Onderzoek: de enorme governance-risico's en veiligheidskenmerken van AI-wildgroei

De belofte van AI is enorm, maar voor veel IT-leiders wordt het een nachtmerrie op het gebied van compliance en veiligheid. Om deze kloof bloot te leggen, hebben we een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder meer dan 200 kenniswerkers.

Uit onze bevindingen blijkt dat organisaties fors investeren, maar vaak zonder de nodige waarborgen, wat leidt tot enorme risico's op gebied van veiligheid en andere gevolgen van AI-wildgroei.

sleutel bevindingen uit ons onderzoek*:

79,6% van de Teams heeft geen duidelijk beleid voor ongeautoriseerde AI-tools

60% van de werknemers geeft toe ongeautoriseerde AI-tools te gebruiken en 68% van de leidinggevenden weet dat dit gebeurt

In 44% van de teams is niemand formeel accountable voor de gevolgen van slechte AI-output

Meer dan 42% van de bedrijven heeft er geen vertrouwen in dat ze vandaag de dag een beveiligingsaudit van leveranciers zouden doorstaan

Deze AI-wildgroei is niet alleen inefficiënt, maar vormt ook een ernstig risico voor de veiligheid en verantwoordingsplicht.

De oplossing ligt in het gebruik van veilige, uniforme en controleerbare AI, ondersteund door opkomende normen zoals ISO 42001, de eerste internationale norm die specifiek is bedoeld voor Artificial Intelligence Management Systems (AIMS).

ClickUp is er trots op een van de eerste platforms te zijn die de ISO 42001-certificering heeft behaald. Deze strenge certificering toont onze toewijzing aan veilige, transparante en ethische AI-praktijken in al onze oplossingen. Door te voldoen aan de ISO 42001-vereisten zorgt ClickUp ervoor dat uw organisatie profiteert van AI die zowel innovatief als compliant is. Onze certificering biedt verifieerbare garantie dat uw gegevens en werkstroom worden beschermd door de hoogste normen in de branche. Met ClickUp kunt u erop vertrouwen dat uw AI-aangedreven werk op verantwoorde wijze wordt beheerd, waardoor u een concurrentievoordeel krijgt in het digitale landschap van vandaag.

Waarom ongeautoriseerde AI een bedreiging vormt voor uw Enterprise

Aanzienlijke schendingen van gegevensbeheer en compliance zijn een direct gevolg van ongeoorloofd AI-gebruik: 60% van de werknemers geeft toe ongeoorloofd AI te gebruiken om een kopstart te krijgen bij het uitvoeren van werk-taak.

De kosten zijn niet alleen mogelijke boetes, maar ook aangetast vertrouwen, gecompromitteerde gegevensveiligheid en een fundamenteel verlies van controle over uw digitale activa.

Dit komt voort uit een chaotische en onbeheerde benadering van AI, zonder een gestructureerd AI-governancekader:

49,8% van de werknemers omschrijft het AI-beleid van hun team als "het Wilde Westen"

Nog eens 29,8% werkt volgens een risicovolle "Don't Ask, Don't Tell"-benadering

Cirkeldiagram van benaderingen van AI-beleid door teams

Leiders zijn zich bewust van de risico's, maar beschikken niet over de middelen om deze aan te pakken:

33. 17% is van mening dat hun team zeker geen uitzondering vormt op deze overtredingen

35. 12% zegt dat hun team waarschijnlijk geen uitzondering is

Om deze dreiging achter AI-wildgroei tegen te gaan, hebben IT-leiders een proactieve AI-governancestrategie nodig, geen algehele verboden. Het opzetten van een risicobeperkende aanpak die aansluit bij kaders zoals ISO 42001 is van cruciaal belang om innovatie en controle in evenwicht te brengen.

AI zonder account is een gok op het gebied van compliance

Dit gebrek aan controle leidt tot een angstaanjagend gebrek aan verantwoordelijkheid en een reële angst om onvoorbereid te worden betrapt door clients of toezichthouders. Zonder duidelijk verantwoord AI-beheer worden Business' geconfronteerd met toenemende AI-compliance-risico's en een gebrek aan traceerbaarheid bij AI-gestuurde besluitvorming.

Voor onbedoelde gevolgen van slecht advies of bevooroordeelde output van AI zegt 44% van de teams dat niemand formeel accountable zou zijn.

Afgezien van dit zorgwekkende feit maakt AI-wildgroei het bijna onmogelijk om AI-beslissingen te traceren, ethisch gebruik aan te tonen of zelfs maar met vertrouwen een veiligheid-audit te doorstaan.

meer dan 42% van de Teams heeft er geen vertrouwen in dat ze vandaag de dag een audit voor veilige AI-praktijken zouden doorstaan*.

Staafdiagram van het vertrouwen en de account van teams voor veilige AI-audits

Proactief AI-beheer is niet langer optioneel. Normen zoals ISO 42001 zijn de provider van het cruciale kader voor transparantie en verantwoordingsplicht, waardoor de nalevingsrisico's van AI-wildgroei direct worden tegengegaan.

*geef uw werknemers meer mogelijkheden zonder in te boeten aan veiligheid

Werknemers maken gebruik van AI omdat het hun productiviteit echt verhoogt. Een poging om het volledig te verbieden zal leiden tot interne wrijving en voortdurende AI-wildgroei in schaduw-IT. In plaats daarvan moeten organisaties veilige AI-acceptatie mogelijk maken door middel van duidelijk beleid, ethische AI-praktijken en zichtbaarheid in het gebruik van ongeautoriseerde AI-tools.

In totaal verwacht 82% van de leidinggevenden klachten van werknemers als ongeautoriseerde AI-sites simpelweg worden geblok

De prioriteiten van werknemers zijn duidelijk:

42. 44% geeft prioriteit aan snelheid en efficiëntie

14. 63% geeft prioriteit aan bedrijfsbeleid en veiligheid

42,93% geeft prioriteit aan beide

Cirkeldiagram van prioriteiten van werknemers voor AI-gebruik

Ze eisen een oplossing die geen compromis tussen snelheid en veiligheid afdwingt.

De ideale oplossing verbergt de complexiteit van alle backend-LLM's in één overeenkomst met één leverancier. De leverancier regelt via zijn contracten en app alle complexiteit van de instelling van één AI-standaard. We hoeven ons geen zorgen te maken over alle details van LLM's of modellen. Dat is gewoon heel fijn.

Dit onderstreept de cruciale behoefte aan een betrouwbare, uniforme tool die het AI-beheer voor IT- en veiligheidsteams vereenvoudigt, waardoor teams kunnen innoveren zonder onaanvaardbare risico's te introduceren.

Van chaos naar naleving

Het tijdperk van ongecontroleerde AI-wildgroei loopt ten einde. Het is tijd om de macht terug te geven aan IT:

❌ STOP: Vertrouwen op ad-hocgebruik van AI-tools en hopen op het beste, waardoor AI-wildgroei onbeheersbare blinde vlekken op het gebied van compliance creëert.

❌ STOP: Het invoeren van algehele verboden op AI die de productiviteit belemmeren en schaduw-IT in de hand werken.

❌ STOP: Het evalueren van ad-hoc AI-tools voor verschillende Teams, waardoor effectief beheer vrijwel onmogelijk wordt.

✅ START: Implementeer een uniform AI-platform dat naadloos in bestaande werkstroom kan worden geïntegreerd en dat de nodige auditgereedheid, risicocontroles en toezicht biedt voor naleving van regelgeving – allemaal essentiële pijlers van moderne AI-governancekaders

✅ START: Geef vanaf het begin prioriteit aan AI-veiligheid. Integreer vanaf dag één robuuste beveiligingsmaatregelen in uw AI-strategie, in plaats van dit als een bijzaak te behandelen.

✅ START: Geef prioriteit aan AI-oplossingen die veiligheid op onderneming en controleerbare accountability bieden, zoals oplossingen die zijn afgestemd op ISO 42001.

Dit is precies waarom ClickUp anders is ontworpen. We begrijpen dat IT-leiders meer nodig hebben dan alleen maar een nieuwe AI-tool; ze hebben een uitgebreid AI-beheersysteem nodig dat is ontworpen om wildgroei tegen te gaan en naleving te garanderen.

clickUp heeft nu de ISO 42001-certificering behaald en installeert daarmee een nieuwe standaard voor betrouwbare AI op de werkplek. * Deze certificering biedt de verifieerbare garantie dat ons platform gegevensveiligheid, account en verantwoordelijke AI-praktijken biedt die IT-leiders hard nodig hebben, geleverd via een betrouwbaar AI-governancekader dat voldoet aan wereldwijde nalevingsnormen.

De weg vooruit

*aI-wildgroei vormt een gevaarlijke grens voor de moderne onderneming, vooral voor haar IT-leiders.

In mijn ogen geldt: hoe minder leveranciers, hoe beter... Elke leverancier zorgt voor extra tijd, overhead, kosten en complicaties. Dat is vervelend.

Dit is waarom: Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers hun toevlucht nemen tot ongeautoriseerde AI om hun productiviteit te verhogen. Toch stelt een schrikbarend gebrek aan verantwoordingsplicht en auditgereedheid uw Business bloot aan rampen op het gebied van compliance en veiligheid.

dit is wat u nog te doen heeft:* De weg vooruit is niet beperking, maar strategische controle. De oplossing is om AI te consolideren binnen één enkel, uniform platform dat zowel de productiviteit biedt die werknemers eisen als het enterprise-level beheer dat leidinggevenden nodig hebben.

*dit is de oplossing van ClickUp: ClickUp is ontworpen om AI-wildgroei tegen te gaan. Als een van de eerste platforms die ISO 42001-certificering heeft behaald, bieden we meer dan alleen krachtige AI; we bieden een verifieerbaar AI-beheersysteem. Deze certificering garandeert dat ClickUp de veiligheid, verantwoordelijkheid en het verantwoordelijke kader biedt om chaos om te zetten in een betrouwbaar, strategisch voordeel.

Aantekening over de onderzoeksmethodologie: De gegevens voor dit rapport zijn verzameld gedurende een periode van twee weken eind juli 2025. De enquête, bestaande uit 10 meerkeuzevragen, werd anoniem afgenomen bij meer dan 200 deelnemers. De respondenten vertegenwoordigden een evenwichtige mix van professionele rollen, van leidinggevenden en managers tot individuele kenniswerkers en ondernemers. Neem voor de voltooide methodologie en gedetailleerde bevindingen contact op met research@ClickUp.com.