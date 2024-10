11 Free sjablonen voor organigrammen in PPT, Word, & ClickUp

Als doorgewinterde marketingmanager heb ik veel teams geleid en ik heb me steeds één ding gerealiseerd: het maken van organigrammen is als een uitdagend maar intrigerend spelletje Tetris. Maar in plaats van blokken moest ik mensen in rollen plaatsen waarin ze konden uitblinken. Het gaf me een duidelijk beeld van de hiërarchie - wie wie is in mijn team en hoe ze in het grotere geheel passen.

Om ervoor te zorgen dat elk aspect van de structuur van mijn team perfect paste en er geen ruimte was voor overlappingen of overbelasting, vond ik sjablonen voor organigrammen ongelooflijk nuttig. Ze vereenvoudigden het proces van het creëren van een uitgebreide weergave van de structuur van mijn team. Zo weet ik dat ze ook de sleutel tot jouw succes kunnen zijn.

Dus als je je spel wilt verbeteren op het gebied van teammanagement, zoek dan niet verder. Ik heb een assortiment samengesteld van 11 gratis sjablonen voor organigrammen voor PowerPoint, Word en ClickUp!

Wat is een organigram sjabloon?

Een organogram, ook wel organogram genoemd, is een visueel diagram van uw organisatiestructuur.

Een typische organogram geeft weer wie wat doet, wie voor wie verantwoordelijk is, wie aan wie rapporteert en wie op elk niveau beslissingen neemt. En deze top-down weergave maakt het gemakkelijk om de relaties tussen de verschillende teamleden, hun posities en verschillende afdelingen van de organisatie te begrijpen.

Een sjabloon voor een organigram is een vooraf gemaakt diagram, vaak met aanpasbare plaatsaanduidingen om je te helpen bij het invullen. Het creëren van een visuele en duidelijke organisatiestructuur voor je bedrijf zou je immers geen hoofdpijn moeten bezorgen.

Wat maakt een goed sjabloon voor een organigram?

Een goed sjabloon voor organogrammen moet het gemakkelijk maken om de hiërarchie van posities in de organisatie en de relaties tussen deze posities te begrijpen. Sjablonen voor organogrammen zijn essentieel om overlappende gebieden of hiaten in de verantwoordelijkheid te identificeren.

De drie klassieke soorten organisatiestructuren zijn:

Hiërarchische organogram: Ook bekend als een hiërarchie organogram, is dit de meest voorkomende om een organisatiestructuur te creëren. Dit type organogram toont één persoon of groep aan de top van de organisatiestructuur met daaronder een aflopende hiërarchische structuur, in een piramide vorm

Ook bekend als een hiërarchie organogram, is dit de meest voorkomende om een organisatiestructuur te creëren. Dit type organogram toont één persoon of groep aan de top van de organisatiestructuur met daaronder een aflopende hiërarchische structuur, in een piramide vorm Matrix organigram: Amatrix organisatiestructuur grafiek komt minder vaak voor. Dit type organogram komt voor wanneer individuen meerdere managers hebben. Deze grafieken kunnen een meer rechthoekige vorm hebben om de relaties tussen rapportage van elk teamlid en projectmanager nauwkeurig in kaart te brengen

Amatrix organisatiestructuur grafiek komt minder vaak voor. Dit type organogram komt voor wanneer individuen meerdere managers hebben. Deze grafieken kunnen een meer rechthoekige vorm hebben om de relaties tussen rapportage van elk teamlid en projectmanager nauwkeurig in kaart te brengen Plat organigram: Een plat of horizontaal organigram heeft meestal twee niveaus, één voor de werknemers en één voor de topbestuurders. In deze bedrijven zijn de werknemers meestal meer betrokken bij de besluitvorming en wordt van hen verwacht dat ze meer verantwoordelijkheden dragen

Maar je hoeft het niet bij deze drie klassieke soorten organigrammen te laten! Je kunt bijvoorbeeld een "stamboom"-grafiek maken waarin de vaardigheden en posities van elke werknemer worden weergegeven. Of je zou een inwerkstroomschema kunnen maken om nieuwe werknemers betrokken te houden bij het proces.

Wat je ook wilt maken, er is altijd een sjabloon dat bij je past. 🛠️

Vergeet niet dat een goed sjabloon voor organogrammen gebruiksvriendelijk en aanpasbaar moet zijn en moet passen bij de structuur van uw bedrijf. En het moet draaien op betrouwbare software voor organogrammen .

11 Free Org Chart Templates om het hele bedrijf te visualiseren

Een sjabloon voor een organigram lijkt misschien saai, maar het vinden van de perfecte manier om uw startup, kleine onderneming of onderneming te visualiseren is eigenlijk best leuk. (Kom op, je weet dat je van een goede grafiek houdt!)

Het juiste organigram helpt nieuwe werknemers hun plaats in het bedrijf te begrijpen en geeft managers een functionele weergave van bovenaf van alle rapportagelijnen - of per titel.

Bovendien zijn ze als een geheime decoderring voor samenwerking - opeens weet iedereen hoe ze moeten samenwerken als een goed geoliede machine.

Dus als je je spel wilt verbeteren, schaf dan een van deze sjablonen voor organigrammen aan en zie hoe de magie gebeurt! ✨

1. ClickUp organigram sjabloon

ClickUp organigram sjabloon

Wilt u een gratis sjabloon voor organigrammen om iedereen op dezelfde pagina te houden en ervoor te zorgen dat werknemers weten wie verantwoordelijk is in het bedrijf?

Enter: De ClickUp organigram sjabloon . 🙌

Met deze beginnersvriendelijke sjabloon voor organigrammen kunt u zien wie aan wie rapporteert en kunt u multifunctionele relaties binnen uw bedrijf visualiseren. Bovendien werkt deze grafiek met ClickUp Whiteboards dus het is gegarandeerd visueel aantrekkelijk en super aanpasbaar.

Met Whiteboards kunt u verbindingen tussen vormen slepen, media invoegen, documenten insluiten en uit de vrije hand tekenen in gecoördineerde kleuren. Sjablonen voor organigrammen met Whiteboards geven je een eindeloos canvas voor real-time samenwerking zodat je samen met je team kunt werken.

Heb ik al vermeld dat je met deze grafiek gemakkelijk leden van je team kunt toevoegen en verwijderen?

Of de commandostructuur opbouwen? Zie dit sjabloon voor organigrammen als een infographic voor de hiërarchie van je bedrijf, verpakt in een handig instructiepakket.

2. ClickUp Maak kennis met het team sjabloon

ClickUp Maak kennis met het team sjabloon

Wil je de geweldige vaardigheden en persoonlijkheden van je team laten zien? Sta ons toe om je voor te stellen aan de ClickUp Maak kennis met het team sjabloon !

Deze sjabloon voor organigrammen creëert een leuke en boeiende pagina waarop de unieke ervaring, vaardigheden en rente van elk lid van het team worden getoond. Dus of je nu indruk wilt maken op clients of nieuwe werknemers wilt laten zien hoe geweldig je team is, deze sjabloon voor organigrammen is een uitstekende optie.

Het is gemakkelijk te gebruiken en volledig aanpasbaar, waardoor de organogram de perfecte oplossing is voor bedrijven van elke grootte. En deze gratis sjabloon voor organogrammen is een uitstekende manier om iedereen te helpen zich zeker te voelen over nieuwe teamsamenwerking projecten.

Dus waarom wachten? Begin vandaag nog met het toevoegen van "fun" aan functies met het ClickUp sjabloon voor organigrammen!

3. ClickUp sjabloon voor teamfoto's

ClickUp Team Fotoalbum Sjabloon

De ClickUp sjabloon voor teamfoto's is een fantastisch hulpmiddel waarmee u de foto's van alle leden van uw team op één plaats kunt bijhouden. Dit betekent dat u niet meer door uw camerarol hoeft te bladeren om die ene foto te vinden.

Maar laten we eerlijk zijn: teamfoto's kunnen een beetje saai zijn. Daarom heeft ClickUp een aantal leuke functies toegevoegd, zoals emoji's naast de namen van de leden om hun persoonlijkheid te laten zien!

Bovendien vergeet u met het ClickUp sjabloon voor teamfoto's nooit meer de naam van een lid van het team. In plaats daarvan bent u altijd op de hoogte, omdat elke foto is gelabeld met hun naam en rol.

Dus als u uw teamgids wilt opleuken en een beetje plezier aan de dag van uw team wilt toevoegen, probeer dan de ClickUp Teamfoto-directory sjabloon eens. Je team zal je dankbaar zijn! 🙌

4. ClickUp Team capaciteitenmatrix sjabloon

ClickUp Team capaciteiten matrix sjabloon

Wilt u een handig hulpmiddel om uw team te helpen hun collectieve sterke en zwakke punten te visualiseren? De ClickUp Teamvaardighedenmatrix sjabloon doet precies dat.

Stel je dit voor: De leden van uw team zijn superhelden (of schurken, als dat uw ding is) en u bent hun leider. En met het ClickUp Team Capability Matrix sjabloon houdt u de sterke en zwakke punten van elk lid van het team bij om uw tegenstanders te slim af te zijn.

Bovendien is dit sjabloon voor organigrammen supergemakkelijk te gebruiken. Je vult de matrix organigram sjabloon in met de namen van je teamleden en hun respectievelijke vaardigheden, en voila! Je hebt een duidelijk beeld van waar je team staat en waar je aan moet werken. Teambeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Dus, waar wacht u nog op? Trek je cape aan en ga aan de slag met de ClickUp Team Capability Matrix Sjabloon. Het is tijd om de dag te redden (of de wereld over te nemen).

5. ClickUp sjabloon voor werknemershandboek

ClickUp sjabloon voor werknemershandboek

De ClickUp sjabloon voor het werknemershandboek is een hulpmiddel om van te dromen op het gebied van personeelszaken. 🤩

Hoewel dit niet echt een sjabloon voor een organigram is, is dit document ontworpen om het leven van werknemers een stuk gemakkelijker te maken, bijna als een persoonlijke assistent op afroep.

Het sjabloon creëert een organisatiestructuur voor het hele bedrijf, zodat je alles kunt opnemen, van bedrijfswaarden tot hulpmiddelen voor communicatie op de werkplek zodat werknemers weten waar ze kunnen vinden wat er van hen wordt verwacht en wat ze daarvoor terug kunnen verwachten.

Maar wacht, het wordt nog beter! Je kunt verder gaan dan alleen informatief zijn en je werknemershandboek onderhoudend met eigenzinnige illustraties. En als je nog een stapje verder wilt gaan, waarom voeg je dan niet wat grappen toe om werknemers te vermaken terwijl ze leren over het reilen en zeilen binnen het bedrijf?

Of je nu doorgewinterde leden van je team wilt helpen met het bijspijkeren van het bedrijfsbeleid of nieuwe werknemers de kneepjes van het vak wilt leren, de ClickUp Sjabloon voor werknemershandboek steunt je.

En als je meer wilt gratis HR sjablonen clickUp heeft ook daar voor gezorgd.

6. ClickUp Onboarding sjabloon voor nieuwe werknemers

ClickUp Onboarding sjabloon voor nieuwe werknemers

Over nieuwe werknemers gesproken, de ClickUp sjabloon voor het inwerken van nieuwe werknemers zal hen helpen om snel aan de slag te gaan.

Dit sjabloon voor organisatiestructuur maakt het maken van een checklist voor nieuwe werknemers eenvoudig. Het zorgt ervoor dat ze goed zijn uitgerust voordat ze aan hun reis binnen uw bedrijf beginnen door u te helpen een stap-voor-stap startgids op te stellen voor elke fase van het inwerkproces.

U kunt de voortgang van uw werknemers in elke onboardingfase bijhouden, voltooid met een voortgangsbord om iedereen op dezelfde pagina te houden. En het helpt je op de hoogte te blijven van alles, van de introductie van nieuwe medewerkers aan het hele team tot training werkstroombeheer en delen vergaderfrequentie voor teams op afstand .

Het beste aan ons sjabloon voor inwerken? Het is volledig aanpasbaar aan uw behoeften.

7. ClickUp Bedrijf Overzicht Sjabloon

ClickUp Bedrijfsoverzicht Sjabloon

Heb je gehoord van de ClickUp sjabloon Overzicht bedrijf ? Het is een game-changer.

Dit sjabloon, geïnspireerd op organigrammen, biedt een gestroomlijnde hub die alles in het bedrijf omvat. Het geeft teamleden, investeerders en iedereen met toegang een duidelijk en beknopt overzicht van uw bedrijf.

Met dit sjabloon kunt u uw missie, waarden, doelen en bedrijfscultuur op een visueel aantrekkelijke manier weergeven. Bovendien is hij supergemakkelijk te gebruiken en aan te passen aan je unieke behoeften.

Je hebt toegang tot meerdere weergavetypen en aangepaste velden, waaronder opties voor belanghebbenden, projectkosten, complexiteit, voortgang, overwinningen en meer.

8. ClickUp Bedrijfscultuur Sjabloon

ClickUp Bedrijfscultuur Sjabloon

Moet u uw bedrijfscultuur uitleggen? Nog steeds bezig met het opbouwen van uw bedrijfsidentiteit? Dat is wat de ClickUp sjabloon voor bedrijfscultuur is voor!

De bedrijfscultuur komt tot uiting in de interacties tussen de leden van uw team, de waarden van uw bedrijf en de beslissingen die op elk niveau worden genomen. Het kan ook worden gezien in hoe cross-functionele teams komen samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Ons sjabloon voor ClickUp bedrijfscultuur is als een blauwdruk voor succes. En het heeft meerdere pagina's - met vragen over uw organisatiestructuur, overtuigingen, visie en merkbelofte, evenals uw bedrijfswaarden en cultuur - om u bij elke stap te begeleiden en te inspireren.

9. Microsoft PowerPoint organigram sjabloon

Sjabloon voor organigrammen via Microsoft

Microsoft-fans zullen de sjabloon voor het organigram in Microsoft PowerPoint zeker waarderen. Het is een leuke en eenvoudige manier om een organigram voor elk bedrijf te maken.

Dit handige PPT-sjabloon voor organigrammen kan je helpen om de hiërarchie van je bedrijf te visualiseren structuur van teams snel. En hoewel het sjabloon voor organigrammen zelf gratis is, is volledige toegang tot Microsoft PowerPoint dat niet. Maar als je al betaalt voor een Microsoft 365 abonnement, zou dat geen probleem moeten zijn.

Zoals de meeste gratis PowerPoint sjablonen, kunt u leuke lettertypes, kleurenschema's en aangepaste grafieken toevoegen aan elk organogram diaontwerp zodat uw PowerPoint presentatie schittert.

Maar wacht, er is meer! Je kunt deze PowerPoint-presentatiesjabloon met organigrammen gebruiken om werknemers te verbluffen door video's, animaties en overgangen toe te voegen. En je krijgt toegang tot duizenden foto's en afbeeldingen die je kunt gebruiken.

Bonus: **Hoe maak ik een organigram in Google Sheets !

10. Microsoft Word organigram Sjabloon

Sjabloon voor organigrammen via Template Lab

Wil je een organogram sjabloon gebruiken in Word? Met het sjabloon Microsoft Word Organizational Chart Template van Template Lab kun je precies dat doen.

Met dit sjabloon voor functionele organogrammen kun je eenvoudig een visuele weergave van de hiërarchie van je team maken om te zien wie waarvoor verantwoordelijk is en aan wie rapporteert.

Het is perfect voor degenen onder ons die van Microsoft apps houden en een beetje hulp nodig hebben om alles georganiseerd te houden (en laten we eerlijk zijn, wie heeft dat niet?). Bovendien ziet je organigram er strak uit in een representatief ontwerp dat het je team gemakkelijk maakt om de algemene organisatiestructuur te begrijpen

11. PowerPoint sjabloon voor organisatiestructuur met kleurcodering

Organogram sjabloon via Microsoft

Het PowerPoint-sjabloon voor organigrammen met kleurcodering is een visueel hulpmiddel om de hiërarchische structuur van een organisatie weer te geven. Deze organogrammen kleur-gecodeerde elementen die verschillende niveaus of afdelingen binnen de organisatie vertegenwoordigen.

Met deze sjabloon kunnen gebruikers professioneel ogende organogrammen maken in PowerPoint door gebruik te maken van vooraf ontworpen lay-outs en vormen.

Met deze sjabloon kunnen gebruikers de organogram aanpassen en personaliseren volgens hun specifieke behoeften. Ze kunnen posities toevoegen of verwijderen, de layout wijzigen en de kleuren aanpassen aan de huisstijl of voorkeuren van hun organisatie.

Veelgestelde vragen over organigram sjabloon

Wat is de beste layout voor een organogram?

De beste layout voor een organogram hangt af van de grootte en structuur van uw organisatie. Enkele veel voorkomende lay-outs zijn hiërarchisch, matrix, plat en divisie-indeling. Het is belangrijk om een layout te kiezen die de structuur van uw organisatie goed weergeeft en het voor werknemers gemakkelijk maakt om hun rollen en relaties te begrijpen.

Hoe kan ik mijn organigram visueel aantrekkelijk maken?

Om uw organigram visueel aantrekkelijk te maken, kunt u verschillende kleuren, lettertypes en vormen gebruiken om verschillende afdelingen of niveaus binnen uw organisatie te benadrukken. U kunt ook afbeeldingen of pictogrammen gebruiken om de titels van functies en rollen weer te geven. Probeer een balans te vinden tussen functie en ontwerp om een organigram te maken dat zowel informatief als visueel aantrekkelijk is.

Hoe vaak moet ik mijn organigram bijwerken?

Uw organigram moet worden bijgewerkt wanneer er wijzigingen zijn in de structuur of rollen van uw organisatie. Denk hierbij aan nieuwe aanwervingen, promoties, overplaatsingen of vertrekkende medewerkers. Door uw organogram up-to-date te houden, zorgt u ervoor dat alle werknemers over de meest nauwkeurige informatie beschikken over hun rollen en relaties.

Moet ik iedereen in mijn organigram opnemen?

Het is niet nodig om elke werknemer in uw organigram op te nemen. Richt u in plaats daarvan op het opnemen van sleutelrollen en posities die een directe invloed hebben op de structuur en activiteiten van de organisatie. Dit kunnen managers, teamleiders of afdelingshoofden zijn. Te veel werknemers opnemen kan de grafiek onoverzichtelijk en moeilijk leesbaar maken.

Wat is een organigram van een divisie?

Een organigram met divisiestructuur is een soort organigram dat werknemers groepeert op basis van hun specifieke divisies of afdelingen binnen het bedrijf. Deze structuur wordt vaak gebruikt in grotere organisaties om verschillende business units, producten of diensten te helpen beheren. Elke divisie heeft zijn eigen leiderschap en opereert relatief onafhankelijk van andere divisies, terwijl het nog steeds deel uitmaakt van de overkoepelende organisatie.

Verbeter de verantwoording en transparantie met gedetailleerde sjablonen voor organogrammen

Sjablonen voor organigrammen zijn essentieel voor bedrijven van elke grootte. Ze bieden een duidelijk visuele weergave van uw organisatiestructuur en verschillende voordelen zoals verbeterde communicatie en gestroomlijnde processen, waardoor de productiviteit en het teamwork toenemen.

Met deze handige sjablonen voor organigrammen kunnen teams beter op één lijn zitten, transparanter zijn en verantwoording afleggen, wat groei en succes bevordert.

Vind meer HR sjablonen in de ClickUp Sjablooncentrum vandaag!