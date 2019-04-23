Hoe heeft ClickUp versie 287 zo snel kunnen uitbrengen? De 19 belangrijkste stappen.

Een gebruiker van ClickUp vroeg onlangs...

Aangezien ClickUp zo goed lijkt te zijn in het extreem snel uitbrengen van goed doordachte functies, zou ik graag eens een blog willen lezen over de aanpak van jullie team bij productontwikkeling ->

Hoe jullie beslissen over functies/verbeteringen (inclusief het gebruik van jullie Canny-feedbackbord) en hoe jullie team zo snel ontwerpt en ontwikkelt, inclusief het gebruik van ClickUp zelf, samen met andere tools, zoals Figma voor wireframes + prototypes (zoals vermeld in een helpvideo).

Bedankt voor het opmerken!

In 2018 hebben we 287 nieuwe functies en talloze verbeteringen geïntroduceerd.

In dit bericht beschrijven we precies ons proces voor het uitbrengen van deze functies en laten we je stap voor stap zien hoe we ClickUp gebruiken om ClickUp te bouwen.

Maak je klaar, daar gaan we:

Prioriteiten stellen voor wat we vervolgens toevoegen

Zie dit als de fase van ideevorming of brainstormen. Maar eigenlijk brainstormen we niet zo veel. Omdat we actief bezig zijn met het gebruik van ons product, komt de werkstroom vanzelf op gang. We zijn altijd aan het nadenken over hoe we ClickUp kunnen verbeteren.

1. Vraag: Wat hebben we nodig om efficiënter te zijn?

We zijn erg egoïstisch omdat we nadenken over wat we zouden willen hebben om efficiënter te kunnen werken. Vervolgens bouwen we dat eerst voor onszelf.

ClickUp is bedoeld voor gebruik door de hele organisatie, en omdat ons eigen team een breed bereik aan disciplines bestrijkt (bedrijfsmanagement, verkoop, ontwerp, softwareontwikkeling en marketing), komen de ideeën snel. Geen enkel onderdeel van onze organisatie wordt uitgesloten van het doen van suggesties over het product.

2. Overweeg wat onze clients willen

Vanaf het begin staan we open voor feedback van klanten. Daarom gebruiken we Canny graag als feedbackbord en als middel om onze productroadmap te delen. We gebruiken onze ondersteuningsberichten ook om onze eigen prioriteiten in evenwicht te brengen. Als veel gebruikers om vergelijkbare functies vragen, heeft dat zeker veel invloed op wat we vervolgens doen.

3. Weeg de kosten van de ontwikkelingstijd af tegen het grootste rendement

Het volgende is om nauwkeurig te bepalen wat de ontwikkeling van een nieuwe functie inhoudt en wat volgens ons het grootste voordeel oplevert voor alle teams die ClickUp gebruiken.

Dit is de kunst van het vrijgeven van functies, omdat klanten of leden van ons eigen team vaak niet precies weten hoe groot een functie is of hoeveel werk er nodig is om deze te realiseren.

Ons ontwikkelteam brengt in evenwicht wat er met de beschikbare middelen kan worden gedaan (dat is projectmanagement, toch?).

4. Lijn vergelijkbare functies die parallel worden ontwikkeld op elkaar af

Een ander onderdeel van ontwikkeling is begrijpen wat er moet gebeuren en dat vervolgens goed inplannen om het werk van je team te optimaliseren. Bij ClickUp staat dit voorop. We moeten goed begrijpen wat ons team als geheel kan doen en ook wat elke individuele bijdrager kan doen. Vervolgens stemmen we wat er moet gebeuren af op de capaciteit van het team en komen we in de werkstroom van de ontwikkeling.

Wanneer je vergelijkbare functies groepeert, ontstaat er veel synergie en kunnen we bugs voorkomen of functies verbeteren nog voordat ze worden uitgebracht. We werken niet in silo's bij de productontwikkeling, dus er is een constante dialoog over wat wel en niet mogelijk is.

Ons team creëert Sprints en bouwt op basis van die afstemming.

De functies zijn ingesteld voor deze Sprint. Wat is de volgende stap?

5. Prioriteer de taken

In ClickUp hebben we een Sprint-project en maken we vervolgens een lijst voor elke aankomende release. Van daaruit voegen we onze taken en alle belangrijke details toe die betrekking hebben op de nieuwe functie.

Aantekening: Start uw eigen ontwikkelingsproject met dit geweldige sjabloon in ClickUp . Gebaseerd op onze eigen sprints!

6. Schat de tijd voor elk

Dit is vaak een onderdeel van de ontwikkeling dat over het hoofd wordt gezien. Onze ontwikkelingsleiders maken een schatting van de tijd die nodig is voor een taak, wat helpt bij het opstellen van een releaseschema. Dit helpt het team ook om te bepalen of er nog ruimte is voor hotfix- of backlog-items.

7. Stel afhankelijkheden in.

Van hieruit koppelen ontwikkelaars hun taken aan elkaar op basis van afhankelijkheid. Vervolgens kunnen we met de Gantt-grafiek een totaaloverzicht krijgen om te zien hoe elke taak elkaar overlapt en eventuele obstakels of knelpunten te identificeren.

8. Plan wanneer elke taak moet worden uitgevoerd

Nu is het tijd om een planning op te stellen voor wanneer elke taak moet worden uitgevoerd. Dit is gebaseerd op de afhankelijkheid en welke functie of code eerst moet worden bewerkt.

9. Wijs ze toe aan de juiste ontwikkelaars

Door te bekijken wat onze ontwikkelaars kunnen en waar ze goed in zijn, streven we ernaar om ieders capaciteiten optimaal te benutten. Op basis van de schattingen wijzen we taken toe aan onze ontwikkelaars. Soms krijgt iemand veel taken, soms maar een paar, afhankelijk van de tijdsinschatting.

De communicatie in stand houden

10. Deel in Slack en ClickUp

We gebruiken ClickUp om al onze taakdetails op te slaan en updates te geven. Soms hebben we een dringende vraag of een probleem, en dan gaan we naar onze Slack-kanalen voor meer informatie. We gebruiken niet vaak directe berichten, omdat we liever hebben dat mensen antwoorden of reacties geven binnen de Slack-kanalen voor de snelste en gemakkelijkste communicatie.

11. Dagelijkse stand-up videoconferenties

Omdat we een groot team op afstand hebben, gebruiken we videoconferenties om te delen waar elke ontwikkelaar zich bevindt met zijn taken en om te communiceren over eventuele blokken. Van hieruit kunnen we de planning indien nodig herzien en aanpassen, wat eenvoudig te doen is met een Gantt-grafiek.

12. Maak een dagelijkse takenlijst

We hebben een speciaal Slack-kanaal om onze voortgang te documenteren. Leden schrijven op waar ze de dag ervoor aan hebben gewerkt en wat hun belangrijkste focus voor de komende dag is. Vervolgens werken we ClickUp bij met prioriteiten, tijdsinschattingen en indien nodig meer opmerkingen.

13. Doe het werk en drink veel Monsters

Tijd om een nieuwe functie uit te brengen!

14. QA-tijd

Op de dag voor de release voeren we QA-controles uit voor alle functies op verschillende omgevingen en apparaten. Hierbij zijn niet alleen ons QA- en ontwikkelingsteam betrokken, maar ook onze client success reps om te controleren of er vanuit het oogpunt van bruikbaarheid niets over het hoofd is gezien.

Niet alles hoeft automatisch getest te worden. Een gangbare ontwikkelingsfilosofie is om tests te schrijven en te zorgen voor een bijna volledige testdekking. Helaas heeft dit een prijs: het kost tijd. Vooral wanneer je dingen zo snel verandert, vereist elke nieuwe functie of update een hele reeks tests die geschreven en herschreven moeten worden.

Uiteindelijk zul je alles handmatig moeten testen, ongeacht hoeveel geautomatiseerde tests je hebt. Concentreer je in het begin in ieder geval meer op het leveren van het product dan op het testen. Naarmate je groeit, kun je tests toevoegen (in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht), vooral als je product aanzienlijk is veranderd. Op die manier heb je niet zoveel technische schulden als de maatschappij doet voorkomen.

15. Verplaats de functies

Functies en taakstatussen worden verplaatst van de staging- naar de preproductieomgeving om te controleren of alles goed samenwerkt. Als alles in orde is, zijn we klaar om het in de ClickUp-app te lanceren.

16. Bereid de communicatie voor

Onze functies zijn niets waard als niemand weet hoe ze te gebruiken. Onze teams voor klantenservice en marketing stellen alle ondersteunende informatie op, zoals helpdocumenten, blogberichten, e-mails, sociale media en meer, om ervoor te zorgen dat alle voordelen en functies goed worden gecommuniceerd.

17. Verzend het gewoon. Streef niet naar perfectie

De laatste controles worden uitgevoerd in de productiefase en de build wordt naar de app verzonden. We halen de confettikanonnen tevoorschijn, slaan op de gong en laten de luchthoorn schallen om de wereld te laten weten dat ClickUp een geweldige nieuwe functie heeft gelanceerd.

Een van onze oprichters, Zeb Evans, heeft al een paar andere techbedrijven opgericht en was voorheen een zelfverklaard perfectionist als het ging om productreleases. Nadat hij zag dat perfectie eindeloos kon duren en nooit echt bereikt werd, heeft hij nu een heel andere kijk op zaken. Maak het gewoon goed. Herhaal dat, en maak het geweldig. Uiteindelijk, na een paar herhalingen, zal het perfect zijn. Dit komt met gebruik en feedback van gebruikers.

18. Vertel het aan de wereld

Kort nadat we de confetti hebben opgeruimd, maar voordat het geluid in onze oren is weggeëbd, vinden we op de een of andere manier een manier om de e-mail te versturen, helpdocumenten te publiceren en de juiste video's af te spelen.

19. Wacht op uw feedback en herhaal

Zodra alles weer rustig is, beantwoorden we je vragen, reageren we op eventuele zorgen, nemen we nog een slok Monster en gaan we weer terug naar nummer één.

Conclusie

Onze cyclus voor productontwikkeling ziet er misschien niet heel anders uit dan die van u, maar wij hebben er een speciaal ingrediënt aan toegevoegd.

Wij focussen.

Alle zorgen worden uitgesproken voordat we beginnen en daarna gaan we aan het werk.

We verzinnen geen excuses.

Als we fouten maken, passen we ons aan.

We laten ons niet afleiden door andere dingen die we zouden kunnen doen – dat bewaren we voor een andere dag.

Zo creëren we ClickUp.