60 beste motiverende liedjes voor werk om je humeur te verbeteren

Voel je de Monday blues opkomen of heb je weinig energie? Er is een oplossing!

Zet je favoriete koptelefoon op en laat je hart bonzen op het ritme van opzwepende muziek! Laat de pulserende beats van Queen's We Will Rock You en opzwepende anthems van Gloria Gaynor je bloed laten stromen en de effectiviteit van je team omhoog schieten. Klinkt perfect, toch?

Of je je nu door e-mails heen worstelt of je probeert te blijven concentreren op dat grote project, de juiste liedjes - en een geweldig afspeellijst productiviteit -maken het verschil.

Hier is een lijst met 60 geweldige nummers om je te helpen je one shot, one opportunity te pakken. Klaar om je werkdag te beginnen met de beste nummers? Laten we beginnen met deze ultieme afspeellijst met motiverende liedjes voor werk!

60-seconden samenvatting

Hier zijn enkele motiverende liedjes voor werk en een hulpmiddel om je productiviteit te verhogen:

Songs om zelfverzekerd deals te sluiten: "Eye of the Tiger" en "Lose Yourself"

"Eye of the Tiger" en "Lose Yourself" Songs om creativiteit in marketing aan te wakkeren: "Happy" en "Don't Stop Me Now"

"Happy" en "Don't Stop Me Now" Songs voor teamwerk en het opbouwen van verbindingen: "We Will Rock You" en "Lean on Me"

"We Will Rock You" en "Lean on Me" Songs om naar te luisteren op slechte dagen: "Stronger" en "Rise Up"

"Stronger" en "Rise Up" Songs om productiviteit te verhogen: "Work" en "The Middle"

"Work" en "The Middle" Songs om naar te luisteren tijdens het brainstormen: "Heroes" en "Imagine"

"Heroes" en "Imagine" Songs om anderen te inspireren en kracht te geven: "We Are the Champions" en "Man in the Mirror"

"We Are the Champions" en "Man in the Mirror" Songs om door te zetten: "The Climb" en "Survivor"

"The Climb" en "Survivor" Songs om succes te vieren: "Celebration" en "Good Life"

"Celebration" en "Good Life" Songs om op te laden en te verfrissen: "Let Her Go" en "Clocks"

"Let Her Go" en "Clocks" ClickUp verbetert de productiviteit: ClickUp biedt functies zoals ClickUp Brain (AI-assistent), persoonlijke sjablonen voor productiviteit, ClickUp Docs, ClickUp-taaken en ClickUp-taak om het werk te organiseren en efficiënter te werken (of zelfs songteksten te schrijven)

ClickUp biedt functies zoals ClickUp Brain (AI-assistent), persoonlijke sjablonen voor productiviteit, ClickUp Docs, ClickUp-taaken en ClickUp-taak om het werk te organiseren en efficiënter te werken (of zelfs songteksten te schrijven) ClickUp integreert met muziek: ClickUp Brain kan motiverende liedjes voorstellen, en ClickUp kan worden gebruikt om muziekpauzes in te plannen en muziek in de werkstroom te integreren voor een betere balans tussen werk en privé

Het belang van motiverende liedjes op de werkplek

Motiverende nummers kunnen mensen op een ongelooflijke manier energie geven en een sfeer van positiviteit en gedrevenheid creëren. De juiste afspeellijst kan van onschatbare waarde zijn op de werkplek, waar focus en samenwerking vaak het succes bepalen.

Onderzoek toont aan dat het "gevoel erbij te horen" op een werkplek kan zorgen voor een toename van werkprestaties met 56% kan verhogen . En wat is een betere manier om verbinding te maken met je teamgenoten dan samen je favoriete nummers te neuriën?

Naast individuele prestaties kan muziek de collectieve productiviteit verhogen door de toon voor de dag in te stellen en teams met elkaar te verbinden tijdens die cruciale uren.

En het gaat niet alleen om entertainment - motiverende afspeellijsten kunnen het moreel van je team opkrikken en hen helpen om de volgende dingen te doen gefocust en gedisciplineerd te blijven .

Hoe muziek productiviteit en moreel beïnvloedt

Het oordeel is geveld.

Over 78% van de mensen zegt dat muziek luisteren tijdens het werk hun productiviteit verhoogt. En dat is niet alleen de mening - onderzoek toont aan dat muziek de nauwkeurigheid kan verbeteren, stress kan verminderen en creativiteit kan stimuleren.

Waarom heeft muziek zo'n diepgaand effect?

Emotionele invloed : Muziek boort emoties aan, waardoor mensen gemotiveerd en energiek blijven

: Muziek boort emoties aan, waardoor mensen gemotiveerd en energiek blijven Stemmingsboost : Opzwepende muziek verhoogt je stemming en geeft energie aan je werkdag. Sfeermuziek blokeert afleiding en houdt je gefocust en gedisciplineerd

: Opzwepende muziek verhoogt je stemming en geeft energie aan je werkdag. Sfeermuziek blokeert afleiding en houdt je gefocust en gedisciplineerd Bevordert eenheid: Gedeelde afspeellijsten of achtergrondmuziek tijdens vergaderingen van teams bevorderen de kameraadschap en verlichten de werkdag

Hoewel stilte misschien optimaal lijkt, leidt het toevoegen van muziek vaak tot merkbare verbeteringen in moreel en productiviteit voor individuen en teams.

🧠 Leuk weetje: Onderzoek toont aan dat 95% van de werknemers in de leeftijd van 18-34 waardeert muziek op de werkplek. Dit percentage daalt echter in de hogere leeftijdscategorieën. 84% van de mensen tussen 35 en 54 jaar zei ervan te genieten, terwijl slechts 66% van de mensen van 55 jaar en ouder ervan leek te houden.

Lijst van 60 motiverende liedjes voor op het werk

Hier is een lijst met motiverende liedjes, gerangschikt op stemming en Taak, om te helpen je productiviteit te verhogen .

Liedjes om vol vertrouwen deals te sluiten

In de verkoop zijn zelfvertrouwen en energie je geheime wapens. Deze liedjes zijn ideaal om jezelf op te peppen voor een grote pitch of om de hele dag de stemming erin te houden.

1. "Tijgeroog"- Survivor

Dit iconische rocklied belichaamt doorzettingsvermogen en kracht. Het opzwepende ritme en de krachtige tekst herinneren ons eraan om door te gaan, zelfs als we worden afgewezen. Perfect om uitdagende deals mee door te komen. Je voelt je niet te stoppen!

2. "Verlies jezelf" - Eminem

Eminems Grammy-winnende nummer zet je aan om het moment te grijpen en je beste beentje voor te zetten. De intense tekst en beat zorgen voor een adrenalinestoot, waardoor het de perfecte hype is voor een verkooppraatje waar veel op het spel staat. Focus en vastberadenheid staan centraal - kwaliteiten die elke closer nodig heeft om te slagen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-299.png "Verlies jezelf" - Eminem /%img/

via Spotify 🧠 Leuk weetje: Eminem koos ervoor om Lose Yourself niet uit te voeren in 2003 toen het nummer genomineerd was voor een Oscar. Hij had het gevoel dat het nummer niet zou winnen en dat de Academy hem niet zou "krijgen". De Oscars vroegen zelfs aan zijn manager of iemand anders het kon uitvoeren. Toen het nummer won, was het de eerste keer in 14 jaar dat de winnaar van de Best Original Song niet live werd uitgevoerd tijdens de ceremonie.

3. "Hall of Fame" - The Script (ft. will.i.am)

je kunt de beste zijn. Je kunt de beste zijn

De motiverende melodie van The Script spoort je aan om te streven naar grootsheid en te geloven dat je alles kunt bereiken! Deze track is een geweldige herinnering voor je team om de lat hoog te leggen. Perfect om het moreel op te krikken en jullie gemotiveerd te houden om die targets te halen.

4. "CRM for Me" - Werkstromen door ClickUp

We hebben allemaal wel eens geworsteld met rommelige pijplijnen, verloren leads en een CRM dat weigert mee te werken. Gelukkig vangt "CRM for Me" perfect de chaos en de uiteindelijke voldoening van het op orde krijgen van alles. Dus, terwijl je automatiseringen bijstelt of je sales funnel organiseert, laat deze track je helpen om het proces te versnellen.

5. "Can't Stop the Feeling! - Justin Timberlake

Heb je een humeurboost nodig tijdens het opvolgen van clients? Deze upbeat, feel-good track straalt positiviteit uit en houdt je energiek. Het is uitstekend om een luchtige en innemende houding aan te nemen tijdens client interacties.

6. "Uptown Funk" - Mark Ronson (ft. Bruno Mars)

De vette beats en het aanstekelijke ritme van Uptown Funk stralen zelfvertrouwen en charme uit. Het is de perfecte oppepper om kalm te blijven onder druk.

Loop door het kantoor of dans snel door de kantine om die zenuwen van je af te schudden!

👀 Did You Know? Een studie ontdekte dat klassieke rock, alternative, pop en klassiek verrassend genoeg de minst afleidende muziekgenres waren voor productiviteit. Aan de andere kant waren heavy metal en hiphop de grootste afleiders..

Liedjes die creativiteit in marketing stimuleren

Creativiteit is de kern van marketing; de juiste muziek kan uw verbeelding aanwakkeren. Deze liedjes helpen je om buiten de gebaande paden te denken, overtuigende ideeën te bedenken en inspiratie op te doen tijdens brainstormsessies.

7. "Happy' - Pharrell Williams

Op zoek naar een vrolijk nummer om je op te beuren en je creatieve ideeën een boost te geven? de aanstekelijke beat en positieve vibes van Happy kunnen je helpen Taken met frisse energie te benaderen. Dit is de perfecte reset knop als je vastzit in een sleur!

8. "Stop Me Nu Niet" - Queen

Het is een energieke hymne die je eraan herinnert om vol vertrouwen door te gaan. Het meesterwerk van Queen kan je team als geen ander bijeenbrengen, of je nu een campagne aan het verfijnen bent of je ideeën aan het presenteren bent.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-300.png Stop me nu niet" - Queen /%img/

via Pinterest

9. "Brullen' - Katy Perry

Dit krachtige nummer gaat over het vinden en laten horen van je stem. De opbeurende stem van Katy Perry en de positieve boodschap van het nummer kunnen vertrouwen geven wanneer je gedurfde marketingstrategieën presenteert of creatieve blokken overwint.

10. "Shake It Off" - Taylor Swift

Marketing heeft zijn deel aan tegenslagen, maar de vrolijke melodie van Shake It Off moedigt je aan om negativiteit los te laten. Het speelse ritme houdt de stemming luchtig en helpt je te focussen op wat komen gaat.

11. "ClickUp AI" - Werkstromen door ClickUp

Als u AI gebruikt in marketing en worstelt met het begrijpen van verspreide gegevens of het genereren van de perfecte campagnetekst, dan kan ClickUp Brain eenvoudig verbindingen maken tussen taken, documenten, mensen en de kennis van uw bedrijf

AI. En terwijl AI het zware werk doet, kun je naar deze soundtrack luisteren om de vaart erin te houden. Het is een pittig deuntje om die ochtend op te starten!

12. "Titanium" - David Guetta (ft. Sia)

Een perfecte anthem voor veerkracht, die je eraan herinnert dat niets je naar beneden kan halen! De sterke zang van Sia en de krachtige beats van David Guetta helpen je te focussen en geven je dat onverschrokken randje bij het aangaan van uitdagingen.

Liedjes voor teamwerk en het opbouwen van verbindingen

Muziek is de grote vereniger. Een ongelooflijke kracht. Iets wat mensen die over van alles en nog wat van mening verschillen gemeen kunnen hebben.

Sarah Dessen, Amerikaanse schrijfster

Samenwerking is de motor achter succes op het werk en de juiste nummers kunnen die spirit versterken. Deze nummers inspireren eenheid, vieren teamwerk en injecteren energie in groepsinspanningen.

13. "We Will Rock You - Queen

Dit iconische klap-stamp ritme geeft je meteen kippenvel! Het is het ultieme teamlied, met gezang van "We will rock you," dat de luisteraars opzwiept. Dit nummer, al lang favoriet in sportstadions, brengt hetzelfde niveau van opwinding en eenheid naar de kantooromgeving.

🧠 Leuk weetje: Ongebruikelijk voor een rocknummer heeft "We Will Rock You" geen drums. Het stampen en klappen werd multi-track bijgehouden voor een stadionachtig effect, met de gitaarsolo van Brian May als enige andere instrument om het nummer af te sluiten.

14. "Leun op mij" - Bill Withers

Deze soulvolle track van Bill Withers verschilt een beetje van de rest en benadrukt het belang van elkaar ondersteunen. Lean on Me is een zachte herinnering dat samenwerking en vertrouwen de kern vormen van succesvol teamwerk!

via Spotify

15. "Ain't No Mountain High Enough" - Marvin Gaye & Tammi Terrell

Dit klassieke duet, dat veerkracht en teamwerk viert, wekt het vertrouwen dat je samen elke uitdaging kunt overwinnen. Het is een uitstekende keuze om de teamgeest te versterken.

16. "ClickUp Brain" - Werkstromen door ClickUp

Wanneer het tijd is om de volgende grote uitdaging aan te gaan, heb je een soundtrack nodig die je op de been houdt. Of u nu een groot project aanpakt of ambitieuze targets nastreeft, "ClickUp Brain" houdt uw team energiek en klaar om alles te overwinnen!

17. "Samen' - Sia

Met zijn opzwepende tekst en levendige beat is dit nummer perfect om mijlpalen van een team te vieren. Het belichaamt de vreugde en energie van het werken aan gedeelde doelen.

18. "Samen werken' - Ike & Tina Turner

Workin' Together is een upbeat nummer dat een eerbetoon is aan effectieve samenwerking en het collectief oplossen van problemen, en het groovy ritme voegt een vleugje plezier toe aan teamwerkinspanningen. Klaar om die lange dag op het werk aan te pakken? Laat Ike en Tina je erdoorheen leiden!

Liedjes om naar te luisteren op slechte dagen

We hebben allemaal wel eens van die dagen gehad waarop werk aanvoelde als het beklimmen van een eindeloze heuvel. Deze liedjes zijn je trouwe soundtrack om de blues van je af te schudden, je motivatie aan te wakkeren en je eraan te herinneren hoe onstuitbaar je bent.

19. "Sterker" - Kanye West

Hier is een energiek nummer dat je eraan herinnert dat tegenslagen je alleen maar uitdagender maken. de bekrachtigende tekst en de stuwende beat van Stronger zijn perfect om je te herpakken na een veeleisende dag.

20. "Level Up" - Werkstroom door ClickUp, Tyra Juliette & K.J.

Als je een extra zetje nodig hebt, doet "Level Up" precies dat - en meer. Het gedurfde ritme en de motiverende teksten stimuleren je om te blijven streven, ongeacht de uitdagingen die voor je liggen.

21. "Sta op" - Andra Day

Dit is een soulvolle ballade die je aanmoedigt om door te gaan. De emotionele diepte, in combinatie met de prachtige zang van Day, maakt het perfect voor het vinden van hoop en veerkracht wanneer het leven een curveball gooit.

22. "Ik zal overleven" - Gloria Gaynor

Dit nummer, het ultieme comebacklied, viert innerlijke kracht, doorzettingsvermogen en overwinning over tegenslagen. De tijdloze boodschap en de krachtige stem van Gaynor zijn een instant opkikker als je een morele boost nodig hebt om er doorheen te komen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/I-Will-Survive--Gloria-Gaynor-Image.png Ik zal overleven- Gloria Gaynor Afbeelding /$$img/

via Spotify

23. "Schudden" - Florence + The Machine

Deze louterende track inspireert je om negativiteit los te laten en je te richten op betere dagen. De meeslepende melodie en krachtige teksten zorgen voor een gevoel van vernieuwing en emotionele reiniging als geen ander.

24. "Vechtlied" - Rachel Platten

Hier is een krachtig anthem dat je aanspoort om je zelfvertrouwen, vastberadenheid en zelfvertrouwen terug te winnen. de motiverende tekst van Fight Song en de opzwepende melodie herinneren je eraan dat je elke uitdaging of tegenslag kunt overwinnen. Ja, echt waar!

De magie van elke kunst zit niet alleen in de techniek, maar ook in de authenticiteit. Waarheid in haar rauwste vorm is wat het krachtigst resoneert.

Alicia Keys, Amerikaanse singer-songwriter

Liedjes voor meer productiviteit

Als het tijd is om de schouders eronder te zetten en het werk af te krijgen, helpen deze nummers je om je draai te vinden. Met inspirerende beats en motiverende teksten houden ze je focus scherp en je energie hoog van begin tot eind.

25. "Werk' - Rihanna (ft. Drake)

Een hypnotiserend ritme en pakkende teksten zijn een geweldige combinatie om je team in de zone te houden. Work creëert een consistente energiestroom, waardoor je je beter kunt concentreren tijdens repetitieve taken of lange werktijden.

26. "The Middle" - Zedd, Maren Morris & Grey

De aanstekelijke beat en opzwepende melodie van deze track zorgen voor de juiste hoeveelheid energie en focus. Het is een geweldige keuze voor projecten die creativiteit en mentale helderheid vereisen.

27. "Blindende lichten - The Weeknd

Met zijn retro-geïnspireerde beats en energieke vibe houdt Blinding Lights je in beweging tijdens veeleisende Taken. Het is perfect om thuis productief te blijven wanneer vervelende afleidingen je voortgang bedreigen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Blinding-Lights---The-Weeknd-Image.png Blinding Lights - The Weeknd : motiverende liedjes voor werk /%img/

via CABillboard 👀 Did You Know? De muziek van The Weeknd is sterk geïnspireerd door Ethiopië . Hij vermeldde dat artiesten als Tilahun Gessesse, Aster Aweke en Mahmoud Ahmed zijn geluid vormgaven. Zijn nummer "The Hills" was zelfs de eerste keer dat hij de Ethiopische taal in zijn muziek verwerkte en het is een sleutelinvloed op zijn album Starboy.

28. "Counting Stars" - OneRepublic

Zeg hallo tegen een hymne die inspireert tot reflectie en doorzettingsvermogen en die je drijft om je te concentreren op je doelen. Met zijn levendige beat en motiverende teksten houdt Counting Stars je energie hoog terwijl het je helpt je door taken en uitdagingen heen te slaan - de perfecte track om momentum en positiviteit te behouden.

29. "Kerstmis met ClickUp - Michael Minelli

Als u op zoek bent naar een leuke draai om de motivatie hoog te houden, is hier een track die productiviteit en feestvreugde samenbrengt. Of je nu eindejaarsprojecten aan het afronden bent of gewoon een oppepper nodig hebt, "Christmas With ClickUp" herinnert je eraan om gefocust te blijven en te genieten van het feestelijke seizoen.

30. "Take On Me" - a-ha

Take On Me van a-ha is een nostalgisch deuntje met een opzwepend tempo dat een sprankje vreugde in je werkdag brengt. Het aanstekelijke ritme en de iconische energie helpen je om een stabiel, productief tempo aan te houden terwijl je zelfs de meest uitdagende taken op je Nog te doen lijst aanpakt.

Liedjes om naar te luisteren tijdens het brainstormen

Bij het brainstormen over nieuwe ideeën of het aangaan van creatieve uitdagingen, kan wat muziek helpen om inspiratie op te wekken en je geest te laten werkenstroom. Deze nummers zijn perfect om de sfeer in te stellen en je creativiteit te ontketenen.

31. "Heroes' - David Bowie

Een nummer dat oproept tot gedurfd denken en groots dromen, "Heroes" wakkert je verbeelding aan. De anthemische energie van David Bowie is perfect voor het bedenken van transformatieve ideeën en om buiten de box te stappen.

32. "Whiteboarding (Ideas Into Action)" - werkstromen door ClickUp & K.J.

Wanneer u in een brainstormsessie creatieve vonken probeert om te zetten in uitvoerbare abonnementen, kan "Whiteboarding (Ideas Into Action)" de energie laten stromen. Terwijl je ideeën groepeert en analyseert met de KJ-methode, houdt deze track je focus scherp en inspireert het tot samenwerking om concepten om te zetten in realiteit.

33. "Imagine' - John Lennon

Ben je op zoek naar een tijdloze klassieker die iedereen neuriënd in de zone brengt? John Lennons magnum opus biedt een rustgevende melodie die kalm en creatief denken stimuleert. De tijdloze boodschap nodigt je uit om visionaire concepten te verkennen en te brainstormen over nieuwe mogelijkheden.

34. "Bohemian Rhapsody' - Queen

Queen slaat de spijker op z'n kop als het op rallykreten aankomt. ook "Bohemian Rhapsody" is er weer zo eentje die je aan het denken zet! De dynamische verschuivingen en gedurfde compositie zetten aan tot onconventioneel denken - perfect voor het omarmen van creatieve vrijheid tijdens brainstormsessies!

🧠 Leuk weetje: Brian May gebruikte een zelfgemaakte gitaar genaamd Red Special op Bohemian Rhapsody, ontworpen door de Queen-gitarist en zijn vader, Harold May.

35. "Laat het gaan" - Idina Menzel

Creativiteit stroomt vaak als je stress loslaat en "Let It Go" is de perfecte herinnering om die vrijheid te omarmen. De bekrachtigende tekst helpt je los te komen van beperkingen en moedigt je geest aan om zonder limieten te denken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-2025-02-13-at-11.53.04-PM.png Let It Go - Idina Menzel: motiverende liedjes voor werk /%img/

via Spotify

36. "Voel het nog" - Portugal. De Man

Met zijn aanstekelijke ritme en eigenzinnige vibe ontketent "Feel It Still" onmiddellijk creativiteit. Het vrolijke tempo en de speelse energie maken het een ideale soundtrack voor het genereren van frisse, onconventionele ideeën tijdens brainstormsessies.

Voor mij heeft deze muziek iets primitief rustgevends, het ging rechtstreeks naar mijn zenuwstelsel en gaf me het gevoel dat ik meters hoog was.

Eric Clapton

Liedjes om anderen te inspireren en kracht te geven

Leiderschap vereist visie, motivatie en het vermogen om je team op te beuren. Deze liedjes bieden de perfecte soundtrack om je zelfvertrouwen aan te wakkeren, je omgeving te inspireren en doelgericht leiding te geven.

37. "Wij zijn de kampioenen - Queen

We Are the Champions is een tijdloze hymne van triomf en versterkt het belang van doorzettingsvermogen en gedeeld succes. Het is perfect om die belangrijke mijlpaal te vieren en je team eraan te herinneren dat ze alles kunnen!

38. "When I Get Up" - Werkstroom door ClickUp & K.J.

Als je voor de uitdaging staat om je marketingstrategie te herzien of je door een moeilijk creatief blok heen moet worstelen, herinnert "When I Get Up" je eraan om door te gaan. Het opzwepende tempo geeft je team energie, stimuleert de creativiteit en voedt de vastberadenheid om obstakels te overwinnen en nieuwe hoogten te bereiken.

39. "Wind onder mijn vleugels" - Bette Midler

Het is een oprechte ballade die de kracht van ondersteuning en aanmoediging erkent. De emotionele tekst maakt het een passende keuze voor teamwaarderingsmomenten, waarbij iedereen herinnerd wordt aan hun onschatbare bijdragen.

40. "Man in de spiegel' - Michael Jackson

Leiderschap begint met zelfreflectie en de krachtige boodschap van Man in the Mirror moedigt persoonlijke groei en positieve verandering aan. Het is een doordachte hymne om anderen te inspireren verantwoordelijkheid te nemen en het goede voorbeeld te geven. De soepele zang van Michael Jackson is een bonus!

41. "My Way' - Frank Sinatra

Deze klassieker viert individualiteit, zelfbeschikking en trouw blijven aan je waarden. Het is een tijdloze herinnering om authentiek leiding te geven en moedigt je aan om je unieke leiderschapsstijl met trots te omarmen.

42. "Niet te stoppen - Sia

Met haar opbeurende tekst en stuwende beat belichaamt dit nummer veerkracht, vertrouwen en empowerment. Het ultieme anthem voor inspirerende kracht, Unstoppable, voedt het geloof dat niets je leiderschapspotentieel in de weg kan staan.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-303.png "Unstoppable" - Sia: motiverende liedjes voor werk /%img/

via Wikipedia

Liedjes om door te zetten

Het aanpakken van veeleisende projecten vereist doorzettingsvermogen en vastberadenheid. Deze liedjes helpen je om door obstakels heen te komen, gefocust te blijven en de eindstreep te halen

43. "The Climb" - Miley Cyrus

Deze opbeurende ballade herinnert ons eraan dat de reis net zo belangrijk is als de bestemming. Met zijn oprechte tekst en motiverende melodie houdt het ons in beweging, zelfs als er uitdagingen zijn.

Deze inspirerende ballade herinnert ons eraan dat doorzettingsvermogen belangrijker is dan het resultaat. De oprechte tekst en opzwepende melodie houden ons in beweging tijdens uitdagende momenten.

44. "Overleven" - Destiny's Child

Dit krachtige nummer is een hymne van kracht en veerkracht en viert het overwinnen van tegenslagen. Met zijn sterke beat en bekrachtigende tekst is het perfect om vastberaden en gefocust te blijven bij elke uitdaging.

45. "Red een dag" - K.J. & Cunningham

Als je aan een uitdagend project werkt of een moeilijke deadline probeert te halen, herinnert "Save a Day" je eraan dat zelfs de kleinste overwinningen tellen. De inspirerende boodschap moedigt je aan om door te gaan, wetende dat elke stap die je neemt je dichter bij succes brengt.

46. "Vuurkoorts - Vangelis

Dit tijdloze instrumentale stuk roept een gevoel van vastberadenheid en focus op. De meeslepende melodie kan je doorzettingsvermogen aanwakkeren, waardoor het een ideale metgezel is als je dat extra duwtje in de rug nodig hebt om door te gaan.

47. "De wereld runnen (meisjes) - Beyoncé

Nee, je hoeft geen meisje te zijn om van deze track te genieten! De vette beats en zelfverzekerde teksten van Run the World (Girls) zijn een hymne van empowerment en inspireren iedereen om de leiding te nemen en door te gaan, ongeacht geslacht of omstandigheid!

via Deezer

48. "Harder, beter, sneller, sterker" - Daft Punk

De elektronische tracks van Daft Punk zijn meestal geweldig om naar te luisteren op de werkplek. Maar met zijn repetitieve, robotachtige teksten versterkt Harder, Better, Faster, Stronger het idee van constante verbetering!

Liedjes om succes te vieren

Elke prestatie verdient een feestelijk moment. Deze liedjes versterken de vreugde van succes en maken mijlpalen nog onvergetelijker.

49. "Viering" - Kool & De Bende

Dit is een klassiek feestlied dat perfect is voor grote overwinningen. De groovy vibe maakt het de perfecte track voor een feestelijke sfeer. Maak van elke prestatie een feest voor het hele team!

50. "Goed leven' - OneRepublic

good Life_ is een feelgoodnummer dat stilstaat bij zowel de reis als de prestaties onderweg. De opbeurende tekst en aanstekelijke melodie zijn perfect om momenten van succes en waardering te belonen.

51. "Beste dag van mijn leven" - Amerikaanse auteurs

Voor gedenkwaardige overwinningen zal Best Day of My Life je team echt op gang brengen! Het is een levendige en energieke track die de vreugde belichaamt van het bereiken van een belangrijke mijlpaal - een herinnering om van het moment te genieten en uit te kijken naar de opeenvolgende overwinning.

via Deezer

52. "Gelukkig Samen" - The Turtles

Er gaat niets boven de vreugde van gedeeld succes. de optimistische boodschap van Happy Together benadrukt het plezier van collectieve prestaties, waardoor het een perfecte begeleider is voor een feestje. Waarschuwing: Het langzame tempo en de warmte kunnen je team een beetje sappig maken!

53. "Op de top van de wereld' - Imagine Dragons

Een must-have voor je feest! On Top of the World vangt het euforische gevoel van succes. Kickstart je overwinningsfeest in stijl!

54. "Team Doelen" - Werkstromen door ClickUp & K.J.

Na een succesvolle samenwerking in een team of wanneer je groep een belangrijke mijlpaal heeft bereikt, is "Squad Goals" de perfecte track om naar te luisteren. De energieke beat en motiverende teksten geven de geest van teamwork en gedeeld succes weer, waardoor het een ideale anthem is om collectieve prestaties te vieren.

Liedjes om op te laden en te verfrissen

Na een zware dag (of week!) is het tijd voor een pauze. Deze rustgevende melodieën en deuntjes zijn perfect om je te helpen chillen, ontspannen en opladen, zodat je klaar bent voor wat er ook komt.

55. "Laat haar gaan" - Passenger

Deze rustgevende akoestische melodie hult je in een deken van reflectie en ontspanning. De zachte melodie laat je ontspannen alsof je op een luie middag bent, hoe gek de dag ook was.

56. "Someone Like You' - Adele

Adele's soulvolle ballade is de perfecte metgezel voor een moment van bezinning - liefdesverdriet of niet! De emotionele diepte nodigt je uit om rustig aan te doen en gewoon te ademen, waardoor het een topkeuze is als je een hartig gesprek met jezelf nodig hebt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-306.png "Someone Like You" - Adele: motiverende liedjes voor werk /$$$img/

via Deezer

57. "Klokken" - Coldplay

Met zijn kalmerende piano en reflecterende tekst werkt deze track als een reset knop voor je hersenen. Laat de muziek zijn ding doen en al snel ben je opgeladen en klaar voor de volgende stap.

58. "Gewichtloos' - Marconi Union Wetenschappelijk bewezen dat het angst vermindert zijn ambient meesterwerk is als een mini-vakantie voor je geest. Of je nu mediteert of gewoon wegdoezelt achter je bureau, het is je persoonlijke rustzone.

59. "Kom met me mee" - Norah Jones

Deze soepele jazzmelodie voert je weg van werkstress en brengt je in een wereld van sereniteit. Met het zachte ritme en de rustgevende zang van Norah is dit de perfecte soundtrack voor een rustige sessie om tot rust te komen.

60. "Free Time" - Werkstromen door ClickUp & K.J.

Na een lange dag jongleren met taken en vergaderingen is "Free Time" het perfecte nummer om tot rust te komen en je geest te verfrissen. De kalmerende beat en het soepele ritme helpen je de overgang te maken van productiviteit naar ontspanning, zodat je je welverdiende pauze volledig kunt omarmen.

Rock uw werkstroom: ClickUp gebruiken voor muziekbeheer op het werk

Muziek kan een krachtig hulpmiddel zijn om de productiviteit op het werk te verhogen, maar het gaat erom dat u er doordacht mee omgaat! U hebt waarschijnlijk al gemerkt dat de juiste muziek u kan helpen concentreren of uw energie op peil kan houden wanneer dat nodig is.

Maar hoe kun je het beste halen uit muziek op het werk? Wij hebben een paar ideeën.

Als je je productiviteit een boost wilt geven, combineer dan de magie van muziek met hulpmiddelen zoals ClickUp !

ClickUp biedt een bereik aan functies die u en uw team helpen het werk beter te organiseren. De everything app for work prioriteert taken op urgentie en belangrijkheid en kiest sjablonen voor productiviteit die passen bij uw werkstijl en doelen.

ClickUp Brein

Krijg muzieksuggesties van ClickUp Brain

Heb je een beetje motivatie nodig voor je team? U kunt gebruik maken van ClickUp Brein , een geïntegreerde AI-assistent, om motiverende liedjes voor te stellen en persoonlijke berichten te maken om iedereen te inspireren. Het is een leuke manier om muziek in je werkstroom te integreren en positieve vibes met je collega's te delen.

ClickUp Brain functioneert ook als uw projectmanager met AI, die automatisch de statussen van projecten bijwerkt, de communicatie samenvat en subtaak genereert op basis van de details van taken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-308.png ClickUp Brein /$$$img/

Maak elke dag persoonlijke aandachtsplannen met ClickUp Brain

Door de behoefte aan handmatige updates te verminderen, onnodige vergaderingen te elimineren en het drukke werk tot een minimum te beperken, kunt u zich concentreren op wat echt belangrijk is: voortgang boeken met uw belangrijkste Taken. Het maakt ook tijd vrij om naar uw favoriete motiverende liedjes te luisteren!

ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit

Maar wacht - leidt echte motivatie niet tot echte productiviteit? Absoluut! Daarom raden we aan om ClickUp's sjabloon voor persoonlijke productiviteit .

Dit aanpasbare sjabloon helpt je bij het organiseren, prioriteren en efficiënt bijhouden van je Taken. Je kunt terugkerende herinneringen voor pauzes instellen om je productiviteit op peil te houden.

Met dit sjabloon kun je ook:

Realistische doelen stellen en een duidelijk abonnement opstellen om ze te bereiken

Tijdverspillers elimineren om het meeste uit je dag te halen

Taken prioriteren om uw werklast effectief te beheren

Gefocust en gemotiveerd blijven op wat belangrijk is

Heb je een pauze nodig om op te laden? Wat dacht je van een team knock-off? Vraag je collega's om de beste motiverende liedjes te bedenken. De winnaar krijgt een lunchpakket!

ClickUp Documenten

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-28.gif ClickUp Documenten /%img/

Gebruik ClickUp Docs om geleerde lessen vast te leggen en uw strategieën voor de toekomst te verfijnen

U kunt ClickUp Documenten om de nummers of uw algemene voortgang op het werk bij te houden. Hiermee kunt u gemakkelijk inzichten vastleggen, uw productiviteit bekijken en uw doelen bereiken.

Of je nu geleerde lessen noteert of strategieën bijstelt, Docs helpt je georganiseerd en proactief te blijven.

Met functies voor samenwerking, zoals opmerkingen in de regel, bewerking in realtime en @mentions, kan je team feedback en ideeën delen terwijl je bezig bent - en samen de ultieme afspeellijst samenstellen!

ClickUp-taaken

Bovendien kunt u Documenten integreren met ClickUp-taak koppelt uw reflecties rechtstreeks aan specifieke projecten. Zorg ervoor dat lessen gemakkelijk kunnen worden toegepast op toekomstige Taken en houd iedereen verantwoordelijk!

Plan, organiseer en werk samen aan elk project met ClickUp-taaken

ClickUp Tasks vereenvoudigt het taakbeheer door deadlines in te stellen, verantwoordelijkheden toe te wijzen en de voortgang te bewaken. U kunt ook grotere taken opsplitsen in kleinere, beheersbare subtaken, samenwerken via taakcommentaar en actiepunten toewijzen om de zaken in beweging te houden.

Daarnaast kun je aangepaste werkstromen maken met functies als Aangepaste statussen, aangepaste velden en afhankelijkheid. Dit organisatieniveau helpt je om gefocust te blijven zonder overbelast te raken en zorgt voor een duidelijk overzicht van lopende projecten en verantwoordelijkheden.

Het draait allemaal om het bewaren van die balans, want een gemotiveerd team kan zich concentreren op zijn werk en tegelijkertijd genieten van zijn persoonlijke tijd.

ClickUp chatten

Centraliseer uw berichten, opmerkingen en bijlagen op één plaats voor een betere samenwerking met ClickUp Chat

Als u nog meer manieren zoekt om iedereen bij de les te houden, gebruik dan ClickUp chatten voor snelle teamcommunicatie. Het is een geweldige manier om in realtime verbinding te maken zonder onnodige vergaderingen, waardoor de samenwerking vlotter en efficiënter verloopt.

inzicht in ClickUp: Terwijl 60% van de werknemers binnen 10 minuten antwoordt op chatberichten, doet 15% er meer dan 2 uur over. Deze mix van bliksemsnelle antwoorden en vertraagde antwoorden kan leiden tot communicatiekloven en de samenwerking vertragen.

Met ClickUp staan al uw berichten, taken en updates op één plek, zodat er geen gesprek meer onbeslist blijft en iedereen gesynchroniseerd blijft, hoe snel of traag ze ook antwoorden.

En over pauzes gesproken, vergeet niet om muziekmomenten in je dag in te plannen!

Weergave ClickUp kalender

Gebruik ClickUp's kalender weergave om muziekpauzes in te plannen zodat u kunt opladen wanneer dat nodig is. Of het nu gaat om een oppepper in de namiddag of een jamsessie halverwege de ochtend, u kunt eenvoudig herinneringen instellen om muziek een vast onderdeel van uw routine te maken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-312.png ClickUp Kalender Weergave /%img/

Wijs tijdvensters toe aan uw taken met de ClickUp kalenderweergave

U kunt ook de Pomodoro techniek, waarbij je werkt in gefocuste intervallen van 25 minuten, gevolgd door een pauze van 5 minuten. Deze methode verhoogt de concentratie, minimaliseert afleiding en creëert een gevoel van urgentie om taken binnen een bepaalde tijd te voltooien.

Door productiviteitstools te combineren met muziek kun je je team gemotiveerd en energiek houden en tegelijkertijd een goede sfeer creëren productiviteit .

De juiste balans tussen focus, samenwerking en motivatie kan het verschil maken, vooral wanneer u probeert om productief te blijven tijdens het thuiswerken !

Blijf gemotiveerd met de juiste muziek en ClickUp

Productiviteit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Om uw beste werk te doen, hebt u alleen een ruimte nodig zonder afleidingen, motiverende muziek om u te helpen focussen en een hulpmiddel om u georganiseerd te houden.

Het bewezen vermogen van muziek om energie te geven of te kalmeren, gecombineerd met ClickUp-taakbeheer, kan u - en uw team - helpen efficiënter te werken en u daarbij goed te voelen.

Door gebruik te maken van de stemmingsverhogende kracht van motiverende liedjes en ClickUp te gebruiken, kunt u een werkomgeving creëren die de productiviteit verhoogt en een gezondere balans tussen werk en privé ondersteunt.

ClickUp is gratis te proberen, dus waarom wachten? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en bereik meer terwijl u geniet van de reis!