10 beste AI-software voor klantensucces voor 2025

Succes voor de klant gaat verder dan het beantwoorden van vragen, het gaat om het opbouwen van sterke relaties en het voorkomen van churn. Maar naarmate bedrijven groter worden, wordt het beheren van groeiende klantbehoeften een uitdaging. AI in klantenservice helpt teams taken te automatiseren, behoeften van klanten te voorspellen en proactieve ondersteuning te bieden die de betrokkenheid vergroot zonder de menselijke maat te verliezen. ClickUp brengt bijvoorbeeld AI-gestuurde automatisering in project- en klantmanagement, zodat teams hun workflows kunnen stroomlijnen en hun samenwerking kunnen verbeteren - alles op één plek.

Dit zijn de 10 beste AI-tools om werkstromen te stroomlijnen, retentie te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen. Laten we erin duiken!

⏰ 60-seconden samenvatting

Hier is een overzicht van de 10 beste AI-softwaretools voor klantensucces die vandaag beschikbaar zijn:

ClickUp: Het beste voor AI-gestuurd projectmanagement en samenwerking Klantensucces: AI is het beste voor het voorspellen van klantverloop Custify: Beste voor het verhogen van klanttevredenheid in realtime Totango: Beste voor Agile beheer van klantsucces ClientSuccess: Beste voor eenvoudig maar krachtig klantsucces Intercom: Beste AI-tool voor klantbetrokkenheid Zendesk: Beste voor klantenservice Userpilot: Beste voor gepersonaliseerde inwerkervaring HubSpot: Beste voor betere relaties met klanten GainSight: Het beste voor diepgaander productgebruik en klanttevredenheid

Voordelen van het gebruik van AI voor klantensucces

**Wist u dat? 79% van de leiders is van mening dat invoering van AI cruciaal is en bepaalt of een bedrijf floreert of achterop raakt.

AI helpt zelfs de best presterende teams voor klantensucces om groei te stimuleren. Dit is hoe:

1. Telkens weer uitzonderlijke klantervaringen leveren

AI in het succes van klanten kan gegevens analyseren en inzichten krijgen in de behoeften, voorkeuren en verwachtingen van klanten. Dit helpt bedrijven om aanbevelingen te personaliseren en proactief te ondersteunen. AI stroomlijnt het oplossen van problemen door integratie met backendsystemen.

Met generatieve AI kunnen bedrijven warme, vriendelijke, consistente interacties creëren die vertrouwen opbouwen. Digitale AI-agenten verkorten ook de wachttijden en bieden bijna onmiddellijke ondersteuning die de klanttevredenheid verhoogt.

2. Verkrijg meer briljante inzichten met datagestuurde beslissingen

Traditionele data-analyse is traag en leidt vaak niet tot maximale inzichten in de klant. AI maakt snellere en nauwkeurigere gegevensanalyse mogelijk, waardoor bedrijven de behoeften van de klant voor kunnen blijven.

Door gesprekken en gedrag uit het verleden te verwerken, biedt AI bruikbare inzichten om de besluitvorming te sturen.

3. Laat uw agents gratis doen waar ze goed in zijn

Met AI die routinetaken afhandelt, zoals invoer van gegevens, triage van tickets en intelligente routering, kunnen uw agents zich richten op interacties met een hoge waarde, waardoor de productiviteit van uw agents verbetert klantenbinding . Hierdoor kunnen teams sterkere relaties opbouwen terwijl de AI repetitief werk aanpakt.

Op dezelfde manier kunnen gecentraliseerde klantprofielen de productiviteit verbeteren en de tijd die nodig is om tussen systemen te schakelen verminderen.

Tools voor voorspellende analyse identificeren klanten die het risico lopen om te veranderen, waardoor bedrijven snel kunnen handelen met aangepaste retentiestrategieën.

Door de behoeften van elke klant grondig te begrijpen, creëert AI een gevoel van verbinding, waardoor klanten zich gewaardeerd voelen. Dit leidt tot grotere tevredenheid, lagere opzegpercentages en meer herhaalopdrachten.

5. Schaal uw activiteiten sneller dan ooit

Naarmate bedrijven groeien, wordt het moeilijker om gepersonaliseerde klantenservice te bieden. AI is de sleutel tot het schalen van klantensucces zonder aan kwaliteit in te boeten. Met AI-gestuurde automatisering en software voor klantensucces teams kunnen een groeiend klantenbestand aan met behoud van persoonlijke service.

Plus, met de juiste SaaS CRM-software kan uw team zich richten op sleutelactiviteiten zoals het inwerken van klanten en accountbeheer, omdat AI repetitieve taken automatiseert.

Hoe AI kan helpen bij het creëren van een strategie voor klantsucces

AI kan de persoonlijke benadering die relaties met klanten bijzonder maakt niet vervangen, maar het kan wel uw dagelijkse workflows stroomlijnen.

AI automatiseert terugkerende Taken, beheert complexe processen en komt vroeg in actie. Je team bouwt relaties op terwijl AI tijdrovende taken beheert.

AI Taak Automatisering

Hier lees je hoe AI-tools je strategieën voor succes bij klanten een boost kunnen geven zonder de menselijke kant van relaties te overschaduwen:

Personalisatie verbeteren

AI analyseert klantgegevens om klantinteracties op maat te creëren - via e-mail, telefoontjes of andere contactmomenten - wat leidt tot betere ervaringen en meer tevredenheid. McKinsey rapporteert dat bedrijven die uitblinken in personalisatie, het volgende zien 40% meer omzet uit deze inspanningen.

Slimmere 24/7 ondersteuning bieden

In tegenstelling tot oudere, op regels gebaseerde bots, maken moderne AI-chatbots gebruik van machinaal leren en natuurlijke taalverwerking (NLP) om vragen van klanten te begrijpen en te beantwoorden. Ze ondersteunen 24/7, behandelen routinematige query's, verzamelen klantvoorkeuren en stellen relevante producten en diensten voor.

Stroomlijnen van onboarding en dagelijkse Taken

AI-tools kunnen taken zoals het opstellen van e-mails, het plannen van vergaderingen en het beheren van installatieprocessen automatiseren. Dit helpt om het inwerken van klanten te vereenvoudigen en waar nodig een persoonlijk tintje te geven. Het resultaat is een vlottere ervaring voor zowel je team als je klanten.

Wat moet je zoeken in AI voor software voor klantensucces?

De juiste oplossing moet het volgende bieden uitdagingen op het gebied van klantenservice activiteiten op te schalen en bruikbare inzichten te bieden. Dit is wat ik altijd in overweging neem bij het evalueren van AI voor succes bij de klant:

Natuurlijke taalverwerking (NLP): Ik zoek software met geavanceerde NLP om query's van klanten te begrijpen en er accuraat op te reageren, inclusief sentimentanalyse

Ik zoek software met geavanceerde NLP om query's van klanten te begrijpen en er accuraat op te reageren, inclusief sentimentanalyse Realtime analyse en rapportage: Ik geef de voorkeur aan software die real-time analyse biedt, zodat mijn team snel kan reageren op vragen van klanten feedback van klanten kan analyseren en uitdagingen op het gebied van klantenservice zonder enige vertraging kan aanpakken

Ik geef de voorkeur aan software die real-time analyse biedt, zodat mijn team snel kan reageren op vragen van klanten feedback van klanten kan analyseren en uitdagingen op het gebied van klantenservice zonder enige vertraging kan aanpakken Automatisering: De software moet reacties automatiseren met behulp van sjablonen voor klantenservice voor efficiënte maar gepersonaliseerde communicatie met klanten

De software moet reacties automatiseren met behulp van sjablonen voor klantenservice voor efficiënte maar gepersonaliseerde communicatie met klanten Integratie met meerdere kanalen: De tool moet soepel integreren met meerdere communicatiekanalen, zodat klanten een consistente ervaring hebben, ongeacht hoe ze communiceren

De tool moet soepel integreren met meerdere communicatiekanalen, zodat klanten een consistente ervaring hebben, ongeacht hoe ze communiceren Naadloze CRM-integratie: Ik kies altijd software die soepel integreert met mijn CRM en die tools biedt voor het beheer van klantgegevens of client management, zoals sjablonen voor klanttraject Proactief succes voor klanten: Uw AI moet het gedrag van klanten voorspellen, risicoklanten markeren en proactieve retentiestrategieën voorstellen

Ik kies altijd software die soepel integreert met mijn CRM en die tools biedt voor het beheer van klantgegevens of client management, zoals sjablonen voor klanttraject Gegevensveiligheid en compliance: Het is cruciaal om AI-platforms te kiezen die voldoen aan compliance-normen zoals GDPR en CCPA, zodat zowel klantgegevens als de reputatie van ons bedrijf worden beschermd

De 10 beste AI voor software voor klantensucces

Dit zijn mijn favoriete AI-tools voor klantensucces om dit jaar uw relaties met klanten en groei te stimuleren.

1. ClickUp (de beste voor AI-gestuurd projectmanagement en samenwerking)

Gebruik de 15+ Views in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Laten we beginnen met mijn favoriete tool- ClickUp !

Het is de alles app voor werk die het beheren van relaties met klanten en projecten naadloos laat verlopen. Of ik nu interacties met klanten bijhoud, taken opdeel of gegevens analyseer, ClickUp biedt oplossingen die gewoon zinvol zijn.

Zie client relaties in een oogopslag op ClickUp CRM Project Management Software

Bekijk relaties met klanten in één oogopslag in de ClickUp CRM Software voor projectmanagement

Een functie waar ik voortdurend op vertrouw is ClickUp's CRM-software voor projectmanagement . Het is de ultieme CRM-oplossing voor projectmanagement en samenwerking, die me helpt bij het beheren van verschillende aspecten van SaaS-klant succes .

De CRM functies van ClickUp bieden meer dan alleen het bijhouden van klantgegevens. Het biedt tools die relaties en werkstromen verbeteren. Ik gebruik het om accounts van meerdere clients bij te houden en te beheren met het ClickUp sjabloon voor klantensuccesplan .

Het helpt me ook bij het automatiseren van terugkerende taken zoals follow-up e-mails en status updates om tijd te besparen en consistentie te garanderen. Je kunt het ook integreren met andere tools, zoals e-mail, kalenders en marketingplatforms, voor een holistische weergave van klantgegevens.

📮ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwen voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Toch gaat bijna 60% van hun werkdag verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie.

Met ClickUp komen uw projectmanagement, messaging, e-mails en chats samen op één plek! Het is tijd om te centraliseren en energie te geven!

Pas uw werkstroom voor klantensucces aan met ClickUp Software voor projectmanagement voor klantenservice

Ook de ClickUp Software voor projectmanagement voor klantenservice vereenvoudigt ondersteuningsprocessen en verbetert de klanttevredenheid. Naast andere functies kunt u het gebruiken om supporttickets bij te houden en te beheren, van verzenden tot oplossen.

ClickUp AI Notetaker: Mis nooit meer een sleutelinzicht in de klant ClickUp AI notetaker is een game-changer voor customer success teams. Het neemt automatisch vergaderingen met klanten op, transcribeert ze en vat ze samen, zodat er geen belangrijk detail verloren gaat.

💡 Gebruik het om:

Aantekeningen van klantvergaderingen in realtime vastleggen en uitvoerbare samenvattingen genereren

Synchroniseer sleutelacties in werkstromen voor succes bij de klant

Handmatig aantekeningen maken verminderen zodat teams zich kunnen richten op klantbetrokkenheid

Door documentatie te automatiseren, helpt ClickUp AI Notetaker teams om nauwkeurige dossiers bij te houden, effectief op te volgen en datagestuurde beslissingen te nemen om relaties met klanten te verbeteren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-866-1400x1003.png ClickUp Brein /%img/

Automatiseer relaties met klanten met ClickUp Brain

Deze AI-geschikte schrijfassistent helpt u bij het automatiseren van terugkerende taken en het genereren van aantekeningen voor klanten, e-mailreacties en statusrapporten om een eersteklas servicekwaliteit en klantbetrokkenheid te behouden.

In plaats van vanaf nul te beginnen, kunt u de meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen van ClickUp bekijken.

Voorbeeld ClickUp sjabloon voor klantenservicemanagement laat u clients, feedback en prioriteiten efficiënt organiseren op één centrale locatie, bijhouden klantinspanning en beoordelingen van klanttevredenheid, partners beheren of moeiteloos samenwerken met teams aan tickets en oplossingen.

ClickUp biedt ook sjablonen met AI-prompts voor gebieden als klantervaring, KPI's en CRM, beheer van klantlevenscycli , succes van de client, klanttraject en meer.

_ClickUp helpt ons bij het organiseren van onze product- en functie-routekaart, zodat we gemakkelijk nieuwe functies en functionaliteiten aan klanten kunnen introduceren en voortdurend kunnen controleren hoe we voortgang boeken ten opzichte van onze doelen. Uiteindelijk is ons belangrijkste doel om betere producten voor onze klanten te maken en ClickUp helpt ons om dat te doen Nick Foster , Directeur Product bij Lulu Press

ClickUp beste functies

Belangrijke projectgegevens bijhouden met aangepaste velden

Breng klanttrajecten in kaart om touchpoints en potentiële wrijvingen te identificeren

Een effectief abonnement op klantensucces opstellen en communiceren met deClickUp sjabloon voor klantsuccesplan Identificeer snel de redenen voor problemen van klanten zodat u effectieve oplossingen kunt ontwikkelen met deClickUp sjabloon voor klantprobleemstelling. Deze sjabloon kan ook worden geïntegreerd met ClickUp Brain om het beheer van het succes van de klant te vereenvoudigen



ClickUp beperkingen

ClickUp's leercurve kan steil zijn door een overvloed aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker ClickUp AI Notetaker: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor slechts $6/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Visualiseer de sleutelcijfers voor succes bij de klant (bijv. klanttevredenheid, opzegpercentage, oplostijd) met de functie Dashboard van ClickUp. Dit biedt waardevolle inzichten in de prestaties van teams en de algehele gezondheid van klanten.

2. AI voor klantensucces (het beste voor het voorspellen van klantchurn)

via ChurnZero ChurnZero's AI-software voor klantensucces gaf me een volledige weergave van de levenscyclus van de klant. Het verzamelt alle klantgegevens op één plek, biedt gezondheidsscores, voorspelt vernieuwingen en automatiseert Taken.

De integratie van OpenAI's generatieve AI lost twee grote hindernissen op: content aanmaken en brainstormen over strategieën.

Customer Success AI beste functies

Verkrijg churn-scores voor clients om tevreden accounts te identificeren en accounts die aandacht nodig hebben

Creëer onbeperkte klantsegmenten om gebruikspatronen te analyseren en op maat aan te passen

Geautomatiseerde waarschuwingen en acties instellen die worden getriggerd door specifieke fasen in het klanttraject, zoals onboarding of wijzigingen in klantgegevens

Customer Success AI limieten

Teamleden taggen en realtime interacties worden niet ondersteund

Voor het verwijderen van accounts van klanten moet contact worden opgenomen met het team van de klantenservice

Prijzen voor Customer Success AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Customer Success AI

G2: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

👀 Wist u dat? Met AI-hulpprogramma's voor sentimentanalyse kan feedback van klanten in realtime worden geanalyseerd, waardoor bedrijven potentiële problemen kunnen identificeren en aanpakken voordat ze escaleren.

2. Custify (Beste voor het in realtime verhogen van de klanttevredenheid)

via Bewaren Ik ontdekte dat Custify een AI-software voor klantensucces is die de klanttevredenheid verbetert en het aantal opzeggingen in realtime vermindert. Het helpt SaaS-bedrijven hun customer lifetime value te verhogen met een gestroomlijnde, datagestuurde aanpak.

Custify centraliseert klantgegevens, waardoor engagement bijhouden voor CSM's naadloos verloopt. Het platform stelt teams ook in staat om workflows te automatiseren door playbooks aan te maken, zoals het automatisch verzenden van e-mails, het toewijzen van accounts en het opnieuw betrekken van klanten met een lage betrokkenheid.

Custify beste functies

Aangepaste KPI-dashboards voor het bijhouden van gezondheidsscores en het identificeren van risico's op churn

Maak gebruik van 360 weergaven van klanten voor een eenduidig perspectief op klantgegevens, met upselling-mogelijkheden voor groei

Profiteer van geavanceerde analyses voor het bijhouden van kosten voor klantenwerving, CSM-activiteiten en meer

Custify limieten

Biedt beperkt helpmateriaal in de ondersteuningssectie

Ontbreekt aan geavanceerde activiteit bijhouden en dashboardanalyses

Custify prijzen

Aangepaste prijzen

Custify beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (370+ beoordelingen)

4.7/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (110+ beoordelingen)

3. Totango (het beste voor Agile beheer van klantensucces)

via Totango Business met terugkerende inkomsten hebben schaalbare tools voor klantensucces nodig. En ik vind het leuk dat Totango modulaire mogelijkheden biedt, zodat bedrijven zich kunnen aanpassen aan hun huidige behoeften en tegelijkertijd een abonnement kunnen nemen op toekomstige groei.

Het platform maakt gebruik van SuccessBLOCs: kant-en-klare, aanpasbare sjablonen voor succesprogramma's boordevol best practices en inzichten van experts. U kunt beginnen met een SuccessBLOC en deze aanpassen aan uw specifieke behoeften.

Totango beste functies

Gebruik meerdere weergaven om risico's, verlengingen en andere klantgegevens te controleren

Volg de gezondheid van klanten eenvoudig met gestroomlijnde CRM workflows

Real-time inzichten verschaffen via directe API-integratie

Creëer e-mail campagnes en meer met behulp van een content generator aangedreven door Jasper.ai

Totango limieten

Mist het aanmaken van subtaak binnen de functies voor Taakbeheer

Vereist updates van de gebruikersinterface voor een betere gebruikerservaring

Totango prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Premier: Aangepaste prijzen

Totango beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (950+ beoordelingen)

4.3/5 (950+ beoordelingen) Capterra: 3.7/5 (20+ beoordelingen)

5. ClientSuccess (Het beste voor eenvoudig maar krachtig klantensucces)

via ClientSucces ClientSuccess gebruikt AI en automatisering om repetitieve Taken voor Customer Success Managers (CSM's) te stroomlijnen, zodat er meer tijd vrijkomt voor zinvolle klantinteracties.

Met SmartCS, een AI-functie, kunnen CSM's e-mailcommunicatie automatiseren en antwoorden genereren op basis van vragen. Ze kunnen ook automatisch meerdere e-mails tegelijk afhandelen.

ClientSuccess biedt ook een bereik aan waardevolle functies, waaronder een customer journey builder en een community forum. Het platform met veel functies bevat ook krachtige tools voor gegevensanalyse om de relaties met de client te versterken en te laten groeien.

ClientSuccess beste functies

Snel klantinformatie analyseren en real-time feedback geven over de gezondheid van klanten

NPS-campagnes beoordelen en analyseren voor diepere business inzichten

Vergaderingen en gesprekken met klanten automatisch samenvatten, inclusief sentimentanalyse

ClientSuccess limieten

Vereist verbetering in sommige integraties

Beperkt API-verzoeken tot 10 per seconde

Prijzen voor ClientSuccess

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ClientSuccess

G2: 4.4/5 (410+ beoordelingen)

4.4/5 (410+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (17+ beoordelingen)

6. Intercom (Beste AI-tool voor klantbetrokkenheid)

via Intercom Als CSM ben je altijd op zoek naar effectieve manieren om je klanten te betrekken. Intercom biedt AI-functies die helpen bij het creëren van effectieve inwerkervaringen en gepersonaliseerde klantbetrokkenheid.

Het AI-gestuurde berichtenplatform automatiseert klantenservice, verkoop en betrokkenheid en leert van interacties om steeds beter doordachte antwoorden te geven.

Bedrijven die gebruik maken van Intercom's AI hebben zelfs een rapportage ontvangen van een 24% meer tevredenheidsscores bij klantenservice .

Intercom beste functies

Werkstromen voor onboarding instellen en nieuwe aanbiedingen aankondigen in kritieke fasen van het klanttraject

Gegevens van de eerste partij gebruiken om elke klantinteractie persoonlijk te maken

Creëer multi-channel campagnes om klanten te betrekken op de platforms die zij het meest gebruiken

Intercom limieten

De API van het platform zit vol met technisch jargon, is moeilijk te decoderen en het kost veel tijd om het te begrijpen

De GUI is moeilijk te navigeren

Intercom prijzen

Essential : $39/zetel per maand

: $39/zetel per maand Voordelen : $99/zetel per maand

: $99/zetel per maand Expert: $139/zetel per maand

Intercom beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

7. Zendesk (Beste voor klantenservice)

via Zendesk Zendesk onderscheidt zich op het gebied van klantenservice en ondersteuning met AI-functies die de efficiëntie verhogen en de ervaringen van klanten via meerdere kanalen verbeteren. Het biedt een centrale hub en consolideert alle interacties met klanten - e-mails, chats, sociale media of telefoongesprekken - in één thread.

Een van mijn favoriete functies is dat Zendesk een interface zonder code biedt. Dit betekent dat teams zich kunnen richten op hun expertise in het afhandelen van query's van klanten zonder dat ze hoeven te coderen en de tools van Zendesk kunnen gebruiken om hun mogelijkheden te vergroten.

Zendesk beste functies

Directe, nauwkeurige antwoorden geven met de Zendesk Answer Bot, waardoor de responstijd korter wordt

Analyseer klantinteracties en prestaties van ondersteuningsteams met diepgaande inzichten

Creëer zeer aanpasbare workflows om routinetaken te automatiseren

Zendesk limieten

De uitgebreide functieset van het platform kan overweldigend zijn voor kleine teams met eenvoudigere ondersteuningsbehoeften

Zendesk prijzen

Ondersteuningsteam: $25

$25 Suite Team: $69

$69 Suite Professional: $149

$149 Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

Zendesk beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5500+ beoordelingen)

4.3/5 (5500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (4000+ beoordelingen)

8. Userpilot (Beste voor gepersonaliseerde onboarding-ervaring)

via Gebruikerspilot Ik heb altijd geloofd dat een goede inwerkervaring vorm kan geven aan het succes van een SaaS-product. Userpilot maakt dat proces gemakkelijker door contextuele begeleiding op maat van elke gebruiker aan te bieden. Het stelt je klanten in staat om je product naadloos te verkennen en te gebruiken.

Wat vooral opviel is hoe Userpilot AI gebruikt om gepersonaliseerde, boeiende onboarding-trajecten te creëren. Real-time analyses brengen wrijvingspunten aan het licht en helpen je om de klantervaring te verbeteren.

Userpilot beste functies

Bouw interactieve tooltips en overlays om gebruikers door werkstromen te leiden

Segmenteer uw gebruikers en bied gerichte onboarding-ervaringen

Houd gedrag bij om pijnpunten te identificeren en uw onboardingstrategie voortdurend te verfijnen

Userpilot beperkingen

Vereist veel tijd voor installatie en configuratie

Gebruikerspilot prijzen

Starter : $249/maand

: $249/maand Groei : $799/maand (jaarlijks gefactureerd)

: $799/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Userpilot beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

9. HubSpot (Beste voor betere relaties met klanten)

via HubSpot Hoewel HubSpot meer gericht is op service dan op puur klantsucces, biedt het functies van onschatbare waarde voor bedrijven die hun relaties met klanten willen verbeteren en verfijnen strategieën voor klantbeheer .

Wat ik zo geweldig vind aan HubSpot is zijn veelzijdigheid. Het richt zich op iedereen - van starters tot ondernemingen - en biedt tegelijkertijd gratis tools voor mensen met een krap budget.

Een ander sterk punt is HubSpot Breeze AI, dat de efficiëntie verbetert. De AI-mogelijkheden verbeteren werkstromen door query's van klanten te analyseren, inzichtelijke rapportages te genereren en de automatisering van taken te verbeteren.

HubSpot beste functies

Organiseer klantverzoeken met een ticketsysteem voor gestructureerd probleembeheer

Gebruik enquêtes om feedback te analyseren en klanttevredenheidsscores te berekenen

Integreer met meer dan 1.500 softwareplatforms voor een samenhangende werkruimte

Toegang tot HubSpot CRM functie en naadloze integratie met alle andere HubSpot Hubs

HubSpot beperkingen

Beperkte opties voor het aanpassen van e-mail handtekeningen in vergelijking met concurrenten

HubSpot prijzen

Gratis

Starters: $20/zetel per maand

$20/zetel per maand Professioneel: $100/zetel per maand

$100/zetel per maand Enterprise: $150 zetel per maand

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

4.4/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

10. GainSight (Beste voor dieper productgebruik en klanttevredenheid)

via Gainsight Ik heb gezien dat veel bedrijven vertrouwen op Gainsight als hun tool voor klanten succes, en ik kan begrijpen waarom. Maar wat mijn aandacht trok is de mogelijkheid om de hele klantlevenscyclus op één plaats te beheren.

De belangrijkste functie van Gainsight zijn de Customer Health Scores. De tool verwerkt reguliere klantgegevens om tevredenheidsniveaus te berekenen, waardoor je begrijpt hoe tevreden je klanten zijn. Deze scores bieden niet alleen inzichten, ze helpen ook om churn te voorkomen door klanten te markeren die mogelijk een risico lopen.

Gainsight beste functies

Trigger gepersonaliseerde outreach met behulp van gegevens uit meerdere systemen

Monitor klantgedrag en pas trajecten in real-time aan

Sponsortracking gebruiken om sleutel accounts te monitoren en op de hoogte te blijven van statusveranderingen

Gainsight limieten

Vereist integratie van meerdere databronnen voor nauwkeurige inzichten in klanten

Het complexe installatieproces kan de initiële implementatie vertragen

Prijzen van Gainsight

CS Essentials: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen CS Essentials Plus: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen PX Essentials: Aangepaste prijzen

Gainsight beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1500+ beoordelingen)

4.5/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

