Hoe u campusveiligheid kunt bijhouden met behulp van AI

Amerikaanse campussen meldden in 2023 22.212 misdrijven, een stijging van 13% ten opzichte van het voorgaande jaar, en elke instelling die Title IV-financiering ontvangt, moet deze gegevens bijhouden en openbaar maken op grond van de Clery Act. Een AI-agent die in een projectmanagementplatform is ingebouwd, kan het bijhouden van incidentrapporten, Clery Act-nalevingskalenders, Title IX-casemanagement, het onderhoud van noodplannen en de voltooiing van veiligheidstrainingen automatiseren, waardoor versnipperde nalevingsprocessen worden omgezet in één operationeel systeem.

Hieronder vindt u een kant-en-klare AI-agentprompt die u in ClickUp kunt plakken om binnen enkele minuten een complete werkruimte voor campusveiligheid te bouwen. Maar voordat u deze gebruikt, is het handig om te kijken naar de operationele wildgroei die dit soort systemen moeten oplossen. Voor de meeste campusveiligheidsteams is het probleem niet een gebrek aan tools. Het is het handmatige coördinatiewerk dat verdeeld is over dispatchsystemen, spreadsheets, dossiers, e-mailthreads en nalevingskalenders.

Voor wie is deze campusveiligheidsinstallatie bedoeld?

Deze installatie is bedoeld voor campusveiligheidsleiders, Clery-complianceofficers, Title IX-coördinatoren, noodhulpteams, gedragsinterventieteams, trainingsbeheerders en operationeel personeel dat verantwoordelijk is voor het documenteren, coördineren en uitvoeren van rapportage met betrekking tot campusveiligheidswerkzaamheden. Het is vooral nuttig voor instellingen die al over operationele systemen beschikken, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige processen voor het beheren van compliance-tijdlijnen, onderzoeken, voltooiing van trainingen en paraatheid voor noodsituaties.

Voor wie is deze campusveiligheidsinstallatie bedoeld? Deze installatie is bedoeld voor campusveiligheidsleiders, Clery-complianceofficers, Title IX-coördinatoren, noodhulpteams, gedragsinterventieteams, trainingsbeheerders en operationeel personeel dat verantwoordelijk is voor het documenteren, coördineren en uitvoeren van rapportage met betrekking tot campusveiligheidswerkzaamheden. Het is vooral nuttig voor instellingen die al over operationele systemen beschikken, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige processen voor het beheren van tijdlijnen voor compliance, onderzoeken, voltooiing van trainingen en paraatheid voor noodsituaties.

Als u verantwoordelijk bent voor de veiligheid op de campus, zorgt u niet alleen voor de veiligheid van mensen. U voert ook een federale nalevingsoperatie uit. De Clery Act verplicht elke Title IV-instelling om een jaarlijks veiligheidsrapport (ASR) te publiceren met drie jaar aan misdaadstatistieken, het veiligheidsbeleid openbaar te maken, tijdig waarschuwingen te geven en een openbaar dagelijks misdaadlogboek bij te houden. Title IX vereist het volgen, onderzoeken en oplossen van klachten over seksuele intimidatie en geweld. Brandveiligheidsrapporten, inventarisaties van gevaarlijke stoffen, coördinatie van dreigingsbeoordelingen en noodplannen voegen nog meer lagen toe.

De straf voor niet-naleving is streng. Penn State kreeg een boete van 2,4 miljoen dollar voor overtredingen van de Clery Act, de hoogste boete in de geschiedenis van de wet. Naast boetes lopen instellingen het risico hun Title IV-financiering te verliezen, wat voor de meeste scholen existentieel zou zijn. Volgens een rapport van RAND over campusveiligheid vormen beperkte middelen, waaronder beperkte financiering en personeelstijd, echter een grote uitdaging voor het handhaven en verbeteren van veiligheids- en beveiligingsstrategieën binnen instellingen.

De meeste campusveiligheidsdiensten houden incidenten bij via een combinatie van CAD-systemen, spreadsheets, e-mail en papieren formulieren. Clery-geografische classificaties moeten handmatig in kaart worden gebracht. Title IX-tijdlijnen worden beheerd in dossiers. Naleving van trainingen valt onder HR. Noodplannen worden jaarlijks herzien (als iemand dat onthoudt). De informatie is weliswaar aanwezig, maar versnipperd over systemen die niet met elkaar communiceren. Dat is precies het soort versnippering dat leidt tot mislukte rapportages, gemiste deadlines en auditbevindingen.

Hoe CU Anschutz dit heeft opgelost: De CU Anschutz-campus van de Universiteit van Colorado heeft vijf verouderde systemen vervangen door ClickUp voor meer dan 170 gebruikers in zijn gecentraliseerde IT-team. Handmatige rapportage is tot nul gedaald. Anna Alex, directeur Campus Technology Services: Het moreel van het team ging omhoog omdat mensen problemen willen oplossen, niet draaitabellen willen maken. Dat is de kans die zich hier voordoet. Niet het vervangen van kernsystemen, maar het wegwerken van het handmatige coördinatiewerk rondom die systemen. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende campusveiligheidsinstallatie te genereren binnen uw projectmanagementplatform. Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen campusveiligheidsdienst? Begin met onderstaande prompt en pas deze aan aan de voetafdruk, personeelsbezetting en nalevingsbehoeften van uw instelling.

Hoe CU Anschutz dit heeft opgelost: De CU Anschutz-campus van de Universiteit van Colorado heeft vijf verouderde systemen vervangen door ClickUp voor meer dan 170 gebruikers in zijn gecentraliseerde IT-team. Handmatige rapportage is tot nul gedaald. Anna Alex, directeur Campus Technology Services: Het moreel van het team ging omhoog omdat mensen problemen willen oplossen, niet draaitabellen willen maken. Het moreel van het team ging omhoog omdat mensen problemen willen oplossen, niet draaitabellen willen maken.

Dat is de kans die zich hier voordoet. Niet het vervangen van kernsystemen, maar het wegwerken van het handmatige coördinatiewerk rondom die systemen. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende campusveiligheidsinstallatie te genereren binnen uw projectmanagementplatform. Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen campusveiligheidsdienst? Begin met onderstaande prompt en pas deze aan aan de voetafdruk, personeelsbezetting en nalevingsbehoeften van uw instelling.

Dat is de kans die zich hier voordoet. Niet het vervangen van kernsystemen, maar het wegwerken van het handmatige coördinatiewerk rondom die systemen. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende campusveiligheidsinstallatie te genereren binnen uw projectmanagementplatform.

Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen campusveiligheidsdienst? Begin met onderstaande prompt en pas deze aan aan de voetafdruk, personeelsbezetting en nalevingsbehoeften van uw instelling.

Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen campusveiligheidsdienst? Begin met onderstaande prompt en pas deze aan aan de voetafdruk, personeelsbezetting en nalevingsbehoeften van uw instelling.

De prompt: Bouw uw werkruimte voor het bijhouden van campusveiligheid met AI

Kopieer deze prompt, plak hem in ClickUp Brain om uw eigen ClickUp Super Agent te bouwen, vul de gegevens van uw instelling in en u krijgt een voltooide werkruimte voor campusveiligheid met incidenten bijhouden, nalevingskalenders, trainingsbeheer en nog veel meer.

Het resultaat zou een solide eerste versie van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief taakhiërarchieën, deadline-logica en nalevingscontrolepunten. Uw team kan dit vervolgens aangepast aanpassen aan uw campus, rapportagevereisten en operationele model.

Het resultaat zou een solide eerste versie van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief taakhiërarchieën, deadline-logica en nalevingscontrolepunten. Uw team kan dit vervolgens aangepast opleveren aan uw campus, rapportagevereisten en operationele model.

Werkruimtearchitect voor campusveiligheid

Prompt:

→ Klaar om uw eerste Super Agent te bouwen? Open ClickUp Brain en plak de bovenstaande prompt om een aangepaste Super Agent voor uw werkruimte te bouwen.

→ Klaar om uw eerste Super Agent te bouwen? Open ClickUp Brain en plak de bovenstaande prompt om een aangepaste Super Agent voor uw werkruimte te bouwen.

Zodra uw agentblauwdruk is gegenereerd, is de volgende stap om deze om te zetten in een praktische werkruimte die uw OSP elke dag kan gebruiken.

Hoe u deze instelling instelt in ClickUp (4 stappen)

Voordat u uw Space instelt, verzamelt u de informatie die uw team al gebruikt om de campusveiligheid te beheren. Dat omvat meestal incidentcategorieën, Clery-geografische referenties, mijlpalen van Title IX-zaken, trainingsroosters, beoordelingsdata van noodplannen, veiligheidspersoneel en alle systemen die momenteel worden gebruikt voor dispatching, registratie, naleving of casemanagement. Door te beginnen met schone inputs worden uw automatiseringen, dashboards en escalatiewerkstroomen veel betrouwbaarder.

Creëer uw werkruimte structuur Stel een speciale ruimte in met de naam Campusveiligheid & Naleving. Voeg mappen toe die overeenkomen met uw operationele gebieden: Incident Management voor intake, onderzoeken, misdaadregisters en jaarlijkse statistieken, Clery Compliance voor ASR-voorbereiding, tijdige waarschuwingen, noodnotificaties en brandveiligheidsrapportage, Title IX voor actieve zaken, ondersteunende maatregelen en het bijhouden van oplossingen, Emergency Preparedness voor EOP-onderhoud, tabletop-oefeningen, tests van meldingssystemen en bouwplannen, en Training & Certification voor het voltooien van verplichte veiligheids- en nalevingstrainingen. Configureer aangepaste velden voor elke incident- en casustaak Voeg aangepaste velden toe aan uw incident-, casus- en nalevingssjablonen, zodat elk record de essentiële details bevat die uw team nodig heeft om snel te handelen en nauwkeurig te rapporteren. Voeg velden toe voor incidentnummer, Clery-geografie, misdaadclassificatie, dreigingsniveau, toegewezen onderzoeker, wettelijke deadline, nalevingsstatus en type training. Deze consistente structuur maakt dashboards, automatiseringen en het bijhouden van deadlines veel betrouwbaarder. Plak de prompt in ClickUp Brain Open ClickUp Brain in uw nieuwe ruimte en plak de prompt van hierboven. Vul uw variabelen in, waaronder de naam van de instelling, het type instelling, de populatie van de studenten, het aantal veiligheidsmedewerkers, het aantal CSA's, de huidige tools en de belangrijkste uitdagingen op het gebied van compliance. Gebruik de gegenereerde output om een eerste versie van uw systeem om incidenten bij te houden, compliancekalenders, werkstroomwerkflows en automatiseringslogica te maken en verfijn deze vervolgens voor uw campusactiviteiten. Stel automatiseringen in voor doorlopend beheer Creëer automatiseringen om de campusveiligheid te waarborgen zonder voortdurende handmatige follow-up. Gebruik regels om dagelijkse misdaadlogboekvermeldingen te genereren, naderende Title IX-deadlines te escaleren, taken voor het vernieuwen van trainingen te starten, werkstromen voor het jaarlijkse veiligheidsrapport te creëren en leiders op het gebied van dreigingsbeoordeling op de hoogte te stellen wanneer urgente zaken worden gemarkeerd.

Maak een speciale ruimte aan met de naam Campusveiligheid en naleving. Voeg mappen toe die overeenkomen met uw operationele gebieden: Incidentbeheer voor intake, onderzoeken, misdaadregisters en jaarlijkse statistieken, Clery-naleving voor ASR-voorbereiding, tijdige waarschuwingen, noodnotificaties en brandveiligheidsrapportage, Titel IX voor actieve zaken, ondersteunende maatregelen en het bijhouden van oplossingen, Noodvoorbereiding voor EOP-onderhoud, tabletop-oefeningen, tests van meldingssystemen en bouwplannen, en Training en certificering voor het voltooien van verplichte veiligheids- en nalevingstrainingen.

Voeg aangepaste velden toe aan uw incident-, zaak- en nalevingssjablonen, zodat elk record de essentiële details bevat die uw team nodig heeft om snel te handelen en nauwkeurig te rapporteren. Voeg velden toe voor incidentnummer, Clery-geografie, misdaadclassificatie, dreigingsniveau, toegewezen onderzoeker, wettelijke deadline, nalevingsstatus en type training. Deze consistente structuur maakt dashboards, automatiseringen en het bijhouden van deadlines veel betrouwbaarder.

Open ClickUp Brain in uw nieuwe ruimte en plak de bovenstaande prompt. Vul uw variabelen in, waaronder de naam van de instelling, het type instelling, de populatie van de studenten, het aantal veiligheidsmedewerkers, het aantal CSA's, de huidige tools en de belangrijkste uitdagingen op het gebied van compliance. Gebruik de gegenereerde output om een eerste ontwerp te maken van uw systeem om incidenten bij te houden, compliancekalenders, werkstroomprocessen en automatiseringslogica, en verfijn dit vervolgens voor uw campusactiviteiten.

Creëer automatiseringen om de campusveiligheid te waarborgen zonder voortdurende handmatige follow-up. Gebruik regels om dagelijkse misdaadlogboekinvoer te genereren, naderende Title IX-deadlines te escaleren, taken voor het vernieuwen van trainingen te starten, werkstromen voor het jaarlijkse veiligheidsrapport te creëren en leiders op het gebied van dreigingsbeoordeling op de hoogte te stellen wanneer urgente gevallen worden gemarkeerd.

💡 Pro-tip: Begin met één nalevingsgebied, zoals Clery-rapportage, Title IX of het bijhouden van trainingen, voordat u het systeem uitrolt naar de volledige campusveiligheid. Een kleinschalige pilot helpt uw team om taakstructuren, regels voor automatisering en toestemming te verfijnen voordat u opschaalt.

Aanbevolen aangepaste velden voor campusveiligheidstaken

Deze velden zorgen voor een consistent operationeel overzicht van incidenten, nalevingstaken, onderzoeken en werkstroomen voor training.

Veld Type Doel Incidentnummer Korte tekst Unieke zaak- of incidentidentificatie Clery-geografie Dropdown Op de campus, huisvesting op de campus, openbaar eigendom, buiten de campus Classificatie van misdrijven Dropdown Strafbaar feit, VAWA-delict, Haatmisdrijf, Arrestatie, Disciplinaire verwijzing Dreigingsniveau Dropdown Laag, Matig, Hoog, Dringend Aangewezen onderzoeker Mensen Hoofdonderzoeker of casemanager Regelgevende deadline Datum Federale of institutionele deadline voor actie Compliance-status Dropdown Op schema, Risico, Achterstallig Type training Dropdown CSA Clery, Title IX, Actieve schutter, Gevaarlijke stoffen, Eerste hulp, Brandveiligheid

📘 Lees ook: Bekijk alle aangepaste veldtypen om te bepalen welke velden het beste werken voor uw subsidiewerkstroom.

Voorbeelden van kernautomatisering voor campusveiligheid

Nadat je aangepaste velden zijn ingesteld, kun je automatiseringen bouwen die ervoor zorgen dat incidenten, deadlines en compliance-werkstroomen blijven lopen zonder herhaalde handmatige follow-up.

Wanneer… En dan... Er wordt een nieuw incidentrapport aangemaakt met een Clery-misdaadclassificatie Genereer automatisch een dagelijkse invoer in het misdaadlogboek en breng de Clery-compliance officer op de hoogte. Een Title IX-zaak bereikt de onderzoeksdeadline minus 7 dagen Escaleer naar de Title IX-coördinator en wijzig de nalevingsstatus in 'At risk' (Risico). De CSA-training verloopt over 30 dagen Stuur een verlengingsherinnering naar de werknemer en maak een trainingstaak aan. De deadline voor het opstellen van het jaarlijkse rapport over veiligheid op 1 juni is bereikt Maak een ASR-voorbereidingstaakboom met subtaaken en deadlines tot en met oktober 1. Een dreigingsbeoordelingszaak wordt gemarkeerd als Hoog of Dringend Breng onmiddellijk de BIT- of TAT-voorzitter op de hoogte en maak een Taak voor een noodvergadering aan.

Wilt u zien hoe Super Agents werken in een echte ClickUp-omgeving? Bekijk de onderstaande walkthrough om te zien hoe door AI gegenereerde werkstroomen, taken en automatiseringen in de praktijk samenkomen.

Wat de agent behandelt gedurende de hele levenscyclus van campusveiligheid

Een AI-agent voor campusveiligheid is geen bewakingssysteem of hulpmiddel voor noodsituaties. Het is een systeem dat binnen uw werkruimte voor projectmanagement draait en het gestructureerde, compliancegerichte coördinatiewerk doet dat uw team momenteel met de hand doet: incidenten bijhouden, Clery-tijdlijnen beheren, Title IX-zaken documenteren en zorgen voor naleving van trainingen.

Levenscyclusfase Wat de agent doet Wat het vervangt Incidentrapportage Legt incidentdetails vast met Clery-geotagging, classificeert automatisch op type misdrijf, genereert dagelijkse invoer van misdaadlogboeken en stelt driejarige voortschrijdende statistieken samen. Papieren formulieren, op spreadsheets gebaseerde misdaadregisters, handmatige jaarlijkse gegevensverzameling Naleving van Clery Beheert de volledige ASR-productietijdlijn van juni tot 1 oktober, houdt tijdige waarschuwingsbeslissingen bij, documenteert noodnotificaties Kalender-herinneringen, e-mailcoördinatie met lokale wetshandhavingsinstanties, deadline-scrambles Title IX-beheer Volgt zaken vanaf de klacht tot aan de oplossing met handhaving van deadlines in elke fase, beheert ondersteunende maatregelen en documenteert beroepen. Gescheiden dossiers, handmatig bijhouden van tijdlijnen, inconsistente documentatie Voorbereiding op noodsituaties Plant en volgt tabletop-oefeningen, beheert EOP-beoordelingscyclusen, controleert tests van notificatiesystemen en onderhoudt bouwplannen. Jaarlijkse evaluatie die alleen plaatsvindt als iemand eraan denkt, verouderde bouwplannen Naleving van trainingen Houdt bij of iedereen de vereiste trainingen heeft voltooid, stuurt herinneringen voor verlenging en genereert nalevingsrapporten per afdeling. Spreadsheetgebaseerd bijhouden, achterstallige trainingen ontdekt tijdens audits Bedreigingsbeoordeling Beheert BIT/TAT-zaken vanaf de doorverwijzing tot de afsluiting met classificatie van het dreigingsniveau, documentatie van interventies en het bijhouden van patronen. Verwijzingen via e-mail, aantekeningen van vergaderingen in gedeelde schijven, geen systematisch bijhouden van resultaten

📘 Lees ook: Leer hoe aangepaste velden werken in automatiseringen

Variaties voor verschillende soorten instellingen

De bovenstaande prompt werkt voor alle instellingen voor hoger onderwijs die ClickUp gebruiken. Pas de prompt aan voor uw instelling:

Type instelling Belangrijke aanpassingen R1-onderzoeksuniversiteit (complexe campus, een populatie van meer dan 20.000 mensen) Gebruik de volledige prompt zoals deze is. Voeg laboratoriumveiligheid en het bijhouden van gevaarlijke stoffen toe. Voeg coördinatie van onderzoekscontrole toe (bioveiligheid, stralingsveiligheid, chemische hygiëne). Houd rekening met meerdere Clery-locaties verspreid over satellietcampussen en medische faciliteiten. R2-universiteit (middelgrote campus, 10.000-20.000 populatie) Vereenvoudig dreigingsbeoordeling tot standaard BIT-werkstroom. Beperk laboratoriumveiligheid tot afdelingen met onderzoekslaboratoria. Richt noodvoorbereiding op de belangrijkste campusgebouwen. Voeg veiligheidsplanning voor sportevenementen toe voor wedstrijddagen. Voornamelijk instelling voor bacheloropleidingen (wooncampus, 2.000-10.000 populatie) Leg de nadruk op veiligheid in woonwijken (Clery-statistieken over huisvesting op de campus worden apart gerapporteerd). Voeg coördinatie van studentengedrag/gerechtelijke zaken toe. Richt trainingen op naleving van regels voor medewerkers van woonwijken. Neem veiligheid tijdens studeren in het buitenland en risicobeheer tijdens reizen op. Community college (pendelcampus, meerdere locaties) Vereenvoudig de secties over veiligheid in woonwijken (de meeste hebben geen huisvesting). Richt u op de veiligheid van parkeerterreinen en gebouwen. Breng de Clery-geografische kaarten voor multi-site-locaties in kaart, aangezien elke locatie verschillende rapportagevereisten kan hebben. Geef prioriteit aan de coördinatie van de naleving van financiële steun, aangezien beide kantoren dezelfde studenten bedienen. Beroepsopleiding/vakschool (één gebouw of kleine campus) Vereenvoudig tot de kern van Clery-naleving, brandveiligheid en basisvoorbereiding op noodsituaties. Richt trainingen op veiligheid op de werkplek (OSHA) voor beroepsopleidingen. Beperk dreigingsbeoordeling tot een basiswerkstroom voor doorverwijzingen. Blijf met de veiligheidsgegevens van klinische/stageplaatsen bijhouden voor gezondheidszorgprogramma's.

Beheer de veiligheid op de campus vanaf één plek

Campusveiligheidsteams hebben geen moeite omdat ze geen verantwoordelijkheid hebben. Ze hebben moeite omdat cruciaal werk verspreid is over te veel systemen, deadlines en rapportagevereisten. Met ClickUp Brain, aangepaste velden en automatiseringen kan uw instelling het bijhouden van incidenten, Clery-compliance, Title IX-coördinatie, noodvoorbereiding en trainingsbeheer omzetten in één herhaalbaar operationeel systeem.

Het doel is niet om uw dispatchtools, casusplatforms of institutionele registratiesystemen te vervangen. Het doel is om het handmatige coördinatiewerk rondom deze tools te verminderen, de zichtbaarheid van tijdlijnen voor naleving te verbeteren en ervoor te zorgen dat cruciale follow-ups niet door de mazen van het net glippen. Begin met de bovenstaande prompt, pas deze aan uw campusstructuur aan en bouw een installatie die uw team daadwerkelijk elke dag kan uitvoeren. Ga gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen over het bijhouden van campusveiligheid met behulp van AI

Ja. AI-agenten nemen geen juridische beslissingen over de classificatie van misdrijven. Ze handhaven de nalevingswerkstroom: wanneer een incident wordt gemeld en geclassificeerd, genereert de agent automatisch de dagelijkse misdaadlogboekinvoer, taggt hij de Clery-geografie, voegt hij deze toe aan de voortschrijdende driejarige statistieken en houdt hij de ASR-productietijdlijn bij. De Clery-nalevingsfunctionaris neemt nog steeds classificatiebeslissingen, maar de administratieve tracking is geautomatiseerd.

Nee. De AI-agentwerkruimte werkt samen met uw dispatch- en recordbeheersystemen. Incidentgegevens uit uw CAD worden ingevoerd in de werkruimte voor nalevingsregistratie. De agent vervangt uw operationele tools niet. Het wordt de nalevings- en projectmanagement-laag waar uw team deadlines bijhoudt, zaken beheert en rapporten genereert op basis van die operationele gegevens.

ClickUp beschikt over SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- en ISO 42001-certificeringen en ondersteunt SSO, op rollen gebaseerde toestemmingen en versleuteling bij opslag en tijdens verzending. Gegevens over Title IX-zaken kunnen worden beperkt tot alleen de Title IX-coördinator en toegewezen onderzoekers. Er worden geen gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen.

De agent houdt een continu controlespoor bij: elke beslissing over de classificatie van incidenten, elke tijdige waarschuwing (inclusief gedocumenteerde redenen voor het niet afgeven ervan), elke mijlpaal in Title IX-zaken en elk record van voltooide trainingen. Wanneer een programma-evaluatie plaatsvindt, is het bewijsmateriaal al geordend per nalevingsgebied, in plaats van dat er wekenlang aan reconstructie moet worden gewerkt. Bekijk ook hoe AI-agenten institutioneel onderzoek ondersteunen tijdens accreditatiegegevensbeoordelingen.

Ja. Een R1 met een medisch centrum, satellietcampussen en studentenhuizen heeft een aanzienlijk complexere Clery-geografie dan een beroepsopleiding met één gebouw. Met de promptvariabelen kunt u het systeem configureren voor uw specifieke campus. De kernvereisten (ASR vóór 1 oktober, dagelijks misdaadlogboek, tijdige waarschuwingen, noodnotificaties) zijn echter identiek, ongeacht de grootte van de instelling. Bekijk ook hoe werkstroomprocessen voor subsidiebeheer vergelijkbare structuren voor nalevingskalenders hebben.