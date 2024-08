10 najlepszych narzędzi programowych PRINCE2 do zarządzania projektami w 2024 roku

Istnieje wiele dobrze zbadanych podejść do powodzenia zarządzania projektami, a jednym z najbardziej popularnych jest metodologie zarządzania projektami to projekty w kontrolowanych środowiskach, czyli PRINCE2. To oparte na procesach podejście koncentruje się na podzieleniu projektu na dobrze zdefiniowane, kontrolowane fazy, z naciskiem na organizację.

Dlatego narzędzia do zarządzania projektami które umożliwiają organizację i zarządzanie każdą fazą, mają kluczowe znaczenie dla powodzenia wdrożenia metodyki PRINCE2.

Na szczęście istnieją do tego platformy oprogramowania PRINCE2. Jednak nie każde narzędzie i platforma PRINCE2 są sobie równe i musisz wiedzieć, jakich funkcji oprogramowania powinieneś szukać, aby znaleźć najlepsze oprogramowanie PRINCE2 do zarządzania projektami.

Czym są narzędzia PRINCE2?

Narzędzia PRINCE2 są wyspecjalizowane oprogramowanie do zarządzania projektami programy, które umożliwiają kierownikom projektów i ich teamom wdrożenie PRINCE2 strategii zarządzania projektami skutecznie.

Metoda ta składa się z siedmiu kluczowych zasad:

Utrzymanie ciągłego uzasadnienia biznesowego ze zdefiniowanymi korzyściami, kosztami i ryzykiem Zastosowanie doświadczeń z poprzednich projektów w celu poprawy przyszłych wyników Tworzenie jasno zdefiniowanych ról i obowiązków w zespole projektowym Planowanie, monitorowanie i kontrolowanie projektu na zasadzie scena po scenie Eskaluj problemy do wyższego kierownictwa, ale tylko wtedy, gdy zespół nie spełnia wcześniej zdefiniowanych kryteriów Skoncentrowanie się na zarządzaniu dostarczaniem produktu z określonymi wymaganiami i jasnym zakresem projektu Dostosowanie metod PRINCE2 do konkretnego projektu i jego cyklu pracy

Oprogramowanie projektowe PRINCE2 ułatwia realizację tych siedmiu scen, zapewniając ustrukturyzowane ramy zarządzania projektami dla kierownika zespołu i wszystkich członków projektu. Ramy te zapewniają kontrolowane środowisko zgodne ze standardami zarządzania projektami PRINCE2.

Czego należy szukać w narzędziach PRINCE2?

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 jest bardzo specyficzna, więc należy szukać narzędzia, które dobrze integruje się z siedmioma scenami metodyki lub przynajmniej daje możliwość zrobienia tego samodzielnie.

Niektóre funkcje narzędzi do zarządzania projektami zgodne z zasadami PRINCE2 obejmują:

Zgodność z metodyką PRINCE2: Narzędzie powinno integrować siedem zasad PRINCE2, zapewniając zgodność środowiska projektu z metodyką

Narzędzie powinno integrować siedem zasad PRINCE2, zapewniając zgodność środowiska projektu z metodyką Przyjazny dla użytkownika interfejs: Z narzędzia będą korzystać kierownicy projektów i członkowie zespołów o różnych umiejętnościach technicznych. Powinno być ono wystarczająco łatwe w nawigacji i obsłudze dla nich wszystkich, a także jasno określać, która rola użytkownika jest odpowiedzialna za każdą część projektu

Z narzędzia będą korzystać kierownicy projektów i członkowie zespołów o różnych umiejętnościach technicznych. Powinno być ono wystarczająco łatwe w nawigacji i obsłudze dla nich wszystkich, a także jasno określać, która rola użytkownika jest odpowiedzialna za każdą część projektu Możliwość dostosowania: Środowisko projektowe będzie inne dla każdego projektu. Narzędzie, które łatwo dostosowuje się do cyklu pracy zespołu, będzie pomocne, zwłaszcza jeśli chodzi o eskalację problemów i zarządzanie dostawą produktu

Środowisko projektowe będzie inne dla każdego projektu. Narzędzie, które łatwo dostosowuje się do cyklu pracy zespołu, będzie pomocne, zwłaszcza jeśli chodzi o eskalację problemów i zarządzanie dostawą produktu Współpraca: Członkowie projektu powinni płynnie ze sobą współpracować. Tablica projektu powinna umożliwiać członkom zespołu przeglądanie ich zadań i skuteczną komunikację, a także przenoszenie wniosków z poprzednich projektów

Członkowie projektu powinni płynnie ze sobą współpracować. Tablica projektu powinna umożliwiać członkom zespołu przeglądanie ich zadań i skuteczną komunikację, a także przenoszenie wniosków z poprzednich projektów Raportowanie i analityka: PRINCE2 kładzie nacisk na planowanie i monitorowanie na każdej scenie, więc potrzebny jest dokładny przegląd postępów. Narzędzie powinno generować raportowanie, aby to ułatwić

PRINCE2 kładzie nacisk na planowanie i monitorowanie na każdej scenie, więc potrzebny jest dokładny przegląd postępów. Narzędzie powinno generować raportowanie, aby to ułatwić Integracje: Kompleksowa realizacja projektu opiera się na czymś więcej niż tylko oprogramowaniu do zarządzania projektami. Każde narzędzie w stosie powinno być zintegrowane z oprogramowaniem PRINCE2, aby dane były zsynchronizowane

10 najlepiej ocenianych platform oprogramowania PRINCE2 do zarządzania projektami w 2024 roku

Jeśli jesteś profesjonalistą w dziedzinie zarządzania projektami i szukasz narzędzi zgodnych z PRINCE2, dziesięć produktów z tej listy pomoże Ci zawęzić obszar poszukiwań.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie zarządzanie projektami rozwiązanie z zaawansowanymi funkcjami, które są zgodne z całą strukturą PRINCE2. Kierownik projektu może tworzyć szczegółowe plan projektu kamienie milowe i zarządzanie zależnościami przy użyciu ustrukturyzowanego podejścia wymaganego przez PRINCE2.

Współpraca i zarządzanie zadaniami funkcje pozwalają członkom zespołu mieć zdefiniowane role, jednocześnie angażując się w ogólne cele i postępy projektu. Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym umożliwiają monitorowanie postępów poszczególnych osób za pomocą dostosowywanych widoków, dzięki czemu można zawęzić informacje na temat każdej sceny projektu.

Funkcja śledzenia czasu utrzymuje projekty zgodnie z harmonogramem i doskonale pasuje do PRINCE2 koncentrującego się na zarządzaniu granicami sceny. Planowanie umożliwia również efektywną alokację personelu, co może usprawnić zarządzanie dostarczaniem produktów.

ClickUp najlepsze funkcje

Zależności i kamienie milowe do zarządzania etapami projektu

Raportowanie i analityka w celu utrzymania ciągłości uzasadnienia biznesowego

Narzędzia Power Document do tworzeniainicjacja projektu dokumentacja

Niestandardowe statusy i cykle pracy do efektywnej kontroli scen

Wykresy Gantta i widoki osi czasu do planowania projektów

Limity ClickUp

Interfejs może być początkowo mylący

Aplikacje mobilne mają ograniczone funkcje w porównaniu do wersji na pulpit

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. OpenProject

Via OpenProject Ta platforma o otwartym kodzie źródłowym i wysoce konfigurowalna jest przeznaczona dla teamów, które chcą korzystać z różnych metodologii zarządzania projektami. OpenProject współpracuje z klasycznymi, zwinnymi lub hybrydowymi projektami, w tym PRINCE2. Kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych i, jako projekt open-source, przejrzystość oprogramowania. Narzędzie przechowuje dane projektu w kontrolowanym środowisku, pozwalając użytkownikowi decydować, komu udostępniać informacje.

Zespoły zarządzające projektami mogą korzystać z narzędzi Agile, Scrum i Kanban, aby dopasować je do preferowanego cyklu pracy, a Teams Planner to przydatny sposób na przydzielanie zadań i organizowanie wszystkich osób.

Najlepsze funkcje OpenProject

Otwarta, konfigurowalna i rozszerzalna platforma

Szablony PRINCE2 i pakiety robocze dla lepszej zgodności z frameworkiem

Mapy drogowe i osie czasu do planowania i wizualizacji scen projektu

Zintegrowane śledzenie i zarządzanie zadaniami

Współpraca w czasie rzeczywistym dla dokumentów tekstowych i spotkań

Limity OpenProject

Trudne początkowe ustawienia

Przestarzały interfejs użytkownika

Brak zaawansowanych funkcji dostępnych w innych narzędziach do zarządzania projektami

Ceny OpenProject

Free

Podstawowy: 7,25 USD/miesiąc na użytkownika

Professional: $13.50/miesiąc na użytkownika

Premium: $19.50/miesiąc na użytkownika

Korporacyjne: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

OpenProject oceny i recenzje

G2: 3.7/5 (22 recenzje)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

3. Wrike

Via Wrike To wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami pomoże ci usprawnić procesy pracy w różnych działach. Celem Wrike jest scentralizowanie pracy, dzięki czemu można nadzorować zadania i utrzymywać projekty w jednym miejscu rezultaty w trakcie przechodzenia przez kolejne fazy metody PRINCE2.

Wrike jest wyposażony w szereg funkcji automatyzacji, które ograniczają pracochłonne zadania i pozwalają członkom zespołu skupić się na głównej fazie projektu. Funkcje współpracy pozwalają całemu zespołowi realizować zadania i współpracować w miarę postępu projektu. Konfigurowalne pulpity i cykle pracy ułatwiają dostosowanie Wrike do konkretnego projektu.

Najlepsze funkcje Wrike

Konfigurowalne pulpity i cykle pracy

Integracja z szeroką gamą narzędzi innych firm

Wykresy Gantta do wizualnego planowania projektów

Współpraca w czasie rzeczywistym iedycja dokumentów* Szczegółowe raportowanie i analizy

Limity Wrike

Przejrzysty interfejs z wieloma funkcjami

Niestandardowe funkcje mogą wymagać wyższych planów

Sporadyczne błędy

Cennik Wrike

Free

Teams: $9.80/miesiąc

Business: $24.80/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2 400 recenzji)

4. MindManager

Via MindManager MindManager to coś więcej niż narzędzie do zarządzania projektami; to platforma wizualna, która przekształca pomysły w zorganizowane struktury, takie jak mapy myśli, schematy blokowe i osie czasu. Oprócz funkcji PRINCE2, posiada również potężne funkcje burzy mózgów.

MindManager zawiera funkcje, które można dostosować do potrzeb każdego w zakresie planowania projektów, od osób prywatnych po duże przedsiębiorstwa. MindManager integruje się z wieloma innymi popularnymi aplikacjami Business, aby jeszcze bardziej rozszerzyć tę funkcję.

Najlepsze funkcje MindManager

Zaawansowane narzędzia do tworzenia map myśli do burzy mózgów i planowania

Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak MS Office i SharePoint

Osie czasu projektów i wykresy Gantta

Zarządzanie zadaniami i zasobami

Wizualne znaczniki do śledzenia postępów projektu

Limity MindManager

Nie jest tak bogaty w funkcje jak inne dedykowane narzędzia do zarządzania projektami

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

Ograniczone funkcje współpracy

Ceny MindManager

Professional: $169/rok

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu uzyskania cen

MindManager oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (150+ recenzji)

Capterra: 4,6/5 (69 recenzji)

5. Praxie

Via Praxie Praxie to platforma transformacji cyfrowej oparta na AI, która może w pełni zdigitalizować biznes po niższych kosztach niż inne oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Umożliwia automatyzację rutynowych funkcji, dzięki czemu zespół projektowy może skupić się na ważnych zadaniach. Produkt kładzie duży nacisk na niestandardowe ustawienia, dzięki czemu można łatwo skoncentrować środowisko projektowe na konkretnych metodologiach zarządzania projektami PRINCE2.

Funkcje raportowania w czasie rzeczywistym dostarczają danych dla wsparcia ciągłości uzasadnienia biznesowego projektu. Narzędzia do współpracy zachęcają do komunikacji między członkami projektu.

Najlepsze funkcje Praxie

Łatwy w użyciu dzięki wskazówkom podczas całego procesu

Wystarczająco elastyczne, aby dopasować się do każdego cyklu pracy

Raportowanie i pulpity ułatwiają zrozumienie złożonych informacji

Bogata kolekcja gotowej zawartości

Limity Praxie

Funkcja eksportu może być problematyczna

Niektóre niestandardowe opcje są trudne w użyciu

Brak niektórych funkcji innych produktów

Cennik Praxie

Free Forever

Szablony Pro: $9.95/miesiąc na użytkownika

Aplikacje Premium: $24.95/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Praxie oceny i recenzje

Capterra: 4.1/5 (12 recenzji)

6. Celoxis

Via Celoxis Celoxis to kolejne kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami. Możesz stworzyć dynamiczny plan projektu, który automatycznie aktualizuje się w zależności od zmieniających się warunków, utrzymując ogólny cel projektu na właściwym torze. Zaawansowana funkcja raportowania pozwala na tworzenie raportowanie statusu projektu który zapewnia zgodność uzasadnienia biznesowego z projektem.

Funkcje Celoxis narzędzia do zarządzania zasobami aby pomóc w kontroli kosztów, zapobieganiu deficytom budżetowym i przedwczesnemu zamykaniu projektów.

Najlepsze funkcje Celoxis

Kompleksowe funkcje zarządzania projektami

Konfigurowalne pulpity i raportowanie

Zarządzanie ryzykiem i śledzenie problemów

Zarządzanie finansami, w tym śledzenie wydatków i budżetowanie

Szeroki szyk integracji

Limity Celoxis

Przestarzały interfejs użytkownika w porównaniu do konkurencji

Stroma krzywa uczenia się

Złożone niestandardowe ustawienia

Ceny Celoxis

Chmura: 22,50 USD/miesiąc

On-Premise: skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Celoxis

G2: 4.3/5 (78 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 250 recenzji)

7. FunctionFox

Via FunctionFox Głównym celem FunctionFox są kreatywni profesjonaliści. Zawiera on funkcje takie jak śledzenie kart czasu pracy i monitorowanie budżetu, co jest zgodne z zasadami uzasadnienia biznesowego podejścia PRINCE2.

FunctionFox dzieli projekt na listy rzeczy do zrobienia i wykresy Gantta, dzięki czemu zespół projektowy może łatwo zobaczyć, jak postępuje projekt, dostosowując priorytety wszystkich osób. Dzięki silnemu naciskowi na zarządzanie dostarczaniem produktu, FunctionFox może pomóc zespołowi ukończyć projekt na czas i zgodnie z wymaganiami jakościowymi.

Najlepsze funkcje FunctionFox

Śledzenie czasu i wydatków

Planowanie projektów i alokacja zasobów

Konfigurowalne szablony projektów

Wykresy Gantta dla wizualnej osi czasu projektu

Szczegółowe raportowanie i analizy

Limity FunctionFox

Przestarzały interfejs użytkownika, który mógłby być bardziej intuicyjny

Ograniczone możliwości integracji z aplikacjami innych firm

Ograniczone opcje niestandardowe

Cennik FunctionFox

Classic: $5/miesiąc na użytkownika

Premier: $10/miesiąc na użytkownika

In-House: $20/miesiąc na użytkownika

FunctionFox oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (48 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 150 recenzji)

8. Ravetree

Via Ravetree Ravetree to program do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym", który jest dostawcą wielu narzędzi do skutecznego wdrażania metodyki PRINCE2 podczas rozwoju projektu . Na przykład funkcja zarządzania zasobami umożliwia przegląd obciążeń na poziomie indywidualnym, Teams i organizacyjnym, dzięki czemu można szybko i łatwo przydzielać zadania dostępnym pracownikom.

Szablony projektów ułatwiają planowanie, umożliwiając szybkie utworzenie briefu obejmującego wszystko, od pierwszego kroku do końcowego procesu. Śledzenie czasu i wydatków pomaga zapewnić rentowność projektu.

Najlepsze funkcje Ravetree

Zwinne zarządzanie pracą ze wsparciem dla Scrum i Kanban

Zarządzanie zasobami i śledzenie czasu pracy

Przechowywanie plików i zarządzanie zasobami cyfrowymi

Portale klientów dla lepszej komunikacji

Śledzenie finansów, w tym zarządzanie wydatkami

Limity Ravetree

Złożone ustawienia początkowe

Aplikacje mobilne mogłyby być bardziej niezawodne

Sporadyczne błędy i usterki

Ceny Ravetree

39 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Ravetree

G2: 4.1/5 (23 opinie)

Capterra: 4.3/5 (21 opinii)

9. Zenkit

Via Zenkit Zenkit to elastyczne narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala tworzyć projekty w prosty, ale skuteczny sposób. Znany ze swoich możliwości adaptacyjnych, Zenkit pozwala na przełączanie się między różnymi widokami, prezentując dane w najwygodniejszy sposób i ułatwiając dostosowanie do siedmiu zasad PRINCE2.

Możesz kontrolować sceny i utrzymywać wszystkich na zadaniu dzięki potężnej funkcji współpracy Zenkit. Członkowie zespołu mogą zobaczyć ogólny plan projektu i swoją rolę w nim.

Najlepsze funkcje Zenkit

Elastyczne widoki, w tym Kanban, lista, tabela, kalendarz i mapa myśli

Niestandardowe pola i formularze do gromadzenia danych

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Kalendarz Google

Skalowalność w celu dostosowania do rosnących teamów

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika

Limity Zenkit

Ograniczona funkcja wykresu Gantta

Aplikacja mobilna wymaga ulepszeń

Funkcje raportowania mogłyby być bardziej niezawodne

Cennik Zenkit

Free

Plus: $9/miesiąc

Business: $25/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Zenkit oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (81 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

10. Asana

Via Asana Asana to jedno z największych i najpopularniejszych na rynku narzędzi do zarządzania projektami. Użytkownicy uwielbiają ją za solidne ustawienie funkcji i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Asana zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do zdefiniowania mandatu projektu i wdrożenia siedmiu faz PRINCE2. Kluczową funkcją jest widok osi czasu, który zapewnia ładny przegląd planu projektu i jego postępów. Rozbudowane funkcje raportowania ułatwiają przedstawienie uzasadnienia biznesowego projektu.

Najlepsze funkcje Asany

Zarządzanie projektami i zadaniami z niestandardowymi cyklami pracy

Widok osi czasu do planowania i wykresy Gantta

Portfolios do monitorowania wielu projektów

Automatyzacja w celu ograniczenia pracy ręcznej

Integracja z wieloma popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive

Limity Asany

Drogie dla większych Teams lub zaawansowanych funkcji

Przytłaczający interfejs dla nowych użytkowników

Funkcje raportowania mogłyby być bardziej rozbudowane

Cennik Asana

Free

Premium: 10,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business: $24.99/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

Rozpocznij pracę z metodyką PRINCE2

Teraz, gdy przeanalizowaliśmy najlepsze dostępne oprogramowanie PRINCE2, pozostaje już tylko wcielić metodykę w życie. Dzięki kompleksowemu narzędziu do zarządzania projektami, takiemu jak ClickUp, będziesz mieć scentralizowaną lokalizację do definiowania mandatu projektu, przedstawiania i aktualizowania uzasadnienia biznesowego oraz wdrażania wszystkich siedmiu faz metodyki PRINCE2.

Nie wierzysz nam? Wypróbuj sam. Stwórz swoje darmowe konto ClickUp i wypróbuj jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami dostępnych obecnie na rynku.