Free sjablonen voor gebruikersnamen en wachtwoorden om georganiseerd te blijven

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: starend naar een inlogscherm, zeker wetende dat we het wachtwoord kenden... totdat we het toch niet meer wisten.

Er is zeer interessant onderzoek klaar gedaan door psycholoog Jelena Mirkovic dat verklaart waarom mensen wachtwoorden vergeten: het onthouden ervan staat vaak haaks op de veiligheid.

Gebruikers maken ofwel zwakke wachtwoorden op basis van persoonlijke informatie, ofwel sterke wachtwoorden die ze voor meerdere accounts hergebruiken. Beide gewoontes zijn riskant. De oplossing voor dit dilemma is eenvoudig: u kunt een wachtwoordsjabloon gebruiken.

Met deze documenten kunt u al uw wachtwoorden en inloggegevens op één plek ordenen.

In dit artikel bespreken we de beste gratis afdrukbare wachtwoord-sjablonen die u kunt gebruiken voor uw werk en persoonlijk gebruik.

De beste wachtwoord-sjablonen in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel met de beste wachtwoordsjablonen:

Wat zijn gratis downloads van wachtwoordsjablonen?

Een wachtwoord-sjabloon is een vooraf ontworpen document, vaak een spreadsheet zoals Excel of Google Spreadsheets, waarmee u al uw inloggegevens voor websites, apps en online accounts op een veilige plek kunt organiseren en bijhouden.

Wachtwoordensjablonen bevatten velden voor gebruikersnamen, wachtwoorden, URL's en soms beveiligingsvragen of aantekeningen. Ze helpen u al uw wachtwoorden in een gestructureerd format bij te houden voor persoonlijk gebruik, waardoor u ze minder vaak hoeft te onthouden of opnieuw te gebruiken.

Zo is het hun werk:

✅ Biedt een gestructureerd format om wachtwoorden te organiseren en op te slaan

✅ Kan op een veilige plaats worden opgeslagen met wachtwoordbeveiliging

✅ Biedt gecentraliseerde toegang tot al uw inloggegevens

✅ Ondersteunt aangepast voor verschillende accounts en categorieën

✅ Biedt een eenvoudig, afdrukbaar alternatief voor een wachtwoordbeheerder

Wat maakt een goed wachtwoordsjabloon?

Een goed wachtwoordsjabloon helpt u bij het maken van wachtwoorden die zowel sterk als gemakkelijk te onthouden zijn.

Hier zijn enkele trucs die u kunt gebruiken:

Gebruik minimaal 12 tot 15 tekens per wachtwoord.

Gebruik een combinatie van hoofdletters, kleine letters, nummers en symbolen.

Vermijd voor de hand liggende patronen of gemakkelijk te raden wachtwoorden zoals '123456'.

Gebruik altijd verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts.

Probeer wachtwoordzinnen die u kunt onthouden, maar die niemand anders kan raden.

10 beste gratis wachtwoordsjablonen

Laten we aan de slag gaan!

Hier zijn 10 van de beste gratis downloads van wachtwoord-sjablonen om u te helpen al uw wachtwoorden veilig bij te houden en georganiseerd te blijven voor verschillende accounts.

1. ClickUp-lijstsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Wilt u een gestructureerd systeem zonder een aparte wachtwoordbeheerder te gebruiken? Probeer dan de ClickUp-lijst-sjabloon.

Het beheren van een groeiende lijst met inloggegevens – voor persoonlijke accounts, werk of clients – kan al snel chaotisch worden.

De ClickUp-lijst-sjabloon biedt u een gestructureerd systeem om wachtwoorden te organiseren zonder dat u een aparte wachtwoordbeheerder nodig hebt. Het helpt u ook om uw wachtwoorden te categoriseren en te ordenen op basis van belangrijkheid en prioriteit.

✅ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Verdeel complexe inloggegevens in overzichtelijke, gemakkelijk toegankelijke lijsten.

Categoriseer accounts op basis van bankieren, zakelijke tools, sociale media of clients.

Maak terugkerende lijsten voor regelmatige controles van de veiligheid en herinneringen aan hernieuwing.

Geef gevoelige accounts prioriteit met aangepaste tags of labels.

Deel lijsten met teamleden en beheer tegelijkertijd de toegangsrechten.

✨ Ideaal voor: freelancers, projectmanagers en eigenaren van kleine bedrijven die een gestructureerde manier nodig hebben om al hun wachtwoorden te prioriteren en bij te houden.

👀 Leuk weetje: Het woord 'wachtwoord' werd voor het eerst gebruikt in militaire contexten, niet in computers. Soldaten gebruikten ze als mondelinge codes om controleposten te passeren.

2. ClickUp-sjabloon voor activabeheer

Ontvang een gratis sjabloon Voorkom fouten zoals het kwijtraken van inloggegevens of het missen van licentieverlengingen met behulp van ClickUp's sjabloon voor activabeheer.

Wanneer u gevoelige gegevens, abonnementen of licenties beheert, is het cruciaal om wachtwoorden als digitale activa te behandelen. De ClickUp Asset Management Sjabloon voorkomt fouten zoals het kwijtraken van inloggegevens of het missen van licentieverlengingen door het bijhouden van activa te centraliseren.

Het helpt u ook bij het organiseren en opslaan van uw wachtwoorden in een database waarmee u het gebruik van uw activa kunt bijhouden en al uw gegevens kunt weergeven met behulp van Gantt-grafieken.

✅ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Log inloggegevens, licentiesleutels, verlengingsdata en aantekeningen in één doorzoekbare database.

Houd het gebruik bij, wijs eigendom toe en controleer de licentiestatus.

Categoriseer activa op basis van het type tool, het abonnement of het gebruik door het team.

Sla gevoelige informatie op in de veiligheid met opties voor toegangscontrole.

Genereer rapportage voor verlengingen, activacontroles of nalevingsbeoordelingen.

✨ Ideaal voor: IT-managers, bedrijfseigenaren en teamleiders die wachtwoorden, softwarelicenties en inloggegevens willen beheren.

Het beheer van projecten is tussen alle afdelingen binnen het bedrijf een stuk eenvoudiger geworden. Wanneer er een nieuw project binnenkomt, kunnen we een sjabloon gebruiken dat meteen alle tickets voor ons aanmaakt. Bovendien krijgt iedereen automatisch zijn of haar taken toegewezen, zodat er geen verwarring bestaat over wie welk deel van het werk moet doen.

3. ClickUp-kennisbasissjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Ervaar een professionele manier om inloggegevens bij te houden en gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen met de ClickUp Knowledge Base sjabloon.

Veel organisaties lopen vaak het risico op datalekken. Grote bedrijven zoals LinkedIn en Ticketmaster zijn hier het slachtoffer van geworden, waardoor meer dan een half miljoen aangepaste klantgegevens op het dark web zijn terechtgekomen.

De ClickUp Knowledge Base Sjabloon helpt u inbreuken te voorkomen door u te helpen uw inloggegevens bij te houden en tegelijkertijd gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen.

Deze sjabloon bevat vooraf ingeladen secties voor veelgestelde vragen en kennisartikelen, waardoor het eenvoudig is om wachtwoorden en best practices binnen een bedrijf op te slaan, te organiseren en deel te maken.

✅ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Bouw een gestructureerde kennisbibliotheek op met opslagruimte voor inloggegevens.

Maak speciale secties aan voor veelgestelde vragen, SOP's, beleidsregels en systeemhandleidingen.

Houd teams op de hoogte met een gecentraliseerde bron voor toegang en updates.

Zorg voor onboardingmateriaal en referentiedocumenten voor nieuwe medewerkers.

Houd een overzicht bij van gevoelige informatie dat voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid en doorzoekbaarheid.

✨ Ideaal voor: teams, IT-beheerders en operationele managers die op zoek zijn naar een centrale hub voor het documenteren van wachtwoorden, SOP's en toegangsinstructies voor intern of client gebruik.

Hier is een korte video over hoe ClickUp-functies samenwerken voor de ultieme kennisbeheerervaring:

4. ClickUp SOP-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Behoud de controle over kritieke toegangspunten door uw SOP's te centraliseren via de ClickUp SOP-sjabloon

Wanneer teams geen duidelijk proces hebben voor het beheren van inloggegevens, zijn beveiligingslekken en verwarring onvermijdelijk. Hier kunnen standaardwerkprocedures (SOP's) zorgen voor consistentie en efficiëntie als het gaat om processen en procedures voor het beheren van wachtwoorden.

De ClickUp SOP-sjabloon helpt u uw wachtwoordbeheerwerkstroom te centraliseren en kritieke toegangspunten te beveiligen.

Met deze sjabloon kunt u processen automatiseren met checklists, uniformiteit voor wachtwoordbeheer binnen uw organisatie bevorderen en de samenwerking tussen afdelingen verbeteren.

✅ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Definieer werkstroom voor de instelling, bijwerking en intrekking van accounttoegang

Maak gedetailleerde SOP's voor wachtwoordbeheer voor alle teams

Gebruik ingebouwde checklist voor terugkerende veiligheidstaken en beoordelingen

Standaardiseer procedures voor het onboarden van clients of teamovergangen

✨ Ideaal voor: bedrijfseigenaren, operationeel managers en teamleiders die een gestandaardiseerd, herhaalbaar systeem nodig hebben voor het beheer van wachtwoorden, accounttoegang en gevoelige inloggegevens.

📮ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is ingebouwd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails te tonen, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan het werk kunt gaan. echte resultaten: *Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

5. ClickUp-sjabloon voor accountbeheer

Ontvang een gratis sjabloon In plaats van te vertrouwen op verspreide aantekeningen of meerdere documenten, kunt u elk account bijhouden met behulp van ClickUp's sjabloon voor accountbeheer

Met meer dan 5,2 miljard sociale media-accounts wereldwijd hebben de meeste bedrijven veel meer accounts en inloggegevens te beheren dan ze beseffen. Of het nu gaat om clientportalen, teamtools of abonnementplatforms, met één plek om al deze gegevens te beheren, bespaart u zich een hoop last-minute gedoe.

Met de ClickUp-sjabloon voor accountbeheer kunt u al uw accountgegevens op één plek beheren, zodat u nooit meer verspreide aantekeningen of vergeten inloggegevens heeft. Deze sjabloon helpt u ook bij het ontwerpen van onboardingprocessen voor clients met deelwachtwoordtoegang en het ordenen van al uw gegevens in unieke categorieën en mappen.

✅ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Verzamel, bewaar en beheer accountgegevens op één overzichtelijke plek

Houd de toegang van clients, de details van het abonnement en de update-herinneringen bij

Vereenvoudig onboarding door inloggegevens en accountantekeningen samen te beheren

Beveilig gevoelige informatie met teamtoestemming en toegangscontroles

Stroomlijn de communicatie door wijzigingen en updates van accounts te registreren

✨ Ideaal voor: accountmanagers, client servicetims en bedrijfseigenaren die een eenvoudige manier nodig hebben om klantaccounts te organiseren en inloggegevens met veiligheid te beheren.

6. Excel wachtwoordlijst sjabloon van Vertex42

via Vertex42

De Excel-wachtwoordlijst-sjabloon van Vertex42 maakt het eenvoudig voor gebruikers die de voorkeur geven aan een eenvoudige, afdrukbare wachtwoordtracker.

Met deze op Excel gebaseerde sjabloon kunt u een overzichtelijke lijst van uw inloggegevens bijhouden en bevat belangrijke tips om uw wachtwoord te allen tijde veilig en beschermd te houden. De sjabloon is beschikbaar in zowel Excel- als PDF-format.

✅ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Noteer gebruikersnamen, wachtwoorden, websites en aantekeningen in een gestructureerde tabel

Druk uw wachtwoord-lijst af voor offline raadpleging en als back-up

Pas aangepaste kolom of categorieën aan op basis van persoonlijke of zakelijke behoeften

Organiseer uw invoeren alfabetisch of per categorie voor snelle toegang

Houd een administratie bij met de nodige veiligheid, die u offline kunt opslaan

✨ Ideaal voor: Dagelijkse gebruikers en eigenaren van kleine bedrijven die een afdrukbare wachtwoordlijst willen die ze veilig thuis of op kantoor kunnen bewaren.

👀 Leuk weetje: In de film Horse Feathers van de Marx Brothers uit 1932 probeert Groucho een speakeasy binnen te komen en wordt hem om het wachtwoord gevraagd. Na verschillende verkeerde pogingen raadt hij het uiteindelijk goed met "Swordfish", wat een terugkerende grap in de film wordt. Lang voor het internet maakte deze scène grapjes over het idee van geheime woorden die toegang controleren. Het laat zien dat wachtwoorden al bijna een eeuw zowel praktisch als lachwekkend zijn.

7. Excel-wachtwoordlogsjabloon van Vertex42

via Vertex42

60% van de Amerikanen geeft toe wachtwoorden voor meerdere accounts te hergebruiken, waardoor ze een gemakkelijk target zijn voor credential stuffing en brute force-aanvallen. Het is een riskante gewoonte, die vaak voortkomt uit de moeite om te veel wachtwoorden te onthouden.

De Excel-wachtwoordsjabloon van Vertex42 helpt u om het risicovolle hergebruik van wachtwoorden achter u te laten door u een betrouwbare manier te bieden om alle inloggegevens op één veilige plek op te slaan.

Het wordt vooraf geconfigureerd geleverd met twee werkbladen voor het bijhouden van uw inloggegevens voor verschillende accounts en is beschikbaar in zowel staande als liggende indeling.

✅ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Noteer gebruikersnamen, wachtwoorden, websitnamen en aangepaste aantekeningen in één bestand.

Kies tussen staande en liggende layout op basis van uw voorkeur.

Druk het logboek af voor offline gebruik of bewaar een veilige lokale kopie op uw apparaat.

Sorteer en organiseer wachtwoorden op categorie, account of veiligheid.

Houd updates en wijzigingen bij met bewerkbare kolommen.

✨ Ideaal voor: freelancers, thuisgebruikers en eigenaren van kleine bedrijven die de voorkeur geven aan een op Excel gebaseerd, afdrukbaar wachtwoordlogboek dat ze naar behoefte kunnen beveiligen en bijwerken.

8. Password Keeper van TemplateLab

via TemplateLab

Met het groeiende aantal online accounts is het verleidelijk om wachtwoorden te hergebruiken, wat uw veiligheid in gevaar brengt.

The Password Keeper van TemplateLab biedt een eenvoudige oplossing voor het beheren van persoonlijke en gedeelde accountgegevens in één afdrukbaar blad. Deze sjabloon is beschikbaar in verschillende formaten, zoals PDF, en kan worden gebruikt in software zoals Adobe Photoshop, Microsoft Word en PowerPoint.

✅ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Lijst gebruikersnamen, wachtwoorden, websitnamen en accountaantekeningen in één document.

Bewaar persoonlijke of zakelijke wachtwoorden in een gecentraliseerd, gemakkelijk te raadplegen format.

Afdrukken en opslaan met veiligheid voor snelle toegang wanneer dat nodig is.

Voorkom herhaaldelijk wachtwoorden resetten met één enkel, betrouwbaar record.

Aangepaste layout voor persoonlijk, team- of gezinsgebruik.

✨ Ideaal voor: particulieren, freelancers en kantoorteams die een eenvoudige, afdrukbare wachtwoordlijst nodig hebben om meerdere persoonlijke of werk accounts te beheren.

👀 Leuk weetje: Oude Romeinse soldaten gebruikten geheime wachtwoorden, 'watchwords' genaamd, om tijdens nachtelijke patrouilles vrienden van vijanden te onderscheiden.

9. Wachtwoordherstel-tracker door Sjabloon.net

De Password Reset Tracker van sjabloon.net helpt IT-teams en beheerders om resetverzoeken en veiligheidsprotokolen bij te houden.

Deze tracker registreert elk verzoek, zodat u verantwoordelijkheid kunt afleggen en beveiligingsprocessen kunt aanscherpen. Het kan ook worden onderworpen aan bewerking in de AI Editor Tool van de website, en gebruikers kunnen ervoor kiezen om dit sjabloon te downloaden of af te drukken voor persoonlijk en professioneel gebruik.

✅ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Registreer verzoeken om wachtwoorden te resetten met datum, gebruikers-ID en status.

Blijf verificatie-stappen bijhouden en zorg voor opvolging van elk verzoek.

Leg voltooiingsgegevens vast voor audittrails en beveiligingsbeoordelingen.

Houd een gecentraliseerd logboek bij voor intern gebruik en verantwoordingsplicht.

Verbeter de werkstroom voor wachtwoordbeheer in alle afdelingen.

✨ Ideaal voor: IT-ondersteuningsteams, kantoorbeheerders en managers die een speciaal systeem nodig hebben om verzoeken om wachtwoordherstel bij te houden en de wachtwoordveiligheid voor alle gebruikers te verbeteren.

10. Gebruikersnaam- en wachtwoordblad door sjabloon.net

Het gebruikersnaam- en wachtwoordblad van sjabloon.net is een eenvoudige oplossing voor kleine teams die gedeelde inloggegevens beheren.

In plaats van risico's te lopen op toegangsproblemen met verspreide aantekeningen, kunt u met dit eenvoudige blad gebruikersnamen en wachtwoorden voor interne systemen of tools organiseren. Het is ook volledig aanpasbaar en ondergaat bewerking met behulp van de ingebouwde AI Editor Tool van de website.

✅ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Lijst gebruikersnamen, wachtwoorden en accountantekeningen in één document.

Gebruik voor gedeelde kantoortools, interne systemen of clientportalen.

Afdrukken en opslaan in een omgeving met gecontroleerde toegang met veiligheid

Werk invoeren bij en wijzig ze wanneer inloggegevens in de loop van de tijd veranderen.

Verminder verwarring door één bron van waarheid te bieden voor teamtoegang.

✨ Ideaal voor: kleine teams, officemanagers en IT-medewerkers die een eenvoudige, afdrukbare sjabloon voor gebruikersnamen en wachtwoorden nodig hebben om gratis de toegang tot interne accounts te beheren.

ClickUp Uw wachtwoordspel met gratis sjablonen

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: verkeerde wachtwoorden invoeren in de hoop het juiste te raden, om vervolgens een paar uur geblokkeerd te worden.

Op een gegeven moment is het verstandig om te accepteren dat het beheren van al uw wachtwoorden zonder een systeem alleen maar het risico op inbreuken en tijdverspilling vergroot.

Van alle opties en andere websites onderscheiden de sjablonen van ClickUp zich door hun flexibiliteit, ingebouwde samenwerkingsfuncties en de mogelijkheid om veel meer dan alleen wachtwoorden te beheren.

Of u nu een gedetailleerde wachtwoordtracker wilt maken of SOP's voor toegang wilt opstellen, met de kant-en-klare sjablonen van ClickUp kunt u uw werkstroom aangepast.

Bent u klaar om een einde te maken aan het gedoe van het zoeken naar vergeten wachtwoorden? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!