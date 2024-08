5 Kwaliteiten die productieve mensen hebben

Een productief team is belangrijk. Werknemers die goed met hun werkstroom overweg kunnen, dragen bij tot een hogere winstgevendheid, een hogere output en een groter algeheel vertrouwen in het bedrijf.

Hoewel de meeste vaardigheden kunnen worden geleerd om productiviteit te verbeteren er zijn werknemers die misschien al de nodige eigenschappen hebben en hun taken goed uitvoeren. We geven een aantal elementen aan die de meest productieve mensen hebben en wanneer een werknemer klaar is om promotie te maken.

Organisatie + Structuur

De meeste productieve mensen hebben een of ander formulier dat hen helpt om de hele dag op target te blijven. Je zult waarschijnlijk merken dat een soort desktop opslagruimte wordt gebruikt, omdat het hebben van een schone werkruimte werkgerelateerde stress vermindert en tijd bespaart die anders besteed zou zijn aan het zoeken naar een item. Of het nu fysiek of digitaal is, een overmaat aan rommel leidt de hersenen af en belemmert de werkprestaties omdat de Taak moet worden afgehandeld en de rommel moet worden beoordeeld. Een georganiseerde werkruimte verbetert de efficiëntie en zorgt voor structuur, wat de kwaliteit van het werk alleen maar ten goede komt.

Het instellen van een routine is een ander element dat samenhangt met organisatie. Een routine is belangrijk voor het delegeren van tijd en te voltooien taken, maar ook om jezelf verantwoordelijk te houden voor het nakomen van je verplichtingen. Een productieve werknemer kan dit op de een of andere manier illustreren, of het nu gaat om een notitieboekje dat hij bij zich draagt of een online platform dat helpt bij het plannen en integreren van werkbronnen op één plek. Hoewel sommige mensen een routine als beperkt of rigide beschouwen, bieden routines juist de flexibiliteit om uit te zoeken wat voor jou werkt in plaats van je dag te 'vleugellam' te maken.

Emotionele intelligentie Emotionele Intelligentie (of EI) is het vermogen om je emoties te identificeren en te beheersen, maar ook om de emoties van anderen te begrijpen en te beïnvloeden. Op de werkplek is dit een belangrijke vaardigheid om te hebben omdat het het vermogen weerspiegelt om goed alleen of in een groep te werken. Een werknemer die zijn eigen gevoelens en die van zijn collega's op een assertieve en aandachtige manier kan interpreteren, is belangrijk voor het creëren van harmonie binnen een team. Je zult zien dat iemand met een hoge emotionele intelligentie goede sociale vaardigheden heeft, omdat hij of zij zich kan aanpassen aan de toon van elke situatie.

Uit een onderzoek uit 2016 van de Brandman University bleek dat mensen die emotioneel intelligent gedrag vertonen, zoals zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en relatiebeheer, een positieve invloed hebben op de dagelijkse prestaties van collega's. Een andere studie van FuturePeople Report concludeerde dat mensen met een hoge EI gemotiveerder, meer betrokken en productiever zijn op de werkplek. Werknemers met een betere emotionele intelligentie waren in staat om hun individuele werkprestaties en capaciteit te overtreffen. EI kan niet alleen helpen bij interne teams, maar ook bij het verbeteren van klantervaringen en betrokkenheid over de hele linie. Mensen met deze eigenschap hebben een productievere werkstroom dan mensen die dat niet hebben.

Initiatief nemen

Een kernelement van productiviteit is het idee om iets nog sneller Klaar te krijgen. Initiatief is een eigenschap die wordt gekenmerkt door zelfstarters, een proactieve aanpak en doorzettingsvermogen bij uitdagingen om een doel te bereiken. Een werknemer die deze vaardigheid heeft en zonder aarzelen op een Taak springt, is meestal efficiënter met tijdsbestekken. Omdat ze niet constant hoeven te overleggen met een supervisor of ze ergens wel of niet mee door moeten gaan.

Initiatief op de werkplek is belangrijk op verschillende niveaus. Het kan leiden tot verbeteringen binnen een bedrijf of tussen collega's en helpen bij het oplossen van problemen. Een team dat zich verder wil ontwikkelen door gebruik te maken van initiatiefvaardigheden kan een bedrijf helpen bloeien. Uit een rapport van DOMO blijkt dat 25% van de medewerkers meer tevreden zouden zijn op het werk als ze de kans krijgen om te doen waar ze goed in zijn. Dus als je een werknemer ziet die met enthousiasme op projecten springt, is de kans groot dat hij een van de best presterende werknemers is.

Positieve instelling

Uit een onderzoek naar mindful denken van het British Journal of Health Psychology bleek dat degenen die positieve gedachten schreven aanzienlijk minder angst en stress hadden meer dan vier weken nadat het onderzoek werd uitgevoerd. Mensen die dit vertalen naar de werkplek zullen een gelukkiger sfeer projecteren en de betrokkenheid en het teamwork verhogen dan mensen die zich laten overweldigen door uitdagingen.

Een can-do houding is wat de efficiëntie in een baan bevordert. Een collega die negativiteit naar een ruimte brengt, brengt niet alleen anderen in een slechte stemming, maar heeft ook een grote invloed op het project waaraan gewerkt wordt. Werknemers met een positieve instelling zijn degenen die zichzelf en hun omgeving vertrouwen kunnen inboezemen. Een positieve houding zorgt voor een beter moreel, bereidheid om samen te werken en nieuwe dingen te proberen, en een hogere productiviteit.

Gemotiveerd

Zelfgemotiveerd zijn is cruciaal als het op productiviteit aankomt. Een innerlijke drive hebben om succes te boeken voor je bedrijf en kwaliteitswerk te leveren is iets dat je niet kunt leren, want niemand kan je dwingen om hard te werken. Mensen met zelfmotivatie hebben niet zoveel management nodig, omdat ze hun Taken goed kunnen delegeren zonder constant gecontroleerd te worden. Mensen die actief op zoek gaan naar nieuwe leerervaringen zijn zelf gemotiveerd om verschillende facetten van een bedrijf te leren kennen en staan open voor het opdoen van zoveel mogelijk kennis om beter te kunnen presteren.

Mensen die gemotiveerd zijn, zullen productief zijn omdat ze het goed willen doen binnen een baan en in staat zijn om de vaardigheden die ze hebben geleerd te cultiveren om hun carrière verder te helpen. Ze zullen harder werken om betere resultaten te leveren en flexibel zijn wanneer er zich uitdagingen voordoen om een manier te vinden om deze te beperken. Deze werknemers zijn zeer waardevolle activa, omdat ze zich richten op leiderschapsvaardigheden om vooruit te komen in een bedrijf.

Productiviteit is iets dat geleerd kan worden, maar alleen als een werknemer het wil. Door de eigenschappen te onderscheiden die helpen bij productiviteit, kun je collega's of nieuwe werknemers vaardigheden aanleren om zichzelf en het bedrijf te helpen. De juiste hulpmiddelen die helpen bij de werkstroom kunnen het leven een stuk gemakkelijker maken.