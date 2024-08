10 Alternatywy i konkurenci Chili Piper do rozważenia w 2024 r

Szukasz alternatywy dla Chili Piper w zakresie planowania online? W tym artykule omówimy 10 największych konkurentów w 2024 roku, którzy mogą pomóc w usprawnieniu procesu planowania i ustawiania spotkań.

Niezależnie od tego, czy jesteś zespołem sprzedaży szukającym bardziej wydajnego sposobu planowania spotkań, czy też zespołem ds. powodzenia klienta, którego celem jest poprawa obsługi klienta, te alternatywne narzędzia do planowania online oferują solidne funkcje i przyjazne dla użytkownika interfejsy.

Pożegnaj się z niekończącymi się e-mailami i przywitaj się z łatwym planowaniem.

Chcesz znaleźć idealną alternatywę dla Chili Piper dla swojego biznesu? Dołącz do nas i odkryj oprogramowanie do planowania spotkań, które może przenieść Twoją grę w planowanie na wyższy poziom!

Czego należy szukać w alternatywach dla Chili Piper?

Szukając alternatywy dla Chili Piper, zwróć uwagę na funkcje, które są dla Ciebie najważniejsze, a także dodatkowe korzyści, które sprawią, że nowa platforma do planowania spotkań będzie doskonale pasować do Twojego zespołu, takie jak:

Bezproblemowa integracja : Upewnij się, że Twoja alternatywa płynnie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, takim jak CRM i platformy e-mail w celu bardzo szybkiego planowania spotkań

: Upewnij się, że Twoja alternatywa płynnie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, takim jak CRM i platformy e-mail w celu bardzo szybkiego planowania spotkań Opcje niestandardowe : Poszukaj narzędzia do planowania spotkań, które oferuje opcje niestandardowe, aby dostosować rozwiązanie do konkretnych procesów biznesowych i cykli pracy

: Poszukaj narzędzia do planowania spotkań, które oferuje opcje niestandardowe, aby dostosować rozwiązanie do konkretnych procesów biznesowych i cykli pracy Cena: Chili Piper jest przystępny cenowo dla wielu Teams na poziomie 15-25 USD miesięcznie za osobę. Szukając alternatywy, sprawdź ceny, aby upewnić się, że pasuje do twojego budżetu

Rozważ dodatkowe korzyści, które mogą zwiększyć funkcjonalność oprogramowania, takie jak:

planowanie zadań : Rozważ alternatywy, które zapewniająoprogramowanie do planowania zadań dzięki czemu można przypisywać i śledzić zadania na tej samej platformie

: Rozważ alternatywy, które zapewniająoprogramowanie do planowania zadań dzięki czemu można przypisywać i śledzić zadania na tej samej platformie narzędzia do zarządzania klientami: Jeślizarządzanie klientami jest priorytetem Twojego zespołu, poszukaj alternatyw oferujących kompleksowe funkcje zarządzania klientami, w tymszablony do zarządzania klientami lub możliwość planowania spotkań grupowych

Biorąc pod uwagę te funkcje i korzyści, można znaleźć alternatywę dla Chili Piper, która spełnia wymagania zespołu i zwiększa wydajność.

10 najlepszych alternatyw Chili Piper do wykorzystania w 2024 roku

Stwórz swój idealny system do zarządzania kontaktami, klientami i transakcjami, jednocześnie łatwo dodając połączenia między zadaniami i dokumentami, aby usprawnić pracę

Specjaliści ds. sprzedaży i Teams żonglujący spotkaniami z potencjalnymi klientami mogą skorzystać z potężnych narzędzi i funkcji platformy do zarządzania projektami ClickUp.

Bądź na bieżąco z całą swoją pracą dzięki Szablon harmonogramu miesięcznego ClickUp , który oferuje wstępnie zaprojektowaną strukturę do organizowania miesięcznych harmonogramów.

Śledzenie potencjalnych klientów, zarządzanie kontaktami i pielęgnowanie powiązań dzięki ClickUp CRM (Customer Relationship Management) dla Teams, który pozwala na:

Wizualizację pipeline'ów

Usprawnienie cyklu pracy

Współpracować nad możliwościami

Poprawić swoje umiejętności zarządzania czasem za pomocą Widok kalendarza ClickUp , który zapewnia kompleksowy i wizualny widok terminów, wydarzeń i zadań, a także funkcje, które pozwalają na:

Organizować projekty według priorytetów i osób przypisanych

Filtrowanie zadań

Synchronizację z Kalendarzem Google

Niestandardowy widok

Dzięki ClickUp, Teams może płynnie zintegrować funkcje CRM, kalendarza i harmonogramu w kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami zarządzanie zadaniami platforma, która pozwala Twojemu zespołowi rozwijać się, niestandardowo i skalować bez limitów.

ClickUp najlepsze funkcje

Wysoko oceniana przez tysiące użytkowników na platformach takich jak G2 i Capterra

Możliwość dostosowania i skalowania dla dowolnej wielkości zespołu

Mnóstwo dostępnych zasobów, takich jak silna społeczność użytkowników i programistów

Limity ClickUp

Większy nacisk na automatyzację niż na sprzedaż

Limit funkcji aplikacji mobilnej w porównaniu do wersji na pulpit

Platforma wymaga szkolenia i może mieć stromą krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,795+ recenzji)

4.7/5 (8,795+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,805+ opinii)

2. vCita

przez Vcita vCita to kompleksowa platforma do zarządzania biznesem, która oferuje zakres narzędzi usprawniających komunikację z klientem , planowanie spotkań, płatności online i wiele innych. Pomaga to firmom poprawić jakość obsługi klienta i zwiększyć wydajność.

vCita najlepsze funkcje

Przystępne ceny i oferuje darmowy plan z rozbudowanymi funkcjami

Łatwy w użyciu z bardziej intuicyjnym interfejsem niż Chili Piper

Zawiera potężny kreator stron internetowych, który pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe strony internetowe bez użycia kodu

vCita limits

Ograniczona funkcja aplikacji mobilnej (niestandardowe pola i zaawansowane filtrowanie niedostępne na urządzeniach mobilnych)

Interfejs użytkownika może być skomplikowany i przytłaczający dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy vCita zgłaszali problemy z wydajnością, takie jak wolne czasy ładowania i usterki

Ceny vCita

Essentials: $24/miesiąc za jednego użytkownika

$24/miesiąc za jednego użytkownika Business: $49/miesiąc dla jednego użytkownika

$49/miesiąc dla jednego użytkownika Platinum: $83/miesiąc dla jednego użytkownika

$83/miesiąc dla jednego użytkownika Ceny dla wielu użytkowników: Odwiedź stronę internetową, aby sprawdzić ceny

vCita oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (63+ recenzji)

4.5/5 (63+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (249+ opinii)

3. Undock

przez Odblokowanie Undock to platforma do koordynacji i planowania spotkań zaprojektowana w celu usprawnienia ustawienia i zarządzania spotkaniami.

W przeciwieństwie do Chili Piper, który koncentruje się na zespołach B2B, Undock jest przeznaczony dla osób i zespołów z różnych branż, które szukają wydajnych rozwiązań do zarządzania spotkaniami.

Najlepsze funkcje Undock

Bardziej przystępna niż Chili Piper, z wielopoziomowymi cenami, które zaczynają się od 0 USD dla maksymalnie 10 użytkowników

Posiada prosty i intuicyjny interfejs, który jest łatwy do opanowania i obsługi

Oferuje doskonałą obsługę klienta przez zespół dedykowanych przedstawicieli

Undock limits

Ma bardziej ograniczony zestaw funkcji niż Chili Piper, brakuje mu funkcji kwalifikacji leadów i routingu leadów.

Jest to stosunkowo nowy produkt, więc nie ma tak wielu integracji lub opinii klientów, jak jego konkurenci

Aplikacja komputerowa ma ograniczone funkcje w porównaniu do wersji desktopowej

Undock pricing

**Free

Premium: $10/miesiąc

$10/miesiąc Unlimited: $20/miesiąc

Undock oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Square Appointments

przez Kwadratowe nominacje Square Appointments to oprogramowanie do planowania i rezerwacji, które umożliwia firmom zarządzanie spotkaniami, płatnościami i informacjami o klientach.

W porównaniu do Chili Piper, Square Appointments skupia się wyłącznie na planowaniu spotkań, więc brakuje mu zaawansowanych funkcji sprzedażowych i marketingowych.

Square Appointments może być doskonałym rozwiązaniem dla małych firm, takich jak salony, spa i centra odnowy biologicznej.

Najlepsze funkcje Square Appointments

Przystępna ocena (niższa miesięczna stawka niż Chili Piper)

Prosty i intuicyjny interfejs, który jest łatwy do opanowania i użytkowania

Dobra integracja z innymi produktami Square, takimi jak Square POS i Square Payments

Square Appointments limits

Koncentruje się tylko na ustawieniu spotkania

Limit dla biznesów usługowych, takich jak salony, spa i centra odnowy biologicznej

Ograniczone wsparcie dla wielu języków i walut

Cennik Square Appointments

Free (+ opłaty za transakcje)

(+ opłaty za transakcje) Plus: $29 + opłaty za transakcje/miesiąc za lokalizację

$29 + opłaty za transakcje/miesiąc za lokalizację Premium: $69 + opłaty za transakcje/miesiąc za lokalizację

Square Appointments oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (36+ recenzji)

4.3/5 (36+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (176+ recenzji)

5. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara

przez Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Clockwise to oprogramowanie wspomagane przez AI, które pomaga osobom i teamom optymalizować ich kalendarze i harmonogramy.

W przeciwieństwie do Chili Piper, skupia się na zarządzaniu czasem, a nie na koordynacji spotkań.

Clockwise najlepiej nadaje się dla profesjonalistów, którzy chcą zmaksymalizować swój czas i poprawić wydajność.

Najlepsze funkcje Clockwise

Oferuje różnorodne opcje planowania, w tym planowanie rotacyjne, planowanie priorytetów i czasy buforowe

Posiada prosty i intuicyjny interfejs, który jest łatwy do opanowania i obsługi

Bardziej przystępna cenowo niż Chili Piper, z planami zaczynającymi się od 10 USD miesięcznie

Ograniczenia wynikające z ruchu wskazówek zegara

Ma bardziej ograniczony zestaw funkcji niż Chili Piper; na przykład nie oferuje funkcji kwalifikacji potencjalnych klientów ani routingu potencjalnych klientów

Mniejszy zespół obsługi klienta, co może utrudniać uzyskanie pomocy w razie problemów

Bardzo łatwe w użyciu rozwiązanie typu plug-and-play

Ceny zgodne z ruchem wskazówek zegara

**Free

Teams: $6.75/miesiąc za użytkownika

$6.75/miesiąc za użytkownika Business: $11.50/miesiąc za użytkownika

$11.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje zgodnie z ruchem wskazówek zegara

G2: 4.8/5 (37+ recenzji)

4.8/5 (37+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (11+ opinii)

6. Zynq Scheduler

przez Harmonogram Zynq Zynq Scheduler to kompleksowa platforma do zarządzania biurem, która usprawnia rezerwację i zarządzanie spotkaniami.

W przeciwieństwie do Chili Piper, Zynq Scheduler oferuje zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne przypomnienia i integracje z popularnymi aplikacjami kalendarza.

Zynq Scheduler jest najlepszym rozwiązaniem dla firm, które polegają na spotkaniach i chcą usprawnić proces planowania.

Najlepsze funkcje Zynq Scheduler

Bardzo przystępna cena, zwłaszcza w porównaniu do Chili Piper, z planami zaczynającymi się od 2 USD miesięcznie

Świetna obsługa klienta, szybkie rozwiązywanie problemów

Oferuje szeroki zakres funkcji, w tym planowanie spotkań, rezerwację sal, zarządzanie gośćmi i analitykę

Zynq Schedule limits

Brak funkcji kwalifikowania i przekierowywania potencjalnych klientów

Ceny harmonogramów Zynq

Starter: $2/miesiąc za użytkownika

$2/miesiąc za użytkownika Premium: $3/miesiąc na użytkownika

$3/miesiąc na użytkownika Profesjonalista: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Obszary robocze Zynq - oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 4,9/5 (18 recenzji)

7. OnceHub

przez OnceHub OnceHub to kompleksowa platforma do planowania i zarządzania spotkaniami. Oferuje szeroki zakres funkcji, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc firmom usługowym w zarządzaniu spotkaniami, płatnościami i klientami.

Podczas gdy zarówno OnceHub, jak i Chili Piper oferują rozwiązania do planowania, OnceHub zapewnia dodatkowe funkcje, takie jak planowanie grupowe, synchronizacja kalendarza i spersonalizowane strony rezerwacji.

Jeśli szukasz wydajnego i płynnego planowania dla Teams i klientów, OnceHub może być dobrym wyborem dla Ciebie.

Najlepsze funkcje OnceHub

Oferuje szeroki zakres funkcji planowania, w tym planowanie spotkań, planowanie teamów i planowanie zasobów

Posiada prosty i intuicyjny interfejs, który jest łatwy do opanowania i obsługi

Planowanie grupowe umożliwia wielu osobom wspólne planowanie spotkań

Limity OnceHub

Ograniczone możliwości dostosowywania, brak niestandardowych pól i cykli pracy

nie oferuje zaawansowanych funkcji, takich jak kwalifikacja leadów i przekierowywanie leadów

Ograniczona obsługa klienta może utrudniać uzyskanie pomocy, gdy jest ona potrzebna

Ceny OnceHub

Starter: Free

Free Rozwój: 10 USD/miesiąc za użytkownika

10 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

OnceHub oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 50 recenzji)

4.3/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (123+ recenzji)

8. Acuity Scheduling

przez Acuity Scheduling Acuity Scheduling to oprogramowanie do planowania spotkań online, które pomaga firmom usługowym zarządzać spotkaniami i rezerwacjami. Świetnie nadaje się do planowania spotkań lub spotkań grupowych z zespołem.

Oto kilka przykładów firm usługowych, które mogą skorzystać z Acuity:

Salony fryzjerskie i barbershopy

Masażyści

Trenerzy personalni

Studia jogi i fitness

Firmy sprzątające

Opiekunowie zwierząt

Lekarze i dentyści

W porównaniu do Chili Piper, Acuity Scheduling bardziej koncentruje się na planowaniu spotkań i zarządzaniu spotkaniami niż na kierowaniu leadów i automatyzacji sprzedaży.

Najlepsze funkcje Acuity Scheduling

Ułatwia klientom rezerwowanie spotkań online, 24/7

Integruje się z popularnymi procesorami płatności, takimi jak Stripe i PayPal

Integruje się z różnymi narzędziami innych firm, takimi jak systemy CRM, platformy e-mail marketingu i oprogramowanie księgowe

Ograniczenia Acuity Scheduling

Ograniczone opcje niestandardowe

Brak niektórych zaawansowanych funkcji w porównaniu do niektórych programów do planowania spotkań z tej listy

Free i niższe plany pozwalają tylko na jednego użytkownika

Cennik Acuity Scheduling

Rozwijający się: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Rosnący: $27/miesiąc na użytkownika

$27/miesiąc na użytkownika Powerhouse: $49/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (395+ recenzji)

4.7/5 (395+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (5,505+ opinii)

9. Powołanie

przez Powołanie Appointy to oparte na chmurze oprogramowanie do planowania, które pomaga profesjonalistom i firmom zarządzać ich działaniami i procedurami związanymi z planowaniem spotkań. Jest przeznaczony dla różnych firm, w tym firm usługowych, małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Podobnie jak Chili Piper, pomaga zarządzać spotkaniami, ale Appointy zawiera również opcje planowania zajęć, zarządzania zasobami i integracji POS.

Appointy najlepiej nadaje się dla firm z różnych branż, w tym opieki zdrowotnej, fitness, urody i edukacji.

Najlepsze funkcje Appointy

Integruje się z różnymi narzędziami innych firm, takimi jak systemy CRM, platformy e-mail marketingu i procesory płatności

Automatyzacja procesu planowania, oszczędność czasu i kłopotów dla Business

Posiada bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs, który nie wymaga wielu szkoleń

Limity aplikacji

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje; na przykład niestandardowe pola i zaawansowane filtrowanie nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Ograniczone wsparcie dla wielu języków i walut

Niektórzy użytkownicy z dużymi obszarami roboczymi i teamami zgłaszali problemy z wydajnością, takie jak wolne czasy ładowania i usterki

Ceny aplikacji

Free

Growth: $19.99/miesiąc

$19.99/miesiąc Profesjonalny: $49.99/miesiąc

$49.99/miesiąc Enterprise: $79.99/miesiąc

Appointy oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 21 recenzji)

4.7/5 (ponad 21 recenzji) Capterra: 4.6/5 (276+ opinii)

10. Calendly

przez Calendly Calendly to narzędzie do planowania online, które pomaga firmom zaoszczędzić czas i poprawić ich wydajność. Umożliwia użytkownikom tworzenie i udostępnianie linków do planowania, za pomocą których klienci mogą rezerwować spotkania online.

Calendly integruje się z różnymi narzędziami innych firm, takimi jak systemy CRM, platformy e-mail marketingu i procesory płatności. Ułatwia to automatyzację cyklu pracy i pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej czasu.

Calendly jest szczególnie popularne wśród małych Businessów i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jest to dobry wybór dla firm, które potrzebują prostego i łatwego w użyciu narzędzia do planowania, które można zintegrować z różnymi narzędziami innych firm.

Jeśli szukasz oprogramowania do planowania spotkań, zapoznaj się z tym narzędziem.

Najlepsze funkcje Calendly

Przystępne cenowo plany, w tym plan Free

Integruje się z szerokim zakresem narzędzi innych firm

Posiada aplikację mobilną, która pozwala użytkownikom zarządzać harmonogramem i rezerwować spotkania w podróży

Limity Calendly

Nie oferuje wbudowanych narzędzi analitycznych

Ograniczone opcje rezerwacji nie pozwalają użytkownikom na rezerwowanie wielu lub powtarzających się spotkań w niestandardowych odstępach czasu

Ograniczone funkcje zaawansowane (brak kwalifikacji potencjalnych klientów lub routingu)

Cennik Calendly

Zawsze Free

Essentials: $8/miesiąc za licencję

$8/miesiąc za licencję Professional: $12/miesiąc za licencję

$12/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Calendly oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (1,909+ recenzji)

4.7/5 (1,909+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,870+ opinii)

Alternatywy Chili Piper dostosowane do Twojego Businessu

W tym artykule przeanalizowaliśmy 10 alternatyw Chili Piper, z których każda ma unikalne funkcje i korzyści dostosowane do różnych potrzeb Business.

Wybierając odpowiednią alternatywę Chili Piper dla swojego biznesu, warto pamiętać o swoich konkretnych preferencjach.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz Aplikacje do planowania dnia , Oprogramowanie do niestandardowego powodzenia , Aplikacje do tworzenia harmonogramów , Aplikacje do tworzenia harmonogramów pracy lub CRM dla konsultingu w powyższym przewodniku z pewnością znajdziesz narzędzia i oprogramowanie, które pomogą Twojemu zespołowi pracować z większą wydajnością i efektywnością!

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które wykracza poza planowanie i oferuje szeroki zakres funkcji do zarządzania projektami, zadaniami i teamami, ClickUp jest najlepszym wyborem.