.

TeamViewer cieszy się wysoką oceną, ale nie jest to jedyne oprogramowanie do zdalnego dostępu.

W tym przewodniku porównamy kluczowe funkcje, limity, ceny i recenzje 10 konkurencyjnych narzędzi pulpitu zdalnego, aby pomóc ci znaleźć najlepszą alternatywę dla TeamViewer. Bez względu na wielkość zespołu lub budżet, jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie, aby Twój zespół mógł komunikować się między wieloma monitorami i pozostać na bieżąco. 🤝

Co to jest TeamViewer i do zrobienia?

TeamViewer to oprogramowanie do zdalnego dostępu, które umożliwia korzystanie z urządzeń zdalnych w celu połączenia się z innym serwerem lub urządzeniem. Pozwala to zespołom na szybki i łatwy dostęp do plików, aplikacji i danych z dowolnego urządzenia - bez konieczności korzystania z VPN.

Oprócz zdalnego dostępu do plików, TeamViewer jest używany do zdalnego wsparcia dla zespołów IT. Zespoły wsparcia używają TeamsViewer do zdalnego przejmowania kontroli nad urządzeniami w celu rozwiązywania problemów oraz wdrażania aplikacji i aktualizacji programów.

Wszystkie te funkcje sprawiają, że TeamViewer jest atrakcyjną opcją dla zdalnych firm, których członkowie dystrybuowani są po całym kraju lub świecie. Oprogramowanie to umożliwia połączenie, pracę zespołową i

utrzymywanie zaangażowania zdalnych Teams

łatwiejsze. ✨

Czego szukać w alternatywie dla TeamViewer

TeamViewer to popularne rozwiązanie zdalnego dostępu dla zespołów, które potrzebują dostępu do swoich plików w dowolnym miejscu, ale czy jest to najlepsza opcja dla każdego zespołu? Pozwolimy ci to ocenić! Podążaj za nami, aby znaleźć idealną alternatywę dla TeamViewer dostępną już dziś.

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich typów pracy

Aby pomóc Ci znaleźć najlepsze alternatywy dla TeamViewer, oto o czym warto pomyśleć:

Przeznaczenie: Czy potrzebujesz aplikacji do zrobienia zdalnego wsparcia IT lub technicznego, zdalnego dostępu, lub współpracy zespołowej ?

Czy potrzebujesz aplikacji do zrobienia zdalnego wsparcia IT lub technicznego, zdalnego dostępu, lub współpracy zespołowej ? Funkcje: Czy ma funkcje, których potrzebujesz, takie jak wysokiej jakości dźwięk, transfer danych, dostęp bez nadzoru lub zdalne drukowanie?

Czy ma funkcje, których potrzebujesz, takie jak wysokiej jakości dźwięk, transfer danych, dostęp bez nadzoru lub zdalne drukowanie? Skala: Czy produkt jest przeznaczony dla pojedynczych użytkowników, czy może być skalowany dla całego zespołu?

Czy produkt jest przeznaczony dla pojedynczych użytkowników, czy może być skalowany dla całego zespołu? Branding: Czy można niestandardowo dostosować etykietę, aby sprawiała wrażenie białej etykiety?

Czy można niestandardowo dostosować etykietę, aby sprawiała wrażenie białej etykiety? Łatwość użytkowania: **Czy aplikacja jest przyjazna dla użytkownika? Czy wszyscy użytkownicy końcowi będą w stanie ją zainstalować i używać bez obaw?

**Czy aplikacja jest przyjazna dla użytkownika? Czy wszyscy użytkownicy końcowi będą w stanie ją zainstalować i używać bez obaw? Obsługa klienta: **Czy można skontaktować się z pomocą techniczną w razie potrzeby? Czy dostępny jest help desk lub czat na żywo?

Niektóre narzędzia pulpitu zdalnego są przeznaczone dla wysoce zaawansowanych technicznie użytkowników, podczas gdy inne najlepiej sprawdzają się w małych Teams. Zdecyduj, co jest dla ciebie najważniejsze i skorzystaj z tego przewodnika, aby stworzyć krótką listę opcji dostosowanych do twoich potrzeb.

10 najlepszych alternatyw TeamViewer w 2024 roku

Podczas gdy TeamViewer może być używany do zapewnienia zdalnego wsparcia, ten przewodnik skupi się na aspektach pracy zespołowej i zdalnego dostępu do oprogramowania. Mając to na uwadze, oto najlepsze alternatywy dla TeamViewer, które pomogą ci efektywniej pracować z dowolnej lokalizacji.

1.

ClickUp

Widok obciążenia pracą w ClickUp zapewnia stały kontakt z zespołem i indywidualnymi postępami każdego członka

OK, wiemy, że ClickUp może nie być pierwszym narzędziem, które bierzesz pod uwagę szukając alternatywy dla TeamViewer. Ale chociaż to narzędzie do zdalnej współpracy nie umożliwia zdalnego dostępu do pulpitu, to ułatwia wydajność i pracę zespołową na inne ekscytujące (i niezwykle wydajne) sposoby.

ClickUp jest przeznaczony dla

pracy zdalnej

i ma wiele funkcji, które umożliwiają zespołom lepszą współpracę - gdziekolwiek się znajdują. A ponieważ ClickUp jest oparty na chmurze, Twój zespół może współpracować i zakończyć zadania z dowolnego urządzenia, bez konieczności zdalnego dostępu do pulpitu lub martwienia się o niezawodne połączenia zdalne. ✨

Łatwo przeciągaj i upuszczaj zadania na tabeli ClickUp, aby być na bieżąco z członkami zespołu

Użyj

zadania w ClickUp

do organizowania zadań osobistych i zespołowych oraz śledzenia ich postępów. Współpracuj w

Dokumenty ClickUp

dotyczące zawartości, raportowania, wiki i nie tylko. Uzyskaj przegląd postępów indywidualnych i zespołowych dzięki

Pulpity ClickUp

a następnie użyj jednego z

Widoki ClickUp's 15+

aby spersonalizować sposób, w jaki pracujesz.

Jedną z największych zalet ClickUp jest to, że jest wysoce konfigurowalny. Oznacza to, że można go dostosować do dowolnego zespołu, działu lub przypadku użycia. Platforma może być wykorzystywana jako

narzędzie do współpracy w zakresie zawartości

dla Twojego zespołu marketingowego, jako

oprogramowanie do zarządzania projektami

dla zespołów projektowych lub jako

oprogramowanie do monitorowania pracowników

dla zespołów HR lub zarządzających.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Ciekawi Cię, jak możesz wykorzystać ClickUp do pracy zdalnej i współpracy? Obejrzyj to wideo, aby zobaczyć

jak używać ClickUp do pracy zdalnej

. 🤩

ClickUp najlepsze funkcje

Zbuduj cały ekosystem do zarządzania projektami i wydajnością w chmurze

Monitoruj swój postęp w czasie rzeczywistym dzięki Cele ClickUp

Współpracuj ze swoim zespołem podczas rozmów wideo lub udostępniaj swój ekran podczas spotkań online dzięki aplikacji Integracja z Zoom

Zdalne połączenie z zespołem i współpraca dzięki Tablice ClickUp

Połączenie ClickUp z istniejącymi narzędziami dzięki ponad 1,000+ integracji ClickUp w tym narzędzia do spotkań online

Wiele planów i bogate w funkcje opcje cenowe nawet w darmowej wersji ClickUp

Limity ClickUp

ClickUp jest przede wszystkim narzędziem do zarządzania projektami, a nie narzędziem do zdalnego dostępu

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się z jego bogatym ustawieniem funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. AnyDesk

przez

AnyDesk

AnyDesk to aplikacja komputerowa do zdalnego pulpitu, która umożliwia zespołom utrzymanie połączenia z programami i przesyłanie plików bez względu na to, gdzie się znajdują. Uzyskaj dostęp do zdalnego urządzenia dowolnego członka zespołu za pomocą hasła, włącz funkcje bezpieczeństwa, takie jak tryb prywatności, i zarządzaj urządzeniami mobilnymi na dużą skalę dzięki tej aplikacji narzędzie do zdalnej współpracy . 🔏

Najlepsze funkcje AnyDesk

Instalacja we własnej siedzibie lub korzystanie z rozwiązania AnyDesk w chmurze

Umożliwienie członkom zespołu zdalnego sterowania urządzeniami lub uzyskiwania do nich dostępu z dowolnego miejsca

Niestandardowe doświadczenie z własnym brandingiem

Korzystaj z szyfrowania na poziomie wojskowym i bezpiecznego dostępu

Limity AnyDesk

Niektórzy użytkownicy raportują, że ustawienia zabezpieczeń mogą być mylące i przytłaczające

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejs użytkownika nie jest tak usprawniony jak u innych konkurentów

Ceny AnyDesk

**Free

Solo: $14.90/miesiąc dla 1 użytkownika

$14.90/miesiąc dla 1 użytkownika Standardowy: $29.90/miesiąc dla 20 użytkowników

$29.90/miesiąc dla 20 użytkowników Zaawansowany: $79.90/miesiąc dla 100 użytkowników

AnyDesk oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 900 recenzji)

4.5/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1,500 recenzji)

3. Remmina

przez

Remmina

Remmina to darmowe oprogramowanie zdalnego dostępu o otwartym kodzie źródłowym do udostępniania ekranu i plików. Umożliwia połączenie z pulpitem z innego urządzenia. To usprawnione narzędzie programowe dla użytkowników pulpitów Linux zostało stworzone z myślą o programistach i specjalistach IT. 💻

Remmina najlepsze funkcje

Zdalny dostęp do pulpitu Linux z dowolnego miejsca

Niestandardowe wrażenia dzięki opcjom widoku i konfiguracjom skrótów klawiszowych

Wykorzystanie oprogramowania jako podstawy do stworzenia własnej alternatywy

Dostępne w ponad 60 językach i ponad 50 dystrybucjach

Limity Remmina

Remmina działa tylko na dystrybucjach Linuksa

Ta darmowa alternatywa dla TeamViewer najlepiej nadaje się dla samodzielnych specjalistów IT, a nie początkujących zespołów

Ceny Remmina

Free

Remmina oceny i recenzje

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

4. Pulpit zdalny Chrome

przez

Pulpit zdalny Chrome

Pulpit zdalny Chrome to świetna alternatywa dla szybkiego zdalnego dostępu do pulpitu i udostępniania ekranu między wieloma monitorami. Narzędzie pozwala na połączenie się z innymi jako narzędzie do zarządzania projektami , aby udzielić zdalnego wsparcia lub uzyskać dostęp do zdalnego komputera podczas pracy poza domem. 🖥️

Pulpit zdalny Chrome - najlepsze funkcje

Wszystko, czego potrzebujesz, to komputer i urządzenie z systemem Android lub iOS

Korzystaj z bezpiecznej infrastruktury Google

Współpraca z członkami Teams lub klientami w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki Chrome

Sterowanie pulpitem zdalnym, przesyłanie plików, udostępnianie ekranu i dostęp do danych z dowolnego urządzenia

Limity pulpitu zdalnego Chrome

Użytkownicy raportują, że korzystanie z aplikacji jest niezwykle proste w porównaniu z alternatywnymi opcjami oprogramowania

Niektórzy użytkownicy sugerują, że aplikacja lepiej nadaje się do użytku osobistego niż profesjonalnego

Ceny Pulpitu zdalnego Chrome

Free

Pulpit zdalny Chrome oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 30 recenzji)

4.1/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 70 recenzji)

5. NoMachine

przez

NoMachine

NoMachine to narzędzie do zdalnego pulpitu, które pomaga ludziom połączyć się z pulpitem z dowolnej lokalizacji. Oprogramowanie ułatwia pracę podczas podróży służbowej lub w przestrzeni coworkingowej. Uzyskuj dostęp do plików i programów oraz edytuj je lub drukuj, gdziekolwiek jesteś. 🖨️

NoMachine najlepsze funkcje

Dostęp lub przesyłanie plików z dowolnej lokalizacji

Szybki i bezpieczny dostęp do pulpitów dla członków zespołu

Zdalne sterowanie urządzeniami dlawspółpracy zespołowej lub zdalnego wsparcia IT

Wdrożenie oprogramowania na dużą skalę w celu umożliwienia pracy zdalnej dla całej firmy

Limity NoMachine

Niektórzy użytkownicy raportują, że oprogramowanie może być trudne w użyciu, jeśli masz wolne połączenie

Problemy z połączeniem stanowią problem dla niektórych użytkowników

Ceny NoMachine

Free

NoMachine oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (10 recenzji)

4.5/5 (10 recenzji) Capterra: 4.3/5 (3 recenzje)

6. Zoho Assist

przez

Zoho Assist

Zoho Assist to narzędzie do zdalnego wsparcia IT, które umożliwia członkom zespołu przejęcie kontroli nad zdalnymi urządzeniami w celu rozwiązywania problemów, wdrażania poprawek i wsparcia innych. Jest to przede wszystkim dla zespołów IT, które oferują wsparcie innym, ale oprogramowanie pozwala również na zdalny dostęp do własnego urządzenia. ⚒️

Najlepsze funkcje Zoho Assist

Nawiązywanie połączenia z urządzeniami z różnych zakresów, w tym z pulpitami, urządzeniami mobilnymi i serwerami

Uruchamianie sesji zdalnego wsparcia na żądanie bez konieczności wstępnej instalacji

Oferowanie zdalnego wsparcia i zdalnego dostępu oraz udostępnianie ekranu

Wsparcie przez zabezpieczenia klasy Enterprise

Limity Zoho Assist

Oprogramowanie to zostało zaprojektowane z myślą o zdalnym wsparciu, więc jeśli chcesz korzystać z niego w celu uzyskania dostępu do własnego pulpitu zdalnego lub do pracy zespołowej i współpracy, lepsza będzie inna alternatywa

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że oprogramowanie może wymagać dużej ilości zasobów, zwłaszcza na starszych urządzeniach

Ceny Zoho Assist

Standard: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Enterprise: $24/miesiąc za użytkownika

Zoho Assist oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

4.6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 800 recenzji)

7. RemotePC

przez

RemotePC

RemotePC to narzędzie zdalnego dostępu do pulpitu przeznaczone dla konsumentów i profesjonalnych zespołów, które chcą mieć dostęp do swojego głównego urządzenia lub pulpitu 24/7 z dowolnej lokalizacji. Ta alternatywa TeamViewer umożliwia zdalny dostęp do plików, drukowanie i współpracę z wieloma użytkownikami. 👀

RemotePC najlepsze funkcje

Zapraszanie członków Teams do współpracy nad prezentacjami lub rozwiązywania problemów

Zapisywanie i rejestrowanie sesji zdalnych oraz dostęp do dzienników śledzenia

Wsparcie międzyplatformowe dla urządzeń PC, Mac, Linux, iOS i Android

Dostęp do urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania

Limity RemotePC

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z zawieszaniem się oprogramowania podczas pracy

Według niektórych użytkowników, wersja mobilna zyskałaby na aktualizacji w celu zwiększenia szybkości i funkcji

Ceny RemotePC

Konsument: Od 18,38 USD/rok dla 1 użytkownika

Od 18,38 USD/rok dla 1 użytkownika SOHO: Od $7.95/miesiąc lub $59.62/rok dla nieograniczonej liczby użytkowników

Od $7.95/miesiąc lub $59.62/rok dla nieograniczonej liczby użytkowników Teams: Od $29.95/miesiąc lub $224.62/rok dla nieograniczonej liczby użytkowników

Od $29.95/miesiąc lub $224.62/rok dla nieograniczonej liczby użytkowników Enterprise: Od $59.95/miesiąc lub $449.62/rok dla nieograniczonej liczby użytkowników

RemotePC oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

8. LogMeIn Pro

przez

LogMeIn

LogMeIn Pro to alternatywa dla TeamViewer, która oferuje osobom i zespołom sposób na utrzymanie połączenia z plikami i sobą nawzajem z dowolnego urządzenia. Oprogramowanie umożliwia dostęp do plików, aplikacji i zakładek z różnych urządzeń i systemów operacyjnych. 💾

Najlepsze funkcje LogMeIn Pro

Przejmij zdalną kontrolę nad swoim pulpitem, gdziekolwiek jesteś

Drukowanie z najbliższej lokalizacji dzięki funkcji drukowania zdalnego

Kontroluj pulpit w podróży za pomocą iPhone'a, iPada lub urządzenia z systemem Android

Korzystaj z opcji wyświetlania na wielu monitorach

Limity LogMeIn Pro

Niektórzy użytkownicy mogą uznać cenę za mniej przystępną niż inne alternatywy

Połączenie z serwerami może być czasami powolne

Ceny LogMeIn Pro

Użytkownicy indywidualni: 30 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników

30 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników Użytkownicy zaawansowani: 70 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników

70 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników Mały biznes: 129 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

LogMeIn Pro oceny i recenzje

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

9. GoToMyPC

przez

GoToMyPC

GoToMyPC to oprogramowanie do zdalnego pulpitu, które umożliwia użytkownikom połączenie z plikami, aplikacjami i danymi, gdy są w ruchu. Funkcje takie jak zdalne drukowanie i przesyłanie plików metodą "przeciągnij i upuść" pomagają zespołom zachować wydajność, nawet jeśli nie mogą dotrzeć do głównego urządzenia roboczego. 📱

Najlepsze funkcje GoToMyPC

Szybki widok pulpitu z komputerów PC, Mac, iOS i urządzeń z systemem Android

Korzystaj z zabezpieczeń klasy bankowej i uwierzytelniania wieloskładnikowego

Przeglądarka z funkcją udostępniania ekranu do współpracy z członkami Teams w czasie rzeczywistym

Integracja z istniejącą infrastrukturą sieciową

Limity GoToMyPC

Niektórzy użytkownicy raportują, że mogą wystąpić problemy podczas korzystania z aplikacji na starszych wersjach systemów operacyjnych

Niektórzy zauważyli opóźnienie między przesunięciem kursora a zmianami pojawiającymi się na ekranie

Ceny GoToMyPC

Personal: $44/miesiąc za komputer

$44/miesiąc za komputer Pro: $41.50/miesiąc za komputer

$41.50/miesiąc za komputer Korporacyjny: $28/miesiąc za komputer

GoToMyPC oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

4.1/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

10. Splashtop

przez

Splashtop

Splashtop to narzędzie do zdalnego dostępu i zdalnego wsparcia, które zapewnia członkom zespołu połączenie z ich plikami i sobą nawzajem. Ta alternatywa TeamViewer umożliwia użytkownikom dostęp do ich urządzeń z dowolnego miejsca, wraz z funkcjami takimi jak zdalne drukowanie, przesyłanie plików i nagrywanie sesji. 🖨️

Splashtop najlepsze funkcje

Połączenie z urządzeniami z różnych zakresów, w tym iOS, Android, Microsoft Windows, Mac i Linux

Ustawienie kontroli, aby zdecydować, kto może uzyskać dostęp do których urządzeń

Ułożenie lokalnego ustawienia tak, aby odzwierciedlało główny pulpit ze wsparciem dla wielu monitorów

Podłącz kontrolery USB i używaj ich tak, jakby były podłączone do pulpitu dzięki przekierowaniu urządzeń USB

Limity Splashtop

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że różnorodność dostępnych funkcji jest mniej ekscytująca niż u innych konkurentów

Oprogramowanie nie jest tak łatwe do wdrożenia na komputerach Mac, jak na Windows, sugerują niektórzy użytkownicy

Ceny Splashtop

Business Access Solo: 5 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

5 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Business Access Pro: $8.25/miesiąc za użytkownika

$8.25/miesiąc za użytkownika Business Access Performance: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Splashtop oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (500+ recenzji)

: 4.8/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (600+ recenzji)

Pozostań w połączeniu z tymi alternatywami TeamViewer

TeamViewer pozostaje jedną z najpopularniejszych usług zdalnego pulpitu na świecie, ale ta krótka lista alternatyw dowodzi, że może istnieć lepsze rozwiązanie zdalnego dostępu dla twoich indywidualnych potrzeb. Skorzystaj z tego przewodnika, aby znaleźć najlepszą alternatywę TeamViewer dla swojego zespołu. 🙌

Jeśli jesteś gotowy zrewolucjonizować swoje podejście do pracy zdalnej,

wypróbuj ClickUp za darmo

. Nasza aplikacja typu "wszystko w jednym" została zaprojektowana, aby umożliwić użytkownikom stworzenie cyfrowego obszaru roboczego, w którym Teams mogą współpracować w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie nad dokumentami, zadaniami, projektami i nie tylko.