Zoom vs Webex: Przegląd 2025 (funkcje, ceny)

próbujesz wybrać między Zoomem a Webexem dla swojego Businessu?

Praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, oprogramowanie do wideokonferencji jest niezbędne dla większości teamów.

jednak w obliczu mnóstwa dostępnych narzędzi, od czego zacząć poszukiwania tego, które spełni nasze potrzeby?

Uważamy, że porównanie dwóch liderów rynku wideokonferencji - Zoom i Webex, jest dobrym miejscem do rozpoczęcia.

A z pomocą obsady serialu "IT Crowd" powinieneś być w stanie dokonać właściwego wyboru już wkrótce.

W tym artykule, będziemy do zrobienia Porównanie Zoom Webex aby pomóc Ci zdecydować, która z tych dwóch aplikacji do wideokonferencji najbardziej Ci odpowiada. Omówimy również, jak używać wideokonferencji do zarządzania projektami podczas pracy zdalnej .

Zaczynajmy!

Co to jest Zoom?

Czekaj... dlaczego zaczynamy od "czym jest Zoom?"?

Jeśli jest jedna rzecz, którą Dział IT jest znany to ich dokładność.

wiesz, jak poważna jest Jen, szefowa IT!

(To znaczy "jestem kujonem" dla tych z nas, którzy nie znają niemieckiego.)_

Dlatego zaczynamy od zrozumienia obu usług wideokonferencji, zanim zaczniemy je porównywać.

Ale jeśli chcesz od razu przejść do sekcji porównawczej, po prostu kliknij tutaj .

_Dla wszystkich innych, chodźmy!

**Więc czym jest Zoom?

Od długodystansowych połączeń do pracy po grupowe zawieszanie się w czasach COVID, Przyjazne dla użytkownika funkcje Zoom sprawiły, że jest to popularne narzędzie do wideokonferencji dla wszystkich rodzajów użytkowników.

Założona przez obecnego CEO Zoom, Erica Yuana w 2011 roku, baza użytkowników Zoom wynosiła ok 10 milionów w grudniu 2019 roku! Podczas pandemii w 2021 r. wykorzystanie "wzrosło" do nowych poziomów, z ponad 300 milionów uczestników spotkań dziennie w kwietniu 2020!

Tak.

Sprawia, że nasz zespół IT myśli: "Co jest odpowiedzialne za bezprecedensowy wzrost Zooma?"

Oto kilka wyróżniających się funkcji, które sprawiły, że Zoom stał się tak popularny.

A. Spotkania i czat Zoom

Aplikacja Zoom oferuje swoim użytkownikom wygodną platformę do wideokonferencji z tą flagową funkcją połączeń wideo.

Podczas połączenia Zoom można dodać do 1000 uczestników wideo i jednocześnie wyświetlać do 49 z nich na ekranie!

Podczas spotkania online można również:

Korzystać z funkcji udostępniania dokumentów i udostępniania ekranu w celu szybkiegowspółpracy Włącz " nagrywanie ", aby umożliwić Zoomowi transkrypcję na żywo spotkania wideo

w celu szybkiegowspółpracy Dodaj wirtualne tło (_możesz zachować obraz swojego ulubionego programu telewizyjnego, takiego jak IT Crowd, jako tło rozmowy!)

(_możesz zachować obraz swojego ulubionego programu telewizyjnego, takiego jak IT Crowd, jako tło rozmowy!) Przeprowadzaj ankiety lub sesje pytań i odpowiedzi

Podnieś rękę wirtualnie

wirtualnie Przeprowadź spotkanie w ramach spotkania za pomocą funkcji "breakout rooms"

Jakość wideo i audio HD w Zoom poprawi również wrażenia z wideokonferencji, pomagając lepiej poznać swój zespół, na przykład szefa _Reynholm Industries, Douglasa.

Dodatkowo, Zoom wzmocnił swój funkcje prywatności i bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieproszonymi gośćmi. Na przykład, gospodarze spotkań mogą w pełni zabezpieczyć spotkanie za pomocą haseł i dwuskładnikowego uwierzytelniania.

B. Pokoje Zoom

Funkcje wideokonferencji Zoom są bardzo przydatne podczas pracy z domu.

Ale to nie wszystko, co Zoom ma do zaoferowania!

Funkcja Zoom Rooms pomaga prowadzić wirtualne spotkania po powrocie do pracy z biura

Zoom Rooms to programowe wsparcie dla firmowych sal konferencyjnych.

Jest to szczególnie przydatne, gdy ty i twój zespół jesteście w firmowej sali konferencyjnej, próbując połączyć się z grupą osób spoza sali - wszystko na raz.

Ale w przeciwieństwie do piwnicy w biurze Reynholm Industries, Zoom Rooms pozwala:

Korzystać z istniejących systemów sal konferencyjnych , takich jak sprzęt Polycom, Cisco lub Lifesize, aby uzyskać dodatkowe wsparcie

, takich jak sprzęt Polycom, Cisco lub Lifesize, aby uzyskać dodatkowe wsparcie Połączenie z innymi użytkownikami Zoom Rooms lub Zoom poprzez aplikację komputerową lub telefoniczną

Udostępnianie wielu ekranów podczas połączenia

podczas połączenia Dołączanie do spotkań i udostępnianie plików jednym dotknięciem

Praca w systemie bezprzewodowym

Korzystaj z interaktywnych tablic online , które mogą być udostępniane całemu zespołowi podczas połączeń

, które mogą być udostępniane całemu zespołowi podczas połączeń Zarządzaj wszystkimi pokojami Zoom z jednego pulpitu

Uwaga: _Ta funkcja przeznaczona dla przedsiębiorstw jest dostępna w cenie 49$/miesięcznej subskrypcji za pokój z 30-dniową wersją próbną

Zoom jest dostępny na:

Urządzenie mobilne: Android i iOS

Pulpit: Internet, Windows i Mac

przeczytaj nasze szczegółowe recenzja Zoom _i dowiedz się więcej o top Zoom alternatives here.

Co to jest Webex?

Jeśli aplikacja Zoom jest cudownym dzieckiem świata wideokonferencji, to Webex firmy Cisco jest dziadkiem.

Założona w 1995 roku firma Webex została kupiona przez Cisco w 2007 roku, aby włączyć ją do rozszerzenia pakietu Cisco do wideokonferencji i współpracy w zakresie wydajności.

W marcu 2020 roku dyrektor generalny Cisco, Chuck Robbins, stwierdził, że platforma miała zarejestrowała 5,5 miliarda minut spotkań !

i jesteśmy pewni, że Jen prawdopodobnie przyczyniła się do tej liczby!

zastanawiasz się, co odróżnia _Cisco Webex od reszty?

Oto jego dwie kluczowe funkcje:

A. Spotkania Webex

Webex firmy Cisco oferuje wszystkie typowe funkcje aplikacji do wideokonferencji, takie jak udostępnianie ekranu, dźwięk i wideo HD, funkcje nagrywania i wiele więcej!

Oprócz zwykłych funkcji wideokonferencji, Cisco Webex umożliwia również:

Dodawać 10 000 osób do jednego połączenia konferencyjnego i oglądać 25 kanałów wideo na ekranie jednocześnie

do jednego połączenia konferencyjnego i oglądać na ekranie jednocześnie Wybrać, ile kanałów wideo chcesz kontynuować oglądanie

Korzystać z funkcji udostępniania ekranu w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień

w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień Przejrzyj " Wiadomości o osobach ", aby przeczytać o historii danej osoby w firmie, jej roli i innych publicznych informacjach

", aby przeczytać o historii danej osoby w firmie, jej roli i innych publicznych informacjach Otrzymuj transkrybowane notatki ze spotkania przez e-mail

ze spotkania Nagrywanie spotkań za pomocą jednego kliknięcia i znajdowanie ich w sekcji Nagrania Webex w witrynie Webex (można je również przechowywać lokalnie)

B. Szkolenie Webex

Podczas gdy tradycyjne wideokonferencje doskonale radzą sobie ze szkoleniami na małą skalę na poziomie działu, Webex firmy Cisco pozwala przenieść sesje na wyższy poziom.

Webex Training jest przeznaczony dla poważnych trenerów i edukatorów, którzy pracują z klasami liczącymi do 1000 osób jednocześnie.

Otrzymujesz wiele intuicyjnych funkcji, takich jak:

Wybór pomiędzy na żywo i nagranymi sesjami na żądanie

i sesjami na żądanie Automatyzacja oceniania upraszczająca proces poprawiania testów

upraszczająca proces poprawiania testów funkcje e-Commerce , takie jak kasa płatności do monetyzacji szkoleń

, takie jak do monetyzacji szkoleń Wsparcie dla 13 języków, takich jak hiszpański, francuski, japoński i turecki

Ponadto trenerzy mogą wykorzystać wiedzę branżową Cisco dzięki szerokiemu zakresowi wsparcia Webex Training.

kto wie, może pomoże to kiedyś inżynierowi IT Mossowi w pisowni!

Cisco Webex jest dostępny na:

Urządzenie mobilne: Android i iOS

Pulpit: Internet, Windows i Mac

Zoom vs. Webex: 5 różnic, które pomogą Ci zdecydować, który z nich jest dla Ciebie najlepszy

Oczywiście, Webex i Zoom oferują pewne oczywiste zalety w porównaniu z alternatywami, takimi jak Google Meet (wcześniej znane jako Google Hangouts) i Microsoft Teams.

ale poza tym oba wydają się dość podobne, prawda?

Nie, mają swoje różnice!

zastanawiasz się, jakie one są?

Nasi maniacy IT pomogą Ci dostrzec różnice między nimi i pomogą Ci określić, które narzędzie do wideokonferencji wybrać!

chwyć więc kawę i dołącz do Mossa i jego zespołu!

Różnica #1: Rozpoczęcie rozmowy

Jeśli chodzi o łatwość obsługi, zarówno Zoom, jak i Cisco podążają różnymi drogami:

A. Zoom

Każdy może dołączyć do spotkania Zoom za pomocą pojedynczego linku - nie trzeba tworzyć konta.

Jest to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy chcą połączyć się z osobami z różnych firm (bez korzystania z udostępnianej platformy współpracy) lub muszą wykonać połączenie wideo w ostatniej chwili.

B. Webex

W przeciwieństwie do Zooma, Webex może być kłopotliwy, gdy chcesz wskoczyć na szybkie spotkanie.

Aby dołączyć do połączenia Webex, należy:

Utworzyć konto Webex

Zweryfikować je za pomocą e-maila

I wreszcie, zalogować się, aby wziąć udział w spotkaniu

Czasami może to denerwować osoby takie jak Jen.

Różnica #2: Organizacja wydarzeń

spotkania wideo online nie są jedynym zastosowaniem oprogramowania do wideokonferencji, prawda?

A co ze szkoleniami grupowymi, sesjami edukacyjnymi lub programami społecznościowymi, które musiałeś przełożyć z powodu blokady?

czy anulowanie ich wszystkich jest możliwe?

Wiesz, co na ten temat sądzi goth z działu IT, Richmond:

Na szczęście zarówno Zoom, jak i Webex oferują imponujące funkcje do organizowania wydarzeń:

A. Zoom

Jeśli zależy ci na bezproblemowym webinarze bez zbędnych dodatków, wybierz Zoom.

Możesz:

Dodać do 10 000 osób jako widzów

jako Etykietować do 100 osób jako panelistów

jako Wybrać pomiędzy webinarem na żywo lub na żądanie

lub Kierować webinarem za pomocą sterowników, takich jak wyciszanie/odciszanie uczestników, promowanie ich na panelistów i nie tylko

Po zakończeniu wydarzenia Zoom zapewnia raportowanie zarejestrowanych uczestników, uczestników i nie tylko w celu szczegółowej analizy i dalszych działań.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz comiesięczne szkolenie z projektu za pośrednictwem wideokonferencji, czy też realizujesz program szkoleniowy swojego działu online, Zoom Webinars jest idealnym narzędziem dla Ciebie.

B. Webex

Webinarium Webex pozwala dodać do 100 000 osób i uzyskać dodatkowe wsparcie, takie jak:

Marketing wydarzenia z niestandardową stroną do rejestracji, niestandardowymi zaproszeniami i automatycznymi przypomnieniami

z niestandardową stroną do rejestracji, niestandardowymi zaproszeniami i automatycznymi przypomnieniami certyfikowany producent Webex oferujący wsparcie techniczne w czasie rzeczywistym i porady dotyczące najlepszych praktyk

oferujący wsparcie techniczne w czasie rzeczywistym i porady dotyczące najlepszych praktyk Wirtualny pokój treningowy dla panelistów, aby mogli dopracować swoje występy

Jeśli Twoim stylem jest organizowanie wciągających wydarzeń online - Cisco Webex to platforma dla Ciebie!

Jesteśmy pewni, że Moss uwielbiałby korzystać z Cisco Webex, ponieważ uwielbia robić wielkie wejście:

Różnica #3: Bezpieczeństwo

Żaden przegląd produktów do wideokonferencji nie jest zakończony bez szczegółowego spojrzenia na ich politykę bezpieczeństwa.

A. Zoom

Chociaż Zoom spotkał się z pewnymi reakcjami w zakresie bezpieczeństwa, szybko wprowadził funkcje, które je rozwiązują. W rzeczywistości na początku kwietnia 2020 r. Zoom zamroził wszystkie nowe aktualizacje na 90 dni, aby zająć się nimi obawy dotyczące jego bezpieczeństwa .

Ma teraz kilka nowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak:

Szyfrowanie danych (chociażjeszcze nie end-to-end)

(chociażjeszcze nie end-to-end) Uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla tych, którzy chcą je włączyć

dla tych, którzy chcą je włączyć Alerty wizualne , gdy którykolwiek z uczestników nagrywa połączenie

, gdy którykolwiek z uczestników nagrywa połączenie pokoje oczekiwania , które mogą być wymuszane przez administratorów na poziomie konta lub połączenia

, które mogą być wymuszane przez administratorów na poziomie konta lub połączenia Sterowanie przez hosta udostępnianiem plików lub ekranu oraz zawieszaniem rozmówców

B. Webex

Podczas gdy Webex od dawna jest ulubieńcem branży medycznej i finansowej (gdzie prywatność i bezpieczeństwo są bardzo ważne), nie obyło się bez własnych problemów - jak wzmianka na stronie "znane problemy na ich stronie internetowej.

Jednak Cisco nieustannie rozwiązuje i naprawia te problemy za pomocą funkcji takich jak:

Opcjonalne szyfrowanie od końca do końca dla każdej wideokonferencji

dla każdej wideokonferencji Elastyczne zarządzanie hasłami , które może być egzekwowane w różny sposób przez każdego administratora

, które może być egzekwowane w różny sposób przez każdego administratora Uprawnienia dla hostów i administratorów do przyznawania i odbierania dostępu każdemu uczestnikowi

do przyznawania i odbierania dostępu każdemu uczestnikowi Fizycznie zabezpieczone centra danych

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno Zoom, jak i Cisco Webex oferują rozsądne gwarancje bezpieczeństwa dla swoich użytkowników.

Ale żaden z nich nie uchroni Mossa przed nim samym!

(W przypadku Moss potrzebujesz czegoś bardziej zaawansowanego niż Zoom Webex .)

Różnica #4: Integracje

Jeśli pracujesz już nad ogólnofirmowym narzędziem, które zarządza Twoimi cyklami pracy, warto znaleźć narzędzie do wideokonferencji, które się z nim integruje.

dlaczego?

Funkcja integracji w narzędziu do wideokonferencji zaoszczędzi Twojemu zespołowi wysiłku związanego z przełączaniem się między zbyt wieloma oknami.

Wiemy, jak to wyczerpuje naszą ulubioną liderkę Teams, Jen:

Zarówno Zoom, jak i Webex integrują się z niektórymi popularnymi narzędziami do współpracy i platformami do przechowywania danych w chmurze, takimi jak Google Drive, Kalendarz Google i Microsoft OneDrive.

Istnieją jednak również inne integracje, które są unikalne dla każdej platformy do wideokonferencji:

A. Zoom

ClickUp zostały odpowiednio spełnione

Jakie problemy napotkał Teams podczas procesu

Jakie ulepszenia należy wprowadzić w następnym projekcie?

Prowadzenie takich dyskusji pomoże usprawnić procesy pracy - co z kolei zwiększy wydajność zespołu wydajność w przyszłych projektach.

Wnioski

Wybór odpowiedniego oprogramowania do wideokonferencji jest obecnie bardzo ważny dla większości firm.

Pomiędzy Zoom i Webex nie ma wyraźnego zwycięzcy - każda aplikacja do wideokonferencji jest idealna do konkretnych potrzeb.

Jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorstwem, Zoom lub jedna z tych alternatyw jest odpowiednia dla Ciebie.

Jeśli jednak chcesz organizować duże korporacyjne wideokonferencje, wybierz Cisco Webex.

Samo posiadanie odpowiedniego rozwiązania do wideokonferencji nie sprawi, że staniesz się project whizz.

Potrzebujesz również dedykowanego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp!

Od śledzenia celów projektu po szybkie rozmowy przez Zoom, ClickUp poradzi sobie z każdym wyzwaniem.