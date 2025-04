CRM-software evalueren: Sleutelcriteria en best practices

Uw verkoopteam verdrinkt in verspreide klantgegevens. De marketingafdeling weet niet welke leads hot zijn en welke koud. En uw ondersteunend personeel? Die worstelen met het samenvoegen van klantgegevens uit een dozijn verschillende spreadsheets.

Als dit dicht bij je startpagina staat, heb je dringend een effectieve CRM nodig. Dit betekent ook dat je de CRM-software goed moet evalueren.

De juiste CRM-oplossing doet meer dan contactgegevens opslaan: het wordt je centrale hub voor het beheren van relaties met klanten, het bijhouden van verkooppijplijnen en verkoopopbrengsten en het nemen van datagestuurde beslissingen. Daarom is een degelijke checklist voor CRM-evaluatie cruciaal voordat u de oplossing toewijst.

Laten we eens kijken naar de sleutelfactoren bij het evalueren van CRM-systemen om de perfecte oplossing voor uw bedrijf te vinden.

Zo doe je een effectieve evaluatie van CRM-software:

Bepaal uw zakelijke doelen en CRM-eisen

Maak een shortlist van CRM-opties op basis van sleutelcriteria zoals gebruiksgemak en integraties

Voer productdemo's en proefversies uit om de software uit eerste hand te ervaren

Verzamel feedback van uw team, dat het CRM dagelijks zal gebruiken

Bereken de totale eigendomskosten, inclusief verborgen kosten

Evalueer de reputatie van de leverancier en ondersteuningsmiddelen

Gebruik ClickUp het uniforme platform van ClickUp, dat CRM combineert met projectmanagement, e-mailbeheer, dashboards en meer onder één dak

Maak gebruik van ClickUp's aanpassingen en automatisering om werkstromen te verbeteren

Wat is CRM evaluatie?

CRM-evaluatie zorgt ervoor dat u in staat bent om relaties met klanten effectief te beheren. Laten we dit proces eens van dichtbij bekijken.

Definitie en doel van CRM-evaluatie

CRM-evaluatie is het proces van het beoordelen van verschillende CRM-softwareopties om de oplossing te vinden die het beste voldoet aan uw zakelijke behoeften. Hierbij worden functies, bruikbaarheid, kosten en betrouwbaarheid van de leverancier geanalyseerd om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing aansluit bij uw doelen voor klantbeheer, verkoop en marketingcampagnes.

Het doel is om ervoor te zorgen dat de gekozen CRM-software de werkstroom van je team ondersteunt verbetert de klantbetrokkenheid en zorgt voor meetbare resultaten.

👀 Wist u dat? Het verbeteren van de klantervaring is de hoogste prioriteit voor 75% van de bedrijven investeert in CRM. Ze willen ook hun eigen efficiëntie verhogen met CRM-software. Het is een win-win situatie)

Het belang van het kiezen van de juiste CRM voor uw business

Het kiezen van de juiste CRM-oplossing is als het aannemen van de perfecte werknemer - het moet uw leven makkelijker maken, niet moeilijker. Het leidt ook tot:

Het verbeteren van klantrelaties: Helpt u uw klanten beter te begrijpen, interacties te personaliseren en sterkere relaties op te bouwen

Helpt u uw klanten beter te begrijpen, interacties te personaliseren en sterkere relaties op te bouwen Verkoopprocessen stroomlijnen: Organiseert leads, automatiseert verkoopprocessen en biedt inzicht in klantgedrag

Organiseert leads, automatiseert verkoopprocessen en biedt inzicht in klantgedrag Klantenservice verbeteren: Hiermee kunt u interacties met klanten bijhouden, problemen efficiënt oplossen en gepersonaliseerde ondersteuning bieden, wat leidt tot een hogere klanttevredenheid

Hiermee kunt u interacties met klanten bijhouden, problemen efficiënt oplossen en gepersonaliseerde ondersteuning bieden, wat leidt tot een hogere klanttevredenheid Verbetert de veiligheid van gegevens: Biedt een veilig platform voor het opslaan en beheren van gevoelige klantgegevens en beschermt deze tegen onbevoegde toegang

Biedt een veilig platform voor het opslaan en beheren van gevoelige klantgegevens en beschermt deze tegen onbevoegde toegang Winstgevendheid verhogen: Verbetert klantbehoud, verhoogt de verkoop en vereenvoudigt processen

Verbetert klantbehoud, verhoogt de verkoop en vereenvoudigt processen Concurrentievoordeel verkrijgen: Geeft u een aanzienlijk voordeel door u in staat te stellen superieure klantervaringen te bieden en datagestuurde beslissingen te nemen

Sleutelcriteria voor de evaluatie van CRM-software

Door meerdere opties voor CRM-software te evalueren, voorkomt u kostbare mismatches. Er is geen standaardoplossing, dus moet u rekening houden met de onderstaande evaluatiecriteria voor CRM:

1. Gebruiksgemak en gebruikersinterface

Een CRM-platform moet uw werk vereenvoudigen, niet ingewikkelder maken.

Als je verkoopteam bijvoorbeeld moeite heeft met het bijhouden van leads, zoek dan een CRM met drag-and-drop pipelines of visuele dashboards. Zoek naar intuïtieve interfaces die minimale training vereisen, zodat teams moeiteloos kunnen navigeren. Daarom aanpasbare CRM-software wordt een krachtige oplossing.

Hier zijn enkele dingen die je moet vragen tijdens een CRM-demo:

Kan het interacties en communicatie via meerdere kanalen bijhouden?

Beschikt de oplossing over functies voor het automatiseren van prospectverkenning en leadkwalificatie?

Welke mogelijkheden biedt de oplossing voor lead-nurturing?

Verliest uw team tijd met het schakelen tussen tools? Een CRM dat integreert met uw e-mailplatform (bijv. Gmail of Outlook), marketingsoftware of boekhoudprogramma's (zoals QuickBooks) kan workflows centraliseren en handmatige gegevensoverdracht elimineren.

Dingen waar je op moet letten:

Welke integratiemogelijkheden zijn ingebouwd?

Integreert de oplossing met andere platforms om de communicatie en het delen van gegevens te stroomlijnen?

Hoe gaat de CRM om met datasynchronisatie en consistentie tussen meerdere databronnen?

Kies een systeem met krachtige API's of kant-en-klare integraties om de activiteiten te stroomlijnen.

3. Aanpassingsopties voor zakelijke behoeften

Als uw bedrijf unieke statistieken of workflows bijhoudt, dan is een one-size-fits-all CRM niet voldoende. Instance, een makelaarskantoor kan aangepaste velden nodig hebben voor details van eigendommen, terwijl een e-commerce bedrijf prioriteit kan geven aan het bijhouden van bestellingen.

Functies om op te letten:

Hoe is het platform geoptimaliseerd voor uitbreidbaarheid en aanpassingen?

Hoe gemakkelijk kan het platform worden uitgebreid met integraties en plugins van derden?

Welke ondersteuning en middelen zijn beschikbaar voor het bouwen en onderhouden van aanpassingen en extensies?

Selecteer een CRM waarmee je velden, rapporten en workflows kunt aanpassen aan je behoeften.

4. Schaalbaarheid en flexibiliteit voor toekomstige groei

De groei van uw business kan hard aankomen als uw CRM niet meegroeit. Bijvoorbeeld, als je team uitbreidt van 10 naar 50 gebruikers, moet je CRM de toegenomen belasting aankunnen zonder problemen met de prestaties. Kies voor platforms die gelaagde abonnementen bieden om functies mee te schalen met de groei van je bedrijf.

Stel de volgende vragen:

Kan het hoge prestaties en betrouwbaarheid handhaven tijdens piekgebruik?

Biedt het flexibele prijsabonnementen die kunnen meegroeien met uw behoeften?

Hoe gemakkelijk kunnen extra functies of modules worden toegevoegd als uw eisen veranderen?

5. Automatisering en workflowbeheer

Handmatige taken zoals het verzenden van follow-up e-mails of het toewijzen van leads kunnen tijd kosten en tot fouten leiden. Een CRM met automatiseringsfuncties kan automatisch nieuwe leads toewijzen aan verkoopvertegenwoordigers of herinneringen sturen voor achterstallige taken.

Zoek naar systemen die repetitief werk verminderen en je team gefocust houden op wat belangrijk is.

Overweeg de volgende vragen:

Doet de oplossing aan auto-populatie van records en formulieren?

Kan het garanderen dat contactgegevens accuraat zijn?

Hoe verhoogt de oplossing de productiviteit van de verkoop? Kan het de levering van informatie over bedrijven en beïnvloeders in zijn dashboards automatiseren?

6. Rapportage en analyse

Als u niet zeker weet waar uw verkooppijplijn lekt, kunnen robuuste rapportagetools helpen.

Een CRM met visuele rapportages en trendanalyses kan knelpunten aan het licht brengen, zoals vertraagde follow-ups of lage conversiepercentages. Zoek naar aanpasbare rapportages en dashboards die bruikbare inzichten bieden om de besluitvorming te verbeteren.

Hier zijn enkele dingen die je moet controleren:

Biedt het aanpasbare dashboards voor realtime inzichten?

Kan het gedetailleerde rapporten genereren over verkoop-, marketing- en klantenserviceactiviteiten?

Hoe robuust zijn de rapportage- en analysemogelijkheden met betrekking tot casemanagement en selfservice?

Biedt het voorspellende analyses om toekomstige prestaties te voorspellen?

7. Veiligheid en compliance van gegevens

Stel je voor dat je gevoelige klantgegevens verliest door een inbraak - een nachtmerriescenario. Een CRM met encryptie, veilige opslagruimte in de cloud en naleving van regelgeving zoals GDPR of HIPAA zorgt ervoor dat uw gegevens veilig blijven.

Controleer ook het volgende:

**Stelt deze oplossing ons in staat om te voldoen aan onze vereisten op het gebied van regelgeving en compliance?

Kan deze oplossing voldoen aan onze vereisten voor veiligheid en privacy van gegevens?

Biedt deze oplossing de governance tools die we nodig hebben?

Platformen zoals Microsoft Dynamics of ClickUp bieden ingebouwde compliance tools voor gemoedsrust.

8. Mobiele toegankelijkheid

Uw verkoopteam zou niet moeten wachten tot ze weer achter hun bureau zitten om een deal bij te werken. Met een mobiel CRM kunnen ze gesprekken registreren, klantgegevens controleren of deals sluiten. Dit is vooral handig voor teams op het veld of voor werk op afstand.

Let op het volgende:

Hoe consistent zijn de desktop en mobiele interfaces?

Heeft de oplossing offline mobiele mogelijkheden?

9. Klantenservice en trainingsbronnen

Zelfs het beste CRM kan overweldigend aanvoelen zonder ondersteuning. Als uw team bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met problemen bij de installatie, kan een CRM met 24/7 live chatten of een speciale accountmanager problemen snel oplossen.

Zorg ervoor dat je specifieke informatie vraagt over het volgende:

Biedt het een gecentraliseerd platform voor het beheren van vragen van klanten en ondersteuningstickets?

Biedt de oplossing zelfbedieningsopties voor klanten, zoals kennisbanken of chatbots?

Biedt het een uitgebreide onboarding en training voor uw team? Hoe lang duurt het meestal om het systeem in gebruik te nemen?

Voor een soepele overgang moet u op zoek gaan naar platforms die onboardingsessies, tutorials en een snel ondersteuningsteam bieden.

🧠 Leuk weetje: Voordat CRM-systemen bestonden, vertrouwden verkopers op Rolodexen en index kaarten om klantgegevens te beheren - en je kunt deze uitvinding uit 1950 vandaag de dag nog steeds kopen op Amazon, wat bewijst dat sommige klassiekers nooit uit de mode raken!

Stappen voor het evalueren en vergelijken van CRM-software

CRM-software vergelijken vereist een gestructureerde aanpak. Hier volgt een stap-voor-stap aanpak om uw CRM selectieproces te begeleiden:

Stap 1: Identificeer de doelen en vereisten van uw business

Zonder een duidelijk inzicht in uw doelstellingen loopt u het risico een CRM te kiezen dat uw pijnpunten niet aanpakt.

Een voorbeeld: een CRM met geavanceerd pijplijnbeheer wordt essentieel als uw grootste uitdaging het ongeorganiseerd bijhouden van leads is. Deze stap zorgt ervoor dat uw keuze aansluit bij specifieke behoeften, zoals het verbeteren van de productiviteit van de verkoop, het verbeteren van klantenservice of het stroomlijnen van communicatie.

Stap 2: Maak een shortlist van CRM-opties op basis van sleutelcriteria

De CRM-markt is enorm, met oplossingen die variëren van basistools tot complexe platforms. Beperk de opties op basis van de grootte van uw business, uw sector en uw doelen. Dit bespaart u tijd en zorgt ervoor dat u zich concentreert op de meest relevante keuzes.

Een klein bedrijf kan bijvoorbeeld de voorkeur geven aan betaalbaarheid en gebruiksgemak, terwijl een grotere onderneming geavanceerde analyses en schaalbaarheid nodig heeft. Deze stap is essentieel om beslismoeheid te verminderen en ervoor te zorgen dat u alleen die CRM's evalueert die echt voldoen aan uw behoeften.

Stap 3: Productdemo's en proefversies uitvoeren

Een CRM kan er op papier geweldig uitzien, maar de bruikbaarheid en effectiviteit kunnen alleen worden beoordeeld door praktijkervaring.

Door demo's en proefversies uit te voeren, kunt u functies zoals navigatie, rapportage en integraties in echte situaties verkennen. Door bijvoorbeeld de mobiele app van een CRM te testen, kunt u zien of deze voldoet aan de behoeften van uw mobiele verkoopteam.

Stap 4: Verzamel feedback van eindgebruikers

Uw team gebruikt het CRM dagelijks, dus hun inbreng is cruciaal. Verkoopmedewerkers kunnen problemen als een onhandige interface naar voren brengen, terwijl ondersteuningsteams van de klantenservice specifieke functies nodig hebben voor case management.

Het betrekken van eindgebruikers bevordert de buy-in en zorgt voor een vlottere adoptie na de implementatie. Bovendien helpt het om potentiële uitdagingen voor gebruikers vroegtijdig te identificeren, waardoor weerstand wordt verminderd en adoptiepercentages worden verhoogd.

Stap 5: Totale eigendomskosten (TCO) berekenen

De stickerprijs van een CRM verbergt vaak extra kosten zoals implementatie, training en premium functies.

Een CRM kan bijvoorbeeld extra kosten in rekening brengen voor analysetools of API-integraties. Het berekenen van de TCO zorgt ervoor dat je realistisch budgetteert en onverwachte uitgaven vermijdt. Een grondige berekening voorkomt overbesteding en zorgt ervoor dat je de volledige financiële toewijzing kent.

Stap 6: Evalueer de reputatie en ondersteuning van de leverancier

Een CRM is zo goed als het bedrijf erachter.

Evalueer potentiële CRM-verkopers en hun beoordelingen, casestudy's en kwaliteit van ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat u in zee gaat met een betrouwbare provider. Een voorbeeld: een CRM met 24/7 ondersteuning en een sterke gebruikersgemeenschap kan het oplossen van problemen vereenvoudigen.

Stap 7: Neem de uiteindelijke beslissing en plan de implementatie

De juiste CRM kiezen is nog maar het begin. Een goed geplande implementatie, inclusief gegevensmigratie, teamtraining en installatie van werkstromen, zorgt voor een soepele overgang.

Bepaal hoe klantgegevens worden geïmporteerd om downtime of verlies tijdens de overstap te voorkomen. Het idee is om implementatieproblemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de CRM vanaf de eerste dag waarde levert.

Tot slot moet u zich richten op hoe goed het CRM aansluit op uw verkoopprocessen en -processen klantenbeheer doelen. Een goed CRM-systeem slaat niet alleen klantgegevens op, maar stelt uw verkoopprofessionals ook in staat om deals sneller te sluiten, pijplijnen effectiever bij te houden, en de samenwerking te verbeteren tussen afdelingen.

💡Pro Tip: Zorg ervoor dat uw klantenlijsten redundant zijn met behulp van een cloud-gebaseerd CRM-systeem dat automatisch dubbele invoer verwijdert en nauwkeurige rapportages uitvoert op basis van functieoverschrijdende gegevens.

📮ClickUp Insight: Over 43% van de werknemers verstuurt dagelijks 0-10 berichten . Hoewel dit duidt op meer gerichte of weloverwogen gesprekken, kan het ook duiden op een gebrek aan naadloze samenwerking, waarbij belangrijke gesprekken elders plaatsvinden (zoals e-mail).

Om onnodig platformhoppen en contextwisselen te voorkomen, heb je een alles-in-één app nodig voor werk, zoals ClickUp combineert projecten, kennis en chatten op één plek - allemaal aangedreven door AI die je helpt efficiënter te werken.

Hulpmiddelen en hulpmiddelen voor CRM-systeemevaluatie

De juiste tools en hulpmiddelen kunnen een ontmoedigend CRM-evaluatieproces veranderen in een goed geïnformeerd en efficiënt besluitvormingsproces, waardoor u tijd, geld en mogelijke kopzorgen bespaart.

Hier zijn enkele van de tools die u het meest waardevol zult vinden:

Vergelijkingswebsites en beoordelingsplatforms (bijv.: G2, Capterra)

Vertrouw niet alleen op de beloften van CRM-verkopers: vergelijkingswebsites zoals G2 en Capterra bieden inzichten uit de echte wereld van gebruikers die het pad hebben bewandeld dat u gaat bewandelen. Deze platforms bieden zij-aan-zij vergelijkingen, geverifieerde beoordelingen van gebruikers en beoordelingen van voor- en nadelen en verborgen valkuilen

💡Pro Tip: Zoek naar CRM-verkoperbeoordelingen van vergelijkbare bedrijven om te zien hoe de CRM presteert in uw specifieke branche of gebruikssituatie.

Sjablonen en checklists voor de evaluatie van CRM-systemen

Sjablonen en checklists vereenvoudigen het evaluatieproces door het op te delen in uitvoerbare stappen. Deze hulpmiddelen helpen u om prioriteiten te stellen, opties te vergelijken en ervoor te zorgen dat er geen kritieke functie of functionaliteit over het hoofd wordt gezien.

Veel sjablonen bevatten zelfs scoresystemen om CRM-oplossingen objectief te kunnen beoordelen. Pas deze sjablonen aan aan uw unieke bedrijfsprocessen voor een evaluatie op maat.

Voordat u een CRM-tool toewijst, is het van vitaal belang om input te verzamelen van uw team en bestaande klanten. Tools zoals enquêtes en formulieren voor klantenfeedback kunnen waardevolle inzichten verschaffen in welke functies uw team nodig heeft en wat uw klanten verwachten.

Deze tools zorgen ervoor dat uw CRM voldoet aan de interne operationele behoeften en de klantervaring verbetert.

Een CRM is een investering en het is cruciaal om het rendement op investering (ROI) te begrijpen.

Hulpmiddelen voor kosten-batenanalyse kunnen u helpen bij het berekenen van de initiële kosten en de voordelen op lange termijn, zoals verhoogde efficiëntie, hogere verkoopconversies en verbeterde klantenbinding.

Veelvoorkomende fouten die u moet vermijden bij CRM-evaluatie

Als u deze veelgemaakte fouten vermijdt bij het opstellen van uw checklist voor CRM-eisen, kunt u dure misstappen voorkomen en ervoor zorgen dat u een CRM kiest dat uw bedrijfsdoelstellingen echt ondersteunt.

1. Feedback van gebruikers negeren tijdens evaluatie ❌

Uw teams zijn de belangrijkste gebruikers van het CRM, dus hun feedback is van onschatbare waarde. Het negeren van hun inbreng leidt vaak tot weerstand tijdens de implementatie en een lage acceptatiegraad.

Hoe dit te voorkomen: Betrek uw team er in een vroeg stadium bij en vraag hen naar hun pijnpunten met de huidige tools en welke functies zij het meest nuttig vinden. Een CRM dat uw team enthousiast maakt, zal de productiviteit verhogen en betere resultaten opleveren.

2. Het belang van gegevensmigratie over het hoofd zien ❌

Overstappen naar een nieuwe CRM is niet alleen een kwestie van een nieuwe tool, maar ook van het naadloos migreren van bestaande gegevens. Het over het hoofd zien van de complexiteit van gegevensmigratie kan resulteren in gegevensverlies, duplicatie of onnauwkeurigheden die de werkstromen verstoren.

Hoe dit te voorkomen: Evalueer de migratieondersteunende diensten van het CRM en zorg ervoor dat het uw gegevensformaten en -volumes aankan zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

3. De behoefte aan training en inwerkprogramma's onderschatten ❌

Hoe intuïtief een CRM ook lijkt, een gebrek aan goede training kan leiden tot onderbenutting of zelfs het niet gebruiken ervan. Veel Business bedrijven onderschatten de tijd en middelen die nodig zijn om hun teams effectief in te werken.

Hoe dit te voorkomen: Kies een CRM dat uitgebreide trainingsmogelijkheden biedt, zoals tutorials, webinars en ondersteuning, zodat je team meteen aan de slag kan

4. Alleen focussen op kosten in plaats van op functies ❌

Hoewel kosten essentieel zijn, leidt het kiezen van de goedkoopste optie vaak tot het kiezen van een CRM dat niet is afgestemd op uw behoeften op de lange termijn. Een goedkope CRM zonder schaalbaarheid of essentiële functies kan u uiteindelijk meer kosten aan verloren productiviteit en frequente upgrades.

Hoe los je dit op: Richt je in plaats daarvan op de totale eigendomskosten (TCO), waarbij je rekening houdt met functies, integraties en toekomstige schaalbaarheid om er zeker van te zijn dat je investeert in een oplossing die meegroeit met je bedrijf.

Casestudie: Hoe ClickUp CRM-functies integreert

Business bedrijven worstelen vaak met silo tools, onsamenhangende workflows en schaalbaarheidsproblemen bij het evalueren van verschillende CRM oplossingen. ClickUp lost deze uitdagingen op door de essentiële functies van CRM te combineren met een holistische benadering van werkbeheer. Hierdoor is het een hulpmiddel van onschatbare waarde voor bedrijven die hun activiteiten willen stroomlijnen, hun samenwerking willen verbeteren en hun productiviteit willen maximaliseren.

ClickUp CRM Software voor projectmanagement Software voor CRM-projectmanagement van ClickUp is een uniform platform voor het beheer van klantrelaties van begin tot eind.

Beheer alles van verkooppijplijnen, klantenbetrokkenheid en bestellingen met ClickUp CRM Software voor projectmanagement

Traditionele CRM's richten zich vaak alleen op klantgegevens en verkooppijplijnen en vereisen aanvullende tools voor projectmanagement, samenwerking en het bijhouden van taken. CRM in ClickUp elimineert deze versnippering door een alles-in-één platform te bieden waar teams alles kunnen beheren, van leadgeneratie en leadbeheer tot ondersteuning na verkoop, zonder van tool te hoeven wisselen.

ClickUp Dashboards

Voorbeeld, ClickUp Dashboards consolideren sleutelcijfers zoals leadconversies, waarde van deals en teamprestaties in één weergave, zodat besluitvormers real-time voortgang kunnen bijhouden.

Visualiseer uw productiviteit met gepersonaliseerde ClickUp Dashboards

Deze holistische aanpak vermindert inefficiënties en stelt bedrijven in staat om klantrelaties te beheren binnen bredere organisatorische doelen en doelstellingen.

Optimaliseer uw CRM door de best practices te leren voor het creëren van een uitgebreid ClickUp Dashboard weergave.

ClickUp aangepaste velden

Voeg contactinformatie over clients toe, bewaak scrumpunten en pas vervolgkeuzemenu's aan met ClickUp Aangepaste velden

Geen twee bedrijven zijn hetzelfde en ClickUp erkent dit door ongeëvenaarde aanpassingsopties aan te bieden. ClickUp aangepaste velden stelt bedrijven in staat om specifieke datapunten bij te houden die relevant zijn voor hun branche, zoals dealfases, contractverlengingsdata of klanttevredenheidsscores.

ClickUp kant-en-klare sjablonen

Bovendien bieden de kant-en-klare sjablonen van ClickUp een vliegende start voor het creëren van op maat gemaakte workflows.

Ontvang gratis sjabloon

Bijvoorbeeld de ClickUp CRM sjabloon is ontworpen om u te helpen moeiteloos leads en kansen bij te houden via aanpasbare pijplijnen, alle contactgegevens in één georganiseerde database te bewaren en taken te prioriteren per fase in de verkoop voor een effectiever beheer.

Het stelt bedrijven van elke grootte in staat om relaties met klanten efficiënt en effectief te beheren.

Gebruik daarnaast de ClickUp sjabloon voor verkoop-CRM en ClickUp CRM sjabloon voor beginners om leads te beheren en bij te houden en verkoopkansen te visualiseren in een verkooptrechter.

ClickUp helpt ons bij het organiseren van onze product- en functie-routekaart, zodat we gemakkelijk nieuwe functies en functionaliteiten aan klanten kunnen introduceren en voortdurend kunnen controleren hoe we voortgang boeken ten opzichte van onze doelen. Uiteindelijk is ons belangrijkste doel om betere producten voor onze klanten te maken, en ClickUp helpt ons om dat te doen. _ClickUp helpt ons om de verkoopkansen in een funnel te organiseren

Nick Foster, Directeur Product bij Lulu Press

ClickUp Automatiseringen

Handmatige processen kunnen activiteiten vertragen en fouten introduceren, vooral in verkoop en klantenbeheer. ClickUp Automatiseringen stelt u in staat om repetitieve taken te elimineren, zoals het bijwerken van leads statussen of het verzenden van follow-up e-mails.

Verminder handmatig werk en verbeter verkoopautomatisering met ClickUp Automatisering

Een verkoopmanager kan bijvoorbeeld een automatisering instellen om het team te waarschuwen wanneer een deal met hoge waarde een kritieke fase bereikt, zodat er tijdig actie wordt ondernomen.

🧠 Leuk weetje: 96% van de deelnemers in een onderzoek zijn het erover eens dat nauwkeurige CRM-gegevens de conversieratio's kunnen verbeteren.

ClickUp integraties

Een van de grootste obstakels bij het invoeren van een nieuw CRM is ervoor zorgen dat het soepel integreert met bestaande systemen. ClickUp integraties stellen u in staat verbinding te maken met tools zoals Salesforce, HubSpot, Slack en Google Werkruimte.

Breng meer dan 1000 apps en tools samen met behulp van ClickUp integraties

Bijvoorbeeld, marketing teams kunnen ClickUp synchroniseren met e-mail platforms om bij te houden CRM-campagne prestaties, terwijl verkoopteams kunnen integreren met communicatietools om interacties met clients te stroomlijnen.

ClickUp Software voor projectmanagement voor verkoop

Beheer alles, van het inwerken van klanten tot het bijhouden van leads, met de Software voor projectmanagement voor de verkoop van ClickUp

Ook, ClickUp Software voor projectmanagement in de verkoop is een krachtige optie die naadloos integreert met verkoopmanagement. Het combineert CRM-functies met het bijhouden van verkooppijplijnen, automatisering van taken en realtime dashboards, zodat uw team alles heeft wat het nodig heeft om sneller deals te sluiten.

Het modulaire ontwerp van ClickUp maakt het ideaal voor bedrijven in elke fase van hun groei. Startups kunnen beginnen met basis-CRM functionaliteiten en naargelang hun behoeften uitbreiden met functies zoals geavanceerde automatisering of gedetailleerde analyses.

ClickUp Brein

Wat is er nog meer? ClickUp's in-house AI assistent, ClickUp Brein helpt teams slimmer te werken, niet harder.

Wanneer u wordt geconfronteerd met een creatief blok, genereer dan ideeën met ClickUp Brain

Van het prioriteren van taken tot het genereren van bruikbare inzichten, de AI-functies zorgen ervoor dat bedrijven zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is: het opbouwen van sterke relaties met klanten, het verbeteren van de klanttevredenheid en het stimuleren van groei.

Quick Hack: Gebruik ClickUp Brain om rolspecifieke uitgangspunten voor klantensucces te genereren: verkoopteams kunnen follow-ups opstellen, marketing kan campagne-ideeën schetsen en teams voor klantensucces kunnen een persoonlijk abonnement plannen.

Kies de juiste CRM door ClickUp te kiezen

De juiste CRM kiezen is niet alleen het afvinken van een checklist van CRM-componenten en waardevolle functies - het gaat erom een tool te vinden die naadloos aansluit op uw bedrijfsdoelen, uw team sterker maakt, sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) laat bijhouden en meegroeit met uw groei.

ClickUp is niet alleen een uitstekende CRM, het is de alles-in-één app voor werk. Het combineert projectmanagement, kennisbeheer en chatten in één krachtig platform, allemaal ondersteund door AI om u te helpen sneller en slimmer te werken.

Door voor ClickUp te kiezen, investeert u in een oplossing die met uw bedrijf meegroeit, uw activiteiten vergemakkelijkt, het draagvlak onder gebruikers vergroot en ervoor zorgt dat uw team is uitgerust om uitzonderlijke klantervaringen te leveren. Probeer ClickUp vandaag uit!