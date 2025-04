10 najlepszych narzędzi marketingu afiliacyjnego do generowania większych przychodów i lepszego ruchu

Czy Twój Business rozważał wdrożenie strategii marketingu afiliacyjnego? Czy znasz najlepsze narzędzia marketingu afiliacyjnego do zrobienia tego?

Sieci afiliacyjne szybko się rozwijają. W rzeczywistości, a Statista raportowania stwierdziła, że w 2022 r. firmy w USA wydały łącznie 8,2 miliarda dolarów na kampanie marketingu afiliacyjnego!

Marketing afiliacyjny stał się jednym z najpopularniejszych sposobów reklamy dzięki zorientowanemu na użytkownika i perswazyjnemu podejściu. Nie chodzi tylko o to, że Business lepiej dociera do odbiorców docelowych - ten styl marketingowy zwiększa również potencjał pasywnego dochodu twórców zawartości cyfrowej.

Wraz z popularnością przychodzi konkurencja - powodzenie w marketingu afiliacyjnym wymaga znacznego wysiłku. Jeśli jednak zastosujesz odpowiednie narzędzia, istnieje większe prawdopodobieństwo, że Twój Business rozkwitnie ponad oczekiwania.🌻

Wybraliśmy 10 najlepszych narzędzi marketingu afiliacyjnego, aby podnieść ranking witryny. Przyjrzymy się bliżej ich najlepszym funkcjom i cenom oraz pomożemy Ci znaleźć produkt, który będzie pasował do Twojej marki.

Czym jest marketing afiliacyjny?

Marketing afiliacyjny to internetowy model reklamowy oparty na wynikach, w którym strona trzecia (partner) promuje biznes lub usługę. Podmioty stowarzyszone to zazwyczaj twórcy, tacy jak blogerzy i influencerzy, którzy sprzedają elementy swoim czytelnikom / obserwatorom, umieszczając odpowiednie linki w swojej zawartości lub kampaniach e-mail marketingowych (biuletynach).

Ten rodzaj promocji jest subtelny i nie wygląda tandetnie jak krzykliwe reklamy na stronach internetowych. Firmy wykorzystują marketing afiliacyjny, aby dotrzeć do niestandardowych grup klientów, którzy mogą być zainteresowani ich produktami i zazwyczaj udostępniają połączony link partnerski. Pomysł polega na wykorzystaniu bazy użytkowników partnera do celów marketingowych, a dzięki linkowi partnerskiemu można dokładnie zobaczyć, ile ruchu lub potencjalnych klientów pochodzi z tych unikalnych rynków.

Zarządzanie danymi klientów z programu marketingu afiliacyjnego wraz z osobistymi zadaniami w ClickUp

Jako marketer musisz płacić prowizję swoim partnerom w programie afiliacyjnym za każdym razem, gdy wygenerują oni lead, odwiedzającego lub sprzedaż. Ogólnie rzecz biorąc, jest to potencjalnie tanie narzędzie marketingowe o wysokim ROI!

Aby stworzyć skuteczną strategię marketingu afiliacyjnego, należy znaleźć odpowiednich dla swojej niszy marketerów afiliacyjnych, tworzyć zawartość zoptymalizowaną pod kątem SEO, śledzić wyniki i oceniać kampanie marketingowe konkurencji.

Na szczęście, narzędzia marketingu afiliacyjnego są tutaj, aby ułatwić ci pracę.

Czego szukać w narzędziu do marketingu afiliacyjnego

Wybierając narzędzie do marketingu afiliacyjnego, warto wziąć pod uwagę te kluczowe czynniki:

Łatwość użytkowania: Narzędzie powinno mieć płynną nawigację i funkcje ułatwiające dostęp, aby uprościć wysiłki marketingowe Śledzenie i analiza: Warto szukać narzędzi do marketingu afiliacyjnego z możliwością śledzenia kliknięć, konwersji i prowizji Integracje z sieciami afiliacyjnymi: Narzędzie powinno integrować się z konkretnymi sieciami, z których planujesz korzystać, ponieważ usprawnia to proces zarządzania połączonymi linkami partnerskimi, śledzenia wydajności lub pomaga w wyszukiwaniu słów kluczowych Skalowalność: Narzędzie powinno obsługiwać rosnącą liczbę marketerów afiliacyjnych lub klientów, produktów i kampanii w miarę rozwoju biznesu Pulpity: Dobre narzędzie do marketingu afiliacyjnego posiada pulpity, które służą jako centralny hub do śledzenia leadów, promocji i kampanii reklamowych lub e-mail marketingowych

10 najlepszych narzędzi marketingu afiliacyjnego umożliwiających dostęp do nowych rynków w 2024 roku

Aby mieć pewność, że kampanie marketingu afiliacyjnego się opłacą, korzystanie z wysokiej jakości narzędzi jest koniecznością. ⚒️

Zebraliśmy 10 najlepszych narzędzi marketingu afiliacyjnego, które mogą być przydatne zarówno dla marketerów, jak i partnerów afiliacyjnych. Przyjrzyjmy się ich unikalnym funkcjom!

1. ClickUp #### Najlepszy do zarządzania kampaniami marketingu afiliacyjnego

Zorganizuj swój program marketingu afiliacyjnego za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Przedstawiamy ClickUp - wszystko w jednym oprogramowanie do zarządzania projektami które oferuje bogaty zestaw funkcji do obsługi i organizacji kampanii marketingu afiliacyjnego.

Ustawienie marketingowych wskaźników KPI za pomocą Cele ClickUp , dźwignia Pulpity ClickUp aby zidentyfikować skuteczność marketingowców afiliacyjnych i odkryć strategie zwiększające przychody. Analizuj swoje kampanie za pomocą wykresów, sprintów, tabel, śledzenia czasu i ponad 50 widżetów. 📊

Przeglądaj ponad 15 widoków, aby nadzorować zadania pulpitu. Organizuj i wizualizuj cykle pracy za pomocą Widok kalendarza ClickUp . Bez wysiłku planowanie zadań przeciągając i upuszczając oraz inicjować spotkania za pośrednictwem integracji z Kalendarzem Google i Zoom, aby płynnie utrzymywać komunikację z partnerami i członkami zespołu.

Dodaj rozmachu swoim kampaniom marketingowym dzięki ClickUp AI . Asystent AI jest dostarczany z gotowymi podpowiedziami marketingowymi do zadań takich jak tworzenie zarysów kampanii, pisanie briefów zawartości dla partnerów, redagowanie e-maili promocyjnych i podsumowywanie notatek ze spotkań.

Potrzebujesz krok po kroku przewodnik po marketingu afiliacyjnym ? The Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu marketingu afiliacyjnego pomaga wykorzystać narzędzia AI do generowania pomysłów na skuteczne kampanie i zwiększania konwersji.

Skorzystaj z ClickUp ChatGPT Prompts For Lead Generation, aby uzyskać niestandardowe pomysły dla docelowych odbiorców

Ten szablon zawiera kopalnię podpowiedzi dotyczących segmentacji odbiorców, zimnych e-maili, copywritingu i utrzymania klientów, które z pewnością pomogą Ci w prowadzeniu skutecznych kampanii. 📈

Skompiluj swoją dokumentację marketingową i partnerską w Dokumenty ClickUp . Edytuj elementy w czasie rzeczywistym i współpracuj dzięki komentarzom i etykietom. Skorzystaj z Automatyzacja ClickUp do obsługi powtarzalnych zadań marketingowych, takich jak aktualizacja statusów partnerów lub wysyłanie e-maili.

ClickUp najlepsze funkcje

Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi

Tysiące konfigurowalnych szablonów

ponad 15 widoków do nadzorowania wysiłków związanych z marketingiem afiliacyjnym

ponad 100 automatyzacji ClickUp usprawniających rutynowe zadania

Integracja z ponad 1000 aplikacji, takich jak Slack, GitHub i Dropbox

Prosta współpraca wizualna dzięki konfigurowalnym Tablice ClickUp Asystent pisania ClickUp AI

Pulpity ułatwiające pracę śledzenie postępu prac Dostępne na urządzeniach mobilnych i pulpitach

Kompleksowe Centrum pomocy Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko na komputerach stacjonarnych (wersja mobilna jest w drodze)

Potrzeba czasu, aby opanować ogromną liczbę funkcji dla marketerów afiliacyjnych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 :4.7/5 (8,000+ recenzji)

:4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra:4.7/5 (3,000+ opinii)

2. CJ - najlepsze narzędzie dla rynku afiliacyjnego

Via: CJ CJ (Commission Junction) to jeden z najstarszych i największych rynków afiliacyjnych z tysiącami legalnych, wysokiej jakości reklamodawców, takich jak Office Depot i Hello Fresh, a także najlepszych wydawców, takich jak BuzzFeed.

Jeśli jesteś reklamodawcą, przejrzyj panelRecruit Partnersdashboard, aby znaleźć kompatybilnych marketingowców afiliacyjnych w oparciu o filtry słów kluczowych.

Wydawcy poszukujący nowych reklamodawców i sprzedawców mogą zawęzić swoje opcje za pomocą filtrów stawek prowizji lub kategorii, takich jak podróże, uroda i technologia.

Program afiliacyjny CJ działa w oparciu o model koszt-sprzedaż. Oferuje konkurencyjne stawki prowizji (dochód afiliacyjny) zależne od takich czynników jak kategoria produktu, status klienta i lokalizacja. 💰

Skorzystaj z narzędzi porównawczych CJ, aby dowiedzieć się, gdzie niestandardowi klienci mają największe połączenie z Twoim biznesem. Możesz również ocenić wkład afiliacyjny i zobaczyć, jak wypadasz na tle konkurencji.

Najlepsze funkcje CJ

Monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym w sieciach afiliacyjnych

Współpraca z ponad 3000 marek

Przyjazny dla użytkownika interfejs odpowiedni dla początkujących

Dostępny na urządzeniach mobilnych dla marketingowców afiliacyjnych w podróży

Limity CJ

Limit narzędzi analitycznych

Określa minimalne wymagania dotyczące wydajności w celu utrzymania członkostwa

Ceny CJ

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje CJ

G2 : 3.5/5 (20+ recenzji)

: 3.5/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (poniżej 5 recenzji)

3. ShareASale - najlepsza sieć afiliacyjna dla blogerów

Via: ShareASale ShareASale służy jako platforma marketingu afiliacyjnego ułatwiająca odkrywanie nowych możliwości partnerstwa, głównie w Ameryce Północnej. 🔎

Platforma połączona jest z wydawcami i reklamodawcami poszukującymi pomocy w zakresie zwiększeniu sprzedaży . Wynagrodzenie to może być skalowane za każdego odwiedzającego witrynę lub połączenie telefoniczne wygenerowane dla reklamodawcy.

Dla blogerów i influencerów, sieć ShareASale oferuje szereg narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc marketingowcom afiliacyjnym w lokalizacji grup niszowych do promocji produktów.

Narzędzie marketingu afiliacyjnego obejmuje konfigurowalne linki i banery produktowe, przeszukiwalną bazę danych sprzedawców, a także opcję tworzenia głębokich linków prowadzących bezpośrednio do określonych stron w witrynie sprzedawcy.

Korzystanie z zaawansowanych narzędzi do raportowania i analizy ShareASale umożliwia monitorowanie zarobków i prowizji, śledzenie kliknięć i konwersji oraz optymalizację wydajności kampanii. 🥇

Najlepsze funkcje ShareASale

Odpowiedni dla blogerów, vlogerów i influencerów z różnych sieci afiliacyjnych

Przeszukiwalna baza danych z filtrami dla ponad 39 kategorii konsumenckich

Raportowanie w czasie rzeczywistym wysiłków marketingu afiliacyjnego

Comiesięczne premiery nowych programów

Limity ShareASale

Przydałyby się lepsze funkcje raportowania, aby uniknąć ręcznych obliczeń prowizji

Wsparcie w zakresie wdrażania można poprawić

Ceny ShareASale

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje ShareASale

G2 :3.5/5 (30+ recenzji)

:3.5/5 (30+ recenzji) Sitejabber: 2.8/5 (70+ recenzji)

4. Voluum - najlepsze narzędzie do śledzenia reklam afiliacyjnych

Via: Voluum Łatwe śledzenie reklam dzięki Voluum, zaawansowanemu narzędziu marketingu afiliacyjnego do monitorowania, ulepszania i usprawniania kampanii reklamowych.

Platforma dostarcza wgląd w wydajność reklam, słów kluczowych i stron docelowych poprzez rozszerzenie szyku raportowania i narzędzi analitycznych. Potężne możliwości śledzenia pozwalają monitorować kliknięcia, konwersje, odwiedziny z innych stron internetowych lub wyszukiwarek oraz przychody. 💵

Oszczędzaj czas, korzystając z funkcji Automatyzacji platformy do zarządzania konwersjami, zmiany stawek, wstrzymywania lub aktywowania kampanii, aktualizacji kosztów ruchu i otrzymywania alertów.

Dzięki funkcji Traffic Distribution AI, Voluum automatycznie skieruje większą część ruchu na strony docelowe i oferty. Pozwala również tworzyć sekwencje kampanii, które zapewniają najwyższe zwroty, współczynnik konwersji i zarobki na kliknięcie w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Najlepsze funkcje Voluum

Przyjazny dla użytkownika interfejs i konfigurowalne pulpity

Integracja z Google Ads, Facebook Ads i narzędziami innych firm, takimi jak WordPress i Zapier

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Wsparcie dla wielu walut

Śledzenie wyświetleń reklam

Limity Voluum

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Trudne w użyciu z dużymi witrynami reklamowymi bez obsługi klienta

Cennik Voluum Business

Start-up : 599 USD/miesiąc

: 599 USD/miesiąc Agencja : $999/miesiąc

: $999/miesiąc Enterprise : $1,999/miesiąc

: $1,999/miesiąc Corporate : $4,999/miesiąc

: $4,999/miesiąc Executive: $9,999/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Voluum oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

5. AffJet - najlepsze narzędzie do oceny wydajności sieci afiliacyjnej

Via: Affjet Jeśli jesteś zaangażowany w wiele sieci afiliacyjnych, AffJet to sprytne narzędzie do prowadzenia zakładek w zróżnicowanych kampaniach. ❣️

Pulpit nawigacyjny platformy łączy dane z ponad 100 sieci afiliacyjnych i pozwala ocenić skuteczność kampanii poprzez analizę najbardziej skutecznych kampanii. Śledzenie wskaźników takich jak kliknięcia, konwersje i wyświetlenia pozwala dostrzec nowe trendy i możliwości. Ponadto możesz zobaczyć swoje zarobki z różnych sieci afiliacyjnych przedstawione w jednym raporcie - dostosuj go na podstawie preferowanych wskaźników.

Ulepsz swoje proces podejmowania decyzji i zwiększyć zarobki dzięki AffJet Megatracker. Pomaga on zidentyfikować słabo działające opcje, najlepsze wyniki i linki generujące pieniądze we wszystkich połączonych sieciach.

Najlepsze funkcje AffJet

Monitorowanie wydajności kampanii w wielu sieciach

Łatwe udostępnianie raportów

Opcje filtrowania danych

Śledzenie trendów

Przyjazny dla urządzeń mobilnych

Limity AffJet

Free Plan wspiera tylko 75 transakcji miesięcznie

Brak dostępu do API, chyba że zakupiony zostanie plan niestandardowy

Ceny AffJet

Free forever

Standard : 5 USD/miesiąc za 500 transakcji

: 5 USD/miesiąc za 500 transakcji Średni : 15 USD/miesiąc za 1600 transakcji

: 15 USD/miesiąc za 1600 transakcji Duży : $30/miesiąc za 4500 transakcji

: $30/miesiąc za 4500 transakcji Niestandardowe: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

AffJet oceny i recenzje

Oceny nie są jeszcze dostępne

6. Google Analytics - najlepsze narzędzie analityczne

Via: Google Analytics Google Analytics dostarcza cennych informacji na temat ruchu w witrynie, pomagając w skutecznej optymalizacji zawartości ukierunkowanej na afiliację.

Korzystając z funkcji śledzenia czasu w GA, możesz zobaczyć, kto wchodzi w interakcję z Twoimi linkami partnerskimi i ile czasu odwiedzający spędzają na Twojej stronie. Pomaga to również wskazać posty, które generują największy ruch. Wykorzystaj te dane, aby opracować lepsze strategie dotyczące zawartości i zwiększyć swoje przychody.

Wykorzystaj platformę, aby poprawić wydajność swojej witryny w wyszukiwarkach. Zapewnia wgląd w słowa kluczowe używane przez odwiedzających do znalezienia Twojej witryny, co pomaga zidentyfikować możliwości zwiększenia wysiłków SEO, w wyniku czego zwiększa się ruch organiczny na Twojej stronie. 🚙

Najlepsze funkcje Google Analytics

Śledzenie celów

Wbudowane automatyzacje

Zaawansowane raportowanie w czasie rzeczywistym

Integracja z innymi rozwiązaniami Google, takimi jak Google Ads i Google Cloud

Niestandardowa analiza danych z predefiniowanymi raportowaniami

Limity Google Analytics

Ograniczone możliwości niestandardowe

W dużym stopniu opiera się na Google w zakresie analityki internetowej

Cennik Google Analytics

Free

Oceny i recenzje Google Analytics

G2 : 4.5/5 (6,000+ recenzji)

: 4.5/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7,500+ recenzji)

7. Grammarly - najlepsze narzędzie do sprawdzania gramatyki

Via: Grammarly Dla twórców treści marketingu afiliacyjnego wiarygodność jest ważną walutą i ważne jest, aby nie narażać jej na szwank przez elementarne błędy w pisaniu. W tym miejscu Grammarly jest twoim wybawcą! 🦸

Wykorzystaj to narzędzie, aby Twoje posty, kampanie e-mail lub blogi były wolne od błędów i literówek. Grammarly poprawia komunikację z odbiorcami poprzez dopracowanie zawartości w celu poprawy postrzegania marki, koncentrując się głównie na wzmocnieniu angażującego, przyciągającego uwagę języka.

Grammarly wspiera pisanie w celu dopasowania perswazyjnych tonów, pomagając wstawiać połączone linki partnerskie w strategicznych miejscach. Narzędzie zachęca marketerów afiliacyjnych do używania spójnego języka i pisania aktywnym głosem.

Wbudowany przewodnik po stylach można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, tworząc repozytorium słów, terminów i zwrotów, a także zachować spójność języka we wszystkich kampaniach.

Najlepsze funkcje Grammarly

Narzędzie do sprawdzania plagiatu

Współpraca z platformami takimi jak LinkedIn i Workday

Przyjazne dla marketingu sugestie wspomagane przez AI

Wsparcie dla wszystkich form zawartości

Specyficzny dla firmy przewodnik po stylach dla współpraca w miejscu pracy Limity Grammarly

Nie wykrywa niektórych slangowych słów i zwrotów

Ograniczone funkcje sugestywne w wersji Free

Ceny Grammarly

Free

Premium :$12/miesiąc na użytkownika

:$12/miesiąc na użytkownika Business:$15/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (6,900+ recenzji)

8. Frase - najlepsze do badań i pisania wspomaganego przez AI

Via: Frase Frase łączy w sobie Możliwości AI z zaawansowanymi badaniami tematycznymi.

Narzędzie to może być pomocne zarówno dla blogerów, jak i agencji marketingowych. Oferuje intuicyjny panel badawczy dla analizowania zawartości konkurencji i wykorzystuje AI do tworzenia kompleksowych, zoptymalizowanych briefów dotyczących zawartości.

Bez wysiłku twórz konspekty zawartości, wybierając nagłówki z wyników SERP lub generuj je natychmiast z pomocą AI. Narzędzie Outline Builder umożliwia łatwą organizację poprzez przeciąganie i upuszczanie nagłówków.

Twórz zawartość zoptymalizowaną pod kątem SEO za pomocą narzędzia AI Writer, które czerpie inspirację z najlepszych wyników wyszukiwania dla docelowego słowa kluczowego. Marketingowiec afiliacyjny może go używać do generowania zawartości, takiej jak wstępy do blogów, nagłówki i FAQ.

Najlepsze funkcje Frase

Optymalizacja słów kluczowych

Funkcja badania tematów dla marketingowców afiliacyjnych

Zawartość generowana przez AI

Zoptymalizowane briefy zawartości

Ograniczenia Frase

Autor AI czasami tworzy powtarzalną zawartość

Niezbyt przyjazny dla użytkownika dla przeciętnego marketingowca afiliacyjnego

Ceny Frase

Solo :$12.66/month

:$12.66/month Basic :$38.25/month

:$38.25/month Teams:$97.75/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Frase

G2 : 4.9/5 (250+ recenzji)

: 4.9/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (300+ recenzji)

9. Surfer SEO - Najlepsza optymalizacja zawartości SEO

Via: Surfer SEO Surfer SEO dokładnie bada strony konkurencji oferując kompleksową strategię, aby podnieść swoje rankingi. 💫

Skorzystaj z narzędzia Surfer's Keyword Research, aby znaleźć liczne klastry tematyczne związane z głównym słowem kluczowym. Dzięki redaktorowi zawartości możesz uzyskać dostęp do słów kluczowych, które pomogą Ci uzyskać lepszą pozycję w SERP.

Dodatkowo, dodatek Surfer's Audit umożliwia monitorowanie, zarządzanie i usprawnienie cyklu pracy z zawartością niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy jako część zespołu. Jest idealny do oceny wydajności witryny, badania konkurencji, aktualizowania starej zawartości i lokalizacji błędów SEO.

Surfer SEO najlepsze funkcje

Informacje zwrotne dotyczące pisania w czasie rzeczywistym

Surfer AI do pisania zawartości zwiększającej ruch na stronie

Rozszerzenie Chrome do uzyskiwania wskazówek dotyczących pisania w Dokumentach Google

Dodatek do audytu w celu optymalizacji zawartości

Ograniczenia Surfer SEO

Funkcja badania słów kluczowych może być nieelastyczna

Ograniczona elastyczność opcji płatności

Ceny Surfer SEO

Essential :$69/miesiąc

:$69/miesiąc Advanced :$149/month

:$149/month Maksymalny :249 USD/miesiąc

:249 USD/miesiąc Enterprise:Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Surfer SEO oceny i recenzje

G2 :4.8/5 (400+ recenzji)

:4.8/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (300+ recenzji)

10. Pathmatics - najlepsze dane marketingowe

Via: SensorTower Mikroanaliza konkurencji, niestandardowych klientów lub rynku dzięki Pathmatics firmy SensorTower. Narzędzie to obejmuje popularne platformy, takie jak Instagram, Facebook, TikTok i YouTube w poszukiwaniu starych i aktualnych trendów. #️⃣

Uzyskaj cenny wgląd w najlepsze globalne marki, w tym konkurencję, aby planować skuteczne strategie marketingowe . Zwiększ swój zasięg w dobrze prosperujących segmentach, analizując powodzenie ofert promocyjnych, atrybuty rynkowe, taktyki pozycjonowania i strategie marketingu afiliacyjnego.

Skorzystaj z Pathmatics Explorer, aby określić perspektywy marketingowe, niestandardowe nowe oferty biznesowe, ustalić priorytety potencjalnych klientów i poprawić relacje z klientami. Rezultatem takiego podejścia może być pozyskanie większej liczby transakcji, rozwój istniejących kont i poprawa ogólnej wydajności marketingu afiliacyjnego.

Najlepsze funkcje Pathmatics

Ocena konkurencji kampanie marketingowe Wgląd w kanały cyfrowe

Analiza trendów w inwestycjach reklamowych

Predictive Pragmatics Explorer

Pathmatics limit

Ograniczone dane wyszukiwania i szczegółowe informacje o produktach

Nawigacja mogłaby być lepsza w porównaniu do innych narzędzi marketingu afiliacyjnego

Ceny Pathmatics

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje Pathmatics

G2: 4.3/5 (300+ recenzji)

Optymalizacja wydajności marketingu afiliacyjnego i rozwój dzięki ClickUp

Wykorzystaj w pełni możliwości potencjalnych klientów, stosując wszechstronne narzędzia marketingu afiliacyjnego, które omówiliśmy.

Jeśli potrzebujesz funkcji zapewniających wszechstronne wsparcie marketingowe i pozycję marki, weź pod uwagę założenie darmowego konta ClickUp . Jego przydatne funkcje zostały zaprojektowane z myślą o bezstresowym zarządzaniu i komunikacji z partnerami afiliacyjnymi i klientami. Wejdź na pokład i odkryj platformę dla siebie! 💗