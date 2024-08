10 najlepszych alternatyw Lattice dla lepszego zarządzania wydajnością w 2024 r

Lattice, popularna platforma do zarządzania talentami, jest szanowanym oprogramowaniem HR. Jednak jego koszt, funkcje, łatwość obsługi i podejście skoncentrowane na danych niekoniecznie są najlepsze dla wszystkich zespołów HR.

W tym artykule pomożemy ci sprawdzić 10 najlepszych alternatyw Lattice, aby pomóc ci lepiej zarządzać wydajnością pracowników w 2024 roku.

Czym jest Lattice? Czym jest zarządzanie wydajnością?

Lattice to popularna platforma do zarządzania wydajnością Oprogramowanie HR zaprojektowane w celu poprawy wydajności, zaangażowania i satysfakcji pracowników dzięki przyjaznym dla użytkownika narzędziom i funkcjom, które umożliwiają zespołom HR

Przeprowadzać oceny wydajności

Ustawienie i śledzenie celów

Stosować cele i kluczowe wyniki w zakresie zasobów ludzkich (OKR)

Zbierać informacje zwrotne

Nagradzać osiągnięcia pracowników

Przeprowadzanie ankiet zespołowych

Przegląd wyników i analiza informacji zwrotnych

Pomyśl o zarządzaniu wydajnością jako o sposobie, w jaki firmy pomagają swoim pracownikom do zrobienia jak najlepszej pracy. Nie chodzi tylko o tę rozmowę raz w roku, podczas której otrzymujesz informacje zwrotne na temat tego, jak zostałeś zrobiony. To ciągła rozmowa.

Zarządzanie wynikami polega na pomaganiu wszystkim do zrobienia wszystkiego, co w ich mocy i rozwijaniu się w swojej roli. To dwukierunkowa ulica, przynosząca korzyści zarówno pracownikowi, jak i firmie.

Czego szukać w alternatywie Lattice

Chociaż Lattice jest doskonałą platformą do zarządzania wydajnością, może nie być idealnym rozwiązaniem dla każdego.

Rozglądając się za alternatywą dla Lattice, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Czy platforma jest przyjazna dla użytkownika i ile czasu zajmie nauczenie się biegłego korzystania z niej?

Czy jest wystarczająco elastyczna, aby zaspokoić potrzeby działu HR?

Czy można ją dostosować?

Czy zapewnia przyjazną dla użytkownika analitykę?

Czy można go zintegrować z innymi systemami HR?

Czy bezpieczeństwo jest wystarczająco silne, aby chronić poufne dane pracowników?

10 najlepszych alternatyw dla Lattice w 2024 roku

Oto 10 fantastycznych opcji oprogramowania do zarządzania wydajnością pracowników, jeśli chcesz przejść na alternatywę Lattice.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

ClickUp jest kompleksowym oprogramowanie do zarządzania projektami z dużym wyborem narzędzi i funkcji pomagających zespołom HR w lepszym zarządzaniu wydajnością.

Platforma zarządzania projektami ClickUp dostarcza szablony takie jak np Szablon planu rozwoju pracowników ClickUp który może być używany do śledzenia celów i postępów w rozwoju pracowników lub Szablon HR i rekrutacji ClickUp do zarządzania wszystkimi etapami procesu rekrutacji.

W rzeczywistości, ClickUp posiada cały pakiet zasoby ludzkie narzędzia pomagające organizacjom w bardziej wydajnym i skutecznym zarządzaniu procesami HR.

Dodatkowo, automatyzacja ClickUp może pomóc zespołom HR zaoszczędzić znaczną ilość czasu przy jednoczesnej poprawie wydajności poprzez automatyzację takich zadań jak:

Wysyłanie przypomnień o nadchodzących wydarzeniach lub terminach

Generowanie raportów dotyczących wydajności pracowników

Planowanie rozmów kwalifikacyjnych

Wdrażanie nowych pracowników

Przetwarzanie listy płac

Zarządzanie wnioskami o urlop i czas wolny

Dzięki automatyzacji tych zadań, Teams HR mogą zaoszczędzić czas i zrobić miejsce na inne rzeczy, w tym bardziej strategiczne inicjatywy.

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp to potężne rozwiązanie do zarządzania wydajnością, które można wykorzystać do znacznego usprawnienia procesu zarządzania wydajnością pracowników.

Szeroki zakres funkcji i zasobów platformy sprawia, że jest to dobra alternatywa dla Lattice dla niemal każdej wielkości firmy.

ClickUp najlepsze funkcje

ŚwietnyNarzędzia AI pomagające pisać lepsze listy, oceny, e-maile i nie tylko

Doskonałe opcje niestandardowe umożliwiające dostosowanie platformy do potrzeb zespołu

Łatwe ustawienia automatyzacji w celu usprawnienia i zautomatyzowania powtarzalnych zadań

Pulpity ClickUp to konfigurowalne obszary robocze, które mogą być używane do śledzenia, wizualizacji i udostępniania danych

Dokumenty ClickUp są oparte na chmurzewspółpraca nad dokumentami narzędzie, które umożliwia Teams tworzenie, generowanie, edytowanie i udostępnianie dokumentów w czasie rzeczywistym

ClickUp limity

Stroma krzywa uczenia się ze względu na kompleksowość dostępnych opcji

Program może czasami działać wolno, ponieważ przetwarza tak wiele informacji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: $5 dodatek do dowolnego płatnego planu

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,566+ recenzji)

: 4.7/5 (8,566+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,796+ recenzji)

2. BambooHR

przez BambooHR BambooHR jest znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb. Jest szczególnie preferowany przez firmy poszukujące intuicyjnej platformy HR, która może rozwijać się wraz z ich potrzebami w zakresie HR.

Rozwiązanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla małych i średnich firm. Dostarcza ono specjalistom ds. HR narzędzi do bardziej efektywnego wykonywania różnych zadań i centralnego zarządzania różnymi działaniami HR.

Integruje się również bezbłędnie z wieloma różnymi systemami płacowymi - jest to główna zaleta dla specjalistów HR cierpiących z powodu przeskakiwania między zbyt wieloma programami.

Najlepsze funkcje BambooHR

Dobrze zorganizowany i intuicyjny interfejs

Bardzo przystępna platforma oprogramowania HR, zwłaszcza w porównaniu z innymi wiodącymi markami

Wielu użytkowników chwali obsługę klienta, w tym całodobowe wsparcie telefoniczne i e-mailowe

Limity BambooHR

W porównaniu z innymi platformami, jej integracje mogą wydawać się limitowane

Brak natywnego rozwiązania do zarządzania świadczeniami

Limit niestandardowych profili, na przykład płci i zaimków

Ceny BambooHR

Essentials : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Zalety: Kontakt w sprawie cen

BambooHR oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,560+ recenzji)

: 4.4/5 (1,560+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,573+ recenzji)

3. Leapsome

przez Leapsome Jeśli szukasz narzędzia, które zapewni wsparcie dla dobrze prosperującego miejsca pracy, zapoznaj się z Leapsome!

Oparta na chmurze platforma rozwoju pracowników nie tylko pomaga w ustawieniu ocen wydajności i OKR, ale także w planowaniu spotkań indywidualnych i wysyłaniu ankiet pracowniczych.

Ułatwia również bardziej wydajne spotkania jeden na jeden między pracownikami i menedżerami dzięki ustawieniu agendy i zintegrowanym punktom rozmów.

Najlepsze funkcje Leapsome

Przeglądy wydajności i proces 360-stopniowego przeglądu wydajności umożliwiają wprowadzanie danych z wielu źródeł

Po przeszkoleniu użytkownicy uważają platformę za łatwą w użyciu

Wysoka ocena przez recenzentów z G2 i Capterra

Limity Leapsome

Może wiązać się z krzywą uczenia się ze względu na złożoność platformy

Mniej niestandardowych opcji niż te, których poszukują niektórzy liderzy HR

Ceny Leapsome

Kontakt w sprawie cen

Leapsome oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (1,280+ recenzji)

: 4.8/5 (1,280+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (58+ recenzji)

4. Betterworks

przez Betterworks Betterworks to platforma do zarządzania wydajnością, która ma na celu pomóc teamom zwiększyć zaangażowanie pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i wpływu na poziomie kierowniczym.

Jest to lekkie rozwiązanie dla firm każdej wielkości, które chcą stale śledzić wydajność i zaangażowanie pracowników w celu zwiększenia retencji.

Betterworks dostarcza narzędzia pomagające zespołom HR w generowaniu i śledzeniu procesów takich jak odprawy, uznanie pracowników, informacje zwrotne i zaangażowanie pracowników

Najlepsze funkcje Betterworks

Doskonałe funkcje śledzenia celów

Dostawca szerokiej gamy funkcji

Recenzenci uwielbiają przyjazny dla użytkownika interfejs

Limity Betterworks

Limit niestandardowych ustawień dla uczestników ankiety

Może być trudno zachęcić cały zespół HR do korzystania z niego w spójny sposób

Czasami może być wadliwy i powolny

Ceny Betterworks

Kontakt w sprawie cen

Betterworks oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (187+ recenzji)

: 4.3/5 (187+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (19+ recenzji)

5. 15Five

przez 15Five Platforma zarządzania wydajnością 15Five pomaga zespołom HR osiągać cele poprzez regularne kontrole, informacje zwrotne i ustawienie celów. Recenzenci zachwalają jej zdolność do wspierania rozwoju i komunikacji w miejscu pracy.

15Five najlepsze funkcje

Zachęca Teams do regularnych spotkań, podczas których omawiają swoje cele i postępy

Ułatwia członkom zespołu przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnych, zarówno formalnie, jak i nieformalnie

Pomaga zespołom ustawić i śledzić cele, a także OKR

15Pięć limitów

Platforma może być skomplikowana w użyciu

Nie tak konfigurowalna jak niektórzy konkurenci

Brak opcji eskalacji biletów pomocy w nagłych przypadkach

15Five ceny

Angaż : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Perform : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Łącznie Platforma : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Transform: Kontakt w sprawie cen

15Pięć ocen i recenzji

G2 : 4.6/5 (1,759+ recenzji)

: 4.6/5 (1,759+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (881+ recenzji)

6. Workday

przez Dzień roboczy Workday pomaga zespołom HR zarządzać wszystkimi scenami doświadczenia pracowników, w tym rekrutacją, zarządzaniem i płacami.

Jego platforma oparta na AI i uczeniu maszynowym pomaga zwiększyć wydajność i zaangażowanie na każdej scenie cyklu życia pracownika.

Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie pracowników, przeglądasz rozszerzoną analitykę, korzystasz z automatyzacji w celu zmniejszenia obciążenia pracą, czy tworzysz plany wynagrodzeń, celem Workday jest sprawienie, aby każdy krok zakończył się sukcesem.

Najlepsze funkcje Workday

Łatwa nawigacja z przyjaznym dla użytkownika interfejsem

Oparty na chmurze, dostęp z dowolnego miejsca

Możliwość wsparcia małego i dużego Businessu

Limity Workday

Ma reputację jednego z najdroższych systemów zarządzania zasobami ludzkimi na rynku

Złożony system może być czasami czasochłonny przy wprowadzaniu zmian, wyszukiwaniu określonych dokumentów i generowaniu dokumentów

Jego konfiguracje mogą stanowić duże obciążenie dla administratorów systemu

Ceny Workday

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Workday

G2 : 4.0/5 (1,264+ reviews)

: 4.0/5 (1,264+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,260+ reviews)

Sprawdź te Alternatywy dla Workday !

7. Reflektive

przez Reflektive Jeśli jesteś menedżerem HR w małej firmie, możesz chcieć sprawdzić oprogramowanie do zarządzania wydajnością Reflektive. Jego platforma koncentruje się na informacjach zwrotnych od pracowników, odpowiedzialności i coachingu.

Reflektive ułatwia członkom zespołu udostępnianie informacji zwrotnych i pomaga zespołom w ustawieniu i śledzeniu celów, a także OKR.

Teams mogą wzajemnie nagradzać się za swoje osiągnięcia i śledzić wewnętrzne analizy dotyczące ich wydajności.

Reflektive oferuje również szereg innych funkcji, w tym ankiety i narzędzia coachingowe.

Najlepsze funkcje Reflektive

Działa dobrze i stale się rozwija

Ułatwia pracownikom wzajemne docenianie swoich osiągnięć

Personel HR uwielbia sposób, w jaki usprawnia zarządzanie wydajnością

Ograniczenia Reflektive

Niektórzy użytkownicy uważają, że cykl pracy jest trudny w użyciu

Recenzenci narzekają na integrację z Outlookiem

Limit wstępnie wypełnionych szablonów

Reflektive ceny

Kontakt w sprawie cen

Reflektive oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (429+ opinii)

: 4.2/5 (429+ opinii) Capterra: 4.2/5 (20+ recenzji)

8. Profit.co

przez Profit.co Profit.co jest Oprogramowanie OKR platforma, która pomaga Teamsom w ustawieniu, śledzeniu i osiąganiu celów.

Użytkownicy mogą ustawić, śledzić i zarządzać swoimi celami i kluczowymi wynikami na różnych poziomach organizacji, od całej firmy po poszczególnych członków zespołu. Platforma oferuje funkcje współpracy zespołowej, takie jak meldunki, aktualizacje i mechanizmy informacji zwrotnej.

Jedną z głównych zalet OKR jest ich zdolność do wyrównywania zespołów. Profit.co podkreśla to dzięki funkcjom, które pozwalają wszystkim zobaczyć, jak ich cele wpisują się w szerszy obraz.

Aby pomóc zespołom w rozpoczęciu pracy, Profit.co dostarcza szablony OKR dla poszczególnych branż.

Najlepsze funkcje Profit.co

Łatwe wdrożenie i intuicyjny interfejs użytkownika

Wersja Free zapewnia solidne, bogate w funkcje doświadczenie

Doskonała praca do zrobienia przy zarządzaniu celami i OKR-ami

Ograniczenia Profit.co

Na początku może wydawać się zbyt skomplikowana

Wymaga nieco szkolenia ze względu na przytłaczającą liczbę funkcji i opcji

Ceny Profit.co

Launch : Free

: Free Rozwój : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Profit.co oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (164+ reviews)

9. OfficeVibe

przez OfficeVibe Platforma zaangażowania pracowników OfficeVibe firmy Workleap pomaga teamom budować pozytywne i wydajne środowisko pracy.

Platforma oferuje szeroki wybór narzędzi i funkcji, które pomogą zespołowi HR zwiększyć pozytywne nastawienie i wydajność środowiska pracy.

Dzięki OfficeVibe możesz wysyłać pracownikom regularne ankiety Puls, aby ocenić ich zadowolenie ze środowiska pracy. Oprogramowanie pozwala również pracownikom na łatwe przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnych, zarówno formalnie, jak i nieformalnie

Teams mają możliwość wzajemnego nagradzania się za swoje osiągnięcia, a menedżerowie HR mają do dyspozycji wewnętrzne narzędzia analityczne potrzebne do śledzenia zaangażowania pracowników.

Z OfficeVibe korzystają zespoły różnej wielkości, od małych startupów po duże Enterprise.

Najlepsze funkcje OfficeVibe

Szybki, wydajny i lubiany zespół obsługi klienta

Rzadko trzeba kontaktować się ze wsparciem technicznym

Bardziej przystępne niż podobne programy

Limity OfficeVibe

Niestandardowe ustawienia i analityka w ograniczonym zakresie

Integracja z usługą Slack może stanowić wyzwanie

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że początkowe ustawienia dla e-maili pracowników są trudne

Ceny OfficeVibe

Free

Essential : 3,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 3,50 USD/miesiąc za użytkownika Pro: $5/miesiąc na użytkownika

OfficeVibe oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (700+ recenzji)

: 4.3/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (51+ recenzji)

10. Culture Amp

przez Culture Amp Culture Amp oferuje platformę skupiającą się na opiniach i analizach pracowników. W oparciu o zebrane informacje zwrotne platforma oferuje przydatne spostrzeżenia i zalecenia dotyczące obszarów budzących obawy.

Platforma została zaprojektowana, aby pomóc firmom zrozumieć, zmierzyć i poprawić zaangażowanie, doświadczenie i efektywność pracowników. Dzięki temu organizacje mogą tworzyć lepszą kulturę pracy i osiągać pozytywne wyniki biznesowe.

Culture Amp może integrować się z innymi narzędziami HR i narzędziami zwiększającymi wydajność, ułatwiając osadzenie jego funkcji w istniejących cyklach pracy.

Firmy mogą nawet porównać swoje wyniki z branżowymi benchmarkami, aby zrozumieć, na czym stoją w stosunku do swoich rówieśników.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Przemyślany, przejrzysty interfejs użytkownika

Wyjątkowa zdolność do płynnego śledzenia ocen i refleksji

Bardziej wszechstronne możliwości śledzenia niż u wielu konkurentów

Limity Culture Amp

Ograniczone funkcje eksportowania rekordów wydajności

Filtry raportowania mogłyby zostać ulepszone

Brak konfigurowalnych ustawień powiadomień

Ceny Culture Amp

Engage : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Perform : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Rozwijaj: Kontakt w sprawie wyceny

Kultura Amp oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (677+ recenzji)

: 4.6/5 (677+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (106+ recenzji)

Lepsze zarządzanie wydajnością dla teamów HR w 2024 roku

W tym artykule omówiliśmy 10 najlepszych alternatyw Lattice dla lepszego zarządzania wydajnością w 2024 roku. Te alternatywy oferują szeroki zakres cen, funkcji i narzędzi, i na pewno znajdziesz taką, która idealnie pasuje do potrzeb Twojej firmy!

Możesz również znaleźć różne free szablonów HR , szablony planów na 30-60-90 dni , oprogramowanie do planowania zadań oraz inne zasoby na ClickUp.

Dodatkowo, warto zapoznać się z tym artykułem na stronie OKR vs. KPI , ten artykuł na Narzędzia AI lub ten na zarządzanie pracą zespołową .

Szukasz potężnej platformy HR, która pomoże poprawić wydajność zespołu? Wypróbuj ClickUp!

ClickUp zapewnia zespołom HR funkcje, narzędzia i szablony potrzebne do ustawienia celów, śledzenia postępów i przekazywania informacji zwrotnych w jednym miejscu. Ponadto jest łatwy w użyciu i niedrogi.

Zapisz się na bezpłatną wersję próbną ClickUp już dziś i przekonaj się, jak może pomóc Ci poprawić wydajność Twojego zespołu!