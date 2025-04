15 Beste verzuimbeheersoftware voor 2025

Wist je dat de kosten van ongepland ziekteverzuim naar schatting meer dan 600 miljard dollar per jaar bedragen? De gemiddelde kosten van verzuim in de VS worden geschat op $4.080 per voltijdse werknemer en $2.040 per deeltijdse werknemer.

Dat is een flinke prijs voor gemiste diensten, verlofaanvragen op het laatste moment en verwarring over de planning!

En tussen het verwerken van vakantieaanvragen, ziektedagen en persoonlijk verlof gaat de uitdaging niet alleen over het bijhouden van wie er afwezig is, maar ook over het voorkomen van verstoringen, het behouden van productiviteit en iedereen op dezelfde pagina houden.

De juiste software voor afwezigheidsbeheer kan dit en nog veel meer doen, zodat je weer controle hebt over je tijd en middelen. Maar met zo veel opties voor verzuimbeheersoftware is het gemakkelijk om overweldigd te raken.

In deze blogpost verkennen we 15 van de beste softwareoplossingen voor afwezigheidsbeheer om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen. Of je nu je vervangingsbeheer wilt verbeteren, je loonlijst wilt stroomlijnen, je personeelsdossier up-to-date wilt houden, het papierwerk wilt verminderen of aan de regels wilt blijven voldoen, we hebben hier een match die de efficiƫntie kan verhogen.

Afwezigheden bijhouden en werkstromen eenvoudig opnieuw toewijzen met ClickUp

Overzicht van 60 seconden

Dit is onze opsomming van de beste software voor afwezigheidsbeheer:

ClickUp (de beste voor allround verlofbeheer) Calamari (Beste oplossing voor aanwezigheids- en verlofbeheer) Workday (Beste uitgebreide HR-oplossing voor ondernemingen) Deel (Beste wereldwijde tool voor salarisadministratie en compliance) Rippling (Beste HR-platform voor schaalbaarheid) Jolt (Beste personeelsbeheersysteem voor gebruiksgemak) Keka HR (Beste HR-software voor kleine bedrijven) AbsenceSoft (Beste software voor het bijhouden van afwezigheden en naleving van wet- en regelgeving) Workday HCM (Beste HR-systeem voor grote ondernemingen) Timestatic (Beste tool voor tijdsregistratie en projectmanagement voor teams) Connecteam (Beste mobiele platform voor personeelsbeheer) BambooHR (gebruiksvriendelijke HR-software voor groeiende teams) actiPLANS (Beste afwezigheids- en verlofbeheersysteem) Buddy Punch (Beste tool voor prikklok en planning voor teams op afstand) When I Work (Beste tool voor het delen en bijhouden van werkschema's)

Probeer ClickUp gratis!

Wat moet u zoeken in verzuimbeheersoftware?

Om de beste keuze te maken bij het selecteren van software voor afwezigheidsbeheer, is dit wat je prioriteit moet geven:

Robuuste rapportage: Kies voor software met sterke analyses om verzuimtrends te ontdekken en actie te ondernemen voordat problemen escaleren

Kies voor software met sterke analyses om verzuimtrends te ontdekken en actie te ondernemen voordat problemen escaleren Onmiddellijk bijhouden: Kies voor tools die in realtime bijhouden wie er vrij is en hoe lang, zodat je gaten in de planning kunt voorkomen en niet voor verrassingen komt te staan

Kies voor tools die in realtime bijhouden wie er vrij is en hoe lang, zodat je gaten in de planning kunt voorkomen en niet voor verrassingen komt te staan Slimme automatisering: Zoek naar tools die verlofaanvragen, goedkeuringen en notificaties automatisch afhandelen

Zoek naar tools die verlofaanvragen, goedkeuringen en notificaties automatisch afhandelen Flexibiliteit die past bij uw behoeften: Kies software die zich aanpast aan verschillende soorten verlof - of het nu gaat om ziektedagen, vakantie of moederschap - en die overeenkomt met uw beleid

Kies software die zich aanpast aan verschillende soorten verlof - of het nu gaat om ziektedagen, vakantie of moederschap - en die overeenkomt met uw beleid Moeiteloze integratie: Kies software die synchroniseert met uw salarisadministratie en planningssystemen, zodat u geen handmatige handelingen hoeft uit te voeren werkbeheer en fouten

šŸ’”Pro Tip: Leer hoe je verzuimworkflow automatiseert met AI. Bekijk hoe šŸ‘‡šŸ¼

De 15 beste verzuimbeheersoftware

Welke verzuimbeheersoftware is het meest geschikt voor jouw business? Om het je gemakkelijk te maken, is hier een lijst met de 15 beste software voor afwezigheidsbeheer die je moet overwegen:

1. ClickUp (het beste voor allround verlofbeheer)

Om het verlof van werknemers te beheren, heb je een app voor werk nodig, zoals ClickUp voor het consolideren van afwezigheidsbeheer met het bijhouden van taken, projectmanagement en samenwerking. ClickUp's Human Resource Platform stelt u in staat om aangepaste verlofaanvraagformulieren te maken die verlofaanvragen vereenvoudigen. Werknemers kunnen eenvoudig verlofaanvragen indienen via gebruiksvriendelijke formulieren met specifieke velden zoals start- en einddatum, type aanvraag en ondersteunende informatie.

Efficiƫnt afwezigheidsbeheer met ClickUp's Human Resources platform

Dit platform verandert afwezigheidsbeheer van een complexe administratieve Taak in een gestroomlijnd, efficiƫnt systeem dat afwezigheden bijhoudt naast uw werkstromen. Het maakt het eenvoudiger om te begrijpen waar en hoe wijzigingen of aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

De intuĆÆtieve Weergave kalender geeft de beschikbaarheid van teams visueel weer, zodat managers snel kunnen zien wie er niet op kantoor is. Naast de eenvoudige beschikbaarheid kan ClickUp's Aangepaste velden maken gedetailleerd bijhouden van verschillende soorten verlof mogelijk, zoals vakantie, ziekteverlof of persoonlijke tijd, en de duur van elk verzoek. ClickUp Automatiseringen verhogen de efficiĆ«ntie nog verder door managers op de hoogte te stellen van verlofaanvragen die nog in behandeling zijn, zodat ze snel worden verwerkt.

Bovendien bieden dashboards een overzicht op hoog niveau van verlofsaldi in het hele team en een prognose van aanstaande afwezigheden, wat helpt bij het plannen van resources.

Je kunt ook gebruikmaken van gecentraliseerde opslagruimte voor documenten in Docs, zodat je eenvoudig toegang hebt tot het verlofbeleid van het bedrijf.

Als Philip Storry , Senior Systeembeheerder bij SYZYGY, legt uit,

Onze Teams hebben formulieren en sjablonen gebruikt om bepaalde workflows te standaardiseren. We hebben ook de ingebouwde automatisering gebruikt om sommige workflows te vereenvoudigen, vooral wanneer aangepaste velden informatie vastleggen die kan helpen bepalen wie aan een taak moet worden toegewezen. Tot slot hebben we ook de functies voor e-mailintegratie en API's gebruikt om automatisch taken te genereren wanneer bepaalde platforms waarschuwingen geven of mogelijke problemen met de prestaties laten zien

Philip Storry, Senior Systeembeheerder bij SYZYGY

De ClickUp sjabloon voor aanvraag van vrije tijd gaat ook veel verder dan het verzenden van een eenvoudig formulier. Werknemers kunnen alle benodigde gegevens rechtstreeks in het sjabloon invoeren: type verlof, specifieke data, redenen voor het verlof en indien nodig ondersteunende documenten (bijv. een aantekening van een arts). Dit zorgt ervoor dat alle aanvragen gestandaardiseerd zijn, zodat er minder heen en weer gepraat hoeft te worden.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-434.png ClickUp sjabloon voor verlofaanvraag https://app.clickup.com/9016470452/template/default/t-194600740/autoTemplate Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

In tegenstelling tot op e-mail gebaseerde systemen, is er geen risico dat verzoeken in inboxen terechtkomen. Managers kunnen verzoeken snel bekijken en goed- of afkeuren, met opmerkingen of aanpassingen direct in de Taak.

Moet je patronen in verlofgedrag bijhouden? Het sjabloon is een doorzoekbare database die inzichten biedt zonder dat je spreadsheets of externe tools voor bijhouden nodig hebt.

ClickUp beste functies

Gebruik ClickUp formulieren om verlofaanvragen te standaardiseren. Werknemers kunnen formulieren invullen om hun gegevens in te dienen, die automatisch ClickUp-taak aanmaken voor bijhouden en goedkeuring

Geef commentaar op taken, deel updates en werk rechtstreeks samen binnen het ClickUp-platform met ClickUp's toegewezen opmerkingen Zie in Ć©Ć©n oogopslag wie er met verlof is, wie er beschikbaar is en waar mogelijke gaten in de dekking kunnen ontstaan met ClickUp Kalenders Plan en volg PTO-aanvragen in een gecentraliseerde, aanpasbare kalenderweergave met deClickUp PTO Kalender sjabloon Log en controleer de aanwezigheid van werknemers om trends te identificeren en nauwkeurige records bij te houden met deClickUp Aanwezigheidslijst Sjabloon Stel fijnmazige toestemmingen in om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel gevoelige afwezigheidsgerelateerde informatie kan weergeven of bewerken



ClickUp beperkingen

De uitgebreide functies en aanpassingsmogelijkheden van ClickUp kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (meer dan 9.500 beoordelingen)

4.7/5 (meer dan 9.500 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Calamari (Beste oplossing voor personeelsbezetting en verlofbeheer)

via Calamari Met Calamari kan je bedrijf verschillende vakantieregels instellen voor voltijdse werknemers en contractanten, wat vooral handig kan zijn voor bedrijven met verschillende werknemersstructuren.

Bovendien betekent de meertalige ondersteuning dat het geschikt is voor een wereldwijd personeelsbestand, zodat multinationale bedrijven afwezigheden kunnen beheren terwijl ze voldoen aan de verschillende arbeidswetten.

Een opvallende functie is dat de rapportage kan worden gesegmenteerd op werknemer, afdeling of verloftype. Dit zorgt voor een fijnmazige weergave van verzuimtrends die strategische besluitvorming ondersteunen tijdens capaciteit plannen .

Calamari beste functies

De aanwezigheid van werknemers bijhouden met behulp van gezichtsherkenning en GPS-locatie voor nauwkeurige klok-ins

Verlofgegevens van werknemers automatisch synchroniseren met salarissystemen voor een correcte vergoeding

Geautomatiseerde herinneringen sturen naar managers voor achterstallige verlofaanvragen of goedkeuringen

Integreren met boekhoudsoftware voor salarisverwerking en bijhouden van compliance

Calamari limieten

Beperkte aanpassing voor complexe verloftypes

Geen diepgaande analyses voor het bijhouden van afwezigheidspatronen

Prijzen van Calamari

Verlof: $2,5/gebruiker per maand

$2,5/gebruiker per maand Tijd en aanwezigheid : $3/gebruiker per maand

: $3/gebruiker per maand Kern HR: $2.5/gebruiker per maand

Calamari beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (550+ beoordelingen)

šŸ‘€ Weet je dat? Calamari's QR-code-gebaseerd klok-in systeem laat werknemers hun aanwezigheid markeren met een snelle scan.

3. Workday (Beste uitgebreide HR-oplossing voor ondernemingen)

via Workday De module voor afwezigheidsbeheer van Workday is handig voor bedrijven met een complexe mix van verloftypes en wereldwijde activiteiten.

Instance biedt bijvoorbeeld gedetailleerd bijhouden van ouderschapsverlofbeleid in verschillende regio's, waarbij het zich automatisch aanpast aan verschillende lokale wetten en bedrijfsrichtlijnen. Deze functie is cruciaal voor grote ondernemingen met multinationale teams.

Workday's diepgaande integratie met payroll, benefits en verlofbeheer zorgt ervoor dat de afwezigheden van werknemers naadloos worden opgenomen in de algehele personeelsplanning, waardoor een administratieve breuk die met afzonderlijke systemen zou kunnen ontstaan, wordt voorkomen.

Workday beste functies

Automatisering van inschrijvingen en wijzigingen op basis van de status van werknemers

Automatische waarschuwingen instellen voor deadlines in verband met arbeidswetgeving en belastingwijzigingen

Prestatiegegevens koppelen aan compensatie en loopbaanontwikkeling voor talentmanagement

Machine learning-algoritmen gebruiken om de beste kandidaten voor open posities aan te bevelen op basis van historische gegevens

Workday limieten

Steile leercurve voor complex verlofbeleid

Tijdrovende installatie voor grote organisaties

Workday prijzen

Workday Adaptive Planning Gratis Proefversie: 30 dagen gratis

30 dagen gratis Workday Adaptieve Planning: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Workday Adaptieve Planning & Consolidatie: Aangepaste prijzen

Workday beoordelingen en reviews

G2: 4.1/5 (1.500+ beoordelingen)

4.1/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

wist je dat? Workday biedt aanbevelingen op basis van machine learning voor loopbaanontwikkeling en opvolgingsplanning.

4. Deel (Beste wereldwijde tool voor salarisadministratie en compliance)

via Deel Weet u zeker dat uw verlofbeheersysteem voldoet aan alle lokale arbeidswetten voor uw internationale teams? Het verlofbeheersysteem van Deel is ontworpen met de complexiteit van internationale teams in gedachten en biedt naadloos bijhouden van verlof voor werknemers en contractanten in verschillende tijdzones en rechtsgebieden.

Als een medewerker in Berlijn een verlofaanvraag indient, past Deel automatisch de juiste Duitse vakantiewetten toe, zodat het verloftype voldoet aan de lokale regelgeving.

Als bijvoorbeeld een teamlid op afstand een verlofdag aanvraagt, zorgt Deel ervoor dat alle relevante belasting- en arbeidsregels worden nageleefd, ongeacht de locatie van de werknemer.

Deel beste functies

Automatisch wereldwijde contracten genereren die voldoen aan de lokale belasting- en arbeidswetgeving voor werknemers en aannemers

Automatiseer salarisbetalingen in meerdere valuta en zorg voor correcte belastingaftrek voor internationale teams

Gebruik maken van geautomatiseerde documentgeneratie voor onboarding en naleving van wettelijke voorschriften

Deel limieten

Beperkte functies voor rapportage en analyse

Extra installatie nodig voor integraties

Niet geschikt voor bedrijven met basisbehoeften op het gebied van afwezigheidsbeheer

Deel prijzen

Deel HR : Free

: Free Deel Payroll: Begint bij $29/werknemer per maand

Begint bij $29/werknemer per maand Deel Contractor: begint bij $49/maand

begint bij $49/maand Deel EOR:begint bij $599/maand

Deel beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.500+ beoordelingen)

4.8/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.500+ beoordelingen)

šŸ’”Pro Tip: Als u internationaal personeel aanneemt, gebruik dan de landspecifieke contractsjablonen van Deel om te voldoen aan de lokale arbeidswetgeving.

šŸ“®ClickUp Inzicht: Over 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor team communicatie. Hoewel instant messaging een snelle en efficiĆ«nte uitwisseling mogelijk maakt, worden berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of rechtstreekse berichten, waardoor het moeilijker wordt om informatie later terug te vinden.

Met een geĆÆntegreerde oplossing zoals ClickUp chatten brengen uw chatten in kaart bij specifieke projecten en taken, zodat uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

Probeer ClickUp gratis uit

5. Rippling (Beste HR-platform voor schaalbaarheid)

via Kabbelend Denk eens aan de laatste keer dat u handmatig verschillende beleidsregels voor verlof moest bijhouden voor verschillende afdelingen. Het verlofbeheer van Rippling is zeer aanpasbaar en biedt gedetailleerde controle over het verlofbeleid.

Je kunt verschillende verlofregels instellen voor verschillende rollen en afdelingen of zelfs op basis van anciƫnniteit. Een bedrijf kan bijvoorbeeld senior management meer PTO laten opbouwen of andere vakantieregelingen aanbieden dan werknemers op invoerniveau.

Wat deze instelling HRMS software apart is zijn krachtige automatisering. Het systeem kan de salarisadministratie automatisch bijwerken op basis van de opgenomen vrije tijd, waardoor een nauwkeurige loonberekening wordt gegarandeerd.

Rippling beste functies

Werknemersgegevens automatisch bij in alle verbonden systemen (salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden, apps) wanneer wijzigingen worden aangebracht in Rippling

Synchroniseer gegevens over tijdsregistratie van werknemers in realtime met salarisadministratiesystemen om fouten en vertragingen te voorkomen

Gebruik analyses om personeelsverloop te voorspellen en proactief retentie-inspanningen te beheren

Rippling beperkingen

Eenvoudige analysemogelijkheden voor verzuimtrends

Beperkte aanpassingen voor niet-standaard HR-behoeften

Rippling prijzen

Rippling Platform: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Rippling HCM: Aangepaste prijzen

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (3.000+ beoordelingen)

6. Jolt (Beste personeelsbeheersysteem voor gebruiksgemak)

via Jolt In snelle sectoren zoals restaurants en hotels kunnen personeelstekorten als gevolg van onverwachte afwezigheden de activiteiten verstoren en de klantenservice beĆÆnvloeden. Jolt is ontworpen voor bedrijfstakken waar operationele compliance en afwezigheidsbeheer essentieel zijn, zoals de foodservice of de horeca.

Jolt houdt niet alleen de tijdsregistratie bij, maar integreert het afwezigheidsbeheer ook rechtstreeks met de tools voor tijdregistratie en naleving van de regelgeving. In een restaurant kunnen werknemers bijvoorbeeld verlof aanvragen via de mobiele app van Jolt, en het systeem vergelijkt het verlofverzoek automatisch met resource planning en lokale arbeidsvoorschriften.

Jolt beste functies

Goedkeuringen voor dienstwisselingen automatiseren, met notificaties naar managers voor snelle goedkeuringen of herplaatsingen

Aanpasbare checklists voor werknemers instellen om een consistente uitvoering van Taken tijdens ploegendiensten te garanderen

Prestaties van teams bijhouden met geautomatiseerde rapporten die de sleutelgegevens benadrukken (bijv. het aantal voltooide taken)

Synchroniseer gegevens over voltooide taken met tijdsregistratie voor een nauwkeurige salarisverwerking

Jolt limieten

Het meest geschikt voor foodservice en industrieƫn die veel met compliance te maken hebben

Basisinterface voldoet mogelijk niet aan de behoeften van grotere organisaties

Beperkt aangepast verlofbeleid

Jolt-prijzen

Aangepaste prijzen

Jolt beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

šŸ‘€Weet je dat? Jolt heeft een ingebouwde trainingsbibliotheek waarmee managers aangepaste content kunnen uploaden voor het inwerken van personeel.

7. Keka HR (Beste HR-software voor kleine bedrijven)

via Keka HR Als je bedrijf een uniek verlofbeleid heeft, zoals een speciale opbouw van ziekteverlof voor werknemers die langer dan 5 jaar bij het bedrijf in dienst zijn, kan Keka dat eenvoudig voor je regelen.

Keka is vooral aantrekkelijk door de focus op gebruikerservaring: werknemers kunnen eenvoudig verlofaanvragen indienen en het saldo bijhouden via een zeer intuĆÆtief dashboard. Tegelijkertijd kunnen managers met een paar klikken trends bekijken en goedkeuringen beheren.

Keka HR beste functies

Automatisering van verlofaanvragen en verlofsaldi op basis van het bedrijfsbeleid, waardoor handmatige taken en het bijhouden van fouten worden voorkomen

Zelfbedieningsportalen voor werknemers om verlofaanvragen, aanwezigheid en salarisgegevens te beheren

Prestatiebeoordelingen automatiseren door herinneringen te sturen naar managers en werknemers voor tijdige feedback

Integratie met tools van derden voor naadloze werving en achtergrondcontroles

Keka HR limieten

Mist geavanceerde functies voor grotere ondernemingen

Beperkte schaalbaarheid voor bedrijven met complex verlofbeleid

Basis rapportage mogelijkheden

Keka HR prijzen

Aangepaste prijzen

Keka HR beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

8. AbsenceSoft (Beste verzuim bijhouden & compliance software)

via AbsentieSoft Een enkele rekenfout in de opbouw van verlof of het niet naleven van lokale regelgeving kan leiden tot kostbare juridische problemen. AbsenceSoft blinkt uit in het automatiseren van het bijhouden van afwezigheden, terwijl de lokale arbeidswetgeving wordt nageleefd.

Een opvallende functie is de aanpasbare opbouwregels, waarmee bedrijven een verlofbeleid kunnen definiƫren voor verschillende groepen werknemers, zoals parttimers versus fulltimers of werknemers met een vakbond.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld verschillende regels instellen voor Opbouw van PTO gebaseerd op de anciƫnniteit van een werknemer, waarbij werknemers met een langere anciƫnniteit meer vakantiedagen krijgen.

AbsenceSoft beste functies

Automatisering van het goedkeuringsproces voor verlofaanvragen op basis van aanpasbare regels (bijv. anciƫnniteit of afdeling)

Verlofgegevens van medewerkers synchroniseren met planningssoftware om conflicten te voorkomen en voldoende dekking te garanderen

Naleving van arbeidswetgeving bijhouden door automatisch FMLA of ADA geschiktheid en gebruik te berekenen

AbsenceSoft limieten

Complexe installatie voor organisaties met meerdere werknemersgroepen

Basisfuncties voor rapportage in vergelijking met grotere HR-systemen

AbsenceSoft prijzen

Aangepaste prijzen

AbsenceSoft beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen **Beoordeling niet beschikbaar

9. Workday HCM (Beste systeem voor het beheer van menselijk kapitaal voor grote ondernemingen)

via Workday HCM Als jouw bedrijf een allesomvattende oplossing nodig heeft die afwezigheidsbeheer integreert in het grotere HR-ecosysteem, dan is Workday HCM misschien wel jouw ideale tool.

Een van de belangrijkste sterke punten is het omgaan met complex, meervoudig verlofbeleid, zoals vereist door door de overheid opgelegde verlofprogramma's, kortdurende arbeidsongeschiktheid of werknemerscompensatieclaims.

De integratie van het systeem met tools voor personeelsanalyses helpt bedrijven om langetermijntrends in afwezigheid te identificeren, waardoor ze hun personeelsbestand beter kunnen plannen.

Workday HCM beste functies

Automatiseer de personeelsplanning met behulp van voorspellende analyses om te anticiperen op personeelsbehoeften

AI-gestuurde inzichten gebruiken om gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen voor werknemers te maken op basis van hun prestaties

Automatisch de vaardigheden van werknemers afstemmen op open rollen, waardoor de interne mobiliteit wordt verbeterd en het personeelsverloop wordt teruggedrongen

Leer- en ontwikkelingsprogramma's bijhouden en beheren, waarbij voltooide trainingen automatisch gekoppeld worden aan prestatie-evaluaties

Workday HCM limieten

Vereist aanzienlijke installatietijd voor geavanceerd verlofbeleid

Geavanceerde analysetools vereisen mogelijk gespecialiseerde kennis

Workday HCM prijzen

Aangepaste prijzen

Workday HCM beoordelingen en reviews

G2 : 4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (1.500+ beoordelingen)

10. Timestatic (Beste tool voor tijdsregistratie en projectmanagement voor teams)

via Tijdgebonden Timestatic is ideaal voor kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudige maar efficiƫnte manier om afwezigheden te beheren.

De naadloze integratie met populaire zakelijke tools zoals Google Werkruimte en Slack maakt het onderscheidend. Dit zorgt ervoor dat werknemers verlof kunnen aanvragen zonder ooit hun werkomgeving te verlaten.

Dankzij de eenvoudig te navigeren interface kunnen managers verlofaanvragen met Ć©Ć©n klik goed- of afkeuren en het systeem berekent automatisch eventuele opbouw of inhoudingen.

Timestatic beste functies

Tijdinvoer automatiseren met realtime bijhouden voor nauwkeurige facturering en projectmanagement

Taakspecifieke urenstaten genereren voor registratie verlofaanvragen en goedkeuringen die synchroniseren met lopende projecten voor een betere toewijzing van middelen

Detecteer automatisch vertragingen in projecten en stuur notificaties naar projectmanagers om in te grijpen

Real-time productiviteitsmetingen voor teams en rapporten genereren over de efficiƫntie van projecttijden

Tijdbeperkingen

Mist geavanceerde functies voor rapportage aan grotere organisaties

Beperkt aanpasbaar voor complex verlofbeleid

Niet geschikt voor bedrijven met ingewikkelde HR-eisen

Tijdelijke prijzen

Timestatic: $1,50 gebruiker per maand

$1,50 gebruiker per maand Timestatic Pro: $2.50/gebruiker per maand

Timestatic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (550+ beoordelingen)

11. Connecteam (Beste platform voor mobiel personeelsbeheer)

via Connecteam De tools voor afwezigheidsbeheer van Connecteam zijn perfect voor mobile-first, teams op het veld. Werknemers kunnen verlof aanvragen via een mobiele app en managers kunnen deze aanvragen direct goedkeuren of afwijzen met een simpele tik.

Een unieke functie van Connecteam is de mogelijkheid om automatisch teamroosters aan te passen wanneer een medewerker verlof opneemt, zodat de dekking van de ploegen intact blijft.

Voor bedrijven in sectoren zoals de bouw of logistiek, waar burnout-statistieken de automatische dekkingswaarschuwingen van Connecteam zorgen ervoor dat de werkzaamheden niet worden verstoord door absenteĆÆsme.

Connecteam beste functies

Gebruik het mobiele platform voor het beheren van verlof en afwezigheid aanwezigheidsformulieren voor werknemers zonder bureau

Taken en deadlines automatiseren om ervoor te zorgen dat werknemers op tijd Voltooien

Genereer real-time prestatiecijfers en stuur waarschuwingen naar managers voor slecht presterende leden van het team

Connecteam limieten

Basisfuncties voor verlofbeheer voor grotere bedrijven

Beperkte schaalbaarheid voor organisaties met diverse teams

Mist geavanceerde functies voor werknemers die niet op het veld werken

Connecteam prijzen

Het Small Business-abonnement: Free voor maximaal 10 gebruikers

Free voor maximaal 10 gebruikers HR & Skills Basic: $35 /maand voor de eerste 30 gebruikers

$35 /maand voor de eerste 30 gebruikers HR & Skills Advanced: $59/maand voor de eerste 30 gebruikers

$59/maand voor de eerste 30 gebruikers HR & Vaardigheden Expert: $119/maand voor de eerste 30 gebruikers

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

4.6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

12. BambooHR (Beste gebruiksvriendelijke HR-software voor groeiende teams)

via BambooHR BambooHR is een eenvoudig en krachtig systeem voor afwezigheidsbeheer en onderscheidt zich door de integratie met tools voor prestatiebeheer. Hierdoor kunnen managers gemakkelijk de impact van verzuim op de prestaties van werknemers bijhouden.

Dankzij de sterke rapportagemogelijkheden van BambooHR kunnen HR Teams ook patronen in de afwezigheid van werknemers identificeren, zoals frequente afwezigheden van korte duur, en proactief stappen ondernemen om de aanwezigheid te verbeteren.

HR kan bijvoorbeeld een aangepast rapport maken met verzuimpercentages op verschillende afdelingen, zodat trends kunnen worden vastgesteld en personeels- of welzijnsprogramma's dienovereenkomstig kunnen worden aangepast.

BambooHR beste functies

Automatisch de secundaire arbeidsvoorwaarden berekenen en bijwerken op basis van gebeurtenissen in het leven (bijv. huwelijk, geboorte van een kind)

Gedetailleerde, aanpasbare rapportages over personeelsgegevens om HR-besluitvorming te ondersteunen

Prestatiebeoordelingen automatiseren met vaste tijdlijnen en feedbackverzameling

Automatisch herinneringen sturen naar managers over komende werknemersevaluaties en doelen

beperkingen van BambooHR ####

Beperkt aangepast verlofbeleid

Eenvoudige analyse van afwezigheidstrends

Hogere prijs voor kleine bedrijven met eenvoudige HR-behoeften

prijzen voor BambooHR: ####

Kernprijzen: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pro: Aangepaste prijzen

BambooHR beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6 (2.500+ beoordelingen)

13. actiPLANS (Beste afwezigheids- en verlofbeheersysteem)

via actiPLANS actiPLANS biedt een cloud-gebaseerde oplossing die bijzonder geschikt is voor het beheer van afwezigheidsbeleid voor bedrijven met complexe verlofstructuren.

Een opvallende functie is de mogelijkheid om de opbouw van verlof te automatiseren voor verschillende groepen werknemers, waardoor aangepast beleid mogelijk is, zoals het toekennen van meer vakantiegeld aan werknemers met een langere dienstverband.

Daarnaast biedt actiPLANS HR-managers gedetailleerde real-time analyses, die helpen om verzuimtrends te ontdekken, zoals seizoensgebonden pieken of patronen van chronisch verzuim, die van invloed kunnen zijn op zakelijke beslissingen.

actiPLANS beste functies

Zorgen voor naleving van lokale en internationale arbeidswetten die balans werk-privƩ Automatisch afwezigheidsaanvragen van werknemers bijhouden en ervoor zorgen dat het bedrijfsbeleid wordt nageleefd

Stuur realtime notificaties naar managers voor verlofaanvragen die nog goedgekeurd moeten worden om vertragingen te voorkomen

Bereken automatisch de opbouw en het saldo van PTO op basis van bedrijfsspecifieke regels

actiPLANS limieten

Basis rapportage tools in vergelijking met meer geavanceerde platforms

Beperkte integratiemogelijkheden met andere HR-systemen

Interface kan te simplistisch zijn voor grote bedrijven

actiPLANS prijzen

Voor 1-3 gebruikers: Gratis

Gratis Voor 1-40 gebruikers: $1.9/gebruiker per maand

$1.9/gebruiker per maand Voor 41-200 gebruikers : $1,5/gebruiker per maand

: $1,5/gebruiker per maand Voor 200+ gebruikers: Vaste kosten voor onbeperkte gebruikers (maandelijks gefactureerd)

actiPLANS beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

: Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

14. Buddy Punch (Beste prikklok & planningstool voor teams op afstand)

via BuddyPunch Stelt u zich eens voor dat u papieren urenstaten moet bijhouden of moet vertrouwen op handmatige spreadsheets om de uren van uw personeel op uurbasis bij te houden. Buddy Punch vereenvoudigt tijdsregistratie en afwezigheidsbeheer, met de nadruk op uurloners.

Deze presentiesysteem op afstand stelt werknemers in staat om in en uit te klokken vanaf elk apparaat, terwijl verlofaanvragen worden beheerd met een intuĆÆtief goedkeuringsproces.

Een specifieke functie die eruit springt is de mogelijkheid om afwezigheidsgegevens in realtime te integreren met de salarisadministratie, zodat PTO en ander verlof nauwkeurig worden afgetrokken van de salarisstrook.

Buddy Punch biedt ook gedetailleerde afwezigheidsrapportages, zodat managers de volgende zaken kunnen controleren buiten kantoor trends en optimaliseer beslissingen over personeelsbezetting op basis van realtime gegevens.

Buddy Punch beste functies

Automatiseer de invoer van prikklokken en integreer met salarissystemen voor nauwkeurige verwerking

Waarschuwingen versturen voor werknemers die bijna overwerken om te zorgen dat de arbeidswetgeving wordt nageleefd

Integreren met planningssoftware om ervoor te zorgen dat werknemers in- en uitklokken op basis van hun diensten

Geautomatiseerde salarisrapportages genereren om de belasting- en nalevingstaken te vereenvoudigen

Buddy Punch limieten

Beperkte aanpassingen voor verlofbeleid dat niet op uurbasis is

Basisfuncties voor rapportage van afwezigheidsanalyses

Beperkte schaalbaarheid voor grotere ondernemingen

Buddy Punch prijzen

Starter: $5,49/gebruiker per maand

$5,49/gebruiker per maand Pro: $6,99/gebruiker per maand

$6,99/gebruiker per maand Enterprise: $11,99/gebruiker per maand

Buddy Punch beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (250+ beoordelingen)

4.8/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

15. When I Work (Beste tool voor het delen en bijhouden van werkschema's)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-448-1400x798.png Wanneer ik werk: Software voor verzuimbeheer /$$$img/

via Wanneer ik werk Gebouwd met zowel managers als werknemers in gedachten, biedt When I Work een intuĆÆtieve interface die taken vereenvoudigt zoals het maken van schema's, het bijhouden van aanwezigheid en het beheren van shiftwijzigingen.

Voor managers elimineert het de heen-en-weer communicatie die vaak geassocieerd wordt met shift swaps en verlofaanvragen. In plaats daarvan beheert de app deze taken, zodat de leden van het team op de hoogte en betrokken blijven.

Medewerkers profiteren van de mogelijkheid om hun beschikbaarheid te beheren, verlof aan te vragen en diensten te ruilen - allemaal vanaf hun mobiele apparaten.

Wanneer ik werk beste functies

Stel uw volledige werkschema op in Ć©Ć©n klik met auto-scheduling, waardoor u waardevolle tijd bespaart

Breng medewerkers onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen en schakel 1:1 of groep chatten in

Urenregistratie importeren voor een snelle en nauwkeurige salarisverwerking

Wanneer ik werk limieten

De rapportagetools voldoen mogelijk niet aan de behoeften van bedrijven die geavanceerde analyses of sterk aangepaste rapporten nodig hebben

When I Work prijzen

Essentials : $2,50/gebruiker per maand

: $2,50/gebruiker per maand Pro : $5/gebruiker per maand

: $5/gebruiker per maand Premium: $8/gebruiker per maand

When I Work beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (250+ beoordelingen)

4.3/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5 (1.000+ beoordelingen)

Efficiƫnt verzuimbeheer met ClickUp

Een gemiste dienst of niet-goedgekeurde vrije tijd kan al snel een logistieke nachtmerrie worden, waardoor u zich in allerlei bochten moet wringen om gaten op te vullen, roosters bij te werken en looncorrecties te beheren.

Daarom moet afwezigheidsbeheer slimmer, sneller en meer verbonden zijn - en ClickUp levert precies dat.

Terwijl andere tools de basis kunnen afhandelen, gaat ClickUp verder dan dat met zijn naadloze integraties, aanpasbare workflows en krachtige analyses.

Voor bedrijven die meer nodig hebben dan het bijhouden van aanwezigheid is ClickUp de duidelijke winnaar. Het is tijd om verouderde systemen achter je te laten en de tool te omarmen die je team wendbaar, productief en altijd op de hoogte houdt. Aanmelden voor ClickUp vandaag om te beginnen!