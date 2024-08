10 najlepszych alternatyw i konkurentów Kanbanize w 2024 r

Tablice Kanban oferują zespołom każdego typu użyteczny sposób zarządzania projektami i obciążeniami. Jeśli jesteś już użytkownikiem Kanbanize, doskonale zdajesz sobie sprawę z mocy i skuteczności tego inspirowanego Agile podejścia do

Być może zastanawiasz się, czy istnieje lepsza alternatywa dla tego popularnego narzędzia SaaS opartego na chmurze. Niezależnie od tego, czy jesteś obecnym użytkownikiem, czy po prostu badasz swoje możliwości, uważamy, że istnieje lepszy wybór w zakresie zarządzania projektami dla fanów tablic Kanban w 2024 roku.

Czytaj dalej, aby odkryć najlepsze alternatywy Kanbanize, aby znaleźć idealne dopasowanie do swoich potrzeb w zakresie planowania zadań i projektów. ✅

Czym jest Kanbanize? Jak Kanban jest wykorzystywany do zarządzania projektami?

Kanbanize to narzędzie stworzone dla Teams używających

Zasady zwinnego zarządzania projektami

z naciskiem na wykorzystanie tablic Kanban do usprawnienia cyklu pracy, organizowania zadań i skupienia się na priorytetowych zadaniach.

Tablice Kanban same w sobie są użytecznym sposobem na wizualizację zadań w toku, dzięki czemu wiadomo, nad czym należy pracować, co staje się przeszkodą, a co zostało już zakończone. Tablice Kanban przekształcają tradycyjną listę zadań lub rzeczy do zrobienia w wysoce wizualny przegląd.

Kanbanize

Ten popularny zwinny

narzędzie do zarządzania projektami

jest zakończone sekcjami, zadaniami, osobami przypisanymi, flagami priorytetów i innymi funkcjami, które sprawiają, że organizowanie i zakończenie zadań jest bardziej efektywne.

Użytkownicy Kanbanize mogą korzystać nie tylko z tablic Kanban, ale także z szeregu innych funkcji, w tym zarządzania cyklem pracy, osi czasu i pulpitów do raportowania. Narzędzie z łatwym w użyciu systemem tablic Kanban to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto szuka alternatywy dla Kanbanize.

Ale te inne funkcje również odgrywają rolę przy rozważaniu, które narzędzie do zarządzania projektami jest dla ciebie najlepsze.

Czego szukać w alternatywie dla Kanbanize

Kanbanize oferuje wiele dla użytkowników, którzy chcą zorganizować swój cykl pracy za pomocą tablic Kanban, ale nie jest to jedyne narzędzie z taką funkcją. Dostępny jest szeroki zakres alternatyw dla Kanbanize. Wystarczy tylko znaleźć taką, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom.

Rozważając alternatywy dla Kanbanize, należy wziąć pod uwagę:

Funkcje: Czy aplikacja ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz?

Czy aplikacja ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz? Doświadczenie użytkownika: Czy narzędzie Kanban jest łatwe w użyciu i nawigacji? Czy możliwe jest powodzenie wdrożenia całego zespołu? Czy interfejs użytkownika jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika?

Czy narzędzie Kanban jest łatwe w użyciu i nawigacji? Czy możliwe jest powodzenie wdrożenia całego zespołu? Czy interfejs użytkownika jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika? Integracje: Czy aplikacja może zintegrować się z pozostałymi narzędziami oprogramowania, w tym narzędziami do współpracy, takimi jak Slack? Czy może potencjalnie zastąpić niektóre z nich?

Czy aplikacja może zintegrować się z pozostałymi narzędziami oprogramowania, w tym narzędziami do współpracy, takimi jak Slack? Czy może potencjalnie zastąpić niektóre z nich? Widoki: Czy mogę używać tylko widoku tablicy Kanban? Czy istnieją inne widoki, takie jak wykresy Gantta lub widok kalendarza?

Czy mogę używać tylko widoku tablicy Kanban? Czy istnieją inne widoki, takie jak wykresy Gantta lub widok kalendarza? Cena: Czy narzędzie jest przystępne cenowo? Czy istnieje miesięczny lub roczny koszt subskrypcji?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzia do organizowania swoich

Scrum team

lub chcesz użyć tablic Kanban do wizualizacji swojej osobistej listy rzeczy do zrobienia, istnieje alternatywa Kanbanize, która zrobi to, co chcesz.

Skorzystaj z tych kryteriów, aby dowiedzieć się, czego dokładnie potrzebujesz i która aplikacja jest dla Ciebie najlepsza.

10 najlepszych alternatyw dla Kanbanize w 2024 roku

Tak wiele narzędzi programistycznych twierdzi, że oferuje niesamowite tablice Kanban, które pomogą ci usprawnić cykl pracy i skuteczniej organizować projekty i zasoby. Tylko niektóre z nich spełniają te oczekiwania.

Odkryj 10 najlepszych alternatyw Kanbanize do wypróbowania w 2024 roku.

ClickUp

Grupuj zadania na swojej tablicy Kanban według statusu, pól niestandardowych, priorytetów i nie tylko w widoku tablicy ClickUp

ClickUp jest dobrze znany jako platforma do zarządzania wydajnością i projektami, a cel ten jest elegancko zademonstrowany w jego podejściu do tablic Kanban.

ClickUp's

Tablice Kanban

oferują zespołom wysoce wizualny przegląd zadań w trakcie postępu, blokad i zakończonych zadań. Korzystaj z systemu tablic, aby przeciągać i upuszczać zadania z jednej kolumny do drugiej, sortować i filtrować, aby przeglądać zadania i organizować obciążenie zespołu pracą za pomocą w pełni konfigurowalnego systemu Kanban.

Rozmieść kolumny tak, aby pasowały do preferowanego sposobu pracy i grupuj zadania według statusu, osoby przypisanej, priorytetu i nie tylko. Uzyskaj przegląd każdej tablicy, za którą jesteś odpowiedzialny, w jednym miejscu, aby śledzić swój postęp i obowiązki w różnych projektach.

Użyj niestandardowych statusów, aby spersonalizować swoje doświadczenie i stworzyć użyteczną tablicę dla wszystkiego, od sprintów po wieloetapowe procesy.

ClickUp oferuje nie tylko

free oprogramowanie do tablic Kanban

ale także może stać się całą potęgą stojącą za twoimi

Zwinny zespół

. Zarządzaj mapami drogowymi produktów, backlogami, sprintami, projektowaniem UX i nie tylko

Zwinne cykle pracy

wszystko w jednym miejscu. Twórz pulpity, aby monitorować czas realizacji, prędkość i inne informacje o tym, jak pracuje Twój zespół. 🌻

ClickUp najlepsze funkcje

Budowanie szablony cyklu pracy i zarządzaj obciążeniem dzięki wysoce konfigurowalnym tablicom Kanban

Zobacz każdą tablicę jednocześnie w ClickUp

Filtruj zadania i ulubione przefiltrowane widoki dla łatwości użytkowania

Twórz i aktualizuj niestandardowe statusy dla cykli pracy

Przeciągaj i upuszczaj zadania między kolumnami, aby szybko zmieniać priorytety

Czerp inspirację z Przykłady tablic Kanban i Szablony tablic Kanban

Wprowadzanie zmian w wielu zadaniach jednocześnie

Oszczędzaj czas na planowaniu i dokumentacji Agile dzięki ClickUp AI

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać różnorodność funkcji ClickUp za przytłaczającą

ClickUp AI oferuje przydatne funkcje dla zespołów Agile, ale wciąż znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, z jeszcze większą liczbą funkcji w przyszłości

Ceny ClickUp

Free Forever

Forever Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Monday.com

przez

Monday

Monday

opisuje się jako "Work OS", a jego wbudowane tablice Kanban oferują użytkownikom alternatywę dla Kanbanize. Użytkownicy mogą używać tablic Kanban do zarządzania inicjatywami i projektami, organizowania procesów i centralizowania komunikacji w zespole. 🖊️

Dzięki współpracy nad projektami i

narzędzia do zarządzania zasobami

aby pomóc zespołom lepiej współpracować, Monday jest solidną opcją do rozważenia wśród najlepszych alternatyw Kanbanize.

Najlepsze funkcje Monday

Automatyczne przenoszenie zadań z jednej grupy Tablic do drugiej - w ramach wielu projektów

Otrzymywanie powiadomień i śledzenie zadań, aby wiedzieć, kiedy wszystko jest zakończone lub zaległe

Wbudowane szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy z tablicami Kanban

Niestandardowy wygląd tablic Kanban do zarządzania zadaniami i monitorowania postępów w dowolny sposób

Monday limits

Według niektórych użytkowników opcje niestandardowe dla tablic Kanban są bardziej ograniczone niż w innych obszarach oprogramowania

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że obecny sposób organizowania podzadań na listach kontrolnych według statusu mógłby zostać ulepszony

Ceny Monday

**Free

Podstawowy: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Standardowy: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Pro: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Monday oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 600 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 600 recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,200+ opinii)

3. nTask

przez

nTask

nTask to

oprogramowanie do zarządzania projektami

które można wykorzystać do planowania, organizowania i monitorowania projektów. Platforma zawiera tablice Kanban zaprojektowane w celu ułatwienia użytkownikom zarządzania cyklami pracy i zwiększenia przejrzystości projektów. 🔒

nTask najlepsze funkcje

Połączone projekty, przypisywanie zadań i śledzenie czasu pracy

Automatyczne wysyłanie e-maili w celu utworzenia nowych zadań w Tablicach Kanban

Ustawienie osób przypisanych i zarządzanie konwersacjami w jednym miejscu

Niestandardowe tablice Kanban z kolorami statusu i obrazami tła

Limity nTask

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejs nie jest tak intuicyjny, jak u innych konkurentów w tej przestrzeni

Według niektórych recenzentów, nowi użytkownicy mogą mieć trudności z nauką obsługi aplikacji

Ceny nTask

Premium: $3/miesiąc za użytkownika

$3/miesiąc za użytkownika Business: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

nTask oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

4.4/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

4. Wrike

przez

Wrike

Wrike

to platforma zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom usprawnić ich procesy i cykle pracy w jednym miejscu. W skład platformy wchodzi ich podejście do tablic Kanban dla

Zwinne zarządzanie projektami

. Tablice Kanban firmy Wrike zostały zaprojektowane, aby pomóc Teams pozostać skupionym, zmniejszyć liczbę check-inów i usprawnić kolejki zadań. 💬

Najlepsze funkcje Wrike

Automatyczne przypisywanie zadań za pomocą formularzy zgłoszeń

Widok całej historii zadania po prostu przez kliknięcie na nie

Używanie niestandardowych statusów do personalizacji tablic Kanban

Wbudowane szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy z pierwszą tablicą

Limity Wrike

Użytkownicy poszukujący zarządzania zależnościami mogą uznać podejście Wrike za bardziej ograniczone niż w przypadku innych narzędzi do zarządzania projektami

Niektórzy użytkownicy sugerują, że inne narzędzia mają bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji

Cennik Wrike

**Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3400 recenzji)

4,2/5 (ponad 3400 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 300 opinii)

5. Adobe Workfront

przez

Adobe Workfront

Adobe Workfront

to narzędzie do zarządzania pracą zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom trzymać się z dala od skrzynki odbiorczej i skupić się na wydajności. Narzędzie zawiera funkcję tablicy Kanban, która wprowadza lepszy sposób dla

Agile teams

współpracować, wizualizować zadania i osiągać cele. 🎯

Najlepsze funkcje Adobe Workfront

Dostosowywanie tablic Kanban i kart narracji za pomocą niestandardowych nazw i pól statusu

Automatyczne dodawanie narracji z zaległości w pracy

Określanie czasu wyświetlania kart na tablicy Kanban, aby zakończone zadania automatycznie z niej spadały

Konfigurowanie limitów pracy w toku w celu kontrolowania ilości pracy, na której koncentruje się zespół

Limity Adobe Workfront

Niektórzy użytkownicy sugerują, że dla nowych lub nietechnicznych użytkowników krzywa uczenia się może być stroma

Powiadomienia mogą stać się przytłaczające, chyba że zmodyfikujesz je indywidualnie, według niektórych recenzentów

Ceny Adobe Workfront

Select: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Prime: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Ultimate: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Adobe Workfront

G2: 4,1/5 (ponad 900 recenzji)

4,1/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 1300 recenzji)

6. Jira

przez

Jira

Jira

to najwyżej oceniany

Narzędzie Agile

dla zespołów programistycznych, więc oczywiście zawiera solidną funkcję tablicy Kanban. Teams mogą korzystać z tablic Kanban lub Scrum w Jira, aby wizualizować swoje cykle pracy, maksymalizować wydajność i radzić sobie z blokadami, zanim staną się problemem. 🛑

Najlepsze funkcje Jira

Przegląd projektu i identyfikacja zadań wymagających uwagi

Prowadzenie zadań w kierunku ich zakończenia i ograniczanie zadań w trakcie realizacji

Szybka identyfikacja kategorii zadania, jego ważności i osoby, do której zostało przypisane

Korzystanie z funkcji Jira Szablony Agile aby rozpocząć; następnie dostosuj je do potrzeb swojego zespołu

Jira limits

Jira została stworzona z myślą o zespołach zajmujących się tworzeniem oprogramowania, więc zespoły z innych działów mogą uznać niektóre funkcje za nieistotne

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby widok podzadań był bardziej praktyczny w użyciu i zrozumiały

Ceny Jira

**Free

Standard: $7.75/miesiąc na użytkownika

$7.75/miesiąc na użytkownika Premium: $15.25/miesiąc na użytkownika

$15.25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Jira oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 5 500 opinii)

4,3/5 (ponad 5 500 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 300 opinii)

7. Trello

przez

Trello

Trello

to narzędzie do zarządzania projektami oparte na zasadzie tablicy Kanban. Teams mogą używać Trello do organizowania zadań, członków zespołu i aplikacji w jednym miejscu. Trello oferuje uproszczone wprowadzenie do tablic Kanban, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tą koncepcją. ⚒️

Najlepsze funkcje Trello

Tworzenie tablic Kanban do organizowania myśli, projektów, list i programów

Niestandardowe karty tablic zawierające wszystkie istotne informacje, pliki i połączone linki

Organizowanie zadań w tablice w celu stworzenia bardziej efektywnej listy rzeczy do zrobienia

Przypisywanie zadań członkom zespołu i wizualizowanie ich postępów

Limity Trello

Niektórzy użytkownicy mogą uznać minimalne raportowanie i funkcje analityczne Trello za ograniczenie

Przenoszenie zadań między tablicami może być trudne, jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej, według niektórych recenzentów

Ceny Trello

**Free

Standardowy: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Premium: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Od $17.50/miesiąc na użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 300 opinii)

4,4/5 (ponad 13 300 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 800 opinii)

8. Narzędzie Kanban

przez

Narzędzie Kanban

Kanban Tool to dedykowany system zarządzania projektami Kanban. Narzędzie zawiera nie tylko tablice Kanban, ale także wbudowane śledzenie czasu, zaprojektowane tak, aby pomóc zespołom efektywniej współpracować. Tablice Kanban Tool zachęcają do zarządzania wizualnego, współpracy zespołowej i aktualizacji w czasie rzeczywistym. 🙌

Najlepsze funkcje Kanban Tool

Wizualizacja zadań w bardziej efektywny sposób dzięki konfigurowalnym tablicom

Przegląd aktualnego statusu pracy w celu ustalenia priorytetów zadań

Współpraca z członkami Teams i klientami w czasie rzeczywistym

Wgląd w sposób pracy dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym i metrykom

Ograniczenia narzędzia Kanban

Niektórzy użytkownicy raportują, że interfejs i wrażenia użytkownika są bardziej przestarzałe niż w innych narzędziach narzędzia do zarządzania projektami na tej liście

Według niektórych recenzentów trudno jest zobaczyć zależności zadania z widoku głównego

Ceny narzędzia Kanban

Free

Teams: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Enterprise: $11/miesiąc za użytkownika

Kanban Tool oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

9. Kanboard

przez

Kanboard

Kanboard to wysoce minimalistyczne podejście do tablic Kanban. To zwinne narzędzie do zarządzania projektami o otwartym kodzie źródłowym jest Free i daje użytkownikom znającym się na technologii możliwość zbudowania i hostowania własnego systemu Kanban od podstaw. Oprogramowanie pozwala użytkownikom wizualizować zadania, przeciągać je i upuszczać oraz niestandardowo dostosowywać wygląd tablicy. 👀

Najlepsze funkcje Kanboard

Zarządzanie zadaniami w prosty i minimalistyczny sposób

Koncentracja na listach do zrobienia i nadchodzących zadaniach bez rozpraszania uwagi

Przeciąganie i upuszczanie zadań między kolumnami w celu aktualizacji tablicy

Automatyczne podświetlanie, gdy praca w toku osiągnie obciążenie, dzięki czemu możesz skupić się na zakończeniu zadań

Ograniczenia Kanboard

Kanboard wymaga od użytkowników wiedzy na temat instalowania, hostowania i utrzymywania własnego oprogramowania, więc najlepiej nadaje się dla doświadczonych użytkowników

Niektórzy użytkownicy mogą uznać styl i prostotę Kanboard za zniechęcające w porównaniu do innych wysoce wizualnych rozwiązań do zarządzania projektami

Ceny Kanboard

Free

Kanboard oceny i recenzje

G2: 2.5/5 (1 recenzja)

2.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4/5 (4+ recenzji)

10. Asana

przez

Asana

Asana

to narzędzie do zarządzania projektami, które zawiera tablice Kanban w swoim zestawie funkcji. Tablice Kanban w Asanie promują współpracę i przejrzystość zespołu. Użytkownicy mogą organizować zadania, pracować w sposób zwinny i identyfikować blokady, zanim staną się prawdziwymi problemami. 📝

Asana posiada również inne funkcje pozwalające na łatwe śledzenie postępów w wielu zadaniach. Jako narzędzie do współpracy, Asana dobrze radzi sobie ze wzmiankami i powiadomieniami w zadaniach.

Najlepsze funkcje Asany

Usprawnia zarządzanie zadaniami dzięki łatwemu systemowi "przeciągnij i upuść"

Etykiety kolumn, aby dokładnie dopasować je do cyklu pracy

Dostosuj kolumnę pracy w toku, aby wyświetlać tylko określoną liczbę zadań, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na realizacji określonych zadań przed rozpoczęciem nowych

Zwiększ efektywność rutynowego zarządzania zadaniami dzięki wbudowanej automatyzacji

Limity Asany:

Według niektórych recenzentów organizowanie podzadań i projektów według etykiety w jednym widoku może stanowić wyzwanie

Niektórzy użytkownicy uważają funkcję tablicy Kanban za mniej intuicyjną niż inne alternatywy Kanbanize

Ceny Asany

**Free

Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 400 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 400 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 100 recenzji)

Znajdź najlepszą alternatywę Kanbanize dla siebie

Kanbanize nie jest jedynym narzędziem do tworzenia tablic Kanban. Istnieją setki narzędzi do zarządzania projektami, których można użyć do odtworzenia podobnego doświadczenia, ale udostępniamy tutaj najlepsze z najlepszych.

Rozważ te opcje, dowiedz się, która z nich jest dla ciebie odpowiednia i wybierz alternatywę Kanbanize dla swoich potrzeb.

Jeśli szukasz narzędzia do zrobienia tablic Kanban i wielu innych rzeczy,

wypróbuj ClickUp za darmo

. ClickUp oferuje nie tylko solidne i w pełni funkcjonalne podejście do tablic Kanban i zarządzania projektami.

ClickUp może również stać się całym cyfrowym miejscem pracy i narzędziem do współpracy w zakresie wydajności, śledzenia czasu, wykresów Gantta i wielu innych. ✨