De ongemakkelijke waarheid over AI-volwassenheid: waarom 99% van de bedrijven het verkeerd aanpakt

“Slechts 1% van de bedrijven is van mening dat ze AI-volwassenheid hebben bereikt. Toch zegt 98% dat de urgentie om AI in te zetten toeneemt.”

Die kloof heeft niet alleen te maken met technologie. Het gaat om mentaliteit.

Ik zag dit onlangs met eigen ogen tijdens een Sales Summit, toen twee senior leiders me ronduit vertelden: "We zijn boven de 40 en vastgeroest in onze instellingen – het is moeilijk om na te denken over veranderingen. "

Ondertussen waren hun jongere collega's al bezig met het testen van werkstroomprocessen, het experimenteren met agents en de automatisering van hun eerste successen.

Toen drong het tot me door: AI-gereedheid heeft weinig te maken met tools, maar alles met de bereidheid om ongemakkelijke waarheden onder ogen te zien.

De kenniskloof is enorm

AI-transformatiomateriaali

We hebben kenniswerkers ondervraagd over hun AI-praktijken en de gegevens over de implementatie ervan. Het verhaal wordt nog verontrustender:

Slechts 12% van de organisaties doet rapportage over volledige AI-integratie

38% maakt helemaal geen gebruik van AI in hun dagelijkse werkstroom.

Dat is geen klein verschil. Dat is een kloof.

Erger nog, de meeste AI-projecten komen niet verder dan de pilotfase:

Bijna tweederde van de ondernemingen slaagt er niet in om pilots in de praktijk te brengen .

Bijna de helft heeft AI-projecten in 2025 volledig opgegeven.

Waarom? Omdat mensen niet weten hoe ze de tools moeten gebruiken. De belangrijkste redenen voor mislukking spreken voor zich:

Kennisachterstanden: 71,7%

Technische uitdagingen: 70%

Gebrek aan training: 67%

Natuurlijk is er scepsis. U kunt geen succes verwachten wanneer teams krachtige tools krijgen zonder context, coaching of duidelijkheid.

Het is alsof je iemand die alleen maar pen en papier heeft gebruikt een laptop geeft en verwacht dat hij of zij meteen weet hoe het besturingssysteem werkt, apps opent, e-mails verstuurt en in Word schrijft.

Zonder training, ondersteuning of het laten zien van de mogelijkheden is het geen verrassing dat ze moeite hebben.

De meeste mensen denken dat AI alleen ChatGPT is

De meeste mensen denken nog steeds dat AI alleen maar inhoudt dat je ChatGPT vraagt om een e-mail te herformuleren. Dat is alles.

Vraag het eens rond en u zult steeds hetzelfde horen: "Het helpt me bij het schrijven van e-mails" of "Het beantwoordt mijn vragen. "

Dat is een basisvoorwaarde.

Weinig mensen beseffen dat AI werk kan plannen, middelen kan optimaliseren, werkverspreiding kan verminderen en zelfs proactief knelpunten kan signaleren – mits het diep geïntegreerd is in de plek waar het echte werk plaatsvindt.

Ons onderzoek laat zien hoe beperkt de huidige perceptie is:

35% gebruikt AI voornamelijk voor basistaken

12% maakt gebruik van geavanceerde automatisering

10% maakt gebruik van agentachtige optimalisatie

Slechts 9% zegt dat hun AI daadwerkelijk zelfstandig problemen anticipeert en oplost.

Dit is geen technologisch probleem, maar een kwestie van bekendheid. Mensen moeten voorbeelden te zien krijgen en training/sjablonen krijgen om te leren hoe ze de tools die we bieden kunnen gebruiken. Daarna kunnen ze aan de slag om hun eigen tools te ontwikkelen.

📊 Hoe volwassen is uw AI-strategie eigenlijk?De meeste teams denken dat ze verder zijn dan ze in werkelijkheid zijn, maar de gegevens laten iets anders zien. Wilt u snel en eerlijk weten waar uw organisatie staat?👉 Doe de AI-volwassenheidstest om te ontdekken in welke fase u zich bevindt en wat er nodig is om een hoger niveau te bereiken. Doe de AI-volwassenheidstest! Doe een quiz van 2 minuten om de AI-volwassenheid van uw organisatie te beoordelen en ontvang een bruikbaar stappenplan!

Governance en toegang zijn nog onvolwassen

Als een gebrek aan kennis ervoor zorgt dat pilots het moeilijk hebben, maakt een gebrek aan AI-governance het helemaal af.

Dit is wat we zien:

Toegangsproblemen:

36% van de werknemers heeft helemaal geen toegang tot AI-tools

Slechts 14% zegt dat de meeste mensen kunnen experimenteren met AI in hun organisatie.

Governanceproblemen:

53% heeft geen governance of alleen informele richtlijnen rond het gebruik van AI.

Denk na over het risico.

Je hebt mensen die helemaal geen AI kunnen gebruiken, of mensen die het zonder beperkingen gebruiken.

Geen van beide scenario's bereidt u voor op een volwassen, geschaalde implementatie. De vertrouwensgegevens ondersteunen dit. In organisaties met een hoge volwassenheid vertrouwt 57% van de bedrijfsonderdelen nieuwe AI-oplossingen en is bereid deze te gebruiken. In organisaties met een lage volwassenheid daalt dat aantal tot 14%.

Vertrouwen wordt niet van de ene op de andere dag opgebouwd. Het wordt verdiend door transparantie, ondersteuning en duidelijke richtlijnen. Wanneer mensen niet begrijpen hoe AI in hun werk past of, erger nog, bang zijn om fouten te maken, aarzelen ze om het te gebruiken. En zonder acceptatie is er geen schaalvergroting mogelijk.

Gefragmenteerde infrastructuur belemmert de voortgang van AI

Zelfs gemotiveerde teams falen wanneer hun systemen versnipperd zijn.

De gegevens:

54% meldt dat hun systemen grotendeels versnipperd zijn.

49% deelt zelden of nooit context tussen teams

43% zegt dat het vinden van informatie moeilijk of inconsistent is.

U kunt geen volwassen AI-mogelijkheden bouwen op een gefragmenteerde infrastructuur. AI heeft context nodig. Als uw gegevens verspreid zijn over tientallen tools, zal uw AI slechts een klein deel van de waarheid zien. Dit versterkt ons geloof in onze Converged AI-werkruimte.

Wat gebeurt er als AI volledige context heeft? De meeste teams experimenteren afzonderlijk met AI. Systemen zoals ClickUp BrainGPT werken alleen als de onderliggende werkstroomen met elkaar verbonden, gestructureerd en van zichtbaarheid voorzien zijn. Wanneer AI het daadwerkelijke werk, de discussies eromheen en de beslissingen erachter kan zien, verandert er iets: Probeer ClickUp Brain MAX voor diepgaander onderzoek en context in uw hele werkruimte. Het gedraagt zich niet langer als een schrijfassistent, maar als een analist. Het kan trends aan het licht brengen die teams over het hoofd hebben gezien, verborgen belemmeringen blootleggen en leidinggevenden laten zien hoe het werk in hun organisatie werkelijk verloopt. Voeg daar Talk-to-Text aan toe en plotseling wordt de snelheid van inzicht niet langer beperkt door uw typevaardigheid; u kunt uw gedachten, vragen en beslissingen in realtime kwijt en het systeem de rest laten verwerken. Daarom gaat AI-volwassenheid niet over het hebben van meer modellen, maar over het hebben van meer context.

De overgrote meerderheid bevindt zich nog steeds in de pilotfase

De overgrote meerderheid van de teams bevindt zich nog in een vroeg stadium van AI-volwassenheid en zit vaak vast in gescheiden proefprojecten die nooit worden opgeschaald.

Zonder gedeelde context of gekoppelde systemen bereiken zelfs de beste modellen een plafond.

Context is belangrijk om AI goed te laten werken. Wanneer gegevens verspreid zijn over niet-gekoppelde tools, ziet uw AI alleen fragmenten – en gefragmenteerde context leidt tot gefragmenteerde resultaten.

Daarom komt echte voortgang voort uit een gecoördineerde AI-strategie die is gebaseerd op een uniforme infrastructuur, duidelijk bestuur en één enkele bron van waarheid. Wanneer de werkstroom tussen tools en teams wordt gedeeld, helpt AI niet alleen, maar versnelt het ook.

Het meetprobleem waar niemand over wil praten

Dit is de waarheid die bijna niemand wil toegeven:

De meeste organisaties hebben geen idee of hun AI-investeringen werken:

47% meet de impact van AI helemaal niet

Slechts 10% maakt gebruik van datagestuurde, resultaatgerichte meetcriteria

Dat is niet alleen een rode vlag, het is een obstakel. Als u succes niet kunt meten, kunt u de ROI niet aantonen. Als u de ROI niet kunt aantonen, krijgt u geen steun van het management. En zonder steun blijft AI voor altijd in de pilotmodus steken.

Het pilot-vagevuur is niet onschuldig.

Organisaties in de eerste twee fasen van AI-volwassenheid presteerden financieel onder het branchegemiddelde. Daarentegen presteerden ondernemingen in fases 3 en 4 financieel ruim boven het branchegemiddelde, volgens onderzoek van MIT.

Het prestatieverschil is niet subtiel. Het is het verschil tussen achterblijven bij uw concurrenten en uw markt domineren. Daarom is een eerlijke beoordeling op dit moment zo belangrijk.

Waarom agentische werkstroom > Betere prompts Een van de grootste misvattingen op het gebied van AI voor ondernemingen is momenteel dat volwassenheid voortkomt uit betere prompts. Dat is niet zo. Het komt voort uit systemen die gestructureerde acties kunnen ondernemen, niet alleen tekst kunnen genereren. Agentische werkstroomen zijn belangrijk omdat ze de cognitieve overhead verminderen die teams in de pilotmodus houdt. In plaats van te vertrouwen op individuen om stappen te onthouden, duwen tools zoals ClickUp Agents taken vooruit of interpreteren ze gegevens, terwijl agenten het procedurele werk op de achtergrond afhandelen. Samenwerken aan urgente functies is nu nog eenvoudiger met ClickUp Agents. Ze vervangen geen mensen, maar stabiliseren de werkstroom om hen heen, zodat de acceptatie gemakkelijker wordt in plaats van moeilijker. Voor de meeste organisaties is alleen al die verschuiving voldoende om AI uiteindelijk van experimenteren naar uitvoeren te brengen.

Wat echt werkt: het sterke kampioensmodel

Elke succesvolle transformatie die ik heb gezien, had één ding gemeen.

Een sterke interne voorvechter.

Dit is ook hoe ClickUp zelf groeide vóór AI: snelle successen → zichtbaar succes → organische groei.

Met AI staat er nog meer op het spel. Het gaat niet alleen om het wisselen van tools, maar ook om het veranderen van mentaliteit.

U vervangt niet alleen handmatige stappen, u herontwerpt de manier waarop werk wordt gedaan. Met ClickUp gaat het er meestal om iemand die voorheen een andere vergelijkbare tool voor projectmanagement gebruikte, te overtuigen waarom ClickUp beter is.

Bij AI gaat het erom dat bedrijven anders gaan denken over hoe ze hun werk doen: op een BETERE manier.

Dat is voor velen een enge sprong. Het kan als een bedreiging worden ervaren.

We moeten de transformatie zien als een kans om te verbeteren, in plaats van als een manier om banen te schrappen of iemands waarde in twijfel te trekken.

Ik zie het als een manier om menselijke werknemers extra kracht te geven. Teams en leidinggevenden moeten die visie en cultuur vanaf de top creëren om een volledig AI-volwassen organisatie te stimuleren die voortdurend bezig is met verbetering en evolutie van de manier waarop ze werken, vooral nu AI zich zo snel ontwikkelt.

Verandering accepteren is de echte bottleneck

Laten we eerlijk zijn: cultuur is het moeilijkste onderdeel.

33% van de organisaties geeft aan actief weerstand te bieden tegen verandering

Slechts 19% past zich snel aan veranderingen aan en schaalbare nieuwe AI-tools

Dat is de echte bottleneck voor de meeste bedrijven.

Herinnert u zich die mensen nog die ik op de Sales Summit vermeldde? Diegenen die vastgeroest zijn in hun gewoontes?

Ik heb hen gezegd:

Beoordeel het niet voordat u ziet hoe het u en uw dagelijkse werk gemakkelijker kan maken. Laat onze teams u trainen in hoe u het het beste kunt inzetten, geef ons uw werkstroom en laat ons u laten zien hoe u deze kunt transformeren.

Beoordeel het niet voordat u ziet hoe het u en uw dagelijkse werk gemakkelijker kan maken. Laat onze teams u trainen in hoe u het het beste kunt inzetten, geef ons uw werkstroom en laat ons u laten zien hoe u deze kunt transformeren.

En dan:

U wilt niet het laatste team zijn dat nog steeds Lotus Notes gebruikt. Of een klaptelefoon. Of nog steeds agenda-uitnodigingen afdrukt.

U wilt niet het laatste team zijn dat nog steeds Lotus Notes gebruikt. Of een klaptelefoon. Of nog steeds agenda-uitnodigingen afdrukt.

U wilt niet het laatste team zijn dat nog steeds Lotus Notes gebruikt. Of een klaptelefoon. Of nog steeds agenda-uitnodigingen afdrukt.

Technologie evolueert en u wilt deel uitmaken van die verandering, anders worden u of uw organisatie irrelevant.

Mijn advies aan leiders: laat experts u laten zien wat er mogelijk is

Als u een leidinggevende bent die aarzelt om de ongemakkelijke diagnose van uw AI-voortgang onder ogen te zien, dan is dit wat ik u zou willen zeggen.

U hoeft dit niet alleen te doen.

Laat ons – uw partners, experts en agenten – u helpen om de kunst van het mogelijke te ontdekken. Wij kunnen uw organisatie een vliegende start geven met onze gecertificeerde agenten en deskundige middelen, zodat u snel aan de slag kunt.

Drie cruciale acties:

Train uw mensen. Geef ze de juiste tools en zelfvertrouwen – niet alleen toegang. Bevorder een cultuur van experimenteren. Laat teams snel falen en nog sneller herhalen. Vertrouw op uw technologiepartners. Wij hebben gezien wat werkt (en wat niet). Laat ons u helpen om de leercurve over te slaan.

De kloof tussen AI-volwassenheid en AI-investeringen wordt alleen maar groter. Volgens onderzoek van Cisco is slechts 13% van de bedrijven vandaag de dag volledig klaar om het potentieel van AI te benutten, een daling ten opzichte van 14% een jaar geleden. Tegelijkertijd geeft 98% aan dat de urgentie om AI in te zetten is toegenomen. Dat is niet houdbaar.

De bedrijven die zullen winnen, zijn niet de bedrijven met de grootste AI-budgetten.

Het zijn degenen die bereid zijn om:

Beoordeel eerlijk waar ze staan

Investeer in ondersteuning en training

Zorg voor echt bestuur

Zet u in voor het vereiste werk

De technologie is klaar. De vraag is of uw organisatie klaar is om de waarheid onder ogen te zien over waar u werkelijk staat en het harde werk nog te doen om de kloof te dichten.

Dit is de ongemakkelijke waarheid: uw concurrenten maken op dit moment die afweging.

En degenen die vandaag daadkrachtig optreden, zullen morgen marktaandeel veroveren.