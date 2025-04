Top 10 Software voor het beheer van de bouwinventaris in 2025

Achter elk bouwwerk, van torenhoge wolkenkrabbers tot knusse huizen, schuilt een verhaal van nauwgezette abonnementen en middelenbeheer.

Van het op tijd leveren van materialen tot het binnen het budget blijven, zelfs de kleinste vertraging kan een project in de bouwsector doen ontsporen. Er staat veel op het spel en dat geldt ook voor de complexiteit van het beheer van alles, van voorraadniveaus tot inkoopplanningen.

Vandaag de dag worden bouwprofessionals geconfronteerd met uitdagingen zoals fluctuerende materiaalkosten, verstoringen van de toeleveringsketen en de toenemende noodzaak om middelen op meerdere locaties bij te houden.

De sector vraagt om nauwgezet en efficiënt beheer, wat alleen mogelijk is met de juiste beheersoftware voor voorraadsystemen.

Hier volgt een overzicht van de 10 beste software voor inventarisbeheer in de bouwsector om de werkzaamheden te verfijnen, verspilling tegen te gaan en de dromen waar te maken.

Ontdek ClickUp voor bouwinventarisbeheer

60-seconden samenvatting

Dit is onze selectie van de beste voorraadbeheersoftware voor professionals in de bouwsector waarmee je je voorraadbeheer kunt optimaliseren:

ClickUp : Het beste voor het stroomlijnen en beheren van inventarisatieactiviteiten Buildertrend: Beste voor het vereenvoudigen van projectmanagement in de bouw Procore: Beste voor grootschalig bouwbeheer Contractor Foreman: Beste voor kleine tot middelgrote aannemers Xero: Het beste voor kleine bedrijven die schaalbare boekhoudoplossingen nodig hebben Sortly: Het beste voor kleine bouwbedrijven met eenvoudige inventarisatiebehoeften Zoho Inventory: Het beste voor bedrijven die moeten jongleren met bestellingen via meerdere kanalen Sage 50 Accounting: Het beste voor kleine en middelgrote bouwbedrijven QuickBooks Online: Het beste voor kleine tot middelgrote bouwbedrijven AlignBooks: Het meest geschikt voor kleine bedrijven en het MKB

Probeer ClickUp gratis uit

Wat moet u zoeken in Software voor voorraadbeheer voor de bouw?

Bedrijven willen hun voorraad graag in realtime bijhouden, en daar is een goede reden voor.

Volgens Deloitte's Engineering and Construction Industry Outlook sommige organisaties hebben zelfs geëxperimenteerd met drones om bouwplaatsen te inspecteren, de voortgang te bewaken en voorraden in realtime te beheren. Indrukwekkend? Ja. Praktisch voor iedereen? Niet zozeer.

Voor de meeste bouwbedrijven doet betrouwbare software voor bouwinventarisatie het werk goed door de voorraad bij te houden en bouwactiva te beoordelen. Wil je waardevolle apparatuur bijhouden of je inventaris beheren? De ideale software helpt je ook daarbij.

🧠 Wist je dat: Veiligheidshelmen werden voor het eerst gebruikt in 1919 en waren een van de eerste veiligheidsuitrustingen uit het moderne tijdperk. Ze werden aanvankelijk gemaakt van canvas, lijm en zwarte verf. Stel je voor dat je in die tijd de inventaris van veiligheidsuitrusting moest bijhouden!

Het enige wat je hoeft te doen is een aantal functies prioriteren. Hier lees je wat je moet zoeken in voorraadoptimalisatiesoftware :

Live voorraadupdates : Voorkom kostbare stockouts of te grote voorraden met software die real-time updates geeft over materiaal- en apparatuurniveaus

: Voorkom kostbare stockouts of te grote voorraden met software die real-time updates geeft over materiaal- en apparatuurniveaus Hulpmiddelen voor materiaalplanning : Vereenvoudig de planning van de toeleveringsketen door de materiaalbehoeften af te stemmen op uw bouwschema voor naadloze tijdlijnen voor projecten

: Vereenvoudig de planning van de toeleveringsketen door de materiaalbehoeften af te stemmen op uw bouwschema voor naadloze tijdlijnen voor projecten Eenvoudig, gebruikersvriendelijk ontwerp : Zorg ervoor dat iedereen in het team de voorraad effectief kan beheren zonder dat u uren technische training nodig heeft

: Zorg ervoor dat iedereen in het team de voorraad effectief kan beheren zonder dat u uren technische training nodig heeft Mobiele en cloud-toegang : Houd inventarisatiegegevens binnen handbereik, op locatie of op kantoor, met smartphones of tablets

: Houd inventarisatiegegevens binnen handbereik, op locatie of op kantoor, met smartphones of tablets Bijhouden op meerdere locaties : Beheer eenvoudig materialen en apparatuur op meerdere werklocaties om de juiste toewijzing en overdracht te garanderen

: Beheer eenvoudig materialen en apparatuur op meerdere werklocaties om de juiste toewijzing en overdracht te garanderen Aanpasbare en schaalbare opties : Kies software die met uw bedrijf meegroeit en zich aanpast aan uw veranderende voorraadbehoeften

: Kies software die met uw bedrijf meegroeit en zich aanpast aan uw veranderende voorraadbehoeften Gedetailleerde rapportage en analyses: Verkrijg bruikbare inzichten met rapportages over voorraadtrends, gebruik en kosten om slimmere inkoopbeslissingen te nemen

De 10 beste software voor voorraadbeheer in de bouw

1. ClickUp (de beste voor het stroomlijnen en beheren van inventariswerkzaamheden)

Iedereen in bouw kent de worsteling van voorraadbeheer maar al te goed:

Vertraagde projecten en verspilde middelen door slecht bijhouden van voorraden

Een te grote voorraad items slokt ruimte en geld op, terwijl een te kleine voorraad leidt tot gemiste kansen

Tijdrovende handmatige processen die alles vertragen

Vergeten verouderde voorraad stapelt zich op in magazijnen

Gewoonlijk betekent het oplossen van deze problemen dat er met meerdere tools - dashboards, automatisering, notificaties - gewerkt moet worden.

Maar waarom zou je het ingewikkelder maken? ClickUp vereenvoudigt het allemaal met zijn alles-in-één oplossing voor voorraadbeheer, samenwerking tussen teams en productiviteit, ondersteund door AI-workflows.

ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer

Begin met ClickUp's sjabloon voor voorraadbeheer . Het centraliseert voorraadniveaus, nabestellingen, leveranciers en kosten en houdt al uw voorraadgegevens georganiseerd en toegankelijk.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-701.png ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-4395291&department=operations Meer informatie /$$$cta/

Door trends en bewegingen bij te houden, kunt u voorkomen dat u te veel voorraad aanhoudt of dat kritieke voorraden opraken.

ClickUp Weergaven

Bouwprojecten zijn dynamisch en elke rol - bouwplaatsmanagers, inkopers of aannemers - vereist andere inzichten.

De veelzijdigheid van ClickUp komt vooral tot uiting in ClickUp weergaven die zich aanpassen aan verschillende projectbehoeften. ClickUp biedt 15+ volledig aanpasbare weergaven die passen bij uw werkstroom

Met ClickUp Tabel Weergave kunt u kolommen aanpassen voor SKU's, hoeveelheden en locaties, zodat u gemakkelijk gaten kunt vinden en voorraden kunt verplaatsen waar nodig. Stelt u zich eens voor dat u binnen enkele seconden precies weet hoeveel zakken beton er op locatie A zijn en hoeveel op locatie B.

structureer je inventaris om onmiddellijk afwijkingen te vinden met ClickUp Tabelweergave_

Gebruik de ClickUp lijstweergave om bestellingen te prioriteren, de tabelweergave om hoeveelheden en logistiek bij te houden en de kalenderweergave om materiaalleveringen af te stemmen op de tijdlijnen van projecten. Voor teams op locatie vereenvoudigt de Board View het bijhouden van taken voor verzendingen of materiaaloverdrachten.

Liever een visuele demonstratie. Hier zie je hoe je de lijstweergave kunt gebruiken om je bouwvoorraad te overzien.

Bouwteams kunnen verder gaan met de ClickUp sjabloon voor bouwbeheer . Het is een one-stop shop voor het organiseren van projecten, het beheren van planningen en het afstemmen van teams.

Stelt u zich dit eens voor: Uw voorman belt om te informeren naar de beschikbaarheid van waardevolle apparatuur voor een nieuwe klus. In plaats van eindeloze logboeken door te bladeren, opent u de Dashboard-weergave, die alle belangrijke inventarisgegevens in één overzichtelijke interface samenbrengt.

Hier is een video die dit in detail uitlegt:

ClickUp Dashboards

krijg een 360-graden weergave van uw productinformatie met aanpasbare ClickUp Dashboards_

Met ClickUp Dashboards kunt u:

Voorraadgegevens op widgets weergeven voor snelle toegang tot kritieke voorraadniveaus en trends

Taken automatiseren zoals waarschuwingen voor lage voorraden of triggers voor aanvullen om tijd te besparen

Notificaties over lage voorraden nodig? ClickUp Automatiseringen handelen dat naadloos af en triggeren bestellingen voordat er tekorten ontstaan.

🗣️Customer Spreekt:

Vroeger besteedden we extra uren aan het handmatig doen van routinematige dingen, zoals het aanleveren van projecten aan ons team, het maken van taken en het plakken van links. Nu gebruiken we die tijd om vooruit te plannen en meer van de workflows van het team naar ClickUp te verplaatsen._

Oscar Aguilar, Marketing Operations Manager, CEMEX

Hij heeft ook aangetekend dat het tot 36 uur kon duren voordat automatisering de leden van het team op de hoogte bracht van een voltooide Taak. Nu, met ClickUp, gebeuren deze updates onmiddellijk, waardoor teams zich kunnen concentreren op hun prioriteiten en hun deadlines efficiënt kunnen halen.

ClickUp Brain

Wanneer de tijd dringt, ClickUp Brein , de geïntegreerde AI-assistent, analyseert trends, stelt RFQ's op en zorgt voor snelle updates, zodat u zich kunt concentreren op taken met een hogere prioriteit.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Quickly-draft-RFQs-with-ClickUp-Brain.png Snel RFQ's opstellen met ClickUp Brain https://clickup.com/ai Meer informatie /$$$cta/

📌 Voorbeeld: Stel, u bereidt zich voor op een enorme betonstorting bij zonsopgang morgen en plotseling realiseert u zich dat u niet zeker weet of alle materialen zijn besteld. In plaats van door e-mails of logboeken te bladeren, vraagt u ClickUp Brain om recente bestellingen te analyseren en de voorraadniveaus te bevestigen. Binnen enkele ogenblikken genereert het een overzicht van wat er op voorraad is, markeert het ontbrekende items en stelt het zelfs een RFQ op voor uw leverancier. Dit bespaart u uren en zorgt ervoor dat uw bemanning op schema blijft.

Probeer ClickUp Brain gratis uit

ClickUp beste functies

Aangepaste dashboards : Analyseer de voorraadbeschikbaarheid, houd voorraaduitval bij en volg trends in een gepersonaliseerde weergave

: Analyseer de voorraadbeschikbaarheid, houd voorraaduitval bij en volg trends in een gepersonaliseerde weergave Sjabloon voor voorraadbeheer : Centraliseer alle voorraadgegevens voor het in real-time bijhouden van voorraadniveaus, nabestellingen en leveranciersgegevens met behulp van sjablonen voor voorraadbeheer ClickUp Tabel weergave : Maak gestructureerde lay-outs om budgetten, voorraden en clientgegevens te beheren met rijen en kolommen

: Centraliseer alle voorraadgegevens voor het in real-time bijhouden van voorraadniveaus, nabestellingen en leveranciersgegevens met behulp van sjablonen voor voorraadbeheer Kalenders en tijdlijnen : Plan leveringen en taken in realtime met gezamenlijke tijdlijnen en resourcekalenders

: Plan leveringen en taken in realtime met gezamenlijke tijdlijnen en resourcekalenders Rapportagetools: Genereer gedetailleerde inventarisatierapporten om hiaten in de efficiëntie, beperkingen en trends te identificeren voor slimmere besluitvorming

ClickUp limieten

Kan tragere prestaties ervaren op sommige mobiele apparaten

Complexe functies kunnen een leercurve vormen voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Ik ben dol op de sjablonen, de maker van het dashboard en alle beschikbare content voor trainingen. Ik heb anderen geprobeerd, zoals Asana, Monday.com en Trello, maar ClickUp werkt absoluut het beste voor ons bouwbedrijf

G2 recensent

2. Buildertrend (Beste voor het vereenvoudigen van projectmanagement in de bouw)

via BouwtrendProjectmanagement in de bouw is geen kleinigheid. Tussen strakke schema's, het bijhouden van de financiën en het op de hoogte houden van de clients is het gemakkelijk om je overweldigd te voelen.

Buildertrend vereenvoudigt deze chaos door projectmanagement, financieel bijhouden en samenwerking met clients te combineren in één krachtige tool.

Stel je voor: je team is op locatie aan het wachten op materiaalleveringen terwijl je team op kantoor druk bezig is met het bijwerken van budgetten en planningen. Met het alles-in-één platform van Buildertrend kunt u planningen beheren, kosten bijhouden en zelfs in realtime met clients communiceren via het Client Portal.

Buildertrend beste functies

Houd uw team op één lijn met planningen, lijsten met taken, lijsten met inventarissen en dagelijkse logboeken

Vergelijk geschatte versus werkelijke kosten, houd de werkstroom bij en integreer met QuickBooks en Xero

Klanten voorzien van realtime updates, ondertekening van contracten en zichtbaarheid van projecten via een gecentraliseerd dashboard

Eenvoudig wijzigingen aanvragen, goedkeuren en bijhouden zonder de werkstroom te verstoren

Deel bestanden, berichten en updates met teamleden en onderaannemers

Buildertrend limieten

Geavanceerde financiële tools zijn alleen beschikbaar in hogere abonnementen

Steilere leercurve voor sommige functies in vergelijking met concurrenten

Prestaties mobiele app kunnen worden verbeterd

Buildertrend prijzen

Essential : $399/maand

: $399/maand Geavanceerd : $699/maand

: $699/maand Voltooid: $999/maand

Buildertrend beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (150+ beoordelingen)

: 4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.600+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Buildertrend?

Ik gebruik Buildertrend om ons woningbouwbedrijf van 10 miljoen per jaar te beheren. Ik vind het zeer nuttig, vooral met documentatie. We gebruiken het voor selecties, dagelijkse logboeken, ramingen en het bijhouden van gegevens. Het is echt geweldig._

Reddit gebruiker

Pro Tip: Investeren in een voorraadbeheersysteem is een geweldige manier om geld te besparen en kosten te beheren. Dit is hoe maak je een inventarissysteem om aan de groeiende vraag van klanten te voldoen.

3. Procore (het beste voor grootschalig bouwbeheer)

via Procore Het managen van een grootschalig bouwproject omvat te veel bewegende delen - schema's, budgetten, naleving en een berg documentatie. Procore is ontworpen met complexe projecten in gedachten en helpt algemene aannemers, eigenaars en gespecialiseerde aannemers om de werkstromen van preconstructie tot afsluiting te vereenvoudigen.

Met Procore's gecentraliseerde platform krijgt u real-time zichtbaarheid in elk aspect van uw project, waardoor betere besluitvorming en samenwerking tussen belanghebbenden mogelijk wordt.

Procore beste functies

Gecentraliseerd project en software voor taakbeheer die teams op het veld en op kantoor met elkaar verbindt voor realtime updates en het bijhouden van taken

Documentbeheer vereenvoudigt bestandsorganisatie met versiebeheer en veilige opslagruimte

Financieel beheer integreert met QuickBooks en Sage, voor nauwkeurig bijhouden van kosten en budgettering

Preconstructietools stroomlijnen biedingen, schattingen en ontwerpbeheer

Efficiënte voorraadbeheertools helpen bij het naleven van inspecties, checklists en het bijhouden van incidenten in magazijnen

Procore limieten

Een steile leercurve voor nieuwe gebruikers en kleinere teams

Offline functie is beperkt en leunt zwaar op gegevens in de cache

Aangepaste prijzen kunnen duur zijn voor kleine tot middelgrote bedrijven

Procore prijzen

Aangepaste prijzen

Procore beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (3.200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (3.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.700+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Procore?

_Ik heb de titel van mijn recensie 'The Instagram of Construction Management' gemaakt omdat het gebruik van Procore echt zo gemakkelijk is. Ik ben projectaccountant voor een bouwbedrijf in NJ en ik doe alle factureringen. Ik hou echt van de functies voor het plannen van waarden en het factureren van onderaannemers op projecten

G2 gebruiker

Ook lezen: Beste software en hulpmiddelen voor inkoopbeheer

4. Contractor Foreman (het beste voor kleine tot middelgrote aannemers)

via Xero Het beheren van de financiën in de bouw is geen gemakkelijke taak - het in balans brengen van de werkkosten, het bijhouden van uitgaven en het afstemmen van facturen voelt vaak als een project. Xero stapt in de cloud als boekhoudoplossing op maat om bouwbedrijven te helpen deze uitdagingen te stroomlijnen.

De integraties met bouwspecifieke apps zoals WorkflowMax maken het bijhouden van projecten en het beheren van kosten naadloos, terwijl de gebruiksvriendelijke mobiele app ervoor zorgt dat je taken kunt afhandelen, zelfs vanaf de bouwplaats.

Xero beste functies

Onbeperkte gebruikerstoegang tot alle abonnementen

Verbindingen met meer dan 21.000 financiële instellingen voor het eenvoudig importeren van banktransacties

Mobiele app voor on-the-go onkostenbeheer met vastleggen van bonnetjes

Integratie met meer dan 1.000 apps, waaronder WorkflowMax en Gusto

Financiële rapportagefuncties zoals winst- en verliesrekeningen en oude vorderingen

Xero beperkingen

Abonnement op instapniveau limiet voor facturen en rekeningen (respectievelijk 20 en 5)

Ondersteunt slechts één organisatie per abonnement

Geavanceerde functies zoals projecten bijhouden en onkostendeclaraties vereisen het duurste abonnement

Geen directe telefonische ondersteuning, vertrouwt alleen op online hulp

Xero prijzen

Starter : $29/maand

: $29/maand Standaard : $46/maand

: $46/maand Premium: $69/maand

Xero beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (710+ beoordelingen)

: 4.3/5 (710+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.100+ beoordelingen)

Ook lezen: Gratis sjablonen voor bouwbeheer 📮 Inzicht: Uit ons onderzoek bleek dat kenniswerkers gemiddeld 6 verbindingen per dag onderhouden of 6 mensen die ze dagelijks moeten spreken om werk Klaar te krijgen op hun werkplek. Dit brengt waarschijnlijk meerdere pings heen en weer met zich mee via e-mails, chatten en tools voor projectmanagement.

Wat als je al deze gesprekken op één plaats zou kunnen samenvoegen? Met ClickUp dat kan! Het is de alles-in-één app voor werk die projecten, kennis en chatten combineert op één plek - allemaal aangedreven door AI die jou en je team helpt sneller en slimmer te werken.

Probeer ClickUp gratis uit

6. Sortly (het beste voor kleine bouwbedrijven met eenvoudige inventarisbehoeften)

via Soortelijk Het bijhouden van gereedschap, apparatuur en voorraden is een veelvoorkomende uitdaging voor bouwbedrijven. Van zoekgeraakte gereedschappen tot het opraken van kritieke materialen halverwege een project, het beheren van voorraden kan tijdlijnen en budgetten snel doen ontsporen.

Sortly biedt een eenvoudige maar krachtige oplossing voor voorraadbeheer, op maat gemaakt voor kleine bouwbedrijven die op de hoogte moeten blijven van hun activa zonder de complexiteit van Enterprise systemen.

Sortly vereenvoudigt het voorraadbeheer met functies zoals het genereren van QR codes, voorraadwaarschuwingen en real-time bijhouden op verschillende apparaten.

Sortly beste functies

Genereer QR codes en barcodes voor het moeiteloos bijhouden van gereedschappen en materialen

Stel minimum voorraadwaarschuwingen in om kostbare vertragingen of voorraaduitval te voorkomen

Upload hoge resolutie foto's om items visueel te catalogiseren

Real-time synchroniseren tussen apparaten voor nauwkeurige updates van teams op het veld

Mobiele interface voor voorraadbeheer op locatie of onderweg

Beperkingen van Sortly

Het gratis abonnement limiet invoer tot 100 items en biedt minimale aanpassing

Geavanceerde functies zoals integratie van externe scanners vereisen hogere abonnementen

Niet ideaal voor grootschalige operaties met complexe inventarisatiebehoeften

Sortly prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Geavanceerd : $24/maand

: $24/maand Extra : $74/maand

: $74/maand Premium : $149/maand

: $149/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Sortly beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (25 beoordelingen)

: 4.4/5 (25 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (720+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Sortly?

Sortly is heel makkelijk in gebruik. Het is binnen handbereik en ook beschikbaar op de computer voor mijn assistent om onze inventaris voor onze uniformen en uitrusting te beheren

G2 recensent

🧠 Wist je dat: De Chinese Muur, een van de grootste bouwprojecten ter wereld, vergde eeuwenlang nauwgezet projectmanagement. Er werd naar schatting meer dan 100 miljoen ton bakstenen, stenen en aarde gebruikt - zonder moderne inventarisatiesystemen!

7. Zoho Inventory (het beste voor bedrijven die moeten werken met bestellingen via meerdere kanalen)

via Salie Het bijhouden van complexe financiën, salarisadministratie en voorraadbeheer kan bouwbedrijven overweldigen. Sage 50 Accounting biedt branchespecifieke functies, zoals geavanceerd bijhouden van voorraden en jobcalculatie, voor bouwprofessionals die hun middelen efficiënt moeten beheren en hun budgetten op orde moeten houden.

Pro tip: Sjablonen voor personeelsplanning maken uw leven eenvoudiger door terugkerende patronen om te zetten in bruikbare strategieën. Bekijk deze gids voor inzichten en voorbeelden om uw abonnementsproces moeiteloos te stroomlijnen.

Sage 50 Accounting beste functies

Voorraden beheren met geavanceerde bijhoudtools, waaronder FIFO/LIFO-kostprijzen en serieel bijhouden

Projectbudgetten beheren met tools zoals geavanceerde taakkostenberekening en rapportage op faseniveau

Bankaansluitingen en factuurbeheer automatiseren om handmatige inspanningen te verminderen

Integreer naadloos met salarissystemen om het personeelsbeheer te stroomlijnen

Genereer robuuste financiële rapporten met rapportage per afdeling en prognoses

Sage 50 Accounting limieten

Desktopgebaseerde software kan de toegankelijkheid beperken in vergelijking met cloudgebaseerde oplossingen

Geavanceerde functies zoals het ondersteunen van meerdere gebruikers vereisen hogere abonnementen, waardoor de kosten toenemen

De interface kan verouderd aanvoelen voor gebruikers die gewend zijn aan moderne cloud platforms

Sage 50 Accounting prijzen

Pro Accounting : $61,92/maand

: $61,92/maand Premium Accounting : $ 103,92/maand per gebruiker

: $ 103,92/maand per gebruiker Quantum Accounting: $177,77/maand per gebruiker

Sage 50 Accounting beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (140+ beoordelingen)

: 3.9/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Sage 50?

Sage 50 cloud accounting is heel nuttig voor ons boekhoudprofessionals; het maakt ons werk gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te implementeren, gemakkelijk te integreren met klantenservice die een aantal functies en een gebruiksfrequentie heeft.

G2 recensent

💡 Pro Tip: Sjablonen voor personeelsplanning maken uw leven eenvoudiger door terugkerende patronen om te zetten in bruikbare strategieën. Bekijk deze gids voor inzichten en voorbeelden om uw abonnementsproces moeiteloos te stroomlijnen.

9. QuickBooks Online (het beste voor kleine tot middelgrote bouwbedrijven)

via QuickBooks Online Bouwbedrijven hebben tools nodig om de kosten van opdrachten, de winstgevendheid van projecten en het beheer van aannemers effectief te beheren. QuickBooks Online doet dat werk voor hen.

Het biedt een boekhoudoplossing die is ontworpen voor professionals in de bouwsector, waarmee ze hun activiteiten kunnen vereenvoudigen, facturering kunnen automatiseren en meer inzicht krijgen in hun financiën. De integratie met apps van derden, zoals Buildertrend en Knowify, verbetert het project- en kostenmanagement nog verder.

QuickBooks Online beste functies

Automatisering van facturering en inning van betalingen om de werkstroom te verbeteren

Biedt tools voor werkkostenberekening om de winstgevendheid van projecten in realtime bij te houden

Inclusief aanpasbare rapportages voor inzicht in uitgaven, winst en inkomstenstromen

Biedt contractbeheer met vereenvoudigde voorbereiding van belastingformulieren en bijhouden van onkosten

Mobiele app zorgt voor toegang tot financiële gegevens vanaf elke locatie

QuickBooks Online limieten

Vereist afzonderlijke abonnementen voor het beheren van meerdere bedrijven

Geavanceerde functies zoals inventarisatie en batchfacturatie zijn beperkt tot de hogere abonnementen

Handmatige tussenkomst is vaak nodig voor integratie met salarisadministraties die niet van Intuit zijn

QuickBooks Online prijzen

Eenvoudige start : $17,50/maand

: $17,50/maand Essentials : $32,50/maand

: $32,50/maand Plus : $49,50/maand

: $49,50/maand Gevorderd: $117,50/maand

QuickBooks Online beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (3.390+ beoordelingen)

: 4.0/5 (3.390+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (7.830+ beoordelingen)

Ook lezen: Beste software voor voorraadbeheer voor e-commerce

10. AlignBooks (Beste voor kleine bedrijven en MSME's)

via AlignBooks Of je nu de inventaris beheert in een kruidenierszaak of de loonlijst verwerkt in een dienstverlenend bedrijf, AlignBooks biedt een schaalbare, cloudgebaseerde ERP- en boekhoudsoftware die is ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die op zoek zijn naar een aanpasbare en budgetvriendelijke oplossing.

Met modules voor verkoop, facturering, voorraadbeheer, salarisadministratie en meer helpt het complexe bedrijfsprocessen in verschillende sectoren te vereenvoudigen, van detailhandel tot productie. De offline en online versies zorgen voor flexibiliteit voor bedrijven met verschillende infrastructuurbehoeften.

AlignBooks beste functies

Geïntegreerde modules voor verkoop, facturatie, inventaris, financiën, HR en meer

Aanpasbare dashboards en rapporten voor financieel inzicht

Geautomatiseerde GST-facturering en tools voor naleving van belastingwetgeving

Ondersteuning voor meerdere bedrijven met offline en online implementatiemogelijkheden

Naadloze integratie met tools van derden zoals Razorpay, Shopify en Google Maps

AlignBooks limieten

UI-ontwerp kan verouderd aanvoelen voor moderne gebruikers

Beperkte schaalbaarheid voor grotere ondernemingen met complexe behoeften

Reactiesnelheid klantenservice en oplostijden kunnen inconsistent zijn

AlignBooks prijzen

Aangepaste prijzen

AlignBooks beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Extra nuttige hulpmiddelen

Op zoek naar meer hulpmiddelen om je te helpen? Hier zijn er een paar die de top 10 lijst niet hebben gehaald, maar wel unieke functies hebben die nuttig voor je kunnen zijn:

Fieldwire : Verbindt teams op het veld met kantoorpersoneel door middel van real-time taakbeheer, waardoor naadloze updates, abonnementen en het bijhouden van materiaal direct ter plaatse mogelijk zijn

: Verbindt teams op het veld met kantoorpersoneel door middel van real-time taakbeheer, waardoor naadloze updates, abonnementen en het bijhouden van materiaal direct ter plaatse mogelijk zijn Knowify : Integreert met QuickBooks en biedt tools voor het bijhouden van arbeidskosten, budgetten en voortgang van de werkzaamheden

: Integreert met QuickBooks en biedt tools voor het bijhouden van arbeidskosten, budgetten en voortgang van de werkzaamheden **Buildxact: Vereenvoudigt het calculatieproces voor aannemers door materiaalplanning, leverancierscatalogi en het bijhouden van projecten te integreren in één gebruiksvriendelijk platform

Pro Tip: Vereenvoudigde voorraadplanning verhoogt de werkstroom en de klanttevredenheid door overtollige voorraden te verminderen en de beschikbaarheid van producten te garanderen. Zo beheerst u voorraadplanning in een paar eenvoudige stappen.

Geen project is te groot met ClickUp ter plaatse

ClickUp had het voorrecht om samen te werken met het gerenommeerde bouwmaterialenbedrijf CEMEX, om hun activiteiten te automatiseren en kostbare uren te besparen.

Met zijn realtime dashboards, automatiseringen en aanpasbare weergaven elimineert ClickUp knelpunten en houdt het uw bouwprojecten naadloos op gang.

Hoe complex uw bouwactiviteiten ook zijn, ClickUp is de ultieme tool om te organiseren, automatiseren en schaalbaar te maken. Aanmelden op ClickUp en zie hoe uw projecten zichzelf opbouwen!