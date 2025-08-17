Hoe u zich aanmeldt bij Calendly en veelvoorkomende problemen oplost

Is uw Calendly-login ooit mislukt vlak voor een demo voor een client? Of bent u wel eens pijnlijk laat gekomen voor een vergadering omdat u met één klik op de verkeerde pagina terechtkwam?

Een glitchy Calendly-account kan ook resulteren in gemiste boekingen of verloren leads.

Natuurlijk kunt u door vroeg in te loggen een paar keer extra proberen, maar dat is geen oplossing voor de lange termijn. Sterker nog, het kan uw hele dag in de war sturen. Maak u geen zorgen. U hoeft niet in communityforums of documenten te zoeken om te leren hoe u dit kunt oplossen.

In deze blog wordt uitgelegd hoe u op de juiste manier inlogt bij Calendly en snel problemen oplost. We introduceren ook ClickUp, de alles-in-één app voor werk, waarmee u gebeurtenissen, boekingen en planningen effectiever kunt beheren.

Wat is Calendly?

via Calendly

Calendly is een geautomatiseerde app voor vergaderingen die het heen en weer gepraat bij het plannen overbodig maakt. U kunt een aangepaste Calendly-boekingslink delen waarmee anderen uit geselecteerde tijdvakken kunnen kiezen. Zodra de keuze is bevestigd, wordt de nieuwe gebeurtenis direct aan ieders agenda toegevoegd.

Naast het organiseren van effectieve vergaderingen, beheert de oplossing ook externe interacties zoals sollicitatiegesprekken, samenwerkingsgesprekken en consultaties. Dit zijn de sleutelfuncties die Calendly biedt om dit mogelijk te maken:

Soorten gebeurtenissen: Maak meerdere soorten vergaderingen met aangepaste beschikbaarheid, buffertijden en intake-vragen om elke boeking op maat te maken, van snelle introducties tot diepgaande strategiesessies

Kalenderintegratie: synchroniseert met populaire digitale kalenders om realtime beschikbaarheid weer te geven en dubbele boekingen te voorkomen

Notificaties en herinneringen: verstuurt aanpasbare bevestigingsmails en herinneringen naar alle betrokken partijen, waardoor no-shows worden verminderd en iedereen op de hoogte wordt gehouden

Tijdzone detectie: Detecteert de tijdzone van de planner en past de uitnodiging voor de vergadering automatisch aan, waardoor giswerk en fouten in de timing tussen regio's worden voorkomen

🧠 Leuk weetje: Zoom organiseerde in april 2020 dagelijks 300 miljoen vergaderingen. Stel je eens voor hoeveel e-mails er nodig waren om die allemaal te plannen!

Inloggen bij Calendly

Als je elke dag dezelfde weg rijdt, is het normaal dat je elke hobbel of springend konijntje uit je hoofd leert. Inloggen bij Calendly is ongeveer hetzelfde, dus hier is je stapsgewijze GPS:

Stap 1: Ga naar de inlogpagina

via Calendly

Ga eerst naar de startpagina van Calendly en klik rechtsboven op de knop 'Inloggen' of 'Aanmelden'.

U komt dan op een overzichtelijk, eenvoudig inlogscherm waar u kunt kiezen hoe u toegang wilt krijgen tot uw account.

Stap 2: Kies uw methode

Selecteer op de inlogpagina een van de drie opties op de pagina:

Doorgaan met Google: Kies deze populaire optie als u uw account hebt aangemaakt via uw Google ID

Ga verder met Microsoft: Kies deze optie als u een live account hebt dat is gekoppeld aan Calendly

Voer uw e-mailadres in: Voer uw e-mailadres in als u een Calendly-account hebt gemaakt met aangepaste domeinen of e-mail-ID's die niet zijn gekoppeld aan Google of Microsoft

Aangezien er drie opties zijn, splitsen we de laatste stap in drie delen. Scroll gerust naar het gedeelte dat voor jou van toepassing is.

Stap 3-a: Log in met uw e-mail

Voor gebruikers die kiezen voor de e-mail ID-route, hoeft u alleen het volgende te doen:

Voer uw e-mail ID in

Voer uw wachtwoord in

Klik op 'Doorgaan' en u bent klaar.

Voordat u het weet, wordt u doorgestuurd naar uw dashboard-pagina.

Stap 3-b: Log in met Google

Als u uw Google-account wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

Klik op 'Doorgaan met Google'

Kies uw Google-account

Bevestig uw keuze en klik op 'Doorgaan'

💡Pro tip: Controleer altijd je toegangsrechten tijdens het inloggen. Wanneer je wordt gevraagd om de instellingen van Calendly bij te werken, kun je hiermee bepalen welke gegevens je deelt en hoe deze worden gebruikt.

Stap 3-c: Log in met Microsoft

De Microsoft-route is een uitstekende keuze voor gebruikers met een live account. Hiervoor moet u de volgende stappen volgen:

Klik op 'Doorgaan met Microsoft'

Voeg uw live account e-mail of mobiel nummer toe

Kies de aanmeldoptie die u verkiest of voer uw wachtwoord in

👀 Wist u dat? Met passkeys kunt u wachtwoorden overslaan en inloggen zoals u uw telefoon ontgrendelt: met een vingerafdruk, gezichtsscan of pincode. Ze zijn ontwikkeld door de FIDO Alliance en zijn sneller en veiliger.

Bonus na inloggen: inlogvoorkeuren

Als je meer controle wilt over hoe je inlogt, biedt Calendly ook ruimte om je inlogvoorkeuren aan te passen. Dit gaat vooral over het koppelen van andere accounts voor flexibele toegang.

Om hier te komen,

Klik op je profielpictogram in de rechterbovenhoek en selecteer 'Alle instellingen'

Ga naar 'Inlogvoorkeuren'

Kies uit de opties wat u wilt bewerken of koppelen, zoals Google, Microsoft of e-mailaccounts

Om het proces te voltooien, moet u inloggen en de accountgegevens op de pagina van Calendly verifiëren.

Wat te doen als u zich niet kunt aanmelden bij Calendly

Wanneer uw inlogproces wordt verstoord, kan er van alles misgaan. We bespreken een aantal veelvoorkomende fouten en hoe u deze kunt oplossen.

Probleem #1: We hebben problemen met het inloggen

Dit is de algemene foutmelding van Calendly wanneer iets het inlogproces blokkeert. Er wordt niet altijd meteen aangegeven wat er aan de hand is, tenzij u een ticket aanmaakt.

Voordat u daar aan toe bent, volgt hier eerst waarom dit meestal verschijnt:

U hebt meerdere keren een onjuist e-mailadres of wachtwoord ingevoerd

Uw sessie of de tijd die u op de pagina hebt doorgebracht, is verstreken of verlopen

Je hebt geen toestemming om Calendly te openen via een andere app (zoals Slack of Zoom)

✏️ Checklist om het zelf op te lossen Controleer uw e-mail en wachtwoord zorgvuldig opnieuw

Probeer een andere browser of gebruik de incognitomodus

Meld u af en weer aan bij uw Google- of Microsoft-account voordat u het opnieuw probeert

Probleem #2: Geen e-mail ontvangen om wachtwoord opnieuw in te stellen

Als u op 'Wachtwoord vergeten' klikt, probeert Calendly een link voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord naar uw e-mailadres te sturen. Soms komt de link niet bij u aan, en ja, dat is frustrerend.

Hier zijn een paar problemen waar u op moet letten, afgezien van typefouten in e-mailadressen:

De reset-e-mail is in uw map Spam, Promoties of Updates terechtgekomen

U controleert een andere inbox dan degene die is gekoppeld aan Calendly

Een actieve VPN of e-mailbeveiligingsfilter kan de e-mail blokkeren of vertragen

✏️ Checklist om het zelf op te lossen Target zoek 'Calendly' in al uw mail mappen

Schakel apps en VPN's die uw e-mail blokkeren tijdelijk uit

Nadat u deze controles hebt uitgevoerd, wacht u 2-5 minuten en klikt u op 'Link opnieuw verzenden' om het opnieuw te proberen

💡 Pro-tip: Zet @ calendly.com op de witte lijst in je e-mailinstellingen. Je ontvangt dan ook resetlinks, e-mailupdates en berichten over je abonnement.

Probleem #3: Kan niet inloggen met Google of Microsoft

Natuurlijk zijn Google en Microsoft populair, maar de verbinding kan haperen. Het kan zijn dat het niet lukt of dat u steeds teruggaat naar het inlogscherm. Dit is waarom dit gebeurt:

Uw browser blokkeert cookies of scripts van derden die nodig zijn voor verificatie

Er is een probleem met de toestemmingen voor uw Google/Microsoft-account

✏️ Checklist om het zelf op te lossen Meld u af bij alle Google- of Microsoft-accounts en meld u alleen aan met het account dat is gekoppeld aan Calendly

Wis de cookies en cachegegevens van uw browser

Probeer opnieuw in te loggen via een privévenster

Probleem #4: MFA werkt niet of OTP komt niet aan

Als je Multi-Factor Authentication (MFA) hebt ingeschakeld, vraagt Calendly om een eenmalig wachtwoord (OTP) tijdens het inloggen. Maar als de code niet aankomt of steeds wordt geweigerd, lijkt het misschien alsof je niets kunt doen.

Hier zijn een paar veelvoorkomende problemen die dit triggeren:

De klok van uw apparaat is niet gesynchroniseerd en meerdere OTP's veroorzaken een mismatch

Uw authenticator-app is verwijderd, gereset of gewijzigd

Je hebt de verkeerde OTP ingevoerd (dat gebeurt vaker dan je denkt!)

✏️ Checklist om het zelf op te lossen Controleer de tijdinstellingen van uw telefoon en schakel automatische synchronisatie met het netwerk in

Installeer uw MFA-app opnieuw, ontvang back-up codes en herstel vervolgens uw Calendly-profiel

Neem contact op met Calendly Support voor opties voor accountherstel

💡 Pro-tip: Problemen met SSO? Schakel dan tijdig je IT-beheerder in. Te veel mislukte pogingen kunnen ervoor zorgen dat je wordt buitengesloten en dat herstel een heel gedoe wordt.

Voordat u verder gaat, volgen hier enkele eenvoudige oplossingen die vaak de meeste problemen met inloggen oplossen: Controleer uw wifi-verbinding. Trage of onstabiele netwerken kunnen time-outs veroorzaken

Gebruik ondersteunde browsers zoals Chrome, Edge of Firefox voor de beste prestaties

Houd uw browser up-to-date om compatibiliteitsproblemen te voorkomen

Schakel scriptblokkering of privacy-extensies uit die de werkstroom van Calendly kunnen verstoren

Calendly mobiel en app-login

Inloggen op de webpagina is niet het einde; Calendly heeft een speciale mobiele app.

Hoewel de meeste functies vergelijkbaar zijn, is de applicatie ontworpen om u te verbinden met grotere teams. Zo komt u voorbij de toegangspagina en kunt u beginnen met plannen:

Installeer de app, open deze en kies 'inloggen op bestaand account of team'

Zodra de aanmeldingspagina wordt geopend, volgt u de stappen die we al hebben besproken

Een belangrijk verschil in de mobiele app is dat aanmelden eenvoudiger is dankzij ingebouwde passkeys en biometrische opties zoals Face ID of vingerafdruk.

ClickUp als slim alternatief voor Calendly

Calendly is effectief om e-mailgerelateerde planningsproblemen op te lossen. Maar als u op zoek bent naar actiegerichte vergaderingen, moet u van app wisselen.

ClickUp is een uitstekende keuze voor het beheren van taken en planning. Het is ontworpen om elke taak en werkstroom te stroomlijnen, met name het beheer van vergaderingen.

ClickUp is het beste wat me ooit is overkomen. Ik ben Art Director bij Kredo Inc, het bovenliggende bedrijf van drie dochterondernemingen. Ik geef leiding aan een team van ontwerpers, dus ClickUp helpt me bij projectmanagement, tijdmanagement, het delegeren van werk en nog veel meer!

ClickUp is het beste wat me ooit is overkomen. Ik ben Art Director bij Kredo Inc, het bovenliggende bedrijf van drie dochterondernemingen. Ik geef leiding aan een team van ontwerpers, dus ClickUp helpt me bij projectmanagement, tijdmanagement, het delegeren van werk en nog veel meer!

Wilt u meer weten over ClickUp als alternatief voor Calendly? Laten we beginnen met de kalenderfunctie.

ClickUp AI-aangedreven kalender

Plan uw perfecte schema op basis van uw taken, gebeurtenissen en doelen met ClickUp Kalender

ClickUp Kalender is essentieel als u wilt dat uw telefoongesprekken en vergaderingen de productiviteit verhogen (en wie wil dat niet?).

Houd prioriteiten en schema's in het oog met een weekkalender. Toegewezen taken, prioriteiten en aankomende gesprekken worden ook gemarkeerd in het zijpaneel, samen met de betrokken personen. U wordt nooit meer verrast door geplande gebeurtenissen.

Het beste aan deze oplossing is dat het automatisch tijdvakken blokkeert en gesprekken plant wanneer u uw takenlijst maakt. Heeft u een taak met de naam 'Team review'? Met de kalender kunt u deze plannen en met één klik terugkerende uitnodigingen voor vergaderingen versturen.

Krijg toegang tot AI-aangedreven commando's om het beheer van vergaderingen in de ClickUp-kalender te verbeteren

ClickUp Kalender wordt ook geleverd met meerdere AI-aangedreven commando's. Als u volgende week contact moet opnemen met uw baas, klikt u op de knop 'Meet Up' en typt u zijn of haar naam. Het tagt hen zelfs en stelt de beste tijd voor op basis van wederzijdse beschikbaarheid.

Maar dat is nog niet alles. U kunt ook vragen wanneer het hele team beschikbaar is voor synchronisatie. Zodra een vergadering is afgelopen, ontvangt u automatisch een lijst met actiepunten en aantekeningen van de vergadering.

Bent u geïntrigeerd door automatische aantekeningen bij vergaderingen? Deze zijn niet beperkt tot de Kalender-app; er is een speciale oplossing.

ClickUp AI Notetaker

Genereer slimme samenvattingen, doorzoekbare transcripties en actiepunten met ClickUp AI Notetaker

Wilt u gefocust blijven tijdens telefoongesprekken en het gedoe van het noteren van volgende stappen overslaan? ClickUp AI Notetaker is ontwikkeld om de resultaten van vergaderingen en de algehele kwaliteit van gesprekken te verbeteren. Het registreert, identificeert en organiseert spraak in elke vergadering, waardoor gesprekken gemakkelijk te volgen en te bekijken zijn.

U kunt actiepunten omzetten in taken en deze met slechts een paar klikken delegeren. Kunt u een vergadering niet bijwonen? Voeg de AI Notetaker toe; deze neemt voor u deel en plaatst scherpe, geprioriteerde notulen in uw werkruimte.

ClickUp AI Notetaker voegt daar nog een extraatje aan toe door inzichten uit vergaderingen te ordenen in kleurgecodeerde categorieën zoals Probleem, Update, Oplossing of een aangepaste tag die het op unieke wijze herkent. Over naadloze follow-ups gesproken.

ClickUp-integraties

Als u al een abonnement op Calendly hebt, kan overschakelen lastig zijn. Gelukkig kan ClickUp verbinding maken met alles, van CRM-systemen tot tools voor vergaderingen. Uw team kan zelfs Calendly in dezelfde werkruimte verbinden.

Importeer automatisch informatie over gebeurtenissen in ClickUp wanneer er een vergadering wordt gepland met de Calendly-integratie van ClickUp

Met de Calendly-integratie van ClickUp kunt u uw bestaande planning integreren in een taakgerichte werkstroom. Wanneer Calendly-gebeurtenissen worden geboekt, worden de kalender en het taken dashboard van ClickUp in realtime bijgewerkt.

Creëer automatiseringen rond Calendly-gebeurtenissen met de ClickUp + Calendly-integratie

Wanneer u Calendly integreert, werkt het ook goed samen met de geavanceerde automatisering van ClickUp. Stel dat er een interview of een strategische sessie is gepland via Calendly. Door een regel toe te voegen aan 'AI-agent starten' kunt u vooraf inzichten, onderzoek en zelfs een vergaderstrategie voorbereiden. Ja, op het moment dat dit gebeurt, wordt er direct tijd geblokkeerd in uw ClickUp-kalender.

Het is niet alleen het beste van twee werelden. Het is superkrachtig vergaderbeheer.

Maak een einde aan chaos in uw kalender en optimaliseer uitnodigingen voor vergaderingen met ClickUp

Calendly is een handige tool waarmee zowel u als uw genodigden controle hebben over het vinden van het juiste tijdstip voor een vergadering. Het vereenvoudigt het plannen en is gemakkelijk te gebruiken.

Het is ook snel toegankelijk en met wat begeleiding is het oplossen van problemen niet al te moeilijk. Maar afgezien van de basisboekingen kan het wat beperkt aanvoelen. Daarom is het beter om op zoek te gaan naar een meer complete installatie.

ClickUp is een uitstekende keuze. Het biedt naast slimme planning ook ingebouwde taakbeheer, AI, analyses en automatisering. Bovendien is er AI-gestuurde notitiefunctie en een speciale Calendly-integratie om alles gesynchroniseerd te houden.

Klaar om een einde te maken aan de chaos in uw kalender en uw vergaderbeheer naar een hoger niveau te tillen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!

Veelgestelde vragen

1. Kan ik Calendly gebruiken zonder een Google-account?

Zeker weten! Hoewel Calendly goed samenwerkt met Google, heb je geen Google-account nodig. Je kunt je aanmelden met elk e-mailadres, Outlook, iCloud, Yahoo of zelfs je eigen aangepaste domein, zoals ceo@myempire.com.

Kies gewoon uw e-mailadres, stel een wachtwoord in en u kunt aan de slag.

2. Is Calendly gratis te gebruiken?

Ja, Calendly heeft een gratis basisabonnement met één type gebeurtenis dat synchroniseert met uw kalender. Dit is een goede keuze als u alleen een eenvoudige manier nodig hebt om vergaderingen te boeken zonder al te veel installatie.

Dat gezegd hebbende, zijn de extra functies waarvoor het populair is, zoals meerdere soorten gebeurtenissen, links voor teamplanning of geautomatiseerde werkstromen, allemaal betaalde abonnementen.

3. Kan ik inloggen op meerdere Calendly-accounts?

Helaas niet vanuit hetzelfde tabblad in de browser. Calendly ondersteunt het wisselen van accounts niet op dezelfde manier als sommige andere apps.

Als het moet gebeuren, kunt u dit omzeilen door een incognito-venster of een andere browser voor elk account te gebruiken. Het is niet elegant, maar het werkt.