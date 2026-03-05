AI-pipelinebeheer: hoe ik een ClickUp Super Agent heb gebouwd om een lekkende servicepipeline te repareren

Als uw dienstverlenende business klanten verliest, is het probleem misschien kleiner – en veel gemakkelijker op te lossen – dan u denkt.

Een lead wacht misschien te lang op een antwoord. Een klus loopt misschien vertraging op omdat iedereen op onderdelen wacht. Een klant is misschien gefrustreerd omdat niemand hem in een week tijd op de hoogte heeft gehouden.

Daarom krijgen AI-pijplijnbeheertools steeds meer aandacht. Wanneer een AI-agent continu een pijplijn kan volgen – door achterstallig werk, vastgelopen taken en ontevreden klanten te bijhouden – kan hij risico's aan het licht brengen voordat ze reputatie- (en omzet)problemen worden.

Maar AI-agenten werken alleen goed als ze zijn gebaseerd op de echte werkstroomen die uw team al gebruikt.

In plaats van te vragen "Wat voor soort AI-agent moet ik bouwen?", stel ik voor om met een andere vraag te beginnen: waar lekt de pijplijn al?

In dit artikel neem ik u mee door een praktijkvoorbeeld:

Een fictieve client, Ben the Builder, wiens servicepijplijn stilletjes inkomsten en vertrouwen verliest.

Project Recovery Coach Super Agent Hoe ik zijn bestaande ClickUp -installatie heb gebruikt als basis voor een

De specifieke manieren waarop de agent zijn pijplijn in de gaten houdt, risico's signaleert en hem elke dag naar de juiste volgende stap stuurt.

Hiervoor was geen geavanceerde AI-oplossing nodig, alleen de Converged AI-werkruimte van ClickUp en een ClickUp Super Agent. Maar het heeft wel een voltooide verandering teweeggebracht in hoe Ben zijn werk ziet en hoe betrouwbaar hij is voor zijn klanten.

Over mij: systemen, klantenservice en ClickUp Super Agents

Ik ben Anna Bullock, medeoprichter van ABX2 Agency. Ik ben een creatief strateeg, projectmanager en systeemdenker – en uw zakelijke moeder wanneer u duidelijkheid en zorg nodig heeft.

Door middel van consulting, content en de ontwikkeling van online werkruimtes help ik ambitieuze mensen:

Zet ideeën om in actie

Bouw ondersteunende systemen rond hun werk

Laat bedrijven groeien die echt bij hun leven passen

De afgelopen jaren heeft dat betekend dat we veel bouwers, serviceprofessionals en kleine teams hebben geholpen om ClickUp niet alleen als lijst met nog te doen taken te gebruiken, maar als de ruggengraat van hun activiteiten.

Toen ClickUp Super Agents op de markt kwam, wilde ik geen AI toevoegen aan een rommelig systeem. Ik wilde:

Agents die direct aansluiten bij de echte processen die teams al gebruiken

Automatiseringen die wrijving verminderden in plaats van meer tabbladen en handmatige rapportage toe te voegen

Een manier voor eigenaren om zichtbaarheid te krijgen zonder hun team de hele dag om updates te vragen.

De 'lekkende pijplijn' van Ben the Builder was de perfecte speeltuin om dat op te bouwen.

🦄 Nieuw bij ClickUp of Super Agents? ClickUp Super Agents zijn AI-aangedreven assistenten binnen ClickUp die helpen bij het automatisch beheren van werk. In plaats van te wachten op prompts, kunnen ze uw werkruimte in de gaten houden, begrijpen wat er gebeurt met taken, documenten en chats, en de volgende stappen aanbevelen. U kunt hen een specifieke rol toewijzen, zoals het monitoren van een verkooppijplijn, het samenvatten van feedback van klanten of het naar voren brengen van dagelijkse prioriteiten. 🎥 Bekijk deze video voor meer informatie:

Het echte probleem: een verkooppijplijn vol stille lekken

Voordat ik de agent bouwde, stapte ik in de ClickUp-werkruimte van Ben en stelde ik één simpele vraag:

Waar wordt al werk gedaan en waar loopt de ervaring spaak?

Ben is geen nieuwkomer bij ClickUp. Zijn werkruimte bevat al een Ben's Building Yard Space waar inkomende verzoeken en actieve opdrachten worden bewaard. Hij heeft ook een monitoringdashboard en een marketinggedeelte voor communicatie met klanten.

Dit was dus geen blanco blad.

Maar toen ik me eenmaal in de taken verdiepte, werden de lekken in de pijplijn duidelijk:

Sommige leads waren doorverwezen naar Leo, de voormalige stagiair van Ben.

Anderen bleven gewoon langer dan nodig was ongemoeid.

Klanten die op onderdelen wachtten, raakten gefrustreerd omdat niemand hen op de hoogte had gehouden, ook al was de vertraging intern al bekend.

Dan waren er nog de reparaties in uitvoering

Op het eerste gezicht zag alles er prima uit, maar kleine details, zoals onvolledige aantekeningen over de taak of onjuiste adressen, konden aankomende bezoeken gemakkelijk in de categorie 'achterstallig' doen belanden.

🚩En de grootste rode vlag? Niet-beoordeelde verzoeken.

Klanten stuurden tickets via de website met de vraag: "Hé Ben, kun je dit oplossen?", maar sommige van die verzoeken waren nog niet eens geopend.

Toen ik de werkruimte filterde op deadlines, werd het patroon duidelijk:

Sommige taken waren dagen of weken achterstallig.

Anderen hadden deadlines die naderden met weinig recente activiteit.

In verschillende langetermijnprojecten waren nog niet urgent, maar zouden uiteindelijk wel urgent worden als niemand ingreep.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain is de ingebouwde AI-assistent van ClickUp die de context van uw hele werkruimte begrijpt: taken, documenten, chats en opmerkingen. In plaats van handmatig lijsten te scannen, kunt u vragen stellen zoals "Welke taken in deze ruimte zijn achterstallig of lopen risico?" en het analyseert activiteiten, deadlines en updates om vastgelopen werk direct aan het licht te brengen. Markeer risicovolle accounts in uw pijplijn met ClickUp Brain.

Er was simpelweg te veel werk aan te veel taken voor één persoon om constant in de gaten te houden.

Dit is precies waar AI-pipelinebeheer zijn kracht laat zien.

In plaats van een mens te vragen om elke dag tientallen taken handmatig te controleren, kunt u die verantwoordelijkheid toewijzen aan een AI-agent wiens taak simpelweg bestaat uit het bewaken van de pijplijn en het signaleren van zaken die aandacht behoeven.

🧠 Leuk weetje: 12% van de respondenten van de enquête van ClickUp zegt dat AI-agents moeilijk in te stellen of te verbinden zijn met hun tools, en nog eens 13% zegt dat er te veel stappen nodig zijn om eenvoudige dingen met agents te doen.

De oplossing: een AI-agent voor het beheer van de verkooppijplijn ontwerpen in ClickUp

Toen ik eenmaal begreep waar de pijplijn lekte, ben ik begonnen met het bouwen van de Super Agent.

Beginnen vanaf het AI-tabblad

Om Ben's Project Recovery Coach te bouwen, heb ik:

Ga naar het AI-tabblad in het navigatiemenu aan de linkerkant. Geklikt Super Agent aanmaken Ik gaf het die eenvoudige missie die rechtstreeks verband hield met onze kernservicepijplijn Ruimte.

De bouwer deed de rest: hij stelde mogelijkheden voor, stelde vervolgvragen en deed voorstellen over hoe het zou moeten omgaan met Taaken in de werkruimte van Ben.

Ik hoefde niet te raden wat er mogelijk was. Omdat de bouwer zijn ClickUp-omgeving kent, kon hij vragen beantwoorden als:

Kan deze agent deze aangepaste velden bijwerken?

Heeft het toegang tot deze ruimte of deze lijsten?

Welke tools kan het gebruiken om daadwerkelijk actie te ondernemen, en niet alleen samenvatten?

In plaats van een lange prompt of ingewikkelde instructies te schrijven, hielp de bouwer me om de agent een duidelijke rol toe te wijzen:

Je bent mijn expert op het gebied van verkoop en klantervaring. Ik houd al mijn inkomende en actieve projecten bij in de ruimte Ben's Building Yard, en ik wil dat je de informatie daar gebruikt om me te helpen projecten weer op de rails te krijgen.

Geen prompt van tien alinea's. Geen magische zinnen. Gewoon:

Wie de agent is (expert op het gebied van verkoop en klantervaring)

Waar moet het kijken (Ben's Building Ruimte)

Welk resultaat vinden we belangrijk (projecten weer op de rails krijgen)

Vanaf dat moment deed de Agent Builder iets wat ik geweldig vind: hij vroeg om opheldering.

Samen hebben we de taak verfijnd, zodat de agent:

Werk gezondheids- en sentimentvelden bij : pas bijvoorbeeld een tevredenheids- of B-factorveld aan wanneer een opdracht risicovol lijkt of een client duidelijk ontevreden is.

Identificeer enthousiaste klanten en mogelijkheden voor getuigenissen : wanneer het taken ziet die zijn getagd als 'enthousiast' of met geweldige resultaten, moet het ons een herinnering sturen om contact op te nemen voor getuigenissen.

Tag Ben en mij met de aanbevolen volgende stappen : Telkens wanneer een Taak te laat is of al meer dan drie dagen geen activiteit heeft gehad, moet het volgende gebeuren: Benadruk dat risico Stel een praktische volgende stap voor (contact opnemen, de klant op de hoogte brengen, de verwachte levertijd van onderdelen controleren, enz. )

Benadruk dat risico

Benadruk dat risico

Aan het einde van dit gesprek hadden we de rol van de AI-pijplijnbeheeragent duidelijk gedefinieerd: Ben the Builder's Project Recovery Coach. In plaats van een generieke AI-assistent te zijn, had de agent nu een gerichte missie: de servicepijplijn monitoren en acties aanbevelen die de klantervaring beschermen.

De agent uw pijplijn leren kennen: kennis, geheugen en e-mail

Een Super Agent is slechts zo nuttig als de context die hij begrijpt.

Voor de werkstroom van Ben betekende dit dat de agent toegang kreeg tot drie soorten informatie:

Ten eerste, de werkruimte zelf . De agent moest inzicht hebben in de ruimte waar Ben zijn taken beheert, samen met de lijsten en dashboards die zijn servicepijplijn weergeven.

Ten tweede hebben we geheugen en documentatie toegevoegd. Deze omvatten klantenlijsten, leveranciersaantekeningen en een paar eenvoudige regels over kortingen en servicepakketten.

Ten slotte hebben we e-mailtoegang via een Gmail-account gekoppeld, zodat de agent reacties voor klanten en follow-ups voor leveranciers kan opstellen.

Ik behandelde de agent ook als een junior teamlid en configureerde voorkeuren en veiligheidsmaatregelen, zoals:

Welke e-mailsjablonen mogen worden gebruikt?

Wanneer het mijn goedkeuring moet vragen voordat het wordt verzonden

Wanneer het is toegestaan om een vooraf goedgekeurd sjabloon automatisch te verzenden op basis van bepaalde veldwaarden

Omdat alles in ClickUp staat – taken, documenten en communicatie – kan de agent de context op één plek lezen en op een andere plek actie ondernemen. Het kan bijvoorbeeld een vertraagde taak binnen een taak detecteren en onmiddellijk een e-mailupdate voor de klant voorstellen.

Dit is een van de voordelen van een Converged AI werkruimte. Wanneer taken, gesprekken en documentatie samen worden beheerd, kan AI de volledige context begrijpen in plaats van te gissen op basis van fragmenten.

📮 ClickUp Insight: 19% van de mensen zegt dat ze AI-agents willen om te helpen bij het beheren van werkstroomen voor projecten. Maar een werkstroom voor projectmanagement is niet bepaald een checklist. Het is een dynamisch systeem van afwegingen, overdrachten en verschuivende prioriteiten, waarbij het plan van gisteren zelden overeenkomt met de realiteit van vandaag. De Super Agents van ClickUp zijn ontworpen om te reageren op de status van uw werk, niet alleen op instructies. Ze voeren taken uit volgens door u gedefinieerde schema's en luisteren naar triggers zoals gestelde vragen, nieuwe taken die worden aangemaakt of formulieren die worden ingediend, en kunnen proactief problemen signaleren!

📚 Lees meer: Hoe AI-convergentie werkversnippering oplost

De agent gebruiken als AI-assistent voor pijplijnbeheer

Nadat de Project Recovery Coach was geconfigureerd, begon Ben met de agent te communiceren alsof het een teamgenoot was.

De agent de dag laten plannen

Door te chatten met de agent kon Ben het zo eenvoudig houden als:

Hallo, ik ben Ben. Dit is mijn bedrijf. Kunt u mij de eerste tien mensen aanbevelen die ik vandaag zou moeten benaderen?

Hallo, ik ben Ben. Dit is mijn bedrijf. Kunt u mij de eerste tien mensen aanbevelen die ik vandaag zou moeten benaderen?

De agent analyseert zijn pijplijn en brengt het volgende naar voren:

Achterstallige of risicovolle opdrachten waarbij klanten waarschijnlijk gefrustreerd zijn

Kansen met hoge waarde waarbij een check-in een relatie kan redden

Tevreden klanten die we vandaag moeten benaderen voor getuigenissen

In plaats van naar een lange lijst met taken te staren, krijgt Ben een zorgvuldig samengestelde actielijst.

De agent coachen bij het daadwerkelijke werk

De andere manier waarop we met de agent samenwerken, is rechtstreeks in taken.

Stel dat we een opdracht openen waarvoor we op onderdelen wachten. De leverancier staat bekend om zijn vertragingen en we willen dat de agent dat onthoudt.

Ik kan de agent taggen en zeggen:

@Project Recovery Coach, de leverancier hier is Influx – zij hebben vaak vertraging. Als je ziet dat een Taak naar 'wachten op onderdelen' gaat, vraag me dan wie de leverancier is en houd dat in gedachten wanneer je volgende stappen aanbeveelt.

Nu hebben we, zonder de Taak te verlaten:

Gezien de nieuwe domeinkennis van de agent (Influx is traag)

Een kleine regel gedefinieerd voor toekomstige follow-ups

De nuance precies daar ingebouwd waar het werk plaatsvindt

Ik hoef niet te wachten op het antwoord. Wanneer het antwoord binnenkomt, verschijnt de update in mijn ClickUp-inbox, waar ik het kan ophalen wanneer ik daar klaar voor ben.

📌 In één voorbeeld zag een reactie van de agent er als volgt uit:

"Bedankt voor de waarschuwing. Ik heb een aantekening gemaakt dat Influx vaak achterloopt. Vraag de leverancier om een duidelijke ETA en breng de klant op de hoogte. Wil je daarvoor een concept-e-mail?"

"Bedankt voor de waarschuwing. Ik heb gemerkt dat Influx vaak achterloopt. Vraag de leverancier om een duidelijke ETA en breng de klant op de hoogte. Wil je daarvoor een concept-e-mail?"

Van daaruit kan ik zeggen:

"Ja, geef me maar scripts."

En het kan het volgende genereren:

Een beleefd verzoek om een geschatte aankomsttijd aan de leverancier

Een transparante update voor de klant

Een herinnering voor follow-up, zodat we het niet weer uit het oog verliezen.

Dit alles gebeurt zonder dat Ben oude e-mails hoeft door te spitten of tussen verschillende tools hoeft te schakelen.

Door dit soort contextueel leren voelt de agent zich minder een tool en meer een junior operationeel assistent.

📚 Lees ook: Ambient AI-transformatie

Wat veranderde toen een AI-agent de pijplijn ging monitoren?

De Project Recovery Coach doet niets opvallends.

Het sluit geen deals automatisch af en bouwt ook niet het CRM-systeem van Ben opnieuw op.

Maar het doet iets ongelooflijk waardevols: het houdt de pijplijn continu in de gaten en brengt naar voren wat belangrijk is, zodat Ben weet wat hij vervolgens nog moet doen.

Nadat we Ben's Project Recovery Coach hadden geïmplementeerd, veranderden een aantal dingen:

Risicovolle taken kwamen sneller aan het licht. Ben zag problemen zodra Taaken te laat waren of vastliepen.

Vertragingen bij onderdelen waren geen verrassing meer. De agent spoorde ons aan om naar verwachte aankomsttijden te vragen en proactief met klanten te communiceren.

Tevreden klanten werden echte getuigenissen. We kregen een gestage stroom van verzoeken om beoordelingen terwijl de ervaring nog vers in het geheugen lag.

Ben's mentale belasting nam af. Hij hoefde niet langer de hele pijplijn in zijn hoofd te houden; de agent nam de waakzaamheid over.

👀 Wist u dat? Verkoopteams die AI gebruiken, hebben 1,3 keer meer kans op omzetgroei.

Hoe u uw eigen AI-agent voor het beheer van de verkooppijplijn kunt bouwen

Als u naar uw eigen ClickUp-werkruimte kijkt en denkt: "Ik weet dat ik Super Agents zou moeten gebruiken, maar ik weet niet waar ik moet beginnen", dan is dit het raamwerk dat ik aanbeveel:

Kies één lek proces : verkooppijplijn, dienstverlening, onboarding, verlengingen – kies één werkstroom waar fouten echt pijn doen.

Zoek de lekken in uw bestaande ruimte : bekijk achterstallige taken, verouderde tickets en plaatsen waar klanten wachten.

Definieer een eenvoudige rol voor uw Super Agent : voor Ben was dat een expert op het gebied van verkoop en klantervaring die zich richtte op het weer op de rails krijgen van projecten.

Geef aan waar het moet worden geplaatst : wijs het naar een specifieke ruimte of set lijsten (zoals Ben's Building Yard) en koppel het aan de juiste kennis, documenten en e-mailaccount.

Begin met één duidelijke taak : bijvoorbeeld 'Houd deze pijplijn in de gaten en vertel me elke dag met wie ik contact moet opnemen' of 'Markeer elke taak die drie dagen achterstallig of inactief is en stel een volgende stap voor'.

Behandel het als een teamgenoot: chat er rechtstreeks mee, tag het in taken waar nuances belangrijk zijn en verscherp of breid de toestemmingen uit naarmate je vertrouwen opbouwt.

Naarmate de agent zijn nut bewijst, kunt u zijn verantwoordelijkheden uitbreiden.

🎥 Hier is een korte tutorial om aan de slag te gaan met Super Agents:

Wilt u deze werkstroom in actie zien?

Mijn doel met dit artikel is niet om indruk op u te maken met slimme prompts.

Het laat zien hoe een gefocuste Super Agent:

Dicht lekken in uw servicepijplijn

Bescherm uw klantervaring

Geef uzelf de ruimte om u te concentreren op zinvol werk.

Als u deze werkstroom in actie wilt zien of de assets uit dit voorbeeld wilt downloaden, ga dan naar: annabullock.com/builder

Daar verzamelen Ben en ik vragen, delen we vervolgbronnen en sturen we links naar de tools die in deze werkstroom worden vermeld.

Kunnen we een lekkende servicepijplijn echt repareren met ClickUp Super Agents? Ja, dat kunnen we!

Meld u aan voor een gratis ClickUp-account om aan de slag te gaan!

Anna Bullock is een creatief strateeg, projectmanager en systeemdenker – en uw zakelijke moeder wanneer u duidelijkheid en zorg nodig hebt. Door middel van consulting, content en de ontwikkeling van online werkruimtes helpt ze ambitieuze mensen om ideeën om te zetten in actie, ondersteunende systemen op te zetten en bedrijven te laten groeien die echt bij hun leven passen.