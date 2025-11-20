Waarom de overstap van een vaste mindset naar een groeimindset moeilijker is dan je denkt

De afgelopen jaren is het een rage geweest om van een vaste mindset naar een groeimindset over te stappen.

Veel populaire bloggers, auteurs en andere goeroes die het conferentiecircuit afreizen, hebben het verbazingwekkende academische onderzoek van Stanford-professor Carol Dweck overgenomen en zich eigen gemaakt.

Maar is een groeimindset eigenlijk wel haalbaar? Of is een inspirerende en motiverende toespraak voldoende om je door te laten gaan?

Laten we eens nader bekijken wat een groeimindset precies inhoudt en hoe je voor eens en voor altijd af kunt komen van een vaste mindset.

De vastgeroeste mentaliteit versus de groeimindset: een patstelling

Een vaste mindset draait om behoud. Je denkt dat je eigenschappen, vaardigheden en capaciteiten altijd hetzelfde zullen blijven, wat er ook gebeurt. Je wilt niet dom overkomen, dus probeer je niets nieuws.

Een groeimindset houdt in dat je begrijpt dat je door oefening, hard werk en inspanning je vaardigheden kunt verbeteren en nieuwe dingen kunt leren.

Dweck beschrijft het als volgt: “Mensen geloven dat hun meest fundamentele vaardigheden kunnen worden ontwikkeld door toewijding en hard werk — intelligentie en talent zijn slechts het uitgangspunt. Deze weergave zorgt voor een liefde voor leren en een veerkracht die essentieel zijn voor grote prestaties. ”

Wat we missen aan de groeimindset

1. Inspanning alleen is niet genoeg.

Het meeste werk van Dweck richt zich op studenten en hoe zij leren, met name binnen het schoolsysteem. De beste docenten gebruiken verschillende methoden om hun studenten te motiveren – en dat moet je voor jezelf ook nog te doen.

Als je bijvoorbeeld een nieuwe taal wilt leren of een nieuwe vaardigheid op je werk wilt aanleren, moet je misschien een paar verschillende benaderingen uitproberen voordat je er een vindt die bij je past.

Dat kost natuurlijk tijd.

Het ontdekken van je leerstijl en het vinden van manieren om je aan die leerstijl aan te passen, vergt veel toewijding. Alleen maar je best doen is niet genoeg. Je kunt wel geprezen worden voor je inspanningen, maar heb je ook echt iets geleerd?

2. Groei is een reis.

Tijdens een reis gaat niet alles omhoog. Soms loop je rond, raak je verdwaald en kom je weer terug. Hetzelfde geldt voor groei.

Een groeimindset zal dat erkennen en zich aanpassen aan de situatie. Fouten zijn niet schadelijk. Ze maken deel uit van hoe je leert. Een vaste mindset zal zich richten op de fouten en vergissingen, in plaats van een omgeving te creëren waarin beter geleerd kan worden.

3. Een vaste en een groeimindset zijn niet binair.

Je kunt niet zomaar automatisch van een vaste mindset naar een groeimindset overschakelen. Waarschijnlijk heb je op sommige gebieden een groeimindset en op andere gebieden een vaste mindset.

Je vaste mindset kan blijven bestaan en we moeten onszelf niet voor de gek houden door te denken dat deze zal verdwijnen. Een onderdeel van de groeimindset is het erkennen dat de vaste mindset nog steeds kan bestaan.

4. Focus op goedkeuring in plaats van op leren.

Een vaste mindset wil alleen maar het juiste antwoord vinden, in plaats van echt te begrijpen hoe dingen werken en zich ontwikkelen. De vaste mindset wil goedkeuring boven ervaring. Wanneer je wordt gedreven door goedkeuring in plaats van door leren, is de kans groter dat je faalt wanneer de goedkeuring wegvalt. De groeimindset ziet het als onderdeel van de ervaring.

Tekenen dat je in een vaste mindset terechtkomt

Als je merkt dat je op deze gebieden bepaalde gedachten hebt over anderen, dan ben je misschien weer aan het terugvallen in een vaste mindset. Onthoud dat een groeimindset niet alleen draait om inspanning, maar ook om hoe je de situatie ziet.

Angst. Je wordt overdreven angstig over een situatie, omstandigheid, project of kans

Negatieve houding ten opzichte van feedback. Voel je je verslagen wanneer je kritiek krijgt? Of wil je leren van hun opmerkingen en feedback?

Jaloezie. Hoe voel je je ten opzichte van mensen die succesvoller zijn dan jij of meer lof krijgen? Beoordeel je hen eerlijk? Op welke manieren kun je van hen leren?

Hoe je van een vaste naar een groeimindset kunt gaan

1. Gewoontes moeten veranderen.

Om iemand te worden die werkt, moet je meer werken. Dat betekent dat je je gewoontes moet veranderen. Om te laten zien hoe moeilijk dit is, hoef je alleen maar te kijken naar een sportschool in januari en in juli. Het verschil in bezoekersaantallen is opvallend. Voor veel mensen is het een gewoonte geworden.

Het probleem? We denken vaak na over wat we willen doen in plaats van over de stappen die ons helpen om dat te bereiken. Dit is een belangrijk principe in het Get Things Done-systeem. Je moet kleinere taken en actiestappen creëren om een groter item op te splitsen.

Soms is het veranderen van een gewoonte het identificeren van de kleinere stappen die nodig zijn om de gewoonte te realiseren.

2. Focus op identiteit in plaats van resultaten.

Stel dat je meer wilt gaan sporten om sterker te worden. Maar dan komen de resultaten niet zo snel als je zou willen en verlies je de hoop. Je haalt je doel niet, dus stop je ermee.

Nu ben je weer terug bij de vaste mindset. Het resultaat was je doel en toen de gewoontes geen vruchten afwierpen, ben je gestopt.

Ja, er kunnen gevallen zijn waarin je iets moet stoppen of opgeven. Maar bekijk je resultaten eens op een dieper niveau. Was je ooit echt iemand die aan fitness deed en gewichten tilde? Was dit een essentieel onderdeel van je identiteit? Nee. Je was meer gefocust op de resultaten dan op je identiteit.

"Resultaten gaan over wat je krijgt. Processen gaan over wat je nog te doen hebt. Identiteit gaat over wat je gelooft", zegt James Clear in zijn nieuwe boek over gewoontes.

Identiteit bepaalt wie je bent. Om gewoontes en een groeimindset tot een tweede natuur te maken, moeten ze een integraal onderdeel zijn van je perspectief als persoon.

3. Erken de kleine overwinningen.

Een andere reden waarom het moeilijk is om de groeimindset te begrijpen, is dat we te snel te veel verwachten. Vergeet niet dat een vaste en een groeimindset niet zwart-wit zijn. Iedereen bevindt zich in een proces.

"Ik ben een vrouw in ontwikkeling. Ik doe gewoon mijn best, net als iedereen. Ik probeer van elk conflict, elke ervaring te leren. Het leven is nooit saai", zegt Oprah Winfrey. Dit is absoluut een groeimindset. Ze heeft nog geen definitief beeld van wie ze is als persoon, als eindproduct, zelfs niet ondanks al haar succes.

Om je comfortabel te voelen met de ups en downs van de groeimindset, moet je je comfortabel voelen met kleine overwinningen en daarop voortbouwen. Sommige dagen zullen moeilijker zijn dan andere; sommige minuten zullen zwaarder zijn dan andere.

De groeimindset accepteert die moeilijkheden samen met de kleine overwinningen die ze met zich meebrengen.

Conclusie: volgende stappen voor een groeimindset

Een groeimindset betekent niet dat je je talenten en vaardigheden moet verwaarlozen om elke keer iets voltooid nieuws te gaan doen. Je bent misschien geboren met bepaalde interesses, voorkeuren en eigenaardigheden. Maar dat betekent niet dat nieuwe vaardigheden buiten je bereik liggen. Er zijn veel vaardigheden die bij je interesses en talenten passen, maar die je misschien niet durft te ontwikkelen.

Om die te identificeren, denk eens na over...

Je angsten met betrekking tot je carrière, succes of gebrek aan succes.

De resultaten die je wilt behalen en of je bereid bent om dat soort persoon te zijn.

Hoe je leert van je mislukkingen

Vind je het moeilijk om een groeimindset te hebben? Wat houdt je tegen? In welke oude patronen verval je weer?