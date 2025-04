Cirkeldiagram alternatieven voor betere visualisatie van gegevens

Wist je dat datagestuurde bedrijven zijn 19 keer meer kans hebben om winstgevend te blijven dan hun concurrenten? Toch worden gegevens vaak terzijde geschoven als ze niet onmiddellijk relevant lijken.

Mensen verwerken informatie op verschillende manieren. Sommigen houden van ruwe nummers, anderen hebben grafieken nodig en weer anderen willen visuals die een verhaal vertellen. Jouw taak? Vergader met hen waar ze zijn.

Denk aan de New York Times. Hun visualisaties maken complexe onderwerpen zoals inflatie of klimaatverandering toegankelijk voor miljoenen, niet alleen voor experts, door hun gegevens om te zetten in boeiende verhalen. Jij kunt hetzelfde doen met je team.

Je collega's geven al om wat de gegevens zeggen over hun werk. De sleutel is het creëren van visuals die de aandacht trekken en de gegevens belangrijk maken. Natuurlijk kunnen cirkeldiagrammen helpen, maar ze zijn niet altijd de beste keuze.

Dit artikel onderzoekt verschillende alternatieven en sjablonen voor cirkeldiagrammen om een cultuur op te bouwen waarin gegevens de basis vormen voor beslissingen. Laten we aan de slag gaan!

ClickUp Dashboards gebruiken voor gegevensvisualisaties

60-seconden samenvatting

Hier zijn de beste alternatieven voor cirkeldiagrammen:

Waarom cirkeldiagrammen tekortschieten in gegevensvisualisatie

Cirkeldiagrammen lijken misschien eenvoudig, maar ze schieten vaak tekort bij het overbrengen van complexe gegevens. Dit is waarom ze vaak de plank misslaan als het gaat om datavisualisatie:

Beperkte gegevensrepresentatie : Cirkeldiagrammen zijn geweldig om verhoudingen weer te geven, maar hebben het moeilijk als je meer dan een paar categorieën hebt. Als je gegevens meer dan 10 categorieën bevatten, verandert de grafiek in een onbegrijpelijke pizzaplakkenbrij

: Cirkeldiagrammen zijn geweldig om verhoudingen weer te geven, maar hebben het moeilijk als je meer dan een paar categorieën hebt. Als je gegevens meer dan 10 categorieën bevatten, verandert de grafiek in een onbegrijpelijke pizzaplakkenbrij Gebrek aan precisie: Het vergelijken van cirkeldiagrammen kan lastig zijn, vooral als de verschillen subtiel zijn. Stelt u zich eens voor dat u een onderscheid probeert te maken tussen 22% en 24% - veel succes daarmee met een cirkeldiagram in Excel!

Het vergelijken van cirkeldiagrammen kan lastig zijn, vooral als de verschillen subtiel zijn. Stelt u zich eens voor dat u een onderscheid probeert te maken tussen 22% en 24% - veel succes daarmee met een cirkeldiagram in Excel! Moeilijk in één oogopslag te lezen: Cirkeldiagrammen zijn sterk afhankelijk van kleuren en labels. Maar als je publiek op zoek moet naar een legenda of vergelijkbare kleuren moet interpreteren, gaat de boodschap verloren

Cirkeldiagrammen zijn sterk afhankelijk van kleuren en labels. Maar als je publiek op zoek moet naar een legenda of vergelijkbare kleuren moet interpreteren, gaat de boodschap verloren Gebrek aan trendanalyse : Wil je groei in de tijd of relaties tussen datapunten laten zien? Cirkeldiagrammen kunnen niet helpen. Ze richten zich op statische momentopnamen en laten trends en patronen buiten beschouwing

: Wil je groei in de tijd of relaties tussen datapunten laten zien? Cirkeldiagrammen kunnen niet helpen. Ze richten zich op statische momentopnamen en laten trends en patronen buiten beschouwing Overmatig gebruik: Het publiek heeft cirkeldiagrammen zo vaak gezien dat ze nauwelijks meer opvallen. Het herhaalde gebruik ervan kan je boodschap in werkstroomdiagrammen waardoor het minder impactvol wordt

💡Pro Tip: Als je Excel nog steeds gebruikt voor cirkeldiagrammen, maar je wilt de functies optimaal benutten, bekijk dan dit gids voor het maken van cirkeldiagrammen in Excel .

10 beste alternatieven voor cirkeldiagrammen voor betere gegevensweergave

Hier is een diepe duik in de top tien alternatieven voor cirkeldiagrammen die je moet proberen als je op zoek bent naar de beste tools voor gegevensvisualisatie :

1. Staafdiagrammen: Eenvoudig en effectief

Staafdiagrammen zijn een soort visualisatie die het vergelijken van waarden tussen categorieën eenvoudig, duidelijk en efficiënt maakt. Met horizontale of verticale balken helpt dit type staafdiagram je verschillen in één oogopslag te begrijpen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-2025-02-14-at-3.33.42-AM.png Staafdiagram /$$$img/

via Dataviz Om de voorkeuren van klanten te analyseren, laat een staafdiagram bijvoorbeeld zien hoeveel er de voorkeur geven aan schoenen boven handtassen of jassen. Dit maakt het gemakkelijker om trends te herkennen en prioriteiten te stellen bij het inventariseren.

ClickUp Staafdiagram Dashboard Kaart

Een hulpmiddel zoals Staafdiagram-dashboardkaart van ClickUp kan uw visualisatie verbeteren met:

Aangepaste databronnen : Gegevens ophalen uit Ruimtes, Lijsten of Mappen, en zelfs gearchiveerde of gesloten Taken

: Gegevens ophalen uit Ruimtes, Lijsten of Mappen, en zelfs gearchiveerde of gesloten Taken Dynamische velden : Gebruik aangepaste velden, formules of Sprintpunten voor visualisaties op maat

: Gebruik aangepaste velden, formules of Sprintpunten voor visualisaties op maat Tijdsregistratie : Analyseer trends over dagen, weken of maanden met doorlopende of aangepaste datumbereiken

: Analyseer trends over dagen, weken of maanden met doorlopende of aangepaste datumbereiken Flexibele groepering : Groepeer gegevens op toegewezen personen, tags, statussen of prioriteiten

: Groepeer gegevens op toegewezen personen, tags, statussen of prioriteiten Geavanceerde filters : Pas taakspecifieke filters toe zoals status, type of prioriteit voor een beter inzicht

: Pas taakspecifieke filters toe zoals status, type of prioriteit voor een beter inzicht Exportopties: Exporteer grafieken als PDF, PNG of CSV om inzichten in gegevens te delen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-368.png Staafdiagram-dashboardkaart van ClickUp /%img/

Visualiseer moeiteloos de voortgang met ClickUp's Staafdiagram Dashboard Kaart

Gebruik het in plaats van een statisch cirkeldiagram wanneer u meerdere categorieën naast elkaar vergelijkt, trends in de tijd bijhoudt (zoals maandelijkse verkoop) of prioriteit geeft aan exacte waarden boven verhoudingen.

Het is ook ideaal wanneer u meer dan vijf segmenten of verhoudingen hebt die te veel op elkaar lijken om te onderscheiden.

We gebruiken ClickUp voor al ons project- en projectmanagement en als kennisbank. Het is ook gebruikt voor het bewaken en bijwerken van ons OKR-framework en verschillende andere use cases, waaronder grafieken en formulieren en workflows voor vakantieaanvragen. Het is geweldig om dit allemaal binnen één product te kunnen doen, omdat dingen heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Thomas Clifford, productmanager, TravelLocal

💡Pro Tip: Als u staafdiagrammen gebruikt voor presentaties, kies dan kleuren die mooi contrasteren en houd labels op assen duidelijk.

2. Gestapelde staafdiagrammen: Verhoudingen over categorieën vergelijken

Een gestapeld staafdiagram is gebouwd op de eenvoud van staafdiagrammen, maar voegt gegevenslagen toe zoals subcategorieën, die totalen en bijdragen tonen.

Zo kunnen bijvoorbeeld gestapelde balken in een kolomdiagram afdelingsbudgetten weergeven, waarbij de uitgaven worden uitgesplitst in categorieën voor salarissen, marketing en training voor een nauwkeurigere toewijzing van middelen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-2025-02-14-at-3.35.19-AM.png gestapeld staafdiagram /$$img/

via Dataviz

ClickUp Gestapelde Staafdiagram Sjabloon

De ClickUp Gestapelde Staafdiagram Sjabloon breidt deze functie uit, waardoor het gemakkelijker wordt om complexe gegevens te analyseren en op een bruikbare manier te presenteren. Houd de voortgang van projecten, de prestaties van teams of het sentiment onder klanten bij met dit sjabloon dat is ontworpen om de werkstroom te vereenvoudigen en waardevolle inzichten te genereren.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-370.png ClickUp gestapelde balkgrafiek sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200646219 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met realtime updates kunt u taken in verschillende statussen volgen - zoals Open, Voltooid of In uitvoering - en direct zien waar ze zich bevinden. Gebruik de Staafdiagram weergave om deelbare grafieken te maken die de voortgang duidelijk communiceren naar belanghebbenden.

Dit is wanneer je het kunt gebruiken als een cirkeldiagram alternatief:

Om totale waarden te vergelijken en bijdragen van subcategorieën te tonen

Voor gegevens met meerdere lagen, zoals omzet per regio en producttype

Wanneer u proportionele relaties binnen een bredere context moet aantonen

💡Pro Tip: Wil je gelaagde gegevens effectief weergeven? Leer stap voor stap hoe je een staafdiagram maakt in Excel.

3. Donutgrafieken: Een verfijnde kijk op het cirkeldiagram

Donutdiagrammen zijn cirkeldiagrammen met een gat in het midden, letterlijk en figuurlijk.

Dit ontwerp maakt ze tot een van de beste tools voor gegevensvisualisatie om de vertrouwdheid van cirkeldiagrammen te behouden en tegelijkertijd de leesbaarheid en esthetiek te verbeteren, vooral als het om minder categorieën gaat.

Markeer verhoudingen met ClickUp Donutdiagrammen in plaats van een cirkeldiagram

Donutdiagrammen in ClickUp bieden:

Een duidelijker beeld : Markeer kritieke statistieken zoals totaal aantal uren of omzet met een hol centrum

: Markeer kritieke statistieken zoals totaal aantal uren of omzet met een hol centrum Aanpassing : Pas kleuren, labels en gegevens aan de behoeften van het team aan

: Pas kleuren, labels en gegevens aan de behoeften van het team aan Realtime updates : Houd dynamische veranderingen bij terwijl ze plaatsvinden

: Houd dynamische veranderingen bij terwijl ze plaatsvinden Eenvoudige installatie: Schakel eenvoudig tussen cirkeldiagrammen en donutdiagrammen met een paar klikken in de instellingen van de kaarten

wist u dat? Bedrijven die gegevens gebruiken zijn 23 keer meer kans om beter te presteren dan concurrenten bij het werven van klanten.

4. Treemaps: Hiërarchische gegevensvisualisatie

Treemaps gebruiken gestapelde rechthoeken om hiërarchische gegevens weer te geven, waarbij grotere rechthoeken hogere waarden aangeven en kleinere rechthoeken subcategorieën.

Treemaps zijn ideaal voor complexe datasets en visualiseren relaties en laten zien hoe subcategorieën bijdragen aan het geheel.

via Google grafieken Een e-commercebedrijf kan bijvoorbeeld een treemap gebruiken om bronnen van websiteverkeer (organisch, betaald, direct) en subcategorieën (mobiel, desktop) weer te geven. Deze visual onthult direct de best presterende kanalen en subsegmenten. In tegenstelling tot cirkeldiagrammen kunnen treemaps efficiënt omgaan met meerdere gegevensniveaus.

Ook lezen: Histogrammen versus staafdiagrammen: Wat gebruiken en wanneer

5. Waterval grafieken: Opeenvolgende gegevens visualiseren

Watervaldiagrammen breken cumulatieve gegevens stap voor stap uit en laten zien hoe afzonderlijke elementen bijdragen aan het totaal. Ze illustreren hoe opeenvolgende waarden veranderen en blinken uit in het opdelen van complexe processen in verteerbare stappen, waar cirkeldiagrammen er niet in slagen de voortgang van waarden over te brengen.

Wanneer gebruik je het in plaats van een cirkeldiagram?

Voor het visualiseren van financiële statistieken zoals winst en verlies

Om stapsgewijze veranderingen in opeenvolgende gegevens te benadrukken

via Canva Gebruik het in plaats van een cirkeldiagram om:

Multivariate gegevens over verschillende categorieën te vergelijken (bijv. vaardigheden van teams of functies van producten)

Prestatiecijfers ten opzichte van een benchmark te laten zien

Balans of wanverhouding in datasets te evalueren (bijv. budgettoewijzingen)

Een productmanager kan bijvoorbeeld een radardiagram gebruiken om projectmanagementtools te vergelijken op functies zoals gebruiksgemak, integraties, prijzen en ondersteuning, zodat belanghebbenden kunnen bepalen welke het beste bij de behoeften van het bedrijf passen.

🧠 Leuk weetje: Gegevensgestuurde bedrijven zijn bijna 7 keer beter in het terug laten komen van hun klanten!

10. Stroomdiagram: Verantwoordelijkheden, rollen en taken visualiseren

Elke baan vertegenwoordigt een specifieke entiteit die betrokken is bij de werkstroom, waardoor het gemakkelijker te begrijpen is hoe verschillende functies op elkaar inwerken en bijdragen aan het totale proces.

Swimlane stroomschema's helpen bij het visueel organiseren van complexe workflows door taken en verantwoordelijkheden te verdelen in verschillende "banen" op basis van rollen, afdelingen of processen.

De ClickUp Swimlane Stroomdiagram Sjabloon vereenvoudigt dit nog verder en biedt een kant-en-klare structuur om gedetailleerde, visueel aantrekkelijke diagrammen te maken zonder het gedoe van nul te moeten beginnen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-381.png ClickUp Swimlane Stroomdiagram Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-193303476&department=operations&\_gl=1*11hmfhh*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzgzMDU5MDMuQ2owS0NRaUE0LXk4QmhDM0FSSXNBSG1qQ19ITVlfdWFZLTFXQXhXZkkwTkdCVXdRRGY5UXlKa3hkRjNGY3NjTnFLMmh1S0ZVWEp4RjVoSWFBcjNHRUFMd193Y0I.\*\MzAxNTkwNzE4LjE3MzIwODg3NzUuMTYyNzUzMzQ0Ni4xNzM2OTM0NjYzLjE3MzY5MzQ2zU. Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Schakel over naar swimlane stroomdiagrammen om:

Het onboardingproces van klanten uit te leggen

Knelpunten tussen afdelingen te analyseren en functieoverschrijdende werkstromen te abonneren

Goedkeuringen en handoffs te visualiseren en tijdlijnen voor het voltooien van taken bij te houden

In een werkstroom voor het retourneren van producten voor een e-commerceplatform kan een stroomschema bijvoorbeeld laten zien hoe klanten een retourzending initiëren, de klantenservice deze goedkeurt, het magazijn het item ontvangt en de financiële afdeling de terugbetaling verwerkt.

Cirkeldiagrammen kunnen goed werken voor eenvoudige verhoudingen, maar ze hebben geavanceerdere hulpmiddelen nodig om trends te analyseren, vergelijkingen te maken, dashboards te verbeteren of real-time veranderingen te controleren. ClickUp , uw alles app voor op het werk , stapt de uitdaging aan met een array aan visualisaties - staafdiagrammen, lijndiagrammen en real-time dashboards - die ruwe gegevens omzetten in inzichten waarop u onmiddellijk kunt reageren.

Verschillende teams analyseren gegevens op verschillende manieren en ClickUp weet dat. De visualisatietools zijn gebouwd met het oog op flexibiliteit voor teams zoals:

Marketing: Gebruik gestapelde staafdiagrammen om de campagneprestaties per kanaal uit te splitsen, zodat duidelijk wordt welke platforms de beste resultaten opleveren

Gebruik gestapelde staafdiagrammen om de campagneprestaties per kanaal uit te splitsen, zodat duidelijk wordt welke platforms de beste resultaten opleveren Producten: Houd de voortgang van ontwikkelingscycli of Sprints bij met lijngrafieken om knelpunten te identificeren en lanceringen op schema te houden

Houd de voortgang van ontwikkelingscycli of Sprints bij met lijngrafieken om knelpunten te identificeren en lanceringen op schema te houden Financiën: Bewaak uitgaven met aangepaste staafdiagrammen die uitgaven groeperen per afdeling of project, zodat budgetten op koers blijven

U kunt uw grafieken filteren, sorteren en aanpassen dashboard werk om te focussen op specifieke tijdsbestekken, projecten of zelfs leden van een team. Dit aanpassingsvermogen betekent dat ClickUp niet zomaar een tool is, maar een gegevenspartner die is afgestemd op de unieke doelen van uw team.

Laten we eens dieper duiken in hoe ClickUp uw team ondersteunt met deze geavanceerde functies:

ClickUp biedt veelzijdige tools om gegevensvisualisatie te vereenvoudigen en het beheer van werkstromen te stroomlijnen.

🚀 ClickUp Staafdiagrammen ClickUp Staafdiagrammen hiermee kunt u gegevens naast elkaar vergelijken of trends in de tijd bijhouden in interactieve, realtime dashboards.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-382.png ClickUp staafdiagrammen: alternatieven voor staafdiagrammen /$$$img/

Houd prestaties dynamisch bij met behulp van ClickUp staafdiagrammen voor bruikbare inzichten

Gebruik ze om de productiviteit van teams te meten door voltooide taken of mijlpalen bij te houden. Pas databronnen aan (Ruimtes, Mappen of Lijsten) en configureer X/Y-assen voor visualisaties op maat. Tot de sleutel functies behoren ondersteuning voor aangepaste velden, formule velden en Sprintpunten.

🚀 ClickUp lijngrafieken

Moet u de voortgang bijhouden of veranderingen in de tijd bewaken? ClickUp lijngrafiek kaarten blinken uit in het volgen van trends of voortgang in de tijd.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-383.png ClickUp lijndiagram kaarten: cirkeldiagram alternatieven /%img/

Analyseer trends in de tijd met ClickUp lijngrafiek kaarten ontworpen voor precisie en duidelijkheid

Projectmanagers kunnen ze gebruiken om deadlines of terugkerende problemen te beoordelen en ervoor te zorgen dat middelen optimaal worden ingezet. Pas het bereik van de tijd, de groeperingsopties en filters aan uw behoeften aan. Exporteerbare gegevens en eenvoudig delen verbeteren de samenwerking tussen teams.

🚀 ClickUp Dashboards

Centraliseer uw gegevens en teamactiviteiten met ClickUp Dashboards

Centraliseer al uw gegevens met ClickUp Dashboards . Deze aanpasbare dashboards bieden realtime updates, widgets zoals staafdiagrammen en lijndiagrammen, en eenvoudige deelopties voor belanghebbenden. Teams kunnen rol-specifieke dashboards aanmaken, zoals verkoop die de omzet bijhoudt of productteams die sprints opvolgen, wat de transparantie en samenwerking bevordert.

🚀 ClickUp Automatiseringen

Gegevens up-to-date houden kan een logistieke hoofdpijn zijn, maar niet met ClickUp Automatiseringen . Hiermee worden uw gegevensvisualisaties automatisch bijgewerkt.

Deel complexe gegevensverzamelingen op met ClickUp cirkeldiagramkaart, perfect voor gemakkelijk te lezen visuele samenvattingen

Ontgrendel de kracht van geavanceerde gegevensvisualisaties met ClickUp

Cirkeldiagrammen hebben hun plaats in gegevensvisualisatie, maar missen de diepte die nodig is voor complexe gegevens.

Tools zoals staafdiagrammen, lijngrafieken en dynamische dashboards bieden rijkere inzichten door het "wat" en het "waarom" achter de nummers te onthullen.

ClickUp verbetert de visualisatie van gegevens met veelzijdige functies zoals staafdiagrammen, gestapelde staafdiagrammen en geautomatiseerde dashboards. Met deze tools kunt u de voortgang bijhouden, statistieken vergelijken en gelaagde gegevens analyseren terwijl ze in realtime worden bijgewerkt.

Klaar om verder te gaan dan statische grafieken? Meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag nog in en ontdek hoe slimmere visualisaties zorgen voor betere en snellere beslissingen!